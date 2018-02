Play Basket (12/02/18): La Copa en el aire

Voz 1 00:00 Juan

Voz 1509 00:35 hola a todos hola todas aquí estamos somos nosotros bienvenido a edición número veinte de la novena temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos a un tiempo destinado al baloncesto en estado puro lo primero como habéis podido comprobar esta semana no está Pacojo por aquí le tenemos metido en la cama peleando con la fiebre con la tos y con la gripe tomando mucho zumo de naranja porque tiene desde hoy lunes que grabamos este programa ya está el jueves para recuperarse porque el jueves es el día en el que en principio debería comenzar la Copa del Rey en Gran Canaria y es que como venimos contando desde hace tiempo los líos del baloncesto español pueden acabar afectando a la competición de alguna forma ya lo hacen porque en la colisión entre los calendarios de la Euroliga y las ventanas de la FIBA la siguen teniendo liada la verdad pero ese maremágnum lo vamos a dejar para la próxima semana porque en estar tenemos otro gran conflicto la huelga planteada por los jugadores a partir del miércoles que pone en peligro la Copa del Rey el fondo social es decir el dinero que reciben los jugadores por derechos de imagen Ike en parte sirven para pagar al sindicato tienen en el aire la Copa del Rey que no olvidemos es la competición más atractiva del baloncesto español sinceramente mi opinión creo que la Copa se va a terminar jugando que los jugadores harán un gesto de buena voluntad para que la afición no pague las consecuencias y las diferencias entre clubes y trabajadores y luego la huelga podría repetirse una vez pasada la Copa realizarse sexy no se ha llegado a ninguna parte

Voz 1509 02:12 las últimas horas habido plantillas como las del Movistar Estudiantes son las del Mora Banc Andorra que por unos u otros motivos se han desmarcado de la huelga y ha habido también un gran movimiento a través de las redes sociales principalmente en el que los jugadores se han mostrado unidos muy unidos nombres como Pau Gasol como Mirotic o como Ricky Rubio se han pronunciado y aquí los pesos pesados también lo hacen escuchamos a Felipe Reyes Javi Beirán Víctor Claver tocas en Elia y Alberto Díaz

Voz 0621 02:41 bueno veremos si al final se llega un acuerdo está claro que aquí todos los aquí presentes que todos los jugadores queremos jugadores

Voz 0621 02:49 de cualquier manera no queremos que nuestros derechos se defienden se pues defendernos Si estamos en esta situación les gusta estar en esta situación pero bueno es un salvo que haya algo que no teníamos que haber llegado que se tenía que haber solucionado antes bueno pues nosotros los jugadores importantes que estamos muy unidos

bueno pues que estamos unidos con contó

Voz 5 03:09 los demás jugadores eh lo primero que queremos es que se llega un acuerdo porque bueno por nosotros que que nos ha costado mucho llegar hasta ahí pues los jugadores por el club pero también queremos que que se llegue bueno que se llega a un acuerdo con lo que la asociación piden eh representando a unos a nosotros y esperemos que así sea para no tener que llegar a esa situación veremos a ver a ver quién aguanta más el el pulso no nosotros tenemos las cosas claras y queremos apoyar a al colectivo muchas veces no sólo pensando en nosotros en mí sino en en lo que viene por detrás en los que han luchado en veinticinco años

Voz 1959 03:44 bueno eso depende también de de la ceguera no hubiera llegado a escuchar las propuestas de la de que hasta ahora pues la comunicación tampoco ha sido lo mejor entonces hasta el momento pues nosotros seguiremos eh el apoyando la huelga sabemos que como digo es que es algo importante para los jugadores seguimos

Voz 6 04:06 por un lado pero yo tengo mucha confianza que iban las cosas va a solucionar pero si no hay necesario nosotros estamos dispuestos para para estar juntos hacer lo que lo que es

Voz 7 04:21 es algo que que nosotros no queremos realmente porque porque es algo que que no nos gusta y nosotros somos los primeros que queremos jugar pero pero bueno al final creo que todos los jugadores no sólo de nuestro equipo han tomado una decisión y nosotros como jugadores pues yo creo que que tenemos que estar al pueblo también para para hasta con el resto de compañeros de de nuestra profesión estamos solamente esperando aquello una una buena comunicación que saber las cosas que me hacen lo estás muerto

Voz 1509 04:50 el Real Madrid Iberostar Tenerife Barcelona Baskonia Unicaja acabamos de escuchar a pesos pesados de sus vestuarios los jugadores se muestran unidos y la ACB de momento se muestra también firmen su propuesta en las próximas horas volverá a haber conversaciones y mientras tanto sólo hay una cosa clara o más que clara cristalina los problemas del baloncesto español siguen sobre la mesa iba siendo hora de una gran sentada de una gran reunión o de lo que sea para no terminar por cargamos el baloncesto por mucho que algunos ente

Voz 1509 05:23 vamos el contaros la actualidad deportiva de una copa que empezaría el jueves con los motivos de unos y de otros que ponen la competición en peligro como diría Pacojo vamos a hacerlo orden admitirían que suele ser la mejor manera para hacerlo así que la huelga la Copa van a ser la parte central del programa en una semana en donde han pasado muchas cosas en los banquillos

Voz 1509 05:44 y es que el Barcelona ha cambiado a Sito Alonso por Pesic pasando por un partido de Alfred Julbe Pesic que se estrenaba en el banquillo con victoria contra el Bilbao Basket algo que no pudo hacer Carles Duran en el de la Peña tomando el relevo de Diego Ocampo y otra más de banquillo el Montakit Fuenlabrada ha fichado a una mujer exinternacional como es Anna Montañana para ayudar a Néstor García luego se va a pasar por aquí una de las grandes protagonistas sin duda del fin de semana buena de los clubes en las selecciones la masculina va a dar a conocer en los próximos días los elegidos para las ventanas para las que nuevamente se va a prescindir de los jugadores de la Euroliga los partidos los días veintitrés de febrero el mismo día que hay un Barça Madrid en la Euroliga y veintiséis y en la selección femenina también tenemos que hablar de ella porque ha ganado a Ucrania en Kiev iba a jugar este martes en Guadalajara ante Bulgaria para dejar prácticamente sellada su clasificación para el próximo Europeo y en la NBA Se acabó el mercado de fichajes con unos Cavaliers que esta madrugada han ganado a los Celtis que rindieron tributo a todo un grande como Paul Pierce los Cavaliers que se propusieron animar el mercado y lo consiguieron con un montón de cambios que dejaron a un equipo prácticamente nuevo para satisfacción a priori de Lebron James aunque los que están satisfechos son tres jugadores españoles en la liga americana Billy Hernangómez que ya viste la camiseta de los Hornets en busca de los minutos que no tenía los Knicks Mirotic que destaca en los choques de los Pelicans en sus primeros partidos Ricky Rubio que lleva unos encuentros anotando a lo bestia en una frase de Victoria's espectacular de los Jazz que los acerca hay mucho a los playoff la última esta misma noche contra Portland aunque sin el base español por unas molestias en la cadera a mí a todo esto tenemos también el All Star de fondo que se disputa este próximo fin de semana en Los Ángeles con una plaga de lesiones que ha obligado a cambiar mucho a los equipos la última la de Porzingis que se va a perder lo que queda de temporada lesiones que van a deslucir un poquito el espectáculo y que ya han abierto el debate sobre un calendario demasiado cargado de partidos y sobre las exigencias de la liga americana

Voz 1509 07:49 así que como veis pinta que no nos vamos a quedar precisamente con un programa cortito porque a todo eso que ya os he comentado tenemos que sumarle la Euroliga que no sigue costando aunque en la última jornada hemos tenido dos victorias y también la Liga Femenina que se va a retomar el próximo fin de semana después del parón de selecciones por aquí se va a pasar como no la gran Marta Fernández y para no perder las buenas costumbres nos falta abrir boca con algún protagonista y eso lo vamos a solucionar a la botella y además por partida doble empezando en Barcelona victoria lo decíamos ante el Bilbao Basket en el primer partido de la edad Pesic y Xavi Saisó está con uno de los jugadores blaugranas dale Xavi

Voz 0318 08:25 bueno pues aquí estamos con Pierre Oriola Pierre qué tal buenas tardes hola buenas tardes bueno una victoria sobre todo segundo segunda parte que ha sido el tercer cuarto muy bueno no sé si ha yo creo que la primera parte ya hemos hecho un gran trabajo pero buen

Voz 0455 08:37 no eh la segunda vamos seguido dominando al rival hemos seguido dominando el partido lo hemos dejado con el rival entrar en juego

Voz 0318 08:46 todo y que nos hemos hecho nos hemos ido ocho puntos

Voz 0455 08:49 arriba gnomos no hemos bajado la intensidad hemos seguido trabajando oí nada pues bueno ya has visto hemos dejado rival en cuenta ahí cincuenta y ocho puntos y así es más fácil ganar

Voz 0318 09:01 bueno un equipo que hemos visto en el primer partido con Pesic muy presionante no en defensa bueno agresivos

Voz 0455 09:07 viva el uno contra uno sobre todo el que no estaba marcando nos está haciendo mucho daño a los jugadores con el uno contra uno yo creo que hoy entre todos hemos ayudado mucho al jugador con que que defendía el balón y los otros cerrando hemos la parte somos unos mejores equipos robando balones así que hoy otra vez lo hemos demostrado nos ha permitido eso correr y jugar nuestro juego qué estas primeras horas con Pesic bueno eh bien bien sea sonajero peculiar sí sí pero bueno es con un entrenador con mucha experiencia que nos va a dar pues eso no ese plus de experiencias ese plus de de de de saber no situaciones no hay dos mil y una situaciones así que ahora mismo pues no yo creo que nos vendrá muy bien nos está yendo muy bien

Voz 0318 09:51 las dos últimas cosa ahora viene el primer momento clave de la temporada no si la Copa la Copa

Voz 0455 09:56 va el primer premio del año la afrontamos con ilusión con ganas después de este partido ir como he dicho más de una vez la compasión tres partidos es partidos buenos deseos la Copa un partido malo te vas para casa

Voz 0318 10:07 por ahí para acabar pues no me he preguntado por tema esto de la huelga estuvo moral esperemos que se pueda solucionar cómo lo ves

Voz 0455 10:12 el cuadro ordinal los jugadores estamos unidos todos eh miramos por nuestro bien oí nada más a huelga pues está está presente queremos saber qué sucede que luego no juntos estamos todos cuando dices que has vivido

Voz 1509 10:27 primera parada en Barcelona con Pierre Oriola no es gran Xavi Saisó la segunda la vamos a hacer en Vitoria con uno de los jugadores del Basconia que este fin de semana también consiguió una victoria de mucho valor contra Unicaja Javier Lekuona muy buenas

Voz 1959 10:42 hola play más que te estábamos con Marcelinho Huertas con el base del Baskonia Marcelo qué tal buenas tardes buenas burdamente ante la victoria frente a Unicaja que puede ser un rival en Copa

Voz 8 10:49 se pero para eso

Voz 9 10:52 hay que ganar dos partidos antes eh no hay que pensar en eso eh manos contra ellos la verdad es que no no sábado bien los partidos muchos partidos ajustados hoy bueno por debajo al descanso pero mal te sus equipos que que fue muy duro y bueno pero bueno hay hay que pensar ahora en el Barcelona Hay sólo Barcelona

Voz 1959 11:10 sesenta cuarenta parcial del segundo cuarto salir de los vestuarios metidos enchufados

Voz 9 11:14 sí bueno si no hemos dejado que ellos jugaran atentado tan a placer así como como hicieron una prima tramitado no no han rebotado tanto en ataque como suelen hacer es un equipo que tiene esa característica muy fuerte hemos intentado controlar bastante está estas situaciones en la siglas imitados fue un poquito más suelto hemos yo cree que movido mejor el balón en ataque y eso nos ha generado tiros liberados canastas fáciles Si mal yo creo que este es la la manera cómo tiene que ser no todos los partidos que hemos ganado contra rivales de deportes que hemos sido solidarios y hemos movido bien el balón

Voz 1959 11:47 es jugáis Euroliga luego dos días después Liga una semana después Copa aquí hay jugadores americanos que hay que dibujar un mapa vamos

Voz 9 11:55 bueno sí iban eh esto es lo bonito de de Juárez en esas competiciones Si tener bueno un reto diferente cada día no entonces yo creo que hay que prepararse bien para cada cada partido te lo partido tiene su su su historia Hay aunque muchos partidos de Liga la gente no no no tenga pues bueno la ilusión de ver al Baskonia jugar pero bueno son partidos que son muy importantes y difíciles sí que hay que prepararse bien porque muchos equipos que no juegan en Europa pues bueno se lo dejan todo para para ganar esos partidos ante los rivales grandes que para ellos son los partidos de Euroliga en el digamos entonces eh prepararse bien y estar siempre siempre centrado en independiente del tipo de partido que se

Voz 1959 12:37 qué hacer con la convocatoria de huelga los clubes van más o menos manifestando los jugadores también en Baskonia habéis hablado entre los componentes de la plantilla está como

Voz 9 12:45 claro una huelga bueno hemos estado hablando está claro que es lo que queremos llegar a un acuerdo oí bueno estar en contacto con muchos de los jugadores de la plantilla si estamos todos juntos así que bueno ojalá se se resuelve su luego hay que para que podamos jugar la Copa

Voz 1959 13:01 pero vuestro planteamiento se le que solidarizarse con el resto de que de compañía

Voz 9 13:06 lo que sí que estamos todos contó en eso oí y lo que quiero es que haya un acuerdo y tú

Voz 1959 13:10 gracias a Marcelo vale pues ahí estaba Marcelinho Huertas el base del Baskonia en Play Basket

Voz 1509 13:14 gracias Leku lo que queremos es que se haga un acuerdo punto bien clarito lo ha dicho Marcelinho pues ahora ya sí después de una presentación de esas cortitas que nos gustan a nosotros y de escuchar a nuestros dos primeros protagonistas nos metemos en faena vamos a buscar todo lo que tiene que ver con la copa la amenaza de huelga los protagonistas y todo lo que rodea a la cita que se debe disputar entre el jueves y el domingo en Las Palmas de Gran Canaria

Voz 0318 13:38 hola soy Fernando San Emeterio estamos escuchando Play Basket

Voz 1509 13:47 el próximo jueves en el Gran Canaria Arena Se debería disputar la competición más bonita del baloncesto español la Copa del Rey sin embargo una convocatoria de huelga por parte de los jugadores porque según ellos podríamos decir que la ACB les torea en la negociación con el fondo social de por medio hace que la competición esté en peligro aunque sinceramente a mí me cuesta creer que a pesar del choque de trenes entre la patronal y los jugadores la competición no se discute aunque prefiero que para eso están preguntar a los verdaderos expertos ya los que más saben hola Javier seis muy buenas todo hola Miguel Martín Talavera de tal muy buenas tardes buenas tardes al Valeta se tal Marta buenas tardes alguno cree que la Copa no se jugaban yo tengo

Voz 11 14:27 crear dudas es yo creo sinceramente ahora no Marta yo tenía la percepción desde

Voz 12 14:33 bueno yo creo incluso podemos decir que todos hace un tiempo con poquito cuando a este asunto asoma a la luz pública

Voz 11 14:38 primera vez tuvieron un escenario muy complicado pero vista la postura día matiza la firmeza con la que se han hecho el comunicado el sentido de del

Voz 13 14:46 sí

Voz 11 14:47 en la versiones de lo que lo que está subiendo de la negociación pues tiene pinta por el momento además también porque es un punto dos muy muy potente de apoyo para forzar una negociación para evocar una porque la Copa es el producto estrella de la ley

Voz 12 14:58 ya

Voz 1576 14:59 sobre jugábamos

Voz 12 15:01 verás eh si no y sobre todo por una cosa

Voz 1576 15:03 pero al final hemos utilizado mucho la expresión choque de trenes con las ventanas y fíjate lo que parecía imposible e impensable hace lo preguntan hace cinco meses sucedió yo creo ir por ahí por ahí abre el melón yo creo que ahora podemos centrar en las razones uno razones tal que seguro que las hay personas yo creo que si los jugadores quiénes ser tomados en serio de una vez por todas no pueden dar ni un paso atrás en cuanto a lo de la convocatoria de huelga porque ya se le ha ninguneado les ha tratado como auténticos pelele en el tema de las ventanas donde misiles ha invitado a las reuniones yo creo que sí en esto que es una relación directa con con el sindicato de jugadores los pobres ahora tan marcha atrás antes de llegar a un acuerdo con la liga ACB creo que ya el el papel el peso o la situación de de los jugadores y sindicato quedaría en la nada más absoluta

Voz 11 16:01 bueno yo quiero yo quiero yo quiero hacer una pregunta con este tema por si manejar en Marie pues van de la que yo tengo o de la que se ha hecho pública por lo menos ya que al parecer el punto de inflexión de la negociación

Voz 1576 16:13 sí

Voz 11 16:14 lo que lo que separa la voz una vez la aportación de la Liga al fondo de la de unos trescientos

Voz 12 16:21 quince mil euros al año que en un convenio que se prorrogó pero

Voz 11 16:24 que al acabar su vigencia porque es como un año un año más de lo de lo que estaba estipulado con la la patronal en este caso es que él no sea tiene alhajas no no prueban nada más y que inste al aparte ya firmado un documento en su momento en la que se comprometía a asumir parte de la financiación de sindicato por parte de los propios jugadores como por cierto hacen los entrenadores eh esto en el Nuevo Los entrenadores de forma escalar según lo que ganen aporten al fondo de de las lesiones bueno pues no sé no sé si esa medida está funcionando actualmente en el sindicato de jugadores o cuánto aportan pero está claro que es un tema de pasta de pastas de soltarla ya

Voz 1576 17:00 pero yo creo que más que de pasta la los sinceramente yo creo que viene un poco todo por lo que contaba yo antes porque al final los jugadores se sienten jugadores no nos engañemos aquí en los que saltan a las pistas al circo de de Df5 pistas sólo jugadores pero ahora que me han hecho público

Voz 11 17:17 lo que que lo publica la ACB que sí que sí que sí

Voz 1576 17:20 pero sí que escúchame pero sí se puede ser un punto pero que al final que no te quedes en el ángulo no te quedes en en

Voz 1982 17:25 os pregunto ahora yo cuando al final de la declara

Voz 11 17:30 todos estos debates Talavera que está muy bien y que son puso muy sano para como pensó el futuro para construir la bases de este deporte los próximos año que estamos

Voz 1576 17:37 muy bien

Voz 11 17:38 repito si ahora viene alguien dice pues juega tantos finado tal pone teniendo cincuenta mil euros que acaba ya no se habla de esos temas

Voz 1576 17:46 no no se sacaba uno sacaba pero pero yo lo que te voy Lalo y que para mí es fundamental es que creo que al final el baloncesto estaba tomando una deriva que está tomando una deriva en la que los principal el principal activo del deporte que son los deportistas son los que menos cuentan he quiero decir ha pasado con lo de las ventanas FIBA ha pasado con un calentar con un calendario absolutamente demoledor dónde vienes de un dónde vienes de un compromiso de verano con tu selección y prácticamente no tienes vacación sin entrenar algún lugar así si la Euroliga dice que que se ha pasado por por por el forro de sus caprichos en el descanso de los jugadores que estamos viendo lesiones y cómo llegan y al final yo creo que es verdad que hay un punto que es pasa en el fondo el Fondo Social que hará poder vamos a entrar en si no han pero yo creo que lo que hay de fondo que es algo que te voy por lo claro es que los jugadores están viendo que al final en todos las polémicas no le importan a nadie

Voz 11 18:46 correcto y que no tiene el mismo papel que por ejemplo está en la NBA en la NBA el sindicato de jugadores por todos conocidos ya ha llevado

Voz 12 18:53 al cierre de la Liga y ha negociado muy buenas condiciones Varsovia

Voz 0422 18:57 cualquier caso hay una cuestión pero sí que que no deja de chocar que es que la las migraciones que ha habido tanto el tema de Ventana como en el tema estudia han fracasado Si yo pensaba que que dominaba el baloncesto pero de momento no

Voz 1509 19:14 no no creéis que al final puede resultar como que los aficionados se para la gente que vive el baloncesto que es lo que lo siente que que es un poco la misma película la misma canción todos los años el el el no se consigue una solución estable

Voz 1576 19:26 tan complicado yo creo que además de mar de burocracia de papeleo de corbatas y yo creo que al gran público pues pues le aburren no terminan de entender bien no si terminan de explicar bien pero lo que está claro es que al final la gente no entiende por qué no vea jugar a sus jugadores puede quedarse sin ver a jugar a su jugador sí pero yo creo que en este tipo de situaciones creo que el análisis debe ser debe ser más profundo y lo que no puede ser es que a cualquier precio que tenga que seguir el espectáculo bajo la la condición eh que que que estamos viendo la eso en las últimas temporadas no porque por ejemplo es verdad que el Fondo Social au el sindicato el Line el dinero es como como bien ha explicado al final es tema de pasa pero es que yo creo que sin sin este sindicato pues bien esa forma de actuar de los jugadores pues a lo mejor hubiéramos vivido el éxito de las últimas generaciones que hemos visto en el balance que se porque se hubiera si hubiera seguido la deriva que en su día quería fue el ACB hace años pues a mejor estoy seguro que habría plantillas hoy en día que no tendrían ni un solo jugador seleccionable no abrió la obligación de tener jugadores seleccionables los cupos por otras cosas no

Voz 1509 20:37 el tema también está en la negociación el tema de los seleccionables de los extracomunitarios ese tema Xavi

Voz 0422 20:43 señor Bernardo que yo me lo que me quiero el Cuéntame

Voz 1982 20:47 yo le he visto Looking olvida

Voz 0422 20:50 la guerra BP ACB y una surtida pues es que murió son en pie los clubs Euroliga o ante una Lido tampoco ha a a saco porque porque a los clubes de Euroliga también les va bien ese desgaste no hace bien por aquello de que igual hay novedades en el futuro hay frentes abiertos por todos lados

Voz 1509 21:15 la pregunta es quién creéis que saldría más perjudicado si finalmente no tenemos Copa

Voz 1576 21:19 el baloncesto y todo yo creo que los jugadores quedarían muy marcado porque al final les pone la culpa que que no con los que no juegan son ellos yo creo que la ACB demuestra una vez más que que que como patronal pues lejos determinen determinar de dirimir conflictos cada día tiene más los parchear pero no los resuelve en general un poco todo yo creo que al final lo que ha pasado con las federaciones con el FIBA con Euroliga demuestra que el baloncesto lo que los que hemos hecho durante muchos años sabemos que al final es es un deporte donde existe juntas ahora mismo yo creo que lo voy con este nivel pues sería aún una va Un caballa astutamente ganador por pero que sino te juntas pues consigue pequeñas victorias de Reda pero nunca vas a llevarte el Gran Prix no

Voz 12 22:05 por Marta yo creo que pierden a la liga en ese pulso obviamente es decir si al final pasa lo que nadie queremos que pasa que no se jueguen la Copa y no hay ningún entendimiento si no se llega a ninguna operación lo jugadores obviamente se ponen como decía bien Talavera estaba obviamente es elevada señalar y también su reparto de él del enfado del agravio en general porque económicamente no celebrar una Copa del Rey cuando ya está todo preparado imaginable que supone para la ciudad para todo más allá de eso la Liga ahora mismo no está en condiciones de no auspiciar su evento este

Voz 14 22:38 pero es ahora cuando tienes que dar tu mejor cara

Voz 12 22:41 hay donde tiene tú sumo culo de de de imagen corporativa de producto super atractivo de competición que has sido imitada en muchísimos sitios del mundo y que se pone se pone durante el puesto como ejemplo además iniciativas de lo bien que está montada la Copa del Rey

Voz 1509 22:57 y encima es es enzimas eso que con todo ya organizado parece que no pero es que los aficionados hay muchos que ya tienen hoteles viajes días libres y lo ha preguntado

Voz 12 23:07 la lucha de empresas que son las competiciones profesionales de cualquier Liga de voces en en esta competición de derecho deportivo Maheta perder un evento de semejante calibre para una competición supone

Voz 1982 23:18 el daño a su imagen de marca electoral es el final es el final veinte millones de recorte marca irreparable veinte millones

Voz 1083 23:27 ese reto lo decías Xavi sí sí vender señores de retorno tiene esta esta competición económico que si de pronto ves apenas pero yo creo que son mucho digamos el perdedor que que lo va a transmitir su billete oro ahí cuando pero tú lo contestó que están en estos momentos

Voz 12 23:45 bueno pues perdóneme date cuenta de una cosa si no nos cuenta de una cosa imaginamos que la empresa que organiza el Tour de Francia que también hace cocina libere por cierto es la donde la vuelta

Voz 14 24:00 luego agoniza Tour pero como que no dedicáis a esto

Voz 1509 24:07 había quien me decía este fin de semana gente de baloncesto que pena que siempre se hable del baloncesto por este tipo de peleas

Voz 1083 24:13 sí bueno nos metemos de una cosa sí por eso digo que bueno ver si ya poco a poco se Rondo cosa pero es que más que ir cerrando cada vez porque no estoy de acuerdo con vosotros como este es un tema serio porque además hemos visto la repercusión que ha tenido no me jugadores incluso fuera de de la ACB no carencia obviamente pero que que que bueno vamos a ver

Voz 1576 24:42 sólo sobre todo porque es que yo creo ir vuelvo a repetir un poco me argumentó mi argumentación el principio es que creo que después de lo que ha sucedido con las ventanas FIBA después de que los jugadores hay han sido perjudicados porque algunos creen con selección no han podido ha habido otros que a lo mejor van a perder el billete hay otros jugadores que han tenido que jugar cuando no saben que no van a poder a un gran campeonato pues yo creo que después de haber sido autor auténticamente residuales o haberles tratado de forma residual por parte de las de las organizaciones de que estaban

Voz 12 25:14 delicada y los jugadores ahora también

Voz 1576 25:16 pierde en este pulso queda muy debilitados no no no no les queda otro

Voz 11 25:20 sí porque al final con todo lo que estamos hablando con

Voz 1576 25:23 jugando lo único que los que lo pague Navidades el calendario Euroliga incrustado en la Liga y la complicación que tiene todo esto pues yo creo que al final el eh si pierden también este pulso yo creo que lo mejor es quedarían tocados como colectivo para este tipo de reivindicaciones ya de por vida

Voz 1509 25:41 en las próximas horas va a seguir habiendo reuniones el cese de sigue metido de por medio como intermediario podríamos decir nosotros vamos a ponernos en la situación de que se llega a un acuerdo de que sí que se juega la Copa del Rey vamos a hablar de lo deportivo un poquito al menos aquí en beige como favorito

Voz 1576 25:58 yo creo que el equipo que ha ganado los últimos años cuando no sabía periodo en tu título quiere de que salir con el cartel lo que pasa es que yo creo que tiene menos jugadores tiene un bloque muy sólido lo ha demostrado tanto en Liga como en Euroliga a pesar de la de las últimas derrotas pero creo que no tiene tantos jugadores decisivos dos puntuales como tenía Ayón con con Llull o con otro tipo de jugadores eso equilibra un poco más la Copa y quizá equipo y un gran entramado como Pedro Martínez puede tener su chance y luego no sé yo creo que está abierta la la Copa para adecuado de algunas

Voz 14 26:35 como venís por ejemplo Lalo

Voz 1509 26:37 al al anfitrión Brice posiblidades de que el Herbalife Gran Canaria pueda dar alguna sorpresa

Voz 12 26:41 sinceramente por lo que hemos por lo que llevamos visto la temporada obviamente el factor afición y empujar y demás puede hacer casi milagros pero yo no lo veo haciendo una copa por ejemplo como la de disputado en A Coruña hace un par de más allá de eso la intranquilidad que a lo mejor también tiene la aficionada puede estar viendo por ejemplo sabe se hizo están hechas las a Xavi para hacerlo

Voz 1509 27:02 es un mes en eso puede estar tranquilo que María Breton encargado el deporte gracias a eso eso no hay problema tiene el hotel las dietas el vuelo lo tiene todo a Xabi que no le falte de nada

Voz 12 27:16 sí sí

Voz 1509 27:17 eso seguro Xavi como vemos al Barça al nuevo Barça de Pesic de cara a la Copa

Voz 1982 27:22 así si hay un momento que voy a decir a lo mejor habrá gente que no lo que no acaba de ver si hay un momento en el Barcelona Gloria esta temporada puede ser hacer tres Copa podría pensarse que es complicado no pero ves a tu viejo nunca entrenador que sacarle el pie porciones cierto verte porciones jugadores el Barcelona tiene

Voz 15 27:46 en cuartos de final con el vasco

Voz 1982 27:48 sonido muy duro muy duro pero la Copa me paró y entonces el Barcelona se va a intentar agarrar a que está eliminado en la Euroliga dedique la Liga vendrá dentro de no lo va a intentar yo creo sinceramente simiente verá que mojar que lo tiene muy muy complicado

Voz 1509 28:04 escuchábamos al principio del programa Pierre Oriola hablando contigo y te decía precisamente esos son tres partidos es hacer tres partidos buenos y por qué no

Voz 1982 28:11 sí sí la Copa de eso no la cosa es que hizo al gran favorito jueves pega al principio tiene un mal momento queda eliminado pero si tú eres capaz de hacerlo pues bueno el Barcelona ha hecho grandes partidos ha ganado al CSKA Panathinaikos Olympiacos año y quién sabe no lo que pasa que insisto

Voz 12 28:27 el encontrarse Baskonia

Voz 1982 28:30 ahora creo que está en uno de los mejores momentos de de

Voz 1509 28:32 os voy a preguntar a los tres empiezo por tala no te voy a preguntar por quién ves campeón pero sí quién ves finalistas y si tuvieras que mojarse así venga de estas cosas que pedimos nosotros por un emitía va a cuál cuál elegiría

Voz 1576 28:45 pues te pongo por un lado del cuadro a Baskonia en la fina ir por el otro al Real Madrid

Voz 16 28:56 sí sí

Voz 15 28:59 muy bueno a pesar de lo he dicho antes dormía

Voz 1576 29:01 vi que la veo más abierta que como creo que cuando ha ganado títulos eres favorito pues se puede ganar el Real Madrid

Voz 12 29:09 sí

Voz 1576 29:09 con una con el

Voz 14 29:12 es por ejemplo que vuelve a Gran Canaria fíjate la no pues yo la final Barça Madrid en Pipi Luka Doncic y te digo a mí

Voz 12 29:20 esto de la arranque que voy ayer de Pesic me recuerda os acordáis Valencia temporada dos mil diez

Voz 14 29:25 lo que se Paco el equipo está que no

Voz 12 29:29 entre el identidad desahuciado en Europa Dusko Savanovic una sombra de jugador Víctor Claver que están ese equipo no estaba ardiendo es el tío que más rendimiento junto con escaleras a cohabitar es especialista en resucitar a equipos así no es la primera vez que lo ha hecho en el Barça este señor tiene predicamento hice les respeta

Voz 14 29:49 cuidado eh sabía apuesta también por una final Real Madrid Barça

Voz 17 29:52 no no no yo a saber si eso también lo hago pero donde tiene estaba yo

Voz 1982 30:03 sí yo creo que yo ahora en este momento a día de hoy ciudad que apostar apuesto por una final Baskonia Real Madrid y sitúa toco sería el día como en héroe

Voz 1509 30:12 Tabares en Elia Doncic bueno bueno vamos a vamos a ver quedan en la porra que Marta cuenta lo ahora miro en el armario a ver qué tiene Pacojo por ahí escondida

Voz 1576 30:21 la boca buscaré había quedado tiene que al fondo

Voz 1509 30:25 ver si voy a tener que buscar bien porque esas cosas las cosas qué valor las esconde bien hay cosas van a saber no fácil ver en las cosas

Voz 12 30:31 la casa escúchame yo pensaba que al tomar la conducción de ese pocas una nueva ola esperanzador

Voz 14 30:39 el hermano de una producción también ilusionantes eh

Voz 1509 30:45 pero nada no de momento no pero me pongo a trabajar en ello Lalo bueno por terminar simplemente de la liga algo que destacar empiezo Xavi cambia de banquillo en la Peña con Carles Duran salió campo

Voz 1982 30:59 sí bueno precisamente mira te iba a decir que la petición vive momentos otra vez complicados difíciles se habla de que no solamente la parte deportiva eh que está complicado ya año se habla incluso de que fue a tener dificultades para el partido de Sevilla pagar el viaje eh que es la situación complicado y el consejo de administración de la Peña esta semana globalizar

Voz 0422 31:23 y para proponer

Voz 1982 31:26 que es a son accionistas soluciones urgentes e soluciones urgentes por tanto ojo ojo ojo de una manera muy seria a lo que pueda suceder en el futuro inmediato al Joventut de Badalona que ojalá ojalá nos dijimos que hemos y pueda salir pueda salir

Voz 1509 31:41 ojalá ojalá que sí Lalo tal algo que os haya gustado especialmente del fin de semana

Voz 12 31:47 me me ha gustado mucho de lo que he visto de este fin de semana lo hayan Pasquet dientes no pasa gente que es la antesala de una copa al Madrid como decía antes a la verdad no tiene un tío como Sergio Llull

Voz 1083 31:57 ese rol de de Estado Expósito de

Voz 12 32:00 fantasía el asunto tocar en algún momento de partir doy tiene mimbres para asumir los galones

Voz 1509 32:05 pues Se le notaba que se lo estaba pasando bien talante toca

Voz 1576 32:08 eh pues mira a una semana o en unos días en los que hemos visto como los banquillos han han sido sillas eléctrica así aunque querido entrenadores e cuando tú haces las cosas bien y crees en un proyecto me gusta Obradoiro empezó bien luego tuvo un bajón tremendo como muchas derrotas consecutivas lejos de ponerse nerviosos renovaron a Moncho Fernández yo es otro otro equipo que va que va para arriba y creo que eso tiene que ser el la forma de actuar de los equipos

Voz 1509 32:37 en sea que los ex pues chicos que pues nada que que os voy a decir que como cada lunes ha sido un auténtico placer escucharos y aprender de vosotros bueno ahora hablaremos un besito un abrazo para todos pues con este repaso extenso de la actualidad de la Copa de la Liga Endesa ACB desde la opinión Nos vamos ya al primer protagonista que es precisamente un jugador que va a estar en la Copa del Rey con el anfitrión además Nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria

Voz 0318 33:03 hola saludos para los oyentes de Play Basket

Voz 1509 33:14 decía que en los vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria porque nos está esperando un anfitrión hay algo además que se denomina la maldición del anfitrión en la Copa del Rey con la que supongo que Gran Canaria quiere acabar aunque para acabar con ello lo primero es que habrá que empezar por jugar la Copa del Rey por dar un dato para que nos hagamos una idea sólo dos equipos han levantado el trofeo ante su gente el Cai en mil novecientos ochenta y cuatro y el entonces Tau Cerámica en dos mil dos y ha llovido ya desde entonces Albert Oliver qué tal muy buenas horas buena buena victoria la de ayer en Fuenlabrada eh

Voz 13 33:46 sí sí bueno al contento por cuanto victoria porque es un rival directo que hasta hasta bueno hasta el otro día siempre ido por delante de nuestro tiempo en la Liga más igualados dijo no me han equipo y sobre todo en una pista que es muy difícil siempre no que está jugando muy bien y muy bueno estamos desde la victoria

Voz 1509 34:07 dímelo tú pero desde fuera parece que ya habéis encontrado el camino Weiss sumando victorias parece que estéis en un muy buen momento

Voz 13 34:14 bueno acabaría que pasa estamos mejor propio parece no ha costado un poco este año pues llegar a lo mejor nivel nuestro pero que tenemos cosas por mejorar cosas porque el equipo siga creciendo aparte porque bueno emoción lesiones pillajes nuevo existía pero lo mejor posible pero creo que estamos jugando muy bien no ensalmo mejor que al inicio de liga estamos defiende mucho mejor en la pista luego

Voz 1509 34:41 lo acabas de mencionar tú un poquito la pega de la temporada el problema está siendo también que estáis teniendo muchas lesiones

Voz 13 34:47 sí hemos tenido muchas algunas no

Voz 19 34:50 porque eso sí siempre gente tocada

Voz 13 34:53 claro bueno que ya es hora más más tiempo lesionado pero bueno el deporte está dando mucho pero está claro

Voz 20 35:03 hemos

Voz 13 35:04 el handicap de los donde estamos que lo está muy muy muy bien y los implantes hora aquí pero sí que nuestros viajes muy duro Si bueno invasora en Europa pero bueno no hay que sobreponerse hay que saber que es parte del juego y los que estamos hacerlo lo mejor posible

Voz 1509 35:21 pensando en lo de ayer en lo que viene puede llegar a servir como referencia para la Copa porque al final hay que recordar que uno de los partidos de cuartos de final es el Herbalife Gran Canaria Montakit Fuenlabrada

Voz 13 35:31 primero pienso que te copia Liga personalmente creo que si a nosotros nos perjudican la victoria ayer más que la victoria que estando en la compra ahí no

Voz 1509 35:43 sí dio por bueno eso nunca

Voz 13 35:46 pero si pensando la Copa pues bueno una diferencia amplia como el otro día cuando dieron pues a veces pueden hace prever un poco lo veremos no pensar que que bueno aquí cinco días como otro partido contra un equipo que está jugando muy bien que como te he dicho antes hasta tal día de de hoy siempre está por encima nuestro la Liga siempre por encima unos pero o sea que que bueno teníamos que saber la dificultad y esperemos que la la víspera el otro día pues no no no no los pierda no diga que bueno para dictar pero por encima de lo contrario tenemos que saber que el que el partido va a ser muy muy difícil para padres no pegaban me tengo que estar muy bien

Voz 1509 36:26 un poquito en la línea de El Míster de Luis Casimiro que que decía que que si alguien tiene ahora ventaja moral es el Montakit Fuenlabrada después de lo ocurrido en el Fernando Martín

Voz 13 36:34 bueno es que yo no lo soy bueno a mí ya nosotros no pero a veces parece que la gente que que todos los partidos hemos jugado bien lo hemos ganado bien partido es una base te vamos que teníamos que ganar tío si no llega a contario equipo complicado los equipo con alma que tiene jugadores que juegan muy bien jugar en mi primer Estados y que aparte compiten muy bien y tienes que saber que si no estamos al cien por cien que estaban jugando

Voz 20 37:09 el día de partido no vamos avanzando

Voz 13 37:12 ganarlo no tienen opción digámoslo claro por supuesto

Voz 1509 37:15 no sé si en medio de la situación que está viviendo ahora mismo en el baloncesto español si cambia algo a la hora de preparar una cita tan importante como es la Copa del Rey si cuesta más mantener la concentración

Voz 13 37:26 bueno lo que estamos viendo no es fácil nada no es fácil para ninguno ninguno de los que estamos implicados pero nosotros lo vamos a hacer es día había que jugar intentaré estar preparado a lo mejor posible partido nada más aquí estoy pues fin lo antes posible

Voz 1509 37:44 no queremos que la entrevista gire por el tema de la huelga eso seguro pero tenemos que preguntar es inevitable que piensa el vestuario del Herbalife Gran Canaria

Voz 13 37:53 bueno nosotros estamos tiene que somos jugadores si queremos jugar a lo que me gusta y lo que pensamos es que queremos que sea prevé lo antes posible no y al final todos con disfrutar de lo que me gusta más hacer que es jugar al baloncesto

Voz 1509 38:06 tú que llevas media vida en la ACB que es un jugador con experiencia que ha vivido mili unas situaciones entiendes que se haya llegado tan hasta el extremo

Voz 13 38:15 bueno la fíjate no es fácil haciendo tiempo en ninguna de las partes pero como te y que tenemos claro que nosotros que que estamos deportistas y queremos jugar y esperemos que lo antes posible

Voz 1509 38:28 lo que está claro es que sin no llegará a celebrarse la Copa del Rey al final el que pierdes el baloncesto español el que pierde también es el aficionado

Voz 13 38:35 no al final lo tenemos claro que queremos todo que el baloncesto perdemos todos si te digo que nosotros esperamos que que se iban porque tenemos claro que al final de esta situación va a un texto esperemos que se arregle y Azziman al que no está nada mal

Voz 1509 38:53 vamos a ponernos en la situación de que sí de que se llega a un acuerdo de que el jueves estamos hablando ya de la Copa del Rey del ambiente que se respira por la isla de los partidos que que se van a jugar imagino que hay unas ganas locas allí en la isla con vosotros como anfitriones además

Voz 13 39:08 dice que tiene muchas ganas hace primero los jugadores jugadores porque nuestra copas en nuestra casa nuestra afición tiene muchas ganas tenemos de Xàtiva de del año sí sí eso jugamos contra la Peña ahí perdimos no hicimos más que perder porque al final estoy para puedes puedes ganar o perder contra cualquiera de los tres niveles no de de ese torneo queda queda mucho Surio el Pauli yo bueno teníamos ganas de que de que llegue no de jugar

Voz 12 39:41 me apetece Milla no te queremos mucho

Voz 13 39:44 te el partido así como tiene que tengo muchas ganas de que empiece se pueda jugar el balón

Voz 1509 39:52 lo decíamos al principio eso de la maldición del anfitrión lo tenéis presente también por qué cuesta tanto que un equipo anfitrión pueda llegar a ganar el título en casa que que lo complica tanto

Voz 13 40:04 crímenes son se lo iban pues tenía Independent está claro que en nuestro caso nosotros no somos favoritos sea que sigamos se juegan Madrid Barcelona como la última quisiera no en Baskonia pues a lo mejor pueden tenemos opciones pero tiene mejor que nosotros en nuestra historia como Cruz que son cinco y pico años siglos son cincuenta y cuatro cincuenta y tres tuvimos una seis dos semifinales y una final y hemos jugado a otros tantas copas diez doce imagínate lo difícil que está nosotros no sólo nunca sino pasar a pasar de cuartos no hay más que pensar en el que tiene una mala no hay sí que íbamos a soy me hicieron una sorpresa decidamos a la final será el sorpresón pues se ha ganado pero tenemos claro que ya tenemos pocas opciones pero tenemos algunas lo que vamos a dar claro es que el partido importante es el del viernes ahí pensar en el partido pasamos a semifinales pero ya veremos qué pasa

Voz 1509 41:03 acabas de decir no somos favoritos ni para el partido de cuartos y si llegamos a semifinales sería una sorpresa de verdad lo creáis así al final con todo lo que habéis hecho en estos años que ya casi es un habitual el veros en semifinales finales no tenis un poquito el cartel más de favoritos también por eso de jugar en casa por todo lo que acabo de decir

Voz 13 41:23 hombre hay mucha gente que no es poner carteles favoritos por vamos casa porque

Voz 20 41:27 sí sí

Voz 13 41:27 la gente dice que no jugamos contra un base encontró en Madrid pero jugamos contra una habrá que como he dicho sea es algo ha quedado de Pine va de lo difícil que le por delante de Barcelona así que decir que que está jugando muy buen nivel y sabemos que será difícil si la gente lo quiere poder no no es cosa nuestra nosotros lo que no que lo que la gente piense que pienso favorito no lo tiene que hacer un buen partido juegan a su nivel si hacemos un partido y jugamos como sabemos vamos bien Occidente ganarlo si no es muy pocas

Voz 1509 42:04 cómo ves a los rivales a quién ves como el principal favorito dirías el Real Madrid por lo que hemos visto en lo que llevamos de liga regular

Voz 14 42:10 hombre claro con él

Voz 13 42:13 regular pues lo que hemos visto los últimos años porque así son cinco cinco

Voz 1509 42:17 sí he seguido hablando por todos

Voz 13 42:20 no porque está jugando muy bien engañamos son un equipo que está jugando un gran nivel con muy buenos jugadores a pesar de la baja soy mejor jugador no lleva jugando durante el año que es que sencillo muy inmigrar cómo está la entendido como la Euroliga se están recuperando jugadores que están lesionados que es una cosa que yo creo que todos nos alegramos no que te vean recuperando a designados por todo tantísimo entrenador que sabe esperar las competiciones que está acostumbrado a ganar para no tiene un gran equipo no oí aparte pues con las lesiones han fichado muy buenos jugadores como él y que nosotros lo que tenemos aquí perfectamente

Voz 1509 42:56 de ahí bueno creo

Voz 13 42:59 más que es el favorito para ganar dentro pero en los últimos años por suerte no siempre han llegado a la final de favorito y esperemos que sí

Voz 1509 43:09 pongámonos a imaginar que significaría para el Herbalife Gran Canaria para ti en concreto que estamos hablando contigo al ver ganar la Copa del Rey

Voz 13 43:17 bueno sería pues teórico serían para para la isla para todos nosotros para nuestra gente nuestra nuestra afición Si ya cuando yo día ganamos la Supercopa de la temporada pasada he llegamos al aeropuerto ahí estuvimos casi cuarenta litros en una hora para llegar al autocar

Voz 1509 43:37 así con los pueblos con la gente

Voz 13 43:39 aquí en el aeropuerto de oro que estaba hasta arriba hay pues imagínate que ganamos la Copa no bueno vamos a empezar el primer partido sabemos que nuestra gente nos quieren muchísimo mejor podía muchísimo y bueno sería algo histórico para nosotros

Voz 1509 43:55 hablando de cosas históricas tú sigue sumando eh vigésimo octavo jugador ya con más minutos la historia de la ACB

Voz 13 44:00 bueno serio es decir que dio mucho jugando y que por suerte me he perdido muy pocos partidos bueno a llevó a alguno pero bueno tengo la suerte de la gran suerte de hacer lo que me gusta cada día tener muy pocas lesiones cuidarme y bueno he disfrutado lo importante que lo importante calidad que quieren jugar tenía que entrenarme no pases bien y esperemos que sí qué puedo aguantar algunos años más ahora bien

Voz 14 44:27 la del Rey y luego de nuevo las ventanas conoces Bielorrusia

Voz 20 44:30 sí pues no sé si está cansado pero bueno ya veremos aunque da aún queda mucho para eso está la Copa sino porque tienes preocupa hay que a mí me preocupa es voy a hacer un buen trozo escrutados los bienes para el partido del no pero vi a día

Voz 13 44:50 lo tengo aquí pues bueno hacer un seguramente no está muy fuerte de recuperación y empezar a preparar el partido del viernes espero con ganas no hay más

Voz 1509 44:58 sino de poder volver a repetir la experiencia de estar en la selección

Voz 21 45:01 si no para mí para mi fue increíble no era la primera vez que ibas con absoluta pues bueno que parecía que no iba a ser fácil más a a mí pero bueno me ha llegado a parte de la familia