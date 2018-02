FUTBOLNET, cuando el futbol sale de los campos

Voz 1 00:00 hoy tomamos café en La Ventana como todos los lunes con Michael Robinson Michael buenas tardes amigo Diego adelantó Roberto Isaías qué tal buenas tardes estaba gesticulando Michael cuando hablábamos

Voz 2 00:10 los detalles de este programa de la Fundación del Barça de Futbol Net nos decía con el micrófono todavía cerrado es que esto que mostramos cada fin de semana sólo cero coma uno por ciento de lo decía indignado además sí sí que ha amo

Voz 1 00:23 la imita muy bien para que crea que estaba hablando cuentas no me creía que estaba hablando Maite Díaz

Voz 1546 00:30 fue pues de su aquí te voy a decir para quién me miras bien pero es que yo soy un fan fan tremendo de fútbol no hay bueno sigo siendo no pero realmente el fútbol Pace pornográfico no las plantas no sirvo FIFA por ejemplo la mitad están detrás de rejas mientras la otra mitad de están esperando su turno tenemos gente nueva inhabilitado tenemos presidentes y consejeros delegados en cárceles por lavar dinero y usarlo no vemos que futbolistas medio buenos están traspasados por lo que vale un hospital parón pueblo estamos realmente atestiguar algo que a mí me me produce cierto Richard esto Jude Depot su práctica me encanta pase bien me pasó todo el fin de semana viendo cómo juega brisas independientemente de si el lamento pornográfico hace que te cuento sin embargo Loquillo Televison Page Loquillo Movistar Plus lo comentas que realmente es un cero coma uno por cien de toda que no porque Informe Robinson acaba de volver de a donde estamos con cinco chicas jerezana es que han huido de Boko Haram como Alice juega al fútbol como utiliza como una herramienta para la inclusión social todo lo bien que hace el fútbol fútbol es lo que tú haces Carles en el Retiro la cada semana está por gente como nosotros no Zidane niños niñas pequeñas y es tan enorme que a mí me moleste mucho que simplemente Nos quedamos con aquellos titulares de lo de lo corrupto que son en la planta noble es una ese ese dinero están sumamente diabólicos a es que como Juana Monopoly no la entendemos cuando temas a otros problemas más importantes en nuestro propio sociedad los clubes ricos van inflando los precios para aquí todo va desorbitado necesitamos hospitales necesitamos recursos para otros gentes muchas veces quedamos con mira si futbolistas y rico opta a no sé que no sé cuánto no SF no está lleno de muchos cosas muy hermosas en la gran mayoría de las ocasiones no ven la luz no acaparan titulares no no estemos inconsciente del mucho bien qué futuro puede hacer pasa imitado muy bien a Francino

Voz 0313 03:02 por eso hace tan importante y tan acertado el título del documental que se presenta esta tarde en Barcelona un juego llamado esperanza y que trata de explicar precisamente pues eso en los valores en los activos de una iniciativa que hace ya seis siete años que que viaja por diversas partes del mundo que decía ya hace un momentito que ha llegado a beneficiar a practicamente un millón de chavales detrás del cual está está la fundación del Barça este documental cuenta con la participación de escritores y periodistas que han viajado a distintos países que han podido pisar el terreno y por lo tanto ver en primera fila en qué consiste esa experiencia y nos han dejado pues sus reflexiones nos han dejado sus conclusiones por ejemplo Martín Caparrós estuvo en en Senegal y lo primero lo primero muy interesante demás porque es una reflexión esta Michael le encantará una reflexión genérica sobre el fútbol y los niveles de fracaso que conlleva

Voz 1521 03:52 el fútbol es un deporte en el que uno fracasa casi todo el tiempo el fútbol lo que hay que hacer es goles y uno no lo consigue una se pasa el noventa y cinco por ciento veintiocho por ciento el tiempo fracasando en el intento de hacer lo que debe hacer se parece lamentablemente un poco demasiado a la vida

Voz 0313 04:16 es un poco demasiado la vida otro escritor Santiago Roncagliolo que estuvo en en Brasil en Río de Janeiro en en en las favelas que que pinta al fútbol ahí en ese ambiente pues muchas cosas

Voz 1157 04:27 cúmulo de muchas cosas aquí es un entretenimiento por supuesto es una diversión también es un remanso de la violencia que haya ya fuera y donde la policía mientras dos o tres veces por semana hice montan tiroteo pero además el fútbol es la ilusión estos chicos saben que no van a ir a la universidad estén condenados a trabajos vidas muy duras como han estado condenados muchas de sus antepasados

Voz 3 04:59 Santiago Roncagliolo buenas tardes chino que tal tal Santiago

Voz 0313 05:04 Martín Caparrós buenas tardes amigo qué tal Martín

Voz 1952 05:07 hola cómo estás qué tal muy bien muy contentos

Voz 0313 05:09 detenerlos a las dos en La ventana este este ratito para poder compartir con vosotros vuestras sensaciones de de esa experiencia no que por cierto saludo también en los estudios de Radio Barcelona a Nicolás Castellano Nico buenas tardes

Voz 1620 05:20 qué tal buenas tardes a todos anillos tú estarás ahí

Voz 0313 05:23 tarde en la presentación del del del documental al y a Martín comienza tu más allá de de esa reflexión sobre el el nivel el porcentaje de de fracaso que tiene el fútbol en su en su desarrollo hay que hemos visto en las imágenes frente al mar en las costas de Senegal donde salen los cayucos ahí tomando notas tomando apuntes hablando con gente hablando con chicas que que yo subrayaba lo de niñas no es una cosa de las típicas ya de niños y niñas hombres de porque no no niños y niñas porque hay países en África por ejemplo donde las mujeres las niñas ya de entrada lo tiene muy difícil para todo verdad incluso para jugar al fútbol

Voz 1952 05:59 sí sí lo de inclusión más interesantes del proyecto de fútbol Net pero hablando del fracaso que el fútbol es todo bien puesto que decíamos todos jugadores tendrían que hacer goles y nunca los nunca lo consiguen lo que ir una vez de cada nueva ese saber no curioso es que al mismo tiempo el fútbol ha difundido el mito del éxito inmediato súbito casi INCIBE fuera eso no hay millones y millones de chicos en todo el mundo que quieren transformarse Niper mega millonarios gracias a su supuesta habilidad para de patadas a una pelota yo creo que de algún modo nocivo este este esta noción de que lo que realmente importa ya habría que ver si lo que realmente importa son millones y millones de coches súper deportivos y las rubias más de todas que lo que realmente importa si obtiene sin esfuerzo me parece que eso que es algo que el fútbol está produciendo en el mundo hay millones insisto muchos chicos que se piensan de esa manera a estar de algún modo contra pesado por trabajos como el de fútbol Net que hace la la Fundación del Barça quiere decir enseñarles a los chicos que lo que importan son esos valores a los que tutor referidas estamos al principio no en el esfuerzo la la el respeto la compenetración hay una cosa que parece rara pero esa es un partido de fútbol de Futbol Net no se decide quién gana

Voz 0313 07:35 no sólo por lo que ya no sé lo sé

Voz 1952 07:39 también este día después ubicada cuando termina el partido dos jugadores de cada uno de los bandos se reúnen en la mitad de tanto con un mediador tienen que evaluar el partido de que ha hecho mejores no es que otros factores no no no

Voz 0313 07:56 claro claro es muy interesante esta reflexión sobre el éxito el éxito y en fin dato que comenta Martín Santiago que ha estado en en en Río de Janeiro claro ahí los chavales es verdad que en fin de los que están ahí jugando al balón ninguno va a la universidad y lo sabe pero claro ponen la tele les salen compatriotas suyos pues yo que sé pues Aimar no Santiago Marcelo el que sea yo sí sueñan con eso no es un un asidero al que agarrarse no sé

Voz 0453 08:25 supongo que sueña evidentemente concesionarias la rubia exploradas pero sobre todo sueñan con salir de ahí en este caso porque situando la favela de Río todas la economías lo que vende es la que se vende es verdad es que te vende la droga pero también está el chico que avisa cuando siendo un coche raro una señora que llama cuando la policía se está acercando y todo el ecosistema del barrio está dividido además lo que tienen las armas los que tienen fusiles de asalto a los doce años y los que montan en moto armados para para bajar y correr y atacar o cambiar de las drogas de sitio y a la que han visto en sus hermanos a sus padres y esa es la que les espera entonces una parte importante de él el sueño que lleva Futbol Net es decir es aprovechar esta posibilidad de salir de aquí de tener otra vida pero mientras no se dan cuenta también les enseñan cómo cooperar con los que están ahí

Voz 1952 09:36 por qué en el caso de la favela

Voz 0453 09:39 los chicos que están jugando son los hijos de los narcos son los hijos de bandas de Marcus de narcos que se disparan entre ellos sí que tienen puestos de frontera prácticamente con armas para mirar quién Pace quién cruce hay que se vuelan la cabeza cada vez que hay enfrentamientos armados en sus hijos van a este club deportivo donde está el el programa Fútbol Mary juegan entre ellos tienen que dar pasos es otra de las reglas mártir mencionó una de las reglas curiosas del sistema fútbol me otra de las reglas es que si no te han dado un pase tú no vale no vale que corras tú con la pelota mujer no me importa importa lo tiene la pelota tras otro que tengas un sistema de equipo Iker y empiezan a ver como ellos de una manera muy rudimentarios casi inconsciente como pueden formar equipos como pueden vivir mejor y hacer las cosas mejor

Voz 1952 10:35 cultos imaginando una lista bastante larga

Voz 0313 10:38 jugadores de esa planta noble que comentaba Michael Robinson aplicara esta regla de que no vale el gol sin otro aún paz

Voz 0453 10:44 claro

Voz 0313 10:45 Ivano están absolutamente desesperados

Voz 0453 10:48 mira hay otra patera con la que Cristiano Ronaldo sí que es que si ya has hecho un gol ya no puedes hacer otros tienes que darle el pase a alguien para que haga él el porque de lo contrario de lo de la tuve la cultura eres futbolista porque quiere ser una estrella no es la culturas el Barça de porque forma parte de un equipo Martín no decía que Cristiano también exterior

Voz 1952 11:13 moon sorprendido porque cuando hay un gol lo festejan los jugadores de los dos equipos

Voz 0453 11:18 bueno él sólo un rincón para lo grande que es

Voz 1952 11:21 ofrece se todos juntos y se abrazan los dos equipos porque así es un logro que merece el respeto de todo el mundo

Voz 0313 11:27 yo citaba al comienzo de abrir la ventana y qué pinta el fútbol puede preguntarse más de uno más de una en en en un barrio pobre de Bangladesh bueno ahí insisto lo de las niñas especialmente complicado gracias a este programa se puede convertir en realidad ya alguien como no te pues cuenta cómo se siente y por qué lo hace

Voz 4 11:45 vale Nicky fundó el GL de fútbol marchando

Voz 1510 11:50 me encanta el fútbol está el sonaría musulmana hay muchas chicas aquí no tienen la oportunidad de jugar al fútbol y menos con niños pero yo sí quiero mejorar y me gustaría ser una famosa jugadora de fútbol y jugar para la selección nacional de Bangladesh

Voz 1620 12:07 digo tú Lacko

Voz 0313 12:08 los la verdad si se llama

Voz 1620 12:10 es una de las protagonistas precisamente lo que acompaña compañía ese equipo de la Fundación del Barça aparte de la filmación con John Carlin que también estará en la presentación el documental y allí conocimos esta chica Carla que tiene doce años y que bueno como casi todas las niñas de Sada ya en Bangladesh una media mujer cuida de sus dos hermanos viviendo una habitación muy pequeña con sus padres su madre trabajo es decir hace los pantalones y la chaqueta que nosotros compramos a marca por mucho dinero de Europa y su padre trabajando en un revisó con una de esas bicicletas de carga es una familia muy pobre y una niña que en ese en ese suburbio de Dacca donde viven cien mil personas hacinadas entre aguas fecales en una zona musulmana como tú decías una niña juega al fútbol y sus amigas

Voz 0313 12:54 también juegan al fútbol en ese suburbio

Voz 1620 12:56 con toda su ilusión nos contaba que es lo que quiere del futuro

Voz 4 13:00 se llevarla a su lado Alec Baldwin se vamos

Voz 1510 13:04 muchos padres envían a sus hijos a trabajar porque tienen que traer dinero a casa pero mis padres han pensado que lo importante no es ese dinero sino que continúa estudiando sé que tengo suerte el sueño de mis padres es que estudie y consiga un buen trabajo en diez años dicen que están orgullosos de mí que sea profesora aunque ellos prefieren que sea médico a mi me gusta también la idea de ser médico porque sé muy bien que hay mucha gente que muere en el barrio porque no pueden pagarse el médico me gustaría ayudar a la gente más pobre y curar les llamaba la Tahíche

Voz 1620 13:32 fíjate Carlas que estamos hablando de este suburbio se llama va a Moore está en el norte de Dacca de de la capital de Bangladesh que Martín conoce muy bien el sesenta por ciento de de los niños que van a este proyecto son niñas imagínate no en ese contexto y otro dato importante más de la mitad de los niños del barrio trabaja ese trabajo infantil del que muchas veces también pues proyecto como éste han intentan ayudar a sacar a los niños

Voz 1546 13:55 o lo que es muy interesante las palabras de Martin cuando empezaba hablando más cerca del fracaso no y yo creo que es así mi carrera futbolística nada e incluso hoy con el niño es hay contratiempos para cada buen tiempo a esos pequeños fracasos Allen menta la belleza aumente la belleza de la de del éxito cuando un día in es no es si hundió obtenga el éxito pero eso de la las rubias de coches rápidos pienso lo que sucede es que un niño habrá visto Messi meses yo quiero ser un día como éste en un campo de fútbol escuchar el rugido del público realmente lo que quiere eso aguanta tanto entran viento tanto frío acaso tanta cosa no que que están educativo no como dijo Kipling no a navegar entre esos dos impostores que son el fracaso léxico tales con la misma indiferencia Carlos aprendiendo esto pero de momento Mattin cuando ya vine la pasta la rubia el coche rápido en en América Latina a la a las ocho años cualquier futbolista que ha presentado su barrio su condado hecho fútbol representativos ya tiene intermediario agente esto es cuando las veces del niño se pudran poco esos cuando por vez primer es consciente de que no es suficiente ya simplemente jugar ni equipo importante me estadio esconde el dinero es importante dicen que saca su padre idea puros y tal no sé qué hacer si todo el mundo rico y esto es cuando realmente se pudra eso por otro que tampoco lleguen

Voz 1952 15:45 ahora sí pero mal se se en la cabeza de niño por supuesto en muchos casos y también se arruina el fútbol de esos países de América Latina hay pocos ejemplos de de desigualdad económica hecho sientan flagrantes como que dan en este momento el fútbol europeo comparado con el fútbol latinoamericano los países latinoamericanos sobre todo Argentina Brasil y de algún modo Uruguay nos hemos convertido en exportadores de carne de futbolistas quiero decir los chicos que empiezan es chicos de ocho años que ya tienen un representante no quiere jugar en la Primera División de sus clubes quiere jugar en el Madrid y el Manchester el Barcelona o la Juventus esté y así es como allí forman equipos se ve buen fútbol porque los jugadores que se quedaría dijo llegan lamentablemente son la Segunda división jugaría en Primera están jugando el de los equipos caros de Europa que tiene toneladas de dinero para llevárselos a todos

Voz 0313 16:48 no se va y no será que no haya cantera eh porque Santiago en el en el documental hay un fragmento de de tu de tu presencia en ríos que juega en una pista de fútbol sala hay un zurdo que que hace un le hace un regate hay pisando el balón una y mete gol que ese chaval sólo solo y con esa jugada si no obstante tiene una pinta sólo con ver eso es verdad o no

Voz 0453 17:07 también admite machacaron a mí me ocurrió entrara a probar realmente Tupolev en plan periodista Gonzo el increíble como que el nivel de esos niños que jugaban en ese sitio porque tengo hijos que tienen que empezar el periodista acorde que ahora es posible que tenga que ver con lo que con lo que dice Martín hambre que salir el hecho de que el fútbol latinoamericano yo lo voy a tarde del último Mundial

Voz 5 17:43 es de estrellas es de gente que quiere ser estrella

Voz 0453 17:46 en Argentina el equipo de Messi el equipo de Neymar cada cada cada equipo escenificando con un caudillo político con un caudillo se europeos son equipos de sistema os Landa tiene buenos jugadores pero sigue siendo Holanda sin uno de ellos Izquierdo que también ahí se nota esta esto que está haciendo el dinero con el fútbol apartándolo de su naturaleza de equipo que es lo que recupera fútbol no

Voz 1546 18:12 en estos lugares no han desigualdad y mencionó correctamente insistía por que la desigualdad pero una cosa desaforadamente pronóstico abra aún más igualdad precisamente por algo broches con Carles por algo que se llama faenan ahí ahora es altamente sospechoso que algo se llama faenan

Voz 3 18:40 el fair play hablaré

Voz 1546 18:43 pero a que habrá Prokhorov en en el futuro calcula tiene queda sólo habrá doce clubes de que pueden optar por los mejores futurista el mundo

Voz 6 18:56 a mí me parece muy hermoso todo lo que estáis contando pero lo consideró tan subversivo que no sé si hay que contarlo en voz alta en no vaya a ser que se fútbol pornográfico acaba cargándose lo está también no

Voz 0453 19:07 muy bien lo hacen cosas que no se pueda cargar es una cosa yo recuerdo mucho con esos niños era la sensación de caer en un sitio que en teoría hablo portugués pero no hables portugués de una favela no entendía nada de lo que estaban haciendo era un señor de otros sitios en cuarenta treinta y tantos años mayor que ellos y sin embargo después de jugar el partido todos éramos amigos nuestros nos damos la mano y nos reíamos no sé yo contra el acoso Fides había creado en la comunicación que es justo el tipo de comunicación que no ves en un lugar como lo fue

Voz 1546 19:43 que por cierto en la Liga colombiana próximamente para Face Book Club a un equipo de fútbol club de fútbol que dista pues compuesto por los narcos los desplazados a las víctimas del narcotraficante la paz book club a pesar de mientas de este proceso de paz en que ahora mismo señaló

Voz 0313 20:05 Martín Caparrós Santiago Roncagliolo muchísimas gracias a los dos compañeros y un abrazo grande

Voz 0453 20:10 otras sobre todo de verdadero

Voz 0313 20:12 dos Nico se de la presentaciones esta tarde el documental verdad

Voz 1620 20:15 si esta tarde aquí en Barcelona hay déjame que te cuente que además de eso es escenario de Brasil con Santiago de Senegal como Martín está también el que decía de Bangladesh es clave ya que que escuchábamos ir ahí también a otro dos casos muy interesantes Carla Laura Restrepo que acompañó a la Fundación haberlos proyectos en la isla de Lesbos a una niña que falta pillada perdidos lo de lo de las piernas Iker amiga de Aylan Kurdi el famoso ninguno murió dos días después intentaba llegar a Grecia también un caso en Barcelona como un niño que tiene un síndrome degenerativo acaba jugando silla de ruedas al fútbol en una cancha hice acabe sintiendo también parte de este deporte maravilloso no un caso por cierto que alguien tan acostumbrado describir la realidad como de Juan Cruz lo dejó casi sin palabras yo creo que el documental merece la pena muy bien