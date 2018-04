La radio, como todo lo importante, se hereda

muy buenos días quizás no lo sepan porque no lo hemos dicho lo suficiente durante toda la mañana pero oye es trece de febrero yo hoy es el Día Mundial de la Radio en la Cadena Ser hemos decidido hacer nuestro trabajo como siempre que es lo más cerca posible de ustedes pero esta vez todavía más cerca de hecho ciento literalmente el aliento del público en mi nuca así que no imaginan lo agradece lo agradecí que me siento por escuchar el fervor de este voluntario espontáneo aplauso

Voz 0933

00:41

que hay más colas en la Cadena Ser Tom que en el Primark así que chupa no estamos acostumbrados industria textil bueno permíteme que empiece por pedirles disculpas porque hoy como habrán notado pues no está el equipo titular al frente del programa podrían pensar ustedes justificadamente que estos como si vas al Museo del Prado en lugar de Las Meninas han colgado un póster de Beyoncé y probablemente no se equivoquen del todo pero intentaremos honestamente que noten lo menos posible la diferencia y voy a empezar por no engañarle en la Cadena SER todos los días son días de la radio y cuando les digo que la radio es nuestra casa créanme que no estoy usando una licencia poética muchos de nosotros muchos de los que ven detrás del cristal a veces pasamos más tiempo aquí que en el lugar en el que estamos realmente empadronados porque en la radio Nos ganamos nuestra vida pero créanme que también nos la jugamos puede que no enseñemos la cara a través de la radio pero les aseguro que cada día nos la partimos a cambio de eso no vamos a pedir que sean ustedes hoy nuestro público como esas animadoras de la delegación de Corea del Sur en los Juegos Olímpicos de invierno se sí las han escuchado pero lo van a hacer ahora eso es un público educado lo digo por poner empezar poniendo algún ejemplo pero no hace falta hoy solamente les vamos a pedir a ustedes nuestros cómplices que difundan la palabra y que cuando salgan de aquí cuenten a quienes quieren lo maravilloso que es este medio una vez lo haya aprobado el trabajo de convertibles en oyentes asiduos Llanos corresponde solamente a nosotros y nuestro plan sale bien como yo lo tengo pensado en solamente unos años el día de la radio va a ser como el día del Ibex treinta y cinco el día de San Jacobo el día del bocadillo de chorizo es decir no hará ninguna falta yo les voy a dar algunos argumentos para eso la radio informa forma transforma la radio entretiene la radio acompaña y obra el mismo milagro todos los días poner palabras allí donde hacen falta porque somos un medio que gira alrededor de un verbo que cada vez nos cuesta más conjugar el verbo escuchar pero sobre todo la radio es lo que sea para cada uno de ustedes para los que estáis aquí para los que nos oyen desde casa piensen lo porque puede ser que más tarde les preguntemos porque yo en mi caso la radio es un rincón de todas y cada una de las habitaciones de mi casa de la casa donde crecí porque en el fondo para mí la radio es mi padre porque la radio como casi todo lo importante ser queda así que gracias papá y hoy como todos los demás el día de la radio es un magnífico día para hacerla para hacer radio para homenajear a los que estuvieron antes que nosotros haciendo radio del presente que con un poquito de suerte se parecerá algo a la radio del futuro y es por supuesto un fantástico día para escucharla para despertar en las mañanas para vivir hoy por hoy para ser más de uno para da igual hoy vamos a celebrar la radio permítanme que les agradezca de corazón que ustedes nos hayan elegido a nosotros para hacerlo no sé si saben lo que es la magia de la radio