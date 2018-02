Hora 25 Deportes: Bendita Champions (13/02/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete

Voz 2 00:02 media en Canarias

Voz 3 00:06 urge veinticinco Deportes

Voz 4 00:09 con Ángels Barceló Jesús Gallego Gallego buenas tardes si finalmente habrá Copa del Rey de baloncesto si hoy empieza

Voz 5 00:17 los octavos de final de la Champions pero quiero seguir con esta noticia porque se demuestra que cuando hay algo

Voz 0919 00:22 cortante que solucionar la gente se reúne solución

Voz 5 00:24 hay voluntad negociadora en la mejor competición de baloncesto nacional en la fase final de la Copa del Rey había una huelga convocada por parte del sindicato de jugadores es inminente Se celebra este fin de semana había que arreglarlo esta mañana se han reunido en el Consell

Voz 6 00:36 los Superior de Deportes el presidente de ese Consejo Superior de Deportes los jugadores hilos nubes y hay acuerdo habrá fase final de la Copa del Rey de baloncesto escuchamos después de la reunión al secretario de Estado para el Deporte José Ramón Lete el presidente del sindicato de jugadores Alfonso Reyes y la representante de los clubes Esther que era él habrá Copa del Rey con este acuerdo jugado

Voz 4 01:01 tres clubes y competición quedan protegidos

Voz 0089 01:03 por lo tanto sale ganando baloncesto agradece

Voz 4 01:06 a ver

Voz 7 01:07 todo lo que a lo que ha tenido que soportar aficionado es muy duros estoy muy contento porque me me acuerdo mucha gente me acuerdo de muchos jugadores me acuerdo de mi padre

Voz 8 01:21 dime visitarnos porque hay Copa estamos muy satisfechos para nosotros es lo más importante íbamos a trabajar para que el baloncesto sea mejor a partir de

Voz 0919 01:30 así que desde el jueves en Canarias fase final de la Copa del Rey de baloncesto enhorabuena para todos y si hoy vuelve la Champions partidos de ida de octavos de final de dos eliminatorias comienzan dentro de catorce minutos el partido mejor del día lo juegan la Juventus y el Tottenham vamos a ver cómo salen los equipos Héctor González buenas tardes

Voz 9 01:50 qué tal Gallego muy buenas es una de las eliminatorias más igualadas de los octavos que es además la primera vez que se enfrentan en la historia en partido oficial Juve y Tottenham en el equipo italiano es baja la juegan arriba Mandzukic el Pipa Higuaín en el Tottenham prácticamente once de gala con por supuesto Delia de leales Harry Kane el otro partido en Saint James Park Basilea Manchester City claro favoritismo para los ingleses en el City David Silva han vuelto de lesión pero van a empezar en el banquillo saca Guardiola arriba a The Brain Sterling Bernardo Silva y el Kun Agüero

Voz 0919 02:19 claro favorito el City en esta eliminatoria ya sabéis mañana en el Bernabéu Real Madrid París Saint Germain enseguida contamos la última hora del equipo de Zidane y de los franceses están a esta hora todavía en el estadio Santiago Bernabéu pero hoy es el Día Mundial de la radio o es un placer estar aquí haciendo radio en la Cadena SER un privilegio mantener esa emoción que tenemos por hacer cada día buena radio es un privilegio saber qué hay al otro lado de la radio oyentes que nos escuchan cada día muchas gracias

Voz 10 02:51 Gallego buenas tardes de hoy no quiero ni hablar del Madrid ni de Barcelona ni nada sólo felicitar oponer día de la radio y que ACI un programa con Hugo enhorabuena

Voz 11 03:02 buenas tardes Gallego y felicidades a todos los que radio lo de mañana pues no lo veo no lo veo lo de don erre que erre con la BBC pues veremos a ver por dónde sale menos mal que es el día de los enamorados y esperemos que la desilusión de una manera no llevemos una alegría por otra venga un saludo a todos y un saludo enorme a todos los que hace radio Nos hacéis pasar burraco formidables

Voz 0919 03:28 venga viva la radio dejad vuestros mensajes

Voz 12 03:33 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte él los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 13 03:48 hola buenas tardes a todos pero en especial a ti Jesús hoy sí que sí que no me equivoqué fue muy chico es el día de las radios mira hoy quería venido a verte porque quiero hablar contigo de una cosa que creo yo ya sabemos que va bastante bien la cosa bueno espero que hayáis pasado buen día todos yo se lo deseo a todos los de las radios pero en especial a todos los de los deportes porque os habéis que os quiero a todos a unos más que otros bueno pues nada más que he pasado Buendía ir creo que tú decías que iba a perder el Madrid pues no no estoy muy conforme yo con eso eh porque el Madrid con estos equipos así se viene arriba venga un beso muy fuerte para todos y Lidia y que al año que viene pueda felicita

Voz 1 04:27 en Hora veinticinco

Voz 12 04:29 deportes se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 04:44 dos meses hablando de la eliminatoria entre el Real Madrid y el París Saint Germain y ha llegado por fin mañana en el Bernabeu hasta ahora estarán a punto de salir los equipos vamos con lo último y lo último tiene que pasar por la información del Paris san Germain ha terminado la rueda de prensa de Unai Emery en el estadio Santiago Bernabéu hace unos instantes que ha dicho ha desvelado cómo juega mañana Antón Meana muy buenas tardes

Voz 14 05:07 qué tal Gallego buenas tardes de hecho siga hablando Marquitos futurista del París Anne Germaine Emery habló de ilusión de aprender de lo que pasó el año pasado en Barcelona espera un Madrid con la BBC aunque tampoco le sorprendería ver de inicio a Isco y habla de este partido como una oportunidad para seguir creciendo tiene dos dudas Lo Celso o Diarra en el medio aunque apostamos por Lass hizo cursó haga o Yuri en el lateral izquierdo y fíjate gallego como ha respondido Emery cuando le han preguntado directamente si el cambiaría a Cristiano por Neymar

Voz 15 05:36 una pregunta difícil lo puede ser

Voz 1509 05:39 son como la vida contestar

Voz 14 05:46 el equipo ha venido a pisar el césped del Bernabéu hemos visto a Neymar bailando por el césped muy cerquita de Mbappé Se van directamente al hotel para vivir uno de los partidos más importantes en la historia del

Voz 16 05:56 equipo francés bueno parece claro que mañana en el equipo de

Voz 0919 05:59 se van a jugar los tres de arriba Neymar y Mbappé y Cavani vamos con el Real Madrid porque hoy Zidane Javier Herráez muy buenas tardes no ha querido soltar prenda sobre su planteamiento de mañana buenas tardes

Voz 17 06:12 qué tal Gallego buenas tardes y decir lo que se dice decir no ha dicho absolutamente nada hoy eh no quería estaba muy hermético ciudad ni de sistemas ni de forma de juego quiere que la gente esté enchufada de hecho fíjate tiene a toda la plantilla incluidos Carvajal que está sancionado Iván Vallejo que está lesionado todos concentrados en Valdebebas bueno pues todos a una me avala bala de cañón la Copa de Europa y el Madrid sabe que mañana se juega la temporada aunque hoy ha dicho Zidane en la sala de prensa que esto de hoy o mejor dicho lo de mañana en el Bernabéu frente al PS ya no es una final

Voz 18 06:46 no es una final para mí es un partido de Champions que tenemos tenemos dos partido Champions lo que tenemos que hacer nosotros el jugador vino al fútbol lo que me interesa luego es la consecuencia si tú juegas bien al fútbol con el equipo que tenemos podemos tener mucha fuese

Voz 1 07:00 en el resto no no pienso en

Voz 18 07:03 lo que puede pasar en un futuro

Voz 17 07:06 bueno pues que no está preocupado por su futuro gallego aunque evidentemente después de esta eliminatoria sabrá mucho del futuro o del París Saint Germaine o del Real Madrid había doscientos periodistas a la sala de prensa de Valdebebas mañana ochocientos acreditado para el partido casi casi como una final de la Copa de Europa y el Madrid que en principio salvo sorpresón jugar arriba con Bale Benzema y Cristiano Ronaldo

Voz 0919 07:29 mañana está ahora ya estará en la cabina del Bernabéu cuanto

Voz 19 07:32 Nos Romero la Romero buenas tardes Gallego muy buenas a todos debe CO cuatro centrocampistas es

Voz 17 07:37 si es por gusto personal cuatro centrocampistas es por creencia en lo que va a hacer Zinedine Zidane me parece que en el partido más importante de lo que llevamos de temporada para el Real Madrid también para el entrenador francés va a seguir confiando en lo que más les guste lo que más les gusta son los tres de arriba

Voz 0919 07:50 yo no descarto que no juegue Gareth Bale pero mañana nos enteraremos la clave de la eliminatoria donde bastar para ti

Voz 17 07:57 creo que el Real Madrid tiene que salir a dominar el partido tiene que salir a intentar mantener la posesión de la pelota y cuanto menos le llegue la bola los tres de arriba del Paris san Germain mucho mejor que el equipo esté juntitos a que el equipo no les puedan coger la espalda a los centrales porque en rapidez en velocidad es evidente que hay Ramos llevarán tienen todas las de perder con los laterales con los tres que puede poner arriba Unai Emery pero yo no concibo a un Real Madrid que llegue en el Bernabéu a esperar al París Saint Germain espera un Real Madrid dominador que quiera la pelota y que busque más pegada que los franceses la eliminatoria se resuelve en la

Voz 0919 08:30 queda se va a resolver en la vuelta que que espera

Voz 17 08:32 desde ese resultado todo para París o aquí ya puede haber sorpresas yo creo que es una eliminatoria a ciento ochenta minutos no entiendo que haya pesimismo generalizado en muchas gente alrededor del madridismo creyendo que mañana el Paris san Germain le puede pegar un repaso al Real Madrid yo eso no lo contemplo creo que la eliminatoria se va a decidir en Francia pero si mañana hay alguna posibilidad de que se decida es más para el Real Madrid para el París San Jordi grafias Rodero ocho y treinta y nueve Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 22 10:20 el partido que se está viviendo ya en las calles de

Voz 0919 10:22 eh de Madrid y hay un dispositivo especial porque vienen muchos aficionados franceses algunos de ellos de mala reputación Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 10:32 qué tal buenas tardes Jesús así es en efecto vienen al menor de los cuatro mil que se espera según ha comentado esta mañana la delegada del Gobierno en la capital Concepción da cosa de esos cuatro mil aficionados de París Anne Germaine unos setecientos son conocidos ultras conocidos hooligans conocido radicales de la policía y por lo tanto van a estar sometidos a un control estricto a partir de esta misma tarde ya han comenzado a llegar los aficionados muchos por vía aérea no mañana unas horas antes del partido serán concentrados en un punto de la capital que no ha querido la delegada del Gobierno desvelar para ser conducidos hasta el estadio de Chamartín mil ochocientos efectivos entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado Policía Municipal también el Samur las emergencias se van a encargar de montar tres anillos en torno al estadio Santiago Bernabéu tres anillos que todos los aficionados tendrán que superar con los cacheos correspondientes y por supuesto evitar llevar cascos e llevar también paraguas cualquier material que pueda ser objeto de de de que pueda producir heridas van a ser retirados en en alguno de estos tres anillos de seguridad y luego dentro ya evidentemente esa fiesta del fútbol pero cuidadito habrá suficientes agentes camuflados entre

Voz 14 11:45 ambos las digamos seguidores ambos

Voz 0089 11:48 seguidores de los dos equipos para detectar si así sucediera al brotes de violencia tanto en el exterior como en el interior

Voz 0919 11:55 ojalá traído todo transcurra con normalidad y sean partido deportivo hoy precisamente en el Día Mundial de

Voz 0497 12:02 la radio la Cadena Ser está presentando una campaña sobre la violencia que también existe en redes sociales cuando

Voz 0919 12:10 yo que juega un gran partido de la trascendencia de ese Real Madrid París Saint Germain la campaña se llama sin respeto no hay juego y José Palacio los grandes titulares de esta campaña que hemos presentado cuáles son buenas tardes muy buenas ya llegó anoche presentamos en el larguero

Voz 1038 12:28 el informe Séntisis sobre los comportamientos tóxicos en redes sociales dentro de la campaña sin respeto uno al poco de la Cadena SER se han estudiado los principales partidos de fútbol y el comportamiento de la afición en las redes sociales tras analizar casi dos millones de comentarios hay un veinte por ciento Hong el contenido violento más de trescientos ochenta y siete mil donde se ve alguna falta de respeto evidente ya son ya sean insulto genéricos machistas homófobos o racistas el perfil del hincha abiertos mayoritariamente hombres un ochenta y dos por ciento por sol dieciocho por ciento de mujeres durante un partido se tiran casi dos de cada diez con insultos la mayoría para jugadores y equipo contrario un veintiuno por ciento para la afición contraria también hay una parte para los árbitros con un diecinueve por ciento Nosotros hemos querido también hacer el experimento a la inversa verlo vivirlo desde un campo de fútbol lo hemos hecho con un árbitro Manuel Gómez Gómez en un partido de la tercera división gracias a los compañeros de ser Mallorca

Voz 23 13:22 Petra Alcudia son dos APE buena suerte ojo brazo si no lo hace solo

Voz 22 13:32 Podemos

Voz 23 13:35 el capitán pronto chicos tranquilidad vale tranquilidad

Voz 22 13:48 ah

Voz 23 13:53 no Stage dopada huy lo digo hombre

Voz 1038 14:13 la que ver la tensión en el césped con la violencia verbal que podemos escuchar en las gradas de ese Petra Alcudia también queríamos preguntarle al portavoz de Jueces para la Democracia Ignacio González Vega si se podía hacer algo contra esos insultos en las redes sociales y esto es lo que nosotros

Voz 24 14:27 en Ferraz que en caso de que fuera descubierto sus autores bueno pues podrían constituir bueno pues un delito de injurias fue llegar a un delito de odio no pero sí si puede llegar insisto hasta ser una pena de prisión

Voz 1038 14:41 bueno claro el mensaje claro Gallego los insultos en las redes sociales pueden llevar aparejadas penas de prisión

Voz 17 14:48 días Palacio no nos gustan los insultos en los campos ni en las redes

Voz 0919 14:52 a punto de comenzar los octavos de final de la Champions si pasado mañana comienzan los dieciseisavos de final de la Europa League donde tenemos al Atlético de Madrid al Athletic de Bilbao al Villarreal y a la Real Sociedad el Atlético de Madrid caído de la Champions va a debutar en Dinamarca con el Copenhague Marta casa buenas tardes

Voz 1509 15:11 buenas tardes Gallego e ilusionados están los rojiblancos con ese debut hoy último día de trabajo antes de viajar mañana por la mañana a Copenhague para jugar esos dieciseisavos un partido para el que el Cholo Simeone prepara cambios e con hasta cinco cambios ha aprobado hoy con respecto al partido contra el Málaga entrarían Juanfran Godín Thomas Correa Kevin Gameiro así que podría descansar Diego Costa después del entrenamiento ha habido un acto publicitario de cuatro jugadores de la plantilla Carrasco Vrsaljko Moyá y Lucas Hernández al que le hemos preguntado puede el Atlético de Madrid llevarse la Liga después de haberle recortado cuatro puntos al Barça en apenas una semana

Voz 25 15:44 en dos jornadas pensáramos pone nuestro camino desde que hemos empezado estamos cuál era el bueno no vamos a cambiar esa dinámica ahora viene la la Europa League hizo luego pues ya se verá que hay muchísima temporada creo que

Voz 0919 15:55 sólo seguir el Atlético en Dinamarca y el Athletic de Bilbao

Voz 19 15:59 ajado a Moscú para jugar el partido de ida con el Sparta como la hecho Diego González hola pues la llegada de los diez grados bajo cero de temperatura hola Gallego

Voz 0497 16:07 debido a ese Athletic que Moscú diez grados puede ser quince menos quince el jueves a la hora del partido la expedición aterrizaba a las cinco de la tarde con una novedad importante en la convocatoria una viajado Iñigo Martínez lo ha hecho en su lugar Etxeita y no por gusto de Ziganda sino porque no puede jugar al haberlo hecho ya esta competición con la Real Sociedad en esta temporada así que apuntamos ayer ahí ya Etxeita en el centro de defensa así como Aduriz arriba y a Raúl García en la media punta ya que ambos no va a poder jugar en el Calderón y Ziganda segundo que no los va a dejar en el banquillo

Voz 0919 16:34 el Villarreal tiene quizá el equipo más difícil de los dieciseisavos lo franceses del Olympique de Lyon Xavi Isidro buenas tardes

Voz 24 16:41 pues yo creo que no tengo al dar Gallego el billar a trabajar esta mañana a puerta cerrada en el Miniestadi las a partir mañana por la mañana no tenemos todavía convocatoria aunque las novedades van a hacer Rodrigo y Roberto Soriano los jugadores afrontan la Europa League con la intención de ser campeones Rodri

Voz 26 16:55 yo puedo ir a muerte por esta competición me hace una ilusión tremenda hay ojalá sería sería un sueño yo creo que para para ficción sí que es verdad que nunca ha ganado nada el Villarreal un bueno titular así importante pero la gente no tiene que desconfiar algún día llegará Nos tenemos en ese selecto grupo de

Voz 14 17:13 equipos que la Real Sociedad necesitaba

Voz 0919 17:16 de victorias con una malísima racha en la Liga recibe al Salzburgo Roberto Ramajo buenas tardes

Voz 1825 17:23 hola qué tal Gallego buenas tardes a puerta cerrada trabaja ya desde hoy el técnico de la Real Sociedad Eusebio Sacristán pero se esperan cambios para el próximo jueves ese partido frente al Salzburgo mínimo tres uno en la delantera yo Bautista el goleador en el Santiago Bernabéu puede tener su oportunidad otra en el centro de campo ante la duda por sobrecarga David Zurutuza podría volver a once Igor Zubeldia también en defensa podría debutar el mes

Voz 17 17:46 en el fichaje de invierno Héctor Moreno

Voz 1825 17:48 mañana última sesión once de la mañana también puerta cerrada por la tarde las ruedas de prensa oficiales de la UEFA en Anoeta hablarán el técnico Eusebio ya lo dijo Zola vuelven

Voz 0919 17:58 las competiciones europeas y vuelve la emoción desde el minuto uno porque ya se ha movido el marcador en el partido entre la Juve y el Tottenham lector

Voz 9 18:07 acaba de marcar la Juventus en el primer minuto falta que sacó en tres cuartos mira en Pjanic jugada ensayada de los vean Connery Higuaín sin que votase de volea cruzada batió Hugo Lloris para poner en el minuto dos el Juve uno Tottenham cero

Voz 0919 18:20 vaya como ha empezado el Juve Tottenham Golazo de Higuaín un jugador de la Unión Deportiva Las Palmas se puede ir a China es quizá la estrella del equipo Jonathan Viera tiene un ofertones Nico López buenas tardes

Voz 1621 18:35 el gallego pues se después de la oferta de veintidós millones que ha llegado la Unión Deportiva Las Palomas por parte del equipo del Beijing Guoan para fichar a Jonathan Viera hay que escuchar al protagonista la postura del club está en no vender por esa cantidad porque el cuarenta por ciento se lo lleva el estándar de Lieja pero Viera se llevaría un total de seis millones por temporada su deseo es marcharse

Voz 27 18:54 hemos que que es una oportunidad pues yo diría que única ya no para mí solo sino para el club también entonces pues yo leer yo les veía al presidente de La Palma que que es una oportunidad que la vida Mi familia y que si él puede el equipo puede hacer un esfuerzo por mí pues yo encantado

Voz 0919 19:11 ya veremos qué pasa con Jonathan Viera quedan once minutos

Voz 5 19:13 a las nueve estos Hora veinticinco Deportes

Voz 5 20:55 lo último de fútbol de la segunda división el Córdoba tiene nuevo entrenador José Ramón Sandoval José Antonio Alba buenas tardes

Voz 23 21:02 qué tal Gallego buenas tardes y el cuarto ya de

Voz 24 21:05 la temporada vamos a ver porque tiene una misión prácticamente imposible o muy muy complicada a once puntos de la permanencia dieciséis partidos por delante eso sí él viene con ganas escucha

Voz 32 21:16 spinning Felipe estará aquí y pienso que es bueno entre todos podemos conseguirlo no si no fuera así no estaría aquí sentado para mí la palabra querer es poder es más en la vida y creo que aquí la gente está queriendo ahora lo que tenemos que hacer es poder no

Voz 0919 21:32 cuatro entrenadores en una temporada el difunto Jesús Gil en el Atlético de Madrid va camino de récord el Córdoba JJOO de invierno en Pyongyang esta madrugada se esfumó la primera posibilidad de medalla que teníamos Queralt Castellet en la prueba de Half Life estaba en la final había pasado con el quinto mejor la quinta mejor puntuación pero una caída le hizo no poder subirse al podium Jorge Jorge buenas tardes en el ya donde competía

Voz 14 22:02 de nuestras grandes bazas para las medallas la catalana Queralt Castellet snowboard en Hall pack de hecho esta madrugada había entrado en la final con la quinta mejor puntuación de una prueba donde las medallas han sido muy caras muy exigentes se ha visto desde el primer momento que era así así que qué tal en la final ha querido arriesgar y fruto de ese riesgo ha llegado la caída en la final que le ha quitado toda opción de medalla Castellet ha terminado séptima en lo que es su mejor participación en unos Juegos Olímpicos de invierno diploma pues para la de Sabadell que no estaba muy contento

Voz 1509 22:33 que la la Ronda que tenía

Voz 33 22:40 sí pero bajarme el oro para la favorita Chloe King diecisiete años para esta americana de origen surcoreano y hay que recordar que esta próxima madrugada no tendremos españoles en liza pero sí en la madrugada del miércoles al jueves con cuatro participantes tres en snowboard en la prueba de cross Luca seguí Regino Hernández Hilario Herrero y en skeleton con la participación de Ander miran ven nuestra opción más clara Javier Fernández en la noche del viernes al sábado

Voz 0919 23:04 gracias al baloncesto hemos abierto el programa con la noticia acuerdo entre jugadores clubes con la mediación del Consejo Superior de Deportes para que se desconvoque la huelga ya ya fase final de la Copa del Rey desde el jueves Marta Casas ha sido fácil acuerdo o no

Voz 1509 23:21 bueno a menos de diez horas se ha conseguido un poquito sobre la bocina después de aproximadamente cuatro horas de reunión en la sede del CSD finalmente se han puesto de acuerdo y además han llegado un acuerdo a largo plazo para las próximas cuatro temporadas entre la ACB y el sindicato de jugadores de la ACB va a seguir pagando trescientos quince mil euros los dos primeros años doscientos ochenta mil el tercero doscientos setenta mil el cuarto ya a partir del segundo la BP se ha comprometido a establecer cuotas sindicales solucionado el conflicto la gran noticia es que el jueves en Gran Canaria va a comenzar la Copa del Rey escuchamos Alfonso Reyes

Voz 14 23:55 el presidente de la BP ya Esther alto la secreto

Voz 1509 23:58 María general de la ACB

Voz 7 24:00 lo que es nuestra joya de la corona subrayar la honestidad la generosidad y la solidaridad que han tenido muchos jugadores que no se juegan nada que ya lo tienen todo eso lo han hecho porque sabían que podían mejorar el baloncesto para los ex jugadores actuales

Voz 8 24:19 felicitarnos porque hay Copa estamos muy satisfechos para nosotros es lo más importante tenemos miles de aficionados que van a poder viajar ya disfrutar con los partidos íbamos a trabajar para que el baloncesto sea mejor a partir de ahora

Voz 0919 24:33 el conflicto a partir de mañana ya hablar única y exclusivamente de baloncesto tenemos baloncesto en directo Clasificación de la selección española femenina para el Europeo España está jugando en Guadalajara ante Bulgaria cómo está el partido Quique Pastor hola

Voz 34 24:48 qué tal Gallego buenas tardes a tiempo descansando en Guadalajara en dos mil espectadores en la grada para ver el que es el primer partido oficial tiene una selección absoluta al baloncesto en la capital alcarreña ahora mismo tiempo de descanso y la selección nacional que tiene casi casi el pasaporte ya para el Europeo de Letonia Serbia porque al descanso el combinado de Lucas Mondelo gana cincuenta y seis Petite y España dieciséis Bulgaria Petita

Voz 0919 25:15 de paliza como parietal está pegando atención la lluvia al Tottenham nueve minutos de partido Héctor González llega el segundo de la Vecchia Signora

Voz 9 25:25 hora de El Pipa Higuaín de penalti después de un penalti clarísimo cometido de David sobre Bernárdez que va ganando la Juve ya dos a cero al Tottenham y ojo porque en el otro partido el Basilea acaba de tener la ocasión más clara o Berlín ha perdonado un mano a mano contra

Voz 0919 25:38 persas You Tube dos Tottenham cero en apenas nueve minutos del primer tiempo doblete del Pipa Higuaín NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego muy mal NBA pasan cosas muy raras y muy extrañas muy alucinantes por ejemplo y un entrenador decida que no dirige a su equipo y que lo hagan los propios jugadores

Voz 35 25:59 yo creo que es una de las imágenes de la temporada eh sucedió

Voz 16 26:03 el partido entre Golden Stade Fénix es que este Iker el técnico de los Warriors decidió el testigo jugadores fueron ellos mismos los que se motivaron y diseñaron las jugadas en los tiempos muertos Stephen Carr Iguodala incluso Draymond Green estaba lesionados encargaron de coger la pizarra y arengar a sus compañeros según el entrenador su plantilla está cansada escucharle dice que su mensaje después de tres años está dejando de calar y sobre todo es algo que había anotado en el último mes dice que necesitaba sacarse algo de las Sister algún truco hice Le ocurrió esto porque según él el equipo es de los jugadores por otro lado gallego hay que decir que no va muy bien son penúltimos en el oeste Illes en algunos jugadores dijeron que había sido para ellos una falta erres porque ganaron de

Voz 0919 26:46 siendo Górriz

Voz 16 26:46 claro es que ahí está el tema que es que los Borg ganaron por cuarenta y seis puntos sin entrenador está claro que además al salgo que se puede permitir Steve Hooker porque en tres temporadas que lleva al frente del equipo ha ganado dos anillos en otra temporada sido subcampeón que de momento no se puede cuestionar en lo deportivo los Jazz sigue muy fuertes anoche sumaron su décima victoria contra San Antonio pese a la baja de Ricky Rubio lo espera partidazo de Pau Gasol con quince puntos y quince rebotes también gran nivel que está mostrando Mirotic con los Pelicans veintiún puntos doce rebotes en el triunfo ante los pisos

Voz 5 27:18 gracias Javi comenzamos los dos partidos de Champions en juego de Thor

Voz 9 27:21 ambos en el minuto once en Turín Juve dos Tottenham cero en Saint James Park Basilea cero Manchester City cero

Voz 0919 27:27 Diana en el Bernabéu Real Madrid

Voz 5 27:30 el Paris Saint Germaine del que vamos a hablar mucho esta noche en El Larguero desde las once y media noche escuchamos un saludo de Gallego gracias

Voz 0919 27:38 por ser oyentes fieles hasta mañana

Voz 4 27:42 por favor

Voz 0497 27:43 en fiestas privadas que las dejen para su intimidad