Hora 25 Deportes: Hay sede para la final de Copa del Rey (12/02/2018)

Voz 1201 00:12 muy buenas tardes ya sabemos dónde se va a jugar la final de la Copa del Rey

Voz 0919 00:15 no solamente el culebrón adorado una semana esta vez ha estado bien porque otras veces dura mucho se han reunido en la Federación Española de Fútbol del Barça Sevilla la Federación acuerdo veintiuno de abril en Madrid en el Wanda Metropolitano así lo refrendada en el presidente del Sevilla Pepe Castro y el representante del Barça Guillermo no amor que cada uno

Voz 4 00:36 quiere jugar en su ciudad no puede ser es importante lo importante yo creo que ser lo más ecuánime posible y repito que hemos estudiado la fecha el CD la fecha ya estaba hemos entendido que es la mejor es la del Wanda para nosotros

Voz 3 00:49 qué es lo que hemos hablado se ha barajado

Voz 5 00:52 muchas cosas algunas muy difíciles imposibles de gira creemos que la fecha es la que estaba más o menos que teníamos todos en en mente difícil de cambiar y en este caso pues es veintiuno de abril en el Wanda Hay todo muy

Voz 0919 01:06 ese fin de semana hay jornada de Liga habrá que aplazar el partido el Sevilla aplazar el partido del Barcelona y ese fin de semana tiene que jugar el Atlético de Madrid un partido en su estadio con el Real Betis Balompié el Atlético de Madrid para hacerse de ha impuesto una condición sobre el horario de ese partido Miguel Martín Talavera cuales buenas tardes

Voz 1576 01:25 qué tal Gallego buenas tardes el Atlético de Madrid cuando les sondear si quería dejar el campo dejó claro que no tendría problemas en dejar el XXI para la final de Copa siempre y cuando él jugará su partido el domingo veintidós y nos aplazará por lo tanto entienden en la entidad rojiblanca que si todo el mundo ha hecho oficial que la finales el XXI eh

Voz 0301 01:44 han aceptado esa condición y por lo tanto el Atlético

Voz 1576 01:46 Madrid frente al Betis se jugará el domingo veintidós

Voz 0919 01:49 así que la final de Copa sábado veintiuno en el Metropolitano y el Atlético Real Betis al día siguiente el domingo veintidós superado el conflicto de la final de Copa volvemos a la Liga que te tiene el último partido de la jornada dentro de veintiocho minutos a las nueve en Riazor Deportivo de la Coruña Betis en el Depor debuta Clarence Seedorf en el banquillo deportivo necesita disipó de puntos el Betis en la zona media de la tabla novedades ambiente Fran Hermida buenas tardes

Voz 1269 02:20 hola qué tal muy buenas tardes efectivamente debut de Clarence Seedorf de porque se quiere subir al tren de la permanencia mientras que el Betis llega aquí A Coruña soñando con seguir mirando a Europa novedades en el Depor una zaga inédita con bóveda de centrales medio campo también novedoso con la pareja Valverde y Krohn Dehli también la presencia de McCartney es destacable en la banda izquierda en el Betis sin duro Mrs y tampoco sin Sergio León la gran novedad es la presencia de Junior debutando en el lateral izquierdo

Voz 0301 02:50 por delante del estarán pude Bud y también hay que sí

Voz 1269 02:53 además la presencia de tres canteranos que salen de inicio con Fabian Francis en el lateral diestro ignoren en punta por ahora frío el ambiente en Riazor fría también la noche el choque comienza en unos veinticinco minutos

Voz 0919 03:06 con arbitraje de Del Cerro Grande ya sabéis que quedan horas para que vuelva la Champions aunque el primer equipo español jugará pasado mañana quedan dos días para el Real Madrid París Saint Germain y clave pero como siempre acredite el programa vuestros mensajes de Whatsapp como este por ejemplo con hasta

Voz 6 03:28 de Irán no sé si soy yo sólo os le pasa alguien más pero yo es que supera germano el Mono Burgos Imma recuerda horrores al capitán Haddock vamos es que me llevaba la infancia cuando leía los traidores de Tintín el medieval en Francia pipa alteró la tipa bueno hay me quejaba de ellas alemana toca

Voz 0919 03:50 yo no duermo con pijama sabe

Voz 0919 05:01 pero vamos a cambiar la sintonía porque hoy tenemos un nuevo capítulo importante ese culebrón

Voz 9 05:11 titula

Voz 0919 05:13 el patrón del furgón

Voz 9 05:17 hay unas personas

Voz 10 05:18 qué quieren mi cabeza colgada como se tiene la cara todos los toros son los ciervos etcétera detras de Stalin Chang que me siento un leprosos porque me han y chaval Barranquilla mi familia

Voz 3 05:30 sólo el fue porque

Voz 0919 05:34 ya tenemos fecha para la elección de un nuevo presidente en la Federación Española de Fútbol que diría Villar hoy se han puesto fecha al finiquito del anterior patrón que en el mes de abril podemos tener un nuevo patrón aunque uno de los candidatos era el que dominaba los caudales de la Federación Larrea que Gallego Federación cuando el día nueve de abril siempre

Voz 0465 06:09 cuando el Consejo de Estado no mande repetir las elecciones completase la Asamblea pero el día nueve de abril elecciones a presidente de la Federación Española de Fútbol Larrea contra Rubiales Larrea no ha confirmado al cien por cien que se vaya a presentar pero sí tiene los avales suficientes peleará con Rubiales este quería que fueran el doce de marzo pero sus fieles han perdido la votación con los aristas ir por ese motivo el nueve de abril hay elecciones lo explica así de bien Juan Luis Larrea

Voz 11 06:39 hay varias los en principio dos semanas que no podía ser de Semana Santa y la semana de Pascua son quince días que no pueden ser porque el decreto marca que en esas fechas no puede haber elecciones entonces tenía que Serantes un día anterior sería San José hablamos de un lunes porque antes vimos que había una impugnación de no ser un lunes vamos a intentar hacer un lunes el lunes anterior de San José San José semi festivo en un montón de comunidades autónomas de España en todos no puedes marcar esa fecha anteriormente no podemos ir los

Voz 1345 07:07 acabo el nueve de abril pero yo creo que no hay tanta premura ni tanta prisa para hacer nada no

Voz 0919 07:11 hasta que el santoral también afecta a la fecha de las elecciones de la fe

Voz 0465 07:15 tracción y al final se lleva el premio Santa Casilda de Toledo el día nueve de abril también son Acacio debe ser

Voz 0301 07:20 votamos mía salud hubo San Liborio Samad

Voz 0465 07:23 Ximo Alejandría ese día se celebran las elecciones a presidente de la Real Federación Española de Fútbol y entonces los únicos dos cándidas

Voz 0919 07:31 pues a la vista Rubiales Larrea

Voz 0465 07:33 también estaba el que fuera presidente del Valencia Manuel Llorente pero considera el ala más el conservador de la federación que presentar dos candidatos contar Rubiales haría de diversificar el voto podían perder fuerza así que salvo sorpresa sólo van a presentar candidatura firme el señor Larrea

Voz 0919 07:52 muy Luis Rubiales el día nueve de abril si no pasa nada tenemos nuevo patrón del fútbol español

Voz 3 08:03 Urko

Voz 0919 09:44 mañana vuelve la Champions y el miércoles en el Bernabéu el gran partido de un gran partido de los últimos tiempos Real Madrid Paris Saint Germaine se juega toda la temporada una carta el Real Madrid ante el equipo de los nuevos galácticos los de Zidane van a tener alguna sorpresa que es espera Javier Herráez buena hola qué tal Gallego no no espera ninguna sorpresa aunque Zidane tampoco ha ensayado hoy nada a Puerto hacer

Voz 16 10:07 cada en la deportiva de Valdebebas si va a ser el día catorce como estamos con festividades San Valentín un día chulo para jugarse un Madrid París Anne Germaine que va a decidir no solamente el presente sino el futuro de muchos jugadores de ambos equipos a toda la plantilla salvo a Vallejo a las once entrenamiento en hace deportiva de Valdebebas mañana día trece Ia la una la rueda de prensa del propio Zidane a las ocho y media todos concentrados en la Ciudad Deportiva del Real Madrid el club que ha promovido una arenga una conjura blanca petición a los seguidores a la grada para que apoye al equipo algo que iba a hacer evidentemente pero evitar ocurrió con Karim B el tema el pasado sábado frente a la Real Sociedad esos pitos que quiso acallar Cristiano Ronaldo con su dedo índice cuando la grada silbó a Karim Benzema escuchamos lo que han dicho futbolistas como el jugador Keylor Navas el portero costarricense Asensio o Luka Modric de cara al partido frente al París Saint

Voz 0919 11:05 bien yo creo que es es

Voz 17 11:07 ha sido bonito cualquier futbolista le gustaría jugarlo entonces son son oportunidades que tenemos ahí que nos pueden ayudar a han salir adelante es que sabemos que es un gran rival pero confiamos en nuestras condiciones estamos en casa tenemos el apoyo de nuestra afición

Voz 1201 11:24 entonces vamos a salir juntos somos muy fuertes gente a su posible vamos a seguir haciendo historia es es Luka Modric te digo pueda terminar que en principio el once

Voz 16 11:36 de gala con Bale Benzema y Cristiano Ronaldo aunque hay futbolistas como Isco Lucas Vázquez y Asensio que está mejor pero Zidane lo tiene claro

Voz 0919 11:44 mañana mañana llegará a Madrid el París Saint Germaine de Unai Emery laboratorio de la Champions años Axel Torres buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes no cabe otra que Neymar y Mbappé Cavani titulares en el equipo de Emery o crees que Di María tiene alguna oportunidad

Voz 18 12:00 y que ese tridente no esté

Voz 0919 12:03 inicio en el Bernabéu

Voz 0267 12:04 bueno ésa era un poquito la conversación en París a finales de la semana pasada cuando Ángel Di María bebía firmando actuaciones brillantísima es el mejor jugador de este París Saint Germain en dos mil dieciocho con nueve goles diez partidos como como titular desde desde que empezó el año is siendo el jugador más en forma y aprovechando además pues entre que se perdieron partidos Cavani porque llegó tarde y Mbappé por una sanción y también por esa lesión Neymar porque tuvo también algún descanso bueno lo aprovechó Di María para jugarlo todo y jugar bien

Voz 19 12:39 pero yo no veo a la gran delantera

Voz 0267 12:42 mediática sobre todo por lo que supone para el París porque ha construido el proyecto en torno a esos tres nombres quedándose alguno de ellos fuera no no lo veo de ningún modo Se ha hablado incluso de que Di María podría jugar el centro del campo junto a estos tres jugadores decir por detrás de dos tres pero creo que siendo un partido de esta exigencia siendo fuera de casa no

Voz 19 13:04 Eva además que Unai pruebe algo que no ha venido haciendo en toda la temporada mañana a esta hora ya estará en marcha la jornada

Voz 0919 13:12 de Champions y estará a punto de comenzar un partido como el Basilea Manchester City favoritismos superlativo del equipo de Guardiola no es la eliminatoria más decantada antes de empezar por él

Voz 0267 13:22 el gran momento del Manchester City uno de los equipos de Europa que mejor está jugando que más está rodeando que tiene la Liga más ganada más dieciséis con el segundo en la Premier se mide al equipo más flojo de los dieciséis que han pasado ronda el Basilea se benefició enormemente el grupo que le tocó del mal momento el Benfica cero puntos siendo favorito en ese grupo lo consiguió ganar al al CSKA de Moscú en el enfrentamiento directo y meterse en esta ronda pero muy poquitas opciones para los suizos que es verdad que en otros años han causado sorpresas y casi siempre las han causado contra equipos ingleses pero en esta ocasión veo muy difícil que los de Rafael Vicky que es el entrenador Ecuador en el fútbol español tengan alguna opción antes de Manchester City

Voz 0919 14:05 mañana una gran eliminatoria también entre la allí

Voz 20 14:08 sube el Tottenham que recordemos fue primero en el grupo de clasificación del Real Madrid

Voz 0267 14:13 sí ya ahí hay un poquito yo creo que hay más dudas hay más dudas porque el Tottenham está jugando mejor que la Juventus en términos vistosos en términos de qué equipo te llena más que equipo te atrae más cuando lo ves en Tottenham está siendo espectacular pero ojo la Juventus lleva una racha tremenda de partidos ganando de partidos sin encajar está muy sólido el equipo de Allegri que desde luego tras la baja de bonito en verano pues tuvo que recomponer esa defensa reorganizarse incluso mover cositas en términos de sistema pero ahora vuelve a ser un equipo muy sólido muy fiable y por experiencia europea yo creo que es ligeramente favorito

Voz 1201 14:51 en este cruce tienes esta noche el club y por supuesto ajusta te bien la corbata por ahí estaremos un abrazo

Voz 0919 14:58 eso Axel el Barça es el líder de la

Voz 1201 15:00 oiga pero sólo con siete puntos ahora de ventaja sobre

Voz 0919 15:03 Atlético de Madrid después de dos pinchazos seguidos uno con el Espanyol y otro con el Getafe gran partido el Getafe en el Camp Nou

Voz 0017 15:12 hay inquietud tranquilidad Adriano el Barcelona buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes de momento tranquilidad Valverde y los jugadores es verdad que tienen claro de que hay Liga lo sabían hace un par de semanas cuando lo sacaban once puntos al Atlético son todavía más conscientes ahora que sólo están siete puntos por encima de su principal perseguidor lo decía ayer Valverde esta Liga habrá que sudar la mucho así que bueno el próximo sábado en Ipurúa

Voz 0301 15:37 no esperamos muchas rotaciones en el once aunque

Voz 0017 15:40 en el último partido del Barça antes de visitar el Chelsea en Stamford Bridge porque lo decías ahora el Barça empatado los dos últimos partidos contra Español y Getafe se ha dejado cuatro puntos en dos jornadas ya no puede permitirse más tropiezos en Liga para no sufrir más de la cuenta lo bueno para Valverde es que el Barça no tiene partido esta semana los jugadores podrán descansar de hecho el ex ha entrenado hoy pero mañana o pasado los jugadores tendrán día libre y el jueves ya prepararán este partido frente al Eibar en Ipurua per se

Voz 0919 16:09 lo que se ha colocado al acecho con esos siete puntos Miguel Martín Talavera cree calcula mira las fechas o no

Voz 1576 16:17 sí sí yo creo que se va calculando en El Vestuario piensan que si salen de este mes de febrero donde va a haber exigencia en Champions para el Barça a seis puntos o menos van a poder pelear la hasta la última fecha este campeonato de Liga no obstante se mira ya sabes esto es el Chori como partido a partido intentando limar y arañar puntos al conjunto de Ernesto Valverde aunque ahora se cambia el chip se piensa lo que hay el jueves que la Europa League que le apetece al vestuario porque es una opción real de conseguir un título y la buena noticia es que no está descartado para ese partido Diego Godín que en un principio parecía que con aquella que el choque brutal con Neto iba a tener para para algunas

Voz 0919 16:54 más el Sevilla que ganó su partido de ayer ante el Girona más allá de la noticia de la confirmación de la Copa con esa elección del Wanda Metropolitano para la final tiene problemas con las múltiples lesiones que hay en el equipo hispalense Manolo Aguilar cuantas hola qué tal Gallego Bari

Voz 0301 17:16 sí más importante porque la de Banega se suma la de Muriel que fundamental para Montelfo desde que llegó el técnico italiano querido mantener un mismo bloque prácticamente el mismo once inicial pero se están cayendo jugadores Banega está lesionado para jugar el próximo fin de semana ya veremos para el Manchester United SA lesionado todavía sin parte médico Muriel que posiblemente sería también el partido frente a Las Palmas ya veremos si estará para el partido de Champions sigue a jugadores importantes que repite miércoles domingo se quedan fuera de concurso en el Sevilla la jornada de liga también deja una resaca con la paz

Voz 0919 17:49 de Mika arbitral habida ayer en el partido entre el Valencia y el Levante con dos decisiones del árbitro realmente increíbles pitó algo que sólo él vio en todo el estadio y que provocó la rajada de algunos jugadores del Levante el día después en el Levante es más tranquilos esperan sanciones José Manuel Alemán buenas tardes buenas

Voz 1345 18:09 no sigue la indignación porque lo de ayer en Mestalla evidentemente privó al conjunto granota de pelear por una victoria que lo hubiese alejado del descenso zona en la que podría caer esta noche sigan el Deportivo de la Coruña al Real Betis además medía Jiménez que no concedió el gol legal pitó un penalti inexistente de Robert Pires sobre Zaza en el acta señaló que el infractor fue luna que vio la amarilla y que el club granota lógicamente va a recurrir ante el Comité de Competición para ridiculizar la lamentable actuación del colegiado catalán

Voz 18 18:36 realmente fue increíble lo que pitó ayer este año

Voz 0919 18:40 Vitro

Voz 1201 18:41 ya veremos si el año que viene con el bar se puede solucionar algunas jugadas por qué todas John garantizo yo que no seguimos en Hora veinticinco Deportes en la sede

Voz 0919 20:56 de los galácticos del París Saint Germaine en la liga francesa

Voz 0301 20:59 lo alemán buenas tardes hola Gallego muy buenas pues que sigue esa lucha entre Nápoles y Juventus por ver que ese lleva el scudetto volvieron a ganar ambos el Nápoles en remontando ante la Lazio ganó por cuatro goles a uno la Juventus en el campo de la Fiorentina por dos goles a cero volvió a marcar el Pipa Higuaín y hay sólo un punto de diferencia el Nápoles continuó como líder en la Premier goleada del Manchester City Le marcó cinco al Lester ganó por cinco uno y el Manchester United perdió por un gol a cero en el campo del Newcastle

Voz 0919 21:26 hay líder el United de Mourinho juega cada día peor si la gente Sevilla tiene que tener muchas esperanzas porque es que es increíble va de mal en peor

Voz 0301 21:34 también es verdad que falló ocasiones muy claras en el partido contra el Newcastle pero es verdad que el el partido fue malo y los puntos de diferente ya son dieciséis de ventaja para el Manchester City son casi tantos puntos como tiene ventaja al Bayern de Munich en en la Bundesliga así que el la Premier prácticamente decidida también para los de Guardiola el fútbol esta semana con el arranque de los cuartos de la Champions los octavos no si mucha Champions Axel Torres nos habla de Viktor Fischer que puede ser seguramente la estrella del Copenhague del que te rival que tiene el Atlético de Madrid en la Europa League esta semana y entrevistamos a Manolo Jiménez que está entrenando al AEK de Atenas y que es líder en la Liga

Voz 0919 22:09 todo gracias Bruno JJOO de invierno esta próxima madrugada el equipo español puede conseguir

Voz 0301 22:15 su primera medalla en los Juegos

Voz 0919 22:17 lo voy a intentar una joven de veinticinco años que se llama Queralt Castellet Snow Border compite en la modalidad de Half Pipe ese medio tubo donde no paran de hacer piruetas ya está en la final después de la clasificatoria de esta mañana Héctor González como lo ha hecho hola

Voz 20 22:34 tal Gallego ha quedado quinta en esa fase clasificatoria va a disputar la final desde las dos de la madrugada en esa final de snow board Half Pipe como comentabas una modalidad los participantes van bajando sobre su tabla de lado a lado en una pista con forma de medio tubo realizando acrobacias y saltos según como lo hagan pues reciben mayor o menor puntuación así que hoy a partir de las dos la subcampeona del mundo de dos mil quince que ha ido a estos juegos con el claro Evo de la medalla puede acompañar en el medallero olímpico español en los Juegos de Invierno a Paco y Blanca Fernández Ochoa que siguen siendo los dos únicos que lo han conseguido en la historia sino hay suerte por la noche del miércoles al jueves tenemos a Luca seguir sino al día siguiente entrará en competición Javier Fernández

Voz 0919 23:13 a ver si suena por primera vez el himno español en los Juegos Olímpicos de invierno baloncesto quedan pocos días para la fase final de la Copa del Rey si es que se juega porque sigue en pie la convocatoria de huelga de los jugadores cómo está el asunto última hora Xavi Saisó bueno

Voz 25 23:28 hola qué tal Gallego pues bueno a esta hora la huelga sigue activada convocada para el miércoles como decías un día antes del inicio de la Copa del Rey en las últimas horas pocas novedades se vislumbra una reunión decisiva mañana aunque de momento se desconoce dónde y la verdad a la hora que va a ser a lo largo de las últimas horas también han seguido los contactos pero las posturas siguen firmes por ejemplo al Valencia ha anunciado que viajará mañana a Las Palmas nadie puede negar porque mañana no hay huelga el Barcelona se reunirá mañana con los jugadores que de momento apoyan la huelga destaca también el silencio hasta ahora de los clubs Euroliga que recordemos gallego amenazaron con dejar la ACB hace unos meses

Voz 0919 24:07 ya veremos cómo termina el asunto en la NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego vaya ha partido esta noche Cleveland Boston

Voz 0301 24:13 sí partidazo y Victoria de Cleveland en el Garden de Boston sensacional encuentro de Le Bron James que rozó el triple doble aunque la mejor noticia para los Cavaliers es que no están notando la marcha de esos seis jugadores que salieron el día que terminaba el mercado de fichajes y los nuevos la verdad que están aportando entre los cuatro que que llegaron George Hill Larrinaga claxon Grundy Hood aportaron cuarenta y nueve puntos tu paisano había

Voz 0919 24:37 entrena un día

Voz 0301 24:38 sí pero pero estará aportando ya desde el minuto uno sea muy buena noticia para los Cavaliers tu paisano José Manuel Calderón sólo tres minutos pero bueno por lo menos pudo dar dos asistencias en ese partido además Gallego vimos una de las imágenes de la temporada fue la retirada de la camiseta de Paul Pierce ese dorsal XXXIV que va a lucir en lo alto del pabellón de Boston y gama recibió un merecido homenaje a D en el resto de partidos espectacular temporada de Toronto ahora mismo primeros del Este anoche victoria contra Charlotte con diez puntos y ocho rebotes Ibaka Willy Hernangómez no jugó ni un minuto en el duelo de españoles de la noche triunfo para los Thunder contra los Grizzlies con dieciséis puntos de Alex Abrines buenos números también para Marc Gasol con dieciocho puntos y seis rebotes y por último destacar la racha de los Jazz anoche se impuso apodan y suma nueve victorias seguidas y eso que no jugó Ricky que está en un gran momento para hoy dos partidos con españoles a la una Pelicans pisos con Mirotic y a las tres San Antonio Utah con Pau

Voz 0919 25:30 Mickey gracias Javi también hoy ya está en la web de la Cadena Ser el Play Basket semanal con qué contenidos

Voz 1509 25:38 hola Marta Casas hola Jesús Gallego pues un programa como te puedes imaginar muy marcado como no por esa convocatoria de huelga escuchamos a los jugadores por el programa se pasan Pierre Oriola Marcelinho Huertas de Barça y Baskonia entrevistamos Albert Oliver el Herbalife Gran Canaria charlamos también con la primera mujer entrenado en en un banquillo de la Liga Endesa ACB que es Anna Montañana en el de el Montakit Fuenlabrada además del conflicto de la Liga Endesa ACB con la copa de por medio cómo no analizamos todo lo que ha pasado en la última jornada de la Euroliga hay miramos a la NBA como

Voz 0919 26:06 hacemos cada semana tú que eres una experta Se va a arreglarlo de la

Voz 1509 26:08 bueno yo confío en que sí eso sí mañana al haber una reunión larga larga larga yo creo que hay al final se llegará a un acuerdo

Voz 0919 26:16 a regalar alarga que decía García gracias a Toni López Portugal celebra su título europeo de fútbol sala nos ganaron en la final pero hay que estar muy orgulloso del equipo español de fútbol sala con esa medalla de plata

Voz 26 26:31 llevo es la primera de Ricardinho la primera de Portugal el primer título con su selección y es que España ha conseguido medalla en los once europeos que han disputado poroso hay que estar orgullosos por eso hay que celebrar más que estar con pleno Marqueta arrepentidos el gol en la prórroga Bruno Coelho Le otro Portugal nos privó de la octava para hoy de hoy hay dos noticias una la mala que ha confirmado la lesión de Sergio Lozano que bastará baja ocho semana que se pierda la Copa de España el jugador del Barça Lassa Ina buena una muy buena noticia y es que la Liga Nacional de Fútbol Sara ha llegado a un acuerdo de patrocinio con la Liga la Liga de Javier Tebas a través de la Liga for Sport y entre otras cosas la un partido por jornada a través de streaming todo esto para potenciar abusaba de la Liga de Javier Tebas no el preside la Liga que preside Javier por ahora Liga

Voz 0919 27:11 los dedos por ahora