¿Qué fue de algunas de las historias que más nos cautivaron en ‘La Ventana’?

Voz 0313 00:00 bueno en La Ventana ya saben que cada tarde lo que más nos gusta básicamente es contar historias porque al final los periodistas somos eso no somos somos contadores historias con unos códigos con unos compromisos pero todo se resume en aquella definición de que nuestro trabajo es contarle a la gente cosas que le ocurren a la gente si además estos días han podido ver la última peli de Spielberg los archivos del Pentágono podríamos añadirle la reflexión de un juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos diciendo que los medios de comunicación están para servir a los gobernados no los gobernantes bueno eso lo dejamos para otro día las historias en la vida y en la radio hoy nos hemos acordado de de tres concretas tres oyentes tres mujeres estudiantes jóvenes más joven de todas tiene quince años va a cumplir quince este mes para cumplir dieciséis este mes estudia cuarto de de la ESO y fue finalista anual la temporada pasada en nuestro concurso de Relatos en cadena con catorce años entonces ideó casi a ganar porque quedó segunda la final con un relato titulado precisamente cumpleaños

Voz 2 01:03 sí

Voz 3 01:11 en el lugar más recóndito de la isla que encerró a los piratas que mamá si había presentado luego subió al torreón del castillo y allí dejó dormidas a todas las princesas que conocía cogió las denuncias las sin cuidado que nunca con y soltó al unicornio hoy a los dragones Fini siquiera giró la cabeza para mirar cómo desaparecía cogió a los gigantes y a las aguas les quitó la varita Illes cortó las alas

Voz 4 01:39 si hecha la limpieza general cerró los ojos sopló las mesas

Voz 0313 01:46 esta tarde en Radio Zaragoza Martín Apolo Martina buenas tardes

Voz 0911 01:49 hola qué tal qué tal cómo estás

Voz 0313 01:52 bien oye me acuerdo que recuerdo que dijiste que si ganaba el premio te ibas a comprar una bici no ganaste sigue sin bici olla olla hoy a la Tierra un proceso de estás en proceso todavía si las tal montando de que depende esta vez

Voz 1 02:04 por Internet y no pero a mi padre ya lo tengo ganados y eso es importante

Voz 0313 02:10 Ana sigues escribiendo si sigo andando de hecho ayer me leí la frase de los de los de momento este año no ha llegado todavía ninguna final semanal y mensual quédate con nosotros que vamos a presentar a la siguiente invitado la siguiente oyente que tiene tu edad bueno se ha cumplido los dieciséis años estudia primero de Bachillerato en el Instituto San Juan Bautista de Madrid Yllera a ver si hacen memoria al resto de los oyentes una de las alumnas mediadoras que nos contó en su momento la experiencia de cómo actúan en este tipo de

Voz 1509 02:38 conflicto No somos populares por ser alumnos ayudantes yo creo que somos pues populares porque algunos tratamos de ser buenas personas de darnos a conocer porque así sino estamos a conocer la gente viene a ti porque coge confianza yo pienso que ya no sólo con los casos más difíciles y más grandes te sientes ratificados simplemente por ver que una persona aportó ayudas esta mejor está más feliz tiene un trato más ameno con los compañeros de clase yo creo que eso es muy gratificante

Voz 0313 03:05 esta tarde en Radio Madrid el buenas tardes cómo estás a dar la bienvenida tiene salas un poco de qué va esto ya nos fuimos las caras aquí hace un tiempo sí sí cuanto cuantos años levas en el en el programa de mediación este años el quinto año el quinto sigues ahí metida sigo sigue sigue siendo gratificante como contabas muchísimo en los últimos meses

Voz 5 03:23 todo o una acumulación de malos rollos por resolver o eso va de baja al menos

Voz 0313 03:27 tu centro no la verdad es que cada vez nota

Voz 0911 03:30 menos casos ya que el programa nos ha traído un montón de pues han dado muchas ayudas a muchos chavales y cada vez se nota menos conflictos

Voz 0313 03:37 eso lo atribuye a específicamente a la labor que hacéis como mediadoras y mediadores los los que está acciones Soent sí sí sí bueno mono ahora seguimos comentando la tercera invitadas de esta tarde en un día tan especial aquí en La Ventana tiene veintiún años estudia tercero de Psicología en la Universidad de Valencia la conocimos hace un tiempo cuando vino hablarnos del libro que acaba de publicar titulado seré frágil un relato basado en su propia experiencia con la anorexia creía contar su historia para ayudar a otras personas que supieran Bono que los días malos existen los hay unos cuantos bastantes hecho pero que eso no es eterna

Voz 6 04:08 con lo muchísimo pero si ya lo decía mentía escondía pensaba siempre en comida yo estaba haciendo lo mismo me estaba volviendo monstruo estaba dejando de ser Sara todo por su culpa por culpa de es maldita diario intenta apartar esas ideas de aquí no necesitaba la ayuda de Arribas no estaba enferma no

Voz 0313 04:27 en La Ventana en Radio Valencia Beatriz Esteban buenas tardes hola voy a de actriz que tal cómo estás

Voz 7 04:32 muy bien muy contenta como te extraño que hemos hecho

Voz 0313 04:35 sin vernos y sin estar en contacto qué tal estas

Voz 7 04:37 pues no la verdad ha sido un año que bueno ha marcado un antes y un después en mi vida suena muy exagerado pero bueno como y dos noventa años puedo decirlo por ahora

Voz 0313 04:46 muy claramente para bien ha marcado no Sisi

Voz 7 04:49 por supuesto para bien me ha abierto muchas conocido más mundo y me ha abierto muchas oportunidades todo el asunto del libro así que ha sido un buen año

Voz 0313 04:57 oye sigues escribiendo yo por supuestas ahí

Voz 7 05:00 escribí antes del libro sigo escribiendo después de libro voy a escribir toda mi vida es algo que llevo dentro así que se dice

Voz 0313 05:06 Quique estás escribiendo relatos alguna novela amena eh yo

Voz 7 05:11 eh a la gente que puede escribir relatos porque es que a mí de verdad se necesita mucho talento para contar una historia tan completas en tan pocas palabras y ahora mismo no estoy escribiendo nada acabo de terminar exámenes entonces estoy respirando pero la última novela que escribí estaba basada en la experiencia que tuve en la cárcel de Picassent o al que salte al cartel de

Voz 0313 05:33 qué experiencia tuviste bueno como

Voz 7 05:35 sí estuvieron

Voz 4 05:38 desde luego no

Voz 0313 05:40 has estado voluntaria cuánto tiempo usted órganos

Voz 7 05:44 dos semanas cada verano

Voz 0313 05:46 sí sí y que darnos un titular que conclusiones acaso creo que que moraleja o que enseñanza o qué

Voz 7 05:53 ella siempre tengo que ir muy de puntillas con este tema pero creo que se resumiría bastante en que aquí no hay ni blancos ni negro hay un mundo mejor es no se puede generalizar pero no es que he conocido a gente muy buena en la cárcel que debería estar en la calle que hay gente en la calle que también debería estar en la cárcel y Jo es que esto es así muy pero vamos que es lo que digo todos muy gris no se puede generalizar nunca se puede sacar una conclusión porque cada persona es un mundo

Voz 0313 06:18 Beatriz Elía Martina me imagino que no os conocéis personalmente tenéis en común lo de haber desfilado por los micrófonos de de La Ventana de la de la Cadena SER Si me gustaría que lo saludé ya directamente en antena de Lola Lola Lola estáis y que y que ésta sea una conversación abierta porque hay vosotras sois las las cafeteras esta primera hora de de de programa bueno me voy a agarrar al último que contaba Beatriz porque veía a Elia que ponía cara con esto de la frase esta última de gente que en la cárcel debería estar fuera ya

Voz 7 06:46 sí sí es que ha sido como muy ingería alimentos

Voz 5 06:49 bueno uno uno pero como te sonado Elia como algo con lo que podrías estar de acuerdo que te ha chocado

Voz 1 06:55 bueno sí la verdad es que Jaime

Voz 0911 06:57 muchas cosas que realmente no vemos y que para

Voz 1 07:00 fijar un poco te das cuenta de que hay gente que puede llegar a hacer daño con con cosas que no nos damos cuenta

Voz 0313 07:06 y tú Martina no te quedes eh

Voz 1 07:09 bueno supongo que sí que hay injusticias todos los días imagino que eso no os anos debe está pasando ahí sí que hay gente que debería estar en la cárcel y no lo está ahí y al revés imagino cómo ha dicho

Voz 8 07:22 Beatriz no recayó un resumen español que resume esto no no son todos los que están ni están todos los que son más o menos sería eso hoy

Voz 0313 07:30 tres ha dicho que acaba de pasar exámenes por cierto que han ido Beatriz

Voz 7 07:33 muy bien muy bien muy bien muy bien sí si es que me lo esperaba pero estoy contenta Elia

Voz 0313 07:40 en Hoy por ejemplo en clase de que habéis hablado si se pisó por saber por curiosidad a tu primo

Voz 1 07:44 eh eh bueno yo he tenido clase normal hay pesquera estoy ya un en temporada de exámenes entonces estamos un poco hay repartiendo de los que ya hemos hecho dando temario nuevo un poco así

Voz 0313 07:58 presentación de trabajos y eso toca época unido así también tenía

Voz 1 08:02 la tentación de valores éticos abrace además

Voz 0313 08:05 súper poco rato hay esa era sobre el cinismo sobre el cinismo andaba menudo relato explicando los mal lo estaba de claro

Voz 0911 08:16 yo he tenido de examen examen de Historia de la Primera Guerra Mundial socialista qué tal y que todo está dado bien bien creo que bien porque momento porque la guerra sido

Voz 0313 08:28 aparte del examen hoy

Voz 0911 08:30 hoy a Carnaval así que hoy hemos tenido mucha fiesta hay mucho movimiento en el instituto pero

Voz 0313 08:35 jornada pero quiere que mezcla tan curiosa no no recuerdo que se mezclará el el día de fiesta de carnaval o de luto por un examen de Historia de la Primera Guerra Mundial así es la vida recuerda

Voz 9 08:45 este día de que era el entierro de la sardina y mañana nos vamos todos a que no la cruz de de ceniza en la frente a los gordos colegios laicos y religiosos que en aquella época tampoco estaba tan tan clara la diferencia me ha llamado mucho la atención lo que haga lo que ha comentado Martín al tema

Voz 1 08:59 cinismo e Iker que que has dicho osea que cuál era cuál era tu exposición parte era la de las bases del cinismo los representantes más importantes de la corriente lo digo porque bueno no sé si sabes que hay una frase célebre de un

Voz 9 09:16 maestro de periodistas y periodista Ryszard Kapuscinski que dice que el periodismo no es oficio para cínicos ya sé que vosotros no sois periodistas aunque escribís contáis lo que os pasa o lo que nos pasa hay yo creo que el virus lo tenéis lo tenéis inoculado no el virus de de contar de expresar bien palabra en el caso de Elia con mediando o bien por la por la escritura en en el caso de de las otras dos amigas no yo no sé si pensáis que que hace falta una dosis una dosis de de cinismo o de distancia para contar la realidad o hay que mojarse hasta las curvas para contarla

Voz 7 09:52 a ver lo lanza Martina tú que estás con los cínicos igual un poco de ambas no

Voz 1 09:58 te estar un poco afuera para para ser más observador y luego también pues estar dentro para quizá contar más detalladamente obtener

Voz 7 10:09 una idea más personal claro yo creo que por una parte hay que ser crítico con todo lo que está pasando a nuestro alrededor verlo como ha dicho más es de fuera pero por otra parte en una que ser frío es es buen oyes humano acercarse a la persona de una forma más cercana más si no se el caso Bale que tú que te encuentro

Voz 9 10:28 las con con situaciones complejas en las que muchas veces

Voz 1 10:32 Mario intentar comprender al malo entre comillas Si bueno y al débil entre comillas al fuerte y al débil como lo haces como te te metes en la piel de una persona que a priori no no es lo más apetecible

Voz 0911 10:45 yo lo que pienso es que cuanto más enfatiza con esa persona realmente te das cuenta de la importancia de la ayuda entonces yo sí que considero que se debe de uno se debe acercar y aproximar verlo con la mayor expresividad porque de esta manera tú te sientes también parte de eso como que con más ímpetu quieres que esa persona se encuentre mejor que intentar ayudar la mejora su situación

Voz 0313 11:09 y acabas de apelar a un concepto fundamental en las relaciones personales es el de la empatía que no es que esté muy de moda o no de moda en todos los ámbitos pero que me parece absolutamente imprescindible para unas relaciones sanas higiénicas entre entre personas del tipo que sea ya en los ámbitos que sea el escolar laboral el profesional lo que se quiera o el sentimental vamos cualquiera

Voz 8 11:29 las redes sociales están haciendo algo para no fomentar esa empatía dedicada nos comunicamos más a distancia y cada vez perdemos más el cara a cara no sé si esto es así primero en vuestra vuestra situación y a vuestra edad Isidre debía ser de otra manera

Voz 7 11:46 en mi experiencia en las redes sociales son una moneda de usted debe publicar porque doble filo madre mía no hablar porque por un lado Aimar acercado muchísimo muchísimas personas y es la capacidad que tienen de encontrar una pequeña comunidad de forma parte de acercarte yo creo que han hecho mucho bien de verdad yo he aprendido muchísimo a través de personas que han alzado la voz a través de las redes a través de blogs a través de los medios de comunicación y al mismo tiempo hay como en todos sitios habrá una comunidad de personas oscura en la que gracias a Dios yo no estoy muy en contacto que tendrán unas ideas totalmente contrarias o en el caso de la empatía que no verán que hay una persona detrás de un perfil detrás de de cada cuenta ir eso quizás es lo que falla pero yo no lo he visto como digo yo claro los en una comunidad en las que de verdad vea cosa creo que es muy importante con todo va sobre todo con lo que hablábamos de la empatía es capaz de ver la persona que hay detrás ya no solo desde una cuenta sino de una historia de en casa de Elia que decía que osea que veía a alguien se lo acercaban ya con la etiqueta de el fuerte el débil no es más que eso hay una historia detrás entonces va un poco esa ese camino Celia

Voz 0911 13:00 eh yo considero que tanto como para que él para el acosado y como para el acosador el las redes sociales pueden ser un medio tanto como para hacer el bien como para hacer como bien ha dicho hubiera dicho la compañera ya que pues las redes sociales puedes mostrar te como no la vida es más atrevido por así decirlo entonces puedes decir tanto

Voz 0313 13:22 mostrar cómo realmente quieres como reprimido

Voz 0911 13:24 te lo máximo porque recibes comentarios o formas de ver cosas au gestos de gente mediante las redes que se vuelven más como que tienen más atrevimiento para para hacer cosas que no son la adecuada

Voz 0313 13:37 tú Martino Si bueno yo creo que las

Voz 0911 13:39 deshacía es realmente pueden ser muy peligrosas creo que hay que saber dice