Las muy intensas y teatreras muertes de Larra y Wagner

protagonistas posibles y no sé por cuál decide el trece de febrero de mil ochocientos treinta y siete se descerrajó un tiro Mariano José de Larra como está considerado el primer periodista moderno nos deberíamos ocupar de él porque qué sería de las radios y los periodistas o de los periodistas en la radio pero claro es que el trece de febrero de mil ochocientos ochenta y tres se murió sin querer Richard Wagner hombre también él merece estar porque qué sería de la radio sin la música y cómo habrían conocido muchos a Wagner si la radio hay no sé qué hacer Jesús Pozo ha elegido la marcha nupcial para este acontecido porque con otras músicas de Wagner ya saben lo que dice Woody Allen dan ganas de invadir Polonia vuelvo a mis dudas las circunstancias de las muertes de la RAI Wagner habrían acaparado muchos minutos de radio más allá de una simple necrológica por eso no sé si que nos ocupamos de Larra que se suicidó a que el lunes de Carnaval porque los días posteriores fueron tensos e intensos o mejor ocuparnos de Wagner que cayó fulminado por un infarto en Venecia y los días siguientes fueron muy teatros es que Larra se pegó un tiro en teoría por desamor porque lo dejó su amante pero también es cierto que era un poquito intenso Wagner en cambio nada de desamor su mujer estaba al lado y no se separó de él ni un minuto lo veló sin descanso fue ella la que cortó el exuberante pelotazo para colocarlo sobre su pecho no sé yo porque le cortó la coleta la verdad con el entierro de Larra hubo mucho follón porque eran suicida los suicidas tenían prohibido el entierro sagrado tuvieron que declararle loco para que no fuera una fosa común la cantidad de conexiones que se habrían hecho para cubrir aquel velatorio con quince mil personas no menos conexiones que con Wagner porque en su velatorio veneciano hubo infinidad de homenajes y luego el traslado del féretro en góndola por la ciudad al ritmo de doce remeros el juego que habría dado Wagner en la radio por morirse martes trece y que encima había nacido en mil ochocientos trece sumen los números del año uno lo más ocho más uno más tres trece y sumen las letras de Richard Wagner trece en fin que no sé que no acabo de decidirme Feliz Día Mundial de la Radio gracias Radio