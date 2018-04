Mesa Política: 12 de febrero

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:18 ha tirado de la manta lo hemos escuchado esta mañana ha sacado a la palestra Esperanza Aguirre Ignacio González día Cristina Cifuentes Francisco Granados ex número dos del PP madrileña ha dicho que la presidenta de la Comunidad de Madrid era conocedora de la financiación ilegal en el PP a su salida ha querido dejar claro que todo lo que ha dicho se puede comprobar

Voz 2 00:36 aunque no llevara papeles ya lo que venido aquí es a defenderme a explicar cómo ha funcionado durante todos estos años en los que yo he sido miembro del Gobierno el Gobierno de la Comunidad de Madrid muchos de los que estáis aquí presentes

Voz 0505 00:49 podéis corroborar que todo lo que

Voz 2 00:51 dicho es exactamente como lo he dicho que ha sido como como lo he dicho hay cientos de cargos públicos para eso no hay ningún papel eso es es es así

Voz 0194 01:01 Cristina Cifuentes y ha anunciado que presentará una querella contra el ex consejero madrileño por un cúmulo de falsedades y un grave atentado dice contra su honor y su imagen dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que Granados no es más que un presunto delincuente que busca librarse

Voz 3 01:15 pero si es que a mí lo que diga el señor Francisco Granados me da exactamente igual me da exactamente igual lo que diga este señor es un presunto delincuente eh que ha salido de la cárcel y ahora está viendo a ver qué dice pues para poderse librar él a mí me da exactamente lo mismo

Voz 0194 01:30 le da lo mismo pero según González la presidenta de la Comunidad forma parte de un núcleo de hierro para financiar ilegalmente que sabían mal que les constaba que se financiaba ilegalmente el partido dice González además en esa trama están implicados tanto el viejo como el nuevo Partido Popular el PSOE Ciudadanos y Podemos ya han pedido la comparecencia en el Congreso de Aguirre González y Cifuentes Éste es el asunto de portada de la mesa política de hoy que ya empieza a tiempo en el que como

Voz 0194 02:12 hoy en Madrid por el Partido Popular damos la bienvenida Emilio del Río muy buenas noches Emilio qué tal muy buenas noches en toda la Elorza PSOE buenas noches Ramón buenas noches Fernando de Páramo Ciudadanos buenas noches qué tal buenas noches Julio Rodríguez podemos buenas noches buenas noches Ángels desde Barcelona Carles Campuzano PDK buenas noches Francisco Granados que ha reconocido ante el juez que el PP madrileño llevó a cabo campañas electorales fuera de la contabilidad oficial según Granados la expresidenta regional Esperanza Aguirre era conocedora de esa financiación paralela Ignacio González quién la sucedió al frente de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes actual presidenta la mano derecha de González Miguel Ángel Campos

Voz 2 02:52 hola buenas noches Angels

Voz 0194 02:53 cuéntanos

Voz 0505 02:55 bueno Granados ha situado en el vértice de la financiación ilegal del PP en Madrid

Voz 1552 02:59 tanto Esperanza Aguirre como Ignacio González el PP ha dicho textual era dirigido por ambos desde Sol en referencia al palacio sede de la Comunidad Autónoma de Madrid pero Granados también ha implicado a Cifuentes en esa financiación ilegal del Partido Popular madrileño afirma que Cristina Cifuentes fue

Voz 0505 03:15 amaba parte del núcleo duro liderado por Ignacio

Voz 1552 03:18 González para reforzar con ingresos ilegales las campañas de Esperanza Aguirre en Madrid un núcleo de hierro para la financiación ilegal que conocía Aguirre según Granados y que estaba conformado por personas como Ignacio González Cristina Cifuentes Borja Sarasola Isabel Gallego José de la Ud entre los años dos mil siete dos mil once el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados sostiene que Ignacio González ordenó que empresas públicas como el Canal Isabel Segunda hice M promo Madrid invade el Consorcio de Turismo aquí hay algunas novedades respecto a lo que conocíamos contrataran servicios publicitarios fraudulentos a empresas como Swat que organizaba las campañas R Ésa era la fórmula Angels de pagos irregulares con dinero público con el objetivo de financiar de forma irregular al Partido Popular de comparecer dopado pese a los comicios Cifuentes era conocedora y formaba parte de ese núcleo duro de González dice por la relación sentimental que mantenía con este ante el juez Granados ha dicho que Cifuentes será la mano los pies todo la mano derecha y la voz de Ignacio González el brazo ejecutor del ex presidente en el partido durante el tiempo en el que según dice duró esa relación sentimental entre ambos entre dos mil siete y dos mil once cuando concluyó como el film Atracción fatal según sus palabras asma

Voz 0194 04:38 pues si te parece después a partir de las diez campos volvemos a hablar y no estás todos los detalles de acuerdo venga no se escuchamos en un ratito Emilio el Partido Popular no da ningún tipo de credibilidad a las palabras de de Granados

Voz 0505 04:52 bueno esto forma parte de la estrategia de un tipo que está imputado no está ya en la fase de juicio oral y que está fuera del Partido Popular estos una muestra primero de que quién la hace la paga de que la justicia funciona en nuestro país de que las instituciones funcionan de que no hay impunidad para nadie de que en el Partido Popular los que se aprovechan del cargo para robarse les expulsa inmediatamente los principales perjudicados de esto son los miles de afiliados de militantes los miles de concejales no que modestamente trabajan en tantos municipios de España para sacar adelante su municipio su comunidad autónoma su país instalación de forma honrada y honesta el principal perjudicado es el Partido Popular y después las instituciones que corruptos

Voz 2 05:40 se cuelan todos todos estos son casos de hace años

Voz 0505 05:45 yo creo que sean amparaban medidas en la pasada legislatura más de setenta no en una de ellas por ejemplo El que la hace el que se lleva el dinero lo tiene que devolver estos distancias del Partido Popular y lo que hay que hacer es llevar a cabo una labor primero de prevención con las medidas legales que sean ha aprobado fiscalidad de las cuentas de los partidos políticos etcétera yo creo que se ha avanzado mucho después de castigo y al que se lleva el dinero por corrupción lo tiene que devolver íntegramente

Voz 0194 06:12 el Partido Socialista si pide la comparecencia de los nombrados hoy de los señalados

Voz 1635 06:16 sí la verdad es que transparencia por parte del Partido Popular está habiendo muy poca por no decir ninguna es a toro pasado cuando el Partido Popular sus diversos portavoces salen diciendo no a esto es un asunto ya viejo y hemos tomado medidas Sara ha aprobado una serie de disposiciones normativas etc pero todo esto no es no es real no es verdad esto lo estamos viendo hoy de nuevo no claro que serán declaraciones por parte de Granados pues interesadas para salvar en fin salvar su pellejo aquí lo que se demuestra partido en descomposición con un retraso en el tiempo todos nos dábamos de que el partido ha ganado las elecciones anteriores y tal pero ahora esto está explotando cada caso aquí o en Valencia la púnica pero mañana serán otros sitio salen nuevos datos de una descomposición de una corrupción generalizada en el Partido Popular durante años aquí estamos hablando así lo vemos los socialistas de casos que se denuncian de campañas electorales del año dos mil once y dos mil diecisiete osea es una cosa muy muy reciente hay distintas

Voz 1606 07:21 a distintos casos

Voz 1635 07:22 esto en definitiva lo que evidencias que Rajoy no quiere asumir algo que está claro que es público y notorio que es la responsabilidad política del máximo responsable del PP porque todos a su alrededor todos sus colaboradores más importantes responsables políticos presidentes de comunidades autónomas etcétera están la mayoría implicados en asuntos de corrupción y por tanto es elemental que no haya una regeneración democrática en España creíble si el máximo responsable políticamente hablando de esta corrección que ese señor Rajoy Rajoy no se va a casa no dimite y estoy convencido de que además que mis palabras serán compartidas hasta aplaudidas por muchísimos dirigentes del PP pero buena parte de los votantes del PP

Voz 5 08:07 claro si has portado el lo entiendo pero del PP ya me parece llamativo no lean los periódicos ahora ahora

Voz 0194 08:14 miles de dejar a mí me deja responde déjame que escuche al resto de participantes en la mesa pero

Voz 0505 08:18 leña al PP tomaran a un rato

Voz 6 08:20 Páramo no digo que decía Million que que los principales perjudicados son el Partido Popular y sus compañeros creo que eso no es madrileñas en este caso o los valencianos en definitiva quiénes les roba el dinero que son los ciudadanos que pagan sus impuestos y que esperan obtener a cambio servicios sociales e prestaciones a vivir bien con sus familias no es en definitiva yo creo que los principales perjudicados son precisamente los ciudadanos este caso los madrileños con el caso de hoy porque hoy es el de Madrid pero no se mañana a lo mejor es otro porque cada día vemos un un caso nuevo yo veía estos días al Partido Popular que que pues en vez de hacer un comité una reunión para intentar frenar la corrupción la reunión que se haces para intentar frenar a ciudadanos entonces yo creo que este es el problema que tenemos en este momento con el Gobierno que yo creo que el Gobierno se tiene que dedicar a gobernar entre otras cosas a luchar contra la corrupción no a taparle lo digo porque Cifuentes parece que ha entrado también en modo Rajoy últimamente bloqueando medidas contra la corrupción como sabéis hay un acuerdo en la Comunidad de Madrid con con el Partido Popular en el que se propuestas encima de la mesa donde está la limitación de mandatos y la y la protección a los a los denunciantes que que bloquea la señora Cifuentes por tanto actúa de la misma manera que bloquea Rajoy por tanto en todo el mundo del Senado por tanto en dado en todo este no no todo este pero yo Txiki Si vas a poner intentar poner el ventilador y el no más conciudadanos eso no funciona yo digo prueba a lo mejor con otro que tenga corrupción pero con nosotros no funciona

Voz 5 09:45 el lo que ibas a dar explicaciones el Tribunal en cualquier

Voz 6 09:48 en cualquier caso es dar lecciones insisto

Voz 5 09:51 pero es que haremos es que tiene para toda estrategia la atención sito estrategia es decir que todo el mundo tiene corrupción porque todo el que lo igual ocurrió todos porque tú

Voz 6 10:01 ido porque tu partido es campeón de España de corrupción no va a servir con nosotros lo digo porque te puedes ahorrar el argumentario seguro que la tertulia mucho más cómoda cualquier caso insisto aquellos yo espero espero que en esas reuniones que hacéis para frenar a ciudadanos saber si entre reunión y reunión para ciudadanos tenis tiempo para hablar de luchar contra la corrupción estaría bien básicamente porque los los presupuestos generales del Estado donde dependen además muchas medidas y muchos muchos muchos recursos que sin duda tienen que mejorar la vida de los españoles están pendientes entre otras cosas de vuestros incumplimientos y entre otras cosas de una senadora que las del Senado de una senadora esta imputada también por nunca según siempre tanto en vez de tapar la corrupción lo que hay que hacer es luchar con Julio

Voz 7 10:41 sí la verdad es que lo que ha venido a decir

Voz 1054 10:43 pues es lo que está en la calle de así yo también tenemos un imputado de de al PP y bueno la verdad que esto es escandaloso no estamos hablando ya de una persona determinada estamos hablando de un ex consejero que admite que la financiación en negro del PP madrileño es una es una realidad

Voz 0505 10:59 lo que sorprende es un poco la narración

Voz 1054 11:01 los dirigente del PP o de creación de ganados pues me parece un poco ridículas decir que como dice Cifuentes que nada es verdad o como dice el ministro Catalá que es un tema del pasado la verdad que estamos hablando ya no de casas el lado estamos hablando de más de mil imputados cuatro ex ministros seis expresidentes autonómicos dieciocho consejeros imputados cinco presidentes de diputación ochocientos cargos la verdad que esto indica que es algo estructural es ciertamente para esto sí que sí que hay soluciones nosotros también hemos pedido la comparecencia de de Cifuentes para que dé explicaciones pero sabemos que que va a dar pues la explicación es que dice que esto no es verdad que es estrategia de defensa creemos que hay soluciones hay soluciones para cortar en seco la corrupción del Partido Popular los tejemanejes del Gobierno también para proteger a los corruptos las soluciones pasan por no apoyarles

Voz 2 11:47 ya está pop presentaba una moción de censura que tampoco a veces es sano Campuzano

Voz 8 11:52 sí es evidente que siempre nos debemos de quejar de la lentitud de la justicia para abordar estos estos casos dos hay que esperar que que finalmente entonces procedimientos penales están afectado al Partido Popular terminen con las sentencias para poder cerrar el punto de vista judicial todo este asunto pero dos al mismo tiempo queda pendiente la asunción de responsabilidades a políticas que en el caso del Partido Popular no sean no se han producido en no se han producido en el nivel donde debían producirse que es en el máximo nivel de Revenga política a nivel a nivel estatal el tipo de declaraciones como las que efectúan Granados al margen de que el personaje en cuestión previa vendo no pretende protegerse lo que pone en evidencia es que en la estructura organizativa del Partido Popular a los máximos niveles políticos existía conocimiento de la legal el del partido y eso en términos políticos alguien debe responder lo quizás sea responda que con la retirada de Aguirre de la de la política la llegada de Cifuentes pues en el caso de la Comunidad de Madrid esas responsabilidades ya se habían asumido pero si la señora Cifuentes

Voz 0505 13:05 bien

Voz 8 13:05 a mí me está implicada en este en este entramado es evidente que había entradas a la ciudad de Cifuentes tiene responsabilidades pero además parece que el señor Rajoy no era ajeno a este tipo de prácticas es evidente que en algún momento el señor Rajoy sobre estos asuntos deberá de asumir responsabilidades políticas en lo que es cierto también que tenemos de las comisiones parlamentarias en marcha en el Congreso hay una que aborda específicamente la cuestión de la financiación del Partido Popular vamos a ver qué era así esta comisión pero también es cierto que era el Xeral está funcionando otra comisión que interpelado conjunto de la penetración de los de los partidos políticos con el pequeño detalle que la configuración de mayorías en el Congreso puede permitir que el informe que salga del Congreso quizás sea más equilibrado respecto a la a lo a lo ha decidido hoy en cambio con la mayoría absoluta del PP en el Senado creo que poco pueden

Voz 0505 13:56 el trabajo en esta materia en poder responder este punto cualquier debate con una argumentación racional no que salga de la comentario de interés partidista no no no veo que no cabe no porque es el pim pam pum desde todos los partidos políticos hacia el Partido Popular que es el que más sufre los casos de los corruptos que se han colado como a todo se como a todos el que más medidas ha tomado para que esto no se vuelva a producir pero es que en fin el Partido Socialista también a juicio de los seres no en Andalucía Ciudadanos que va de un limpio pues no ha pasado la prueba del algodón el del Tribunal de Cuentas muy tiene una doble vara de medir en un linchamiento político en Madrid y de perfil en Andalucía que voy a decir de Podemos desde su misma constitución

Voz 5 14:45 dónde está decir hacia lugares que tiene para rato es que hoy empezamos sino acabamos también claro nosotros no no no no noto crítica hay Maiky canícula no no sale hablar

Voz 0505 14:58 es que todos tienen que hacer autocrítica ni casos de estos no se les escapan a nadie oye hasta partidos que acaban de empezar y no tienen responsables de gobierno ya tienen informes en los que hablan de irregularidades en su financiación y esto lo dice el Tribunal de Cuentas o sea que lo que hay que hacer es ERE todos estás tú cuentas no no no no pague lo que dice el Tribunal de Cuentas irregularidades en la financiación Ésa es la palabra eh

Voz 2 15:22 eso está en la contables en la como

Voz 0505 15:25 vosotros como vosotros como nosotros comenta

Voz 6 15:27 los socialistas algo no te gusta no dejas hablar

Voz 5 15:30 si termina déjate querer Loire condado ciudadano

Voz 0505 15:34 va de Don Limpio no ha pasado la prueba del algodón del Tribunal de Cuentas eso pero luego por otro las responsabilidades judiciales ya se han establecido algunos les gustaría tener a Rajoy en los tribunales pero mira a los jueces han dicho que no las políticas las hacen los ciudadanos en las elecciones el partido más votado el Partido Popular claro que no se ha desgastado los casos de los corruptos que se han colado oye ahí está el resultado que hemos tenido en las últimas elecciones pero afortunadamente en democracia son los ciudadanos los que establecen las responsabilidades políticas

Voz 0194 16:04 todo en que pedía esa palabra

Voz 1635 16:06 sí me es que son muchos los casos Emilio en los que casos de corrupción unos demostrados otros en en vías de de que caigan sentencias que se se se ven involucrados responsables responsables importantes de la dirección del Partido Popular pero quiero decir al estar esta frase es decir quiero decir que esta no no no yo estoy hecho autocrítica eh sí sino yo la hago una de decir que vengo aquí sí sí sí pero estábamos hablando el caso Púnica Si se habla del caso de los caso caso de los ERE pues también pueda hablar porque de hecho no no tenemos ningún miedo a los socialistas el caso de los ERE un presidente Andalucía que renunció antes Se adelantó entendió que lo dejó renunció a la presidencia Andalucía y luego una serie de personalidades importantes de compañeros socialistas renunciaron como diputados como senador etcétera unos se anticiparon voluntariamente dijeron nos vamos de aquí no vamos a a germinar ningún problema confiados además en que habían actuado correctamente porque no se llevaron nada a casa y alguno toro hubo que animarle en fin para que lo dejara no pero dos menos eso la realidad es una real del caso de los haya pero es que a ver aquí estamos hablando de gente que la ha llevado crudo responsables políticos importantes responsables de cargos orgánicos son centenares de Partido Popular por tanto que pidamos olvidamos los socialistas una responsabilidad política al máximo responsable al amigo del tesorero lamió de Bárcenas lo vamos a recordar aquella historia tan descriptiva que el señor Rajoy dimita renuncie se vaya a casa es la catarsis que necesita España para que realmente pueda la ciudadanía creerse que esto de la regeneración democrática va en serio y lo decimos los socialistas todos los días a pesar de que en fin ustedes no quieren hacer caso pero yo estoy seguro que lo pagarán en las urnas

Voz 1606 17:57 el día por lo pagamos otros lo pagarán quiénes

Voz 1635 18:00 actúen contra la democracia quiénes

Voz 2 18:03 en fin abusen de

Voz 1635 18:05 las prácticas corruptas aunque sea un abuso mínimo hay que pagar y devolver el dinero como usted decía por tanto yo veo al Partido Popular Partido en este momento en descomposición Un partido absolutamente roto con un problema tremendo el liderazgo que lo que está haciendo es provocar daño a la democracia y a la labor legislativa del Congreso porque el país está paralizado

Voz 6 18:25 yo creo que es el mundo al revés yo entiendo que debe ser difícil de Partido Popular y tener que venir hoy aquí hablara la tertulia cuando ha estado cantando la Traviata esta mañana pues el señor Granados quién haya sido pero más allá de eso yo creo que los oyentes que nos oyen pues no tiene un pelo de tontos entonces es el mundo al revés que al PP a darnos lecciones de corrupción de verdad esa es el mundo al revés y lucha contra la lucha contra la corrupción se entiende entonces yo pediría un poco de autocrítica sinceramente yo creo que en esas reuniones que hacen donde hoy se ve con los barones el señor Rajoy después de mucho tiempo de reunirse yo creo que deberían hablar precisamente de eso de cómo luchar contra la corrupción de reconocer lo que de mal porque esto no es un caso aislado como dice Emilio que se nos han colado como si hubiesen colado de noche con nocturnidad y alevosía que estamos hablando del caso Pepe es un caso vemos casos constantemente vemos que además nosotros llegamos a acuerdos con ellos para una investidura porque necesitan esos votos para que se produzca una investidura y luego no cumplen con el pacto en materia de lucha contra la corrupción no tienen palabra contra la corrupción sigue manteniendo imputados por corrupción bloquea medidas de regeneración pronto Joan es de atacar a los demás que entiendo que debe ser un recurso fácil cuando uno se ve en esta situación Iker pone el ventilador y decir que todos somos malos y que todos somos feos pero yo creo que un poco de autocrítica en eso vendría bien las urnas efectivamente las urnas valorarán ese resultaba como no puede ser otra forma Democracy aceptaremos el resultado veremos a ver

Voz 1054 19:44 sí si realmente eso ese veto

Voz 6 19:46 ha sido en las urnas o no pero yo insisto creo que no es día de atacar constantemente a los demás y especialmente a los que tenemos un diez en transparencia de los que no tenemos casos de corrupción y creo que hacer un poco de autocrítica de pensar un poco más en los ciudadanos En días como hoy lo veo más recomendable

Voz 2 20:02 Julia

Voz 1054 20:03 sí la verdad es que son son cosa tan importantes pero es que afectan también a nuestro bolsillo ya ya nuestro futuro y eso estamos hablando de estamos hablando de casos era la asistencia de la caja B dijo dijo en palabras del fiscal Anticorrupción que era abrumadoramente acreditado Osaka está demostrado casos de de de el ministro el ministro Rato de Ruiz Gallardón y ahora estamos con el caso parece una lucha una lucha una lucha de clanes claramente ahora en entre Aguirre y Granados en lo que parece que fue el laboratorio político de la de la corrupción que ha sido casero Madrid y que diga como dice la ministra la presidenta de Cifuentes que no tenía responsabilidad de gestión pues parece como poco insultante porque estar más de veinte años en altos cargos en el Partido Popular madrileño pues sí sindical menos que ahora

Voz 0505 20:52 lo hará como mínimo de complicidad ya veremos si hay algo más pero como mínimo de complicidad que ambos

Voz 5 20:58 no sé si tenemos en materia de respuesta

Voz 8 21:00 la política la la una cuestión siempre interesante discutir es si las elecciones limpian las responsabilidades existentes alguien puede pensar mire yo tengo he tenido denuncias de corrupción estoy un proceso judicial en marcha va lento hay unas elecciones las

Voz 0505 21:15 Mino de nuevo ganando los ciudadanos me han perdonado yo creo que no

Voz 8 21:21 creo que la responsabilidad política ha va más allá del perdón que los ciudadanos puedan dar un parte lo político en unas elecciones Si se confirman sentencias firmes en los próximos tiempos en relación al Partido Popular alguien deberá asumir responsabilidades segunda cuestión T razón Emilio en los últimos cinco a cinco años se han aprobado un paquete importante de medidas de lucha contra la a contra la corrupción vamos a ver si ese paquete de medidas importantes ha sido ha sido útil vamos a ver si las condiciones que permitían hace unos cuantos años que fuese normal que muchos partidos financiarse de las formas que sean viene ya habían financiado deje de existir yo espero que sí espero que ese conjunto de medidas que se han adoptado hayan sido útiles algunas de ellas afectan al modelo de financiación de los partidos políticos otras de ellas afectan a la configuración de los tipos penales que deben de servir para luchar contra esta contra esta lacra otras afectan a la transparencia en el funcionamiento de los partidos veremos si esos males sean corregidos

Voz 6 22:25 para mí es muy tonto muy breve dio que decíamos es decir antes que es el mundo al revés y ahora ya viene Convergencia dar lecciones de de corrupción

Voz 9 22:34 en mi opinión has dicho que explicarme

Voz 6 22:39 esta faltaría más pero ha dicho que se deberían asumir responsabilidades deberían asumir bueno pues Puigdemont que será presentado en la pues no tiene ninguna reproches aunque sea presentado al acabar por favor que él escuchaba atentamente por favor Puigdemont que se ha presentado a unas elecciones en su partido con Convergència como sabes con Convergència cola Convergencia que ha sido condenada por un caso de corrupción digo condenada porque hay una sentencia que la condena del juez por tanto si tú dices que hay que asumir responsabilidades que yo estoy de acuerdo contigo si Puigdemont ha presentado a las elecciones con un partido que está condenado por corrupción debería asumir alguna responsabilidad siguen otro argumento simplemente no

Voz 8 23:11 la diferencia la diferencia sustancial es que resulta que cuando se produce los asuntos del caso Palau Puigdemont no tiene ninguna responsabilidad en Convergència la diferencia con lo que estamos hablando es que lo que estamos ahora discutiendo es Si alguien cuando se producían esos hechos tenías las verdades políticas y las continúa teniendo es la pequeña diferencia

Voz 0505 23:31 de existe entre un caso yo dejadme que os cambie de así

Voz 0194 23:34 a que esta tarde al momento de desbloquear la situación de parálisis para renovar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española el secretario de Organización del PSOE pedía por la mañana que los nuevos partidos no pusieran excusas

Voz 10 23:46 nosotros también queremos aprovechar para hablar con Ciudadanos y con Podemos sobre la necesaria reforma del Consejo de Administración de Radiotelevisión que no se pueden escuchar en una cuestión instrumental después de cuatro años de permanencia de este Consejo

Voz 0194 24:00 bueno pues no se ha llegado a ningún acuerdo y hasta que no se llegue la renovación del consejo de administración de la televisión pública sigue paralizada Mariola lo gritó cuéntanos

Voz 0259 24:08 buenas noches Angels esto es el colmo hay una nueva ley para renovar la cúpula de Radio Televisión Española y recuperar la independencia y el pluralismo en la cadena pública y los partidos políticos no son capaces de aplicarla como dices no hubo acuerdo entre los grupos parlamentarios sobre cómo elegir al nuevo presidente y al consejo de administración la más molesta por la situación Margarita Robles la portavoz socialista el partido que abanderó la reforma

Voz 1426 24:31 el Partido Popular quiere volver a aplicar la ley anterior para seguir en la manipulación en la que está cayendo Radiotelevisión Española ciudadanos lo que está haciendo es amparar la posición del Partido Popular y hacer que no se pueda proceder a esa renovación que por Sanidad democrática es urgente de ciudadanos ataca al PP y al PSOE Guillermo Díaz

Voz 11 24:54 eludir el concurso público y poder elegir nosotros no vamos a participar en esta pantomima de los dos viejos partidos nunca quisieron el concurso público están incumpliendo la ley que ellos mismos aprobaron

Voz 0259 25:07 Podemos que aunque pide urgencia en la renovación se coloca con Ciudadanos para hacer el concurso público en seis meses

Voz 12 25:13 hemos hecho la propuesta ciudadano la aceptado y la hemos presentado entonces de forma conjunta lo hemos hecho entre las dos partes porque somos los dos grupos parlamentarios que estamos evidenciando que el viejo e Partido Popular y el viejo Partido Socialista poesía en una posición de inmovilismo total

Voz 0259 25:31 son palabras de Noelia Vera de este desacuerdo el que se beneficia es José Antonio Sánchez que de momento seguirá como presidente de Radio Televisión Española mil gracias Mariola empezaba

Voz 0194 25:40 ya la crónica diciendo esto es el colmo una ley aprobada en no son capaces de aplicarla yo yo sí creo que necesito yo lo necesito que los ciudadanos también Odom cómo cómo se le explica a los ciudadanos que hay una ley que además se aprobó porque todo todo el mundo estaba de acuerdo con ella incluido el Partido Popular yo no sé si por no quedarse solo en aquella votación o por convencimiento y resulta que no sabíamos casi olvidado de ello pensando bueno

Voz 0259 26:02 para ser ahora va se va a aplicarse a aplicar la ley no

Voz 1635 26:05 aplica que pasa bueno ha habido una una dificultad en cuanto al desarrollo de esa ley que propusieron los socialistas sí que consiguió la unanimidad en este caso ese desarrollo normativo es un reglamento que la comisión correspondiente pues no ha actuado con celeridad y entendemos que hay mucho tiene que ver la Mesa del Congreso que quiénes marca pautas marca procesos de de trabajo para el cumplimiento de las obligaciones de la cámara ese desarrollo reglamentario es el que hubiera establecido las condiciones de un concurso de los digamos candidatos candidatas con méritos currículum para poder optar a esos puestos del consejo de administración de RTVE eso no se ha producido va tarde y lo que nosotros decimos es que como no se ha cumplido el plazo el treinta de diciembre que por favor que se ponga en marcha el mecanismo de la nueva ley que lo que exige es mayor consenso exige dos tercios de acuerdo por parte del Congreso del Senado para renovar los diez miembros del consejo de administración por tanto eso exige mucho consenso diálogo e inmediatez yo no veo mayor problema en que si no se puede ahora porque no está se ha aprobado no está redactado ese reglamento que exige un concurso digamos para los candidatos y candidatas que es aplique la nueva ley que aquí se ha dicho exactamente ha apuntado la acusación por parte de Ciudad de de de es y dedazo la acusación por parte de no perdón dedazo desde Ciudadanos y la acusación al PSOE por parte de de

Voz 1606 27:30 Podemos es inmovilismo pues no ni es dedazo ni inmovilismo porque los oyentes la cadena se tienen que saber que el nuevo Consejo Davis

Voz 1635 27:36 la acción se elige en el Congreso

Voz 1606 27:39 nada no hay dedazo no sé qué se consigue que los diputados y diputadas hacemos dedazo es una lección democrática que exige dos tercios en todo caso mayoría absoluta y siempre con un mínimo de cuatro grupos de la Cámara apoyándolo

Voz 1635 27:52 ese apruebe por tanto más Cocu cedazo

Voz 1606 27:55 inmovilismo ni nada por el estilo de modo que vamos ya más podemos la sesión con una pistola pero sí pero si tenemos la ley es democrática hemos aprobado todos y exige unos cuernos cualificados como he dicho dos tercios mayoría mínima de cuatro grupos parlamentarios más como es el suceso vamos ya a ello

Voz 9 28:12 sí sí estoy totalmente de acuerdo con el curso sea sorprende que algo que se era el único acuerdo unánime que se había hecho al principio de la legislatura e inversores Tamayo

Voz 1054 28:23 está tan evidente sorprende que luego por la por la habilidad parlamentaria que ya no digo que sean vetos pero son retraso se ha ido retrasando ese proceso se vuelve otra vez a lo que era la ley que eran los dos tercios que el acuerdo de acuerdo con con con Odom la la situación este desbloqueo más el concurso público el concurso publico lo que supone es que se elija a la persona idónea para que olvidemos que el presidente del consejo de administración de prisión española esté dependiendo siempre de un partido o de otro huyendo del bipartidismo apostamos porque éxito

Voz 0505 28:58 si la ley completa sino porque la enmienda la enmienda incluía fue también

Voz 1054 29:03 probada lo es

Voz 0505 29:05 cumplirlo imperativo la ley estamos dispar

Voz 1054 29:08 puestos a que se elija ese proceso pero sometido a ese concurso público lo que se tarde en acordar los criterios de evaluación de esto suponía meses más no no vamos a ver en ese éxito no me consenso y creo que habéis apoyado porque Eric creo que la idea no es tan mala buscando ese consenso no es aprobar eso pero sometido a que ese concurso público se cumpla se cumpla o sea que nos elija para otro proceso alargar otra vez el partido sino que ese concurso público es cumplir la ley toda para más la enmienda de Unidos Podemos Páramo

Voz 6 29:40 sí digo que la novedad de esta ley es el concurso público entonces ante esa novedad que concurso público es básicamente que se mire los méritos profesionales que hayan concursa que se valore la capacidad digamos profesional de la persona y no simplemente elegir a dedo como decía mi compañero políticamente quiénes el el presidente sino que se valore las aptitudes profesionales que creo que es lo que necesitamos en un momento como éste por tanto ante eso que decimos Partido Popular directamente ya ni entrar a valorar

Voz 5 30:07 porque no quiere oir hablar de esto que partidos de

Voz 6 30:09 este concurso un follón es un lío vamos a elegirlo ya no son no decir luego ya si eso hombre

Voz 1606 30:15 vosotros estéis la Mesa del Congreso

Voz 6 30:17 lo hace para esquela donde hace tres meses desarrollar el reglamento le permites hace tres meses ya prepararnos una propuesta vale eso en el mes de diciembre una segunda propuesta Podemos ha presentado también una propuesta de concurso mira voluntad política para que un concurso toda la del mundo

Voz 1606 30:30 nosotros el cambio de la ley el cambio en la ley que es verdad

Voz 6 30:33 yo tuve que en su día defendí y nosotros la apoyamos además de hacer un concurso público pero parece que os habéis quedado sola en el titular del concurso público ya ahora en la verdad que es donde nos teníamos que poner en marcha para llevar a cabo ese concurso que es lo que diferencia a esta nueva ley de la anterior vosotros el PP netamente ya se baja del burro con perdón vosotros decís bueno como esto requiere desarrollado un reglamento y son siete meses más mira lo elegimos ya como hemos hecho siempre para que nos vamos a

Voz 1606 30:58 Art siempre no el Parlamento no es el de siempre hay más Group pero dicha máximo cuatro grupos de consenso porque Zapatero siendo una patera me reconocerá que Zapatero hace seis y siete

Voz 1635 31:09 años cuando estaba en el Gobierno dio un ejemplo eligiendo de aquella manera en la diré

Voz 1606 31:15 la actriz española a un conjunto de profesionales que todavía creo que la gente recuerda cómo funcionaba Radio Televisión Española o qué cartel da claridad otros no existía estaremos estaremos de toda si no nos acuse estaremos dado ejemplo de pluralismo

Voz 5 31:29 estoy de independencia podemos combinada terminas hace unos años termina termina ahora

Voz 6 31:37 trabajo con todas las de la acusación en cualquier caso para terminar para hacer llegar la cuestión para determinar la cuestión es muy fácil la cuestión concurso público si o no el peso esta diciendo que no nos está diciendo que no y nosotros creemos que es mejor

Voz 0505 31:49 el éste es mejor para los locales

Voz 5 31:51 el salidas nocturnas para mí no podemos esto no para mí

Voz 0505 31:54 inclinada mente escuchando hay algunas intervenciones un ejemplo perfecto de lo que ahora se denomina la verdad es decir como mentir vamos a ver si esta ley sea aprobado en el Congreso de los Diputados con el apoyo de los grupos políticos yo estaba ahí votando eh como también si hasta el treinta al treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete concurso publico si no se llega a un acuerdo para el concurso público a partir de ahí no hay Coco se publica vota bote bonito lo ha votado podemos Julio que a veces es que hablando de Ciudadanos a una persona y ahora estás legitimando lo que cada partido que bonito no estás deslegitimado el cauto tu partido no nos está deslegitimado lo que han votado los partidos tango estoy vez que se cumpla la ley contrarrestó oye porque no habéis dicho nada el treinta de noviembre porque no

Voz 5 32:41 a pesar el Congreso para para vetarla vais a retrasarla que me estaba pero eso no habléis todos a la vez nos entiende estaba teñida Emilio estarán en el uso de la palabra

Voz 0505 32:51 tiene miento y sin interrumpir tan legítimo es el concurso como la elección posterior que se recogen esa misma ley que votaron todos los partidos políticos que están interviniendo en en esta mesa pero vamos con una mayoría de dos tercios que además con mínimo cuatro grupos para entonces se trata de Meknes al mismo presidente de Televisión Española haga cambié Zinedine

Voz 5 33:11 no claro que no esto no engañe dejadme déjale

Voz 0505 33:18 que escuchemos determinación sin término sí ahora es como digo se está rechazando algo que está en la ley que han votado quiénes ahora lo critican podemos hicieron que es vuelven a mí me evitarse medicarse mimetizarse en este punto y luego yo creo que un respeto también para los profesionales que trabajan en Radio Televisión Española la descalificación que se hace de la información que sean Radio Televisión Española no me parece justa para los miles de profesional argumentario hay que pasa no lo que pasa que cuando gobierna el Partido Socialista o el que sea todo funciona de una forma independiente cuando gobierna el PP no

Voz 5 33:53 a los hechos me remito y que no sea Campuzano que cómo estás fuera

Voz 0194 33:57 Campuzano gracias venga

Voz 0505 33:59 sería bueno abuelo los partidos que

Voz 8 34:02 pretendían reorganizar el sistema de elección de Radio Televisión se pusiese de acuerdo estaremos atentos a su capacidad de ponerse de acuerdo de dar cumplimiento a la a la ley lo que sí nos parece que eso es urgente porque hoy la actitud que tiene la televisión pública española en relación a algunas las cuestiones centrales que afectan a la sociedad catalana entre tres escandalosa

Voz 1606 34:26 con TV3 es escandaloso por ejemplo

Voz 8 34:29 como sea manipulado el último comunicado de la Asamblea Nacional Catalana a sustituyendo la expresión acciones valientes por acciones violentas me parece escandaloso que en su momento se proyectadas en directo la rueda de prensa de Albert Boadella me parece inaudito impropio de una televisión pública la manipulación que Televisión Española está haciendo de la asuntos que afectan a Cataluña es de una gravedad que exige que efectivamente que os pongáis de acuerdo que Radio Televisión Española tenga oferente personas lo más a profesionales objetivas posibles en su

Voz 0505 35:06 toque de las noticias que afectan a afectan a cada

Voz 6 35:09 éramos que decía lo de mimetizarse cuando semi matiza el PP y el PSOE es decir cuando el bipartidismo se encierra se ponen de acuerdo con unos están de acuerdo en algo que realmente requiere requiere

Voz 0505 35:20 menos Abbott al requiere una revisión sobre Samira Emilio

Voz 6 35:23 zona Eugenio no se hizo una propuesta atenta según declararon vuelta hace tres meses para el concurso nada se hizo una propuesta diciembre el concurso nada podemos hizo también una propuesta van curso nada por tanto

Voz 5 35:32 estoy dominando a vosotros porque hay Itar Nino pero usted esta investidura con el Helguera

Voz 13 35:38 no es un discurso nos hayan hay unos grupos parlamentarios que queremos cambiar los sistemas de elección para que sea más democrático y el bipartidismo que han repartido toda la vida las presidencias de Radio Televisión Española quieren cambiar y ese es el debate que se ha demostrado ante sí terminado Campuzano y otra ver si de vez en cuando un poco te b3 porque estuvo bien criticar lo que hay fuera pero que tienes trabajo también en la sala estima sencillas

Voz 1606 35:59 esta de de Ciudadanos de meternos un paquete con el PP de acusarnos de lo que no hacemos es permanente y eso no es juego limpio serán jugó muy de laboratorio de mercadotecnia pero si tenéis vosotros la llave la mayoría en la Mesa del Congreso para que estos procesos avance no se paralicen vosotros con el PP si vosotros estéis gobernando en la sombra tenéis un pacto de investidura con el señor Rajoy pero de que nos acuse a nosotros hemos sacado adelante pero no venga anulado al falso absolutamente falsos las conocen no absolutamente lo mismo que al falso Mentiras mismo que no señor por eso no es la inacción de la mesa que vosotros control AIS con la presidenta señora Pastor estoy sin que la que la que está impidiendo que esto avance y luego Ciço teatrillo aquí venís de la mano como si y recién conocidos Nos mete la mano del PP y Ciudadanos Podemos treinta pero cierto treinta según la adelante la segunda esperamos recordar unos treinta sí si nos perjudican más que a nadie nosotros situación televisión treinta segundos para probar en ella válido decenas segundas que cerramos esta semana

Voz 0505 36:59 ocho que repita ciudadanos que se bloquea la propuesta concurso es mentira se puede repite mil veces y mil veces será mentira para llegar a un acuerdo sobre que concurso se hace tendrá que haber un consenso de las fuerzas políticas pero no hay un bloqueo de ninguna propuesta hoy la ley repito y termino que se aprobó en el Congreso de los diputados y los cuatro grupos estábamos de acuerdo en eso es que o concurso Si no hay un consenso en el concurso agotar tan legítimo de democrático democráticos una cosa

Voz 5 37:24 hola pero no se ha bloqueado ninguna habrán intuido

Voz 0194 37:28 los oyentes seguiremos hablando de Radio Televisión Española Emilio del Río Odón Elorza Fernando de Páramo Julio Rodríguez Carles Campuzano muchísimas gracias muy buenas noches