Mª Carmen: "Todo lo que sé lo he aprendido de la radio"

Voz 1 00:00 nadie en Madrid no espera Maricarmen buenas noches

Voz 2 00:03 hola buenas noches qué tal Macarena pero encantada de hablar con usted mismo ya habla más veces contigo nace buena noche porque es uno mal estoy escuchándoos

Voz 1 00:13 muy amable muchas reglas

Voz 2 00:16 muertos tengo sesenta y seis años mi padre vendía los cupones de socios de la Cadena SER todo Fuencarral no sé decir aquello de tú es muy joven yo creo que nosotros hemos sido muchas veces serían

Voz 1 00:31 sí

Voz 2 00:33 ya

Voz 3 00:35 déjate siete años

Voz 2 00:38 tengo muchos recuerdos de una hermana mía dentro del estudio de Buscando la

Voz 3 00:45 se perdió se perdió que pase hacer

Voz 1 00:48 do

Voz 2 00:49 pues esa fue desde la madre la mayor que yo era la pequeña no Mayo que ellos tienen sentidos se de pistón Coco con los aciertos estando vivimos buscándola él haría con una que no veas empapar está asustada uno compañero vuestro buscándola al final dice aquí viéndolo vienen hereda se podría lo que traigo éramos Simon olían muy buena unas tardes iba con mi padre cogía de concursos que mucho con la tarde que entretenía a la gente luego asentaba escena no daba dado atiende bueno a mí la ha sido toda la vida

Voz 4 01:30 por quedarte con dos años que tengo

Voz 1 01:36 Maricarmen entiendo que con el contacto tan estrecho que tú Buster con la radio que además la vivió desde desde dentro lujos

Voz 2 01:45 es inevitable no tendrás la puesta todo el día

Voz 1 01:48 parece que que a una le falta algo la paga hubiera

Voz 2 01:53 a mi marido perdido ya que ellas dos novios y pues se está haciendo mal pero ahora mismo está durmiendo yo soy con acaba tu quedó Dharma pues ya me acabo de me acuesto verdugo no pero cosas acaba tu programa no me acuesto mer en compañía me mucha compañía en el bolsillo y bueno luego lo el anillo

Voz 1 02:21 no Carmena ha hecho algún hecho algún descubrimiento gracias a la radio no sé yo por ejemplo de descubro nombres de libros que de repente hoy una entrevista digo yo creo que este autor me va a gustar opuesto

Voz 2 02:37 me gusta mucho el perfume a mí me encanta escucharos queda muy buenos abogados y cosas de esas hacía muchos años una se antes de terminar la rabia y Vigo con el oído puesto eso está cubierto muchas cosas buenas y malas más neuronas mal nos va a sacar a las masas y lo mojando pero hay muchas cosas buenas que podrían con Carlos es verdad que sí luego que que trabaja él es fabulosas me al personal

Voz 1 03:17 es recíproco Maricarmen ustedes que están al otro lado también nos animan muchísimas gracias

Voz 2 03:23 aquí todo con esa señora que hablando claro el cante

Voz 1 03:29 sí no tengo franceses

Voz 2 03:32 me valía tengo cosas a la ambiente me Ms gas a mi hija en junio doscientos veces porque no sé pero me animo con esa señora que

Voz 4 03:46 ella está peor que contiene llegaremos a escuchar no toda

Voz 1 03:53 gracias Mari Carmen mucho ánimo también para usted