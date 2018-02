Una historia de amor

Voz 0313

00:00

no les quiero atosigar mucho con declaraciones de amor eterno más que nada para que no convirtamos este día en una especie de de San Valentín anticipado pero tampoco les quiero ocultar que es el mejor Martes y Trece que recuerdo en bastante tiempo básicamente porque como saben celebramos el Día Mundial de la Radio también porque a nuestra campaña de sin respeto no hay juego que hoy vive su puesta de largo está tirando como un auténtico cañón pero sobre todo porque hoy compartimos compartir hemos espacio con los oyentes aquí en los estudios de la Cadena Ser en Madrid como siempre que hacemos algún programa de cara al público insisto en que esa presencia ese contacto ese ponernos cara tocarnos es la mejor gasolina que tenemos en justa correspondencia esta tarde les vamos a regalar por ejemplo música en directo con Rozalen y Pedro Guerra a partir de las seis la bendita locura del todo por la radio a partir de las cinco incluido el gran desafío de Iturriaga ya a partir de este momento desde ya con la presencia activa de algunos de algunas de esas oyentes como cafeteras de La Ventana sus historias propias sus experiencias su mirada cualquier asunto de actualidad que se cruce en el camino y merezca ser comentado conforman el ADN de la radio pide la vida la suya y la nuestra