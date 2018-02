Lorenzo Caprile 'hace un traje' a Todo por la Radio

Voz 1 00:00 Viva alpinos

Voz 0684 00:56 Toni Martínez buenas tardes Especialistas secundarios bueno El Mundo Today Pedro Aznar

Voz 0313 01:04 esto Sánchez-Verdú servidor en un ratito el invitado a la sección de entrevistas de todo por la radio hoy a un diseñador

Voz 1307 01:11 hace que va directamente no os digo más

Voz 0313 01:13 estoy como has venido soñador gran diseñador

Voz 0779 01:16 os no lomo distinguió a sí sí sí

Voz 1307 01:19 no no no no no a diseña cosas además no le gusta crear

Voz 0313 01:24 hemos visto sino modista

Voz 1307 01:26 modista empezamos exigiendo

Voz 0230 01:30 os oye pues vamos con el tema No hay cosas eh pero vamos oyendo las noticias que sabe si echarte temblar a llorar o reír no el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados ha confesado hoy que sí que había un poquito de financiación ilegal en el partido lo popular menos mal que lo ha confesado porque de lo contrario quién lo hubiera sospechado te parió una madre

Voz 5 01:59 no

Voz 0230 02:00 Granados ha hablado ante la prensa con su estilo indirecto y astuto llevó al margen como digo

Voz 6 02:07 del partido del Partido Popular e ir dirigida en una primera fase porque ya he dicho

Voz 0230 02:12 eso y en otras por quién también he dicho siempre en una por quien ya he dicho quién ya he dicho ante el juez ha sido más claro lo cuenta nuestro compañero Miguel Ángel Campos

Voz 7 02:21 Granados ha implicado a Cifuentes en la financiación ilegal del PP afirma que formaba parte del núcleo de hierro liderado por Ignacio González para reforzar con ingresos ilegales y campañas de Esperanza Aguirre en dos mil siete dos

Voz 0684 02:31 once sostienen no Hadi Paco Granados alto

Voz 0230 02:34 juez que las ilegalidades las dirigían Ignacio González Esperanza Aguirre también Cristina Cifuentes que ya ha anunciado una querella todo en un contexto en el que os acordáis el anterior secretario general Ignacio González fue aquel a quién le grabaron conversaciones telefónicas en las que hablaba de diferentes posibilidades para un juez que le investigaba os acordáis que tenía diferentes posibilidades una pegarle un tiro otra enviarle a criar cebolla chinos o en su defecto a recibir sodomía

Voz 0313 03:05 eso es escuchas las noticias

Voz 0230 03:07 te viene a la cabeza bueno donde recluta el Partido Popular de Madrid a sus secretarios generales en Los Villares

Voz 9 03:14 todos lo decía Alfonso Guerra en los mítines

Voz 10 03:24 lo decía cuando lo decía cuando había Villares el año judicial para el PP es horrible porque todo dos mil dieciocho está lleno de juicios hay mucha gente que habla del fin de etapa de Mariano Rajoy pero la verdad si vosotros queréis Mariano Rajoy

Voz 0230 03:37 con las balas pasando tan cerca con la perspectiva de un dos mil dieciocho y uno de juicios

Voz 1307 03:41 sí

Voz 11 03:42 dejaría Isabella la presidencia de que David Esteve que te estoy hablando de meter el meta tú

Voz 0230 03:56 todo este follón de hoy la actual presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes lo explica así

Voz 12 04:01 pero si es que a mí lo que diga el señor Francisco Granados me da exactamente igual me da exactamente igual lo que diga este señor es un presunto delincuente eh que ha salido de la cárcel y ahora está viendo a ver qué dice pues para poderse librar él a mí me da exactamente lo mismo

Voz 0230 04:17 alguien algún día dar alguna explicación sobre lo que pasó en el Partido Popular en Madrid pero bueno de momento no no la hay otro argumento para no hablar de estos casos lo expone el ministro de Justicia Rafael Catalá es de justicia e Se supone que el ministro de Justicia debería ser el líder de la investigación el campeón de la petición de la verdad y curiosamente en Telecinco le quita hierro acaba hablando de lo bueno que es que nieve en veintitrés segundos

Voz 13 04:40 bueno e el asunto e el caso Lezo tiene que ver con las sociedades adquiridas en Panamá y en Colombia a en los primeros años de la de la década de los dos mil saque también ha llovido desde entonces verdad aunque llueve poco últimamente pero aún así después de que ahora están en que nieve porque eso se queda ahí en primavera bajará ese agua como digo son son asuntos de hace muchísimos años

Voz 0230 05:03 hace muchísimos años por traerá de muchísimos años dice pero bueno son ustedes los mismos

Voz 9 05:10 no es muy bueno que nieve

Voz 0230 05:18 bueno como nos acostumbramos a todo a esto también nos acostumbra haremos hace frío otra vez al podio inviernos parece mentira e hoy tenemos novedades del asombroso caso de la juez Elósegui enseguida

Voz 15 05:35 pero primero twiterías evidentemente vamos yo citaría a veces los hechos

Voz 16 05:39 ponen en duda nuestras opiniones este tuit desde no

Voz 17 05:42 por no es un poco al joven tu novio nada por cierto donde está castigado

Voz 16 05:49 el tuit es una definición de cómo está cambiando la sociedad es de como un marqués

Voz 17 05:54 estaba pensando en llamarte explicarte lo todo en un momento pero preferido ponerte XXXII whatsapp que no entienda nada

Voz 16 06:01 y ahora la conversación padre hijo mayor altura de Dickens y tuiteó el gran Carlos Langa

Voz 17 06:06 mira un Buzz Lightyear cómo pudiste esto es una ya muerta pero le puedes mover las patas somos pobres papá paulatinamente

Voz 16 06:16 él por el interés te quiero Andrés llevado al extremo se sincera

Voz 17 06:20 yo he aprendido a cortar jamón ya puedo separarme

Voz 16 06:24 y acabamos con el tuit problemillas de pareja a cargo

Voz 17 06:27 a ver explícame eso de que no respeto tu intimidad

Voz 0684 06:30 puedo terminar primero

Voz 1981 06:41 Mundet de llegan los titulares del Mundo Today Jordi Évole secuelas en la cárcel de Estremera

Voz 1704 06:47 fuera políticos catalanes eh

Voz 1981 06:50 penitenciario niega que tenga políticos y asegura que las imágenes están sacadas de contexto padres arqueólogo se encuentran una ciudad de Lego que pertenecía oculta bajo una montaña de ropa en la habitación creen que data del pasado seis de enero cuando la fundaron los reyes Samson a él crea una maleta con ruedas asientos y maletero hemos querido perfeccionar tanto no estás maletas que hemos acabado haciendo un coche reconocen desde la marca nutricionistas vascos recomiendan reducir las comidas diarias de dieciséis a doce cuarenta mil calorías por hora son suficientes para un vasco saludable los runners llegan finalmente a Room Neria dónde fundan su propia comunidad los últimos runner que quedan en nuestras ciudades están captando las zapatillas para dirigirse a la tierra prometida Julio Verne escribió una novela sobre mandar un descapotable a Marte pero la descartó al considerarla una idea estúpida nadie sería tan hortera como para mandar un descapotable al espacio sólo para fardar admitió el asistente Sidi de los modelos más baratos del iPhone dirá cosas como no es mi puto problema pues no estoy para hostias también cara por las noches España a la cabeza de Europa en la lista de países con personas de las que usted me habla el Partido Popular ya es el partido con más personas que ya no tiene nada que ver con el Partido Popular You Porn alcanza su récord de facturación y anuncia que ya puede permitirse vestir a sus actores ahora que irán vestidos esperan doblar las reproducciones de sus vídeos siguen llamándole Javier de sistemas pese a que hace cuatro años que es Javier de logística como mucho que digan Javier de sistemas el que ahora está en logística el trabajador anteriormente conocido como Javier de sistemas pierde Javier de sistemas ante el revuelo el director de la empresa ha preguntado quién es el Javier S

Voz 0684 08:59 veis soy un poco eh no ya no se da en Madrid hoy pasamos lista

Voz 1704 09:04 como cada lunes con Pedro Aznar buenas tardes a todos mañana es el día de la RAE Dios eso poco lo sabéis porque venir todos los días que tenéis lo está bien la SER ABC abre sus puertas a los oyentes ya lo sabéis levantando la turba con la cuña de ponernos en el banner para poder venir a ver todos los programas y del Zenit igualan radio pero claro la SER tiene muchísimos oyentes la gran mayoría de los oyentes no van a poder venir así que eh no van a ver en persona los currantes de la Cadena Ser por eso yo hoy os traigo cinco Secret pillos que sólo se ven cuando estás aquí en la radio y ves a la gente currar el equipo de todo por la radio cuenta del cinco al uno empezando por el número toda esta gente de la radio muchas veces habla de carrerilla esto que parece que se dice normal se dice Carrillo se dice todo el tiempo por ejemplo una menos en Canarias una menos en Canarias se dice todo el tiempo las Spice Nelson cinco una menos en Canarias también vale vamos con el número uno menos en Canarias y de repente escuchas una canción que suena en medio de un programa y no pega mucho pueden ser tres cosas el ordenador se ha rayado el técnico se ha rayado Pepa Bueno sido hacer pis Valentí vamos con el número casi todas las cuñas que escuchas en la radio tienen su versión de coña entre los locutores no hay ni una sola vez que suena y no digamos Carles cambia Carles Francino escuchando a todas las veces vamos con el número las señales horarias las hacemos nosotros con la boca no lo sabía nadie pero ya lo sabes

Voz 19 10:20 y el no ver alguno de los cinco secretos que no sabéis de la radio es que siento decir esto a mis compañeros periodistas de informativos pero no se lo saben de memoria lo están leyendo

Voz 20 10:58 hecho

Voz 0230 11:22 hoy ha vuelto a ser noticia el tema de la elección de la juez española para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sabéis que en esta votación el ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos obtuvo cero votos en el Tribunal Europeo

Voz 22 11:40 tanto

Voz 0230 11:41 adiós Amaya sacó cero votos según se ha publicado por un insuficiente manejo de los idiomas el Tribunal votó por un candidato de manera muy mayoritaria pero en la votación política en la votación política se votó a otra candidata el voto secreto pero ante lo extraño de esta situación los eurodiputados de ciudadanos los representantes de Ciudadanos como los socialistas dijeron no no nosotros hemos votado al que propuso el tribunal de no se sabe porque el voto secreto

Voz 23 12:14 no no

Voz 0684 12:17 el éxito de esta juez se presenta

Voz 0230 12:19 dos de la siguiente manera por primera vez una mujer española en el Tribunal de Estrasburgo en los días siguientes eldiario punto es publicó la juez tiene escritos contra la homosexualidad y falseó su currículum madre mía esta mañana

Voz 0313 12:30 escuchamos las noticias y los socialistas españoles en la Eurocámara con el apoyo de Liberales y Verdes han enviado una carta al Consejo de Europa para pedir que se revoque

Voz 24 12:38 el nombramiento de María Elósegui como jueza en la Corte Europea de Derechos Humanos cuestionan la idoneidad Elósegui por su sus opiniones en contra de de derechos fundamentales y consolidados en buena parte de Europa como el matrimonio entre personas del mismo sexo

Voz 0230 12:52 bueno son diputados de todos los grupos los que han firmado salvo del grupo popular extraña coincidencia estos diputados hablan sobre comentarios supuestamente homófobos de la juez pero hay otro aspecto también interesante que es si la juez falseó o no su currículo cuál sería Este falseamiento la juez Elósegui Se atribuyen su currículum la elaboración de la Ley de Igualdad por encargo de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando en realidad sólo participó en un estudio encargado por alguien a quien le habían encargado un estudio sobre el anteproyecto de ley

Voz 25 13:28 no se puede pensar Arantxa ancho echa un poquito está hecho quién no hay chao currículo

Voz 0230 13:36 pero sucede que este fin de semana ha concedido una entrevista al confidencial

Voz 8 13:39 la ILE han preguntado por esto le preguntan por la discrepancia entre la realidad y su currículo le preguntan es una imprecisión responde bueno yo no diría que es una imprecisión es una manera de sintetizar en inglés y Francia

Voz 0230 13:59 ces

Voz 26 14:01 una frase que es muy larga para evitar esto de Caetano Veloso alarga y de una manera innecesaria

Voz 0230 14:18 para explicarlo en francés y en inglés por sintetizar en lugar de explicar que participó en un estudio por encargo de alguien que a su vez había recibido un encargo del Ministerio en lugar de eso puso en su currículum que ya elaboró la ley

Voz 27 14:29 ni un minuto

Voz 0230 14:33 de Guiza se enciende bien lo que dice la juez en esta entrevista pues en nuestro currículum traducido al inglés yo soy director de la cadena se o por lo menos Deutsche Welle por ahorrar palabras no lo hago por engañar a nadie le lo hago por no molestar con información superflua por no decir que participo en everything Ford de Radio León que es hoy

Voz 8 14:55 pero es que además en la página de

Voz 0230 14:58 Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa que es la que votó la juez además del currículum sintetizado aparece un apéndice con el currículum extenso son unos diez folios

Voz 8 15:09 si se pincha en ese

Voz 0230 15:12 depende en esas bendice en el currículum de la juez aparece entre sus méritos elaboración del borrador de la Ley Orgánica de garantía de igualdad entre mujeres y hombres por encargo del Gobierno español con un contrato de asesoramiento Instituto de la Mujer y secretaria general de Políticas de Igualdad dependiente de trabajo juntos viales entregada nueve de febrero dos mil cinco elaborado por cuatro expertos

Voz 26 15:40 sí yo leo esto en un currículo entiendo que ya es uno de los cuatro expertos que ha redactado una ley le otra vez porque aquí no veo ninguna síntesis

Voz 0230 15:49 elaboración del borrador de Ley Orgánica de garantía igualdad entre hombres y mujeres por encargo del Gobierno español con un contrato de asesoramiento Instituto de la Mujer secretaria general de Políticas de Igualdad de pendiente el míster rojo de Asuntos Sociales entregada Federer dos mil cinco elaborado por cuatro expertos no es fácil ver la síntesis pero podría ser que tenemos por lo que ella misma cuenta en la entrevista en El Confidencial la diferencia entre la realidad lo que pone en su currículum sería sustituir

Voz 26 16:12 la elaboración de la Ley de Igualdad por participación en informe preliminar para borrador de la Ley de Igualdad seis palabras más diez folios

Voz 8 16:21 más extraño

Voz 0230 16:23 que su currículum en la Universidad de Zaragoza donde no hay necesidad de traducir al inglés y al francés debido a que en Zaragoza

Voz 8 16:34 hola

Voz 0230 16:36 la juez utiliza para referirse a su participación en la ley de Igualdad exactamente las mismas palabras que en el currículum que aparece en la página de la lamentable que tiene sentido verdad claro las mismas palabras y no hay que

Voz 9 16:47 no hay que sintetizar

Voz 0230 16:50 veremos en qué acaba este caso pero tenéis que saber que en la misma entrevista en El Confidencial

Voz 8 16:55 la juez dice de renunciar nada que pidan lo que quieran de hoy ha sido nombrada magistrada yeso es irreversible e irrevocable esto un punto positivo desde el punto de vista de la cohesión nacional española

Voz 0230 17:08 porque muestra que desde las élites hasta la base hay un hilo en España que no habla

Voz 28 17:13 Antonio M P lo que quisieran partido contrario meter en el MT meta tú

Voz 0313 17:21 pero bueno momentito antes de seguir tenemos noticia de última noticia deportiva futbolística sabéis que había leído dudas sobre la sede de la final de la Copa del Rey ya están resueltas Antón Meana buenas tardes

Voz 0684 17:33 hola qué tal ha resuelto la todo

Voz 0231 17:36 estás bien tenemos fecha e incisivo eso Habemus Papa eh ya ha sido con poca sorpresa veintiuno de abril sábado en el Wanda Metropolitano

Voz 0313 17:46 Madrid ese día se va a jugar la final de la Copa

Voz 0231 17:49 ahí están sólo pendientes de que se aplace el partido Atlético de Madrid Betis que se juega este fin de semana al nueve de mayo miércoles pero han dicho ok Sevilla y Barcelona así que veintiuno de abril sábado en el Wanda Metropolitano final de la Copa del Rey Barcelona Sevilla muy bien vale

Voz 1704 18:23 bueno igual de las lunes Pedro arraigo una de las noticias del día va a ser esto de Eluana Metropolitano y una de las imágenes del fin de semana del día de hoy que también lo vas a ver esta noche es el vídeo de Rajoy dándolo todo otra vez una bola otra vez bailando intensamente en Mi gran noche de Rafael es Chi de Rafael Hernando lo debe llamar ya directamente porque ya es coleguita le graban descaradamente además y sin esconderse ya el parecen importarle obviamente si estás en una boda parece Rajoy ya sabes que te va a caer un video de Mi gran noche estoy ya lo sabemos no ya youtubers que lo buscan hito Rajoy confusiones dos es un tío by Longo infantes a canciones vía está claro la segunda conclusión es que cuando tiene que correr anda y cuando tiene que bailar también anda esto pero eso no es un baile eso es ir p'alante y atrás directamente

Voz 1636 19:08 eso sí por lo visto a Rajoy les pase lo que pase te a los sirios que tenga le pones migran noche se olvida del mundo

Voz 1704 19:15 yo creo que va por ahí colándose en boda para bailar en cambio es el Tony Manero de la política bueno el Toni Mariano de la política un bailando en toda regla

Voz 31 19:23 Rajoy es un hombre tranquilo

Voz 30 19:31 Aznar

Voz 31 19:34 el brillo y con

Voz 30 19:38 y mira que campa a vibrar de emoción nunca vas qué canción expondrá

Voz 32 19:56 sí

Voz 30 20:00 mil veces

Voz 1704 20:06 tras se tira al suelo se hace la serpiente se un poquito el robot sigue con su baile mirando a los ojos y haciendo la gallinita

Voz 30 20:13 mi haré

Voz 31 20:17 sin embargo tengo rival la puso en Montmeló

Voz 30 20:27 a hago el rock también el break dance momentos porque al Sónar siempre excavación Mi esqueleto despierta que pasa Araque cambió

Voz 32 20:45 una se dijo que no te que viniera Cabot en la nada

Voz 4 21:01 un plato a su paso paso de baile en su paso de baile

Voz 1704 21:05 eso Rajoy no se lo salta nunca fascinan

Voz 1 21:12 la Ventana Francina

Voz 0313 21:28 pactan en veintitrés minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias a que seguimos en La Ventana en Todo por la radio tenemos ya al invitado preparar

Voz 35 21:34 lo que yo he preparado y caliente hace sí sí pero

Voz 0313 21:38 lo caliente caliente antes especialistas

Voz 16 21:49 hacer un pequeño aperitivo sobre el mundo de la moda hablaremos de la moda y lo vamos a hacer con el modelo y empresario de moda Lluís Flaquer Lluís

Voz 0684 21:57 pese a que te referías a mí me lo me ha hecho mucha ilusión

Voz 1704 22:01 yo lo de también supongo

Voz 0779 22:04 bueno Lluís tiene una amplísima experiencia en el mundo de la moda de mundo París Milán Nueva York Torrelavega Sanremo para algunos de los mejores diseñadores del mundo ya lo sé cuéntame algo que no sepa que no está agobiado no lo decía por los oyentes para que tuviera un poquito pues te callas habla estupor impertinente ahora un poquito pues un poquito lo que decía no que trabajaba de modelo durante treinta años yo empecé desfilando con bata de colegio ya cada vez desfilando con riñones cincuentón

Voz 16 22:34 pues de billetes porque viéndote ahora cuesta imaginar te como modelo

Voz 0779 22:38 porque me he tropezado nuestro Gobierno no pasante porqué muy difícil mantener un buen físico en este trabajo no al final es la propia profesión la que te dice que ya no está para desfilar no es algo tácito que flota en el aire

Voz 16 22:51 algo que flota en el aire que ya no estás no cuando te das cuenta de que ya no te quieren

Voz 0779 22:54 desfilando ya que eso no esto mientras yo desfilaba

Voz 36 22:59 tú eres muy fea

Voz 4 23:03 está

Voz 16 23:05 aquí todo se sea no se andan con chiquitas hay en el mundo de la

Voz 4 23:08 por entonces la verdad

Voz 0779 23:11 hasta diré sí pero bueno si hay deja las pasarelas ya no sigue pero seguía ejerciendo de modelaje no como ahora en la campaña ésa de antes y después sabes si la de ante cuando estaba gordo antes cuando estaba Calvo cuando tenías bueno cuando te faltaba todas las fotos delante los transacciones cuando estabas gordo calor una vez solo hice la foto después pero era para una campaña contra el tabaco esta amplísima experiencia en el mundo de la moda te lleva a la siguiente aventura que la industria textil vencía a diseño producción camiseta así Senén pero te costó un poquito situar del principio verdad Manolo comienzo siempre son Dylan no sí al principio hacíamos camiseta de manga larga pero no no cuadraban las cuenta así que se me ocurrió a Miami cabeza hacer en la camiseta de manga larga pero cortándole la mangas para que fueran camiseta de manga corta y con la tela de la manga hacíamos más camiseta de manga corta vale pero aún así las cuentas no cuadraban así que cortamos las mangas de la camiseta de manga corta para hacer camiseta de tirantes y con la tela de la manga hacíamos más camiseta de tirantes no de alargando y vuelta a empezar todo el proceso cortar la manga hacer camiseta de manga corta volver a cortarle la camiseta de tirantes me da a mí Lluís que nunca te encuadrado el todo verdad en efecto no al final ya no sabía qué cojones acortando como hastiada eran las mangas de la camiseta yo me metí en un bucle infernal Lobo también pienso en algún momento pensó que hacía Love pararme párame pensar no va conmigo yo soy un hombre de acción

Voz 16 24:42 pues tiburón hombres duros no bueno esto es interesante la historia de Lluís Flaquer ha plasmado estas experiencias en el mundo de la moda un libro en un libro titulado Modelo

Voz 0779 24:50 trescientos tres Shell impreso para la liquidación trimestral del IVA en lo único que he aprendido en treinta años gestionar papeleo de autónomo libre eso va el libro enreda de gestión el papeleo de autónomos gestionado bien al menos todo el otoño de tu vida o la gestionado bien multimillonario

Voz 16 25:12 la lista Forbes está llena de autónomos es verdad

Voz 0779 25:14 Lluís Flaquer muchísimas gracias por todo va formación a favor quédate aquí a escuchar

Voz 0313 25:19 le bueno porque hablamos hoy de moda porque esta noche en Televisión Española comienza un nuevo tal en un nuevo concurso que estén en ni de música ni de cocina ni de imitaciones ni de palabras no estoy de moda y nos acompaña uno de sus jurados más importantes vamos a presentarle con la música de Abba

Voz 1636 25:36 el modisto Caprile no está abierto las puertas de su taller musical ya rescatado para nosotros cinco tejidas diferentes para diseñar una parte

Voz 0684 25:48 ya

Voz 1636 25:52 Mediterráneo de Serrat el tejido hilvanado con los recuerdos de su niñez que espera ansioso a sus abuelos grandes amantes de la ópera aquel trajeron los programas de la Scala de Milán

Voz 13 26:08 Inma

Voz 1636 26:10 este detalle de Ornella Banon ni es una cena romántica italiana de los sesenta con la que diseña sus historias de amor desamor que por la pasión que tiene Caprile debe tener muchos ir de mucha calidad

Voz 37 26:29 una

Voz 1636 26:33 la tela que maneja María Dolores Pradera le lleva a recordar a su padre que le dijo un día si dedica es este oficio que sea algo grande hizo caso a la moda Le ha dado sus mejores años los está dando

Voz 13 26:49 eh ni mejores que los sí

Voz 1636 26:57 llega el turno de la tela más vaporosa más llamativa

Voz 38 27:02 como las que debía de llevar Caprile en sus primeros guateques

Voz 1636 27:05 las primeras fiestas donde Donna Summer le acompañaría hasta

Voz 39 27:10 a altas horas de la madrugada

Voz 1636 27:16 terminamos con el diseño más divertido que lo trae Gloria Trevi que para Caprile es el himno gay le hace recordar las miles de travesuras que acometía con la Terremoto de Alcorcón y compañía como por ejemplo este momento

Voz 2 27:35 te metías Iron Chef que ya no sabe si seguir con Miss Cantabria

Voz 30 27:40 Cantabria bonito vestido

Voz 40 27:44 el Betis contestó me hasta bonita pregunta también independientemente de que sea la que ganes o no esto qué es lo más positivo que llevas de esta experiencia

Voz 13 27:54 insistimos en este concurso he comido muy bien he comido de todo

Voz 0684 28:08 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio Lorenzo Caprile cosa espías habéis tenido generosa fallado grave he dicho Olga habéis llamado modo bien que es modista con digo va cabrear pero yo he venido taxista exacto como se lo he dicho algo que te oye cuántos años hace no más de pronto

Voz 0313 28:45 daños hace de que eran dos mil seis no descarta blanco al carta blanca mil seis dos mil seis Un bueno lo hacemos con las oye vaya año llevas eh con la medalla con el

Voz 0684 28:56 pero si las medallas del dos mil dieciséis pero ha dado tarde tras los catalanes que dar mucha guerra raza

Voz 0313 29:05 tocas el tema noto que es el tiempo sí lo voy a tocar qué pasa Ikea o y cómo lo ves

Voz 25 29:09 yo no me

Voz 0313 29:12 yo por alusiones gane Bravo buenas tardes mil perdones mayor

Voz 0684 29:18 ahora toda la razón modista han leído una vez modista aquí

Voz 1307 29:25 no a mí hago publicidad a don Pedro Álvarez de Miranda en su libro Más que palabras que dedica un capítulo entero a ese engendro lingüístico y morfológico que es modisto toda es una barbaridad

Voz 9 29:41 filóloga a filólogo además pues efectivamente exacto

Voz 0684 29:45 perdido bueno cortes nominada no era pero también traje no me vas a hacer nada acabó esto ya verías escabroso yo venía

Voz 1307 29:56 cabreado Juanjo acompañarme lo de Gran Via Carmena que todavía estás a tiempo de rectificar por favor que llegará a La Ser va a ser un acto de heroísmo vamos a tener que llegar en paracaídas con lo que me gusta a mí venir a La Ser Dios mío pero tú es de que entonces a Gran Vía pues no sé si es partidario o no que luego me ponen verde en las redes sociales pero lo que pone en este momento pero sí si venía una ambulancia está todo colapsado los Lofca bifaz dejando a la gente los autobuses turísticos chinos hemos tenido que bajar

Voz 35 30:30 en ahí en la joyería de indicios

Voz 1307 30:34 la Gran Vía uno y andando sudando yo todo horroroso mono venía cada viernes Dios mio Mena gestiona de Carmena oye

Voz 0313 30:46 maestros maestro se la costura una vez ya conocida hay pasar por cierto te costó mucho aceptar cuando te lo propusieron lo pensaste Un poco antes

Voz 1307 30:55 sí está aquí nuestro jefe de prensa que me di no se ha ido no ha salido ha salido nace lleva tres años y Kiko Doña Macarena Rey que todas las Fuller jefa de Saint de la productora me llamó yo estaba en un campo ya mi momento es no estaba en un taxi en Paris acababa de salir de entrevistar a niños Hubert de Givenchy que ése sí que es un maestro de la costura otros aficionados ellos

Voz 0313 31:21 modisto ahí

Voz 1307 31:23 informa el teléfono y me dice Madonna Caprile donde digo pues ahora pues en París no que estoy levantando esto de tal un talent show como Masterchef pero hay tal que tú tienes que ser uno de los jueces Italia uno ya te llama cuento contigo de tengo tu palabra dejaba pues pues cuenta muy bien adaptarse va a caer por el camino pero vamos a quién le interesa esto tres años después me llama y me dice que esto va delante ahí yo soy hombre de palabra Hay a una señora como Macarena Rey no se le puede decir que no

Voz 0313 31:57 oye y Lorenzo quiénes son cómo son los perfiles de la gente que aspira a que se presenta en todo el mundo de la moda uno lo ve desde fuera puede pensar que interés

Voz 1307 32:05 ahora no voy a hacer no me gusta usar palabreja inglesa pero no voy a hacer un spoiler a las diez y media de perfiles perfiles de qué tipo es profesión hombre claro que hay hombres y mujeres imagínate tú cuando para que no hubiera paridad en el concurso vámonos dan por todo aparte mitad hombre mitad son mujeres profesiones alguno de su puedo decir pues ahí desde una gasolinera una profesora de revistas que eso era si iba a de una chica que sí

Voz 9 32:31 ya no le establece un profesor de dibujo bordado

Voz 1307 32:38 tras más de casa hay un poco de todo es muy transversal el premio chulo eh cincuenta mil palos

Voz 0313 32:44 claro algo ya lo sé ya lo quisiera yo lo estaba a nombre y sobre todo

Voz 1307 32:49 no acaba aquí no se quejen porque nos lo tenían prohibido pero eso puede decir corteinglés en este programa

Voz 0684 32:54 vale no sólo se puede y se debe pasar por mucha sangre corteinglés

Voz 1307 33:00 sí que es que es una colección cápsula que es lo que ganar una colección cápsula es una colección pequeñita bien no tiene temporada que es como una colaborar en un visto y no visto aquí nuevas pues la el ganador o ganadora no voy a desvelar hoy a dar pistas pues va a tener la oportunidad que ya la quisiéramos muchos de nosotros detenido una colección cápsula en algunos centros seleccionados del Corte Inglés por toda España

Voz 0313 33:25 oye Lorenzo en este país desde hace mucho tiempo todo el mundo lleva dentro un entrenador de fútbol más recientemente casi todo el mundo lleva dentro un dirigente político de altura si hablamos de cocina ya se ha puesto la cosa complicada cuando hablamos de moda sabemos en este país es verdad que hablamos llegó no

Voz 1307 33:42 aquí también a poner verde en las redes sociales me da igual

Voz 8 33:45 sí

Voz 1307 33:45 no de la moda y mira el sketch que habéis hecho antes entre risas Si con humor pero ha soltado muchas perla porque estoy mordiendo y esta industria es de las más duras que existen en este momento nunca te salen la cuenta realmente yo eso que ha dicho el el IVA del autónomo en tal me lo sé de memoria nave los dineros nunca te llevan estas examinando cada dos por tres el gestor de un rato accesible para la experiencia aquí no es un grado porque al contrario a mí ya me ve como un dinosaurio y al año cincuenta años me tuve membrillo muy no no que me está haciendo el eco pero ya te digo yo estoy cómodo y más ahora en este momento de las redes sociales de los Instagram desde el Facebook pues parece que todo es maravilloso los viajes pues voy a no sé dónde me pongo el suya bueno esto yo estoy viajando y estoy de fiestas y me tomo un Moët Chandon en las Maldivas y eso está muy bien por supuesto está fenomenal porque es comunicación parte de la industria sirve para hacernos soñar oí que cuando compras un perfume y todo pues te crees que estás en las Maldivas no anula muerta pero lo que hay detrás de todo eso es muy duro eso mucho curro muchísimo trabajo muchísimo y eso parte de ese trabajo tan duro y tan desconocido es lo que vamos a intentar mostrar en maestros de la costura

Voz 0313 35:21 está muy bien me ha llamado la atención en la en la biografía con error incluido de musical que ha hecho Olga no el musical no que las elogian estaba perfecta con error incluido a la vibración musical lo que dijo tu padre el que hayas triunfado esto tuvo que ver ha tenido que ver en decir vale huyó a lo grande pues a lo grande mira ayer por esa cosa aquí el que abrió

Voz 1307 35:42 pero el camino nosotros somos siete hermanos como cualquier familia sí sí sí potente del nacional catolicismo ve vivo muy también tú ocho éramos eso pues sabes de lo que hablo Siete novias el que abrió el camino fue mi hermano Pasquale que me lleva nueve años que es justo con los cuanto murió Franco el setenta y seis les dijo a mis padres que quería ser fotógrafa olé tus huevos tener una familia pues conservadora más bien de derechas que uno de de los chicos de lo chico si querías ser fotógrafo bueno quería estudiar será abogado ni ser ingeniero arquitecto debería ser fotógrafo y mi padre pero fotógrafo de que de bodas y comuniones esas que no le entraba en la cabeza y ahí sí que hubo mucho melodrama familiar y hay en fin fue fue duro cuando yo nueve años después llegué diciendo que quería ser modista que me quería dedicar a la moda porque ya estaba curado de espanto y se lo que quieras pero a los dos nos dio este consejo en estas profesiones raras

Voz 0313 36:51 no es raro sí incluyó a vosotros también

Voz 1307 36:54 tiene rara no es dijo o sois primeras espadas sino la vida es muy triste es cierto

Voz 0313 37:02 pero la tuya no lo sé la mía no nos lo ha sido

Voz 1307 37:04 pero como decía la canción de María Dolores Pradera Irati también ha pasado lo mismo ya los que están en esta mesa también pues muchas cosas se han dejado nos han quedado por el camino porque nadie da duros a pesetas en absoluto

Voz 0313 37:17 tiempo rueda de prensa que pregunta todo el mundo desde Barcelona por ejemplo Arman venga

Voz 16 37:21 hola Lorenzo ha encantado hablar contigo oye las modas y no siempre obedecen a criterios de comodidad vale pero no para no vale sólo tenemos asumido todos pero no no no no te creas que lo tengo sido por lo menos pero a veces la moda colisionan con el más puro sentido común me gustaría conocer tu opinión sobre esta moda de de sobre todo este invierno que es combinar abrigar hizo incluso bufanda con los tobillos al aire

Voz 1307 37:46 mira la industria de la moda que el objetivo es no es ni que nosotros estemos guapos ni que estemos favorecidos eso es algo absolutamente secundario a la industria de la moda que yo me considero un verso suelto me voy a mi aire tengo mi taller no desfila un poco lo que quiero sí a la ingesta de lo que pretende es que estemos consumiendo constantemente y que tengamos siempre una especie de inquietud en el estómago es decir hay pues no estoy llevando lo último no estoy y no estoy al día

Voz 8 38:20 entonces bueno bueno porque

Voz 1307 38:23 de repente coincide que es la moda justo pues no favorece bueno pues a veces sí a veces la mayoría de las veces no pero es que el objetivo es que sean ilógica Ny ni que favorezcan y que sea incluso bonita

Voz 0779 38:36 no no sufre

Voz 16 38:38 a a la gente con los tobillos Ayala

Voz 0230 38:41 es que yo ya sufrían por tantas cosas eh

Voz 0684 38:43 la calle todos los días Carmena tirar hoy hoy en el tal sobre todo

Voz 1307 38:49 bajo seis Sastre estaba el pobre que no llegamos bajamos llevamos llevamos altera con esas aceras habrá monumentales Nos han hecho van cuatro peatones pero bueno da igual os pregunto Xavi como me corta

Voz 0684 39:04 no no voy a preguntar qué qué opinaba a Carmena ha respondido ya el tema

Voz 1307 39:12 qué opinas de la integración de la tecnología en la ropa es decir chaquetas que te cargan el móvil calzoncillos que te avisan cuando hay que darle la vuelta tú crees que la ropa al futuro mira yo como tengo muchos años y muchos años en esto del trapo porque entonces jovencísimo esto de la tecnología en los tejidos inteligentes que nos iban a decir a la señora que podían tener un hijo ya nosotros pues yo qué sé cuando se nos iba a aparecer la Virgen lo llevo oyendo lo de los tejidos inteligentes desde que empecé hace treinta y cinco años yo chico todavía no lo he visto con todos los visto entonces bueno pues sí pues estará a lo mejor pues no llega

Voz 8 39:50 pero pero

Voz 0313 39:54 más preguntas Pedro a ver Lorenzo tú

Voz 1307 39:58 qué opinión y se que se que entres en tu opinión y más apoyo que es pues hombre tú sabes más que yo seguro sólo hay que ver la pinta que llevó a ver cuál es la mayor aberración de la Historia de la moda la mayor ave muy muchísimas dime

Voz 0313 40:11 pero su nueva

Voz 1307 40:13 te venga un tejido una adenda un o quizás la mayor aberración de la historia de la moda fue quizás las hombreras no era en absoluto muy muy guay es una chorrada no te juega la mayor aberración todo pasa venido a toda la las estructuras que han recibido distintos nombres a lo largo de los siglos que han deformado la silueta de la mujer sobre todo de cintura para abajo en España tenemos el caso del guarda Infante eso ha sido una aberración porque sobre todo impedían que las mujeres algo tan natural como es el moverse perdona

Voz 0313 40:51 que ser guardado y estamos guardan Infante

Voz 1307 40:54 en haber huy que yo para hablar de Fini claro era mi profesión soy malísimo porque hoy por su portavoz todo el mundo lo sabe

Voz 0684 41:00 las Meninas de velar vale vale vale no no no no lo va por debajo estructurales no

Voz 1307 41:09 dura pero que también dependiendo de los siglos llamado Tuenti yo Banier de la forma ese tipo de estructuras ha llamado crinolinas ha llamado Polisario en en el siglo XIX se ha llamado verde jugado dieciséis llamado Miriñaque el impedían a las mujeres a algo tan natural y tan fundamental para el ser humano como es mover entonces esa consideró que es una gran gran gran aberración

Voz 0313 41:37 pues bien vista más preguntas Toni

Voz 0230 41:39 por qué crees que tiene tan poca tampoco prestigio el peluquero y las pelucas como instrumento de como elemento de moda no sólo para calvos eh sino para cambiar de peinado

Voz 1307 41:50 pero eso no es eso no es cierto no depende de muy pocos depende

Voz 41 41:55 momento histórico que este estudiando

Voz 1307 41:58 ahora ahora ahora bueno pues volver a volverá

Voz 0684 42:03 a la conozco icono

Voz 9 42:08 porque como se más por lo que calla lo que cuento

Voz 0684 42:12 no cuando conocéis eso Harris como me cortan aquí en la SER no vamos a casa para Resort siendo dos Íñigo Piqué programación la mucho más tarde volviendo al tema de la agenda es os metáis con súper Juliano lo que va a pasar si las cucharas cada tarde

Voz 42 42:42 eh volviendo al tema prendas que no te dejan una gran libertad a la hora de moverte

Voz 0779 42:46 no son ciertamente prácticas qué te parece la bata manta es mejorable

Voz 1307 42:50 yo tengo una joya sea

Voz 42 42:53 qué se puede mejorar a nivel estético

Voz 1307 42:55 pero para que era imposible para mejorarla nivel estético de una fenomenal como esta hombre paro modistas da más juego la ropa de verano o la de invierno no para buscar a nosotros como modisto siempre son mucho más bonitas las colecciones en Indian no

Voz 8 43:12 así pues eso pues jugar en ahora la mezcla de texturas

Voz 0313 43:18 a quién tienes treinta segundos para convencer a los indecisos de que esta noche a Carmena

Voz 0684 43:26 a como soy en la aquí sobre todo los que vienen Gran Vía atar todos los que trabajan en la SER ya ni te cuento los indecisos y el segundo

Voz 0313 43:39 diez segundos esta noche maestro de la costura sí porque

Voz 1307 43:43 por qué porque van a descubrir un oficio maravilloso porque se van a enamorar no le nosotros que somos estupendo los jueces sino de todos los los participantes no dice