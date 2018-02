Concepción Dancausa, sobre la final de Copa: "Que coincidan cuatro aficiones en Madrid hace las cosas más difícil, nos hubiera gustado que no coincidieran"

Voz 1560 00:00 está por ahí a esta hora de la noche Concepción Dancausa es la delegada del Gobierno en Madrid o la concepción buenas noches buenas noches te agradezco que a esta hora a tiendas en el larguero y bueno partido declarado de alto riesgo con cuántos efectivos policiales un dispositivo especial como siempre que se disputan ese tipo de encuentros no

Voz 1 00:18 sí efectivamente esa vamos a tener mil ochocientos efectivos de la UIP de la Brigada Móvil también de la OPE redes los guías caninos la Policía Municipal SAMUR Protección Civil y de la Cruz Roja es decir que es una mala importante pero muy parecido también a otros partidos como éste al proceso

Voz 1560 00:35 es esperar la llegada de entre ochocientos y mil ultras del París Anne Germaine especialmente violento Si y me imagino que con un dispositivo especial en torno a ellos no

Voz 1 00:46 efectivamente era policía va a realizar una acompañamiento segmento tanto los equipos de fútbol como de los aficionados que llegan además estima coordinación excelente entre la policía y la Gendarmería francesa de hecho con el equipo francés y con sus aficionados se van a desplazar veinte agentes franceses que van a estar en comunicación bastante con la Policía Nacional y la Policía francesa

Voz 1560 01:08 también

Voz 1 01:08 efectivamente viene veinte agentes franceses y luego por otra parte y pese se levanta a las cuatro mil entradas a sus aficionados entre hoy y mañana es decir que no trae no vienen con sus entradas sino que babero un lugar próximo al estadio Bernabéu veía hay lugar establecidos de lo que se les entregará las entradas pues para no solamente evitar la reventa sino también para que te haces mayor control sobre ellos

Voz 1560 01:31 eh creo que ha estado esta mañana usted asistiendo a

Voz 1 01:33 ya

Voz 1560 01:34 y a ese simulacro no con la policía hay los bueno supongo que adiestrando a los caballos sobre todo no para posibles cargas policiales bengalas demás algo que se hace habitualmente pero que hoy nos han mostrado la policía con sus imágenes no

Voz 1 01:47 claro efectivamente yo lo que he querido mostrar es el esfuerzo que supone para la Policía Nacional pues un partido de este de este tamaño no es decir que tienen muchísima GTI en la cual pues sabemos que puede haber problemas y por tanto hay una preparación anterior lo que quería mostrar también es trabajo que se hace pues con los caballos con los guías caninos con papeles es decir debajo de coordinación muy importante también hoy P que sirvió fundamentalmente a que todo transcurra con tranquilidad para que los aficionados puedan disfrutar de ese de esa final

Voz 1560 02:18 ya hemos visto las imágenes en bueno mucho estrés y Deportes Cuatro en todo durante todo el día hemos visto cómo se preparan para ese partido de mañana como hacen habitualmente pero en esta ocasión se han visto esas imágenes eh teniendo en cuenta Concepción que estamos en nivel cuatro de alerta terrorista que llegan cuatro mil aficionados del PSV habrá digo para los que vayan al estadio ir con tiempo no mejor porque habrá varios cordones de seguridad hay hay que tomárselo con calma no

Voz 1 02:42 sí como es habitual en estos en estos partidos hay que contiene pocos porque es verdad que los controles son más exhaustivos y por tanto pues algunas colas Si la gente va con tiempo y además no lleva pues cosas que sabe que pueden ser retiradas para que no entren en el estadio las habituales pues eso hace que las colas no sé no sentando en largas y la gente tenga que esperar menos

Voz 1560 03:04 pero lo que tienen que sabes que fundamentalmente

Voz 1 03:06 de esas colas se producen como consecuencia de que las medidas de seguridad son extremas precisamente porque es un partido de alto riesgo también porque estamos sometidos a la alerta cuatro que sigue vigente y que tienes es esos protocolos no yo creo que es una es un inconveniente no cabe duda pero también es por el bien de todos

Voz 1560 03:26 totalmente todo sea por la seguridad de que no haya ningún incidente ojalá aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid le pregunto ayer ya contábamos en El Larguero como usted bien sabe que la final de la Copa del Rey será en el Wanda Metropolitano el sábado veintiuno de abril y que al día siguiente también en el Wanda Metropolitano se jugará a partido de Liga así que ese fin de semana a convivir en Madrid además de todo el mundo que Viena la Maratón de la Ciudad de la capital madrileña además van a estar aficiones del Sevilla del Barça como finalistas de Copa del Betis del Atlético como rivales el partido de Liga al día siguiente eso le preocupa Concepción

Voz 1 04:02 bueno me preocupa y me ocupa no la verdad es que la Comunidad de Madrid tiene habitualmente pues muchos eventos y está acostumbrada organizar dispositivos de seguridad para grandes cuestiones acabamos de pasar por ejemplo todo el tema de de de de la Play y y bueno ya medio millón de personas y no ha habido ningún problema que es decir que para que sea una idea usted la temporada pasada se celebraron casi trescientos partidos ir estos veintinueve de ellos fueron de alto riesgo es decir

Voz 1560 04:34 sí pero no coincidieron en un fin de semana cuatro aficiones no que son poco a la gravedad que digamos abren ese fin de semana

Voz 1 04:40 sí eso ponen las cosas sin duda más difíciles pero también es cierto que no los hubiera gustado que no coincidieran pero una vez que coincidía lo que quiere decir es que las piensa que se tiene ese de eventos entonces Madrid pues hace que bueno tenemos que establecer los dispositivos operativos probablemente pues todos los efectivos tendrán que trabajar durante los mismos días con días seguidos pero tampoco es un problema eso ya no ha sucedido en alguna otra ocasión que hayan coincidido dos partidos iban al final ha resuelto bien

Voz 1560 05:08 pues nada y que disfrute del partido que además de estar pendiente el dispositivo de seguridad creo que va a usted al Bernabéu no

Voz 1 05:15 pues mire no sé si voy a ir externas por seguro que los

Voz 2 05:17 oye eh por supuesto pendiente esta vez

Voz 1 05:20 de de ese partido locas y deseo es que gane el

Voz 1560 05:23 sí me han dicho que para todos nosotros eso me han dicho que estoy un poco madridista un poco no un poquito sí un poquito por cierto ha dicho Mariano Rajoy entrevista los compañeros del diario As que no le gustaría ver a Neymar de blanco y a usted

Voz 1 05:37 bueno no tengo ningún inconveniente en la verdad no yo creo que al final lo que tiene que estar los mejores si hay es un gran jugador pues bueno es que el equipo que quiero que gane al final ese es un objetivo no ganar el partido los mejores como hasta ahora se ha venido siendo

Voz 1560 05:57 pues que disfrute del partido y que no haya incidentes ni fuera ni dentro también importante también importante Concepción llamamiento para que no haya pitadas e insultos en la grada que desgraciadamente viene escuchando en las últimas semanas casi un día sí y otro también

Voz 1 06:12 pues sí la verdad es que yo creo que un evento deportivo lo que te el respeto y sobre todo que es que el deporte no se asimila a esas tipo de circunstancia eso ese tipo de manifestaciones no al contrario yo creo que la deportividad que es algo muy positivo es precisamente saber perder saber ganar y saber disfrutar sin tener que perder el respeto a los demás

Voz 1560 06:32 será una final de Copa sin pitos al himno

Voz 1 06:35 me gustaría sería una muestra de respeto ante lo que supone el himno nacional que representa además a todos los españoles yo la verdad que siento mucha envidia cuando veo en otros países ya que la gente no solamente sorprendía sino que lo oye con respeto y desde luego no hay ninguna manifestación contra él ojalá fuera así yo creo que se demostraría que somos