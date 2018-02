Los analistas de El Larguero analizan la campaña #SinRespetoNoHayJuego

Voz 1375 00:00 ahora están todos los que tenemos aquí como comentaristas au al entregando o entregando comentando pero en su día fueron jugadores han estado escuchando de todo en la grada tú por ejemplo Gustavo recuerdas el día en algún día que dijiste bombo no voy a la grada hilazón no porque alguna vez te tocó alguien las narices de verdad decir pero qué tengo que aguantar yo esto o en redes sociales

Voz 0749 00:20 redes no porque cuando nosotros jugamos no había redes pero sí en el campo sin muchas veces mucho sobre todo en Argentina no se olvide que vengo de un país donde no sólo es el agravio de redes sociales So Ho de palabra sino también hay peleas y es es muy complicado muy difícil y muy complejo no yo creo que es un tema social ya que Álvaro que trabaja en divisiones inferiores saber muy bien no creo que hay que formar no sólo al hijo mucho a veces más los padres que a los propios hijos los padre piensa por ahí tienen un chaval que pinta bien que juega bien

Voz 1375 00:54 a Cristiano Ronaldo el entrenador está equivocado porque en lo peor

Voz 0749 00:57 efectivamente quinto sabes es mucho a ese más formar al padre dentro esa educación dentro de esa sociedad para Akil inculca al dijo que no sólo vale ganar como sea Nos estamos confundiendo yo tengo chaval que que juega al fútbol y ABS vas a un campo y tiene ocho años esa los padres desaforado gritando a los árbitro a los chavales al entrenador también los centrado en fin que ser educadores y formar a los chavales pues de ahí en más nadie sabe si va a ser el jugador o no pero creo que es un tema social y cada vez se va complicando más no te olvides de lo que te dieciocho muchas veces de dónde venís y cuando esto esto lo comparas ABC parece que vas camino a es ojalá no sea así

Voz 1 01:39 eh tú eres entrenador Álvaro no sé me imagino que en la grada

Voz 1375 01:42 tiras de todo no saca este pone el otro osea cortan un poco más contigo porque te conocen más es el Madrid no sé cómo lo vive

Voz 2 01:48 bueno la verdad que los los padres por lo menos de de los de los chavales que tenemos allí a parte que reciben una formación sobre comportamiento hecho gracias a ello Cañete se comporta mejor pues no no no hay comentarios pero bueno e sí más pues pues a va a campos donde además te conocen yo no he tenido excesivos problemas como como entrenador como jugador me tocaba lanzar los córners casi siempre entonces pues los lanzadores de córners ya sabemos que teníamos contacto directo con la grada unas cuantas veces con el partido yo creo que él que el gran problema es que desde tiempo atrás parece que en el fútbol está estaba como ha aceptado ya nadie la echará por hecho demasiado consulte al árbitro de una manera impune que es insulte al jugador rival que la gente vaya a pegar gritos Ciudad de comportarse como un salvaje y no pasa nada porque yo como yo pago mientra tengo derecho a hacer lo que me dé la gana

Voz 1375 02:43 eso que a veces tenemos en los medios que el público tiene derecho a expresarse que para eso paga la entrada y una leche con perdón público tiene derecho a hasta cierto punto porque yo tengo derecho a insultar a nadie porque más que una entrada no

Voz 2 02:53 en otros deportes no pasa no es como que dé el tipo de comportamiento del aficionado que va a haber otro tipo de deporte y a lo mejor es el mismo que luego va al estadio de fútbol y se pone insultar al árbitro

Voz 1375 03:03 porque porque son menos en otros deportes

Voz 1 03:06 María no sé si esta es una teoría mía que siempre digo en otros

Voz 1375 03:08 qué pasa menos porque hay menos gente en las multitudes en las grandes masas es más fácil refugiarse Atica ni te lo peor que te ha pasado en un campo

Voz 3 03:16 a mí me ha pasado de todo yo ten en cuenta que era portero que jugó al límite del reglamento con ya me tengo el pelo y que me gustaba también coger al árbitro y presionarle de vez en cuando con lo cual han pasado de todos de todo de todo naranjas por un mal partido Valencia era no no exactamente valenciano pero no exactamente pero cerca no me gusta decir dónde ha sido porque al final yo creo que para dar la sensación que solamente ahí es donde pasan esos no pasa todos sitios pero a mí una vez una vez sentí miedo de verdad porque me tiró en primera división año dos mil seis creo que fue metieron un asiento sea coger un asiento con sus cascotes de cemento y me lo tiraron desde la grada solamente el sonido de las siento cuando me cayó al lado yo hay pasé miedo yo digo siete asiento me da pues pues no salgo de aquí de pie no saber cómo hubiera salido pero de pie seguro que no iría digo que no me gusta decir el campo porque da la sensación que sólo hay tarados en ese campo yo creo que me ha distinguido estamos de acuerdo es que tenemos que mejorar en todos los estadios

Voz 1699 04:13 y en todos los sitios pero que pasan cosas pasa con lo que busca

Voz 3 04:18 las soluciones sólo un dato la Ley del Deporte tiene como castigo el insulto en un recinto deportivo está castigado por la Ley del Deporte hay una ley que castiga el que insulta pero siga hay que la hice la vigile que la castigue está totalmente a Ibarra libres

Voz 1375 04:34 eh tú que también es muy activo en redes sociales también ahí ha habido un momento en el has dicho guayabera es que paso ya que me estáis calentando fuera hay que me insulten bueno pero también he madurado es decir

Voz 3 04:45 al principio sí bloqueaba mucha gente pero ya me di cuenta que que tontería bloquear cada uno que se que se desahogo y como quiera que al final no hace daño quien quiere sino quien puede no todas maneras antes decía al compañero hablando en las redes sociales algo que ya muy mucha razón no nos cuesta mucho un halago una red

Voz 1699 05:00 social pero las quejas a la red social

Voz 3 05:03 pero conmigo haga la vista gorda me explico osea yo me quejo de todo pero conmigo haga la vista gorda yo exijo a todo el mundo pero a mí déjame tranquila

Voz 1375 05:11 en el peor momento que es pasar de un campo de fútbol

Voz 1699 05:17 monos menos como con todos los compañeros de los campos pues ya desde pequeño te acostumbras a a vivir estas situaciones y muchas gracias a ustedes no te das cuenta porque te das cuenta pero pasas de esto porque hay otras cosas más importantes de que tienes que pensar pero desde luego no es peor es poder peores momentos como mi misión Mi salir de Valencia ha sido bastante turbulenta me acuerdo del primer primer partido Valencia el Madrid la temporada noventa y seis noventa y siete y Si lo pasé mal más bien y no porque la gente disfrutaba y ponían unas pan pancartas bastó bastante agresivas a mi me molestaban pancartas relacionadas por con con con la enfermedad de mi hijo eso sí que me tocaba bastante pero el resto no hizo lo único que que me tuvieron que sacar del avión cuando una furgoneta de de la Policía de Barrio directamente el hotel porque había había mucha gente ahí en el aeropuerto esperando no seguramente no no me querían hacer daño pero la gente pues estaba un poco dolida no por autógrafos lo que iban a ir luego pues yo también tengo un país como decía gustado yo vengo de un país es un país donde los aficionados son muy muy

Voz 0749 06:32 muy bien saben Isabel hacer acosté