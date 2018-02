Kluivert: "Los dos equipos van a salir a marcar un gol"

Voz 1 00:00 bueno dejadme que salude a alguien que conoce bien al París Saint Germain está por ahí Patrick Kluivert en sintonía de Larguero hola Kluivert muy buenas hola buenas noches sí bueno ha llegado el día tanto tiempo tantos meses hablando de del París Saint Germain Real Madrid por fin llegó el partido que había ganas no todos tenemos ganas

Voz 2 00:20 todos tenemos ganas con mejor de la competición liguera campeonas del mayor a altitud de la competición y ahora ya estamos pronto para para un partidazo creo

Voz 1 00:35 partidazo seguro que si una gran eliminatoria eres una persona una persona muy conocida por todo el mundo del fútbol en España hay también por haber trabajado en el en el París Saint Germaine hay estuviste como como director deportivo está más preparado este París Anne Germaine que el del año pasado contra el Barça por ejemplo ha madurado más Patrick

Voz 2 00:53 pues yo creo que sí que para para dicen en Semana de la Liga de Campeones en una prioridad unos ahora es que los liga lleva con mucha diferencia ya pero liguera que piensas es en una concesión a muy alta con muchos equipos muy buenos yo creo que el está muy preparado no sé si está más que el año pasado porque el año pasado estaba preparado todo eso eso importa es importante para ellos sobre todo aprende a partir de las afueras de casa entonces es muy importantes para los dos equipos

Voz 1 01:31 oye qué crees que puede pesar más la Historia el palmarés del Madrid el oficio de de un club como el Real Madrid o el gran momento por el que pasa ahora mismo el pesebre

Voz 2 01:42 bueno el más importante es que los dos equipos están preparados probada ya sabemos que el Madrid tiene mucho más experiencia en la Liga de Campeones que paralizan Yemen pero eso no significa que lo va a hacer a favor de Madrid los jugadores están habituados de jugar con mucha presión en una entidad muy grandes pero esos dos partidos son muy importantes para esta sueltos de de siquiera es más experiencias no

Voz 1 02:14 oye qué partido te imaginas eh en el Bernabéu sabiendo que son ciento ochenta minutos que es el partido de ida hay partido de vuelta con la importancia que sabe el equipo francés que que tiene de marcar fuera de casa no con con marcar fuera de casa es muy importante te imaginas aún pues Ll más conservador Patrick o un pese llega lanzado mañana en busca del gol en el Bernabéu

Voz 2 02:36 bueno está claro que está que van a buscar los conos hubo los que tienen no van a esperar que ha dado matriz pero si vas demasiado a ofensivo Real Madrid pues las sea daño entonces ya yo creo que Dexter los primeros minutos son los dos equipos a

Voz 3 02:59 a mirarla como como a

Voz 2 03:02 con el balón después pues cada cada equipo teme que puso por eso está claro y sobre todo con los jugadores que tienen los dos equipos ya te digo

Voz 1 03:12 yo con qué menú dos jugadores y sobre todo con fíjate qué duelos vamos a tener mañana eh eh el Madrid no está precisamente bien en defensa iba a tener que verse Marcelo con Mbappé Nacho que va a jugar por la derecha por no está Carvajal con con Aimar y Ramos con Cavani no hay en el centro junto con Varane vaya duelos no

Voz 2 03:30 sí hay duelos de de los italianos como se dice son muy importantes jugadoras que estaba jugar en él pero también por supuesto en el Real Madrid que tienen atacantes que que se Carlos gordos también entonces un duelo importante es muy atractivo para la la gente que venga al partido

Voz 4 03:55 sí

Voz 2 03:58 lo que digo antes el primer resultado es muy importante pero hay que mirar en los dos enfrentamientos

Voz 5 04:04 ahora mismo para ti quién está mejor quiénes mejor la BBC o la delantera del PSD

Voz 2 04:11 donde yo creo que las de de pese a mostrando que que son momento tridente muy muy potente con con muchos goles últimamente Cristiano está entorno si tengo que elegir pues yo creo que los delanteros de deprisa SM son más eficaz juntos

Voz 1 04:35 en eso piensa casi todo el mundo el otro día hacíamos una quiniela aquí en el Larguero con con los comentaristas de la SER entre ellos Pedja Mijatovic dicho Santi Cañizares o Álvaro Benito y la mayoría apostaba porque está mejor y porque es mejor ahora mismo la delantera de del París Saint Germain mañana lo veremos contigo cuando estabas en el en el club Patrick llegó Unai Emery después de la del tiempo que lleva trabajando que se dice en Francia es el entrenador adecuado para el eh

Voz 2 05:01 yo he tenido muy bueno en Bari

Voz 6 05:05 eran ha añadido algo algo más firme y yo creo que

Voz 2 05:15 el entrenador que trabajan mucho el táctico del equipo yo creo que es ese mes pues es muy difícil de decir es una entrenando no es siempre muchos años es buena para para pero de mi época con técnico en París Benzema yo trabajado bien así que a lograr lo máximo para mí

Voz 1 05:48 eh dime la verdad de lo que tú crees eh nos nadie sabe lo que va a pasar pero si cayera eliminado crees que suele podría costar el el futuro Almería en el PSOE

Voz 2 05:57 bueno puede ser cualquier entrenador no solamente para una una Marie entonces no es sólo para personas pero sino para todos los entrenadores que estando en un gran equipo para lograr grandes cosas con un equiparse que tiene pues el club y la gente por esperar dando grandes cosas quizá está eliminado las cosas más difíciles como como en todo

Voz 1 06:30 no le puede pasar a Zidane no

Voz 2 06:31 sí sí claro como pueblo pasará queda grande entrado

Voz 5 06:37 quién crees que va a pasar Kluivert

Voz 7 06:40 estas pero

Voz 2 06:45 pues yo creo parisienses me han pero un pensamiento que que digo ahora pero cómo están los equipos en ese momento yo no soy poquito a favor de París Nacho me pasaba el año pasado penalmente

Voz 1 07:05 la acaba de dar un infarto a más de uno que te está escuchando ahora mismo pero pero

Voz 2 07:09 pero que que que pueda pasar preguntas uno de los tubos y sí dijo que era el equipo pues yo creo pero totalmente al fútbol son dos equipos que tiene una plantilla extraordinaria pero en el campo se se se discuten y si es es son los resultados entonces en la gente que dicen una cosa que va a ganar fuera doctora también fallaron en esta ocasión

Voz 1 07:43 oye ahora que no nos oye casi nadie solamente los oyentes de El Larguero de la Cadena Ser que quede entre nosotros Patrick crees que Neymar acabará vistiendo de blanco más tarde o más temprano

Voz 3 07:57 eso lo dice todo

Voz 2 08:00 cuando no sé no sé si yo creo que lo está contento ahí pero como digo antes en los grupos nunca se sabe entonces no sé no sé no te pregunto

Voz 1 08:18 es una es una eliminatoria preciosa es un partido que se va a hacer larga la vuelta porque van a tardar tres semanas en jugarse la Vuelta en en París desde luego va a ser un gran espectáculo lo vas a Belén en casa en el estadio do Campo no

Voz 2 08:33 yo me quedo en casa y a lo mejor es la vuelta a París

Voz 1 08:38 a qué bueno qué bueno imagino que imagino que viendo mucho fútbol como siempre eres un un hombre de fútbol vinculado al fútbol en todas las facetas en en la dirección deportiva del París Saint Germaine antes como jugador como comentarista y me imagino que viendo mucha tu hijo no que es una de las promesas bueno de de las promesas no de de los del presente porque se pelear porel muchos equipos grandes Patrick

Voz 2 09:02 en está haciendo las cosas muy bien y al más importantes es que siga así estar con los dos piezas al suelo es eso es lo que lo que está siendo oí estoy muy contento para cómo cómo está manejando haya hecho en ese momento

Voz 4 09:20 soy pues la yo también

Voz 2 09:22 sé que hay una que que quieran a él pero yo sé que tiene dieciocho años entonces tienes que estar tranquilo

Voz 4 09:31 tiene que ser más suerte aún así

Voz 2 09:34 dar seguro un año más o más en el Ajax para para estar más fuerte porque cuando vas a nuestro país entonces la competición hay que estar más fuertes y fuerte mentalmente físicamente si no ya a partir de la demasiado pronto de de Suu de su país

Voz 1 09:59 que siga formándose yo la verdad que cada cada cada resume que nos llegue cada partido que vemos de playas vemos una una jugada todavía mejor que la semana anterior de de de del hijo y a Ticketmaster sí sí éste es tremendo cada semana nos llega el último regate el último golazo es una cosa

Voz 2 10:14 ya ya ahí se siente muy bien con mucha confianza así como yo digo antes de tener que estar con los suelo tiene dieciocho años en el que está tranquilo es su cabeza ahí ya son más importante y después llegará que que que que que vaya a llegar a su de escoge hay bueno cada uno con su con Suu corazón creo

Voz 5 10:44 difícil decirle que no al Barça no

Voz 1 10:46 sí le llamaran sí

Voz 2 10:49 difícil otra también a otros grandes equipos es difícil entonces ese son juego eso juego pero las más importantes que escoge con su coro son ir al equipo que respondan mejor a su juego no llega a un equipo que que que que paga más o menos Yago no es el equipo que que que jugar de juego es mucho más importante que le iría mejor

Voz 5 11:19 premio o la Liga española donde les ves más no veo más en la Liga española

Voz 8 11:24 de eso está claro no

Voz 2 11:26 claro que la apremian hay equipos que juegan también en el fútbol pero yo lo veo más en la Liga española

Voz 5 11:34 Jesús coja

Voz 1 11:36 su elección lo que elija si eso su decisión si bueno pues veremos a ver qué ocurre de momento hay que dejarle que siga haciéndose como gran futbolista está siendo se en el Ajax y ya veremos si mañana ese gran espectáculo entre París años Giovanni Real Madrid que hemos comentado con con Patrick Kluivert ves a para ti ahora mismo hoy que han empezado ya a los octavos de final a quién ve favorito para el título

Voz 2 11:57 eso es difícil hay muchos equipos que Pos

Voz 6 12:02 también depende de el día

Voz 2 12:06 es decir lo vea a París SM o a llover a Barcelona Madrid no cada equipo a en el que actuar lo máximo hay muchos equipos que por ahí

Voz 5 12:19 ganar la Liga de Campeones se Patrick

Voz 1 12:22 Kluivert muchas gracias por estar en el larguero e gracias