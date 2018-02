La Vida Moderna es presentarse a Eurovisión con la canción de la mochillo

Voz 2 00:00 no eh

Voz 3 00:22 para recordar viejos tiempos y estábamos aquí en la vida moderna hoy martes hoy estoy muchísimo más

Voz 1194 00:28 es cansado que ayer de a para

Voz 3 00:30 por fin he podido dormir un poco y seguimos sin patrocinador que ofrece a los chavales que tengo detrás que es una estampa muy tierna pues tal como en la mesa camilla pero con la bandera de mover Doria hora es sexy chino que selecta Ferrando menudo cabrón Colt Cabral fue para David Broncano

Voz 4 00:57 bueno del porvenir

Voz 5 01:00 hostia los hombre al mexicano sombreros

Voz 0470 01:03 oye ese día trece de febrero hoy son muchas cosas muchas cosas juntas porque es martes trece que es el que da miedo o es el Viernes trece

Voz 1194 01:11 es la cultura europea no es martes y trece y luego ya allí el freno

Voz 0470 01:16 sí Thirteen demuestra el mal en martes y trece es el número ochenta y ocho el programa nazi así porque a es broma nazi de la vida moderna pero que tiene que ver el ochenta y ocho corriendo no lo sabes no ochenta de hechos es la letra de la número que ponen los nazis pasea lo aljibe

Voz 1623 01:33 a como el ochenta y ocho

Voz 0470 01:38 con el ochenta y ocho pesar es porque es no tengo ni idea porque tiene la gente lo sabéis algo por lo que les esto clase porque es el ochenta y ocho es porque el ocho es el número de alfabeto la H es la número ocho de Las Letras ocho ocho es hh Heil Hitler

Voz 1194 01:58 hay High y luego la casualidad que ágiles centímetros hacia ahí con sus sopas de letras como cuando un jugador de baloncesto se retira ochenta y ocho Lotina la camiseta sí sí sí

Voz 0470 02:17 en el ochenta y ocho en ningún sitio

Voz 1194 02:21 en honor a

Voz 0470 02:23 es verdad que puede ser ideales que verdad que pasé de hip hop también eh

Voz 1194 02:28 cada uno Helenio Herrera

Voz 0470 02:31 hay muchas cosas vale entonces en el martes trece el programa nazi ir luego a parte Voice Over que no hay los monólogo porque hoy es el día de la radio a Roma

Voz 1194 02:43 sólo cosas que sean radiofónico claro es que

Voz 0470 02:46 hoy Koke y la reflexión

Voz 1623 02:48 lesión falta nos hace porque

Voz 0470 02:51 de Baltar se porque hoy es el día de la radio esto es la puta ser aquí la estamos viendo mucho quiero decir en el día previo el todavía quedan restos del programa de ayer os acordáis ayer lunes la que salió aquí me acordé con la que salió ayer aquí

Voz 1194 03:04 fue un programa muy violento ayer ayer violentas

Voz 0470 03:10 o sea tengo Eye Toy a ratos por aquí hay arándanos aplastados un disco The Man ha roto un martillo

Voz 1194 03:16 sombrero mexicano hombre lo más especial fue Sergio lo que vino a desafiar a pollito de Troya este circo así qué recordando Sergio fuerte aplauso

Voz 3 03:28 a echar una mano con la comedia

Voz 5 03:31 oye te peleas peleas que luchaban

Voz 0470 03:34 puede ser que el que más te hayas cansado en una peli

Voz 1194 03:38 la verdad es que no lo dejó claro es que al ser el más bajo de lo normal yo lo podía cogerle ahora habitual habitualmente la técnica mi acoger por detrás y tumbarla claro no llegaba a escamotear va por debajo claro que cuando ya no se le va mal pero si me cogí te por los UEFA Claire y era la única manera que yo tenía hay algo así que pido disculpas a Sergio Ramos

Voz 0470 04:03 lo que tenemos otro alocución de julio más

Voz 1194 04:06 examen de conciencia ahora porque es que esto es radio en la SER es una pelea así de lucha libre que el país Mónica es divertida pero radiofónica en el Día mundial

Voz 0470 04:16 lo que tú vengas interpelar con un chaval que

Voz 1194 04:19 bien el y luego perdona a eso eso por un lado la humillación todo vídeos todo bien en el Día Mundial de la Radio

Voz 0470 04:24 tengo aquí en Madrid el libro de estilo de la SER estos hace unos meses

Voz 1194 04:29 editaron Taurus en Taurus impostor

Voz 0470 04:31 y no es broma pero he dicho a les puede escoger el estilo y ha subido al despacho de Antonio Rodicio que es el director de la Ser osea que este es su libro personal estas el libro estilo personal del director de las viene dedicado no viene si para la radio entonces voy a ver aquí se algo de peleas

Voz 1623 04:48 dice algo de peleas con gente no así no algo de enseñar fotos a la radio no no no tener ningún capítulo especial

Voz 1194 05:01 qué opina antidoping

Voz 0470 05:03 para que no se pueden usar para que no se pueden ser disminuido que pueden no

Voz 1194 05:08 cuál es la palabra correcta ahora superhéroes probó temático

Voz 0470 05:13 es que no viene nada de pelea ni de poner vídeos y de romper discos de Maná

Voz 1194 05:17 lo seguimos haciendo dos osas estoy mirando aquí esta mujer entonces sino dice que no es que tampoco me

Voz 0470 05:23 Lorger mirar aquí en los géneros radiofónicos a ver si entramos en alguno de ellos sino importa un momento del programa pero aquí tenemos informativos interpretativos interpretativo somos OPI nativos por programas de tertulias dice derechos del oyentes pone donde sea al oyente tiene derecho derecho de la oyente así a mira mira Barreto esto no viene de los derechos de los oyentes el oyente de un programa de la Cadena SER la tasa tiene derecho a recibir información veraz por tanto completa ya ya saber en qué registros dirige el periodista en qué género

Voz 1194 06:03 pues tienen derecho a saber en qué registro el periodista les está

Voz 0470 06:07 efectivamente osea sea tú tienes que citó la desde TAS peleando con un chaval tienes que decir esto entra en formato pressing catch vale hay que queda loto o aclarar por ejemplo con dos ironía

Voz 1194 06:17 día hacérselo saber dice para lucirse

Voz 0470 06:19 los contenidos que se le transmiten tienen un sesgo personal a cargo del P

Voz 1623 06:23 vista a raíz de esta manía personal eso es claro claro pues aquí se manía personal a veces aquí yo noto que hay veces con Echanove a lo mejor tengo

Voz 0470 06:34 es que esta semana como con mañana tenemos una locución mar de julio para explicar lo que está pasando programa watch the fuck miga

Voz 1623 06:43 hola pronunciado del Bronx

Voz 0470 06:47 es así que había dejar para que el libro de estilo de la SER y espero que el programa de hoy se ciña todo

Voz 1194 06:52 con la el martillo encima como metáfora

Voz 0470 06:55 vamos a empezar así que un aplauso para la radio de una prosa para Ignatius que que esto

Voz 3 06:58 sí

Voz 6 07:56 Bangladesh doscientos XXXIII es Ri Lanka cuatrocientos cuarenta y ocho ida moderna

Voz 7 08:04 bueno partidos de Púbol Point

Voz 1194 08:06 qué

Voz 7 08:11 Héctor de Miguel Martín

Voz 6 08:13 Salamanca mil novecientos setenta y siete

Voz 5 08:28 hemos hemos dado un resultado de críquet

Voz 0470 08:32 del doscientos veintitrés Sri Lanka cuatrocientos cuarenta y ocho cricket perdona la innovación es eso que duran los partidos

Voz 1194 08:37 tres días estaba mirando a ver qué qué cuál es

Voz 0470 08:40 el que para que acabe el partido porque era para quedar doscientos treinta a cuatrocientos cincuenta

Voz 1194 08:44 si alguien sabía algo de cricket

Voz 1623 08:47 qué sorpresa

Voz 0470 08:49 bueno me intenta durante un drama intentaba averiguar cómo acaba el partido y no sé si va por tiempo por puntos

Voz 1194 08:54 yo sólo sé eso que se que se alarga varios días ya pero en buscar buscando siempre juega Inglaterra India y Pakistán

Voz 0470 09:00 cuando sea muy bangladesí claves buenos

Voz 1194 09:02 claro la tierra bueno estado a la como tú hasta la próxima luna llena bien me gustaría empezar aclarando que hoy es martes efectivamente como ha dicho es martes y trece eh creo que acaba el carnaval no en el mejor de los casos

Voz 0470 09:18 sin olvidar que ha habido calidad garnacha

Voz 1194 09:20 o sea que tampoco conmigo aquí al lado qué pasó desapercibido en la vida moderna todos cada vivo yo miraba todo esto día mirándome aquí vestido de mono el carnaval no ves todos los días es Carnaval aquí no pero hoy es un día perfectamente alguien está muy mal de la cabeza cuando se le ha pasado ya no queda ni cuenta pero es que en Madrid no se celebra no bueno se celebra pero vamos tampoco es una cosa que digas tú voy a voy a Madrid el Carnaval sabe no me he enterado de nada pero yo creo que los sitios donde se celebra pues a veces entre la sardina o lo que fuera total que hoy es martes terroristas y hoy es martes qué hábil para el careo se dijo que

Voz 8 10:14 qué baile trató que baila que gordo entrar porque no haber Nueva York pero intactas veo al cien por cien

Voz 1194 10:33 estoy cortarla en seco pero vaya perforadora hoy hoy es ya escaneo y ojo porque esta canción Mi gran noche absolutamente ideal así idónea para el careo ir solo sabe también nuestro presidente Mariano Rajoy vuestra presidente en el vuestros no Rajoy que que es un tío de verdad que yo he siento aquí decir me desnudo públicamente mi alma me cae bien me Mariano como político me parece horroroso lo que la pasa falla pero me cae bien ya abrió el ser humano es contradictorios Simon yo más entonces yo me iría de cañas con el yo de vinos por Pontevedra creo que lo pasaría al protegería cuando

Voz 0470 11:14 primera pegarle una hostia igual

Voz 1194 11:17 no igual no porque yo en cosa de familia pero sí media de vinos con el por Pontevedra y creo que lo pasaríamos bien porque es un tío que fíjate este sábado hasta

Voz 1623 11:26 Murcia en una boda de que no lo sé

Voz 1194 11:30 sí creo que lo ley era de legalizar del tío que que le sustituyó en su plaza de registrador de la propiedad a una movida el caso nuestro nuestro presidente a una boda y lo ha dado todo bailando no jodas Mi gran noche una vez más no pues ya lo pusimos así Temas favorito a quince segundos de una Nochevieja que ha grabado Nancy pero no pensaba que queréis ver a vuestro presidente gastando suela como el rancios sé que lo estáis deseando ahí está lo visto joe ojo porque además de macho alfa

Voz 8 12:04 Mariano Rajoy que ya noche suena de fondo rodeado de mujeres el mono Mariano Rajoy hace lo que podemos llama te para atrás porque no tiene más rodean el cese de rodeado de señoras muy emocionadas el gesto de cable

Voz 5 12:34 bienvenida pero pero no como una aspiradora rumbo

Voz 1194 12:39 tenemos tenemos al mismo paso les sirve para para pitón chocolatero te sirve para eso es muy de es muy baile de de pureza sí sí sí

Voz 5 12:47 E Bike Week

Voz 1194 12:49 hemos otra otro plano creo del mismo baile esta vez frontal vamos a ver

Voz 3 13:06 este es que me siento identificado yo estaré mucho ahora el Congreso por este pasito de una manera que igual tampoco la canción está fino Segarra del brazo la mira como con gas señora que estoy casado y ahora va al pasodoble al pasodoble porque todo se puede hacer pasó cada escribe Lex no pueden bailar sola para nuestros preside el cant cameo cuando parecía que ya no iba a ganar más votos

Voz 1194 13:52 ha sacado un nuevo talento hombre es que yo creo que el tema ha visto el caladero de votos que hay en el careo han hecho yo creo que esto va a gustar a España porque antes no estaba de moda además yo creo que tenemos una captura del mundo del sábado un reportaje sobre la nuevas palabras que hay en el amor y no sé qué sale al final Can Canet Se trata de una palabra popularizada por el cómico actor de Miguel

Voz 0470 14:14 ya no te llaman que que lo estás consiguiendo

Voz 1194 14:16 al filo en el programa La vida moderna designa al acto de salir de juerga un día entre semana estaba definiciones muy correcta la definición uno gracias a un hombre por qué no

Voz 0470 14:25 no es un dentro semana bueno tú eres el tú eres el ministro

Voz 1194 14:29 más Si claro pero no valen jueves por ejemplo bueno un día entre semana verdad de lunes a miércoles si verdad claro es buena tiene usted no levanten

Voz 0470 14:37 mano porque yo este jueves pasado me quedé en casa porque no valía para el que te negabas y más ahora que me quede en vano

Voz 1194 14:43 claro es verdad tienes toda la razón pero lo que iba mal esto ya por un lado van con la sección nuestro proyecto vamos a Julio esta maravilla el silencio no me hago no me lo acusado a Julio Bornia gracias pero pero lo has pedido sí hombre

Voz 0470 15:09 lo has pedido la gente de la SER empieza

Voz 1194 15:11 es el vacío sabes que yo me fío

Voz 0470 15:14 por supuesto mil veces tienes otros cometí yo les dice que no

Voz 1194 15:19 pero te ha puesto una caña de Alex pero pero no vamos a

Voz 0470 15:22 aquí se aclara todo por qué medio la pedida

Voz 1194 15:26 he pedido por medio de Whatsapp

Voz 0470 15:28 al está ya ya no me acuerdo si nota de audio al este te ha llegado no no estoy que esclarecer lo que tiene razón el producto

Voz 1623 15:35 o el señor mayor atención está escuchando o pues entonces no quiero pensar a quién le mandado ese mensaje ojalá sea mi padre porque la otra opción

Voz 0470 15:45 de momento vale lo está escuchando esto esto es esto es lector diez

Voz 1194 15:47 la historia de la radio en El día después en casa que lo envía esta repasando las notas de voz Bassat va diciendo que no vale pues vete buscando que si no está vete buscando la indignación pero esto qué cojones es porque no está no no te lo he pedido me lo juro aquel llega eh la indignación vamos perdiendo la cabeza no pasa nada decía no ha sido sí

Voz 3 16:22 que por una el valor ahí de la vio perdiendo la cabeza

Voz 1194 16:34 yo era Madrid tú te lo tengo todo bien dado lo tengo todo bien atado la comprando bonos de wifi en el avión a mandar nota de voz harías tu razones igual porque también hay culpas David porque quiero hablar de la expansión que está teniendo a lo tonto de la bandera de de es una sección radiofónica también la a hacer en el día después del día la radio vamos a ver ejemplos donde se ha podido ver la bandera de moderado y bueno en este caso

Voz 0470 16:59 perdón con la cabeza gacha se ahorra ciento pero sin si aquí no ha pasado

Voz 5 17:03 o ese arrodilla

Voz 2 17:07 claro

Voz 5 17:13 reto a la rodilla

Voz 1194 17:19 vamos a ver sitios donde ha aparecido la la bandera de modernidad en este caso no en esta bandera nadie ha ganado dinero porque sí

Voz 0470 17:27 el ex están haciendo a miles nosotros no hemos hondureño ve un cabrón Dunn chino de alguien que está borrando

Voz 1194 17:34 pero en esta ocasión no ha visto habiéndolo ponme la imagen Pablo por favor porque es un chaval que que

Voz 0470 17:40 Pizarro de instituto es exactamente es una pizarra distrito

Voz 1194 17:42 esto ya ha pintado eh vamos a ver nosotros no aprobamos esta actitud cuál en los institutos de vandalismo vamos a ver ahí yo creo que esto cuando haces algún dibujo en la pizarra si antes de que empiece la clase lo que sea es para ofender hay maneras mejor vale desde ofender al profesor de Religión o lo que sea pero bueno como ejercicio tal también pintada además no estamos bien pinta sí sí sí eso hasta bien vamos a ver ha sido una foto de bandera a bandera de tela como las que tenemos aquí detrás dice nos dice arroba Maale aquí está resistiendo antigua colonia atención a la foto porque hay una bandera en primer plano de su balcón ir al fondo vemos tres banderas de España no ganan eh ya ya está resistiendo anticuario somos como la aldea de de de de de Astérix

Voz 0470 18:30 con cuatro eh los de Murcia tan corregido que los de Murcia llegan en la contar

Voz 5 18:36 ya

Voz 1194 18:39 vamos a ver también estuvimos hace poco el fin de semana pasado o el anterior en Valladolid y atención que nos manda las pruebas

Voz 0470 18:45 tantas de España de cómo iba la gente arroba

Voz 1194 18:48 obra X X palito palito palito no manda la prueba de cómo vive iba la gente preparada al show así iban en el autobús de Valladolid con su bandera de Mother Doña y atención porque ya pasamos a sitios jodidos para sitios donde se ha visto a un poquito

Voz 0470 19:03 la Fundación Franco ojalá

Voz 1623 19:05 ojalá el Bernabéu pero casi eh

Voz 1194 19:08 arroba yo azul ITA Nos manda este documento la comedia se abre paso en el Tribunal Constitucional hasta el Tribunal Constitucional en primer plano y al fondo bueno presume una manera constitucional no es una metáfora de lo que no va a pasar algún día esta vez era inconstitucional vayan viendo las seis de la radio desde estábamos esperando bien arroba Nerea no voy a decir el nick porque es imposible de pronunciar dice vais a romper España cabrones nos manda un vídeo en el que de Moncloa de la zona de Moncloa de Madrid vamos a ver lo mejor adelante

Voz 8 19:48 el Ejército del Aire Capitanía General del Ejército del Aire Moncloa zona nacional y la bandera

Voz 1194 19:57 el Ejército del Aire hay otros dos sitios donde ha salido la vi la bandera sí pero no sólo los voy a decir no lo voy a poner porque uno es una campaña de Netflix la verdad anunciando acaba cuarta temporada Black Mirror

Voz 0470 20:10 no sé a nivel legal donde no pone todo esto en claro y otro

Voz 1194 20:13 es en un vídeo de Idealista felicitando el dos mil dieciocho A

Voz 0470 20:20 pues no se da dinero a es caro

Voz 1194 20:22 podía haberlo sacado sí porque tenemos los vídeos

Voz 1623 20:25 a sacar no quieres que

Voz 1194 20:27 saquemos el Video Netflix danos una serie

Voz 1623 20:30 este

Voz 3 20:34 negociar

Voz 1194 20:37 no está idealista quieres que sacamos David danos una casita para reunirnos exactamente queremos un piso y una serie bien vamos ya con el trueque no también está calando mucho sobre todo desde que hicimos el llamamiento para desbancar al Cara al sol a mí no me hace mucha ilusión y a mí lo que me haría más ilusión fíjate que se empezase a utilizar para Fernando Juegos Olímpicos eso sería maravilloso pero claro paso hay que tener una selección deportiva no no para cerrar los bares para cerrar el paso esa canción para cerrar el bar ya cantar

Voz 0470 21:13 antes estaríamos a chiquilla de Seguridad Social

Voz 1194 21:15 sí que ya no cerrar chiquilla más para designar van My way de Sinatra o como canción que por eso el chalé ponen en todos los bares bares que estaba estas heleno está saliendo por su y preguntarle a que que ponen My Way o o Hotel California de los Eagles aquí la época le ponían Hijo de puta hay que decirlo más pues es buena alternativa entonces eh nos están llegando bueno lo que no es que este video es vamos a ver arroba cara arca nos manda su versión de lo que sería la selección de gimnasia artística de Modern bailando con el himno atención

Voz 3 21:57 sí con una cinta este requisito

Voz 9 22:14 sí

Voz 3 22:21 cutre feo que semeja está muy hacerlo cuanto más

Voz 1194 22:31 Tomás sean las cosas para que la gente utiliza banderas de más valor tiene claro hay gente que me han dicho eso pone la bandera así como sobre los hombros para poner su foto entiende ya corta mucho en una alguien le decía también la selección de gimnasia rítmica arriba no podían ver también no podía valer atención porque esto se nos pasó cuando fuimos a Valladolid también Andrés que debe ser un personaje conocido en Valladolid y retó al pollito de Troya con el himno de modernidad de fondo y una bandera vamos a verlo porque realmente

Voz 3 23:05 sí vais a Londres a ser alguna a ella

Voz 1194 23:21 a Ignacio su pueblo enfrentarme contra un Opel que luego no pudo asistir a lo que fuera y no pudimos ver la pelea atención porque llegamos a lo más cutre todo vale arroba Antonio Serrano trece Nos pone que el himno oficial de y el no perdón debería ser interpretado con el instrumento más cutre posible que está muy bien visto ya eso ya lo tuvimos en este caso es un instrumento llamado OTA matones que yo como algo hacía unos japonés no creo creo que es muy muy desagradable sabe emite un ruido muy desagradable ahí está el vídeo que nos ha mandado antro Serrano trece arroz

Voz 11 24:00 y ya parece Excalibur ganas de morir

Voz 3 24:21 pero habrá sería

Voz 11 24:28 no

Voz 3 24:38 hasta ahora nada dentro de libro de estilo de la ciudad

Voz 1194 24:41 sí sí yo así veo versiones de Manás vamos yo creo que lo ta matones tiene que ser el instrumento oficial de moderado Oniani porque no ha sido sólo es que Iván Suárez también sí que supo que no se conocen también nos ha mandado una versión connota matones pero ojo eh con base y con esto acaba a Moyá

Voz 0470 25:00 eh

Voz 1194 25:07 ese margen

Voz 2 25:08 le han para qué

Voz 7 25:10 que le ponen

Voz 4 25:33 Topálov domina lo que

Voz 7 25:42 claro nos Ignacio Delgado Alemany Granadilla de Abona mil novecientos setenta y tres

Voz 11 25:59 no no me

Voz 5 26:05 el bonito eh que todo lo que rodea al programa va yendo a los mango como que el

Voz 1194 26:13 el día va contagiando a todo el mundo que se acerca yo no voy a hacer me traigo una teoría hoy Sobrequés mi mi teoría del ascensor para explicar para explicar pienso el camión que estamos viviendo en la sociedad

Voz 0470 26:31 en cuanto folios son dos

Voz 1194 26:34 pero por detrás el modelo vamos a un nuevo modelo de sociedad vale lo digo vestidos Stafford

Voz 0470 26:42 yo estoy vestido de mono detalle

Voz 1194 26:45 digamos que hasta ahora lo que abramos el otro día la sociedad sea vamos a ver eh todas las personas somos distintas personas muy subjetiva pero para comunicarnos si tenemos que poner algo en común mínimo denominador común para tener cosa de las que hablar en común mal porque si empezamos a hablar cada uno de los suyo va a ser más complicado entonces hasta ahora como Twitter no como Twitter claro hasta ahora por ejemplo alguien que entraba en el ascensor con otra persona desconocida hablaban del tiempo que es un in visibilizar muchas cosas porque optó por supuestos a personas son más que hablar simplemente de meteorología pero como no se conocen no tienen tiempo para ponerlas en común pues van al grano al rival a buscar algo una reducción bastante simplista pero bueno por lo menos para que tengan algo que hablar que los una

Voz 0470 27:32 yo estoy entendiendo las entiende no

Voz 1194 27:35 ese era el de la sociedad hasta ahora pero la sociedad está dando un cambio cada cada cada cada cada individuo cara colectivo cada vez quiere que se visualice más entonces todos tienen el afán de ir a primera línea arrojará antes en primera línea sólo estaba el hombre heterosexual Blair Zisis seis hombre a mí no me quedó claro eso eh a mis y luego lo mujer ganamos otra vez

Voz 0470 27:58 se lo vamos a pesar de no bueno

Voz 1194 28:01 precise el hombre decís es el hombre que es heterosexual biológicamente se siente identificado con eso

Voz 0470 28:08 pero biológico

Voz 1194 28:10 vamos a ver otra si si tú me dices

Voz 1623 28:16 el CIS hetero si es que ese pero feliz

Voz 0470 28:20 pero sexuales que te gusta la siendo un hombre de otras mujeres

Voz 1194 28:22 sabes los compuertas como si fueras

Voz 0470 28:25 luego tu sexo biológico masculino y tú te sientes un hombre si lo que estoy deseando no Pradillo tres sexual biológicamente en la parte heterosexual no biológica

Voz 1623 28:34 y es que te entiendo

Voz 5 28:38 no es una sorpresa

Voz 1194 28:40 has homosexual no

Voz 5 28:43 de corazón del corazón es quién a quién quiere esto decir americana tienes más corazón de pensiones son matices posteriores

Voz 1194 28:58 quita algunos trucos yo te doy trucos para conocer gente bueno

Voz 0470 29:06 qué atado lo que quiere decir es que la lo más visible era el hombre blanco

Voz 1194 29:09 es claro hasta ahora hombre blanco era digamos lo más visible sin pero eso está dejando de ser así muchos otros colectivos pasan a estar a querer también estará en prime la fila lógicamente lógicamente hagan tanto individuo como colectivo pero antes a lo mejor ni se lo proponían pero ahora todo el mundo quiere estar visible en primera línea entonces en el caso de que entre gente en asesores por ejemplo tú imagínate que tu tienes un gusto más muy particular que te gusta mana a otra persona le gusta las Variaciones Goldberg de Bach interpretadas por Glenn Gould otra persona le gusta mear sentado pues estaba muy a tope con lo suyo entonces claro hay hay que digamos bueno no digo que sea mejor ni peor simplemente parece que vamos hacia ese punto que muchas personas en el asesor cada uno quiere hablar de lo suyo iba a ser más gracioso que a lo mejor de nuestra manera era más comprensible todo hasta que no revisemos entonces estamos en un paso que hay que pensar si vale entonces yo

Voz 0470 30:12 el entendiendo perfectamente

Voz 1194 30:14 yo yo lo que quiero negando con la cabeza

Voz 5 30:17 de quién es este señor de mono

Voz 1194 30:21 yo lo que quiero es hacer aquí un manifiesto del colectivo al que yo voy a representar cuando yo me meta en un ascensor y manifiesto yo pero yo por ejemplo yo ya lo he dicho otras veces representó los padres separados tinerfeños miope entonces yo voy a ser muy larguísimas sí claro muy visibilizar muy sensibilizado sí yo yo creo tengo aquí varios bares punta escrito y que creo que va a ser más comprensible padres separados tinerfeños miopes nuestro principal rival son los basureros de Los Angeles mexicanos con pan lógicamente los padres separados tinerfeños miope y otra cosa quiero decir es que ojalá estos quince años que lleva actuando hayan servido para darle alguna forma más visibilidad sin duda a todos los padres no

Voz 0470 31:07 a mí cuando cuando empezaste a actuar no forma parte ese colectivo si yo si no porque no estaba separado Pérez

Voz 1194 31:12 que biológicamente hubiera llovido biológicamente yo defiendo que biológicamente soy un padre separado tinerfeño miope aunque no está sola Fis padres separados es que así padre separado fallo mío pero me identifico con los padres separados teléfonos miope ejerce el rol de padres separados soy es entonces bultos padres separados tinerfeños no no miopes quitándonos visibilidad

Voz 0470 31:47 tenéis peleas internas frutas

Voz 1194 31:50 tres separadas de Gran Canaria astigmatismo retando digamos a los colectivos claro luego con todos los días miro a ver si ya han sacado un emojis los padres separados preferencia porque pienso que eso no es la mierda con ojos eh el paso definitivo de un colectivo para tu saber que ya estás consolidado en este es que tengas tú por ejemplo los extraterrestres por ejemplo a través de la paella o los terroristas tienen la bomba flamenca

Voz 1623 32:30 claro

Voz 1194 32:31 estos Stop padres separados tinerfeños miopes fobia que queda queda muy por ejemplo gordo fobia pero lo puede decirle el tirón ligadas bien pero Stop padres separados

Voz 0470 32:46 ser un acrónimo pase como es

Voz 1623 32:49 los los

Voz 5 32:52 no pero pero podría no tenemos nuestro propio lenguaje

Voz 1623 32:58 ah vale

Voz 1194 33:02 entonces otra cosa quiero decir a ver si la gente de Twitter Facebook e Instagram afín un poquito más con los algoritmos para crear esa burbuja de padres separados trece años me Open

Voz 0470 33:13 tú solo cosa de grano que sólo interactúa entre dentro

Voz 1194 33:15 nosotros que tú a fuerza de sólo interactuar separados miope se cree esa burbuja de redes sociales todos diciendo Orbaiz entonces ahí un seis padre tinerfeño miope los padres separados tinerfeño miope antes de serlo somos persona que lo dudaba si lo principal es que lo más justo pienso que sería un sistema

Voz 5 33:42 cuotas obligatorio en el club de la comedia para aseguran el programa la presencia a todo esto encaminado a que te llamen

Voz 1194 33:55 pienso que lo justo sería unas cuotas obligatorias en esta ocasión para que haya más padres separados tinerfeños miope haciendo comedia vamos a ver no te estarás aprovechando de una causa noble y justa

Voz 0470 34:08 claro

Voz 1194 34:10 para medrar personalmente para medrar en el si acaso mucha gente que se mete en esta mierda no pretende lo mismo lo son gente mediocre como yo sé lo que quiere es que le hagan caso

Voz 5 34:21 el poder como está derivando

Voz 1194 34:26 bueno pues esa es mi reivindicación pero ahora vienen unos minutitos de funk los típicos donde se ha visto que yo termino la sección

Voz 0470 34:40 no podríamos Agallas un aplauso iba salimos otra cosa casi nunca

Voz 1194 34:44 no podría ser más es que estoy buscando

Voz 0470 34:50 pues por detrás por detrás maldito por detrás de él

Voz 1194 34:53 traje lo de antes dos modelos de sociedad

Voz 1623 34:56 invisibilidad visibilidad dicho cómo sacaban donde fueron

Voz 0470 35:03 esto ya pasó le donde ha seguido de lo mismo

Voz 1194 35:06 seguido está Sergio todavía por Sergio

Voz 12 35:14 terminamos la Unión

Voz 5 35:17 Saleta como puede

Voz 1194 35:20 a mí me no me puede ayudar Sergio mandó si quieres un martes yo

Voz 0470 35:24 pero ha dicho de ahora fango pero fango noventa cuatro es el fango por algo

Voz 1194 35:27 claro por algo para seguir la tradición de las últimas ocasiones

Voz 0470 35:30 la poden está bancos pero

Voz 1194 35:33 ese poco nos esto ya fue un poco así claro un poco estoy aquí vendido sin material que decir

Voz 0470 35:43 pero el club de la comedia de padre tinerfeño

Voz 1194 35:46 a usted eso es bueno pues decía en plan viniendo para acá en el TAS no les ha pasado que no pasa nunca que se tropezado con esos padres separados tinerfeños miopes

Voz 1623 35:58 que finge su falta de vista

Voz 5 36:04 no estamos tan organizado como acabamos con también

Voz 1623 36:08 que lo los pasan cosas en el día a día de haber deberíamos acabar con esto base Time sería la asociación Padres Separados tinerfeño miopes pase Time es me suena bien sí sí sí pero bueno pues somos los pase Time

Voz 0470 36:25 realmente si yo el que a veces no te leo es acabar pero hoy sido tu el que ha dicho y ahora viene fango aposta Cassetti

Voz 1194 36:30 la situación es en el fondo pero

Voz 0470 36:32 qué tal si nos vamos Trillo I les dejamos que salga a posibilitar destapó también chico ya todo lo que sea irme y no trabajar eso es mal vamos

Voz 1194 36:41 para la situación dentro este punto Álex

Voz 0470 36:44 no él termine el que diga tal que ponga la canción ya acaba él no nos salimos ahí yo tengo mi padre vamos saliendo

Voz 5 36:52 te queda como mucho un minuto

Voz 1194 36:56 en serio pero cómo sé yo que sea terminal programa pero pido un aplauso Sergio por favor puede pasar ahora los Blair se por favor que alguien le comprimidos

Voz 5 37:24 foto