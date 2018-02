Play Fútbol: Su gran reto (12/02/2018)

Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito pisa la paz el mirlo Ariel dos sin no póquer esposas militar

Voz 2 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol

vuelve la Champions y lo hace con una de las eliminatorias más apasionantes de los últimos años se enfrentan el Rey histórico de la Copa de Europa contra el aspirante el club que más claramente está apostando por el título continental como sustento de su multimillonario proyecto deportivo el Madrid contra el PSE Jed Florentino contra al que Lively Cristiano contra Neymar Zidane contra Emery un partido con mil duelos internos enseguida vamos a analizar por todo esto lo hemos pedido a nuestro compañero en Francia muy fuera Ryan un informe completo con lo mejor y lo peor que tiene el equipo de Emery con las costuras que es el están viviendo en las últimas semanas y también las grandes fortalezas del cuadro parisino por cierto que hoy Cavani Kurosawa ya han entrenado con normalidad con el resto de sus compañeros se completa la jornada de Champions con el Juventus Tottenham el Basilea Manchester City esto en la jornada de mañana y el Oporto Liverpool de todo esto vamos a hablar enseguida en la Tertulia mesa de análisis esta semana como siempre con Aritz Gabilondo y José David López por cierto anuncio importante también Play Fútbol va a ofrecer como hacemos siempre he también la jornada en lo a que no hay equipos españoles el miércoles evidentemente tenéis Carrusel deportivo con lo que pase en el Madrid parecen Jermaine IS también información de ese Oporto Liverpool pero mañana mañana martes tres C de febrero Play Fútbol especial con la retransmisión del Juventus Tottenham y el Basilea Manchester City enseguida contamos a más información más detalles de esa retransmisión pero tenemos que arrancaría porque sino luego se nos va el tiempo una semana intensa semana de Champions así que mejor que arrancar la con lo mejor los mejores sonidos de la semana como siempre con Javi de Irlanda

Voz 5 02:49 a todo aprobó en este gol de Griezmann ante la Lazio comenzamos esta semana Bruno goleada por cuatro uno del equipo de Charlie que mantiene el liderato de la sería después de que la Juventus cumpliera el viernes ante la Fiorentina Un punto sostiene a los napolitanos en el liderato y son ya dieciséis los que tiene el Manchester City en Inglaterra tras la victoria por cinco uno ante los de Guardiola ante Lester y el tropiezo del United de Mourinho por uno cero ante el Newcastle escuchamos uno de los tantos de Sergio Agüero que marcó cuatro a pase de Brin que dio una exhibición

Voz 5 03:30 y terminamos esta semana en Argentina allí Racing de Avellaneda consiguió remontar en casa de Olimpo penúltimo en la clasificación para mantenerse en mitad de la tabla escuchamos el segundo tanto obra de Ricardo Centurión Reda Carbó o cabezazo

Voz 0301 04:03 luego me dicen que no soy bueno Cp dejó que pongan un gol de Rácing de Avellaneda en el G suben de lo mejor de sí en la semana vamos ya con el programa de esta semana en el que os tenemos que contar muchas cosas para empezar de la Champions evidentemente vamos a arrancar hablando del regreso de la mejor competición de clubes que hay en el mundo hablaremos también de la UEFA Europa League esta semana vuelve de el centenario alud Nicky nuestra sección en la que vamos a hablar del Mundial esta semana hemos juntado a cuatro auténticos locos de fútbol histórico y les hemos preguntado cuál es su mejor partido su partido favorito el partido que más les marcó de la historia de los Mundiales atención porque creo que va era una cosa bastante curiosa evidentemente hablaremos de a la premier de lo bonita y disputada que está a la seria íbamos a entrevistar al líder de la Liga griega en unos minutos Charlie con Manolo Jiménez el técnico de él AEK de Atenas pero como sabíamos dicho vamos a arrancar hablando de la Champions con un informe detallado de cómo llega el París Saint Germain a este duelo contra el Real Madrid para empezar como decíamos hoy Emery ya ha tenido en el entrenamiento tanto a Cavani como ha cursado a qué venían tocados pues bien ambos han entrenado con normalidad yp parece van a ser titulares en el partido del próximo miércoles Buffon Arrayán compañero que realiza un pocas del París Saint Germain cada semana en Francia le podéis leer en Twitter arroba Chase Ryan siempre con opiniones muy interesantes precisamente sobre todo del PSC también también el el Real Madrid le hemos preguntado lo peor y lo mejor de este Paris Saint Germaine de Unai Emery debilidades y fortalezas en lo peor una de las peores cosas que hace este París Saint Germaine señala a Ryan la salida de balón

Voz 1260 05:49 a poco que decir creo que el que hacer ese cuando deja espacio que es este atrás pero creo que el equipo no tiene ni mecanismos yo todas y a mí ninguno de Chipude salga preparada para salir ante un rival que tiene por sacar del que Lacko que sin juega Prokon en vacía pero no lo hace foco en de más también que lo hace yo creo que está listo durante una temporada que cada vez que un tipo de presión adelantada que es un equipo hecho esas cosas o sea visto son bastante complicado donde te lo bebas bastante importante para hacer porque esa es la pelota no parece álbum para ayudar al equipo antes el hecho masón

Voz 0301 06:46 otro problema del equipo de Emery cómo se desenvuelve ante el repliegues masivos de los rivales

Voz 1260 06:53 la fase de digamos de posesión ante el escenario que apuntaba durante la temporada especialmente al ni con ir ahí se persigue que Henri al margen de sus delanteros centro campistas no parece dar durante todo algo para ayudar al equipo ante ese hecho masón entonces seré quite muchas veces la misma situación y sin ningún problema porque iba a decir a él una ya la el camino donde la salida al parón en el patio del campo del consistorio bien no digamos hay arbitral se pierda está tantísimas ir está donde tiene que encontrar a los todo lo sólo las soluciones para que la pelota porque no tiene ningún tipo que sus compañeros que les permite mira en una buena posición de manera continuada de los problemas anterior diez clásicas casi solo

Voz 0301 08:19 es decir que al París Anne Germaine le cuesta funcionar cuando un equipo le presiona también le cuesta hacer daño cuando un equipo realmente ese encierra atrás y le deja pocos espacios en ataque depende demasiado como nos dice Buffett de Ryan cuando es prácticamente imparable el equipo de Emery evidentemente cuando tiene opciones de hacer daño al contragolpe

Voz 1260 08:41 piense cuando echen espacio para correr cuando es decir le hizo DAI hito más riesgos para atacar sí pues sí de que si el PSOE quiere llegar al gol con un traspaso de fotos para hacer daño físico según dos segundos pues lo hace porque hecho ninguno de aquí eh Conde Mar con un ataque cluster son atacar los espacios los tres son catorce las labores para los espacios Il los censos era ha sido a los animales Si bueno muchos descubres que pienses que tampoco ayuda durante necesitan muy poco o sea que a un a un cuando más en situaciones Santonja cal cerca del campo nombra es un problema para ellos porque va a llevar al sur de kárate en Páramo Kitchen esa incluso han clamado qué es pues mucho más pero que cuando no está claro que esparce una amenaza importante muy impactante entonces que esto es que cuando el de ir más que sí un sitio donde Pere Tomás nada ha sido siempre muy controlado

Voz 1260 10:10 el accidente siempre va se va tienen bastantes porque es muy muy complicado muy positivamente por siempre de contener a él mismo tiempo

Voz 0301 10:23 pues gracias a sufrir Arrayán por ese informe que hemos hecho de del París Saint Germaine abrimos la Mesa de análisis mesa de debate esta semana con la Champions evidentemente como protagonista con Aritz Gabilondo y con José David López que ya me escuchan Haritz desde el diario As con RBS y sonido Talk qué tal muy buenas

Voz 0055 10:42 qué tal muy buenas y también el gran José David López

Voz 0055 11:31 yo creo de son dos equipos con dos ataques poderosos este año el Real Madrid no lo ha podido demostrar tanto pero creo que tienen más en ataque que fútbol no yo creo que en una eliminatoria así el equipo que esté más acertado el que tenga más puntería de cara a portería se va a llevar seguramente la eliminatoria

Voz 11 11:48 por cambiarios y buscar otro tipo de claves pienso mucho en en el medio campo porque donde el Paris antes me tiene más dudas donde el Real Madrid creo que sí que tiene una superioridad de muy clara respecto al nombre experiencia capacidad de jerarquía de los jugadores teniendo en cuenta que el París años me necesita el cómo se a contactar con los te arriesgas que es para mí el gran problema que tiene la transición de medular hacía ataque que no acaba de coordinar por eso tiene que retroceder tanto pues creo que ahí en quien sea capaz de verdad de Lominchar y gestionar los tiempos en la medular y en las claves de la eliminatoria

Voz 0301 12:22 lo anímico también es muy importante Aritz si lo digo en el sentido de que es una eliminatoria que para los dos es es clave el Real Madrid después de ganar dos Champions seguidas este año se podría haber permitido por ejemplo ganar solo la la Liga o estar luchando hasta el final por por la Liga por el campeonato nacional el equipo de Zidane ya sabe que no va a luchar está eliminado de la Copa por tanto su tabla de salvación este año es la Champions League y es que hace años que está luchando por por ser campeón de la Champions pero es verdad que en momentos cumbre momentos el límite a y tiene bastante más experiencia ya no sólo el Madrid como club sino te diría Ari incluso la plantilla La plantilla es buenísima pero no está no ha lidiado con toros como el de la la presión que va a tener en esta eliminatoria de octavos eh

Voz 0055 13:13 está claro yo creo que es la eliminatoria en la que los dos equipos están más obligados a ganar la Champions este año por lo que tú dices el Madrid porque no le quedó otro recurso esta temporada y el PSG porque todo ese dineral que ha invertido lógicamente tiene que traducirse en en ganar la Copa de Europa no o sea que no hay otra eliminatoria de las que tenemos en la en la en las que uno de los dos vaya a salir tan el damnificado como va a ocurrir con el perdedor de esta eliminatoria

Voz 11 13:41 al principio que drama tienen obligatoriedad digamos Champions digamos que su única tabla de salvación que parecen Yemen no es su tabla de salvación ni mucho menos pero sí es lo único que le vale para teclear realmente lo que cuando vienes de ganar tantas veces seguidas ya en los últimos años la al Dalí la la francesa y la Copa de la Liga seguramente este año alguno de esos va a caer igualmente no importa realmente lo que ocurra en subcampeonato sino que lo principal apuesta y la necesidad de demostrar que este equipo está preparado para algo más en Champions y lo es ahora más porque no los últimos años se ha fracasado claramente en los últimos años hubiese llegado a las cotas que se imaginaba ya proyectores paquistaníes me encontré Johnny con todo lo que tiene detrás pues seguramente ahora a quizá hablaríamos de mentir ya hubiera ganado algo que por lo menos ya había demostrado en ciertas noches en las que tiene esa capacidad de dar un paso adelante que es creo la única duda que existe respecto a es que parecen que sabemos que ahora tiene más liderazgo que antes porque bueno tiene jugadores como Dani Alves por ejemplo como como que ya están acostumbrados a este tipo de cosas y que reclamaba Emery para tener precisamente ese punto de jerarquía que quizá pues un poco más liviano un poco más frágil había demostrado en otras fechas clave de todos estamos pensando Raquel Cacau que esto no hubiese pasado con jugadores de desde de este perfil de este cariz para esta experiencia en lo que ha querido rearmarse el equipo en este sentido creo que esto le ha costado a Emery que ahora mismo el equipo no funciona

Voz 12 15:07 pues les gustaría sino que está demasiado partido

Voz 11 15:09 sí pero desde luego es un equipo que está construido totalmente para ganar la Champions y lo que para el Madrid ahora mismo es la tabla de salvación donde mejor se mueve de todo que es en Europa para Le Parisien es su única tabla de salvación más allá de que gane otro tipo de esta temporada

Voz 0301 15:25 veremos qué es lo que pasa Real Madrid París Anne Germaine el miércoles a las nueve menos cuarto las eliminatorias de mañana en las que os vamos a contar en directo en ese especial Play Fútbol Juventus tótem a mí Basilea Manchester City arrancamos ese Juve Tottenham eliminatoria chula bonita que llega además en gran momento para ambos la Juve con una racha espectacular directamente lleva ocho victorias consecutivas en en sería ganó por cero goles a dos en el Artemio Franchi a la a la Fiorentina no ha recibido ningún gol en todo el dos mil dieciocho del dotarán viene de ganar el derbi a al Arsenal así que partido espectacular y me parece para medir también algunos los futbolistas importantes que hemos vivido ido viendo en el en el Tottenham este año los Harry Kane Eric seny y compañía

Voz 0055 16:13 sí fueron un equipo capaz de pasar por por delante del Real Madrid en en la fase de grupos

Voz 13 16:18 y bueno quizá cuando

Voz 0055 16:20 se produjo el sorteo podríamos incluso pensar que que estaba ligeramente por encima en cuanto favorito Model de la Juventus no luego ya acordados de aquel mes fatídico que tuvo en la Premier que le dejó sin opciones de ser campeón ir por contra la recuperación que está teniendo la Juventus sobre todo lo ponía yo en la en en Twitter un gol ha encajado en los últimos dieciséis partidos yo no recuerdo un dato de de semejante nivel defensivo

Voz 0301 16:45 si nos olvidamos del partido contra el las Verona que es el treinta de diciembre desde finales de noviembre no ha recibido ningún gol

Voz 0055 16:53 sí sí es una cosa increíble no pero bueno yo creo que evidentemente la Champions es otro mundo va a tener que pelear lo muy duro estamos todos un poco expectantes de de lo que es capaz de hacer el Tottenham ya a gran escala no nos ha demostrado que es un equipo que puede competir en Inglaterra aunque le faltan todavía algunos matices para poder pelear la Premier

Voz 13 17:12 pero creo que está haciendo un proyecto con Poquetino que desde luego ya

Voz 0055 17:18 está al nivel de los grandes en eso es una realidad en Inglaterra falta trasladar todo eso a Europa viene de una gran fase de clasificación fue primero por delante del Madrid pero le toca un hueso duro de roer y la hora está muy muy abierta esa eliminatoria

Voz 11 17:31 si la clave claramente es el Tottenham porque seguramente hay un equipo poco descifrado hable ya a estas alturas seguramente el menos de cifrado le toda Europa o el que menos

Voz 12 17:40 visitamos explicar a qué juega como juega ahí para

Voz 11 17:43 que juega en la Juventus evidentemente llevo haciéndolo durante muchísimo tiempo tiene un proyecto más que sólido en este sentido sabes cómo se va a comportar sabes que es muy difícil que tenga una noche Lee donde sus componentes la altura donde haya una falta de concentración instruir porque no existen en el entorno en el contexto de la Juventus por lo tanto lidiar contra eso es justamente lo que tiene que hacer el Tottenham que no se ha visto tampoco reproches este tipo seguramente el puente de vértigo también a un equipo que en Europa claramente no tiene experiencia en este sentido pero que viene de de crecer muchísimo que seguramente más descarado que ninguno otro ahora mismo texto ha respecto a la mayoría de equipos que vienen desde abajo que vienen levantándose porque es un proyecto evidentemente y que viene para empezar a tener noches de este tipo entonces digamos que ésta es la primera noche de lo que se está creando en hace poco me me hablaba Ardila mítico evidentemente estrella de este equipo de este año decía que ahora mismo es el mejor momento para ser hincha el Tottenham porque esto está creando un o un estadio nuevo brutal porque tiene más jóvenes inglesas que ningún otro equipo lo cual hace que todo el país con este bastante con ellos porque además está claro que están consiguiendo no venderlas mostrar en base a la idea de Poquetino como bien ya Ariz pues un fútbol que además está gustando mucho más allá de de Inglaterra deja tanto López típicamente inglés por tanto por todo eso tiene que poner a prueba ahora a ver si le da suficiente como para romper a a la Juventus en este sentido creo que es mucho más difícil de lo que por la plantilla Tottenham podíamos pensar es decir la plantilla la vemos y sabemos que enfrente estaba un equipo que

Voz 12 19:29 muy que se rompe yendo al Basilea

Voz 0301 19:32 el City en Arts me bueno me parece que es sobretodo después de perder a jugadores importantes como Cannes y como Stefan en el último mercado de invierno para el Basilea va a ser muy complicado evidentemente teniendo en cuenta el nivel tal del equipo de Pep Guardiola pero es tremendo y si echamos un poquito la la vista atrás la cantidad de jugadores que que ha sacado la cantera del Basilea en los últimos años que buenos el vivero principal de la selección de de Suiza han sido jugadores formados en en ese equipo que con esa a miraría es tremendo lo saca Rakitic bueno es que podremos seguir pero claro claro es que hay hay una cantidad de jugadores en equipos y sólo dos ligas importantes salidos de del Basilea brutales

Voz 0055 20:15 si no tiene una gran red de captación incluso en Sudamérica sea ese es un equipo que se apuesta por ello por esos jugadores jóvenes que luego suele digamos vender a base de hacer un buen negocio no a clubes grandes bueno es un premio jugar esta eliminatoria quiere decir Cacho las cosas muy bien incluso diría que el traspaso de Candy una gran cifra al Dortmund pues también es un premio y un reconocimiento a todo lo bueno que ha hecho el equipo no sólo él que es un gran central por cierto en la primera fase de la Champions y ahora llega esto segundo tramo con pues una plantilla más mermada porque evidentemente ha vendido a uno de sus pilares básicos atrás pero con toda la ilusión de poder sorprender a un City yo lo veo complicado la verdad me parece que el City ya no sólo a nivel de nombres que es lo que tenía estos últimos años sino a nivel colectivo es un equipo que está funcionando muy bien fíjate que sin por ejemplo sin sin sanee Os sin Gabriel Jesús que que es son dos chicos jóvenes que le estaban dando mucha frescura al equipo sigue funcionando jugadores más veteranos tipo Silva tipo Kun Agüero no sólo han bajado el nivel sino que incluso diría que lo han incrementado osea que bueno es el momento del City también un poco lo que hablábamos desde pues del PSG no les une un equipo que se ha construido a golpe de talonario pero que tiene que mostrarlo en Europa ya no vale simplemente como ganar la Premier aunque ya es un éxito de por sí

Voz 0301 21:33 hemos nombrado a muchos de los jugadores muy interesantes que han salido de el Basilea en los últimos años ahora mismo tienen a otro que tiene buena pinta David Darling jugador de origen camerunés que juega con las inferiores de Suiza a veinte años y una de las sensaciones en la fase de grupos de la Champions

Voz 11 21:49 sí es uno de los jugadores que que más llaman la atención además viene de otra digamos otra Liga hay otro equipo con una con unos valores muy parecidos que el kurdo me llama la atención que haya dejado marchar pudo sin haberlo aprobada en la y si es decir la conexión resuelva parece que que el Basilea que es un equipo que se muy bien en ese sentido ha sabido pescar a mí también ese cuál lo que más me llamó la atención y creo que para que tengamos en cuenta verdaderamente el potencial que que puede llegar a tener tampoco es Manchester City la capacidad que va a tener la pelota tanto tiempo seguramente no sea el mejor contexto para demostrar o para ver las cualidades que puede tener en Berlín pero cierto que es uno de los chicos a tener en cuenta de esto de de esta eliminatoria luego que para que nos demos cuenta el contexto real de lo que está consiguiendo Basilea basta decir que haya sido Bacon del que fue suplente SUP lentísimo va a debatir en el Betis es decir que que es que está todo dicho que nexos que para el Basilea estar aquí según están dictadas las normas de fútbol europeo actualmente es para es ganar la Champions para ellos es que es es así no puede llegar a más imposible que en el fútbol actual pueda llegar a más de lo que ahora mismo le permite que que Sergio aquí en está fase y encima tener que lidiar con esta con una presión tremenda por tener que pasar la porque súper favorito es decir y para ellos es un premio absoluto que van a intentar aprovechar y disfrutar al máximo porque además tiene algunas armas para poder en ese sentido por lo menos competirle a partir de ahí todo lo que venga bueno va a ser pero evidentemente porque todos los ojos tenemos puesto en en si es capaz del Manchester City de trasladar todo lo bueno que está mostrando en Europa también al principio de campaña Hay esa regularidad que tiene en Inglaterra a ver si es capaz de dar un salto competitivo que en tanto se está esperando en la Champions porque evidentemente todos estamos esperando a Guardiola estamos esperando a jugadores como está en un momento espectacular y ante todo esto ahora posiblemente otros equipos incluso con más nombre ahora mismo no podían hacer demasiado así que lo hacía mucha suerte para ellos y que lo disfruten porque es de donde vienen llegar hasta aquí insisto es la final de la Champions para ellos

Voz 0301 23:56 tres asistencias dio Kevin De Bruyne en el último partido ante el Lester City lleva catorce en la Premier diecisiete en todas las competiciones y leía esta mañana en una estadística de del diario británico The Times que si contamos sólo ball por decirlo así desde la aparición en la en la élite de de Kevin De Bruyne desde que empecé a jugar con el Werder Bremen en en la Bundesliga lleva más existencias que Leo Messi es el jugador de de todas las ligas de Europa que más asistencias ha dado con setenta y siete supera por una a al futbolista argentino de del Barcelona

Voz 0055 24:34 yo creo que fue reina sí que dijo que era el que consideraba mejor asistente en la historia de la premio de Kevin De Bruyne me me sorprendió un poco porque ha habido muchos muy bueno

Voz 0301 24:43 tal David Beckham sí pero es verdad que sí

Voz 0055 24:46 es que vamos y además ha cambiando un poco el perfil de futbolista que con Guardiola ha pasado a jugar casi muchos partidos de medio centro y con esa visión de juego cuando yo al principio sobre todo creo que era un jugador más de de zancada de de que de carrera no ha ganado mucho en toque y y bueno ahí están los datos para refrendarlo

Voz 0301 25:03 en la manera en que en la que existe que me parece importante osea ella nos ha antes era un jugador que metió unos centros tremendos les sólo sigue haciendo pero es que además da asistencias David de de estilo Laudrup balones al hueco de esos espectaculares eh

Voz 11 25:17 eso has dicho Beckhan en lo primero que estaba pensando que el temas que Beckham era prácticamente todo parado centró muy muy coqueta y después desde la banda me del centro

Voz 0301 25:25 no se a Van Nistelrooy

Voz 11 25:28 pase de cuarenta metros desde una diagonal de un lado a otro es capaz de interiorizar sacase un pase inesperado ahí en muy pocos metros también lo hace a balón parado decir tiene una Madama de de soluciones ahora mismo que está en un momento increíble yo que cuando pensábamos tampoco en pero además sabíamos que tenía potencial pero evidentemente nadie podía imaginarse que también más ya de poder explotar todo ese potencial tuviera la interpretación de juego que es capaz de demostrar en un evidentemente Guardiola tiene toda la culpa de de saber aprovecharlo el otro día Bellón vídeo precisamente en el que de Brin hablar ahora sólo movimientos que Guardiola le ha obligado a hacer Machester City para colocarse siempre un paso por delante de lo que va a pretender la jugada quiero buscáis en Twitter que lo vi el otro día pues la verdad que es muy sabroso en este sentido porque sabía muy bien cómo pasea el Guardiola digamos que marca la pauta de lo que quiere jugar saber que un chico tan joven todavía ha sabido interpretar todo eso la verdad que le dan valor increíble a lo que está consiguiendo de Cánovas no

Voz 0301 26:34 vamos a empezar ya la la quiniela la el empezamos con la eliminatoria que no ha quedado colgada por decirlo así hay que decir sólo quién pasa os pido que hagáis eso es complicadísimo pero bueno vamos a decir sólo que en pasa porque ya hemos analizado bastante va me mojo yo primero va empiezo con S Porto Liverpool la vueltas juega en Inglaterra yo digo que pasa el Liverpool en el Madrid PSC creo que es el que tengo más dudas pero Diego Real Madrid Diego qué pasa la Juve contra el Tottenham y Diego qué pasa el City Ari

Voz 13 27:08 Oporto PSG Juventus Griffiths

Voz 11 27:13 creo que el Liverpool Real Madrid eh Juventus y Manchester

Voz 0301 27:17 bueno pues una Nos lo apuntamos luego pasamos contra la semana que viene a ver si mañana os escucho en esas ratas misión la semana que viene hacemos también la la porra de las otras cuatro Ed ese Bayern Besiktas Chelsea Barça Sevilla Manchester United que viene también calentito y el Shakhtar Roma un placer como siempre charlar de fútbol con vosotros Ari David hasta la próxima un abrazo y saludo vuelve la Champions pero no no nos olvidamos de la Europa League no siempre con Rafa escrito repasamos lo más destacado de lo que viene esta semana en la segunda competición en importancia a nivel europeo de hecho en tendría que empezar el jueves pero mañana a las seis de la tarde mañana martes día trece de febrero va a jugarse ese Estrella Roja CSKA de Moscú el resto de la jornada si no me equivoco enorme corrige Rafa Scripps ya si ese el jueves día quince

Voz 14 28:21 hola Rafa qué tal muy buenas hola qué tal

Voz 0301 28:24 no tenemos a los equipos españoles tuvieron diferente suerte ya lo repasamos en Play Fútbol en el mes de diciembre el Athletic se mide al Spartak de Moscú la Real Sociedad al Salzburgo el Atlético de Madrid visita al Copenhague el Villarreal visita al Olympique de Lyon luego repasamos también a algunos de los otros partidos más destacados pero vamos rival por rival con lo mejor que que tienen en los rivales de los españoles si te parece empezamos por el Spartak de Moscú el equipo ruso actual campeón de la Liga en en Rusia a Rafa

Voz 10 28:59 pues el Spartak de Moscú lo mejor que tiene es el hecho de jugar en casa donde no ha perdido en todas la en toda la Champions League donde no

Voz 15 29:08 yo cinco goles al Sevilla donde la verdad

Voz 10 29:10 no bastante fuerte y estuvo cerquita de meterse en los octavos de final de la competición junto a ello futbolísticamente te diría que Quincy pro meses el futbolista posiblemente qué más tiene que tener la afición del Athletic Club es una fuerza que suele partir desde la parte izquierda pero tiene una diagonal muy potente y el Sevilla lo sabe bien porque la marcó dos goles y esta temporada está elevando sus cifras y creo que puede ser uno de los jugadores más peligrosos junto a él arriba juega Luiz Adriano libertaria del Milan que que hace muy bien eso de jugar de espaldas y facilitar la Hervé de Quincy Brönner después en el centro del campo bueno pues podemos encontrar jugadores como Fernando que otorga un poquito más equilibrio a la hora de cubrir y a la hora de de permitir que el otro futbolista creativo Shaq of tenga un poquito más de libertades un equipo que a mí me gustó mucho en Champions en su estadio me gustó bueno no perdió contra el Liverpool le ganó goleó al al Sevilla siendo muy eficaz ofensivamente pero lo cierto es que fuera de casa cuando ha salido en euros Copa pues no ha ganado ningún partido es entonces el Athletic

Voz 15 30:11 luego te recibirá en la vuelta

Voz 10 30:13 en San Mamés a este equipo el principal objetivo es es marcar muy bueno hay un hay un dato que que hay que tener muy en cuenta a los equipos con los equipos rusos que que jugaban en favor del del Athletic Club este equipo no compite en partido oficial desde el diez de diciembre eso sí cuando le ganó a su rival ciudadano al CSKA Moscú por por tres a cero son dos meses largos sin competir que lógicamente

Voz 0301 30:35 estoy mirando la previsión del tiempo para el jueves en Moscú menos siete grados es la máxima máxima de menos siete grados y mínima de menos diez la suerte es que no hay mucha diferencia pero la máxima de menos siete grados EBIT den demente que va a condicionar eso el partido por mucho que el Athletic sea de Bilbao ya hace el tiempo que hace en el norte de España vamos con el otro equipo vasco la Real Sociedad de Rafa que se mide al Salzburgo un viejo conocido de esta competición de la Europa League

Voz 10 31:05 sí un viejo conocido que siempre compite que la verdad es que lo ha hecho muy bien una vez más un año más en la fase de grupos sin perder ningún partido habiendo clasificado como primero oí tan sólo habiendo recibido un grupo en el que gana demasiado fuerte pero sí que sí que estaba al Olympique de Marsella es un equipo que hemos analizado muchas veces porque le ha tocado jugar contra muchos equipos españoles para solucionar la Europa League pero hay que tener una cosa cuenta ya no es el principal equipo en la Red Bull con lo cual los futbolistas que destacaron en otros análisis que hicimos contra el Villarreal varios de ellos ahora juegan en el equipo más importante que la exe con lo cual conforma una plantilla muy muy joven quizá un poquito más joven que en las últimas ediciones lógicamente pues de menos calidad pero aún así me era la la Bundesliga austríaca ya te digo el paso por la fase de grupos ha sido bueno e implacable liderando hoy en ningún momento viendo peligrar esa primera posición futbolistas que te destacó bueno pues este jovencito Kumi mina Mino que le veníamos siguiendo ya desde hacía tiempo en las categorías inferiores de la selección japonesa Genesis Cerezo Osaka donde la verdad es que lo hizo muy bien Champions asiática que que nos gusta tener en cuenta que otro futbolista coreano también que lo hace muy bien muy interesante Juan Chan que que son dos de las de la las ofensivas jóvenes que tiene este equipo en la delantera ya a me gusta mucho que le también lo hemos siguiendo desde hace varios años en las categorías pero sobre todo de de Croacia hace un tiempo en el en el Red Bull Salzburgo no sé si si esa chalet sacar este futbolista funeral

Voz 0301 32:44 mi nombre es jugadores no pero mis nombres de futbolistas favoritos está

Voz 10 32:48 eso eh Caleta Car se van la Parra

Voz 0301 32:52 y hay alguno más cara se me va pero sí sí

Voz 10 32:56 pues este futbolista la verdad es que a pesar de su curioso nombre de su corta edad muestra una solvencia sobre todas las recuerdo más muy interesante que puede ser uno de los de los futbolistas sobre todo en la retaguardia en cuenta parte de la Real Sociedad que será el único equipo que ha irá a la eliminatoria en su estadio y que al igual que el Athletic Club que por cierto no gana desde el siete de enero pues tampoco está para tirar cohetes creo que deberían aprovechar ves tú en la oportunidad europea el Athletic ha estado en los últimos años más veces la Real no tanto poco con todo no pero ya veremos

Voz 0301 33:31 Caleta tiene nombre de casa de alquiler de coches y careta cara manos hasta ahí enseguida hablamos del Copenhague con Axel Torres que ha elegido el protagonista de esta semana a un futbolista del Copenhague no voy a hacer más es Killers así que seguramente me he dejado para el final Rafa al mejor rival para los equipos españoles fíjate que no vienen buena racha todo lo contrario pero es un equipo con muchísimas cosas interesantes que esté Olympique de Lyon de de Bruno eh

Voz 10 34:09 creo que no vienen una buena racha ninguno de los dos Villarreal tiene dos derrotas consecutivas pero este Olympic de Lyon tienen con acumula ya tres esta vez cabalgando un poco por la lucha por el segundo ha puesto hoy las posiciones Champions hay que recordar que gracias a un a una menos su potencial ofensivo no hace falta descubrirlo porque sólo con decirte los nombres de Mariano en sus catorce goles Nabil que ha sido uno de los jugadores temporada más imponentes y que mejor lo están haciendo en el fútbol europeo si me atrevería de Felipe Bertrand Traore el ex del Ajax en caso de que juegue pues bueno son futbolistas con la capacidad de de de

Voz 16 34:49 es similar cualquier partido como vimos contra el París Saint Germain no un arreón en este caso de Memphis de Pay consiguieron ganar al al PSG

Voz 10 34:57 sólo su segunda derrota de la temporada y creo que objetivamente es un equipo al que tiene que temer mucho el Villarreal pero defensivamente cuidado porque defensivamente Olimpic de Lyon a mí me está dejando has lagunas que los páramos desconocido

Voz 0301 35:14 esté donde esté de acuerdo por Hable atrás sí mucho pero

Voz 10 35:20 he bajado Mulero Juan el Villarreal y el Martínez de momento como si tampoco jugara

Voz 17 35:29 no veo yo al Villarreal Clavijo a capacidad ofensiva con la que afgano

Voz 10 35:32 todas las última últimos partidos europeos en las últimas temporadas europeas con lo cual yo sí que le otorgó cierto favoritismo al Delio creo que hoy por hoy es un equipo que tiene muchas más armas que el Villarreal a pesar de esa defensa creo que está en condición de bueno pues a ser uno de los equipos que lleguen lejos en sube Europa League porque la final se disputa en León

Voz 0301 35:56 algunos de los emparejamientos más destacados en el Nápoles sigue el Borussia Dortmund Atalanta gran Europa League la que está firmando el cuadro de del norte de Italia y el Olympique de Marsella Sporting de Braga entre otros la semana que viene más Rafa hasta el lunes que viene un abrazo

Voz 10 36:13 hasta luego

Voz 0301 36:29 no vamos ya con Axel Torres vamos a hablar de Viktor Fischer un futbolista danés que apuntaba realmente muy alto que acaba de firmar por el Copenhague del que te en especial especiales ganas de hablarnos Axel Torres está hola el qué tal muy buenas pero no muy buena porque Viktor Fischer jugador que firmo el Ajax cuando era un futbolista que prometía muchísimos se acabó de de hacer en el Ajax ha dado alguna vuelta por el fútbol y ahora acaba de firmar me parece que sea ya a título propio es decir que el firma con un contrato de cuatro años en en propiedad a Viktor Fischer y es el próximo rival del Atlético de Madrid en Europa League

Voz 18 37:13 sí exacto bueno yo creo se juntan ambas cuestiones no para hablar de Viktor Fischer una que nos permite hablar del rival del Atlético de Madrid en esa Europa League la segunda que un jugador que en su momento estaba entre las mayores promesas del fútbol europeo hoy os recuerdo que fu su estreno en el primer equipo del Ajax llamó muchísimo la atención en ese Ajax dirigido por Frank de Bourne en esos momentos se hablaba de él para para enormes cosas es decir para para firmar por conjuntos importantísimos en el panorama europeo llama la atención que unos pocos años después tiene veintitrés ahora mismo es decir todavía mejor muy joven que regrese al fútbol danés de dónde había salido siendo un juvenil no ha jugado en fútbol danés no había jugado nunca en categoría profesional de hecho el Se va en dos mil once de Dinamarca para firmar por el fútbol base de la Ajaccio en dos mil once estamos hablando de que tenía diecisiete años sino estoy contando mal porque es del noventa y cuatro Entonces tenía diecisiete años cuando él se va de de su país sin haber jugado en Primera División en su país firma por el Ajax a esa edad y desde entonces bueno pues no había regresado a Dinamarca había jugado en el Middlesbrough el salto a la Premier League acabó el llegando acabó llegando en verano de la temporada pasada es decir al final acaba yendo a la Premier como tantas veces se había especulado pero acaba yendo a un equipo que era recién ascendido que no era un equipo consolidado en Premier League cómo se mide el fraude de Aitor Karanka no acabó de funcionar allí este verano firma por el Minds primera división alemana Bundesliga tampoco acaba de funcionar en el Mainz

Voz 0301 38:58 pero Axel es que había firmado por los dos equipos insisto habían hecho una apuesta por los no no es aquello de y no acaba de triunfar en el Middlesbrough aquí como hemos bajado le cede no nos hayan traspasos todo el tiempo en tu carrera

Voz 18 39:10 eh sí sí eran traspasos es decir el el maestro firmó cuatro años cuatro años de firmar Minds hace medio año es decir al final de los cuatro años que firmó con el Mainz acabado cumpliendo sólo medio ISE ha marchado al Copenhague que lo afirmado cuatro años y medio ahora es decir hasta dos mil veintidós esta media temporada que queda las cuatro siguientes es el contrato de Viktor Fischer con el Copenhague mediano digo que que para jugar esos cuatro años y medio en el Copenhague porque todos los contratos que está firmando últimamente no no se cumplen con Middlesbrough también firmó cuatro años eh es decir es el tercer contrato de cuatro años que firma Viktor Fischer en el último año y medio es decir en mayo de dos mil dieciséis Fire más con el Middlesbrough cuatro años en junio de dos mil diecisiete Un un año después firma cuatro años con el Mainz ya en enero de dos mil dieciocho firma cuatro años y medio con el con el COPE

Voz 0301 40:08 vamos a ver si encuentran casa esa estabilidad

Voz 18 40:10 desde luego el niveles mucho más bajo de la Liga en su debut con gol yo estuve viendo el partido contra el Rangers que ganaron cinco uno fue titular las cámaras le enfocaba al mucho porque evidentemente pues para la liga danesa en jugar con tanto nombre y además un jugador nacional poseerá un atractivo mediático muy cortante bueno jugó en la banda izquierda que es donde donde prácticamente siempre ha jugado donde se hizo famoso no en el Ajax cuando llegó al primer equipo a pie cambiado el ex jugador diestro

Voz 0301 40:40 pero que juega en la izquierda y marcó

Voz 18 40:43 un gol Un gol bueno pues muy típico de Viktor Fischer reciben ese costado tira un poquito la Diagonal prácticamente el recibe el pase en profundidad ya entrando en el área ahora no recuerdo bien si remata casi de primeras au controles remates Un gol ante la salida del portero bueno define con con con calidad concierta categoría yo entiendo que que es un un buen lugar para volverá a despuntar desde luego ya no lo consigue en el en la liga danesa toda la promesa que fue Viktor Fischer se Se va a acabar de de apagar del todo es es un nivel menor para que él vuelva a sentirse jugador desequilibrante que es lo que había perdido absolutamente en los últimos tiempos fíjate que no ha marcado un gol en los últimos años desde que salió del Ajax no marcó en Liga ni con el pánico en el Mainz y eso que en el Ajax medió casi un gol cada tres partidos cosa que son cifras muy muy altas para un extremo

Voz 0301 41:40 los últimos goles de los últimos meses los habían marcado en un partido de de local ante el Holstein Kiel que si no me equivoco está en la dos punto Bundesliga la segunda alemana o no te sabría decir según no no pero bueno que marcó un doblete en aquel partido Hinault había marcado más en en los últimos meses firma por el Copenhague y en suprime de partido marca el que era el dos a cero en aquel momento victoria por cinco a uno del Copenhague ante el Rangers un Copenhague Axel rival del Atlético de Madrid en Europa League equipo entrenado por sol va Ken cualquier aficionado del Barcelona ese se acordará de que el entrenador noruego Montalvo para que la gente les les sitúe sin con alopecia vas más que avanzada qué bueno que también ha dado una vuelta en el fútbol fue a a probar suerte alemanes no le fue bien pero con el Copenhague su equipo siempre siempre rinde no va a ser un equipo fácil a pesar de lo que se dice siempre del parón de la Liga en Dinamarca y todo lo demás eh

Voz 18 42:40 si ellos han regresado ahora este parte ante al Ram será el primero desde el parón invernal IMI yo les vi bastante altos de foco de atención de concentración realmente es un partido que ante un adversario de de mayor nivel les habría penalizado bastante los errores defensivos que cometieron pérdidas importantes en en la salida pero entiendo que se nuevas el tipo de partido que van a jugar contra el Atlético de Madrid que van a hacer un repliegue mucho más intensivo a quieran claros favoritos jugaban en casa hice pudieron permitir incluso de esa atenciones pero pero vamos a ver ellos tiene una al algún jugador interesantes de los doble pivote parece lo mejor William Cullen con experiencia en la Bundesliga seca que lo han firmado de Panathinaikos sí que ya es un jugador con mucha jerarquía en este equipo el el nacionalizado griego porque realmente les es de origen brasileño pero pero jugaba con la selección griega y bueno es de origen portugués de hecho deben de origen portugués no brasileños sino portugués y jugar con la selección griega y yo diría que es lo mejor del del del equipo no vamos a ver si si ya está Fisher para jugar de inicio en estos partidos contra Atlético de Madrid vamos a ver también quien hay eso me me me llama la atención no el el rendimiento que está firmando ahora mismo otro jugador de de otro jugador griego no como como Otirio que está haciendo bastantes goles y que de hecho en ese partido fue la gran figura del equipo Si puedo bueno de origen griego porque es es chipriotas Otirio Piero es Otirio que se ex de la poli que en este Copenhague ha pues ya te digo en media temporada hecho diez goles y es el jugador ahora mismo que más rendimiento les está dando arriba pero pero ante el Atlético de Madrid les va a costar mucho les va a costar del mismo nivel íbamos a ver si lo reproducen evidentemente

Voz 0301 44:37 como suele pasar en la Europa League con muchos equipos ingleses ha pasado últimamente y demás habrá eliminatorias siempre y cuando el Atlético no sólo Dome del todo en serio si el Atlético prioriza la Liga que parece que ahora podría tener opciones de dar caza a al al Barcelona puede tener alguna opción el el nadie si no no sé si coincides Axel el equipo de Simeone es muy muy favorito no eliminatoria

Voz 18 44:58 es muy favorito pero también es verdad que ese perfil de equipo son los que se han dado mal en competición europea en los últimos tiempos decir PSV de Bogut SVB de Cocu ultraconservador

Voz 19 45:08 le va a la planta de penal

Voz 18 45:12 el Astana en su día

Voz 19 45:14 le quita puntos ahí en Kazajistán

Voz 18 45:16 año el Caravaca es el que realmente lo hecha con dos empates Rubin Kazan en le elimina de una de una Europa Ligue con Simeone en el en el banquillo es decir a este tipo de adversarios son son los adversarios que más le han costado no cuando ha tenido que que intentar romper era un muro que enfrentarse ante un equipo que casi le copia que es una espejo de de sus planteamientos ante rivales fuertes eso le ha costado al Copenhague en se va a comportar de ese modo va a ser mucho más ese tipo de equipo Renault que se vio este fin de semana en un partido en la liga local en el que era tremendamente favorito incorporaba muchos laterales yo creo que no vamos a ver eso Benson es mejor que tienen una tremenda proyección ofensiva en lateral izquierdo yo dudo que le veamos subir tanto la banda como suele hacer habitualmente o como hizo en este partido ante un rival como el Atlético de Madrid Copenhague

Voz 0301 46:07 Atlético de Madrid el jueves a las nueve y cinco de la noche parte todo de ida eliminatoria de de Europa League vuelve el Atlético de Madrid a a la Europa League la competición que sí que ganó en este caso con Simeone y con Quique Sánchez Flores en el banquillo en los últimos años gracias Axel hasta la semana que viene un abrazo

Voz 18 46:24 un abrazo hasta luego ya hemos hablado mucho de él

Voz 0301 46:26 Champions de la Europa League tiempo para nuestra sección del Mundial vamos con del centenario a luz Nicky

Voz 21 46:57 yo todos

Voz 0301 47:09 abrimos nuestra sección del Mundial segunda semana de del centenario a luz Nicky esta semana nos vamos a fijar en la historia de de los Mundiales de hecho hemos juntado cuatro

Voz 1038 47:20 locos del fútbol histórico y les hemos

Voz 0301 47:22 preguntado cuál es el mejor partido de la historia de los Mundiales su mejor partido el partido que más les marcó el que considera el mejor el que a ellos les de la gana por aquí anda ya otro loco de fútbol histórico de del actual Fermín Suárez qué tal muy buenas qué tal bueno muy buenas hemos hecho ejercicio con cuatro trastornados de del móvil histórico preguntarles cuál era su su partido preferido de la historia de los Mundiales no

Voz 22 47:45 andamos con chiquitas porque la pregunta es muy ambiciosa con todo lo que ha habido de de historia de los Mundiales pero es curioso ninguno de nuestros cuatro expertos ha coincidido en el partido que eso sí han coincidido el Mundial pero no en el en el partido que es interesante el primero en viajar por la máquina del tiempo es

Voz 1119 48:01 Miguel Lourenço Pereira periodista y autor del libro noches europeas

Voz 23 48:06 para mí el partido más mítico de la historia de los mundiales de fútbol ha sido sin duda el partido entre Uruguay y Hungría las semifinales del Mundial de mil novecientos cincuenta y cuatro fue un partido mítico pon muchos motivos aparte de haber sido un encuentro futbolístico fascinante fue también un momento cumbre en la historia del fútbol que marcó un antes y un después para las ya de dos naciones que fueron fundamentales en el desarrollo del juego en la primera mitad del siglo XX Ike resultó ser el punto máximo de su historia porque Ny Uruguay ni Hungría jamás volverían a ser oídas a nivel mundial ni a llegar a unas semifinales de un torneo del mundo campeonato del mundo

Voz 22 48:48 yo ya sabía que Miguel tiraría muy atrás en el tiempo para darnos ese punto de inflexión de dos selecciones que evidentemente no volverían a pisar una final de un Mundial dos potencias que tenían dos estilos antitéticos