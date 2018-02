Ángel Haro analiza en El Larguero su posición sobre jugar la final de copa y jornada liguera en el Wanda Metropolitano

Voz 1 00:00 Ángel Ángel Haro le escucha Pepe Castro qué tal buenas noches hola buenas noches como tramo que queda mucho queda mucho para el derbi de la segunda vuelta todavía si si si no hay ningún problema no tengo una magnífica relación

Voz 1375 00:50 a mí me imagino que satisfecho el presidente del Betis al que no le van a cambiar la horario del partido pero por ahí está Miguel Martín Talavera o la tala muy buenas qué tal han urbanos es el Atlético lo tenía claro el Betis también ahora le preguntamos al presidente verdiblanco pero no había que cambiar esa fecha bajo ningún concepto aunque fuera la final del sábado no

Voz 1576 01:09 sí lo que pasa es que bueno Pepe Castro lo que no ha dicho es que él ha hecho todo lo posible porque se cambiará esa fecha de el XXII hasta que el Atlético de Madrid nadie ha confirmado oficialmente a ellos cuando les ondean los Levante ampara que será su estadio si estaría dispuesto a ceder su estadio para la final del día veintiuno dicen que que sí que adelante pero con una condición que ese fin de semana tiene que jugar el Atlético de Madrid y que tiene que jugar vendidos que entienden que tienen el operativo para que después de la final poder jugar el partido contra el Betis vendidos y que esa es una condición sine qua non para dejar el campo

Voz 1375 01:39 qué pasa que cuando hoy se hace oficial

Voz 1576 01:41 por los medios oficiales de los clubes de la federación que la ventas en el Metropolitano el Atlético Madrid entiende que entonces han han aceptado su condición de jugar el día veintidós y por lo tanto no dan por supuesto que no se va a mover la fecha por supuesto ese ese Atlético de Madrid Betis bajo el el domingo

Voz 1375 01:58 eh satisfecho con la decisión no Ángel

Voz 2 02:01 sí satisfecho desde el primer momento entendíamos que ese partido no se tenía que lo que tenía que aplazar todo cuando hemos hablado con el Atlético de Madrid garantizaran que el que el estadio evidentemente haciendo un esfuerzo que hay que agradecer a en perfectas condiciones por tanto no entendíamos que hubiera que aplazar ese partido tiene

Voz 1375 02:19 el Sevilla es que va a tener menos días de descanso por aplazar ese partido que vosotros para el derbi de la segunda vuelta

Voz 2 02:25 hombre yo hacer este tipo de solicitudes y argumentando con razones como que vamos a tener el mismo tipo de o un uno Descansó diferente yo creo que son un argumento pobre pues no es poco serio yo creo que el tiene en su final no no entrara a ver cuando el partido del Betis el sinceramente me pasó apareció este año me sorprendido cuando cuando lo escucha

Voz 1375 02:46 y no le preocupa a usted el estado del terreno de juego que como decía Pepe Castro se juega en dos partidos seguidos una final de Copa y al día siguiente un partido de Liga en menos de veinticuatro horas

Voz 2 02:56 no él decía que el enterrador le parecería extraño yo creo que no el entrenador el que tiene que determina en qué estado está el el campo sino bueno lo mantenedor de la infraestructura de del propio Atlético de Madrid que yo entiende de puede hacer la consulta pertinente que el estadio el campo estará en perfectas condiciones

Voz 1375 03:12 a jugar durante algún momento del día le han pedido solicitado le han dejado caer al presidente del Betis que a lo mejor habría que aplazar ese partido la postura suya cuál ha sido

Voz 2 03:22 bueno me mi postura totalmente es rotunda con que ese partido no se podía podía cambiar pero además que en caso de que se cambiara lo que tenían que determinar cuál sería la fecha correcta sería al Atlético de Madrid Betis la Liga por supuesto un tercero menor rendimiento pues razones como la que las de descansar o o tener menos descanso ante under

Voz 1375 03:43 o sea que si hubiera llegado a un acuerdo usted con el Atlético Madrid para cambiar la fecha al partido nunca lo hubieran querido poner el mismo nueve de mayo no

Voz 2 03:50 por que no le veo sentido que fuera el nueve de mayo sería otra diferente pero luego nueve de mayo por qué

Voz 1375 03:57 eh Ángel ahora habrá que saber que decía que porque el nueve de mayo no bueno creo que la postura está clara de Sevilla que es finalista del Betis que era Nos los afectados pero que finalmente no va a haber afectado porque va a mantener ese partido el domingo al día siguiente de la final de Copa por cierto que no hemos dicho nada hemos abierto el el Larguero con ese de Porcel el Betis uno enhorabuena Se pone su equipo octavo en la Liga

Voz 2 04:17 muchas gracias a todavía como la pulsación algo acelerada pero muy contento porque es una victoria muy importante además que nos permite mirar hacia arriba en la tabla clasificatoria ocho canterano que estaban hoy la convocatoria cinco titular en un nuevo gol de Lore por tanto apuesta por la cantera cosa muy positiva destacar ya puede pensar en el Real Madrid que el próximo encuentro y tenemos que competir intenta sacar partido delante yo creo que que lo tiene

Voz 1375 04:42 de Gaulle Loren que es el tercer gol que marca segundo consecutivo más Fabian renovado recientemente la las joyita es que va sabiendo de la cantera se quedan en casa

Voz 2 04:50 quién encendido y también que el la la puesta de Quique obviamente la cantera importante que sea ahí pero también hace falta que los entrenadora del primer equipo de la oportunidad en este caso con enlazando y además los chavales la están aprovechando y bueno tenemos que está contento los bético porque tenemos cantera

Voz 1375 05:07 y además Joaquín que estrenos de la cantera pero está todavía tiene gasolina para rato no

Voz 1 05:11 eche de la cantera pero sí que cualquier un canterano

Voz 2 05:15 debutando porque la verdad espectacular velo hasta el último momento compitiendo como lo hace con la calidad con que lo hace porque Ucrania

Voz 1375 05:23 pues nada te agradezco Ángel que ya está también en El Larguero para dar tu opinión y tu tu postura ya sabe el Betis saben los béticos que ese partido contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano se va a jugar el domingo veintidós justo el día después de la final de la Copa del Rey y nada suerte para lo que queda de temporada y me imagino que en la cabeza hasta ese ese derbi de la segunda vuelta entre otras cosas que Europa lo tenéis hay muy cerquita presi

Voz 2 05:49 bueno hay que pensar en como digo siempre en partido a partido porque eso es la forma de sean vicios ir cuando que en los últimos cinco partido veremos dónde dónde estamos y entonces ella pues podremos pensar en otra cosa ahora a ganar al Madrid que