El Sanedrín: "Los aficionados al Real Madrid quieren ver al Real Madrid de Múnich"

Voz 1389 00:10 qué tal cómo esas manos decía Patrick Kluivert

Voz 1375 00:13 el París Saint Germain inpasse mañana quién gana mañana hay quién pasa la eliminatoria quién quién

Voz 1389 00:18 clase mañana importa poco quién gane seguramente también porque ya que en este tipo de eliminatorias

Voz 3 00:24 los está jugando una carta que es la carta de la Vuelta normalmente cuando se deja sentenciado en la ida como ocurrió el año pasado tampoco significa mucho Apolo luego la vuelta uno se desploma ahora te pregunto por los planes de Zidane por las sensaciones que tiene Jabois

Voz 1375 00:35 esta mañana al Bernabéu no hay ni una entrada desde hace ya un montón de días ojo con la reventa que están pagando verdaderas anima heladas por entradas que luego veremos a ver qué ocurre llevárnoslo con tanto Meana durante estos días ahora volvemos al hotel de concentración del PS ya dónde está ese micrófono de Antón Meana pero antes empezará el tipo de debate y sanedrín con Manuel Jabois y con Julio Pulido Jesús Gallego y Antonio Romero que nos dar mañana ese partidazo en el Carrusel Deportivo de la SER a partir de las ocho y cuarto con Dani Garrido y con toda la banda nos vamos a ese micrófono inalámbrico de la Cadena SER Héctor González de está no sé dónde en algún punto para ir el centro de Madrid donde tampoco es que sea una no eh con las calles llenas de aficionados pero donde se respira ya fútbol mañana llegan esos cuatro mil franceses pero a esta hora de la noche Héctor González que se respira por ahí y sobre todo vamos a preguntar a los madridistas si les parece bien que mañana juega la BBC de inicio hola Héctor dónde andas muy buenas

Voz 0509 01:27 la Manu qué tal buenas noches fíjate que es martes hace frío en Madrid pero los bares del centro siempre tienen gente por aquí me he encontrado a unos cuantos madridistas tengo aquí a cinco amigos de La Línea de la Concepción Cádiz que van mañana al Bernabéu a ver ese Real Madrid PSG y la pregunta es esa será hace todo el madridismo tendría que jugar la BBC Isco Asensio que decís

Voz 4 01:50 ABC Georgie Dann la verdad que quitaría yo es es sólo mandaba yo ya para su país se retiró de cabeza metía a Benzema Cristiano hombre y a mí que me veo que el malagueño

Voz 1313 02:01 nada por aquí que decidimos a ver yo te Benzema el la que a la

Voz 0509 02:09 por aquí nadie se va a perder el partido tampoco verdad cómo te llamas me llamo This is mañana tú si fuese Zidane qué harías la BBC Isco Asensio tú que es Le Pen

Voz 5 02:19 ante todo Isco que ese referente español ahora mismo oí bueno seguramente meto algún golito oí el mal

Voz 0509 02:28 que gane ya quién te cargas de los tres de arriba

Voz 5 02:31 pues ahora mismo hombre Benzema con todo lo que falla pues quizás necesitamos otro que meta goles no

Voz 0509 02:39 tengo por aquí también a Pablo a Miguel dos amigos que dónde vais a ver el partido de mañana pues vamos a ir

Voz 6 02:44 mañana los Reyes y confiamos en que la BBC no juegue obviamente yo confío más en Isco Asensio hoy Cristiano como mucho tampoco porque al final Ronaldo bueno igualmente un mañana para todos pero yo prefiero un Isco Asensio así que vamos a poner ahí Lucas Vázquez Vázquez y da Lucas Vázquez puede ser bastante clave yo sobre todo no pienso que deba de el Cristiano Ronaldo porque no aporta nada de juego al equipo no sale ni pasar el balón

Voz 0509 03:16 no va a aportar nada al Real Madrid y por aquí también tengo a cómo te llamas Víctor quieres cuando lo veas en casa es que estén Bale Benzema y Cristiano sobre el campo o alguna otra alternativa que le dirías a Zidane pues hombre que a Benzema lo quite porque últimamente no está fino el tío

Voz 7 03:33 saque a los chavales jóvenes a Isco y Asensio que son los que dan la talla en los partidos grandes vale mucho gracias visto nada

Voz 1375 03:40 bueno pues esta es la opinión de parte del Madrid

Voz 0509 03:42 mismo te habrás dado cuenta a menos de veinticuatro horas de que arranque ese Real Madrid PSG

Voz 1313 03:48 nadie pondría a la BBC

Voz 3 03:51 es Jabaloy Ésta es la opinión de los ultras de esa enorme debes mirar a los chicos jóvenes a Castilla me ha parecido

Voz 1375 03:59 que ni uno he apostaba por la BBC de inicios curioso es bueno algunos hasta ponían Isco Asensio y Lucas Vázquez joya me parece rizar el rizo pero parece que hay mucha confianza así a bote pronto en ese micrófono de la SER entre los aficionados madridistas por la BBC yo creo que Zidane va a poner la BBC creo que Zidane no lo va a cambiar mi opinión pero yo pondría Isco quitaría probablemente a Bale que se si es que aquí cada uno tiene su quiniela y su entrenador que llevamos dentro estaba además de Manuel Jabois Antonio Romero hola Antonio muy buenas qué tal muy buenas a todo está Jesús Gallego o la Gaye qué tal buenas noches yo hoy Julio Pulido hola Julio qué tal pero ahora entramos en el en el debate puro y duro y cómo ve el partido cómo imagináis lo que puede significar para Zidane para el Mary pero Romero que crees que va a hacer Zidane qué harías tú con respecto a la BBC

Voz 0239 04:49 pues muy parecido a lo que al sentimiento que no acaba de transmitir Héctor en la calle no yo creo que va a poner a la BBC yo pondría mínimo disco It si me hubiera ese mañana me levantó Garbo su igual

Voz 1375 05:03 creo que aguantara dos Iquitos ve Iquitos Amelia Benzema Bale Benzema

Voz 0239 05:06 sólo si sólo sólo meto a Isco Quito Abel dejó a Benzema porque creo que sinceramente no está cien por cien físicamente el galés puede ser importantes el partido se abre en los últimos veinte o treinta minutos en vez de los primeros cuarenta y cinco con un partido más abierto en los en los últimos veinte treinta minutos y si meto a los dos metódico y Asensio que ya es ciencia ficción pues Babelia

Voz 1375 05:30 que eso es lo que haría Romero pero cree que Zidane va a poner a la BBC Ci U gallego que crees que va a hacer decidan qué harías tú

Voz 0239 05:37 bueno yo no estoy seguro de lo que

Voz 8 05:39 vaya a poner a la BBC me esta mañana aunque lo vistas a mí me me parece que que la BBC no está bien que el Madrid jugando con la BBC el otro día con la Real Sociedad ya dejó fuera veinte

Voz 0239 05:53 nuestra

Voz 8 05:53 bien no estoy seguro que lo vaya a poner bueno yo jugaría da directamente arriba con Cristiano Ronaldo y con Asensio y metería Isco en el centro del campo con Kroos Modric Isco

Voz 9 06:05 pero

Voz 1375 06:06 sabe que atraviesa Bailey a Benzema para meter a Isco y Asensio sí sí a los dos e Hinault estás no tiene tan claro que vaya a poner Zidane a la BBC de salir no yo yo

Voz 8 06:15 creo que que con la BBC en el en el campo mañana mañana Madrid necesita muchas ayudas atrás mucha ayuda Barceló mucha ayuda Nacho Insa

Voz 0239 06:25 si vuelves a la BBC esa gente va a estar muy de éxtasis

Voz 8 06:27 tiene va a haber mucho uno contra uno con Neymar maricones

Voz 1375 06:30 nueve julio qué crees que va a hacer Zidane y qué harías tú

Voz 10 06:33 bueno yo creo que si Zidane es coherente con su discurso y con lo que ha estado haciendo la temporada jugará la BBC si definitivamente esa convencido de que Bale no está al nivel eh que requiere un partido de estos igual se la juegue eh con Isco yo no pondría Ny a Bale ni a Benzema también jugaría con Isco y con Asensio fue pero si hacemos caso a lo que ha estado haciendo durante todo el año sí es coherente con su discurso y con lo que la defendido jugar a la BBC e insisto si él no ve a Bale del todo bien como para jugar un partido de esta exigencia e igual de juegue con la Variante disco

Voz 1375 07:16 jo los tres habéis dicho Romero Gallego Pulido que Isco y Asensio metería es vosotros a cambio de quitar a Bale Benzema yo es que

Voz 10 07:23 yo creo que es un sentir sí sí sí

Voz 1375 07:26 tienes recia eh eh parece mucho retoque pero ya digo yo creo que metiendo a disco jugando en rombo con ese cuatro cuatro dos como osea quitando a uno de los tres de la BBC todavía pero que creo que no lo va a hacer creo que va a poner la BBC pero meter a Isco para jugar con Casemiro Kroos Modric más Isco Bale Benzema y Cristiano arriba

Voz 1389 07:45 pero el Jabois que crees que va a hacer

Voz 1375 07:47 Irán mañana hay que te gustaría di yo creo que va a depender

Voz 1389 07:50 bastante de lo que él intuye que vaya a hacer el Paris Saint Germain el Paris Saint Gervais no es cualquier rival de la Liga española por lo tanto es verdad que que no lo tengo nada claro que vaya a meter la vez que va a sacrificar a uno de la DC eso a Benzema o hábil pero desde luego a meter a como bueno o tengo la impresión de que debería meter un refuerzo en el centro de campo para sujetar sobre todo la dinamita de de de París no renunciar a la tuya propia tampoco te puedes puede salir a tortazo limpio que la tortazo limpio en el Santiago Bernabéu es más peligroso que salir a tortazo limpio en París donde los goles valen doble por lo tanto tampoco conviene que dar tres tres ni dos tres

Voz 3 08:21 bueno no no sería no sería menos peligrosos fíjate la Juve otros dos ahora hablaremos compró pero pero tampoco te tocan tan caro

Voz 1389 08:26 que vaya a ser a lo mejor Bale descarte y no Benzema o a lo mejor por un Procris no no no no lo sé

Voz 1375 08:32 para quitar a Benzema del partido han envió antes yo creo que no

Voz 1389 08:35 va a hacer yo creo que antes quita a garete

Voz 10 08:38 lo dar un detalle una imagen el entrenamiento del Real Madrid que no ha visto en los quince minutos abiertos es que ha tenido una parte Zidane con Benzema mientras la mayoría del equipo disparaba a puerta en una portería Benzema ha tenido una charla con con Zidane no sé qué puede haber detrás de esa charla pero sí es cierto que Zidane ha querido mimar especialmente ya tenido una parte de varios minutos con Benzema en el entrenamiento de hoy no sé puede ver en muchos partidos grandes de la temporada

Voz 1389 09:06 ha dado que ve casi ya penas y apenas jugó el esas charlas y esa esa motivación la tenía con Isco para que defendiese la labor de Isco defensiva el estar continuamente como una goma sujetando la marca de Marcelo au sujetando la marca de Carvajal dependido la banda a la que se encuentra se fue bastante importante es decir pegó verdaderas palizas para poder defender en partidos esenciales decir te habló de cuatro cinco partidos

Voz 1375 09:29 no es eso supone que decidan con Benzema habrá sido para decirle vas a jugar pero por amor de Dios hay que remangarse hay que vender bueno veremos a ver mañana nos lo contará Romero en ese carrusel espectacular que tenemos muchas ganas de que es

Voz 0239 09:40 pues sí es hermano el la labor de la charla me imagino que habrá tenido que hacer un aparte con cada uno de los futbolistas del Real Madrid porque este año defender defender y no no está siendo Real Madrid un equipo este año que es este significando por ser demasiado solidaria atrás me parece que decidan yo estoy con ella aunque no da pistas en la rueda de prensa no la de hoy sino en prácticamente todas las ruedas de prensa anterior esa este partido en las que la pregunta son para para el choque contra el Paris san Germain que es lo que estamos esperando casi todo desde hace un montón de tiempo yo creo que lo que tiene en la retina Zidane lo que tiene en la retina mucha gente del Real Madrid en un partido de la BBC es lo que se hizo en Munich y en ese juego con la BBC entonces Bale estaba como una moto jugó prácticamente de lateral dejando arriba pero pero pero el equipo metido con Bale echando una mano a Carvajal enorme en defensa jugó con jugó con Karim Benzema y Cristiano Ronaldo en la versión más solidaria sobre todo en defensa que los he visto yo desde que viste la camiseta del Real Madrid

Voz 1375 10:39 en la la clave estábamos hablando antes nosotros antes empezar el programa que el PS oye claro que en el Bernabéu pero es que también el Madrid puede marcar en la vuelta sea quiero decir dos equipos dos delanteras capacitada perfectamente para marcar donde sea claro que puede marcar mañana la delantera en el Bernabéu pero claro que la delantera el Madrid puede marcar también en el en el Parque de los Príncipes la semana que viene ahora no encajar mañana sería un tesoro Jabois

Voz 1389 11:00 sí hay pruebas muy difícil yo personalmente creo que es muy difícil tal y como han ido las cosas todo el año en el Bernabéu con equipos muchísimo más débiles Parisien Jermaine después por la propia actitud en el Real Madrid

Voz 3 11:12 bueno Fuenlabrada el Numancia además que sea remando por más que quiera mostrar su lado más defensivo y más solidario

Voz 1389 11:18 no se trata de sujetar una de las mejores delanteras de Europa sino la mejor por lo tanto es bastante complicado pero que tampoco me que que vamos que vamos al partido de vuelta con las mismas condiciones y sin que te afecte la presión porque es el Madrid es jugaron todos los estadios por lo tanto que uno uno es un mal resultado pero no su desastroso resultado ni muchísimo menos es decir un dos uno que en teoría también puede ser malo tampoco es que lo sea demasiado

Voz 1375 11:41 anoche decía no sé si Álvaro el que decía un cero cero

Voz 1389 11:43 pero sería un buen resultado estamos cero cero hombre haceros suele ser bastante buen resultado sobre todo cuando se trata de duelos tan tan equilibrados desde tan tan parejos Rodríguez cuenta que la el peso de la dinamita gomas delanteras es prácticamente el mismo que si nos ponemos atacar los unos con los otros el resultado puede ser completamente imprevisible

Voz 1375 12:01 gallego es una eliminatoria que decide algo más que el pase de Madrid a cuarto al final no hombre yo creo que si no luego hay que ver cómo se

Voz 8 12:09 produce el desenlace es un desenlace amplió por una parte o por la otra si el si el Madrid y elimina Paris Saint Germaine su es un fiasco en este nuevo proyecto de los franceses que yo coincido con Emery han crecido respecto al año pasado la experiencia del del Camp Nou yo creo les tiene que haber marcado

Voz 9 12:27 sí sí sí es al revés ebay

Voz 8 12:29 hemos Un paseo no porque yo creo imposible que alguien se pasea ahora mismo ante el Real Madrid pero si vemos un triunfo rotundo contundente y sobre todo justo del París Saint Germaine pues yo creo que en el Madrid abriría

Voz 11 12:43 ya un cambio de ciclo no los yo me gusta definir a a Mbappé Jan

Voz 8 12:50 Mar junto con Cavani los demás como los nuevos galácticos si ganan al campeón de Europa ir demuestran ser mejor equipo que el campeón de Europa pues ahora mismo dar un golpe en la mesa del fútbol europeo dejan al Real Madrid en una situación de duda respecto a lo que va a ser este proyecto de la próxima

Voz 10 13:07 claro es que se me da la impresión es que tan

Voz 1375 13:09 lo Emery como Zidane el que pierda está sentenciado ya veremos lo que pasa pulido pero el que Palme da la impresión de que Emery le están esperando como pierda ese lo Hinkel Zidane como pierda ahí lo elimine el Paris Saint Germain lo va a decir pues ya hijo hagas lo que hagas esta sentencia

Voz 0239 13:24 pero yo creo en dos versiones diferente no a mi me parece que todos los que conocemos un poco Zidane tenemos la sensación de que si la temporada acaba en fracaso no le va no le va a hacer falta que Florentino Pérez le diga que se tiene que ir porque yo creo que el primero que diría que que creo eh que deja de ser entrenador del Real Madrid con la exigencia que yo que ello conlleva después de una temporada en la que en Liga tras descolgado ha caído en Copa del Rey supuestamente de la Liga de Campeones iba a ser Zidane en el caso

Voz 1375 13:51 claro pero eso es verdad pero sería el primero perdona sería el primero en decir me voy porque sabe que lo van a Lehman a invitar a que se vaya como decía Luis Aragonés hay que irse cinco minutos antes de que te echen

Voz 0239 13:59 seguramente seguramente lo hizo como digo quiero decir

Voz 1375 14:02 yo como jugador unos toques no daba dijo él mismo

Voz 0239 14:04 en el siglo VI cinco millones y me voy para mi casa tranquilo pero bueno eso de hoja voy que yo creo que que son dos vertientes diferentes enmiendas que yo tengo la sensación de que Zidane es un tipo que lo ha conseguido todo el fútbol que no esperaría que le echaran Emery tiene como el objetivo hay puesto en la diana no es como como pan Mensa en el Bernabéu es que no te subes al avión de vuelta a la sensación de que la única la única cosa a la que se puede agarrar Emery para ser entrenador de los galácticos modernos como lo dice Gallego la próxima temporada es no sólo ganar al Real Madrid sino ganar la Copa de Europa sino a esta sentenció

Voz 10 14:36 yo lo que creo es que mañana vamos a resolver una incógnita no oyes si un equipo que juega mal el le hacen ocasiones no tu la tiene resuelta ya yo no en la última semana del cine te planteo me incógnita ahí es que es un equipo que juega mal eh esto son palabras tuyas tú eres Antonio Romero no o proxecto Romero Poulidor vale al que hace en ocasiones con facilidad yo creo

Voz 0239 14:59 a pasar jamón segundo eso ha dicho tú que al Madrid

Voz 10 15:01 hace en ocasiones con facilidad que se cae físicamente y mentalmente la segunda parte lo la dicho tú también no que hay jugadores que están lejos de su estado de forma lo has dicho tú también casi todo tiene un entrenador e inmóvil y que no hace nada

Voz 0239 15:14 todo eso no lo dice bien no lo digo yo y eso es

Voz 10 15:17 la duda es si un equipo que que tiene esos síntomas se puede transformar de una manera radical insuperable al pese a ser la gran duda que a mí me queda el partido de mañana esta noche sin equipo desenchufado de todo esto de repente se puede enchufar y cambiar todo esto defectos que hemos señalado todos durante esta temporada cambiarlos qué virtudes en dos partidos y más concretamente en el de mañana en el Bernabéu pero pero oye pero si eso es así si se produce esa transformación radical de un equipo con con estos síntomas hoy y mañana yo estaré aquí diréis oye Producciones a esta formación pero a mí a esta ahora me quedan dudas

Voz 8 15:53 pero pero esto es esto es fútbol y un equipo jugando mal puede ganar a uno que juega bien porque aquí puedes meter un gol en un córner en el minuto cinco pillar una contra en el minuto veinte Ikea tiene tienen tres veces a los palos y ha ganado dos cero lo lo que es evidente es que con el estado de forma de los dos equipos y con el potencial de juego que tienen ahora mismo los dos equipos y el nivel con

Voz 11 16:13 llegado aquí

Voz 8 16:15 puede ganar cualquiera porque el fútbol pero el París Saint Germaine está a la altura del Real Madrid haciendo daño yo creo que en esta eliminatoria lo valen

Voz 1389 16:22 mostrar sido pudiese transformarse completamente el equipo después de la temporada tan horriblemente haciendo tampoco el fútbol movería tantas pasiones y tantas discusiones estamos hablando de un equipo el año pasado que fue un trapo en manos de París Anne Germaine que metió cuatro goles que a los quince días le pasó por encima con seis esto es un hombre no en el margen de la temporada sino de quince días es decir que estas transformaciones ocurren que mañana a lo mejor resulta que sí

Voz 1375 16:43 hemos la mejor versión de que defensivo en el cual

Voz 1389 16:45 no la huele nadie y Riyad y en ataque toda la dinámica hay toda la pegada que ha faltado o lo contrario es decir puede cubrir de cualquier cosa pero desde luego que es posible perfectamente factibles penalizan a ese partido

Voz 10 16:54 coincidimos todos en que se tiene que producir esa transformación si el Madrid que hemos estado viendo en los últimos meses

Voz 1375 17:02 ese no le va a valer

Voz 10 17:04 no va a valer para pasar la eliminatoria ni tampoco

Voz 1389 17:07 contra rivales blandito se porque va a veces ha lanzado buen juego lo hemos salvado mucho pero lo pero los rivales eran lo que eran es les falta ese partido todavía contra un grande

Voz 1375 17:15 a ver el París Saint Germain que termine de jugar con el Montpellier

Voz 12 17:18 el Bastia con el Times

Voz 3 17:20 cuando euros contra el Bayern de Munich que sí que tampoco salió malparado

Voz 1375 17:24 me voy enseguida con Antón Meana otra vez al hotel de concentración de el PS pero antes quiero preguntar también por Neymar Jabois cómo crees que va a ser mañana esa relación Bernabéu Neymar es el día de San Valentín que ya empezaba hace veintidós minutos viene de jugar con la camiseta del Barça de haber sido el enemigo público número uno y mañana va con la camiseta del PSD pero después de que Florentino Ramos Marcelo le hayan hecho un guiño de aquella manera uno de aquella marea al otro diciéndole a algún día jugaría en el Madrid Nos gustaría que algún día es un gran jugador como crees que mañana va se va a producir ese feeling en el Bernabéu entre la afición del Madrid

Voz 1389 18:00 no creo no me parece que haya una reacción especialmente beligerante por una razón porque quién deja tirado al Barcelona como lo ha dejado tirado Neymar siempre deja cierta empatía en la afición rival es decir están hablando de jugador que lo dejó en la estacada este verano que rompió contra tics y eso siempre le mola corso eso tampoco odio no provoca no es decir no nunca fue nunca ha sido un jugador además que despertarse es un gran odio ni una gran animadversión desde luego que se va a silbar y desde luego que va a ser mañana en el enemigo a batir en el Santiago Bernabéu pero no va a ver ese componente personal que pueda haber con otros con otros jugadores con otros grandes ídolos que lo fueron del Barcelona

Voz 1375 18:35 que para vosotros Gaye Romero Julio Borges

Voz 8 18:38 yo espero que salga a lo que a lo único que sabe hacer en el campo que es divertirse extramotivado ya hay ya jugarse todas la veces que le llegue la pelota en la banda izquierda pues un gol una asistencia hombres

Voz 1375 18:52 Añón era una rabona un lujo

Voz 8 18:55 lo lo lo que le venga a la imaginación Neymar es un jugador que ahora mismo de cada siete ocho acciones que intenta cinco terminan en peligro de gol y eso yo entiendo que la gente vaya a pitar le pero también va a haber mucha gente que vaya a disfrutar de uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo

Voz 0239 19:13 yo creo que es el partido más importante para mí es de los que ha jugado Neymar en su vida porque me parece que es cuando tú juegas bajo el paraguas de Neymar o como cuando juegan Bailey Karim Benzema bajo el paraguas de Cristiano Ronaldo aunque hay que recordar que el año pasado en la en la remontada del Barcelona al Paris Saint Germain el mejor futbolista para mí de largo del del Barça no fue Messi sino que fue Neymar pero creo que mañana es la primera vez en un partido en el que le apuntando de los focos del firmamento futbolístico mundial en el que realmente tiene la responsabilidad de llevar a su equipo a una machada porque para mí sería una machada que el París Saint Germaine asaltar a el Santiago Bernal

Voz 10 19:48 pero

Voz 0239 19:49 dicho esto creo que para Neymar es el partido más importante repito de su carrera hasta el momento creo que el Real Madrid no puede parar a Neymar sólo con Nacho tiene que parara Neymar con un sistema defensivo que imagino que habrá trata de engrasar durante toda la semana en Zinedine Zidane y luego quiero decir una cosa que seguramente caiga en la en la chorrada pero yo me imagino Neymar jugando en el Real Madrid ya tres días cuatro días del partido más importante más trascendente de lo que lleva de temporada en el París Saint Germain en este caso el Real Madrid un tío que se toma tres días libres para su cumpleaños se hace una foto en la nieve de Papa Noel que hoy aparece en la portada de todos los periódicos medio en pelotas yo creo que o hace un grandísimo partido mañana

Voz 1375 20:35 o eso son esos pequeños detalles que volverán

Voz 0239 20:37 ya la gente eso es que a la gente sobre todo la afición del Real Madrid dicen que es muy bueno pero

Voz 10 20:42 es muy bueno pero yo para averiguar la la reacción del público del Bernabéu con Neymar esperaría al minuto noventa de mañana en función de destrozo o no destrozo que le haga al Madrid hay vamos a evaluar la reacción que tenga el público del Bernabéu Él ha dicho lo dijo hace unos días antes del cumpleaños que está ansioso por este partido lo que te da una demostración de cómo viene Neymar al Bernabéu viene a demostrar el jugador que es hilo de mañana en función también de de la exhibición o no que pueda hacer Neymar en el Bernabéu puede ser la noche definitiva en la que Florentino desde el palco tome buena nota y diga Se acabó ha nacido

Voz 1375 21:20 pues yo no tengo con el pulgar hacia arriba no se han nacido volverá hacia arriba hacia abajo hacia arriba no tengo

Voz 1389 21:25 tanto miedo de que Neymar asaltó el Bernabéu que es en el que ha jugado ya ha ganado su ha perdido al fin ya lo conoce perfectamente sino tengo miedo de que otro jugador Mbappé aproveche para asaltar el Paris Saint Germain para que en ese escenario simbólico el tapado el gran partido convierta al PSOE que pese al ganador del partido y además haga o amenace la jerarquía que ahora mismo es indiscutible de Neymar en el que Dios lo retiro también

Voz 3 21:52 es que yo creo que por arriba por esa herida sangra Florentino ganamos mucho más exigente del mundo

Voz 8 21:57 el es muy caprichoso y estamos hablando de dos jugadores a los que quiso el Real Madrid

Voz 1375 22:01 sí sí estoy contento Neymar

Voz 8 22:04 pelea terminó en el Barcelona por lo que fuera y Mbappé este verano con el que también se estuvo a punto de llegar a un acuerdo vienen los dos con un con el París Saint Germaine a intentar eliminar al campeón de Europa

Voz 1375 22:15 sí por si acaso en el banquillo Di María preparado como Valadez recambio fíjate en qué momento llega doce y veintiocho aguantando sólo dos minutos que voy a preguntarle Antón Meana está por ahí con algunos periodistas franceses si ven favorito al Paris Saint Germain o al Real Madrid Álvaro Benito o la mano el pues

Voz 1375 23:02 doce y treinta y dos cierro enseguida con Romero Gallego Pulido hija Boys pero sigue Antón Meana en el hotel de concentración de el París Saint Germain donde como decía había calma pero ambiente y varios periodistas igual que está Antón Meana curiosamente aquí muchos ven ligeramente superior al PSG no digo sí ven claramente qué va a pasar pero sí que en España tenemos la sensación de que viendo cómo está el Madrid como ven casi es favorito el Paris Saint Germain eh pero como nos ven los franceses cómo ven la eliminatoria los periodistas franceses Antón de nuevo en el hotel del PS ayer si mano con compañeros de la prensa francesa en la puerta

Voz 1313 23:35 desde el hotel de Unai Emery Luis bis compañero de Canal Plus Francia qué tal buenas noches sí qué tal muy bien muy bien quién crees que va a pasar la eliminatoria

Voz 15 23:45 creo que que va a ser un partido muy muy seco

Voz 1313 23:48 qué tal manera lo grave u

Voz 15 23:50 el ex prensa la doodle del germano

Voz 1313 23:53 eh cómo llega al PSG

Voz 15 23:56 la historia del pie no exista o y de lo que Neymar así Cavani Mbappé además

Voz 7 24:07 el la la la le del partido Banega muchas gracias gracias Antonio piensa PGOM buenas noches hola qué tal quién va a pasar la eliminatoria es muy difícil porque bueno lo R

Voz 16 24:18 además del te echen una historia muy importante en la Champions pero su trayectoria en la Liga es muy difícil no tiene realmente Historia y quién es sobre todo el las recuerdo de la remontada del año asado que es es muy difíciles está en su historia una historia horrible yo creo que será Real Madrid pero con con un pequeño resultado un cero por aquí cero uno

Voz 1313 24:51 porque de principio y lo que más le importa el seguidor blanco como llega el PSG a este encuentro

Voz 16 24:57 el PSG viene con mucho mucho confidencia porque es el líder de la de la liga francesa erró Chin ninguna problema han contra los grande como Lyon que fue la última derrota en enero pero será una gran prueba para el el club el Clube de diferencia

Voz 1313 25:20 Pierre de hasta ahora veo ya han decó de la agencia France Presse buenas noches buenas quién va a pasar

Voz 1375 25:25 no yo creo que el Madrid creo que

Voz 1313 25:28 ciencia Paul la lo que han demostrado estos dos últimos años por la febril ida del PSG en situaciones complicadas el Madrid parte con algo iban Taha cómo llega el PSG bueno llegar como una moto pero también es verdad que han sólo han tenido partidos digamos fáciles hasta ahora el difícil que han tenido contra el Bayern no han tenido entonces posiblemente mentalmente el puede puede ser difícil para ellos

Voz 1375 25:55 muchas gracias de nada me quedo con esta última impresión con la de ella indicó que se suma a esa ola no de que puede que el PSG no sea favorito ante un Real Madrid como este en la Copa de Europa hasta luego Antonio es curioso eh que casi todos los ven como favorito al Real Madrid ven al equipo español

Voz 1313 26:10 eh pues nada pasar el Madrid

Voz 1375 26:12 Jabois pasan Madrid donde yo también yo también yo también

Voz 1389 26:15 sí

Voz 3 26:19 he olvidado las las élites me apellido para Hawai Jaua

Voz 17 26:23 pues nada a que disfrute en el en el Bernabéu

Voz 1375 26:26 muchas Manuel un abrazo Romero mañana te oigo en el carro se le un abrazo a todos esta mañana el partido que va

Voz 17 26:33 también ese partido gallego bueno ya me dijiste

Voz 1375 26:36 qué pasa el él él que me me porque basamos el PS ya yo dije el Paris Saint Germain mañana

Voz 8 26:41 pero un empate a dos en la vuelta

Voz 1313 26:44 ya

Voz 1375 26:45 ya veremos qué pasa Romero dijo que pasaba el Madrid Gallego que pasa el pulido que cree que pasa del presente

Voz 0239 26:49 eh

Voz 10 26:49 sí desearía con toda mi fuerza que pasara el Real Madrid pero creo que más allá es curioso eh