Cientos de iglesias, castillos y monumentos en ruinas por el abandono rural

Pablo González Batista bueno son cientos de casos todos ellos conforman la cartografía de una decadencia anunciando les hablamos de iglesias castillos y de otros monumentos históricos que hoy están en ruinas a causa del abandono rural ejemplos de nuestro patrimonio en cientos de pueblos del país que al no pertenecer al conjunto de Bienes de Interés Cultural pues se quedan sin financiación y por tanto su mantenimiento queda a merced del presupuesto de la buena voluntad de los vecinos de esos pueblos Sergio Nacho hablamos de muchos muchos lugares hablar de toda España Si vemos un pequeño mapa interactivo con la lista roja de patrimonio vamos a encontrar infinidad de lugares en pueblos remotos sino tan remotos en nuestra geografía que están en esta situación tu Sergio que es un especialista en este en esta materia en ese recorrido personal que has hecho por la España vacía has podido encontrarte con con casos como estos

Voz 3

00:58

constantemente constantemente eso se ve en lugares abandonados y notan abandonados donde ya no hay sacerdote donde muchos pueblos ten en cuenta que a a partir de la especulación el el cura lleva varios pueblos y entonces aparece a lo mejor una vez a la semana una vez al mes por un lugar y entonces ya no se dedica a conservar la ermita la pequeña iglesia hay muchas veces va cayendo a pedazos sin que los pequeños ayuntamientos puedan hacer nada sin que la iglesia ganada y no sólo eso sino que según las diócesis alguna sensibilidad incluso a veces la propia Iglesia pone trabas a los intentos de recuperación que hacen algunos vecinos como ejemplo en un pueblecito de las Tierras Altas de Soria que seamos Arnau que llegó a estar deshabitado y los propios vecinos lo están reconstruyendo ellos han querido recuperar la Iglesia que se cayó por completo toda la techumbre y poco a poco con su propio dinero van arreglando las pero pidiéndole le pidieron a la diócesis que claro que ya que ellos habían arreglado la isla Asia sin que sin que la diócesis pusieran a un duro pues que eso repercutirá en el pueblo y que la iglesia se aprovechase pues para dar conciertos para hacer cosas entonces la Iglesia se niega a ofrecer a ceder ese suelo para cualquier otro uso que no sea litúrgico y eso pasa muchas veces no y eso es un impedimento que las la propia Iglesia pone trabas para que para que se recupere su patrimonio cuando son otros los que los que lo financian estamos perdiendo cientos sino miles de edificios de iglesias ermitas repartidas por todo el país que hoy día muchas de ellas son practicamente ya irrecuperables yo he visto ruinas directamente ruinas que sólo quedan tres piedras y no porque haya pasado nada lo único ha pasado ha sido inviernos y abandono tiempos en