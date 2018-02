Los Gobiernos deberían darse cuenta de que la investigación es productiva

Voz 1 00:00 después de este día del año mil novecientos sesenta y nueve miles de niños españoles soñaron con viajar al espacio

Voz 2 00:06 las fuera

Voz 3 00:13 hombre claro que soñar es relativamente fácil solamente uno de esos niños lo consiguió por entonces

Voz 4 00:22 no cuando viajó al espacio sino cuando escucho obvió esta retransmisión televisiva él tenía seis años y con unos cuantos más y un par de viajes espaciales a sus espaldas hoy esta sentado a mi lado Tom esto es lo más cerca que tuyo vamos a estar jamás de las estrellas con ustedes quiero un aplauso para Pedro muy buenos días buenos días siento tener que empezar esta entrevista noto dándote una mala noticia acabamos de saber que el presupuesto de los Estados Unidos que acaba de presentar Donald Trump no incluye ninguna partida destinada al viaje lunar y mira que hace apenas un par de meses lo prometía así

Voz 6 01:01 el PNV y Charlene Wittstock Ramón

Voz 4 01:08 no deja de ser curioso que un tipo que tiene tanta facilidad para salirse del tiesto tenga tantas reticencias para que salgamos del planeta

Voz 6 01:15 en no me da tiempo a ver los números esos peros desde luego se sigue diciendo que el planes ahorrar en otras cosas para para hacer este viaje así que los tendré que mirar porque ya me has hecho duda ya los pues ya lo siento no hemos vuelto la luna después bueno es curioso hasta cierto punto

Voz 7 01:36 eso no es difícil entenderse bajo el presupuesto a la quinta parte hasta dos años

Voz 6 01:41 desde entonces sesenta y nueve y bueno pues se pudieron hacer los los vuelos que se pueden hacer seis tres cohetes quedaron en tierra en perfecto estado de revista que ahora están en museos pero porque se cortó el presupuesto y lamentó se podía haber continuado pues parece que no va a continuar al menos durante el mandato de de Donald Trump

Voz 4 01:59 te invito a consultar esas cifras ya te digo que te va a llevar un chasco buen el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho Pedro Duque viajó como ingeniero de vuelo número tres abordo del transbordador espacial Discovery Se convirtió así en el primer astronauta español en viajar al espacio así que están a punto de cumplirse veinte años en octubre de este de este año se cumplen veinte de esa primera misión

Voz 8 02:18 tienes previsto celebrarlo de algún modo hay fiesta en algún sitio Vente es esta eh

Voz 7 02:23 es la verdad es que estaba pensando que quizá tocarían no claro no ha habido alguna propuesta por ahí pero bueno de momento no hay nada pero

Voz 4 02:31 además eso momento fantástico para mí se cumplen quince otra cifra redonda del tu segunda misión espacial que fue en el año dos mil tres esto cumples se cumplen dos cifras redondas que además ya son abultadas hay dos conclusiones evidente es un tipo afortunado porque el espacio y la otra el tiempo pasa muy rápido

Voz 6 02:45 el tiempo pasa muy rápido de queda ya han sido muchos años si va a haber que a ver qué volver

Voz 1 02:51 dejarlo vamos a intentar volver no vamos a entrar

Voz 4 02:54 Pedro Duque es objetivamente el español que ha llegado más alto fijaos cómo será la cosa que hace un par de años Pedro te dieron un doctorado Honoris Causa de la Universidad a Distancia caí como poco de justicia poética en ella no es cierto que también es Doctor Honoris Causa por la Universidad Europea la Politécnica de Valencia el Almería tienes un Premio Príncipe de Asturias de la cooperación inter internacional pero me consta que aún hoy con la de concordia es cooperación internacional de cooperación internacional pero me consta que una de las cosas de las que más disfrutas en tu trabajo es de contar tu experiencia en el espacio a los niños y me encanta decirte que con Tommy conmigo no vas a notar ninguna diferencia contra en cambio puede ser una diferencia con Javier Gregori el ex responsable de la información científica en Radio tres es un auténtico apasionado del espacio Joy afortunadamente nos va a acompañar durante esta entrevista cosa que te agradezco enormemente Javier hola gracias por la habitación un placer

Voz 1 03:41 de estar con Pedro quieres empezar a ser tu alguna pregunta buena pues sí pero las cadenas cuando espero que interesantes que ayer aquí en la Cadena Ser

Voz 0882 03:48 desde desvelamos una nueva carta de los científicos protestando los científicos españoles protestando por el recorte brutal en en en I más D S están sumando cada vez más científicos a esta carta ese habla de que treinta y siete mil ingenieros au científicos jóvenes españoles han tenido que emigrar son datos de la Confederación de Sociedades Científicas de España Pedro qué te parece a ti esta este recorte España es el país que más ha recortado de la OCDE en investigación que te parece a este este recorte

Voz 6 04:22 bueno son datos objetivos que

Voz 1 04:25 eh

Voz 6 04:26 España no ha superado nunca la retraso que siempre ha habido en la cantidad cursos que se dedican con respecto a los otros países de entorno como siempre se dice de Europa tal no es decir más o menos un tercio de lo que de lo que se dedican otro sitio la cuestión la pregunta es a quién no queremos perecer entonces queremos parecernos a los países que ahora mismo están en el uno por ciento queremos parecernos a los países que están en el tres realmente en otras cosas siempre se dice que queremos parecernos a los que a los que tiene el tres por ciento de de de inversión esto entonces realmente no lo entiendo porque bueno pues debería haberse no debería ser gente que que ve a largo plazo

Voz 1 05:14 pero algún mensaje para Rajoy concreto el máximo responsable de esta de este tijeretazo no no no porque no nos andamos eh con pequeños altibajos hasta hemos llegado en algunos momentos de la historia

Voz 6 05:30 pero aún así tampoco es decir es algo endémico algo endémico que hay que seguramente cortar de raíz en algún momento alguien tiene que decir que esto

Voz 7 05:43 a partir de ahora cambia radicalmente alguien tiene queda

Voz 6 05:46 la la vuelta algo algo de los presupuestos y no por ni siquiera por esta gente ni siquiera sólo por

Voz 7 05:54 científicos que se han tenido que ir sino porque es una inversión productiva es decir lo que se pone ahí después revierte el país revierte

Voz 6 06:02 el

Voz 7 06:03 en calidad de vida que vierten competitividad

Voz 9 06:06 en en digamos no

Voz 6 06:08 la cantidad de gente que tiene sueldos decentes es decir es una inversión que sea para el futuro para todos para los hijos y los nietos no no es sólo para los que a lo mejor podríamos

Voz 4 06:19 bueno esta es la pregunta político una pregunta interesante y además muy muy muy muy pertinente innecesaria pero antes vamos a publicidad para quedarnos tranquilos que la pregunta que nos hacíamos Javier yo ayer has dicho que con suerte podrás volver a viajar al espacio la pregunta es existe un pasaporte para salir de la tierra y si es así lo tienes en regla

Voz 1 06:38 bueno el carné el Cascada de comete el carné de cohetes de nave espacial de momento lo tengo en regla fantástico años pasó la examen y todo eso la ITV no se ha revisado V porque revisar

Voz 4 06:51 vamos a tocar madera porque no te llamen durante esta pausa publicitaria hay suerte estarás aquí a la vuelta gracias

Voz 3 06:59 la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista Pablo

Voz 10 07:11 seguimos en Hoy por hoy junto a Pedro Duque al que no le ha sonado el teléfono todavía por lo menos sí mientras llega el momento de volver al espacio Pedro ejerce como responsable de control y revisión de proyectos futuros

Voz 4 07:21 la Agencia Espacial Europea que esto es un cargo que queda fantásticamente bien en cualquier tarjeta de visita en qué consiste ese trabajo me contabas que es un trabajo de oficina que hacéis los astronautas en los tiempos en los que no estáis en una misión en una operación haciendo experimentos

Voz 7 07:34 bueno casi el digamos que es la prioridad número uno es mantener las capacidades estás no no no

Voz 11 07:39 no no perder

Voz 7 07:42 el oficio no hay estar listo pues acaso tuvieras que hay que Trump no es como los pilotos que les pueden despertar por la noche para ir por la mañana avisan con tiempo no comparte la tarde irse a Marte sí

Voz 1 07:53 tan mal te tienes que hacer planes con quién al perro

Voz 4 07:58 pero es que mantener en forma física todo rapto cual se dedicase a este aspecto de

Voz 7 08:02 de las próximas pues en algunas hay hay semanas seguidas que tienes que ir a un curso y cosas así y entonces pues desde yo pasé la verdad es que no he hecho la cuenta pero en el año pues entré que vas al gimnasio de vez en cuando y todo eso pues a lo mejor un cuarto del tiempo estás haciendo estas cosas

Voz 4 08:18 claro de hecho durante esta etapa estas recibiendo cursos constantemente pruebas de capacitación y si no me equivoco esa a la que hablábamos antes en de entre todas las comillas posibles tiene lugar todos los meses de marzo o sea que no te debe quedar mucho para presentar telas este año que a las me imagino que presenta para renovar el carné

Voz 1 08:35 me fui al presentarse presentar bueno nos quedamos tranquilos también con esto verdad Javier

Voz 7 08:39 es entonces ese cargo que tú dices de la de la de oficina creerlo caro la gente tiene un puesto dentro de la agencia al que se dedica el cien por cien sino a lo mejor setenta y cinco en este caso pues eso les estoy revisando todos los proyectos futuros que van a la Estación Espacial Internacional pues unos aparatos que llevan pues los astronautas pues tuvieran alguna dificultad previsiblemente para usarlos y cambiarlo desde desde el principio el diseño

Voz 4 09:03 claro

Voz 0882 09:04 yo la pregunta Pedro es esta generación los que estamos ahora en el planeta vamos a ver la primera misión a Marte

Voz 7 09:11 o no me lo dijeron que así dijeron también que el que iba a iba hasta está ahora mismo en el colegio yo eso esa es la típica pregunta que enlaces a un ingeniero y te dice que te falto un dato el dato que me falta es cuántos ingenieros tengo sí me ponéis cuatrocientos mil como había en la época del Apolo personas ingenieros técnicos personal de apoyo había cuatrocientas mil personas algo que les llegaba el sueldo a casa todos los días y que se dedicaban directamente a la pole pues lógicamente es hacer las cosas muy deprisa y producen estas hazañas que ha hasta hay gente que todavía no han sido los que Azaña tan gorda que fue ahora pues si ahora mismo según me está diciendo que no no hay mucho no parece que van a dedicar a esto con lo cual pues otra espera hasta que lo pongan suponen cien mil con la tecnología actual de mil micro electrónica que hay seguramente lo conseguiríamos tiempo como la pole claro sí sí

Voz 4 10:12 una espera que está llena de de trabajo de adaptación como unos has contado han cambiado mucho las ultimas que preparáis para una eventual misión espacial futura respeto a este hace ya pues eso veinte años

Voz 12 10:23 hombre hay ahí ha

Voz 7 10:26 de momento aquel primero cuando estaba volando el transbordador espacial cuando estábamos todos allí en Houston porque era el sitio desde donde se volaba o nos teníamos que ir a Rusia quedado tú sí que es de donde se colaban había una participación europea con lo cual no había nada pues desde ese momento ha cambiado bastante porque el transbordador era una cosa bastante regular había un grupo de astronautas allí en Houston los cuales pues digamos que es daba rodaje entonces se dedicaba a la gente mucho más al tema de estar en forma para esta para ser astronauta de para para bola ahora pues es una cosa más regular a la gente es la prepara de otra manera también distancias muy largas en la Estación Espacial Internacional requieren otro tipo de conocimiento un conocimiento más generar apañar si uno solo con ciertas cosas que no son los diez días aquellos que ibas Pampa empapan van una cosa a saber de memoria

Voz 4 11:17 ahora son estancias de aproximadamente seis meses no tienen espacial internacional con lo cual obviamente pues hay que organizarse mejor tu vieja este diez días en este caso sí que había que organice el día imagino que tendría es una pauta muy muy muy marcada unos horarios muy rígidos una disciplina bastante marca dentro de la estación

Voz 7 11:34 si esto es corto serán eran muy muy regulados todo el tiempo estaba medido al minuto etcétera para que cupiera todo hay que hacer no sé cuantos experimentos cuarenta experimento pues pues claro si alguien ha calculado como hay que hacer para que funcionen porque hay algunas cosas hay que poner en marcha cuanto antes otras al yo qué sé meterlas en el congelador acogedor tiene que estar listo en alguien lo tiene que haber pero ya están encajadas es una coreografía que para la estación espacial hay ciertas tareas que

Voz 1 12:07 te dicen pues mira

Voz 7 12:09 de aquí a dentro de dos semanas pues supongo cuando puedas darle un repaso a tal cosa

Voz 4 12:15 ya con filtro de hacer si tiene

Voz 7 12:18 es una lista de cosas que puedes hacer un poco cuando te encajan y no te pauta en tanto claro es un aspecto

Voz 13 12:25 es una gran aventura no olvidamos del entre la logística las es una aventura en el nombre de una de esos artistas que incluso estando Fish pisando un acuerdo ambos lista pues decía su famoso frase es pisar esta cuerda es la vida lo demás es pues estar esperando comparta esto sí que es que es el viaje espacial claramente te motivan

Voz 7 12:46 es más que que los otros el texto trabajo bueno no tanto es decir este señor pisaba recuerda cada poco tiempo en nosotros a lo mejor caras fíjate veinte quince años desde no no podemos caer en ese eso es caeremos en una depresión si pensáramos que el resto de la vida nada más que esperar así que bueno pues tenemos esa otra ilusión de quizás empujar a los a los otros compañeros ayudarles darles consejos lo que sea prepararles por ejemplo o como estoy haciendo todos los aparatos que se iban a llevar pues eso tratamos de sacar también una ilusión de ahí no y sobre todo pues quiénes ingeniero como yo pues tengo esa posibilidad de entrar en los diseños ver los planos revisar controlar la seguridad todas estas cosas en el Comité de Seguridad no no es como el fuma lista esta pero sí que es verdad que si te dan un vuelo espacial te olvidas del resto

Voz 4 13:39 me hablabas de la enorme responsabilidad de la programación que hay en cada uno de los viajes espaciales pero luego a veces la vida de astronauta por lo que hemos podido ver a través de los vídeos que envía eso de las comunicaciones que hacéis con la tierra y a veces más prosaica de lo que cabe imaginar vamos a escuchar un fragmento de una conversación que tú mantuvieron con el presidente por entonces presidente del Gobierno José María Aznar en tu segunda emisión en el año dos mil tres

Voz 14 13:58 oye que ayer te escuché decir que te costaba encontrar las cosas las has encontrado ya no todavía no

Voz 15 14:04 hay hay unas multas blancas por todas las partes aquí dentro de una de ellas consiguen encontrar el traje al final usted que yo creo que lo más importante

Voz 5 14:14 que es la ropa

Voz 15 14:16 hay más importante incluso en los experimentos no lo tengo todo así que estoy bien estoy yo creo ya dispuesto para el trabajo consigue que semana

Voz 4 14:24 es tú tu primer problema era que no encontrabas nada no encontraba nada en la nave es decir hay que me imagino que hay margen para este tipo de cosas por lo pronto encontró la ropa crece desnudo por la por la estación espacial ya no ibas con lo cual nos tranquiliza pero imagino que ocurren estas cosas al final tenéis problemas del día a día

Voz 7 14:39 hombre claro que problemas de el día a día lo que pasa es que este caso era muy especial porque justo acaba de hacer el accidente de el segundo transbordador que se accidentó Columbia que tenía que haberse llevado de la estación no esté sino unos cuantos siguiente todo se cortó tenía que haberse llevado un montón de cosas que estaba en la estación para volver a la estación estaba llena vetada hasta

Voz 4 15:01 nunca podremos

Voz 7 15:03 no había nada más que dos personas allí en vez de las que tendría que haber en fin en una circunstancia un poco especial ahora mismo no está todo tan liado es decir cuando tú llegas allí todo el mundo hay un ordenador dónde está tu ropa tal pero en ese momento la verdad es que estábamos un poquito de desconcertados después de accidentes

Voz 4 15:22 si alguna vez después de viajar cuatrocientos kilómetros de altura llegas miras ese punto bueno en en tu caso un puntos y ves el planeta a en la distancia de piensas

Voz 8 15:31 habría dejado yo cerrada la llave del gas

Voz 1 15:33 es que me pasa a mí siempre que viajo pero pero si estás en la Estación Espacial es mejor es bastante más improbable que puede comprobarlo

Voz 7 15:40 sí pero bueno ahora ya últimamente la verdad es que se ha perdido un poco ese aislamiento al cual unos se se encaminaba cuando cuando andaba hacia el cohete y hacía pise la rueda esto no es lo mismo porque uno puede llamar por teléfono más o menos en la especie de skate desde allí el IVA no funcionan todo lo de este mal no funcionan todas las partes de la órbita pero algunos trozos que sí que tiene Internet claro durante un rato oí está marcado allí ahora tenemos Internet como ha

Voz 1 16:12 cinco minutos hacer y bueno pues llamar por teléfono pues llamada

Voz 7 16:17 se pone tu hijo que sí ha dejado

Voz 1 16:19 ver que cómo estás ahora que estaba jugando ves a tu hijo ya es el momento de grabar esto para la peli que por cierto

Voz 4 16:29 esto no tiene nada que ver si te lo pregunto si tuviéramos que ver alguna película

Voz 1 16:33 tú sí que eres aficionado al cine el cine de mismo

Voz 4 16:35 el espaciales y tuviera que ver alguna película que no es acercar lo más posible a como es la sensación de viajar al espacio cuál crees que lo refleja más más aproximadamente

Voz 7 16:44 pues a en fin hay trocitos de varias que son bonitas entonces en la película Gravity pues todo eso que les pasa por fuera pues catástrofe si queremos son no son plausibles en absoluto pero cuando está

Voz 12 16:59 da por dentro de la nave pues está bastante bien entrenado bien

Voz 7 17:04 nada de lo único que claro como está colgado de unas mes pues es una pues trombón ortopédica tal pero bueno la gente se puede hacer una idea las vistas del fuera de la nave también están bastante bonitas hechas da una idea bastante aproximada como cuando pasa un problema exactamente como ese resuelve en los años sesenta por supuesto Apollo trece la que digo siempre porque esa está hecha exactamente cómo fue no no había necesidad de meterle ni media tipo de ningún tipo de licencia al guión para que fuera interesante porque es lo que les pasó fue que vamos que casi no bueno pues otras mucho menos no estoy de baja acerca del agujero negro que después que te pasa el tiempo no sé cuánto Christopher Nolan estará tomando notas

Voz 4 17:51 en sitios pero

Voz 1 17:52 eso claro es que no tiene ni pies ni cabeza dice madre tenía es que algo sospecha ahí ya se me va la olla Javier

Voz 0882 17:59 sí me gustaría preguntas de Pedro que en tus veinte años desde el primer vuelo ha entrado un nuevo agente con mucha fuerza y son los vuelos privados el turismo espacial no hay turistas espaciales multimillonarios cañito la Estación Espacial Internacional ahora está Elon Musk demandando coches al espacio con tu experiencia tu consejerías a la gente que se subiera con la ingeniería que ahora mismo aeroespacial que se subiera a un tipo de estas naves como las de Virgin como las de Space X sólo para hacer turismo para dar una vuelta para dar dos vueltas tú lo aconsejaría si si uno tiene el dinero crees que todavía es incipiente crees que el turismo espacial eh va a sobrepasar incluso la actividad científica en el futuro de en el espacio principal

Voz 7 18:43 lo que hay que confiar un poco porque

Voz 11 18:46 de todas esas preguntas

Voz 7 18:48 decidieron la gente que revisa la seguridad de la aviación establecido un grupo no sé cuánta gente trabaja en Estados Unidos que a mí me está regulado esto correctamente que han puesto unas normas de seguridad para estos cosas también es se han puesto las pilas digamos la agencia de la aviación civil para regular estas cosas y bueno no será lo mismo que viajarían una Airbus que por ejemplo el año pasado me parece que no hubo ninguna ningún

Voz 16 19:18 ningún muerto en accidente

Voz 7 19:21 en Aviación Civil regula desde también no podemos decir lo mismo pero bueno esos vuelos de Virgin Galactic que volverán unos cuatro minutos al espacio que si le va a gustar a la gente si lo va a merecer la pena el dinero pues ya se verá cuando empiece el mercado no seguramente pues están seguros tú te pareces no lo sé yo no lo sé responsabilizó he visto los planos ni he visto pruebas de seguridad nada pero te me refiero a Kiko m confío bastante en este regulador