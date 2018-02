Nieves: "Ser persona dependiente en un medio rural es muy difícil"

Voz 1

00:00

me llamo Mari Nieves Ortiz vivo en Madrid soy madre en vive en Burgos vive en un pueblo que se llamaba Condés hablado de Aranda de Duero está a once kilómetros de de allí sabes qué pasa que la comunidad de Castilla y León resulta que sólo con mi medio de transporte hasta diez kilómetros la cosa que seguí con el tema de que la llevaran al centro de día y nada hay dos cartas que me lo han negado diciendo que que no que no tienen dinero a mí me han dicho que si quiere la podríamos llevar al centro de día pero la tenía la teníamos que llevar nosotros Mi hermano no sabe conducir con lo cual un que dependo de vecinos que me la puedan llevar queríamos es son centro de día para que que ella tuviera luego activa no solamente que está allí en casa pues sentada viendo la tele y en lo único que hace mi hermana ahora mismo está también en el paro por eso pueda atenderlas un poco mejor pero en el momento que encuentre trabajo que creo que la gente rural que que que está que no tienen derecho a nada eso eso pueblo Aranda muy grande no sé que tienen mucho de todo entre comillas pero a la hora de cuidar a sus mayores y creo que los pueblos sí son gente muy mayor no no no han puesto medios para eso