Estartapeando: Que duermas bien

Voz 1 00:00 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos España

Voz 2 00:05 sí ofrecido por Vodafone One Profesional los negocios que están al día venden más

Voz 3 00:10 a Atenas eh tiempo habrá para hablar de proyectos e ideas nuevas Rafa Bernardo buenas noches buenas noches

Voz 4 00:20 con un spray un cuento una combinación de momento que no habíamos tenido nuestros saber qué tiene que ver una cosa con la otra bueno es otro hito que marcamos hoy la vez que tenemos a más personas en estartapeando a la vez

Voz 5 00:31 cuatro cofundadores del durmiendo monstruos son Jesús Escribano Raúl Torres Álvaro Mora Gone Juan Perucho qué tal buenas noches buenas noches negras verdad bueno esta combinación de spray que tiene dentro un perfume suave ya lo vamos avanzando cuento tiene como objetivo ayudar a dormir a los niños que tienen miedos y además tiene origen biográfico contarnos cómo surge la idea

Voz 6 00:52 vale bueno pues este proyecto surgió porque yo tengo un hijo que solía tener miedo por las noches entonces decidimos buscar una forma de evitar que el niño tuviese miedo por las noches hundía llegue al trabajo Juan y yo somos los dos neurobiólogo trabajamos en la industria farmacéutica ir estos días que ya es con ojeras Le cuentas oye mira me he encontrado con que mi hijo no ha dormido porque se ha pasado al día con la noche entera quejándose y se nos ocurrió crear un spray ánimos duros pero claro esto se queda un poco corto algo que podía crear cualquiera entonces nos ocurrió engrandecer un poquito la idea para sometemos a Álvaro que es nuestro publicista ya nuestra arquitectura escalador que se encargó de los dibujos si decidimos escribir un libro entonces en ese libro contamos una historia en la que ayudamos a los niños que venzan sus miedo para ello utilizamos el órgano de los sentidos de del olfato para convencerles de que en el momento en el que huele bien

Voz 3 01:47 Ellos ya pueden estar seguros porque los monstruos saben que se tienen que ir a ver a ver Juan el otro neurobiólogo háblanos de la ciencia detrás de esto porque un spray como el vuestro de olor agradable es adecuado para tranquilizar a los niños para ayudarles a que duerman sin miedo

Voz 7 02:00 por qué los olores realmente están muy vinculados muy relacionados con con recuerdos y con sensaciones normalmente agradables y en ocasiones desagradables pero que son sensaciones que son está muy vinculado esas a estados de ánimo vale Nos pasa por ejemplo con colonias de a lo mejor de de hecho novias con un olor a lo que le olía yo qué sé la chaqueta de cuero de tu padre entonces el tema es que si nosotros creamos un olor en ese espray que diera esa sensación de tranquilidad a los niños un olor agradable pues probablemente le metíamos en un estado muy

Voz 8 02:32 cuando tranquilo para podría dormir y probablemente que no tener miedo que lo que nos producen los miedo sobre todos los niños son eso inseguridades y ese ese estado de nervios

Voz 3 02:41 Euskadi que explicar de alguna forma esto del spray anti monstruos y entiendo que ahí es donde entra el cuento

Voz 9 02:45 exactamente pues había que crear una historia que justificase la aparición repentina de un expediente monstruos entonces pues consistía de dónde viene este es vuestro entonces hay una historia detrás que al que respalda este producto es cómo se creo la historia pues va sobre un científico quiero hacer spoiler pero que no tiene el mismo problema que teníamos nosotros que lo puede dormir por las noches porque los niños vecinos que no le dejan dormir perdón que no le dejan investigar porque les investiga por la noche entonces pone al investigar de qué manera puede puede solucionar este porque no les llega a la conclusión bueno llegar la solución qué es este expediente que además

Voz 7 03:26 perdona que te interrumpa el spray no no es no es nada fácil la la hasta que dio con la fórmula

Voz 10 03:33 costoso que estaba porque tuvo que entrevistar a mucha gente ver qué cosas puede utilizar y que no claro desde

Voz 7 03:39 si decimos que esto parece que dicho nuestros es algo fácil Nos ha costado muchísimo reunir tres pelos del entrecejo de un ogro gruñón lágrimas desobezco exprimido en el cuerno de un unicornio polvos mágicos del estornudo de un nada de tres días esencia de trébol es de cuatro hojas nubes con forma de dragón

Voz 11 03:58 o sea que dicho así

Voz 7 04:01 pues esto es complicado es complicado esto

Voz 12 04:03 es difícil muy difícil si oye tenéis el cuento y el spray en el mercado como SVA que queréis hacer a partir de aquí pues dan

Voz 6 04:11 todo hemos apretaba venderlo principalmente en redes sociales sabido varias librerías que han contactado con nosotros hemos tenido una acogida bastante buena de hecho la tercera parte de nuestra producción inicial de nuestra primera tirada se ha vendido en menos de dos meses ya no sólo la acogida que hemos tenido sino sobre todo el de que nos dan las madres o los padres que han comprado el spray que siempre es bueno mira teníamos problemas con el niño y ahora el niño duerme por primera vez en nuestra vida nos encontramos con que el niño duerme y no se queja cuando va a dormir leemos El cuento de echamos un poquito de la habitación huele el ya sabe que está protegido no rechistar entonces la verdad es que con esto nos dimos cuenta de que la idea funcionaba de que todo era bien iba bien ahora nos estamos planteando el hacer una secuela que sería un un nuevo cuento del profesor cortes con otra temática pero sí nos gustaría explotan un poco más el el personaje

Voz 11 05:03 el un poco investigar

Voz 6 05:06 qué otro tipo de cosas originales podemos hacer porque todo esto surgió porque queríamos hacer cosas bonitas sea todos tenemos nuestro trabajo aparte nos dedicamos a otras cosas pero decidimos que queríamos hacer cosas originales sí diferentes entonces no te puedo avanzar mucho más el siguiente proyecto pero si esto es cada vez que nos juntamos surgen nuevas ideas y surgen nuevas cosas que queremos hacer de momento estamos abiertos a muchas cosas hemos hecho también una aplicación que tiene que ver con el cuento pero como te digo llevamos muy poquito tiempo en el en el mercado con lo cual de momento tampoco nos ha dado tiempo a expandirnos mucho más el spray que como decimos lo que contiene es un perfume suave a aquí

Voz 7 05:43 sí sí N en el libro lo lo elige los monstruos sea al final esto no deja ser un una amalgama de cosas que les gustan y que que ellos han sido los que nos lo han dicho entonces nosotros a través de una perfumista hemos llegado a la a la solución que era lo que lo que te contaba no lo los ingredientes

Voz 6 06:04 mágico estos entonces al final a que te puedes reír

Voz 7 06:06 dar pues yo creo que un olor muy dulce no uno lo poquito a chucherías poquito afrutado bueno al final sí que creo que que se ha conseguido que un olor agradable incluso esto está decirlo pero amigos que no tienen hijos Nos han pedido por favor oye un una cosita el spray este que cuelen muy bien yo no lo no

Voz 13 06:25 ya puedes esto es para niños y para monstruo Si esto no se puede algo bueno

Voz 7 06:29 pero bueno es muy bien la verdad que que vuelvo ahí

Voz 6 06:31 pero toda una cosa que sí que hemos querido tener en cuenta es que los niños por la noche tampoco queremos que estén en una habitación a tu falda de nos hemos puesto una concentración muy baja del producto es decir es algo que huele en el momento de hacerlo dura cinco o diez minutos el efecto y luego cada vez se va atenuando más pero realmente es un es un olor muy suave que es compatible con el sueño del niño no no huele a nada similar

Voz 12 06:56 y la verdad es que se va enseguida es un olor muy diluida y vosotros lo es cuando a recomendar el uso de estepa durmiendo monstruo la que situaciones lo haces para qué tipo de miedo para qué tipo de gravedad de esos miedos

Voz 8 07:06 estamos un poquito hablando como si fueran un libro de prescripción médica con niños con niños que tenga muchos problemas para dormir y entonces con botón rojo tampoco hace falta es decir realmente lo lo bonito que ha salido todo esto es que es es un cuento entretenidos divertidos se puede ver en la web las primeras páginas que sepuede está en rima es curioso divertido los dibujos de Raúl son espectaculares merece la pena solamente por eso

Voz 7 07:26 sólo queríamos lo queremos puntualizar porque Raúl desde un principio tenía el el bueno yo yo creo que la había visto en el universo en su cabeza desde el minuto cero dos estábamos no pero así ha sido tal nos dimos cuenta que que hay que dejar un poquito a su aire cuando el todo bueno el toro pero bueno le dejó hoy bueno

Voz 8 07:51 la palabra es guay ahí la cosa es que es un cuento que es divertido y que también un poquito tiene la parte la moraleja del cuento no solamente a los los miedos los mitos nocturno es es una fase por la que todos los niños pasan todos hemos pasado inseguridades por la noche unos más otros menos pero también ser un poquito una explicación es decir los monstruos no existen los mostos son nuestros miedos y nuestros miedos están dentro en nuestras cabezas entonces lo que tenemos que hacer es tranquilizarnos nosotros tranquilizar esos miedos para poder descansar es un poquito la Moraleja el libro pero no están rollo como lo que acabo de decir sino es un cuento infantil que yo creo que es divertido incluso para adultos o sea que no es prescripción médica tampoco ha tienes que esperar a que tu hijo no duerma para leerlo probar en la web como es

Voz 3 08:33 Juan Jesús Álvaro Raúl muchas gracias por estar ahí con nosotros gracias gracias gracias Clara

Voz 14 08:39 me han contado que nueve de cada diez clientes vuelven si ven la televisión mientras esperan se repiten Don Vodafone One Profesional recibe el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté siempre por delante y además te ofrecen los mejores canales de televisión para que tus clientes estén siempre entretenidos de Cobreloa en Vodafone punto es barra autónomos o en el catorce cuarenta y tres Vodafone tu Partner en la era digital

Voz 2 09:05 de emprendedor a emprendedor llega

Voz 15 09:08 en el momento del Consejo de emprendimiento ya saben una recomendación de uno de los entrevistados en estartapeando a aquellas personas que estén planteándose emprender hoy habla Carlos Vicente Córdoba de imán servicios informáticos lo da un consejo que viene más del fracaso de nuevo al final todo creo que hemos fracasos

Voz 16 09:22 es que es un producto una idea muy brillante para diez es espectacular esto nunca puede salir mal te lanza no va a por ella pero antes se lo dicen no comentarlo a la familia a la gente los amigos la gente sigue eso es maravilloso no pero cuando llegas a ese punto pregunta les tu pagaría acuerden realmente el flotando a ti mismo no Yolanda hace unida muy chula me encantaba tu mundo estaba de acuerdo cuando el arancel ni yo mismo fui capaz de de usarla me lanzar un producto no muy bonito de todo el mundo estaba muy a favor capilar los dos años que tuvo que cerrar entonces bueno piénsalo bien preguntar hoy confirma antes de lanzarlo

Voz 3 10:01 cerramos estartapeando hay Rafael ya saben que les escuchamos siempre nuestro correo estartapeando arroba Cadena Ser punto com y en nuestras redes sociales Twitter y Facebook hasta el viernes el viernes si le preguntas el dueño de uno

Voz 7 10:11 cocido la palabra Partner que tira

Voz 17 10:13 su socio una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que queremos ser paradigma un par

Voz 18 10:19 me con Vodafone One Profesional tendrás el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté por delante

Voz 14 10:24 a Vodafone