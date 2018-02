Antoni Daimiel analiza los últimos movimientos del mercado de fichajes en la NBA

Voz 1 00:00 El Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 00:17 bueno pues tiempo para Antoni Daimiel enseguida todas las preguntas que tenemos aquí para él que habéis mandado un montón pero antes quería empezar con un par de imágenes Gimeno llama la atención esta mañana bebiendo el resumen de los Warriors veo como Steve Hooker le pasa la pizarra a los jugadores dice venga todo vuestro aquello ya paso de no como un poco sobrados no bueno

Voz 0200 00:36 eso es lo que ha entendido algún jugador rival en este caso de Fini Chance pero lo ha explicado después del partido Steve Hooker dice que el notaba que su discurso en sus órdenes no estaban llegando bien a sus jugadores en las últimas semanas y quería cambiar no cambiar un poco yo creo que impacta dar en sus jugadores que ellos oyeran voces nuevas según ha dicho textualmente Steve Hooker ya sólo había avisado desde la noche anterior y bueno pues quería que ser responsabilizar han Iguodala cogió la pizarra dibujó luego Triman Green también eh David West en otro tiempo muerto incremento tremendo ganaron por más de cuarenta

Voz 3 01:14 te digo yo que no tonteando con este tema que te mandan a demandar al

Voz 0200 01:20 Carod dijo que se comunicaron muy bien entre ellos sumaron buenas jugadas y que al final el equipo es de ellos y ellos jueguen que responsabilicen

Voz 1375 01:28 pues bueno una gran novedad sí sí es novedad es verdad es verdad hay que decir que al margen de la anécdota de la imagen más o menos curiosa graciosa llamativa es que los gorriones es tan sólo una victoria por encima de de Houston creo o dos si uno un partido sí Houston con la tontería con la tontería el primer puesto de conferencia y además

Voz 0200 01:46 es porque tienen dos partidos e más jugados es decir tienen las mismas derrotas gorros cuarenta y cuatro victorias y Houston cuarenta y dos

Voz 1375 01:53 o sea que si gana los dos que tiene de todo esto es

Voz 0200 01:56 eso seguidas pues se pone igual pues fíjate

Voz 1375 01:58 bueno la otra imagen curiosa de que tiene que también entrenadores e afecta a Greg Popovich el técnico de los Spurs también utilizando

Voz 0200 02:05 en ciertas técnicas democráticas no parecen sí bueno él en un tiempo muerto y estaba cargado de faltas su base Patty Mills le dijo al base dice mira vamos a votar democráticamente sí te siento osito arriesgó arriesgamos que sigas en pista y cometas una falta más ir los que votaron fueron los ayudantes eh eh de no los jugadores no los jugadores y ayudantes y el propio Mills que primero elevan talaveranos Mills que sí que él sigue jugando y lo hubo unanimidad levantaron todos la mano y el propio Popovich también y sigue jugando bueno bueno pues son llamativas tiempo ves llamativo es decir que bueno pues Popovic tiene fama de ser uno de los mejores de los tres cuatro mejores entrenadores de la historia de la NBA Steve Hooker ha sido el entrenador de todo el deporte americano que más rápido ha llegado doscientas cincuenta victorias a estamos hablando de la superélite de los entrenaba buen

Voz 1375 02:58 no creo yo al Cholo preguntando en el vestuario

Voz 3 03:01 a ver que levante la mano el creía que juega Torres

Voz 0200 03:03 no me imagino

Voz 3 03:06 o que juega Carrasco no no lo veo no lo ve pero bueno oye son técnicas

Voz 1375 03:09 democráticas bueno cuéntame cuéntanos qué ha pasado con Cleveland esta semana que no se después de que partido de Copa fue que llegue a casa que ha pasado pero que

Voz 0200 03:17 el jueves el jueves eso es si si a última hora en realidad lo hicieron dos o tres horas antes de que llegara el fin de plazo para traspasos pero bueno pues se fueron seis jugadores del equipo llegaron cuatro nuevos es decir cambiaron radicalmente la la la la columna vertebral fueron seis entre Thomas sí sí hay sea Tomás que sabe tonto

Voz 1375 03:37 lo de Boston a Lakers de una manera sí sí

Voz 0200 03:40 cada bueno pues el gran refuerzo de Cleveland obligados por ese traspaso pero se ha ido Wade se ha ido Derrick Rose se ha ido imán Samper Channing Frye Dauder no ya han llegado jugadores e como John's Hill un base con salario muy alto que ha estado en buenos equipos como a Antonio Indiana cuando jugó va aquellas finales de conferencia contra Miami Jordan claro son un anotador de aquello de de Lakers Rodney Hood de Utah hilar Finance Junior que es un jugador defensivo que venía a Lakers un pívot espero que va el concurso de mates sí sí va a estar en el concurso en matrimonio el caso es que estos jugadores estrenaron en Boston nada más y nada menos que en Boston cuando contra los Celtics el domingo ganando ganaron noventa y nueve ciento veintiuno hicieron un partido tremendo los Caps por ejemplo Paul Pierce que estaba allí viendo en directo el partido porque le retirara después del partido la camiseta dijo Bron parece motivado otra vez parece que había problemas serios en El Vestuario provocados por algunos de los jugadores que ya se han ido y es verdad que fluyó el baloncesto muy natural con Lebron James muy cerca el triple doble Klar son diecisiete puntos quince ellos Gil doce puntos y buena defensa igual que las reinas así que muy buena impresión en este nuevo proyecto no primera impresa

Voz 1375 04:51 si tú crees tu olfato que te dice yo tengo una duda esto lo han hecho para convencer al Hebrón de que si sigue le llegan a otro nuevo proyecto a su alrededor y que no se vayan

Voz 0200 04:58 la ONU no les garantiza convencerle porque además Lebron les ha dicho que él ahora mismo no puede prometer de asegurar que va a seguir o que se va a ir pero yo creo que esto ayuda porque lo que era seguro es que con el equipo anterior no seguía al Ebro eh esto lo dicen desde allí desde el hombre Alex berciana creo que se vaya no consistía Tomás ahí bueno Tomás acaba contrato este verano a bueno igual se va de ley que se va a ver qué tal juega ha jugado un partido Lancho me han perdido veintidós metió no pero sí sí salió desde el banquillo el quiere ser titular bueno a ver cómo acaba todo esto pero yo lo que sí creo es lo importante Manu es que Cleveland es hoy mejor que hace una semana con los

Voz 1375 05:37 seis que y los cuatro que han vuelto ESAC bueno pues nada a ver como a los Cavaliers de ahora

Voz 0200 05:41 adelante el el tema es que

Voz 1375 05:43 trata de Boston precisamente contra aquí Land se ha puesto primero del Este Toronto

Voz 0200 05:47 Toronto que es el tapado eh el equipo de llevamos desde el inicio de la temporada diciendo y nadie habla de Toronto y nadie habla de Toronto está haciendo una temporada tremenda lleva ahora cinco victorias seguidas efectivamente se ha puesto por delante de Boston le saca seis partidos a Cleveland es un equipo muy a la europea eh si tenemos en cuenta que tiene once jugadores es que superan los dieciséis diecisiete minutos de media por partido es decir una rotación muy larga los suplentes están jugando muy bien con lo cual puede ser un equipo que llegue muy entero a los propios

Voz 1375 06:15 sí mucha profundidad de banquillo es eh bueno eso en el este en el oeste ya hemos hablado de el tema que está gestionado un partido de los Borriol los Rockets muy sólidos y los barrios muy irregulares no como motivación au no

Voz 0200 06:27 sé que después de ser eso es lo que dice su entrenador no y a lo mejor esto que hizo con los tiempos muertos tiene algo que ver porque es verdad que ahora llevan tres victorias seguidas pero habían perdido tres de los cuatro partidos anteriores tienen un setenta y siete por ciento de de victorias que está muy bien pero que ser los no sabe a poco comparado con los Warriors de los últimos años aun así Houston va a por todas e Houston piensa que es su oportunidad esta temporada se ha reforzado con dos jugadores que han rescindió sus contratos en sus equipos Joe Johnson el veterano Joe Johnson el de Miami eh eh no hubo sí estuvo en Phoenix donde era un jugador el estar ahora estaban Jutta si me bueno ha pasado por Miami pero estuvo solo unos meses válidamente si es un tirador eh un alero con mucha experiencia ganado un dineral en su carrera NBA y luego Brandon Wright un pívot de rotación para salir desde el banquillo que estaba en Memphis con lo cual dos refuerzos más para una plantilla ya de por sí muy larga y muy competitiva así que Houston han va muy en serio ese creen que son capaces de ganar luego bueno vamos a ver ese vuelo lo que da

Voz 1375 07:29 así los que están que se salen son los Jazz de Utah con un Ricky Rubio estelar llevan diez victorias seguidas diez victorias jugaron Vitoria

Voz 0200 07:37 las por cierto diez victorias seguidas

Voz 1375 07:40 sin un jugador no tienen

Voz 0200 07:42 sólo jugador que haya sido All Star en su carrera lo cual llama la atención es un equipo hecho sin estrellas sin grandes estrellas pero un equipo muy equilibrado que recuperó a Rudy Gobert ahora ha recibido en los traspasos que yo creo que para su estilo va muy bien ir Ricky Rubio estaba haciendo partidos espectaculares quizás los mejores de su carrera ha tiene un pequeño problema no parece grave en la cadera se ha perdido los dos últimos pero el equipo sigue cuando o partir e dos cosas más de españoles

Voz 1375 08:08 nuevo récord de Pau Gasol ya no sé cuantos le quedan por batir once mil rebotes y de pronto

Voz 0200 08:12 sí sí sí tú fíjate lo que cuesta coger un rebote

Voz 3 08:17 cada vez nos cuesta más

Voz 0200 08:18 sí once mire y además lo hizo contra Utah hizo quince puntos quince rebotes y seis asistencias dos tapones en ese partido icono pues ya se pone ahora mismo de jugadores en activo sólo han llegado a once mil rebotes Dwight Howard Nowitzki Pau fue hay un club selecto de cuatro jugadores que han hecho veinte mil puntos once rebotes tres mil quinientas asistencias y mil quinientos tapones sólo cuatro en la historia Abdul Jabbar Kevin Garnett Tim Duncan y Paul qué barbaridad vaya ahí queda eso

Voz 1375 08:49 sí todavía todavía queda algún rebote más once mil ya veremos cuánto rebotes que se cogen los rivales exactamente oye qué bien Mirotic con los Pelicans lesionado Cousins ha llegado aquí salido de Chicago a los peligro pero ojo eh haciéndonos numeradas

Voz 0200 09:02 sí sí está jugando muy bien ha tenido sobre todo dos partidos muy buenos el último en Detroit hizo veintiún puntos doce rebotes hubo otro partido en el que puso cinco tapones está jugando además treinta y cinco minutos yo es un equipo que ahora mismo está en puesto de play off octavo lo que pasa que es verdad que están por detrás Clippers Utah que vienen muy fuertes pero pero bueno a él está siendo yo creo que más importante que nunca en su carrera

Voz 1375 09:24 ahora te pregunto por estar antes de las preguntas que los oyentes pero la última u otra vez hay que hablar de la familia Ball en este caso de del padre una vez más la Ball que amenaza con sacar a su hijo de los Lakers

Voz 0200 09:35 bueno en unas declaraciones en Lituania que el siguen Lituania por los otros dos están allí y ha dicho que cuando cumpla tres años en los Lakers Alonso Ball ahora está jugando su primera temporada que o le garantizan que sus otros dos hijos van a jugar Lakers o que prosigue en los Lakers va a ir a cualquier otro equipo de la NBA donde reclutan a sus otros dos hijos que jueguen los tres hijos tres juntos e hizo lo más preocupante aquí porque él puede decir lo que quiera es que su hijo Alonso bol no le desmiente

Voz 1375 10:07 ya claro sí que voy a estar que dicen que no la pelota no se calla el que calla otorga

Voz 0200 10:12 exacto yo fíjate sabe dónde creo que va a Barbón

Voz 1375 10:15 en el PS

Voz 3 10:19 el padre con el padre en el mar

Voz 0200 10:21 pero no sé si el jeque iba a aguantar mucho al padre de los

Voz 3 10:23 fíjate el padre de Neymar con el padre de Alonso gol lo venden bendito sea Dios cómo está el tema con el padre de Alonso o el bueno pobre chaval el All Star

Voz 1375 10:35 los una quiniela rápida el ganador de trece era una así de el ganador del partido de jugadores de primer año de segundo año crees que el equipo Estados Unidos del resto del mundo

Voz 0200 10:44 pues te voy a cierres todo el mundo es sobre todo por la presencia de Joel Embiid e Ben Simmons compañeros en Filadelfia que van a jugar en equipo

Voz 1375 10:51 casi nada quién crees que va a ganar el concurso de habilidades donde participa en Vic también no

Voz 0200 10:57 sí no no no estaré no en vida haciendo Entralgo dramón por Porzingis que se lesionó Ivair Porzingis que lo ganó el año pasado así si está en vídeo Ésta es que no estaba seguro de que me llevaba que estaba pero no bueno es que hay varios jugadores que van a estar en ese evento vacíos con cuyo entonces Joel Embiid es verdad que luego va va a jugar el domingo también el Partido de las Estrellas fíjate yo pero aquí voy a decir es favorito pues por ejemplo en bits sí sí estoy la verdad que esa bota bien tirado bien no los los dos últimos os han ganado pívot si es verdad English el año pasado y el anterior quién crees que va a ganar el concurso de triples trip les pues mi favorito es Devin Booker de Fini ex eh aunque juega a Eric Gordon que lo ganó el año pasado el favorito para casi todo el mundo que va a ser Clayton son exactamente los Borrero yo digo de Bimbo vale apuntado que la Booker y el ganador debates por los datos que vemos eh que tenemos y lo que hemos visto esta temporada porque hay que considerar que hay dos rookies en el concurso voy a decir Dennis Smith Jr el jugador de Dallas número uno del último draft que tiene un metro veinte de salto vertical es decir a pies juntos salta un metro a metro no hay por ahí un metro metro metros faltaba que cuidado con las ruinas Junior que mide dos cero tres tiene uno diez de salto vertical que es una barbaridad claro midiendo lo que hay que subirles el largo alguno esto promete promete para mí la jornada el sábado promete sí sí sí

Voz 1375 12:26 va a estar bonito a todo en Movistar Plus por supuesto no todo todo en cero viernes sábado domingo en cero cero en y para demostrar el domingo el partido de amigos del Ebro contra amigos de Carrie ahí porque la puesta

Voz 0200 12:36 pues mira yo pensé desde que hicieron la la elección los jugadores que iba a ganar equipo de Le Bron pero ahora con las bajas que habita donde sabes que ha habido cuatro lesionados en el equipo de Le Bron me decanto por el de

Voz 1375 12:50 bueno pues nada todo en cero Movistar Plus desde el viernes por la noche y lo contaré también por supuesto en la y lo contará por ahí Daimiel pues nada vamos con algunas preguntas de los oyentes que tengo aquí un montón dice Perry Jones III ves las asistencias de tono sí él a la altura de las del gran Jason chocolate blanco Williams no es mucho decir que es un jugador muy creativo

Voz 0200 13:13 Bob muy bueno puede ser rookie del año el jugador de Utah diecinueve puntos por partido habiendo sido el número trece del draft pero bueno la fantasía creo que no ha llegado tan lejos en un base como muy pocas veces como conlleva

Voz 1375 13:26 el otro día le puse por primera vez a mi hijo Un vídeo de chocolate blanco Williams es que no lo habían visto nunca le he hablado nunca del quedó flipando claro cuando vio el vídeo que hay un montón de sí

Voz 0200 13:34 no pasa de de época bueno bueno bueno tremendo

Voz 1375 13:36 Sacramento que que sobre todo no es donde que barbaridad os recomiendo si algunos de los jóvenes no haber visto de chocolate blanco Williams que hay en You Tube vídeos bueno bueno bueno

Voz 0200 13:45 en un tono sale locos de él que flipa vale dice

Voz 1375 13:49 arroba Frank Romero treinta cedidos Man

Voz 0200 13:52 puede ser puede llegar a ser importante en unos play off con Cleveland bueno depende como definíamos importante en estos tres últimos partidos ha sido importante ha llegado a ser titular es un complemento que equilibra los Cavaliers está jugando muy bien en defensa y al contraataque pero no va a ser Ador de los más destacados eh arroba Paco hola

Voz 1375 14:14 te pregunta por Billy Hernangómez crees que los jóvenes creen de verdad en él se han hecho con su fichaje

Voz 0200 14:20 sólo por su bajo salario no sólo por su bajo salario no pero es un motivo importante también porque les crea curiosidad no es que crean en él pero les crea curiosidad que el año pasado un jugador va a México en el mejor quinteto de novatos temporada y este año no jugaban los Knicks bueno pues a ese precio por supuestos una muy buena

Voz 1375 14:37 pero no entendí muy bien lo de los Knicks que creo que fue sino corrígeme lesión de Porzingis traspaso de Billy si horas después por ese orden

Voz 0200 14:45 lo que podría haber sido al revés oye podía sobre esa

Voz 1375 14:47 han traspasado y lesiona Porzingis mala suerte bueno se te lesiona hilo traspasa es muy difícil además

Voz 0200 14:53 bueno la temporada haya iba de capa caída para ellos pero bueno ahora ya se han quedado en cuadra tremendo te pregunta

Voz 3 14:59 envío coño mil gracias por escribir Embid guión noventa y nueve te pregunta

Voz 1375 15:05 crees que los Sixers son posibles candidatos a las finales

Voz 0200 15:09 me parece muy pronto este año para mucha tela sí sí sí porque bueno hemos hablado ya de Toronto de Boston de Cleveland va a ser muy difícil para ellos pero yo creo que van a jugar playoffs van a coger experiencia y a ver los dos próximos años

Voz 1375 15:22 arrobas añagaza Daimiel cuál podría ser el peor jugador de la historia en un All Star

Voz 0200 15:26 sin muy buena pregunta y el peor el peor es difícil no pero ha habido ala pívots de estos reboteador es defensivos que han sido All Star porque sus equipos estaba muy bien Tyrone Gil David Davis aunque por ahí tiene fama de ser el peor James Donaldson pívot que estuvo en los ochenta en la NBA en el año ochenta y ocho en Dallas jugando en Dallas en el ochenta y ocho el paso por Seattle también fue all star con siete puntos nueve rebotes por partido gran bagaje muy corto compañero dicha inversión sí sí

Voz 1375 15:57 en aquel Seattle Super Sonics sí exacto

Voz 0200 16:00 esto hizo en Dallas bueno pues tenía un buen papel pero llamó la atención que fuera All Star y luego este jugador llegó a jugar en Sevilla e sus últimos años como profesional dijo

Voz 1375 16:10 bueno e más preguntas vengan en otra

Voz 4 16:12 Nos lo tiempo otras tres o cuatro eh a ver todo

Voz 1375 16:15 no se repitan dice arroba ACN Ken Anthony para ti cuál ha sido la mejor generación de todas las que has comentado

Voz 0200 16:22 me imagino que de bueno de NBA así de sí sí vamos a las temporadas que llevo veintidós pues mira yo creo que el vamos digo yo que son los mejores jugadores eh eh en número están ahora la actualidad es decir el el juego o la camada de jugadores han ido mejorando pero yo tengo un especial recuerdo de Michael Jordan que me ponen todavía el mejor de todos los tiempos con lo cual esos tres últimos anillos de Jordan del noventa y seis sal al noventa y ocho pues eh creo que fue una grandísima época con un grandísimo equipo aunque los Warriors están tratando de superables

Voz 1375 16:55 eh hay muchas All Star pero te pregunta ayuno Lavandeira crees que los cambios que han introducido en All Star son acertados

Voz 0200 17:03 los amigos de encontrar Israel habilidades tengo mucha fe elaborada ojalá quizás el el cambio más importante es que los los jugadores del equipo que gane pasan en cuanto a premio económico de cincuenta mil a cien mil esto aunque son súper millonarios yo creo que influye por qué tienen tanta gente a su alrededor pidiéndoles regalos y dinero que que oye ganar cincuenta mil más por ganar el partido puede que les motive

Voz 1375 17:27 eh mira hay dos de estas que te hace tan bien

Voz 3 17:31 sí llevamos una temporada que acaban preguntando que sí

Voz 1375 17:33 a la hamburguesa con bacon que si está chopo de de de de tratamos de orientaron un poco a la gente se pregunta aquí de mal andarín y necesito ayuda por favor tengo un compañero que está peleado con el desodorante cree que con la ducha también Anthony como le dirías que estamos sufriendo cuando está cerca sin herir sus sentimientos porque la sutileza dice no es muy fácil

Voz 0200 17:53 te gracias no es mi fuerte ya es verdad es algo que no ha podido pasar a casi todo si en cualquier circunstancia hay entorno pero yo diría que lo que hay que hacer es sacar en temas de conversación lo de los desodorantes hablar oye encontrado ahora un muy bueno sacarlo mucho sesenta aludió o lo pruebe si es que no lo apruebe a lo mejor relación con la NBA parece ser que este te suelta has visto el anuncio nuevo esto lo he comprado iba muy bien y si no funcionaron

Voz 3 18:22 ya veremos la siguiente taquillas y la última dice Josu Idígoras Daimiel pica flor se hace nace

Voz 0200 18:30 y a quién no nace por mucho que lo trabaje es difícil que llegue muy arriba pero es verdad que que a base de la de prácticas se desarrolla mucho yo creo que es bueno nacer con mínimas condiciones y luego mucha práctica sea talento pero también trabajo sí mucho trabajo día a día partido parte vale pues nada trasladadas las dudas

Voz 3 18:48 espero que haya saciado vuestra curiosidad Antoria de vivir tienes partido esta noche

Voz 0200 18:52 pero no no no voy a ver a Miami que creo que es el partido que da hoy Movistar pero ya mañana veo el Madrid París Anne Germaine y poco después horas después me voy al aeropuerto la BBC o no yo creo que sí que podamos tener duda Casemiro fijo

Voz 3 19:10 que ir porque no hay dos Casemiro

Voz 5 19:13 esta mañana Toni un abrazo un abrazo dejamos a Antoni Daimiel

Voz 0200 19:17 eh

Voz 5 19:17 en el repaso a todo lo que ha hablado si la última