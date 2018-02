José Luis Ábalos: “El nuevo reglamento del partido responde a una sociedad que exige más participación”

Voz 1727 00:00 José Luis Ábalos se secretario de Organización del PSOE buenos días

Voz 1 00:04 muy buenos días qué tal estás nuevas normas

Voz 1727 00:06 suponen el ocaso de la democracia orgánica representativa la votación directa de las bases atan las manos a los órganos del partido

Voz 1 00:14 absoluto primero no yo lo caso la democracia y la confundirse siendo la democracia y responde a una expectativa largamente deseada por la militancia del partido socialista pero que general por una sociedad mucho más madura y exigente exige más participación en el conjunto de la sociedad yo no puede entender que esto no se equilibre con la pertenencia a un partido que lógicamente el ansía más democracia lo tanto esto es una conquista practica no que avanzar y profundizar la participación sitúa de la modernidad a un partido centenario como el maestro ya ya de las más democrático ahora es más democrático todavía y además tampoco cuestiona las direcciones más bien asigna claramente los roles las funciones por lo tanto no hay estas críticas que era un momento pues sean planteadas hambre hizo pues en en absoluto porque todos los órganos del partido tienen un papel y una responsabilidad

Voz 1727 01:14 sí era eran los órganos del partido por los órganos del partido que le preguntaba no por la democracia sin una manera orgánica de haber asumido hasta ahora la la representación eso sí que termina no porque no transfiere poder a la militancia

Voz 1 01:28 no los órganos de dirección siguen teniendo las mismas opciones si el trianera Asunción y que lo que ocurre es que siempre estaba escuchando el comité federal es decían que pierde la condición de de de de de de instituido remover secretario general por una cuestión lógica

Voz 1727 01:47 cuando ocurre día

Voz 1 01:49 era el Congreso el telesilla y al resto de la ejecutiva y esto tenía la misma legitimidad en origen pero esto ya no es así en la medida en que las elige por primarias entonces lo lógico es que la misma fuente llega legitimidad y la que sea también la encargada de remover que los esto por ejemplo no ocurre cuando en las agrupaciones locales la dirección se elige una lista completa el secretario general y el resto de la ejecutiva en esos casos efectivamente la por ejemplo la dimisión de los de la mitad de los miembros de la dirección provoca la caída al secretario general es decir allá donde sea por un lado el resto de la seguridad por otro pues tiene que atenderse a la fuente que origina esa legitimidad esa confianza donde no se produce sino que se elige conjuntamente por supuesto es como antes

Voz 2 02:42 luego hay cambio los papeles uso nada advirtió

Voz 1727 02:45 el actual Gobierno de Euskadi por ejemplo para entendernos donde el Partido Socialista de Euskadi apoya el PNV se tendría que haber votado por la militancia Si estuviera en vigor este este reglamento verdad

Voz 1 02:56 así es crisis en todos los casos en el futuro

Voz 1727 03:00 la voluntad de los militantes señor Avalos por no es vinculante a la hora de diseñar las listas electorales porque ahí el partido si se reserva la última palabra

Voz 1 03:10 bueno porque sólo acordó el Congreso porque el Congreso estableció unas resoluciones políticas que viene va a ser una manifestación de principios de voluntad política aprobó los estatutos eh que no dicen tampoco exactamente lo mismo unos alguno de estos principios fueron recogidos en la hormona otros no pero el Congreso aprobó entre otras cosas que la Comisión de Listas federal pudiera tener su papel no es su función que es la deriva al final establecer también respecto de todas las propuestas que le llegan pero esto se discutió con intensidad en el partido porque hay quien pensaba que no tenía que haber hecho esta instancia tenía que desaparecer pero es que se mantuvo y por lo tanto no interistas actúa como la instancia final que va a plantear lentamente finalmente aprobó el Comité Federal como antes como

Voz 1727 04:03 cómo es recibido el reglamento en la propuesta de reglamento entre las secretarías de organización de las federaciones

Voz 1 04:11 pues bien la verdad es que muy bien porque por una parte se respeta la resolución del Congreso hay que aplicarlas y respetarles por otra parte se mantiene toda la estructura orgánica que hemos conocido en el partido y por lo tanto las estructuras se sienten muy reconocidas que todas tienen un papel asignado a su también en correspondencia a su nivel territorial insisto es que la estructura orgánica sigue manteniendo sus competencias fíjese en el la las propuestas de la militancia que todas las candidaturas la recibe son las ejecutivas las provinciales las direcciones de la provincia no yo es que los remiten a la Comisión Federal de Listas pero también con informe de la Comisión Regional o sea todos los órganos de partido van a dar la opinión no respeta cómodo tanto todas las tienen un papel en este proceso

Voz 1727 05:02 el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro confirmó anoche que va a reestructurar la deuda de las comunidades autónomas que están más asfixiadas horas antes habíamos escuchado todos a los los líderes territoriales del PP decir que quitas no bueno ya sabemos que quizás no era lo que quería hacer Montoro qué opina el PSOE de que a estas alturas estemos sin modelo de financiación que no sepamos exactamente qué quiere hacer el partido en el Gobierno y el Gobierno

Voz 1 05:33 bueno nosotros hemos venido denunciando estos sistemáticamente son cuatro años en el que el Gobierno no ha cumplido con su obligación porque tenía que haber realizado el modelo de financiación según estos establece la ley está ahora pues no plantea ninguna propuesta Vitolo claro que se le ocurren son parches pero para no cometer el modelo definitivamente no nosotros lo que pensamos es que cuando hablamos de financiación autonómica para tener claramente que hablamos estamos hablando de la financiación de los servicios públicos que tienen que ver básicamente con la política social que se presta en este estado de las comunidades autónomas básicamente son las diez de la política social sanidad a la educación los servicios sociales estamos hablando de eso porque a veces parece ser

Voz 1727 06:16 sí parece que hablamos de algo muy abstracto y hablamos de algo muy concreto ustedes defienden las tas la condonación de la deuda expresamente

Voz 1 06:27 eso es lo que hemos planteado es un modelo de éxito opción que se tiene que negociar con las comunidades autónomas se tiene que ver también aquí es comunidades autónomas que tienen por ejemplo yo que es el valenciano un problema de financiación histórico

Voz 1727 06:42 y en ese caso quita o reestructuración

Voz 1 06:47 no hablamos de de un modelo de financiación que atienda también los problemas que tiene de deuda no no no quiero entrar en conceptos porque luego salen lo lo mismo hubiese sumado discursos de otro otro lo importante es al Gobierno a negociar una propuesta al Consejo de Política Fiscal

Voz 1727 07:08 dos preguntas muy concretas señor Ábalos el PSOE animales mujeres a participar en la huelga feminista del ocho de marzo

Voz 1 07:16 sí claro que sí es que este país necesita tomar conciencia de la desigualdad que que ahí con más de la mitad de la colección que no es un problema de salarios es un problema de pensiones es un problema de política de familia de conciliación familiar en la educación es decir yo creo que más allá de las anécdotas tenemos que tener conciencia de que no se puede de injusticia es necesario que se ha habido movilizaciones de cualquier cuestión este problema que intelectual

Voz 1727 07:49 el PSOE va a apoyar la reforma electoral que proponen Unidos Podemos y Ciudadanos

Voz 2 07:53 el piso es apoyar cualquier medida que represente mejorar la representatividad está en concreto que han presentado presentarlo no están

Voz 1 08:01 perdón esta que han presentado en concreto

Voz 1727 08:03 todos podemos y Ciudadanos la la apoyan

Voz 1 08:06 nosotros estamos dispuestos a hablar sobrevivido hemos dicho siempre que nuestra prioridad son favorecer la la ascensión del derecho de voto no eso no preocupa más hemos que tiene en ese sentido respeto a las personas con discapacidad desde el voto rogado podemos entrar a valorar el tema de la representatividad pero pensando en en en el país no unos intereses pero los partidos no en lo que es en España en general y los problemas que tiene también España que que se banner de un país que tiene nombrado riesgo de él siempre no nos importa sentarnos ahora bien hay una subcomisión en el Congreso de funciona hace tiempo sobre la reforma electoral

Voz 1727 08:51 sin avances no sin avances que sepamos sin avances que sepamos en esa subcomisión no

Voz 1 08:57 pues porque no tienen porque no hacen más que provocan plantear iniciativas pero me podría haber todos avances que era porque en este el Gobierno no tiene mayoría en lo tiene mayoría claro que sí cada mes vi que apoya para otras cuestiones para que efectivamente no salga nada de la oposición es el veto al que nos tiene acostumbrados la derecha en este país no sale ninguna iniciativa legislativa que aprobamos yo siempre comento Cuca ganado tantas votaciones como diputado en este tiempo a la cuestión es para qué sirve porque el bloqueo sistemático

Voz 1727 09:34 José Luis Ábalos le agradezco que haya estado esta mañana en la Cadena Ser muy buenos días