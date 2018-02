Radio y deporte

Voz 0789

buenos días Pepa buenos días a todos hoy el Día Mundial de la Radio quiere subrayar la vinculación de la radio con el deporte una relación que va mucho más allá de la complicidad son universos fusionados dos realidades calientes que se enamoraron con pasión a primera vista hace casi un siglo la Cadena SER para dar contenido al mensaje de este año lleva desarrollando con éxito la campaña sin respeto no hay juego y ayer noche en El Larguero presentó un informe elaborado para este día a fin de analizar los comportamientos de los públicos en los grandes acontecimientos deportivos y el resultado del informe confirma lo que podíamos temer los valores del deporte se difuminan a menudo por los excesos por la barbarie una barbarie que no fotografía al deporte fotografía a la sociedad que se desnuda en el anonimato en la multitud como cabía esperar en Internet donde se manifiesta escandalosamente todo lo bueno y lo malo los bárbaros han encontrado su altavoz soñado las redes sociales por las cuales se pasean insolente Se impunes el machismo la homofobia el racismo la xenofobia el sexismo a lo largo del día a la Cadena Ser les irá ofreciendo detalles de este informe no obstante deberíamos evitar la tentación casi rutinaria de convertir las redes sociales en el gran chivo expiatorio en la pila en la que nos lavamos las manos cada vez que algo no saca los colores no olvidemos que las redes sociales no son territorio extranjero no es un espacio extraterrestre es parte de nuestra sociedad porque el deporte en efecto es inocente pero cuantos forman parte de su mundo tiene que reflexionar sobre su responsabilidad al cocinar los caldos de cultivo de la violencia con actitudes y declaraciones que lleva las rivalidades a las fronteras mismas del odio presidentes directivos entrenadores jugadores espectadores periodistas tienen tenemos mucho que decir y sobre todo mucho que no decir para que el deporte sea la gran fiesta competitiva que siempre ha de ser para que la radio la celebre con su maravilloso técnico olor sonoro