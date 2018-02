Di Bartolomei y la dureza de la retirada

Voz 1 00:00 Mika haberte el fútbol me divierte es el mejor trabajo del mundo es un oficio en el que te divierte es trabajando tirarte elaborando seguro que más de una ocasión alguno de ustedes se ha preguntado qué sucede cuando un deportista o mejor dicho un ídolo deja su profesión

Voz 2 00:16 qué pasa detrás de los focos detrás de la puerta de su casa

Voz 1914 00:19 cuando los aficionados ya no le llaman cuando ya no le piden autógrafos ya no la invitan en restaurantes ni le llaman para ningún evento pues lo que suele pasar es que casi todos desaparecen y no son pocos los que afrontan mal su nueva realidad ese es el caso de Agostino di Bartolomé las últimas palabras que pasaron por su mente fueron me siento encerrado dentro de un agujero Agostino di Bartolomeo nació en Roma en mil novecientos cincuenta y cinco

Voz 3 00:48 su sueño desde que tuvo uso de razón tan sólo fue un ser futbolista de La Roja

Voz 1914 01:05 no tardó en conseguirlo debutó con su equipo del alma con tan solo dieciocho años en San Siro contra el Inter y con el número diez a la espalda para poder crecer fue cedido al Vicenç a también le ayudó mucho a madurar una lesión de menisco en su regreso a la Roma primero se convirtió en titular indiscutible después en el nuevo capitán fue el santo y seña de la mejor Romà de la historia

Voz 6 01:26 ah sí o sí

Voz 1914 01:37 Ptolomeo y era el ídolo de un equipo en el que estaban futbolistas como Tancredi barco Bud Conti Ancelotti o el brasileño Falcao fueron cinco años de auténtica locura romanista con goles importantes y decisivos de agua

Voz 3 01:54 pero lo mejor estaba por llegar o eso parecía

Voz 1914 01:56 Mas llegó a la final de la Copa de Europa de mil novecientos ochenta y cuatro una final que se jugaban el Estadio Olímpico de la capital italiana y ahí comenzó el principio del fin para di Bartolomé la Roma caía ante aquel fantástico Liverpool de Dalglish Sammy Lee Ras y un jovencito llamado Michael Robinson los ingleses se llevaron el título en la tanda de penaltis

Voz 7 02:18 Champions a Don claro des pedagógica soy que soy yo pienso que puedo

Voz 1914 02:31 en el vestuario romano no hubo ni una sola lágrima pero sí muchos gritos los de di Bartolomeo recriminando a Falcao que no se hubiera atrevido a lanzar uno de penaltis días después hago anunció que dejaba al equipo Se marchaba al Milán y aunque fue clave en el equipo rossonero su juego no terminó de encajar con el técnico Sven Goran Eriksson en esa temporada le marcó un gol a su querida Roma y lo celebró quizá con demasiada efusividad granjearse la enemistad de quienes un día le adornaron ya no querían saber nada de su ex capitán tres años después la llegada de Arrigo Sacchi el Milán provocó su marcha al Cesena idea hice fue a la ermita Tana para que su mujer pudiera vivir cerca del mar en el mismo terreno de juego y con las emociones a flor de piel

Voz 3 03:13 el agustino anunció que se retiraba

Voz 8 03:16 algo Espino Bartolomé no todo lo de El Chino atronadora lleva emocione prende un poni Bartolomeo no en tanta prisa fin de manera lo mantengo

Voz 9 03:28 de la misma manera empezaba también a acabar su agujero

Voz 1914 03:33 di Bartolomeo I trató de continuar ligado al fútbol como comentarista y como técnico de categorías inferiores pero no le funcionaba le faltaba algo el balón el olor del césped el frenesí de la competición el calor de los aficionados

Voz 3 03:46 algo todo a la vez hago no pudo soportar

Voz 1914 03:52 acabó con su vida en la mañana del treinta de mayo de mil novecientos noventa y cuatro justo el día en el que se cumplían diez años de la derrota en la final de la Copa de Europa desde luego no parece una coincidencia se levantó sin hacer ruido ese fue a la playa que había delante de su casa di Bartolomeo I se pegó un tiro en su nota de despedida retumbar van siete palabras me siento encerrado dentro de un agujero hago tuvo un funeral multitudinario acudieron personas que no vieron lo que pasaba o que no supieron ayudarle una canción de Antonello Benedetti lo refleja a la perfección

Voz 9 04:29 sí lleno de amigos solo y abandonado ahí se hubiese

Voz 1914 04:33 ese amor para el campeón hoy estarías aquí en un mundo absurdo señor al campeón cuando ya no hace falta