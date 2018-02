SH474 La historia del Archivo General de Simancas (11/02/2018)

Voz 1 00:00 hola

Voz 0772 00:21 buenas en el programa cuatrocientos setenta hace prácticamente un mes de Ser Historia hablamos de un documento singular un documento insólito extraño que en teoría no tendríamos que prever no que fuera a aparecer en un archivo histórico como es el Archivo de Simancas recordad lo podéis hacer a través de nuestros podcast en en Ser Historia punto com no a través de la aplicación de la de la Cadena SER ese de comentó que no se hablaba del siglo XVIII de una supuesta llegada de lunares de selenitas en un globo a las Islas Canarias bien ese documento como digo apareció en el Archivo General de Simancas es sin lugar a dudas la excusa perfecta para volver a este enclave un lugar que está a las afueras de Valladolid en la población de Simancas y que yo conozco desde niño yo tuve la oportunidad de que el CERI estudiar en la ciudad de Valladolid el Archivo de Simancas sobre todo por el castillo en el que en el que se recogen todos estos estas decenas de miles de legajos siempre ha tenido pues una magia especial no es un castillo pues como nos imaginamos los los castillos siendo niños no con esas grandes murallas esas torres acabadas el encono sede de color negro en este caso pues algo quizá más cercano a lo que es la arquitectura típica de los castillos que vemos en en lugares del centro de Europa de lo de la tradición qué podemos esperar en España no

Voz 3 01:51 yo por ejemplo que conocí también el castillo de Peñafiel

Voz 0772 01:53 Valladolid pues la las similitudes que hay entre ambos edificios son muchas pero también los aspectos que le distan bueno pues hemos viajado a Valladolid hemos estado en el Archivo de Simancas hemos tenido la suerte de compartir con Julia Rodríguez que es subdirectora una charla para que nos cuente cuál es la historia de este edificio y sobre todo la historia de los documentos que aparecen hay recogidos desde prácticamente el siglo XVI más de quinientos años de historia de un lugar en donde se recoge el pasado sobre todo en legado de nuestros Monarcas desde la dinastía de los Austrias hasta practicamente en la actualidad hola cuya Rodríguez bienvenida a Ser Historia de Gallardo encantada de estar aquí sí sí más gracias por este recibimiento tan cariñoso que nos has hecho en el Archivo General de Simancas un lugar que yo te comentaba antes a micrófono cerrado que conocía de mi paso por por Valladolid pero que algunos detalles de su historia de desconocía no es un archivo que se crean en el siglo XVI en mil quinientos cuarenta pero el el la historia del edificio esa retrotrae en el tiempo un siglo antes no al siglo al siglo XV cuál es la Historia desde maravilloso castillo de Simancas

Voz 4 03:18 efectivamente en el archivo se asienta sobre una primitiva fortaleza que construyen los Almirante de Castilla a familia de los Enríquez la construye a finales del siglo XV eh y al poco tiempo de construir la hallaron el reinado de los Reyes Católicos los Reyes Católicos no tienen demasiado interés de la fortaleza esté en manos de una familia tan poderosa in negocian con ellos una permuta de manera que la fortaleza pasará a manos de los Reyes los Reyes la destinarán como todas las al resto de fortalezas a cárcel de presos políticos ya depósito de armas y también en algunos casos fue importante eh cámara de depósito de custodia de de bienes reales

Voz 0772 04:00 cuando hablamos de un archivo en el siglo XVI ya no llama la atención quizá la idea de de almacenar de aglutinar de conservar documentos no el interés que había en aquella época la Corona de Aragón tenía sumó su archivo pero Castilla no tenía no y quizá ahí la necesidad de buscar una ubicación

Voz 4 04:18 para para guardar que bueno Castilla en realidad hace fue Mar negligente que que que los territorios de la Corona de Aragón y la monarquía castellana fue más descuidada e es verdad que

Voz 5 04:34 eh la reconquista

Voz 4 04:36 está el proceso de de de guerras civiles a lo largo a lo largo de la Edad Media las guerras dinástica se inmutó hay un todo un conjunto de elementos retirada hacia de la corte que podría justificar esa falta de existencia de un punto de referencia estable y fijo que sirviera como archivo Corona de Aragón en la Monarquía aragonesa la verdad es que crea un archivo antes ahora bien el archivo que se creará posteriormente verdaderamente de algún modo salva esa dispersión de distintos depósitos y archivos que estaban de disgregar los a lo largo de toda la geografía castellana

Voz 0772 05:15 y qué tipo de documentos en los que se conservan me comentabas antes visitando algunas de las de los espacios de de este castillo de Simancas suele darse de General de Simancas la necesidad de guardar quizá los los documentos más cercanos a la propia naturaleza de la Corona

Voz 4 05:32 sí naturalmente eso eso eso es fundamental es decir éste es un archivo que crean la monarquía se crea con la documentación para guardar sobretodo la documentación generada por los órganos de gobierno de esa hartos de la Administración central sólo lo que define a Simancas la la custodia de la documentación generada por los órganos de la Administración centra los siglos XVI y XVII fueron los consejos después eran las secretarías borbónica después una más presionante de documentación hacen distinta porque la cientas siempre fue el nervio en la columna fundamental en la que se asienta toda acción de Gobierno sobre todo cuando esta acción de gobierno tiene una amplitud de miras eh yo unas tensión como la que tuvo el realmente la monarquía hispano

Voz 0772 06:21 quizá fue la fecha mil quinientos cuarenta cuando nace el archivo como tal con la figura de Carlos Quinto sin embargo será su hijo Felipe II el que le da vida podríamos decir las y además como una serie de de motivaciones casi propias de un verdadero conservador de una persona muy metida no en el mundo de la conservación de de documentos me comentabas ahora anécdotas realmente curiosísima es de Felipe II y su famoso su vocación su pasión por por este tipo de documentos no

Voz 4 06:47 Carlos es el creador no cabe duda es de ese sentido pues es el padre de las Ximo eh ya es el primero que da la orden de que se reúne esas recoja aquí la parte fundamental de la documentación que estaba dispersa pero detrás de del proyecto de Felipe II eh hay un alcance y una profundidad de de tipo político de tipo administrativo y sobretodo también de tipo archivístico diferentes ya el proyecto de Felipe II su salto cualitativo porque Felipe II quiere hacer de Simancas ya el gran archivo de la monarquía hispánica con un proyecto muy maduro muy pensado y también muy moderno tanto en la configuración del archivo desde el punto de vista del edificio arquitectónico como Nsue en organización también de de del contenido

Voz 0772 07:39 además el propio Felipe II mandaba una serie de normas muy estrictas de cómo se tenían que cuidar esos documentos en qué tipo de de de habitaciones con qué materiales tendrían que estar hechos como se tenía que ventilaron no ventilar

Voz 4 07:53 sí de Felipe II visto unas instrucciones de que salen en años sepultar en año mil quinientos ochenta y ocho aunque probablemente bueno pues están en la mente en la mente de raya en la mente de la archivero al que nombra en mil quinientos sesenta y uno diga o de Ayala bastante tiempo antes no iría allí hay unos principios fundamentales de conservación que están absolutamente vigentes hoy el control de la humedad el control de de la temperatura también no de las condiciones medioambientales el orden fundamental el control también del polvo como un elemento de degradante por supuesto el control del peligro fundamental que era el fuego entonces las instrucciones contemplan todo pero también hay contemplan funciones de descripción que hoy son elementales una para conservar bien un fondo documental es necesario que esté mínimamente identificado e IS esa identificación mínima ya Felipe II la contempla al decir que todo debería dar una descripción tan sustancial como abrir

Voz 0772 09:01 el propio castillo de Simancas aparte de ser hoy la sede del Archivo General eh a lo largo de su historia ha sido también es bueno pues vivienda de de personajes ilustres no y lo comentabas antes al principio cárcel también de personajes también no menos conocido

Voz 4 09:17 sí en el carácter de cárcel lo va a mantener hasta que queda plenamente configurado con como archivo y como cárcel de personajes ilustres bueno pues aquí estuvo encerrado el eh

Voz 6 09:29 el dinero rebelde en el obispo Acuña que te

Voz 4 09:32 doctor dolores de cabeza le dio al emperador a Carlos Quinto también el barón de Montini y el mariscal de Navarra es decir toda una serie de personajes que tuvieron periodos de desafección a la Corona y también fue lugar de paso donde efectivamente es que sea poseen tan personajes ilustres en momentos determinados pero a partir de finales del siglo XVI cuando está configurado plenamente como archivo la fortaleza de Simancas el archivo que ha mandado a y construir hacer Felipe II pasa a ser el archivo de raíz esa es su la naturaleza que lo define

Voz 0772 10:12 y esa propia naturaleza con el devenir de los siglos pues ha vivido diferentes momentos no altibajos propios de la propia existencia de la propia historia de un de un país con un momento oscuro también de intento de saqueo destrucción con la Guerra de la Independencia

Voz 4 10:27 sí es el único punto que yo destaco siempre como punto negro en la en la historia del Archivo era un tres movido por un interés de crear en París el gran archivo del Imperio Napoleón da orden eh de qué es esa que efectivamente ese expolio en otros a los que hay en el Archivo de Simancas que obviamente no le interesa sino aquí ya que tiene una proyección más internacional lo que podríamos llamar la flor y nata del Archivo no la documentación que tiene un contenido político es más fuerte en la documentación del Consejo de Estado y sobre todo que tienen una proyección universal es la documentación que se llevar en los franceses en el año mil ochocientos once una parte importante de esa documentación del Consejo de Estado se recupera el mil ochocientos dieciséis virtud de los acuerdos del Congreso de los franceses se quedan con la parte relativa las negociaciones directas con la impar las embajadas francesas poco Francia en definitiva esa documentación que fue tratada fue descrita a principios del siglo XX en los Archivos Nacionales por un archivero del Archivo de Simancas EB Julián paz finalmente se recupera en el año mil novecientos cuarenta y dos porque la visita que hace de Franco al Archivo de Simancas en año treinta y nueve en el que firma como año de la victoria Se puso en antecedentes de este vacío aprovecha la invasión alemana para negociar con el mariscal Petén la repatriación de estos fondos presentarlo además como una de las grandes digamos conquistas no eh culturales de de de la recién hasta Duran Julio Rodríguez antes les decía que efectivamente el archivo

Voz 0772 12:09 Simancas es hoy precisamente eso el Archivo General de Simancas sin embargo también tiene ese esa faceta de de museo de lugar de exposiciones de visitas que lo convierte pues en un edificio vinculado a la sociedad que puede interactuar un poco con con los que los ciudadanos no aquí podemos ver exposiciones y eso en lugar visitable para conocer un poco la historia de este lugar

Voz 4 12:29 sí cada vez que sea vincula más a este tipo de instituciones con la sociedad hace con la diversidad de colectivo Si de gentes que la conforman entre otras cosas porque es necesario que se familiaricen con algo que les pertenece que suyo eh pasó dado la historia así la verdad es que muestran todo su interés pequeños y mayores estamos encantados de esa labor de de difusión que se hace porque es una labor muy gratificante la gente sale muy contenta muy satisfecha ver también ve también cómo se emplea una parte del dinero de sus impuestos en algo que es útil y al mismo tiempo disfrutan y se emociona e con la documentación que aquí se alberga en que se exponen ahora hay actividades de todo tipo talleres infantiles gabinetes pedagógicos destinado sobre todo a bueno a los estudiantes de enseñanzas medias que su sector al que queremos vincular por encima de todo con la historia e indicó el Archivo de Simancas porque el mundo universitario e ya de hecho está más vinculado no entonces eh queremos dedicar más atención a esto este otro tipo de grupos y por supuesto con la gente mayor la gente mayor que responde de forma eh bueno pues muy intensa ir muy conmovedora muchos casos eh

Voz 0772 13:52 la única es lo único que podemos decir es que realmente si eso es así que nos consta que es así es que el el Archivo de Simancas es algo más que un archivo ya son casi un un un elemento vivo no dentro de la dentro de la sociedad se Julio Rodríguez directora del Archivo de Simancas muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia