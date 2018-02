¿Cómo hace la compra una pareja formada por un celíaco y una vegana?

Voz 1 00:00 mira Sancha

Voz 0313 00:49 que está música que estamos escuchándole House es algo de lo que comparten nuestros siguientes invitados en La Ventana luego les contaré porque de entrada recordarles y seguramente los oyentes habituales del programa que aquí en La Ventana hemos hablado a menudo pues del universo vegetariano y sus variantes no en España el seis coma tres por ciento de las personas adultas son flexitariana es decir que en mayor o menor medida pues practican el organismo luego hay un uno coma tres por ciento que sigue una dieta vegetariana un cero con dos ha optado a fondo por el mecanismo es sanos a una suma de más de tres millones y medio de personas en España que basan su dieta exclusivamente o con contadas excepciones en productos de origen vegetal eso por un lado también hemos hablado en más de una ocasión de los celiacos de las dificultades que en el día a día

Voz 1826 01:37 ya se pueden encontrar Roberto si por ejemplo sabemos que la enfermedad celíaca aumenta en diagnóstico cada año en España a un ritmo del quince por ciento va aumentando y que ya afectaría por lo tanto a un mínimo de cuatrocientas mil personas eso es cerca del uno por ciento de la población aunque bueno se estima que muchas más personas son las que lo sufren pero que todavía no están diagnosticadas hemos hablado aquí también de eso de la falta de diagnóstico o de las peticiones para igualar los precios de la comida ya que según datos de diferentes organizaciones no gastan alrededor de mil euros más al año en la cesta lo quiero

Voz 0313 02:13 hemos hecho nunca hasta el momento es juntar ambas realidades nos ha gustado mucho con bolas retrata nuestro compañero de aquí de la SER Miguel Núñez en Verne en el país con un artículo titulado ya este fin de semana que habrá leído muchos oyentes soy celiacos midió días B gana cualquier broma que estés pensando ya no lo han hecho les hemos invitado a sumarse La Ventana como se pueden imaginar Miguel Núñez Laura Andrés buenas tardes muy buenas tardes Carlas cómo estáis qué tal bien lo primero Miguel como como cómo te ibas a escribe el artículo eso

Voz 6 02:41 es un desahogo de eso

Voz 0313 02:44 no apuesta o es una es una petición bueno

Voz 7 02:46 viene viene de broma también porque en el podcast tenga que si que colabora colabora Jaime Rubio que está en verde y un día dicen que estaban dando la redacción y dijeron oye que nos hemos enterado de que tú eras Celia con todo esto hubiera riendo un poquito de guasa y tal y me dicen que no escribes algo porque no me salgo del tema y tal tenían una serie de dudas y tal y nada pues me dijeron describirlo y lo y lo escribí

Voz 0313 03:13 a esas bromas y que ya se hecho todo GEIS iguanas

Voz 7 03:17 es más frecuente que tenemos parte de que venga a la cabeza

Voz 8 03:20 esta hombre pues cuando cuando estamos juntos y vamos a las bromas siempre son en relación a que podemos comer juntos y lo qué pasa así tú comes no sé qué qué pasa si te Nos ofrecen comida que ninguno de los dos podemos comer por ejemplo las pizzas las pizzas son muy conflictiva al claro

Voz 0313 03:38 admitidas sí porque la masa tiene gluten

Voz 8 03:41 con queso entonces generalmente nunca podemos comer pizza juntos a casi nunca sino vamos a un sitio Vega no lo que sea entonces claro pues ese tipo de bromas pues está muy

Voz 7 03:49 la orden del día tenemos mucho amigo gracioso además tenían gente seria pero es que es un delito

Voz 0313 03:54 no de la compra como cómo se llena cómo se distribuye cómo va eso

Voz 7 03:57 pues más o menos el intentamos cogerlo general de

Voz 0313 04:01 los dos no luego pues nos vamos a lo específico de cada uno

Voz 8 04:04 o sea realmente hay muchas cosas que podemos comer

Voz 0313 04:07 podemos compartir por ejemplo optimista sois

Voz 8 04:10 me pongo que verdad claro todo tipo de verduras frutas legumbres algunos cereales no todos por ejemplo la arroz Sí Se Puede el maíz sepuede todo este tipo luego claro luego hay cosas pues otro tipo de cereales cosas que lleven trigo tal pues no Ivonne y luego ya por supuesto a los productos de origen en animal pero pero en general nosotros no no hacemos comemos normalmente

Voz 7 04:30 sí hay una base si hay una base que compartimos y que por ejemplo hay veces que cenamos compartido el vivo

Voz 8 04:37 puras o cosas así ensaladas

Voz 0313 04:39 era una cuestión que salía hoy en la Roberto tú si miento me lo dice se que salía hoy en la Reunión de equipo de La Ventana y bueno tú eres celiacos porque porque lo eres porque el mundo te ha hecho así inoxidable hay remedio tú eres B gana por decisión cuál ha sido el proceso por ejemplo para yo primero fue vegetariano no hace falta tiene que explicarlo pero ya que estamos en la conversión pregunto si es que no hay ninguna justificación de nada pero por curiosidad

Voz 8 05:04 pues me sensibilizar mucho con el tema de los animales vi algún vídeo algún documental es Linux es el primero que vi me parecieron bastante duros entonces

Voz 0313 05:15 he visto el último Salvados del penúltimo de viste quedaría en fin paté difusa

Voz 8 05:19 sí bueno ya al haber perdido si yo Gary muchos años ya iba primero me hice vegetariana bueno fue poquito a poco con el cambio oí creí que nunca iba a dar el paso al beban Isma cuando decidí ser vegetariano del mecanismo me parecía una cosa demasiado loca y hizo pero luego realmente no

Voz 9 05:37 no no no lo es sí por supuesto

Voz 8 05:39 que que no somos una convicción claro y al final termine dando el paso cuando llevaba un año de vegetarianas y Adeje también todos los lácteos y los huevos

Voz 1826 05:47 lo que salió en la reunión lo que pasa que hizo que al final Francino ha estado ahí con la timidez de rondando solo el término del Vega no sexual

Voz 0313 05:56 así se hace eso de la Vega no se suele mañana eso bueno no seto Cinto todo libertad absoluta no pero que eso me parece un poco exagerado no es decir John no quiere mantener relaciones sexuales con alguien que coma carne primero como lo sabes eso de entrada no pero bueno pero cada uno tiene claro

Voz 7 06:13 no yo no debería pero que yo creo que cada uno es cada uno ponen su nivel de prioridades a la hora de otra persona y ninguna duda es verdad que hay gente que puede decir jolín que exagerado todo luego de entrada lo puede pensar pero bueno cada uno tiene su prioridades sí sí hay gente que considera que qué bueno que el comer carne es suficientemente importante importante y relevante como para no

Voz 0313 06:35 a una persona respetable también es una falta de afinidad no piensa eso y la otra persona no pues es una caída notable digamos no

Voz 8 06:42 yo creo que mucho de mucha gente que es ve ganan por distintos tipos pero si tú eres por una convicción moral ética incluso política en claro al final lo que tú buscas es rodearse de gente que tu pareja pues comparta esa esa esa forma de la vida del mundo oí al final es una cuestión de solidaridad empatía entonces entiendo que haya gente claro por supuesto que no quiera

Voz 6 07:06 que sus parejas

Voz 8 07:08 pues pues coman carne porque eso choca mucho con con el pensamiento que la otra persona puede tener claro

Voz 0313 07:13 pero es curioso no este fin de semana escuchaban carrusel de Especialistas secundarios jugar en el Sevilla y el Girona ya había uno que era del Sevilla y La novia era el Girona y hacían bromas sobre o no sé en Cataluña eso se puede hacer en broma o en serio muy serio no parejas que unos independentista el otro no Iván tirando no sin embargo en esto habrá gente que ponga la el el muro la barrera ahí de contención que cada uno haga lo que la gana yo yo no sé si lo sabéis pero en Madrid como en otros lugares de España hay restaurantes vegetarianos ahora ya en muchísimos hay cartas especie eso ha mejorado en cinco años lo que debería barbaridad

Voz 6 07:49 pero sólo hay uno uno en toda España que que se junten

Voz 0313 07:53 muestra dos realidades mira hay uno

Voz 6 07:56 más Artemisa

Voz 0313 07:58 en el centro de la capital hemos charlado con ella es una santa

Voz 6 08:01 yo esto Oscar Castro es uno de los cuatro hermanos que regentan los restaurantes Artemisa

Voz 10 08:07 llevamos abiertos hace treinta años nada menos como pioneros en la comida vegetariana pues también quisimos ser pioneros en quitar el gluten de nuestra Carta nos ha perdido sabor les ha perdido calidad al contrario que muchos platos de incluso durante dicho los clientes que quién pues está mejor que antes

Voz 6 08:23 desencanto encontrarse de casualidad con el artículo de Miguel Núñez coincide celiacos cuesta más dinero Serbia gano esfuerzo e imaginación

Voz 11 08:31 con cosas como el pan por ejemplo nosotros antes tenemos un pan integral normal que era muy bueno pero nos cuesta va menos de la mitad del PAN que utilizamos ahora

Voz 10 08:41 que es sin gluten es un pan exquisito dicen que es de los mejores de España pero nos cuesta bastante más del doble cocina de Ghana para la gente en general ya no comprende la vegetariana imagínate la velada que tampoco entra ningún tipo de de estos alimentos y es difícil

Voz 6 09:00 quieren agradecer que hayan puesto nombre y apellidos a su cocina con una invitación

Voz 10 09:05 podrían comer tranquilamente porque más de la mitad de la cartas B gana él sería con no tendría ningún problema porque todo es todo absolutamente todo es palaciegos así que mira que Beckham que estaremos encantados armar lo vamos a invitar seguro que vamos es su su sitio ideal cuando vimos la artículo porque seguimos Jover este serial paraíso de de ellos

Voz 6 09:24 porque dicen representan la diversidad de clientes que se sientan a las mesas de restaurantes como el suyo