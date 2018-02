El PP y la realidad

Voz 1727 00:00 resumen de la Reunión en la cumbre del PP en el peor momento según las encuestas para el partido y en la situación de parálisis que vive España no hemos cuestionado a Rajoy no hemos hablado de su sucesión no hemos hablado del avance de los ciudadanos la corrupción es un tema del pasado no habrá quitas de deuda a las comunidades afiliadas no apoyaremos ninguna reforma electoral que no sea la nuestra es decir que gobierne la lista municipal más votada pues ya hasta ahora vamos con las cosas que pasan de verdad primero Cristóbal Montoro minutos después de salir de la reunión tranquilizar a sus barones sobre la deuda la deuda de las comunidades autónomas se fue a la radio de los obispos a confirmar que hará lo que había negado poco antes a sus compañeros a saber que si reestructurar reestructurará la deuda de las comunidades la secuencia fue así barones territoriales a la salida de la reunión Juan Vicente Herrera Castilla y León Alberto Núñez Feijóo Galicia

Voz 1 00:57 expresamente algunos presidentes hemos expresado nuestro

Voz 2 01:02 teoría absolutamente contrario debe una especie de mundo el regalo que puedan ser quitas a comunidades autónomas

Voz 1 01:07 sería razonable ningún ciudadano entendería que aquellos que deben dinero que es el es condones adeuda no

Voz 3 01:14 Montoro en la Cope por la noche el usted no escuchará una grabación muy hablando de quita no déjeme que lo ahí salí contento los presidentes autonómicos del PP diciendo que no habrá quitan pues estupendo pero eso no quiere decir que no hemos la deuda no sabe quiero decirlo también porque me parece muy importante que requirió tenemos esa deuda para que las palabra