¿Habrá sorpresas en las alineaciones del Real Madrid - PSG?

Voz 1 00:00 ellas pero es alguna sorpresa decidan o tienes claro qué tal éxodo matemáticas

Voz 1699 00:06 yo esta nuestra línea de que no habrá sorpresas yo creo que que saldrán a esos tres ahí arriba sus tres en el centro del campo y la defensa como decíais antes son dos partidos yo creo que jugando aquí en Bernabéu saltarán con con este equipo y Lobo siempre te queda segundo partido donde puedes corregir algunos errores que puede cometer vence a algún jugador o no pero yo creo que no no habrá sorpresas la suplencia pregunta todo se pero la secuencia el otro día de discos porque va a ser suplente y la suplencia de Bale es porque había que reservarlo poquito para

Voz 1 00:37 el PSOE lo de Bale quizás sí porque

Voz 1699 00:41 el chico pues ha tenido bastantes problemas físicos así que reservarlo para un partido me parecía hasta lógico y luego disco pues son minutos que ha jugado es un jugador que que este año pues sufre bastante jugador quizás el jugador más más cambiado si no me equivoco bueno pues hay que dar la razón a a Zidane en este caso pues como decíamos varias veces él está con es entrenando todos los días pues es un partido fundamental para para Real Madrid así que supongo que el lado eligiera los los mejores once qué qué piensa él vamos nosotros

Voz 2 01:14 crees que la BBC y que no va a ver qué había pero que si ahí

Voz 3 01:16 a mí pero queda cuarenta y ocho horas Si el partido es tan importante que puede haber ataques de entrenador en los dos bandos sea yo creo que apetece mucho seguro en la naturaleza entrenador de Emery quitar uno de los hombres de arriba en meter un centrocampista no sé si

Voz 4 01:32 lo monta el jeque que en el avión digo bueno bien el descanso el partido por eso quita acaba en la decisión no es sencilla pero yo

Voz 3 01:39 que conozco Emery que él ha ido muy bien siempre ante la duda quitar a alguien de de ataque contener un poquito dominar a agrupar en el centro el campo gente pues probablemente no lo va a hacer pero la naturaleza del entrenador invita eso no probablemente no lo va a hacer porque tienen demasiada entidad los tres de arriba como para decirle veinte que a tomar un café conmigo la primera parte y luego en el tema de del Real Madrid yo creo que también puede haber un ataque entrenador de última hora también también pues porque porque no estará en un momento brillante

Voz 1375 02:09 metiendo a Isco o metiendo a Lucas un país cometiendo

Voz 3 02:12 Lucas y quitando a Benzema incluso incluso fíjate yo creo que también yo creo que Zidane sospecha de la mala forma o del bajo un estado de forma de Benzema pero también sospecha mucho el bajo esta forma de Casimiro lo que pasa que bueno pues ahí lo tiene más complicado porque quizá es un jugador con cierta experiencia cierto empaque yo no descarto que haya sorpresas yo no lo veo sea menor llegó a pensar que van a ser esos once y que todos p'alante con deferencia de de del momento de forma que atraviese cada uno con ahí sin pensar que pueda haber algún ejercicio táctico

Voz 5 02:46 por partes primero lo de lo de Emery yo creo que estoy con Cañete el cuerpo le pediría esperar ahí seguramente quitar alguno de los de arriba hay cuatro cuatro dos y quitara en papel fortalecerse un poco lo que pasa que tiene estigmatizado esa Emery se vuelve a proteger otro día más después de lo de que pasó el año pasado con el Barça les sale mal

Voz 2 03:10 no no está en la Vuelta bueno bueno por eso

Voz 5 03:12 eh que yo creo que no no se lo puede permitir yo creo que no no les puede venir a al Real Madrid a El hecho de que de que él salga más abierto Salah con un con una propuesta más ofensiva que a lo mejor mucho más ofensiva que la que propuso Emery yo obviamente el año pasado en el Can Nou y al Real Madrid no le puede venir mal sobre lo de Zidane a mí me sorprendió muchísimo lo díscolo otro día yo creo que si no hubiese tenido claro que Isco no va a ser titular el miércoles el otro día juega ahora

Voz 2 03:41 ha habido por uno de la BBC hombre yo creo que sí o no ahora hablábamos Gustavo yo que que la otra

Voz 5 03:49 acción sería Casemiro no también poner Across

Voz 2 03:51 va a ser el centro Isco Modric y la BBC lo que pasa mucho más ofensivo

Voz 5 03:54 muy bien muy valiente el otro día el equipo estuvo muy bien equilibrado con dos bandas con esos dos jugadores por banda que trabajan tanto no necesitas un Casemiro que vaya a hacer esas coberturas que si tiene que hacer cuando juegas con esos tres arriba que no tienen retorno no pero a mí lo de discos y que me sorprendió mucho

Voz 1 04:11 partiendo de la base que yo creo que

Voz 0749 04:15 teniendo en las cuarenta y ocho horas sea Cañete va a esperar mucho que noticias llega de París no dependiendo el medio campo que pueda llegar a forma el Paris Saint Germain ahí no sabe si se juega con los con los censo va a jugar con Lass Diarra Santiago padece no se iba entonces dependiendo si pone uno may contención opone lo Celso que es un jugador más creativo hay puede estar la variante el Real Madrid icónico o cínico yo también daría un unos votos a Aiko me extraña mucho que un partido como fue el de el sábado pasado no haya participado disco de titular no sabiendo que la afición y toda la la prensa estaría pendiente de si va a jugar o no por eso yo creo que puede llegar a tener alguna posibilidad de jugar me lo imagino más en el medio y no quitando los tres de arriba siempre dijo eh Zidane que si los tres Rivas también iban a jugar yo creo que es una oportunidad para tener

Voz 2 05:07 claro es si los tres de arriba estaban bien muy grande

Voz 3 05:09 sí sí físicamente iban a estar bien iban

Voz 0749 05:12 jugar por ahí quitara a Casimiro imponer a los tres ahí en el medio bueno ya veremos lo que se ve que va a ser un partido atractivo

Voz 1375 05:19 quitando ya los Álvaro Cañete

Voz 2 05:22 Bush no descarta que entrar ahí mucho mejor entre cajas no descartan que entre disco vamos a ver lo tenemos claro yo creo que no van a esa hora

Voz 1699 05:32 hacer una pregunta yo

Voz 2 05:34 hombre por favor para Suarez comentarista harías tú

Voz 3 05:36 fíjate yo qué haría yo sé quién pondrías Ayari yo yo solamente a ver si tú no solamente jugaría con un rombo en el centro del campo con Modric Lucas Kroos Isco Bale Cristiano arriba he dicho esto te meten cuatro pero como me compro

Voz 2 05:54 no es como como una pregunta sería una una habitación encima de la mesa me gusta es equipo también me gusta Alvarito

Voz 6 06:02 esperamos que contestar dos

Voz 2 06:05 yo jugaría con cuatro cuatro dos esta sección se llama ayuda Zidane no no no no

Voz 5 06:13 oye si si una tiene su impresión crees que iría mejor con un cuatro cuatro dos a mi me gusta más un cuatro cuatro dos y también es cierto que los sistemas van en función de cómo lo desempeñan no cuatro gatos tres necesitas retorno contra el Paris me necesitas que los por lo menos que los extremos tengan retorno porque sino los volantes en morenos a hemos visto sufrir a jugadores como Kroos y Modric tantas y tantas veces por tener infinidad de metros que cubrir porque no porque los tanto Bale como cristiano incluso incluido Benzema pues no tenían retorno en contra rivales de cómo no el Paris Saint Germain te puede pesar demasiado el cuatro cuatro dos siempre es el sistema que el jugador y además lo decía Marcelino un día que no necesitas especialistas porque si tienes dos jugadores muy buenos como extremos cuatro cuatro dos con dos jugadores muy abiertos que los que tienes en bandas son más volantes como Atlético de Madrid pues 4k todos pero más de más de jugar por dentro más cerrados siempre tienes opciones no entonces luego los otros sistema necesita jugadores más especialistas us

Voz 0749 07:12 partiendo de la base que el sistema las el futbolista eh dependiendo de la intensidad que le pongan el partido a mil el sistema de cuatro cuatro dos que me gusta mucho

Voz 3 07:20 esto es esto es como mejor al Madrid

Voz 4 07:22 sí soy un fila también soy fiel a un jugador

Voz 0749 07:25 porque para mil está dando mucho al al Real Madrid que Lucas para mí Lucas es un jugador que puede tener una incidencia importante en el equipo y más en un partido como como de mañana creo que sería para mí de de la partida es osado no opinar de lo que podía hacer pero bueno somos libres Rinaldi poder tirar come es apto para mí Lucas podría estar todos jugamos a

Voz 1375 07:47 el entrenador qué harías tú

Voz 1 07:50 tú querías ya tú tienes claro lo que decida no va a cambiar

Voz 1699 07:55 yo jugaría se vio

Voz 1 07:57 se con Casemiro Modric miro

Voz 2 07:59 sí sí el once de exactamente

Voz 1699 08:02 porque este esto es este sistema al Real Madrid en el último año se ha dado mucho éxito no así que ante un partido tan importante porque a experimentar ahora hay probar las cosas y además a Zidane le ha venido muy mal una prueba contra Tottenham allí en Londres no cuando derepente en segunda para sale contra esa tara atrás empiezan a hacer algo que nunca nunca practicamente nunca lo derecho no siquiera esos partidos por lo menos en primer partido tienes que salir así con tu sistema que te que te ha traído tantos títulos de su ultimo saber

Voz 3 08:33 no voy a puedes cambiar y sobre todo no cometer

Voz 1375 08:35 errores atrás porque pensar que el PSOE no va a marcar en el Bernabéu ahora mismo es difícil no pensar que entre Cavani Neymar y Mbappé no valen deseo es que me parece que ir uno cero Álvaro es un resultado vamos

Voz 5 08:47 hasta el cero cero hasta el ser o sea que no marqué el Paris Saint

Voz 1375 08:49 bueno es vital para el Madrid a mí me parece

Voz 5 08:52 lo que tiene que ser la prioridad lo que pasa es que por las características de los onces que nos imaginamos en el campo te esperas todo lo contrario no un partido muy abierto una partido con transiciones impartido con goles

Voz 1375 09:03 bueno veremos a ver qué pasa mañana haremos un sanedrín previos el partido también del Real Madrid del miércoles en el Bernabéu

Voz 4 09:10 oye que hay Liga o no hay Liga siete puntos el Atlético Madrid veis de verdad compitiendo

Voz 7 09:16 Barça hay una Liga que es más divertida que hace dos

Voz 3 09:18 semanas porque el arrestado cuatro puntos el Atlético de Madrid ahora tiene el Barcelona que seguir poniendo de su parte para que pensemos que hay una Liga que no se la pueda que no se la lleve el Barcelona que se la pueda llevar otro equipo yo creo que claramente el Barcelona sigue siendo el máximo favorito sin ninguna duda ahora si sigue poniendo de su parte si sigue entrando al campo como entró frente al Getafe como entró frente al Alavés con muchísima pereza no de jugar el partido quizá por el agotamiento mental de jugar la Copa entre semana y demás es evidente es evidente que tiene mucha más probaría de perder puntos de que les recorten sus perseguidores pero yo no creo no veo un desgaste en el equipo del Barça simplemente yo creo que lo que ha pasado de un desgaste mental eventual porque se ha competido mucho el ritmo muy alto y hay cierta pereza alguna vez en afrontar algún partido y por ahí pueden ir puntos

Voz 1375 10:07 pero lo que hay es un trabajo a mitad de temporada de tener que acoplar a dos jugadores que son Dembélé Y Coutinho que no lo es pues dejar en el banquillo tienen que entrar en el equipo y eso Valverde tiene que ver cómo lo va haciendo sin ir perdiendo renta con un Atlético que al tran tran con uno cero uno cero y con ese debate Gus y que no sé si de verdad existió entre los atléticos que si juegan mejor que si juegan peor yo creo que el Atlético firman ganar uno cero de aquí a final de Liga aún jugando peor que el otro día que me que jugaron mal lo firman Gus

Voz 2 10:35 Germán pero ganaron uno

Voz 4 10:38 pero qué es lo que quieren los atléticos el problema de los atléticos si todos de la imagen que da él

Voz 0749 10:42 Atlético Madrid es que sigue ganando jugando mal efectivamente pero sigue en esa racha de triunfo con la mínima no es un equipo que defiende muy bien pero también hay hay algo que que se le echa en cara al entrenador en este caso el Cholo Simeone diciendo que mal juega su equipo el otro día sin ir más lejos tenía jugadores como Saúl como Koke tenía y a Green mantenía Costa tenía Vitolo jugadores con muy buen pie y sin embargo no daban prácticamente dos pases eso no es un tema del entrenador es un tema que hay en el estado de forma que están alguno de esos notan sino en ese sentido pero sigue sacando puntos y sigue estando lo más cerca posible el Fútbol Club Barcelona metiéndole algo de presión el Barça tiene todas las de ganar sabiendo que es un equipo que compite muy bien y que tiene muy buenos jugadores que lo tiene difícil de treinta y por supuesto lo tiene difícil sobre todo cuando Europa League no olvidemos que teniendo la Europa League no descansar durante la semana los viajes son más largos el Atlético no tiene Champions pero al tener Europa League hoy por ejemplo esta semana el Barça no juega el Atlético de Madrid juega la la que viene descansa el Madrid el Atlético de Madrid vuelve a jugar los viajes son más largo jugar un jueves no es lo mismo que jugó por un martes son miércoles lo sabemos bien porque nosotros hemos jugado UEFA no es lo mismo jugar porque tener parece menos realidades que física y mentalmente a otro desgaste la Europa League que la Champions League también emocionalmente pero el Atlético Madrid está haciendo los deberes bien o mal está haciendo los deberes está metiéndole algo de presión fue Club Barcelona insisto sigue siendo muy complicada pero lo tiene

Voz 1375 12:14 está mirando Álvaro Benito que me hicieron para pagar a todos esta constelación de estrellas que tenemos aquí

Voz 8 12:18 habrá que venden algunas va a algún alguna que otra como antes porque

Voz 9 12:22 cosas que se podrían dividir entre doce las derrotas para que dolerá menos te lo imaginas pues no estaría nada mal lo que sí puede entre doce meses y sin coste es el pago de tus euros BBVA que puedes agrupar en un único recibo con BBVA planes aseguró además cuantos más agrupen pues más ahorras así de sencillo informa T en BBVA

Voz 7 12:44 no aún no sé exactamente por qué aún no sé exactamente por qué

Voz 10 12:49 volvería a hacerlo entiendes a ser un largo camino juntos elija quién hipoteca naranja de ING con el precio que busca de ir comisiones encuentra Line y en el punto es

Voz 7 13:05 vas a madrugar para que vas a ponerte basta subirse al telesilla

Voz 11 13:10 al menos cinco grados para que por unos

Voz 7 13:13 segundos bajando tú solo sobre nieve polvo que hay que hacer para saber por qué las has hecho tantas en Taiwán para que con el mejor equipamiento para que desde veintidós mil cien euros

Voz 12 13:29 ahí

Voz 2 13:30 no

Voz 13 13:32 porque del de la bañera aquí invertimos el vuelo Benet Boix celebre el Día de los Enamorados como se merece con el cupón especial de San Valentín de la ONCE en Telecinco con especial punto es prepárate para ganar un viaje a Venecia hay cientos de regalos directos y recuerda que con tu cupón cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros te están esperando cupón especial de San Valentín

Voz 8 13:53 sí como te toque vas a quedar tocado

Voz 15 14:08 los sea donde y es importante que sea un dentista un comercio en el que te haga el diagnóstico las ofertas muchas veces sólo incluyen una pequeña parte del tratamiento informativo de todo y pidió referencias a personas de su confianza del colegio de odontólogos y estomacal preocupadas por tu salud

Voz 7 14:25 la cuesta de enero de este año está llegando hasta febrero pues yo no noto como lo haces en una palabra si vea

Voz 10 14:30 Renault amplía la idea número nueve vena Latre Nolis debate un Captur

Voz 15 14:34 desde trece mil doscientos cincuenta euros con un año de

Voz 10 14:36 seguro de regalo con las ideas de Renault

Voz 11 14:39 es fácil

Voz 7 14:41 oferte ERC iban válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 16 14:45 en la Cadena SER se abstiene de hacer alusiones comentarios despectivos sobre raza credo orientación sexual nacionalidad o cualquier característica que pueda promover la discriminación

Voz 14 14:56 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 7 15:11 en El Larguero con

Voz 18 15:14 Manu Carreño

Voz 2 15:17 bueno vamos a terminar El Sanedrín somos sería con Raúl Ruiz que está por ahí pero no dónde estás por ahí estaba miraló ahí está está ayudando tan pequeño no siempre siempre tiene una mujer al lado y en este caso es la amiga los tres historias como siempre de las suyas cada lunes Raúl Ruiz en esta recta final del Larguero durante ya hay liga el Atlético leves plantando cara al Barça o tiene que ser el Barça el que tira la Liga

Voz 6 15:41 hay Liga pero muy poca la verdad

Voz 2 15:45 mira cómo te está mirando Manolete mira Manolete pero polca

Voz 1699 15:48 el Barça lo tendría que hacer muy mal en esos meses pero fatal

Voz 2 15:54 el Atlético uno Atlético no Fay el Madrid no tiene

Voz 1699 15:56 qué hacer vamos pues que no quiero ni pensarlo así que

Voz 1 15:58 hay Liga pero muy boca Álvaro Busquin faltaba

Voz 5 16:03 no hay un poquito de alas a los demás no estaba su última jornadas e incluso al Atlético de Madrid pues tener esa esperanza de de agarrarse a esos resultados y yo creo que tendría que haber un par de pinchazos más

Voz 1 16:15 sí

Voz 5 16:16 el para hubiese Liga yo voy al Barça muy muy sólidos que no le ves grietas prácticamente al equipo

Voz 1375 16:21 eh bueno la semana que viene hablaremos de más cosas de la Liga pero hay que destacar a a lo que venir desde Gando muchas veces fíjate que cuatro entrenadores que trabajo están haciendo Pablo Machín

Voz 1699 16:30 sí sí

Voz 1 16:30 Asier Garitano Pepe Bordalás Mendilíbar séptimo el Eibar pero siguen pasando la jornada que se va a pelear por Europa especialmente entrenador españoles tras los cuatro

Voz 3 16:44 es me da la sensación no sé Álvaro es entrenador que sabe seguro más que yo de eso pero me da la sensación que esta era de esta Liga está siendo más de los entrenadores que de los propios jugadores es decir está ponderando mucho el entrenado el equipo que tiene un buen entrenador está castigando mucho pues a los equipos que obviamente pues no tienen esa calidad entrenador no y eso no siempre sucede así siempre normalmente muchos casos son más ligas de jugadores que de entrenadores y me da la sensación que no hablo de los de arriba sobre todo pero del resto es una liga de entrenadores donde los equipos que han acertado con los entrenadores

Voz 5 17:17 bueno si ves

Voz 4 17:21 digamos que los equipos que han acertado

Voz 3 17:22 con los entrenadores y los senderos que son buenos lo están demostrando se ve ese palpas se puede notar más que en otras veces que son muchas veces por la descompensación que hay entre plantilla fíjate

Voz 1375 17:32 morada de los psiquiatras de Girona en primera segunda del Leganés en su historia

Voz 1 17:36 fíjate como está entrenadores ahí de de de nuestro

Voz 5 17:39 Paul Álvaro lo siguiente yo creo que cada cada vez el entrenador no tiene más influencia sobre el resultado del equipo tiene una gran capacidad de mejorar a un grupo de jugadores seguro batir

Voz 3 17:53 puede empeorar claro

Voz 5 17:56 de lo de lo contrario no es el caso de Machina es sorprendente porque si el el el usa un sistema que no usa nadie no en primera división y dolor de cabeza para todos los entrenadores porque nunca estás a pares porque tienes inferioridad y superioridad en ciertas partes del campo hoy es un sistema muy difícil de contrarrestar luego lo de lo de Bordalás yo lo comenté lo comentaba ayer que me parece el Getafe el equipo que mejor era contrarrestado al Barça juntando los dos partido

Voz 2 18:23 sí claro en Getafe

Voz 5 18:25 el Barça remontó un partido que en mi opinión no tenía por qué haber ganado iraquí que se quejaron de césped no tengo ya ayer el trabajo fue de sobre todo de la segunda línea cómo contrarrestar a la segunda el Barcelona que es tan eficaz siempre los Messi Rakitic cuando sorprenden llegando en segunda línea es que no les dieron opción

Voz 3 18:42 qué pasa Manero que lo diga saludar o porque sabes que nos quedamos mucha gente con el partido ayer con que descontó tres minutos si bien pero un poquito más de tiempo debió ser cuatro sea me parece me esa me parece un abuso lo que está haciendo con el Getafe en ese sentido el Getafe se les sacaron tres tarjetas dos de ellas fue a Guaita y a Rosales por lateral por pérdida de tiempo y la otra pues sí fue una patada o y que tampoco

Voz 7 19:08 es una patada a fuerte darán Barry la primera o sea no pegó una patada is está hablando siempre al Getafe del juego que el Getafe que es un juego agresivo basta ya hombre bueno para terminar

Voz 1375 19:18 creo que como tenemos hoy público aquí en este estudio de Gran Vía treinta y dos

Voz 2 19:22 han venido a celebrar el Día Mundial de la Radio como mañana pasará con todos los programas de la cadena SER pero aquí hemos empezado en El Larguero inaugurando este Día Mundial de la Radio martes trece Está Javi Blanco con un micrófono igual quieren hacer alguna pregunta a nuestros miembros del Sanedrín Hamilton negó la mesa que tenemos y lo que tenemos en el Sanedrín pues hay muchas manos levantadas vamos a empezar por aquí cómo te llamas

Voz 19 19:39 Irán Akin que es preguntar bueno generaba toda la mesa volviendo al tema el Real Madrid habéis comentado que creo que ha sido Álvaro Benito que un cero cero sería un buen resultado para el Madrid no crees que es un poco un discurso de un equipo que sale como pues partiendo inferior al rival yo creo que el Real Madrid el año pasado o hace Ac2 nunca hubiera dicho con cero cero en casa con el resultado

Voz 5 20:01 yo creo que el discurso de un equipo que quiere pasar la eliminatoria yo va temporadas atrás cuando te enfrentas a un Bayern de Guardiola que que era prácticamente de tu nivel podido considerar París Saint Germaine más o menos del nivel que tiene el Real Madrid en a nivel europeo son resulta interesante lo que yo claro que queremos ganar todos no pero pero para mí me parece más interesante un casi un cero cero dos a uno fíjate lo que te digo

Voz 1 20:26 a ver por aquí cómo te llamas y creéis que va

Voz 20 20:29 bueno es una pregunta para todos creéis que el futuro de Zidane se calibra estas semanas de Champions en función de

Voz 21 20:35 de lo que ocurra o o de podemos ver el año que viene

Voz 1 20:39 sí

Voz 0749 20:40 a tener mucha incidencia yo creo que el futuro es decir solamente Zidane por todo lo que eso ganó con todo lo que ha ganado no pero sí va a tener mucha incidencia no es fácil estar en la posición que tiene en la Liga quedara fuera de la Copa del Rey y quedara fuera de la Champions pues

Voz 1 20:57 algo muy importante para él

Voz 20 20:59 hola buenas noches que pronombre yo quería preguntados por el estado de forma de de los delanteros españoles y sobre quién creéis que debería ser el delantero titular para la selección en este en este Mundial aquí me pregunta bueno el que más te guste

Voz 22 21:13 bueno Cañete se puede concretar si habla mucho en este momento de Morelos de Rodrigo de Santi Mina de bueno Morata yo a barrer para casa dices llegó Aspas Juan

Voz 3 21:28 bueno ya está baila el Mundial lo hago yo quiero agradecerle a mira exhibió contestaba yo voy a estar de acuerdo contigo para mí

Voz 2 21:35 Boix España

Voz 3 21:37 por delantero al menos el que mejor forma esta para mí debería ir él debería Diego Costa ya veremos a ver si Morata acaba la Liga en unas buenas condiciones pero mi hago Aspas sí

Voz 1 21:47 sí

Voz 3 21:48 Diego Costa para mí son indiscutibles ahora mismo la selección Yago Aspas no solamente tiene que a excepción yo me atrevía a decir

Voz 0749 21:55 lo que era el mejor jugador

Voz 3 21:58 que yo había visto vestido de celeste la Historia del Celta al menos de lo que ya ya me he visto mis ojos

Voz 5 22:02 sí

Voz 3 22:03 hay que me decía que Mostovoi fuera de fue mejor que efectivamente bueno pues posiciones distintas y demás pero Yago todavía no ha acabado su carrera tiene mucho décima me parece que después de lo que hace Messi en él con el Barça aguas por el jugador más importante para un equipo no el que más trascendencia tiene para un equipo de toda nuestra Liga no hay demasiados jugadores como Messi en el lo que significa para Barça y hago lo que significa para el Celta en nuestra Liga por lo tanto tu barre para casa pero yo también estoy de acuerdo contigo llaman que amigo me encanta mucho me gusta mucho

Voz 2 22:34 bueno que Costa seguro Iago Aspas seguro y el tercero ya veremos que hay un montón de delantero Nos da tiempo venga buenas noches buena pregunta para

Voz 1 22:42 P ya que si cree que el Madrid es capaz de disputar la Champions a equipos como el City Valle

Voz 1699 22:49 el estado de forma el que está sin ninguna duda además de Últimamente se habla mucho de PSG que es un equipo bueno hay yo las experto mucho de verdad es que es un equipo que tiene muy buenos jugadores pero el Real Madrid es actual campeón de Europa dos veces consecutivos es el equipo que que más Champions ha ganado a lo largo de su historia los jugadores con mucha experiencia en esta competición así que el Madrid sí claramente puede no sólo disputar bien este eliminatoria contra un PSG que parece ser que es un equipo que que pretende hacer algo importante en esta competición sino también contra todos los demás que están ahí porque la año pasado en la final pues mucha gente pensaba que que la yo que es la Juventus

Voz 3 23:33 a dar más guerra ahí el Madrid ha hecho un partidazo y ha ganado fácilmente desde así que por qué no

Voz 23 23:41 hola buenas noches hoy vaya quería preguntarle ha gustado por un compatriota se está hablando mucho

Voz 4 23:46 de Cavani de animar de AP y la verdad es que creo que Di María

Voz 23 23:50 hasta el momento de forma excepcional qué papel crees que puede jugar volviendo al Bernabéu en él no estaba relacionado con el Barcelona en el mercado de invierno Somport

Voz 2 23:59 yo no descartan que alguno venga el sanedrín de los lunes

Voz 6 24:02 sin ninguna duda

Voz 0749 24:05 yo creo que María es un jugador que tiene mucha incidencia en el en el juego de cualquier equipo no creo que vaya a hacer partícipe del partido el miércoles no por los tres que tienen ahí arriba pero realmente a mí es un jugador que me gusta mucho por lo que el despliegue que tiene físicamente por lo que puede desarrollar en el campo y sobre todo porque es un jugador que a nivel de equipo solidario que llega bien arriba que tiene buen uno contra uno y que tiene que tiene gol

Voz 3 24:31 difícil que juegue pues las tres potencias vino arriba que no le diga en las próximas cuarenta y ocho horas Mbappé a Emery

Voz 4 24:36 pues mira me duele pero no me duele nombrado fríos no mira no no no me cortado las uñas

Voz 2 24:45 igual lo ponen Lula no le diga nada en venga rápidamente bueno buenas noches hoy Jorge hola primer lugar comprarse con y tú porque algún insultos a tú fuiste uno de los que le pega fuera aquí muy light y en segundo lugar para Álvaro

Voz 24 24:59 independientemente de Sistemas e planteará el partido más de ida y vuelta intercambio de golpes o mucho más controlado lo digo porque Ramadán históricamente simple ido bien el tema de a ver quién pegó más fuerte no

Voz 5 25:11 sí ves yo creo que este año no nos está yendo bien el intercambio de golpes y yo creo que además la fortaleza el París Saint Germaine yo lo toda la primera fase de grupos a destrozar los equipos en cuanto ha tenido un poco de espacio yo creo que al Real Madrid insisto jugando en casa el primer partido sabiendo que son ciento ochenta minutos la portería a cero es muy importante lleva un partido alocado a mí no me gustaría Osama yo creo que el Real Madrid tiene que intentar contrarrestar la velocidad que tiene Mbappé que tienen que tiene Di María cuando juegue que tiene Cavani ya te digo tener el partido un poquito más controlado tiempo atrás hubiese dicho lo contrario cuando cuando Bale estaba pletórico jugando Cristiano estaba pletórico que me interesaba correr creo que que en esta eliminatoria no te interesa tanto

Voz 0749 25:54 con la viendo que son su partido como soy soy

Voz 2 25:56 entonces pues claro no te vas a vivir al otro lado

Voz 0159 26:03 hola buenos Laura Landscape Manu quisiera saber cuáles eran sus primeras impresiones de los noventa minutos de Yerry Mina como titular con el Barcelona pues mira yo creo que a jugar poco

Voz 2 26:15 ya ya lamento ya lo lamento me perdiera va a jugar tanto como le gustaría a los Colombia

Voz 1375 26:19 Nos porque tener más minutos que Piqué hay un Tití va a ser complicado y además Tobía tiene que adaptarse al estilo de filosofía de juego del Barça le he visto que por arriba va muy bien no sólo por el uno noventa porque es muy contundente sacando balón me parece que todavía tiene que adaptarse un poco a los compañeros y no hacer alguna frivolidad como el otro día sacando el balón hay a lo Laudrup que casi la esa pérdida de valor hay que darle tiempo es muy joven

Voz 2 26:40 pero yo creo que tiene que tener paciencia es un jugador interesante

Voz 1375 26:43 de mucho futuro pero teniendo a Umtiti a Piqué de momento hay que decirle que se lo tome con calma con toda legalidad del mundo

Voz 0159 26:49 tienen bueno espero que mucha calma porque tenemos de cara al Mundial

Voz 2 26:52 claro claro que importante que juegue sí

Voz 3 26:55 la positivo ayer la positiva

Voz 2 26:57 venga venga pues hay

Voz 0159 27:00 entre aumentaba para Gustavo para ti quién es el favorito para ganar este año la Champions

Voz 2 27:06 no vale decir ahora el Athletic en la SER está duda de no saber para mí ahí

Voz 0749 27:14 por historia el Real Madrid pero el City lo veo lo veo muy bien muy bien juega mañana el pase veo muy bien está muy fino los automatismos que quería Guardiola los va cogiendo cada vez más está muy bien físicamente y están en un estado de forma que cada uno debe al Kun Agüero con cuatro goles de In cómo está jugando entre líneas a mí el City ahora mismo da miedo después en esa competición Price asusta un poco pero para mil City es candidato número uno

Voz 0159 27:44 buen negocio vendiendo ojalá el Atleti no esto que el año que viene

Voz 2 27:47 no he visto este visto ahí te he visto yo Laura Laura no Lidia Lidia no lo he visto en una pregunta Iturralde mejor

Voz 1375 27:57 tú rebelde de verdad es que de verdad cuanto aprendemos con Iturralde lo que estamos lo que nos está enseñando a alumnos

Voz 6 28:04 oye

Voz 1375 28:04 un placer vaya mesa de fútbol qué lujo tener aquí Álvaro Benito a Santi Cañizares a Gustavo hoy a Pedja Mijatovic os agradezco que haya estado aquí en este Larguero

Voz 2 28:13 cuando el Día Mundial de la radio así que está

Voz 1375 28:16 ah bueno hasta cuando mañana pasado iremos hablando iremos

Voz 2 28:18 luchando en Carrusel y en El Larguero gracias y un aplauso para ellos chavales gracias al larguero