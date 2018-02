La Vida Moderna es mandar un Seat 600 al espacio

Voz 1 00:00 hoy

Voz 2 00:34 lo que hay que hay que ver esto

Voz 1 00:41 sí se puede

Voz 1194 00:55 el Floro siendo hoy día no no no sí porque si Pío no sé no sólo preguntas muy sencillas no se quema

Voz 0470 01:09 si la gente te te mira y te respeta tanto como chamán de modernos y hay mucha suerte que ten mucha suerte porque tú te ya te pega una paliza el liguero ya me habrían echado claro la gente la gente plena fila te mira con ojos como de Ignatius te queremos ayudar pero digno

Voz 4 01:22 entendemos nada es verdad que nos están diciendo

Voz 1194 01:24 es que esas caras son muy bonitas como diciendo con lo poco que fresco para poder tu agarrar te algo comprensible si ustedes hacen el esfuerzo

Voz 0470 01:33 momento momento Donaire que lo que pasa lo mismo que el programa para así porque sí

Voz 4 01:38 nailon el viene viene estáis la cabina no está como suyos no sé cómo hago llegar tan rápido con lo Gur

Voz 0470 01:47 bueno gracias buenas el esfuerzo eso de eso con lo poco que yo fresco que ustedes participó bueno muchas gracias por venir hoy tenemos el tenemos un público sensacional de los mejores te ven esta semana

Voz 3 01:57 va para hablar con mucha gente mucha gente

Voz 0470 02:00 mucha gente hay varios factores por aquí hemos venir a pesar de todos los peligros que supone la sociedad actual para vosotros a lo que el fax gays y joder jodido y luego al sector de Murcia ahí además tienen con bandera han abandonado la bandera murciana eran adoptaba hemos perdone así que muchas veces un aplauso de Murcia

Voz 3 02:21 yo le doy saltos

Voz 0470 02:25 ya por eso es Málaga no vale ahora e hombre no no pasa pasa tú tranquilo Salt quiere salir más caro algo

Voz 1194 02:34 sí pero para la que tiene porque estar sentada no irse pero levantar si deambular claro porque es estar sentado tiene esto en algo estando

Voz 0470 02:43 tengo tengo una noticia de hoy que comentamos siempre bastante vida moderna dice directivos de la ONG Oxfam bravo organiza si no trate bravo que noticia es la sal

Voz 5 02:56 pero las orgías no

Voz 0470 02:58 hola la noticia directivo de la ONG Oxfam organizaron comillas orgías dignas de Calígula con prostitutas tras el terremoto de Haití en Haití

Voz 1194 03:09 sí señor la casualidad la casualidad ha es una ONG bien entendida

Voz 0470 03:12 pues vamos la la noticia es tan grave que la voy a dejar para otro día porque no he tenido tiempo Taro esta noticia sólo quería comentar que sepáis que todo ha sucedido en el mundo ha habido un terremoto en mil personas han ido una ONG han dicho venimos ayuda pero pronto nos vamos a tumbar a todos esta muchacha todo esto ha sucedido a esos vinieron ayuda psico dice orgías sí sí sí la comparan con Calígula míticas orgías de Jesús Gil no no no no por Here de Calígula Calígula y esto requiere a los Chiítas sobre esto claro Requena sentarle en casa mirada al horizonte y no se cuánto poco estramonio la introspección nosotros introspección libre para ver qué hacer con esto así que por lo pronto tengo una alegrar un hacha el Chacho vale la de los moteros

Voz 3 04:01 como eje

Voz 1194 04:04 con sí que

Voz 3 04:06 de Kevin Spacey

Voz 0470 04:09 como el COI Oxfam tiene Bellón Kevin Spacey es la la Fundación pero bueno e otra noticia un camionero arrasa las milenarias Líneas de Nazca con su camión para evitar un peaje

Voz 3 04:22 no será la vieja

Voz 0470 04:24 se sacó el carné el lo veo que pensó dijo será Trini el otro día que se despeñó por un terraplén ha ido a mejor eh no no bueno esto ha sabido estar alineada qué hacer

Voz 1194 04:36 en la Cadena Gana Perú

Voz 0470 04:41 ojo al tema eh dice la primera primero hace una explicación de las líneas de Nazca son el legado más importante de la cultura Nazca sí

Voz 1194 04:47 la geometría considerado mayor lo más importante es una estafa

Voz 3 04:51 no

Voz 0470 04:52 sí bueno habla de tal tiene dos mil años de antigüedad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco vale y ahora como si fuese un telefilme dice de nada de esto pareció ser consciente Heiner Flórez toda esta historia milenaria un camionero que para evitar pagar un peaje ignoró todas las señales de prohibición para invadir este espacio protegido destrozar las líneas ojo para evitar un peaje la madre que Le Crédit qué tipo de peajes ese que te los altas otro promedio al campo en plan el Gobierno nos asfixia con sus impuestos no de mano ya Almonte a tomar por culo donde cabe todo como si aún señor por la AP siete saltar su peaje se carga las ruinas de Empuriabrava ahí en Barcelona no pueden pagar a tomar por título

Voz 3 05:32 el arte ens roba

Voz 0470 05:34 el arte dentro el líder dicen no es la primera vez que alimenten a Casón dañadas por la obra humana pero esta vez el suceso ha quedado registrado con un móvil una vez más los millennials al rescate e hemos ido y lo hemos grabado esto claro igual de la línea de Nazca hace dos mil años ya en una gamba Herrada sea quiero decir fueron introducidos pasea claro igual los de Nazca lo que le gustaba que tenía nunca por muy lícito miras que campo más Lisbeth Salander dibuja temibles enfadaron muchísimo el conductor que aseguró que no conocía la zona se defendió alegando que se salió de la carretera con una maniobra de emergencia al sufrir un problema mecánico claro que avería tienes que tener porque dice que fueron cien metros de largo por cincuenta de ancho de destrozo qué tipo de avería tienes paliar eso Osán plan de vamos a ver semestre ópera el aire acondicionado y con el cabreo he decidido deshonra mis antepasados luego ya pagaba la foto la obra porque sabe todo destrozado en la línea preciosa todos super mítico y de pronto como si el camión lo hubiesen sacado de fábrica hubiese puesto a hacer trompos eh esto es como ella curar sobre el Guernica y luego remover moverlo con un palo en plantaba bombardeo Picasso ahora que para así que Juan mandamos un saludo a Heiner Flores Heiner quedan muchas cosas por destruir estamos contigo objeto de Navidad verdad

Voz 6 07:50 Oklahoma City Thunder ciento diez Memphis Grizzlies noventa y dos pida moderna

Voz 3 08:08 que Martín Salamanca novecientos setenta y siete

Voz 7 08:16 este es uno de los que te quiero como a Darmanin

Voz 3 08:29 segundo mejor que ha dado México después de

Voz 0470 08:31 Luis Miguel hombre soy muy fan de Luis Miguel se ha puesto ahora también tienen muchas cosas en común han sido enrollado ya no estoy gordo lo que pasa es que el ya la estrella con siete años Miguel en Salamanca también es que el hombre Miguel Miguel Bosé Miguel buenas de momento la verdad esto intuyo que ha puesto una tonada mejicana por algo pero antes de nada os voy a presentar porque sino que aval porque sino todo esto claro claro sino presentó se habla malo loco días de Nazca náutica como nada da Nazca no tiene por qué qué tipo de Cosa Canaria

Voz 1194 09:12 es una de las líneas rectas porque este tío ya son las ha cargados eh pues ya da igual cómo lo pronunció nazcan en la línea de Nazca eh

Voz 0470 09:23 hemos en la mesa principal está en la mesa más grande de la radio española no hay otra no hay otras como esta de verdad

Voz 1194 09:28 radio Lass en Hortaleza había ahora en la Copa y fue día

Voz 0470 09:34 en esta mesa se la dan a los directivos de Aus Fahmi te montan un bueno en esta mesa en la mesa principales hablar en la mesa del estudio más grande de radio de España están demás pido un aplauso para Ignatius

Voz 3 09:50 la puta férrea de la estrella claro está

Voz 1194 09:56 por cierto que no tengo traje

Voz 0470 09:59 cuento Ignacio seguido al camiseta no te quita los pantalones enseña la guardada la gente detrás de tan tensa pero que ojo el disfraz del mono es que todavía no terminado mudarse no acaba de encontrar la chaqueta vale pero ojo es un día el dislate el mono ojo que viene Luiz piedras simio Luis piedra Chita

Voz 3 10:18 sí

Voz 0470 10:19 atención dejó con que habla usted hace más eh

Voz 8 10:22 el momento atención soy juez

Voz 1194 10:26 Luis ahora ya puedo asistir al programa sin incumplir mi promesa de venir siempre trabajó de lo disfrazar tenemos era Sádaba veremos si el otro traía bromea veamos porque con lo que me todo esto el chino seguro que es un material estos si algún día caliente

Voz 0470 10:48 dije no es también una cerilla

Voz 3 10:51 pues yo estoy corriendo

Voz 0470 10:57 valiente que sacó muy que es lo contrario de ignífugo ignífugo amable inflamable fugado si yo si queréis vale porque tú que te que hoy quiero pedir perdón

Voz 1194 11:12 de todas las víctimas porque tengo una mierda vienes a veces en otras deben ofrezco Lozano con cara de resaca eterna también pero de otra manera

Voz 0470 11:20 es más dinámico hoy ya dormía dos horas

Voz 1194 11:22 Copito que he estado

Voz 0470 11:25 no de viaje espiritual

Voz 1194 11:28 va a encontrar a mí mismo porque estamos una vorágine muy loca Dabiz árabe este programa el otro ahora tal hay que parar su programa Tú sí pero no quería decirlo pero a ver si nuevo nuevo tampoco eh bueno ya pero pacífica hay que buscar un lugar donde uno pueda a reflexionar y a buscarte tienes hay que parar a veces ir a sitios pues eso de no donde no hay tanto ruido

Voz 0470 11:49 ya ya me pasa encontrarte contigo mismo alejarse un poco de la exacto eso dice el jueves que te has ido a llegar ahí asilos a Nueva York porque qué

Voz 1194 12:00 es cada vez más de claro hay gente que se va a la India a no que ya allí con el capitalismo no hay muchos por en el sentido de posesión pues yo me he ido al a York porque tres días tres días pruebas que tú ustedes vean lo que es ser Héctor de Miguel multimillonarios multimillonario en sentimiento en viajes esto el otro día vamos a comer día algo que yo se lo primero que es eso comimos juntos ya estábamos terminando los postres dice que eso es tener estilos dice que pues me voy a Nueva York mañana para entonces nada allí pues cosa de a encontrarme conmigo mismo pasar Rockefeller Center al Top of the Rock al primer multimillonario de moderna el primer Amancio Ortega que acelere creo que en proporciones más rico que había nunca si es verdad allí

Voz 5 13:01 me me me subió a la azotea inspirada aquí mi madre mía cuánto dinero tengo

Voz 0470 13:06 vuelvo emirato dentro de ti

Voz 1194 13:08 pero puedo tener más Rockefeller ilumina Jaime venido pero vengo un muñeco de José Luis Moreno no tiene nada pero me decía mi abuela vengo cómo voy a sacar adelante esta sección porque en este programa y bueno este programa llegan ahora entonces ahora mismo vengo de Barajas este programa retó a otro aman o México vamos a ir a la a la movidita además tú bien es decir sí así si es de Estados Unidos vengo de Norteamérica claro bien vendrá es clara desde ahí ya tienes una perspectiva sí casi aquí les miramos mal si se exceptúa ahora viene con los sentimientos valernos hablaba de otra cosa que espero que de esta polémica que hemos tenido con la trama que importa a una televisión mexicana toda la cosa la cosa empezó porque ellos comentaron que nosotros sacamos lo del Movimiento Naranja esto que es una cosa mexicana luego tú les les reta a este a muerte

Voz 0470 14:08 por qué porque metieron cabrones

Voz 1194 14:10 efectivamente lo lo pille son mexicanos la casualidad metiéndose Pi atención porque ha llegado la respuesta de que importa y vamos a ver el comienzo portal

Voz 9 14:22 eh

Voz 3 14:28 lo digo yo

Voz 9 14:31 cuatro duelos por han declarado la guerra no estamos hablando de política sino de programas de entretenimiento español porque no somos responsables trajimos a ustedes la noticia donde descubrimos que los primeros puestos en las listas de poco claridad en esta gira unos invita es decir el movimiento naranja para mostrar esta situación utilizamos las imágenes de un programa español llamado La vida moderna veamos la reacción que esto provocó del otro

Voz 1194 15:02 a Ana ya salimos de otras dice nuestra consiga tal vamos a ver si yo no quería no quería ponerme a ese nivel yo que yo esperaba que una guerra más un poco más elevada

Voz 0470 15:14 aquí han salido señores ahí

Voz 1194 15:16 puta catalán obviando pueblo de siempre de España oye si queremos jugar esa miedo senior

Voz 0470 15:28 ah vale vale no si bajamos el listón

Voz 3 15:32 con todo para mexicano oye Vigotes también

Voz 1194 15:41 si no fuera

Voz 0470 15:44 viéndose imitada los mexicanos a cual

Voz 1194 15:47 es que era acento sudamericano vale por cierto por cierto que yo me yo me echaron en cara pero sí

Voz 0470 15:52 pero pero pero pero pero pero pero legal hay periquitos imita como hacemos nosotros lo que hay que tienen pues así le eh asemeja este quieres mal todo hace quieres Manson canto para que nos blanco pida esto eh estoy bigote no penas que no claro es que lo las quitado más por qué no pega bueno guapo sin bigote hay pero tú me yo a mí me

Voz 3 16:29 vamos a continuar viendo el vídeo por porque así en horas muy ofendidos ahora no gran afrenta que lo clavan más claro todo el esfuerzo que han puesto de ellos para imitar a nosotros nosotros no somos capaces de darnos lo colgada sus mexicano estreñido

Voz 0470 16:58 yo Caballero

Voz 3 17:08 asombrosa vamos a ver el segundo aforado

Voz 9 17:13 perdón Estimado señor Barriga con bypass Del que tenéis bypass mundo claros porque México y luego estáis Sudamérica bueno por escucharnos a América que no tantito más arribista tampoco les exijamos tanto no son unos simples presentadores de programas por lo menos son educados

Voz 0470 17:39 por qué te parece caos ya

Voz 9 17:42 esta atención porque los trufa me pareció estupendo fuertemente vamos a cometer como así quimio

Voz 3 17:51 esto no ha gustado

Voz 9 17:54 ya ya vinieron pero les recuerdo que hacemos y esto nos mandamos de vuelta tomar por por su paella eso es que se esté de regreso pero como dijo el cirujano estético Rafaela

Voz 0470 18:10 con esto no se queda

Voz 9 18:13 cómo recibe a uno de los presentadores cuando nosotros dijimos la verdad son los puntos musicales cuando sale más náuseas y cuyos mundos manera retando

Voz 1194 18:23 en México es inevitable vale lo que tú

Voz 0470 18:29 lo que no te volvían a manada energética mierda

Voz 1194 18:31 a mí me parece muy tierno eso mexicanos amparándose en la parapetado detrás de la geografía no somos los americanos creo que te tienes que quedar claro ser sus vacas un estado mental

Voz 3 18:48 te lo digo yo que soy de las Islas Canarias no seis tanto por no ser si los otros tres como bastantes no queremos que hay ahora

Voz 1194 19:06 al momento

Voz 5 19:08 bien dicho clarisimamente que emana es una

Voz 0470 19:12 sin

Voz 3 19:14 el mensaje para nuestros compañeros de que importa que Malabo irá atención porque mientras dudas el mensaje están diciendo aquí

Voz 0470 19:22 este yo estoy haciendo bromas con donde está la cámara ellos me hacen bromas como Yemen

Voz 3 19:26 uno Se llama Eduardo Videgaray Ramos

Voz 0470 19:32 a mí me hacen ver que importa la cámara es vez pero ello

Voz 9 19:35 y aquí

Voz 0470 19:40 no es esta la de la del piloto rojo hablan nuestro líder declara la guerra unilateral importe ya Méjico se ha metido con Magna ha visto con lo más sagrado de modo que no pille por la calle que reviente

Voz 1194 20:04 vamos al siguiente reafirmo aquí ya pero miran lo siguen ahí atacando unos con técnicas de Los Morancos terreno no si tuviéramos nosotros al dúo saca punta no sé si tenemos el momento Pablo en el que directamente se recoge lo de Mara

Voz 0470 20:23 sacar un disco demanda pero qué tipo de hicieron enteros sobre no siete minutos atención

Voz 9 20:29 era como si el Bunbury hipster el Bunbury

Voz 0470 20:38 Almond buscado un apodo a cada uno mío Mino pero como él

Voz 1194 20:44 murió hipster que su porque yo quería como se ve el Cantinflas de Alicante ya lo pensó mucho en México o el canto locos es que quemada poco si hipster que llevó a ser viendo en Méjico y que yo estuve allí hace un par de años y descubrí que Ciudad de México es la de España

Voz 0470 21:03 te lo más romo e va lo mínimo

Voz 1194 21:06 los vamos a ver la reacción con el disco de mañana adelante piamontés

Voz 0470 21:11 esta cámara Alves

Voz 9 21:14 sólo quiero ser saquen

Voz 0470 21:17 porque que no Martínez no no no no no no

Voz 3 21:20 sí sí no no no no no no no no yo se lo que su estrategia en dividirnos porque ellos saben que te digo una cosa gracias te digo una cosa su estrategia

Voz 0470 21:34 dividirnos y en mi caso he lo han conseguido qué pasa hace en este momento porque pienso otro martillo tú también me solidarizo no no no no no no no solamente no suyos líquido no que es el mejor

Voz 3 21:57 no

Voz 0470 21:58 de hecho la hecho Nacho sueños líquido no estrategias de

Voz 1194 22:01 a unos iconos han conseguido un poco líquidos no se lo están consiguiendo que te queda aislado esto es una guerra muy personal tuya me imagino a ellos colas con la mente totalmente follar

Voz 3 22:36 contra o a favor de nosotros pero pero no los entendemos

Voz 0470 22:40 yo está social de verdad te has dicho en la mesa eh

Voz 1194 22:43 de hecho lo veo martillo madre una cosa loquísimas la mata gente

Voz 0470 22:48 ojo ojo que el disco no se ha roto uno no aguanta mejor el igual lo pongo en el portátil y como función

Voz 1194 22:54 vamos a ver ya el final

Voz 3 22:55 el vídeo en el que ya ellos dicen

Voz 1194 22:58 qué nos van a devolver cosas que vale que nosotros fuimos hace quinientos años hicimos un genocidio pero K llega el momento de que nos devuelvan cosas

Voz 9 23:04 adelante tenía algo bueno cuando no sume devuelven la viruela les queremos regresar su lengua el castellano está este programa que importa se transmite en nada

Voz 8 23:24 chupetes aguacates esta tapa cun cun cun

Voz 9 23:27 me aguanto Wiki Wales China Totó quién es tan exitoso en

Voz 0470 23:38 todo es fruto de de básicamente Hijo de puta hay de todo efectivamente hace que sois mansos

Voz 1194 23:45 se utilicen como técnicas de vodevil a Eva ahora achacan esta broma de usted y no los queremos no tiene devolvemos la viruela de claro a podemos jugar hasta aquí ya no les podemos seguir el juego

Voz 0470 24:00 bueno es Kiki de que mexicano aquí

Voz 1194 24:03 otros no es como ellos tampoco tienen nada de valor que allí como no tienen cultura

Voz 0470 24:11 importante para que nosotros hayamos incorporado cosa suya ellos saben muchas cosas

Voz 1194 24:17 aquí no ha habido apropiación cultural

Voz 0470 24:19 que sí que podemos devolver

Voz 1194 24:22 devolvemos los sombreros mexicanos defenderá en la Rambla

Voz 0470 24:25 no venirse aquí yo que sé no aporta mucho la verdad es que no sea algo mexicano fíjate qué queremos jugarle en su terreno pero aquí no que ha entrado aquí poca cosa él la zona de México de Port Aventura

Voz 3 24:47 gracias por nada gracias por nada

Voz 1194 24:51 nada yo ya acabar la sección no sin antes quiero agradecer cómo no al noble y basto pueblo mexicano que me haya evitado trabajar claro porque si alguien en el mundo sabe lo que es escaquearse para trabajar es México muchísima

Voz 0470 25:04 no

Voz 6 25:12 Villa de abono mil novecientos setenta y tres

Voz 11 25:15 no sí yo soy

Voz 2 25:27 no por favor

Voz 0470 25:36 el CD lo he puesto poder ir pero se puede sacar me ha roto aquí la letra con las letras ya te la sabes ya me las seis de pero toda claro

Voz 1194 25:47 conseguido la Alianza de Civilizaciones lo está consiguiendo humana burlan los dos lados de la ha roto a roto clavado en un bar joder

Voz 0470 25:56 aquí me tiene bien

Voz 12 25:58 a mí me fascina

Voz 0470 26:01 el batería de los cuatro dice que el batería en suma que no alineados cuatro Alex el de la cara pinta muy buen te quitan por cierto si bien el batería esta mierda hago yo aquí con estos

Voz 3 26:16 el grupo

Voz 0470 26:17 sí bueno ver que queda de todo esto no a ver en qué queda yo creo que bueno tampoco les hemos contestado no es que claro cuánto queda la broma no ellos han bajado un escalón que nosotros ahí no podemos

Voz 1194 26:28 claro es que si no se lo vamos a intentar movernos en ese terreno vamos a intentar reunir de nuevo a

Voz 3 26:34 Cruz y Raya claro bien que los pueda ayudar

Voz 1194 26:37 para contra atacarles con con la familia herramientas cómicas ojalá Vega pero no no es chileno pero da igual bueno pues yo no he podido eso no no ir en contra del traje la mudanza pero tengo el comodín del traje de los monos e irá me hace gracia que la situación ahora es patética en mi casa ya lo era en el sitio

Voz 0470 27:07 da traslado del todo no nosotros hemos trasladado de todo

Voz 1194 27:09 pero ahora están todo toda la mierda que están el osito está claro el piso donde veníamos la situación era insostenible insostenible hasta el punto de que teníamos un cuarto que no sólo vestidor había un mueble anclado la pared con todo lo la ropa ese mueble se de san Cloud de la pared volcó y quedó atravesado en el cuarto no se podía acceder al cuarto inmueble había volcado caído toda la ropa estaba todo hecho en suelo inmueble totalmente atravesado bloqueando el acceso por la puerta esa era la situación de dónde veníamos llegó un momento que yo al principio pero luego te comporta con desde la impasibilidad como si eso fuera llegas yo me quitaba la chaqueta la tiraba a cada incorporando eso la normalidad pero cuando lo ve desde fuera la Puta Locura pero yo seguía poniendo mi chaqueta camisa somos y no yo así acabe si todo el niño era grande y ahora del piso luego pues lo mismo pero yo reconozco que otras cosas no tengo pero sí que soy una persona que en esas situaciones

Voz 0470 28:19 eso es bueno se desenvuelve en el momento en el que Dios no

Voz 1194 28:21 bueno una cosa hay que yacía en el instituto yo siempre me sentado al lado de La Ventana vale cuando entraba viento la la cortina Se Se entraba ondeaba ondeaba dentro del agua del aula y luego se que ponía las cortinas por fuera de la

Voz 0470 28:36 habla

Voz 1194 28:37 el había una cortina del viento curioso Canadian Kaká hoy hablar por la cortina la cortina para ponerlo allí para que no entre

Voz 0470 28:46 por no por fuera no por dentro

Voz 1194 28:48 entonces cómo puede entra el todo el viento y la coordine la cortinajes ondeaba no hacia fuera sino hacia dentro Navas da tanto viento que la cortina ondeaba no sé cómo sería la palabra no hiló cuando se recoge sí me se me volcaba mi encima yo no sea ningún gesto por quitarme la cortina sino me quedaba ya el resto de la clase con la cortinas octubre apostando ya por la comete no te digo que en situaciones de caos fruto

Voz 0470 29:20 siempre es decir de yo desde la paz

Voz 1194 29:22 sí Vidal desde la agresividad pasiva lo admito entonces la la la otra cosa que ha sucedido hoy cuantas cosas otra cosa pero esto esto

Voz 0470 29:37 no queda mucho y esto me lleva a hacer

Voz 1194 29:40 Luis Chita que es la broma que surgió el otro día no

Voz 0470 29:42 a la recordemos que es el cómico el cómico simio no que haces tú ahora que es el el alter ego del en el mundo de los primero

Voz 1194 29:49 no sé yo me da vergüenza arreglar mi casa demasiado porque ya dejó de ser un sucios entorno que yo creo cree que quiero llegar al punto de que la gente me grave vídeos con los años se como cuando intenta capturar imágenes de Ruth no sé si me coge la cámara de elenco suele ir así por en Internet lo he visto

Voz 3 30:19 ya ha pasado por aquí

Voz 1194 30:22 en la esquina de Espíritu Santo a las tres y entonces claro mi mente ya empieza a a perder pie y lo último que me pasó para perder pie del todo fue la noticia que saque este fin de semana de que Richard Price otro referente cómico después de Robin Wright era amante de Marlon Brando

Voz 0470 30:41 ya ves Hinojosa si eran amantes nunca sí

Voz 1194 30:44 lo mantuvieron en la intimidad pero el otro día que estará abierta señor mayor ahí músico negro pasado juegas que en esa entrevista tuvo porque me da sí lo Beatles una mierda no sabían tocar Michael Jackson lodo y ya se le fue la lengua con esto puede claro Richard Price algo íntimo entre ellos pero se ha descubierto que Richard Price a Marlon Brando eran eran la amante por la RIC por la misma regla yo debería enredarme con Juan Echanove hago un llamamiento al Luis Piedrahita que el desafío como Luis piedra Chita para que me adiestremos pero también a un llamamiento desde el amor a Juan sí yo podemos acostarnos de lo puede el tomate yo creo que es matemático por ahí yo creo que estoy a la misma distancia de Richard Price que él de Marlon Brando entonces eh proporcional que Lillo fuelle

Voz 0470 31:47 no quieres una relación romántica sin más sino que quieres cópula sí claro hombre lo que significa amante no se cabe hacer algo platónico tú te quiere llevar a Echanove al retiro por la por la noche un día a ser de Kristin incluyen y que sea lo que Dios quiera hombre que digamos que sería una cena preciosa en su momento a él

Voz 1194 32:09 le pudo parecer ofensivo algo que yo pude de sí

Voz 0470 32:12 qué es lo que que no se quede en Anand ha

Voz 1194 32:16 interpretó que precisó que cuando por si te he visto no sé quién Juan Echanove hijo de puta si no me yo yo creo que él también está en su derecho de interpretar eso como algo personal ironía entonces pienso que si eso hay que arreglarlo porque detrás la me gusto aquel retiro y luego está estos Carnaval la gesta cifras tanto de Elvis

Voz 0470 32:41 siempre es una fotos de verdad gente disfrazada de es un disfraz

Voz 1194 32:47 la casualidad O'Reilly así que gracias a toda la gente que está disfrazado de Elvis canario estas navidades vale

Voz 3 32:57 no me tiran demasiado vale

Voz 1194 32:59 ya estoy explicando que estoy mentalmente

Voz 0470 33:02 las destrozados orientado

Voz 1194 33:05 sigue intento buscar una perdiendo el único encuentro ahora mismo es sí sí sí ha iniciado este camino de ser Luis piedra Chita aprovechar y hacer por fin lo que siempre he querido

Voz 0470 33:17 humor con palabras Hot palabra claro tú como no lo vamos hacer otras cosas

Voz 1194 33:24 no separa grito sordo chupar personas pero claro yo Dios debo empezar camina la luz piedra China si así que pienso aprovechar lo que Laporta portavoz o portavoz de Podemos en el Congreso Irene Montero dijo el otro día el Congreso para que ella quería decir también portavoz esa es decir portavoz bossa fuera también algo ha admitido para darle visibilidad a las mujeres en general pero las cosas en particular vale entonces ella pretende que portavoz se pueda decir para darle visibilidad éxtasis en estas ironizando es que me cuesta jugar con palabras pero mi pregunta para Irene Montero es si un hombre esto esto parecido al chiste de Luiz Teresita de un frutero con una piscina sigue siendo un hombre ha sido un hombre le dice a una mujer que no levante la voz le está dando o quitando visibilidad

Voz 3 34:20 te lo pongo al vertedero no

Voz 1194 34:28 esta vez de las tuyas

Voz 3 34:31 la nueva trampa que se no

Voz 0470 34:37 buf al presidente al plan al futuro presidente español lo preside este de sí sí

Voz 3 34:43 Kaká

Voz 0470 34:46 no lo he dicho de broma no bueno pues eso Mi plátanos machos pelón plátano para terminar la sección vale yo lo cual no empiezo un personaje

Voz 1194 35:03 yo no pierdo el objetivo de

Voz 0470 35:09 estoy acabar así cuando yo un camino mete un plátano ese camino lo recorra hasta el final abriendo mucho la boca que te den comienzo en plata muy desagradable es que más se oye oye sonidos

Voz 1194 35:23 catalán agradable o no hay hay un chico que hoy no

Voz 0470 35:32 el hábito

Voz 5 35:34 a ver momento cómo suena a ésta

Voz 1194 35:38 en nunca sabe comer un plátano en la acera

Voz 0470 35:40 pero si quieres que aquel terminales en que ya te les pida pero Kelati la gente me tiré cacahuete o algo abandonó su que que la calle parar esto se come plátano se limpia en el además te voy a me despido vio que termine ya porque

Voz 1194 36:00 el juego de palabras que tenía que hacer palabras que si te ha para hacer el patrón de la pasada semana semanal mono mala incluso como como malo malo malo como ya malo malo

Voz 0470 36:17 sí que son los riesgos ya por ayudar gracias pero si es que es absurdo que alguien tiene algo juego de palabras no pero sí que la culpa dieciséis que con lo del chiste de Alberti marital acaba perfecto yo creo te he mirado siempre te miro más soy aquí no puedo decir otra cosa ver sí ahí cuando yo estaba no nos hace volver Rivera era clima esperpento y además no lo ha sabido le porque está jodido con la semana todavía no ha sabido leer ese y qué hacemos ahora bajón algo no sé algo similar que Quique que haya si yo que sé no sé alguien puede alguien puede tirar me arándanos a la boca vale

Voz 3 37:07 lo estaba deseando como lo esperaba

Voz 1194 37:11 esto es lo que lo esperado puede gente colocarse delante de mi profesión pues la Cámara tirarme arándanos vale

Voz 0470 37:16 parece intentarlo con la boca le acabamos con eso

Voz 1194 37:19 por eso sí

Voz 0470 37:22 vale a eso esto sí esto esto como Performance va a quedar muy bien pero te que abrieron un poco más a los lados a lo largo a los lados a lo que se Murcia escrito de lado vale vale hay hay perfecto vale pues que les das tu para te vale igual que tienen todo yo te pido eh Bali te pone la banda donde atracó un ritual una misa la Sert prime esto es la vale son cinco e periódico

Voz 3 37:55 eh

Voz 0470 37:56 son cinco adelante de primera y segunda uno de los ojo riesgo físico para el público de tres atención misma tarde se lo bien bien cabrones

Voz 13 39:32 estamos estamos escuchando Virrey

Voz 0470 39:35 con el tema Twentieth Century boys

Voz 13 39:37 escogí yo creo que vamos a ir acabando el programa de tapa blanda

Voz 3 39:42 que por qué porque por el momento que está pasando lo han mandado con luchador de lucha libre

Voz 0470 40:00 pero no han Tron chaval con quimono y una máscara y unos puños de boxeo lucha del pequeño Manás

Voz 5 40:05 a ver quién es lo que pasa porque vemos quién lo tiene que tienes que hay Nati pero sí penales pero pero pero pero quién te deja entrar

Voz 1194 40:30 siendo mexicano no cuánto tiempo empleado para no no no no

Voz 0470 40:35 Koke momentos Koke esto es lo que tú me dijiste este es tu amigo eh es el amigo de Koke el técnico que manda mandato Un vídeo que tenía un amigo que quería matar a Ignatius te dije bueno ya no vas a traer la radio le ha traído también Sergio al menos una plaza para Sergio porque

Voz 3 41:01 estuve desafío

Voz 0470 41:03 pero el tú no pueden pegar a un presentador de la radio así como si nada lo sacro que esto la Cope

Voz 3 41:08 a Mariano Rajoy le pasó

Voz 0470 41:11 no puede venir además una luchaba Ignatius mide un metro noventa y dos tu miles uno que uno treinta y cinco claro te va a matar pero no creo tú crees que Le puedes pero Ignatius pesa ciento quince kilos

Voz 1194 41:26 podemos convertir esto en una representación de pollito de Troya contra la cultura Méjico

Voz 0470 41:30 en pie pero ellos queréis pelear de verdad el fallido hace tiempo

Voz 3 41:36 si la tentativa que mentir en los Oscar

Voz 1194 41:41 hay que invocar a pollito de Troya del entonces una pelea

Voz 0470 41:43 tal esto es que Nacho tú no lo sabías pero es que claro a venir coloco en todo caso no vale vamos a ver vamos a dar pelea entonces vale pues entonces una cosa para pollito de Troya que que no pueden noches esto que es el punto Sergio lo que que quiere pelearse

Voz 3 42:14 en juego por un lado que representa a los contrincantes por lo tanto imbatido sucio simio que presenta por otro lado tenemos a Sergio válido también por supuesto representando a Méjico previamente las normas del combate Sergio a Tote Océano Indico ya hecho encaran yo estoy peor cómico José Mota sólo falta que me vea pecando dos uno fue atención atención con sus

Voz 9 43:05 porque lo que se revuelve

Voz 3 43:08 te voy Garlan es que te puedo coge antirreglamentaria y atención

Voz 0470 43:29 queda de porque porque a su par un montón pero porque el equipo es el kimono acerca pero por qué esto es lamentable esto es lamentable qué quieres que hagamos que tiene pero habla

Voz 3 43:57 la amenaza aceptada mexicanos les falta se me hace que estoy

Voz 0470 44:19 no te vas a poder ser pobre que ya con el programa una plaza para Ignatius y Sergio