Muejres en la ciencia

Voz 0933 00:00 ayer once de febrero se celebró el día de la mujer y la niña en la ciencia es una fecha necesaria por muchos motivos pero nosotros vamos a quedarnos con uno si le pedimos que piense en nombres de grandes científicos cuántos nombres de mujer le vienen a la mente

Voz 1 00:12 a sido hay mucho prejuicio es que debemos revisar y muchas de ellas tienen relación con la ciencia porque a veces a pesar de las dificultades para desarrollar carreras científicas y de los esfuerzos por financiar sus logros

Voz 0933 00:26 el primer lenguaje informático por ejemplo lo inventó una mujer a la persona que descubrió la composición química del sol también fue una mujer Cecilia Payne el primer hueso dicción audio lo descubrió made in a quien nunca se permitió publicar sus hallazgos precisamente por ser mujer podríamos seguir dando nombres de grandes científicas pero queremos queremos descubrir nos proponemos hoy descubrir qué mujeres científicas de las que están ahora mismo desempeñando su trabajo nos acordaremos en el futuro Javier Gregori es el traductor de la ciencia al lenguaje de la radio en la Cadena Ser le damos soy muy buenos días hola buenos días Paulo a Javier lo hemos pedido que que prepara una lista con los nombres de estas mujeres que se convertirán probablemente en aquella es que recordaremos como nombres históricos en el futuro íbamos a arrancar esa lista con una ingeniera rusa que traspasó una de las fronteras más importantes la frontera espacial porque la rusa Valentina tres Soba fue la primera astronauta de la historia vivir la primera

Voz 0882 01:20 cosmonauta como les llamaban entonces si le siguen llamando los rusos y soviéticos porque Valentina fue lanzada al espacio en mil novecientos sesenta y tres sigue en activo pon que hace apenas cinco años se ofreció para ser la primera mujer en hacer el viaje a Marte ahí es nada eh con esa edad todavía en acción esta ingeniera rusa fue también la primera persona civil que ha volado al espacio fue seleccionada entre más de cuatrocientos aspirantes para pilotar la nave Vostok seis completó entonces cuarenta y ocho órbitas alrededor de la Tierra en sus tres días al espacio como ella misma explica en ruso

Voz 2 01:57 hoy ya esas casas esto castings como Otto ella gato yo mesas la voz

Voz 0882 02:04 de Valentina de eso va la primera mujer astronauta de la historia antes de su reclutamiento como cosmonauta en los años sesenta Teresa fue una obrera que trabajaba en una fábrica textil aunque también era paracaidista aficionada después de la disolución del primer grupo de cosmonautas femeninos en mil novecientos sesenta y nueve fue un destacado miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética

Voz 0933 02:24 aquí seguimos avanzando en esta lista otra de las grandes científicas de la actualidad es la primatóloga británica Jane Goodall que es la persona que más sabe del mundo acerca de los chimpancés

Voz 0882 02:33 sí de hecho ella habla chimpancé Hay es muy bonito estos conferencias alrededor todo el mundo yo tuve la suerte de presentar una en Madrid que de repente arranca a hablar como los chimpancés nació en Londres en mil novecientos treinta y cuatro es una primatóloga como dices pero también antropóloga mensajera de la paz de la ONU que eso también es importante si se considera la mayor experta en chimpancés y es conocida por su estudio de cincuenta y cinco años de duración sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés salvajes en de hecho ella descubrió fue la primera que descubrió que los chimpancés también utilizaban objetos hizo cambió la definición de ser humano porque entonces se pensaba que el ser humano era el único capaz de manejar instrumentos no entonces ya descubrió que los chimpancés cuando comen por ejemplo o en Hormigas en los toros utilizan palos no afirma de cuchara cuchara también romper eso efectivamente de eso cambió cambió todo no si te parece también la hemos entrevistado varias veces en la Cadena Ser y esto es lo que nos contaba cómo su vocación de científica nació cuando era pequeña en los duros tiempos de la Segunda Guerra Mundial

Voz 3 03:43 sé que fue entonces cuando soñé que cuando fuese mayor vivir con animales y escribir libros sobre ellos estamos hablando de una época en la que estábamos en la Segunda Guerra Mundial mi familia no tenía dinero para bicicletas y menos para un coche África era un continente oscuro yo era una niña simplemente una niña mucha gente me decía venga sueña con algo que puedas alcanzar excepto porque has dicho que decía siquiera es algo realmente sites fuerzas y aprovechas las oportunidades sin no renuncia es encontrar hacia una manera de lograr planteó

Voz 0933 04:24 bueno sin duda cumplió este sueño y su aportación a la primera teología ha cambiado no sólo a la manera que tenemos de ver a los chimpancés sino incluso como nos ha contado Javier la manera que tenemos de vernos a nosotros mismos no Jane Goodall es un nombre que más o menos puede sonar a la a la mayoría a nuestros oyentes es de unas identificar relativamente mediática pero hay una científica italiana que dirige ahora el mayor centro de investigación de Europa el CERN donde se descubierto recientemente el famosísimo ya bosón de Higgs quizás un nombre no suene tanto

Voz 0882 04:49 se trata de la física italiana hay que apuntar este nombre Fabiola ya Notting que el año pasado asumió esta importante cargo por cinco años y es la primera mujer que dirige este centro de investigación en sus sesenta años de historia ya y se doctoró en Física en la Universidad de Milán en el año ochenta y nueve es investigadora permanente del fair fue precisamente la que anunció oficialmente el descubrimiento del bosón de Higgs el año dos mil doce fue clasificada la quinta Personalidad del Año por la revista Time en el dos mil doce ha sido nombrada también recientemente por la revista Forbes entre las cien mujeres más influyentes del mundo también pasó por los micrófonos de la cadena la SER

Voz 4 05:25 Discovery descubrir una partícula que explique un veinticinco por ciento del universo de la materia oscura sería un descubrimiento alucinante para mí diez del Discovery va dos Hadid pero también estaría bien descubrir algo sorprendente porque para una persona que hace investigación descubrir lo inesperado es lo más apasionante de Anesvad

Voz 0882 05:45 el estemos

Voz 0933 05:48 con hoy por fin llegamos a a España a las eléctricas de nuestro país ya aquí a Javier quiere destacar el trabajo de la alicantina María Blasco que dirige uno de los tres centros de investigación contra el cáncer más importantes en todo el planeta

Voz 0882 05:58 hemos hablado también de Margarita Salas Pedro María Blasco esa actualmente yo creo que la mujer que dirige un centro de investigación más importante es el CNIO el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas unos de los tres mejores del mundo es una científica especializada en telómeros y la telomerasa un campo que Pablo ha recibido en los últimos años hasta un premio Nobel desde mil desde el dos mil once dirige el ceño además es una de las grandes defensoras del papel de la mujer en la ciencia trabaja mucho también para eliminar su discriminación también ha protagonizado en los últimos meses y lo hemos contado aquí en la Cadena Ser unos interesantes avances contra el cáncer que pueden traducirse en nuevos fármacos como ella misma nos explicaba

Voz 1431 06:38 en el descubrimiento digamos más básico y fundamental sino que incluso iniciar un proceso de cubrimiento de desarrollo de de fármacos pero harán falta todavía años no sé cuánto que estos fármacos pues a ellos con pacientes

Voz 0933 06:55 íbamos a terminar este repaso las mejores científicas de la actualidad con la inglesa Mary Grant una mujer que lleva cuarenta años siguiendo el trabajo del mismísimo Charles Darwin en las islas Galápagos

Voz 0882 07:04 si acaba de recibir el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento ha recibido los grandes premios de Biología de este año junto a su marido porque lleva cuatro décadas estudiando los mismos pinzones los mismos pájaros que inspiraron a echar Darwin en las islas Galápagos la famosa teoría de la abuela acción ya demostrado eh que los cambios evolutivos pueden ocurrir de forma mucho más rápida de lo que creía Darwin y por eso trabaja la Universidad de Princeton y creemos que va a pasar a la historia Ésta es su voz

Voz 5 07:32 así quién es

Voz 6 07:35 en el tercer es interior

Voz 7 07:39 claro son en Sanse

Voz 0882 07:41 tiene ya ochenta años y sigue yendo junto a su marido a las Islas Galápagos a seguir trabajando en el mismo campo que el mismísimo Charles Darwin

Voz 0933 07:49 es un lujo Javier que pueda ser tú precisamente quién nos cuente estos perfiles porque no sólo ha tenido el privilegio de conocer las sin además de hablar con ellas IB contárnoslo en la Cadena SER Si quieres permanece con nosotros porque Nos gustaría hablar ahora con una mujer de formación científica que es especialista como tú en divulgar la ciencia en la actualidad de ellas directora del Caixaforum en Madrid esta semana además cumple diez años esa institución pero Isabel Fuentes es bióloga es y es novelista ya es una experta en hacer que la ciencia resulte atractiva a todo tipo de públicos sino hay divulgación dice ella con razón pues no hay vocación

Voz 8 08:21 Isabel pues

Voz 0933 08:22 de es muy buenos días enhorabuena primero por la por esta década que cumple esta semana Caixaforum muchas gracias

Voz 7 08:27 así buenos días

Voz 0933 08:28 decíamos que sin divulgación no hay vocación a las niñas crees que crees que es les estimula menos su curiosidad científica incluso a día de hoy

Voz 7 08:36 bueno parece ser que las niñas a partir de los cizaña yo está fue un estudio museo nada el año pasado tienen la creencia que de de que los los chicos a más vistas que la chica es decir algo algo estamos haciendo regular porque esa motivación si uno no se que no tiene la percepción de que

Voz 9 08:55 para la la vocación

Voz 7 08:57 no llega tan fácilmente hay ir esto es el contexto es decir desde cómo se les habla de bebés también hay estudios que han cogido a un bebé vestido de azul luego de Rosa y lo han expuesto adultos todos ellos muy cariñosos pero las cosas son distintas a las niñas PSOE decir cosas relacionadas con qué bonita y que linda ya los niños con qué fuerte y lo que pasa a ser de mayor no todo esto influye influye que en los libros de texto escolares la presencia de mujeres es muy inferior a la de hombres en fin para despertar vocaciones que hay que hacerlo y primero hay que reforzar el auto percepción de la capacidad claro

Voz 0933 09:37 recuerdo un estudio recientemente en el que para optar a un alto cargo en algún no acuerdo exactamente en qué comités científicos Se pusieron dos curriculum con exactamente los méritos uno de ellos firmado como Jennifer y uno de ellos firmado como John e insisto el contenido el exactamente lo mismo y era la propia comunidad científica quién daba prevalencia a los méritos del del hombre sobre la mujer así que probablemente incluso dentro de la comunidad científica haya mucho trabajo que hacer al respecto permíteme que te pregunte por tu caso personal tú sentiste de pequeña que Se minusvalorar han de algún modo tus capacidades científicas

Voz 7 10:06 bueno hay anécdotas si yo oí yo tras no hay anécdotas yo recuerdo de adolescente más que de niña medicina eh pues yo estoy arqueología hay recuerdo que una persona se enseñarme el fuego escogerá es botánica que es una niña verdad me entero me gusta anécdotas de esta si algo fuerte que me haya disuadido extender macarra de ciencias no pero lo que dice es verdad al final son los sesgos inconsciente

Voz 0933 10:32 en fin todos los que bueno pues cada día

Voz 7 10:35 no consiente Si hay que luchar con ellos

Voz 0933 10:37 de estamos justo en ese proceso y ahora mismo en Caixaforum tenéis en marcha un ciclo aparentemente interesantísimo que se llama ni ellas musas ni ellos genios en el que adopta un punto de vista curioso sobre el sol el talento que es como se reparte como se jerarquizada ese talento hoy de hecho Abbey una conferencia sobre Hitchcock y su mujer Alma la guionista de todas las películas de Hitchcock y colaboradora imprescindible imagino que en la ciencia hay muchísimos ejemplos de parejas como esta no genios el de de parejas en las que la silenciada y quizá también la genio era ella no

Voz 7 11:09 pues sí de hecho este ciclo que es la cuarta vez que lo no que lo repetimos sino que seguimos con la edición en ellas musas ellos genios en colaboración con la Asociación clásicas y modernas precisamente quiere poner de relevancia en los distintos ámbitos de la creación como que eran silenciadas muchas aportaciones lo que estabais contando antes tan interesante no todos estos casos que son muy mucho menos conocidos que los logros conseguidos por por hombres y ponerlos de relieve además hay algo curioso que dice las coordinadoras de este ciclo repiten siempre qué fijémonos en que en ingenio ni Musa tiene correspondiente degeneró en el lenguaje no

Voz 0933 11:51 bueno Isabel Fuentes ex directora de Casa afronten quieres hacerle

Voz 10 11:54 es simple añadir esto que todo indica Puerto de Europa en el mundo académico son los mujeres que triunfan hoy en día más que los hombres así que dentro nada probablemente vamos a ver más científicas en general estos mujeres que una destacable

Voz 0933 12:07 triunfan a pesar probablemente de haber seguido caminos más arduos y quizá nuestro reto es saber reconocer esos triunfos sí e incluirlas en estas listas que siempre hacemos para repasar la las grandes aportaciones científicas de la ciencia muchas de ellas ya son de mujeres

Voz 7 12:22 muy bien si el y ahora mismo yo creo que sí se podrá llegar está el famoso techo de cristal

Voz 0933 12:28 sí que hay

Voz 7 12:31 muchas digamos suficientes como para que los puestos de mayor capacidad de decisión y de mayores salarios no debiera estar tan desproporcionada como esta pero bueno se supone que se está trabajando hacia ello hay herramientas de ahí hay instrumentos

Voz 9 12:46 para para para avanzar en esto

Voz 7 12:48 el sentido en el campo de de la ciencia y en todos los demás

Voz 1431 12:52 sin duda hay que más que ver la foto de la Justicia de cada año

Voz 0933 12:56 sí hay muchas fotos que demuestran esta Isabel es directora de Caixa Forum científica es divulgador a y te agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana

Voz 7 13:04 gracias a vosotros luego muy bueno

