El futbol no es una excepción

Voz 1389

00:09

escape liberadora de tensiones pues no el fútbol también utilizan las redes sociales para liberar la mezcla o la mezcla es bastante explosiva además que conste que a mí me llama la atención el porcentaje es dramático pero creo que incluso menos que lo que ocurre en los bares los que vemos el futuro de los bares y ahí nos damos cuenta de que eso es una moneda común hay una frase que que es que este suele decir mucho que dice que el fútbol es la continuación de la guerra por otros medios siempre tiene una connotación positiva porque evidentemente es positivo que no haya agresividad física pero es verdad que sí que obvia una cosa en la guerra no hay público no se produce una gran batalla no hay gradas alrededor con unos animando a otros así que esto es una ventaja que el futuro hay astuto a la guerra tiene un trasfondo bastante inquietante porque muchos aficionados solemos decir queremos el futuro porque durante noventa minutos suspende hemos cualquier clase de raciocinio es decir vemos el fútbol por pura emoción hilo preocupan es que para un veinte por ciento de aficionados según este estudio la emoción se canalice a través de la violencia yo no pido que el aficionado al fútbol sea el mismo aficionado a la ópera aunque es verdad que el aficionado a la ópera subir al fútbol y se deja el mono oculto en casa en estaría bien que no se diese por supuesto que por el hecho de ser Laffón la afición popular que por el hecho de ser la afición el deporte del pueblo sede de Mir como propio el machismo el racismo y la homofobia en los insultos aunque también acabó con una pequeña reflexión mucho me temo que el fútbol en esto es como la RAE se limita a trasladar dentro del campo los usos populares que predominan fuera