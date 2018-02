Alejandro Mateos: "Ha habido veces que me he deprimido y lo he querido dejar"

Voz 1375 00:00 muchos son insultados en redes sociales ya lo hablamos con Iturralde de González pero es un reflejo decíamos Palacio de lo que vemos en los campos

Voz 1038 00:05 sí es una de las figuras más desprotegida yo creo que el fútbol y sobre todo a chavales como Alejandro Mateos que tiene veinte años y que es de Alcorcón que lleva ya cinco años arbitrando en la federación madrileña de fútbol lleva como unos seiscientos partidos pintados y quisimos pasar un día con él el pasado sábado cuando fue a arbitrar el Horrillo Leganés Academia de Primera Infantil estamos poniéndonos con un partido de jugadores de doce y trece años porque quiero que escuche en el minuto y medio que pasé en las gradas con su padre con Narciso que es el que la acompaña a todos los partidos porque hay creo no tiene desperdicio escuchar lo que tienen que soportar un árbitro en un partido de doce trece años

Voz 1 00:44 esperando venciese oí nada a ver qué tal se da digamos tranquilo ya son muchos años que el nervio bueno Sorando según no

Voz 2 00:59 tenemos adelante

Voz 1 01:09 el tenerlo no entiendo únicamente que ya que ya te acostumbras que lo asumes eso eso es besito no no es ningún insulto

Voz 2 01:45 está metido admito a los cojones

Voz 1 02:06 que pite el final y ya está bien de todo Simon empieza a poner nervioso yo también

Voz 3 02:11 hola Alfredo se queda solos nos vamos a quedar

Voz 4 02:14 influye el sufrimiento del Papa

Voz 1038 02:17 de qué está viendo a su hijo a arbitrar insuficiente también de del árbitro que tienen que soportar todo eso en un partido de niños de doce trece años en el que yo estuve presente no hubo ni una sola protesta del niño todo lo que estaba escuchando

Voz 1375 02:29 es de los partidos si es que los niños doce trece trece Treviño están jugando todo lo que se oye desde la grada son los padres te digo una cosa no sé porque me da que es uno de los fines de semana no no me dijeron ellos probablemente más tranquilos que ha vivido Alejandro Mateos que está aquí en en el estudio en Gran Vía treinta y dos un árbitro cualquiera de una categoría cualquiera de Madrid podíamos elegir abre elegido entre miles y miles de árbitros que hay en el fútbol español

Voz 4 02:50 Alejandro muy buenas

Voz 1375 02:52 así un fin de semana tranquilo en este lo que te ha acompañado Palacio sí he tenido partido más más complicados lleva llevas cinco años pinchando casi seiscientos partidos arbolada me han dado ganas de dejarlo

Voz 5 03:02 sí sí sí sí ha habido veces que que me he deprimido y pasa por momentos complicados sobre todo porque yo empecé cuando yo tenía quince años está claro con quince años tú te levantas te vas a hacer algo que

Voz 1375 03:19 que te gusta es vocación tú querías al árbitro tú jugabas al fútbol antes al fútbol así no momento da dices me gusta pitar

Voz 5 03:25 sí a me de un amigo de la de la familia no los nos comentó esto de que la Federación había curso de árbitro para sacar sólo a mí como siempre me ha encantado encantado el fútbol pues dije que para para poder seguir en el en el fútbol pues es una idea que me que me gustó le gustó mucho y es el peor recuerdo que tienes de esos

Voz 1375 03:48 ciertos partidos cuando fue el peor récord

Voz 5 03:51 pero fue en un partido de juveniles que iban uno cero último minuto pite un penalti el penalti del empate hay bueno hay mucha protesta eran mis primeros partidos de juveniles yo tenía en aquel momento diecisiete años recién cumplidos hay muchos insultos amenazas Si ya entrada vestuario hoy casi casi llorando así y cuando llega el coche fue mi padre el que habló conmigo y el que me dijo bueno me dio una pequeña charla no fue una charla en especial de que ya

Voz 1375 04:32 de mucho pero yo me acuerdo que si nos pone su apoyo posiblemente en aquel momento ciclo Clovis en qué duro es Iturralde no para ir liturgia has pitado tantos árbitros internacionales para tantos casos como el de Alejandro que van a muchos campos de tierra de tal donde no hay seguridad donde no hay ni asistentes porqué invita sin jueces de línea no es inexistente

Voz 0514 04:51 son los seres anónimos no los que hacen falta para sacar una competición y no me quiero olvidar que hay que ser muy valiente para ser árbitro pero no me quiero olvidar sobre todo que hay que ser muy valiente para ser árbitro para ser mujer a la vez Isère árbitros que cada vez hay más mujeres hay que quitarse el sombrero eh que toman esa decisión de haber tropezado es a que hay mucha hipocresía en el tema de la violencia verbal te digo porque hay mucha hipocresía tú vas a un campo donde los está aplicando mi compañero y hay que cuarenta personas el club sabe quién insulta el de Alá o que está aquel del insulta no dice nada porque porque luego a tomar los vinos con él y luego encima se ríen en el bar de lo que han dicho es decir hay mucha hipocresía en el sentido desde que un club regional sabe quién insulta porque yo he ido yo voy a comprar ahora ya no sabe quiénes son los padres que habitualmente eso yo cuando iba a un campo de regenerar sabía ese va a insultar insulta a insultar lo peor de todo es que el que está Laudo el que insulta estamos hablando no hemos analizado un Fútbol Profesional estamos hablando de un fútbol educativo de catorce y quince años y el que está la no dice nada con el ejemplo que estás dando a los chavales de catorce y quince años que lo tomas como normal es decir tú le preguntas a él lo ve como normal que elevan insulta el domingo cuando eso no tiene que ser normal pero ya lo has asimilado como normal y luego hay otro pequeño club tu perdona bajado vas al campo dando

Voz 1375 06:07 ha hecho que te va a caer es la así si eso sí el partido se te da bien te tuerza ya ni te cuento yo

Voz 5 06:13 y luego yo de hecho lo hablé con con José Luis se lo dije que fue un fin de esa os fue un partido tranquilito y yo sólo dije que yo consideraba ya muchas veces normal los los insultos y las amenazas de algunas veces a los partidos

Voz 6 06:30 sí que quería decir yo también entre chavales de entrenador hay una cosa que es muy curiosa que es eh los padres en las gradas y se comportan en baloncesto y creo que pasa menos pero en las redes sociales no dicen nada porque allí saben que se les podía controlar lo que dicen en que es decir que las redes insultados un poco al azul al al profesionalismo lo al que no llegas

Voz 5 06:49 la información por lo que sea a los padres

Voz 6 06:51 no tienen esa digamos vamos a decir valentía malentendido