SH474 Pedro Baños: Así se domina el mundo (11/02/2018)

Voz 1 00:00 David que se apoderan de un punto estratégico una ciudad los yihadistas hacen un vídeo donde dicen de Agatha al Islam y todo el mundo grita bajo

Voz 1 00:13 tres puro marketing lo que viene a decir que América no puede ganar esto es algo que Al Qaeda no consiguió jamás

Voz 0772 00:30 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia con un fragmento de un documental de televisión española de ese programa Fantástico Documentos TV donde se habla un poco de del nacimiento de este grupo terrorista infame yo siempre me me me niego a decir su nombre aquí en en en antena sobre todo por el recuerdo no que que a muchos ha dado por por la diosa de los antiguos egipcios esa cultura que que a mí tanto me me entusiasma no da es en Sun en su nombre en las siglas en en en árabe es quizá el referir de que también lo podemos decir poco a poco parece que la que la llama se va apagando tocó madera lo mismo cuando esté diciendo estas cosas y ha surgido un nuevo atentado con un montón de muertes por lo menos en en Occidente no porque parece que solamente nos acordamos de ello cuando esas muertes están más cerca de nosotros y nos olvidamos de que es precisamente en el en el mundo árabe donde hay centenares y miles de personas las que han fallecido por los atentados de este grupo terrorista este solamente es uno de los te tentáculos con los que en la actualidad podemos decir que se articula esa manipulación o intento de control de el del mundo así se domina el mundo es el título de este libro que tengo mis manos aquí sobre la mesa de esta redacción de de de Ser Historia publicado por Ariel cuyo autor e Pedro Baños coronel del Ejército de del aire leonés que azzurro como Joe encierra algo de tierra porque el equipo tierra la Academia Básica de Suboficiales en León claro por el Ejército del Aire Pedro muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos bienvenido a Ser Historia

Voz 0743 02:03 encantado es un auténtico placer Nacho muchas de prima

Voz 0772 02:05 darme el ser humano ha tenido siempre el el deseo de de de ampliar fronteras no a par partiendo de de lugar de donde nace su cultura su civilización su poder es decir esta este esta idea de dominar el mundo como tú la las presas en el título de del libro es algo que viene de de mucho tiempo atrás las ansias de poder

Voz 0743 02:28 llevan a ser expansionistas expansionistas tanto para conseguir en su momento territorio población con muchas veces lo que se hace hoy en día simplemente para conseguir influencia porque si consigues influencia también estas consiguiendo sobretodo los recursos hoy en día ya no se trata tanto de conseguir población porque la población digamos el el componente Un mano a la hora de de él trabajar en una fábrica ha pedido ver evidentemente pues parte de sus características oyentes sobre todo lo que se trata es de ejercer el poder a través de la guerra psicológica de los medios de comunicación para influir sobre la gente y por lo tanto también influir sobre la mente de los dirigentes

Voz 0772 03:03 es mencionado estas herramientas como como Internet las tecnologías convencionales que sobre todo en la segunda mitad del siglo XX pues han tenido tanta aboga sobretodo el han estado tan en boga como sobre todo en Internet son herramientas que han cambiado también ese paradigma del del anhelo del control y herramientas más útiles para la la gente que hace el mal no intentar hacerse como expresa muy bien esos temas

Voz 0743 03:29 tacos que aparecen en la portada de de tu libro

Voz 0772 03:31 el mundo pues de intentar hacer acopio de absolutamente todo

Voz 0743 03:34 hay algo que es eterno que son las pasiones humanas los pecados capitales que consumen a todos pero hay uno que lo modifica sustancialmente que efectivamente es la tecnología y además una tecnología que si el esa geopolítica con minúscula que entonces estaba relacionada con un ámbito geográfico muy limitado hoy en día lo pondríamos esa G con mayúscula porque abarca todo el planeta cuando hablamos de esas operaciones de información de guerra psicológica son operaciones de escala planetaria y eso solamente lo permite la tecnología actual que no existía hasta hace muy poco tiempo porque los teléfonos inteligentes es una cosa de hace diez años más o menos lo que significa que hay que efectivamente hoy en día esa capacidad que tiene quién controla esos medios de comunicación sea nueva tecnología o ya la tecnología que ganó Novak la queremos totalmente instaurada en nuestro mundo pues tiene una capacidad casi omnímodo para controlar el planeta

Voz 0772 04:24 un control que yo recuerdo en una conversación con un amigo egipcio pues recordó que debía de ser pues hace más de cinco años porque el el nacimiento de de de Daesh edad en dos mil trece más o menos yo recuerdo que debió de ser ese año o poco antes el ya me comentaba que un poco temeroso no de de esos comentarios que ya empezaban a surgir en la televisión de un grupo al norte de Siria que estaba con la idea de de crear un califato la voz que escuchaba yo en la palabra califato desvinculado a la Historia Medieval no sobre todo de Al Andalus en este tipo de de de anécdotas históricas no yo recuerdo lo porque lo tengo un escrito en los diarios de viaje que yo siempre realizo pues ha estado con fulanito en este zapatería y me ha comentado esto no y en la que el momento pues no tome casi como una una anécdota no y al poco tiempo cuando empieza a ver pues al cabo de unos meses un año dos el los problemas que empieza a ver con con da es en en en en Occidente en el entorno más cercano a mí me acuerdo de la charla que tuve con con Walid con con esta amigo irreflexiva un poco pum en en ese sentido un poco lo que decía antes no quizás esa idea de dominio del mundo empieza en un lugar determinado se va extendiendo poco a poco a poco

Voz 0743 05:43 hoy no somos conscientes de ello hasta que lo tenemos practicamente delante de nuestras narices

Voz 0772 05:48 pues aunque el miedo y las alertas han saltado tiempo

Voz 0743 05:50 atrás para todos los grupos salafistas yihadistas que es la expresión correcta la aspiración es la misma que es un califato universal regido por un califa donde impere la ley sharia la única diferencia y la pelea que hay entre ellos que la tenemos hoy en día también por ejemplo en el escenario serio entre el Estado Islámico que todavía sigue vivo Al Qaeda es quién va a ser el califa claro cuando Al Bagdadi a el califa Ibrahim Al Badri se erige el en califa de ese Estado Islámico se das claro Al Qaeda en este caso el al alza el alza Al Zawahiri es el actual líder de Al Qaeda una vez que fallece o que es asesinado Bin Laden resulta que claro dice no no se nosotros llevamos desde el año mil novecientos ochenta y ocho intentando crear ese califato universal no ser sector Al Khalifa Nos correspondería a nosotros pero objetivos lo mismo porque claro hay que pensar que el califato existió hasta mil novecientos veinticuatro hasta mil novecientos veinticuatro que es abolido por Ataturk precisamente en mil novecientos veintiocho Si surgen los Hermanos Musulmanes en Egipto de la mano de Al Banna es para recuperar para volver a instaurar ese califato y desde entonces hablamos de mil novecientos veintiocho siempre ha habido grupos que lo han intentado instaurar algunos de manera local el califato en en el norte del Cáucaso en la zona de de Chechenia Ingushetia de arrestar podríamos hablar de los califato es que se intentó instaurar en Afganistán pero sobretodo también hay una corriente que lo intente hacer de manera universal que se califato llegas a dominar todo el mundo esas corrientes expansionistas que estábamos comentando porque Salade significa el predecesor iban los fundamentos es el fundamentalismo y por lo tanto es la aspiración de recuperar el momento de mayor esplendor donde prácticamente se califato musulmán abarcaba todo el mundo conocido que estamos hablando de aproximadamente hacia el año mil recordemos que además es que lo teníamos el califato aquí en Córdoba con Abderramán III que ese momento era el hombre más poderoso de la tierra y es lo que pretende recuperar esos momentos históricos por tanto el momento además de mayor pureza del Islam donde no ellos creen que no estaban contaminados por la influencia judeocristiana pueblos misioneros que han intentado perturbar a modificar sus hábitos de vida y por lo tanto recuperar ese califato y a ser posible instarle en todo el planeta

Voz 4 08:11 insiste en numerosas células clandestinas del Daesh en todo Irak el centro de Bagdad les interesa especialmente porque es un escaparate mediático para el Daesh es un objetivo muy importante que gran parte de la población árabe suní que vive allí hartado del comportamiento del gobierno de Irak y las milicias chiíes en la cultura islámica todo el que haya estudiado más de cuatro años en Bagdad para adquirir conocimientos son religiosos puede adoptar el apodo de Al Bagdadi en alusión a la ciudad de Samarra para venir a estudiar la ley islámica la sharía estudió en la Facultad de Ciencias Islámicas transformó su manera de pensar al principio simpatizaba con los Hermanos Musulmanes pero acabó adoptando la ideología salafista luego fue detenido y encarcelado los americanos en Faluya eso supuso un punto de inflexión en su vida pues Al Bagdadi se radicalizó más aún hice pasó al campo de los yihadistas

Voz 0772 09:35 escuchábamos a Hisham Al además Ewen ese experto en inteligencia iraquí hablando sobre la figura de Al Bagdadi un individuo personaje del que en los últimos minutos también comentábamos con Pedro Baños no autor de este libro así se domina el mundo

Voz 0772 09:51 le comentaba yo ahora le preguntaba que no recordaba el nombre del fundador de los Hermanos Musulmanes en Egipto Albano que que es quizá lo decía él no el el referente quizá de esos primeros movimientos yo conozco también un poco en el mundo de los Hermanos Musulmanes no por por ese vínculo que tengo en en Egipto no ya ya absolutamente de todo gente cordial ingente pues que es un poco la la la cabeza no yo tengo muchos amigos que son de los Hermanos Musulmanes y se puede hablar con ellos absolutamente de de todo sin ningún problema por lo menos cara caras luego a lo mejor ellos de espaldas como dicen bueno Occidente y tal no sé que estábamos un poco el la doble cara que tienen muchas de estas de estas personas no pero en cualquier caso el luego hay otro personaje que es quita el quizá el continuador más pragmático de toda la forma de pensamiento de los Hermanos Musulmanes que fue el que fue mandado a ajusticiar por y por Nasser y quizá comienza ahí un poco el levantamiento de de todo este tipo de movimientos no que luego derivan en Al Qaeda

Voz 0743 10:52 no es muy interesante que verás el además en la lo que hayamos en la voz en off se suele mezclar salafista yihadista terrorista no es lo mismo ni parecido

Voz 0772 11:03 conozco amigos salafistas que que se puede comer con ellos y hablar absolutamente

Voz 0743 11:06 pero todo porque una cosa es que tú tengas un pensamiento radical tú puedes ser un radical demócrata sí creen en la democracia como el único principio y además estar totalmente convencido y no aceptar ninguno más es decir eso también ser un radical pero de ser un radical a convertirse en terrorista desde luego dista muchísimo es cierto que los terroristas pasa por un proceso de radicalización evidente no el pero no significa le deslumbró pues vamos a relacionar lo de una manera absolutamente directa y luego además el yihadismo el el jazz la Yihat técnica este caso a la yihad mero porque podíamos hablar mucho del significado de la Yihat la hija menor lo que significa básicamente es la defensa del Islam frente a cualquier ataque que reciba es verdad que para el ya el yihadista más extremo ya no solamente busca la defensa de la isla que también casi entiende que está siendo oprimida que está muriendo sus hermanos musulmanes siendo bombardeados siendo oprimidos en algunos lugares del mundo el es aún más la comunidad de creyentes y que lo que pasa o musulmanes afecta a todos pero además está luego el yihadista que ya no se conforma con la defensa sino que ir ir al ataque qué es lo que quiere es acabar con todos aquellos que no entienden el mundo como lo entienden ellos ese sería el caso más extremo ahí surgen evidentemente una manera de actuar una manera de actuar que es el terrorismo pero claro el problema es que lo que da miedo verdaderamente muchas veces más que el terrorismo es el Islam político porque Islán es muchísimo más que una religión que a lo mejor nosotros tampoco lo podemos entender el Islam es una corriente política lo fue de sus orígenes de tal manera que es integrista por definición pretende abarcar y ordenar todos los aspectos de la vida del hombre desde como individuo como familia como sociedad la economía la política y por eso ha sido sistemáticamente atacado por todos aquellos que pretendía instaurar o que o mantener un régimen político diferente y muchas veces el terrorismo no es la parte más peligrosa dentro de de del Islam sino como digo esas corrientes políticas integristas y fundamentalistas que pretende alcanzar el poder y cómo lo alcanzan el poder básicamente de dos maneras o bien radicalizando a la población para que democráticamente les vote y alcancen el poder tenemos un caso bien claro tenemos Argelia o tenemos Egipto recientemente o bien llegan al poder muchas veces con alianzas y con acuerdos con otros grupos políticos y una vez que han llegado qué haces radicaliza o terminar Reverte radicalizar las bases para que les sostengan en el poder que es en cierto modo lo que está sucediendo con Turquía yo

Voz 0772 13:35 tuve la oportunidad de conocer a Mohamed Mursi

Voz 5 13:38 en Egipto el presidente

Voz 0772 13:40 los Hermanos Musulmanes que ahora está en en la cárcel no voy a

Voz 5 13:44 evitar lo que lo que pasó aquí los que

Voz 0772 13:46 lo que comentábamos antes has habla ay ay ay

Voz 0743 13:49 otro intelectual muy importante dentro del José María musulmanes que es Cut Cut en los años cincuenta recibe una beca para ir a estudiar a Estados Unidos y cuando llega allí lo que ve le parece horroroso vicio la degeneración drogas alcohol entonces cuando vuelve dice esta gente quiere acabar con la civilización de todo el mundo tenemos que volver a ese pasado para instaurar un mundo conservador donde Cesc se mantengan las tradiciones más fieles más representativas de la isla ese ese Kut es muy importante porque es una figura esencial en el pensamiento tanto de Al Zawahiri como

Voz 0772 14:25 de Bin Laden que es el que se radicaliza porque en sus inicios no era en absoluto así pero es el que se radicaliza precisamente yendo a Estados Unidos que es una claro

Voz 0743 14:33 pero claro a ver al contraste de ese mundo que él entiende que está en descomposición equipos imaginemos lo que podría pensar hoy en día claro pero ver ese mundo que está en descomposición que es contra los que combaten los los salafistas yihadistas convertidos en terroristas porque es ataca la sala de la sala de fiesta Bataclan como las salafistas que es atacan en Estambul porque para ellos es el símbolo de la perdición el símbolo del satanizan donde es es además una música que de por sí para un un extremista muy extremista el islamista es algo ya pecaminoso por definición pues imaginémonos Weise se cometen todo tipo de actos inmorales no

Voz 0772 15:09 que quede económico a ir detrás de todo esto porque siempre es habla de el poder quizás la la idea de de esa religión como bandera como parapeto en realidad luego de un control verdaderamente económico hay unos intereses económicos realmente fuertes que son

Voz 0743 15:25 es que yo creo que a la larga solos que Justino justifican los que empuja

Voz 0772 15:28 no dan pábulo a este tipo de de

Voz 0743 15:31 de de ideas claro en la en la pregunta es magnífica Nacho yo precisamente relato cómo se crea una Yihat en en el libro porque muchas veces nos centramos en los fijamos en la base en el peor en el albañil de la obra pero claro es efectivamente es es un títere manejado por alguien por alguien que pretende conseguir objetivos políticos y lo político siempre está relacionada con la economía no sobrevive ninguna política sin tener una base económica son esos objetivos de poder esas ansias de dominio imponer tu voluntad al resto que al final es es ese es la guerra permanente en la que está inmerso el hombre esas ambiciones humanas en muchas veces lo que pasa es que para conseguir el éxito dentro de esas operaciones que necesitas el soldado perfecto y que soldado más perfecto que al que está dispuesto a cometer el mayor de los sacrificios y las mayores de las barbaridades en nombre de una religión no duda jamás es como el como digo es el soldado absolutamente perfecto

Voz 0772 16:26 la verdad es que es una historia sobrecogedora pero también apasionante muy subrayó Gante y atractiva no la que podemos descubrir en este libro de nuestro invitado el coronel del Ejército de Tierra Pedro Baños así se domina el mundo desvelando las claves del poder mundial publicado por por Ariel cuantas ediciones llevas ya Pedro pues ya antes de Navidad estaba ya la quinta edición en todo un éxito

Voz 0743 16:47 en poco más de un mes lo cierto es que ha sido un gran éxito pero sobre todo al éxito

Voz 0772 16:50 yo yo yo creo que ha sido el éxito del público

Voz 0743 16:53 la gente se da cuenta que necesitas saber qué es lo que está pasando en el mundo y sobre todo qué es lo que lo que nos va a pasar especialmente la gente joven que tiene un futuro realmente incierto no lo vamos a negar y claro yo yo en el libro descubro pues como nos llevan a los conflictos como lo llevan a las guerras vistiendo los de humanitarismo de democracia de libertad y en cambio lo que ella suele haber detrás sones ambiciones geopolíticas también ambiciones económicas relato por ejemplo todo el contexto económico que existía detrás del ataque alivia el ataque a Gadafi un ataque que por cierto ha significado la desestructuración no sólo de Libia de buena parte del Magreb de todo el Sahel y cada vez más está afectando África Occidental

Voz 3 17:33 Pedro

Voz 0772 17:33 Baños coronel autor de este magnífico libro así se domine el mundo muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia una red