SH474 Jorge Blass y la vida del mago Chung Ling Soo (11/02/2018)

Voz 0772 00:29 pues nos hacemos eco de una reseña de prensa del año veinticuatro de marzo de mil novecientos dieciocho hacía referencia a la muerte de un personaje que seguro que muchos de los que nos están escuchando es la primera vez que que oyen Chu Lin su un personaje con una vertiente vital muy muy particular el siempre se hizo pasar por chino pero era americano en definitiva es uno de los grandes magos de escena de comienzos del siglo XX de finales del XIX y comienzos del siglo XX muchos de los Magos actuales han heredado no solamente algunos de sus juegos más increíbles sino también la puesta en escena y sobretodo el misterio que rodea al propio personaje en sí Jorge Blass bienvenido de nuevo a Ser Historia muchas gracias Nacho un placer Jorge Blass es mago e ilusionista es con Jules como dicen los los ingleses no es quizá uno de esos herederos no de de William Robinson este mago americano yo nacido en el último tercio del del siglo XIX fallecido en mil ochocientos dieciocho ahora en pocas fechas el veinticuatro de marzo vamos a recordar celebrar no recordar eh su muerte una muerte bastante dramática luego hablaremos en un poco de de de ello pero yo decía ahora al principio que Chu su se caracterizó por eh aparecer vestido en el escenario incluso su aspecto físico en la forma de hablar absolutamente todo lo identificaba con con un chino pero el era americano y engañó a todo el mundo

Voz 3 01:56 todo el mundo lo increíbles que en sus inicios pues no la CIA fue algo que fue poco a poco adquiriendo Inti igual no empezó de hecho con no mucho éxito llamándose Robinson el mago misterioso poco a poco descubrió ese personaje que que cambiaría su carrera para siempre no hay no sólo la suya sino la la de magos posteriores que se inspiraron en él no el llego a ser el mago mejor pagado de su tiempo gracias a ese personaje y al al exotismo no que que mostraban sus shows en en las ruedas de prensa en las que también mantenía el personaje ha engañado a los periodistas porque él no hablaba chino pero chapurrea o sin ella la gente compraba eso sí la gente de hecho era un ayudante en el equipo que era chino que la ayuda a preparar esas estafas en los medios de comunicación no mediática hayan

Voz 0772 02:47 notas muy curiosas de él precisamente se presentaba como decías ahora no delante de los periodistas Le preguntaban en inglés el entendía perfectamente que lógicamente pero su ayudante chino hacía que le traducía no Yell la hablaba en un chino inventado a su ayudante y era el ayudante del que traducía la respuesta al al inglés no es un personaje bastante bastante carismático yo lo pensaba antes cuando venía hacia la Harada hacia la radio contigo yo creo que es la primera vez en la historia de la radio en España que se dediquen unos minutos a la historia de de Giuly uno de los magos más increíble

Voz 3 03:21 desde luego lo vamos a cumplir cien años de su muerte con lo cual es es algo memorable no algo para recordar de hecho inspiró como decíamos a muchos magos después bien o Quito por ejemplo se convirtió un mago extraordinario también adquiriese personaje chinescas ese personaje oriental su hijo fuman Chuck que se convirtió en uno de los grandes magos del siglo XX recorriendo muchísimos países entre ellos España haciendo grandes espectáculos esos en la época dorada de la magia no como como trasladaban toneladas de material en camiones llegaban una ciudad montaban el show de magia más grande jamás imaginado no hay todos todos ellos yo creo son herederos de alguna forma de esa estética esa puesta en escena que inició su

Voz 0772 04:08 además lo tenía que ha notado en la manera de muchos magos en el siglo XIX y XX de crear personajes no de aparecer como lo que no son es decir hay algunos personajes un amigo como Juan Tamariz por ejemplo que es personaje dentro y fuera del escenario pero hay otros sin donde realmente el el la la personalidad que adquieren el escenario es totalmente diferente a lo que ahora se muestran en la en su cotidianidad misión estaba estaba casado tenía hijos Si las las fotografías que vemos de él de esas reuniones de círculos mágicos en Estados Unidos en Inglaterra el iba vestido de paisano todo el mundo sabía que él era Julie su pero solamente en un círculo muy cerrado o no de de magos eso es muy muy muy mágico no muy vinculado los mal

Voz 3 04:54 pues mantenía mucho el secreto efectivamente hay mira hay en películas como el de prestigio El truco final donde muestran un poco eso no hasta dónde puedes llegar a mantener el secreto yo creo que en esa época desde luego ahora los secretos por supuesto se protegen pero en esa época era aún mayor no no había tanta información no había tantas tanto Internet tanta comunicación entre las personas era más difícil la comunicación y eso hacía que en secreto se mantuviera muchos años bien guardado no de hecho entre los magos había muchas batallas por ejemplo no fue Chu su pero fuman should del que hablábamos quiere heredó su estilo vino a España hacer una serie de actuaciones hay resulta un mago catalán llamado Lee Chang era mago que que se inspiró en el personaje fuman Choi de hecho copió gran parte de su repertorio fuman suben en las memorias se llama ilusión show el libro cuenta como cuando vino a Cataluña un mago le fusiló toda la actuación incluso el vestuario y un poco una nota negativa lo que le había pasado en su carrera no

Voz 0772 05:59 a quién no pudo actuar aquí tampoco es no para qué voy a ya

Voz 3 06:02 sí claro si hay un tipo allí que me está copiando no

Voz 0772 06:05 el lo has mencionado ahora no hay películas como El truco final yo tengo aquí anotado también magia la luz de la luna que es una película de Woody Allen donde el protagonista es un mago que en el escenario eh adquiere el el personaje de un chino está todo ello inspirado en Junio

Voz 3 06:19 maravillosa película además que muestra la batalla entre los magos y los médiums no de El mago racional el mago que conoce los secretos el médium que por lo general salvo alguna excepción inédita vende humo hoy cuentan un poco más allá hay bueno pues utilizan trucos de mago encubierto no

Voz 5 06:42 más de setenta años después de que Chu lin su muriera realizando el juego de atrapar la bala el mago Paul Daniels recreó el mismo escenario en un show el directo para la televisión británica utilizó sus mismas ropas y lo más extraordinario uno de los dos hombres que aquella noche disparo contra Chun Linus estuvo presente para disparar de nuevo

Voz 0772 07:20 como escuchábamos ahora en este fragmento de un documental de Historia de la magia el en el año mil ochocientos ochenta y dos Paul Daniels un grandísimo ilusionista recreo la momento de la de la muerte de su que es uno de los trucos más peligrosos de la historia de la de la magia que yo creo que nunca realizado lo de tapar la bala no lo estoy dejando

Voz 3 07:39 no no la verdad es que se ha hecho muy poco y realmente es muy peligroso hay varias personas después de hechos que han muerto Angelina lista grande creo que son diez o no sé cuantos magos antítesis del muerto por yo voy a hacer ese truco apenas manteles en Las Vegas de de manera magistral ante el eres un dúo de magos que actúan en Las Vegas en un teatro ir ellos hacían una bala doble os aún no disparaba Penn disparaba teles teles para Penn la vez Iñaki marcaba una línea en el suelo en la cual no podían cruzar al otro lado no ir dos espectadores firmaban las alas con lo cual las metía en esa pistola y ahora al disparar efectivamente atrapada en con los dientes la avala cada uno de Olot con lo cual era un milagro era una versión muy elaborada de aquello que que empezó haciendo que sin duda fue mortal para él pero pero también legendario porque aún no se sabe muy bien cómo fue los los motivos de su muerte Si la ayudante tal vez la mujer quién tuviera que hacer el truco del mecanismo secreto tal vez un suicidio si hay mucha conspiración alrededor fue

Voz 0772 08:46 ese veinticuatro de mono el veintitrés de marzo en realidad en mil novecientos dieciocho el murió al día siguiente súper había caracterizado no por por ese juego de atrapar la bala salían varios de sus ayudantes todo ello pues nos lo tenemos que imaginar cómo hay fotografías algunas postales de de la época vestidos todos de manera oriental eh con unos fusiles Le dispar

Voz 6 09:08 Araba agarraba la la avala con con los dientes la dejaba caer en en un plato no

Voz 0772 09:15 en esta ocasión pues el el fallo no o en el truco falló no sabemos lo que falló y le pegaron un tiro en el en el pecho y murió a las a las pocas horas Si bueno es la la única vez que se le oyó hablar en inglés no en en el escenario con creo dijo algo ha ido mal lo algo así automáticamente cerraron las se bajaron las cortinas del del teatro londinense y se lo llevó al hospital y a las pocas horas de murió un personaje legendario no que como decías no se sabe si fue un suicidio sí mujer que la había pillado en más de una ocasión con pues con unas así asuntos de faldas se quería vengar a la venganza de de uno de esos

Voz 3 09:56 ayudantes que curiosamente el que volvió a disparar en el año mil ochocientos ochenta y dos sesenta y pico años después menos mal que ahí no pasa nada dado pero sí que es curiosa la la gestión de de los grandes espectáculos de magia esa época y los ayudantes y la mujer el grito todo ese mundo que claro hacían grandes giras Ponte en el contexto de que a lo mejor estaban viajando todo el año a distintos países con grandes cargas de material mucho desgaste físico

Voz 0772 10:26 magia son cosas muy precisas que a lo mejor un ligero Maymó

Voz 3 10:29 a hacer que todo se vaya al garete tal vez fue una mala fortuna tal vez fue algo conspiratoria pero la verdad es que es un misterio y nunca nunca se ha resuelto qué pasó realmente aquella noche en Londres con aquel truco memorable no hay legendario bueno

Voz 0772 10:46 otro de muy poco no no vamos a ver el truco de atrapar la la avala pero sí que vamos a poder disfrutar en el Circo Price de Madrid de octavo Festival Internacional de Magia Circo Price no que tendrá lugar entre el ocho de febrero hielo once de marzo el catorce de febrero es el comienzo de la de la gala de escena el ocho de febrero de la la magia de cerca Jorge Blass director de este fantástico Festival que es lo que nos vamos a encontrar

Voz 3 11:12 pues mira vamos a ver a algunos de los mejores magos del mundo y además traen sus últimas creaciones mágicas vamos a ver magia muy evolucionada que que sin duda va a sorprender a todo el público que venga son shows de muchos tipos empezamos con magia de cerca tres magos increíbles que son nada Rubin Pérez Rafael y Miguel Ángel Gea van a presentar dar magia a corta distancia en la sala Paris y eso va a ser del ocho al once de febrero sólo para cien personas por función en en seis únicas funciones para poder disfrutar de grandes maestros de ese arte de la magia de cerca lo empieza la Gran Gala de escena donde va a haber un montón de de artistas pues de Ucrania de Estados Unidos de de Europa de Francia un montón de sitios que van a traer su última creación is última magia yo también voy a presentar tres ilusiones inéditas que nunca antes hecho alguna de ellas tiene que ver con algún contemporáneo de hecho un link su combatir de colza la silla de escolta que es un truco mítico también el legendario Im luego también este año añadió hemos dos nuevas actividades en las cuales estas involucrado en una de ellas que son conferencias mágicas va a haber tres conferencias de la historia de la magia maravillosas que tengo muchísimas ganas de de poder verlas Si bueno una sobre judío ni Robert Sudán otra sobre la historia de las Magas hoy con Gemma Navarro tendremos a Ramón Mairata hablando de fantasmagóricas judío ni tendremos a a un alguien que ha colaborado aquí en el programa El Bardo Caamaño amigo de Ser Historia y el Gemma naval

Voz 0772 12:43 ahora también y Ramón yo creo que han pasado todos por por aquí esas conferencias eran en la de judío ni Rober dudan el veintitrés de febrero el dos de marzo Gema Navarro el nueve de marzo con Ramón Mairata tenis toda la información en una página web que es festival magia Madrid punto com ahí podéis ver todo el programa detención porque si comparas las entradas antes del día catorce de febrero quedan muy poquitos días os pueden hacer hasta el cuarenta por ciento de descuento yo creo que es una oportunidad única porque Jorge la magia parece que sigue de moda

Voz 3 13:15 sigue de moda y la gente le encanta verlo en directo se emociona además en este en este festival lo bueno es que van a ver propuestas nuevas no yo creo que es lo que me gusta la magia sorprenderse igual que el público con el truco de la bala que hacía un link su se fascinaba con lo imposible pues esa magia ha evolucionado y ahora utilizamos drones utilizamos proyecciones audiovisuales un montón de técnicas muy novedosas pero sigue produciendo en el espectador esa fascinación asombro que producían los magos en en el siglo XIX es más apoyo

Voz 0772 13:48 antes de todo la la magia poder vivirla hay como lo digo siempre a a Jorge aunque conozca el el juego lo que hay detrás a mí me me me me emociona muchísimo poder disfrutar de esas sensaciones que comunica la la magia recordad el VIII Festival Internacional de Magia eh Circo Price en Madrid del ocho de febrero al catorce de eh

Voz 3 14:11 el once de mal uso de marzo que las fechas y los chavales

Voz 0772 14:13 domar la toda la información en la página web festival magia en Madrid punto com a colación de la figura de Xúquer vamos a rememorar ahora dentro muy poquitos días el centenario de su muerte uno de los magos más ilustres de la historia de la magia con uno de los magos más ilustres del presente Jorge Blass muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia

Voz 3 14:36 ha Nacho que la magia os acompañe

