'El Larguero': Kluivert valora el enfrentamiento Real Madrid-PSG y en el sanedrín analizamos cada detalle de la eliminatoria

Voz 1375 00:46 muy buenas noches bienvenidos a este Larguero en el Día Mundial de la Radio al que le queda media hora anoche empezábamos el Día Mundial de la Radio aquí a las doce con ese estudio Gran Vía XXXII lleno de gente durante toda la jornada de hoy la Cadena SER ha sido un reguero de los oyentes que se han venido por aquí para ver cómo hace la radio Ángels Barceló y cómo lo hace Francino y Pepa Bueno hoy in Macarena Berlín y gallego y todo el mundo así que nada queda de ahora para que se acabe este martes y trece que empiece el miércoles catorce hoy ha vuelto la Liga de Campeones ante empezado ya las eliminatorias de octavos de final lo han hecho de la siguiente forma el Manchester City de Guardiola ha ganado cero cuatro al Basilea dos goles de Dogan uno de Bernardo Silva y otro del Kun Agüero que se ha sumado también a la fiesta cero cuatro de los de Guardiola que ya dejan sentenció la eliminatoria y el pase a cuartos

Voz 3 01:37 Juventus dos Tottenham dos que partidazo

Voz 1375 01:40 eh le ha podido meter cuatro en la primera parte la Juve le ha marcado dos de vivir a Higuaín a tiro el balón al larguero a falla un penalti la podía meter cuatro al Tottenham pero Kevin aguantado el equipo de Pochettino que acabó empatando los dos de Higuaín para la Juve Hurricane Ericsson para el Tottenham que ahora mismo dejaran los ingleses clasificados a falta de lo que ocurra en la vuelta vamos a ver este año los clubes ingleses que siempre ha estado en la previa luego se acaban pegando en Europa parece que este año están un pasito por encima vamos a ver como acaban qué pasa en la vuelta pero ahora mismo el City estaría clasificado el Tottenham también a falta de los partidos de vuelta para mañana buena parte de El Larguero de hoy Se lo vamos a dedicar a ese partidazo del que venimos hablando semanas horas días y hasta meses desde que se produjo el sorteo allá por diciembre ese Real Madrid París Anne Germaine que ya ha llegado mañana esta ahora estaremos ya contando aquí en El Larguero que ha pasado en ese primer asalto de esa preciosa eliminatoria de octavos de final eh vamos a tener protagonistas que conoce muy bien al PS oye vamos a tener tiempo de sanedrín de debate aquí en el en el largó pero con Antonio Romero con Jesús Gallego Julio Pulido con Manuel jabón vamos a hablar con alguien que conoce perfectamente el París Saint Germaine hilo que prepara Emery para mañana en el Santiago Bernabéu y enseguida también Antón Meana Héctor González Javi Herráez en distintos puntos para contarnos la última hora de los de Zinedine Zidane esta tarde hablado Emery enseguida os contamos lo que ha dicho también atentos a los aficionados parisinos que van a llegar unos cuatro mil mañana el grueso de esos aficionados de ellos aproximadamente cerca de mil son ultras Si hay evidentemente cierta alerta por lo que pueden hacer algunos de estos cafres que son de los ultras más peligrosos del fútbol europeo repita malamente entre ochocientos y mil ultras de los cuatro mil que vienen mañana a Madrid en ese partido que ha sido declarado de alto riesgo en Barcelona destaca que algunos medios que Messi lleva cuatro partidos sin marcar esto ya es cuatro partidos sin marcar están crisis Se acabó Messi es una mentira claro cuatro partidos sin marcar pues imagínate ya está es bueno que no se ponga nervioso nadie hombre pero sí que ha llamado la atención la frase del presidente de la Federación argentina de fútbol de la AFA Claudio Tapia que asegura

Voz 3 04:02 dado que hablando con Messi

Voz 1375 04:05 ya ha pedido que no juegue tanto y eso sí que en Barcelona ha gustado menos que se dosifica claro pensando en las suplencias que lleva por ahora Messi algunos dicen ostrás así que está jugando menos porque son ha pedido al presidente de la AFA o porque ha pactado con Valverde y Messi considera que es así pensando sólo en el Barça de momento luego estaremos en Barcelona tenemos que debatir sobre eso sobre la respuesta que el entorno de Neymar ha dado a la noticia que anoche nos contaba Jordi Martí en el Larguero sobre la denuncia de Neymar Alba esa esa prima de fichaje con motivo de su renovación luego os contamos cómo ha respondido hoy el entorno de animar a esa noticia que nos encontramos en el Larguero hoy además los clubes de la Liga han decidido blindar a su presidente por amplia mayoría una subida salarial a uno coma dos millones de euros ante dicen de forma oficial la oferta del fútbol italiano para que nuestro lo lleve el fútbol italiano han decidido que hay que subir el sueldo a Tebas uno coma dos millones de euros Se establece también una cláusula por la que durante dos años Tebas no podrá trabajar en otra línea pues es una buena noticia para ti Eva sobretodo que se les suba el sueldo a uno coma dos millones de euros que siempre viene bien pues para tapar agujeros pues por ejemplo la deuda de Hacienda que les reclama cuatro coma siete millones el reclama el fisco por la investigación de aquella sociedad de la que él era el administrador único new age a eh eh era administrador en los años dos mil once dos mil doce dos mil trece ya sabéis que la Agencia Tributaria le reclamó y le llevó a embargar esos cuatro coma siete millones de euros y se habló incluso de que había pedido un anticipo a los clubes de la Liga bueno pues con esa subida de sueldo Se le va a venir bien tal y como digo para tapar algunos agujeros a Javier Tebas de paso a siglo brindamos para que no sólo lleve el fútbol italiano por favor en Las Palmas es el mejor jugador del equipo podría salir rumbo a China aunque no se lo van a poner fácil es Jonathan Viera que pone en manos de su presidente Miguel Ángel Ramírez su futuro no está el equipo canario ahora para dejar salir a buenos jugadores recordamos que su cláusula es de treinta millones y que tiene una oferta mareante para él en lo futbolístico del fútbol chino en baloncesto la buena noticia es que se ha desconvocado la huelga a después de una reunión que ha durado un rato largo un par de horas largas e con la mediación del CSD José Ramón Lete secretario para el deporte la ADP Asociación de baloncestistas profesionales y la ACB han levantado esa huelga después de haber llegado a un acuerdo de la que enseguida del que enseguida vamos a dar más más detalles así que la noticia importante para el baloncesto nada podía ser peor para nuestro baloncesto en España que hubiera huelga si no se jugará la Copa del Rey en Gran Canaria la mejor noticias que el jueves arranca la fase final de la Copa del Rey de de baloncesto te recuerdo que pueden escuchar también el larguero a través de nuestra página de Facebook me lo recuerda a le Rodríguez para que lo diga así nada más empezar el el el Larguero once y treinta y seis tenemos hoy un larguero casi casi dedicado al menos en la primera parte a ese pese al Real Madrid con un montón de protagonistas de noticias un coche y arrancamos aquí

Voz 6 07:24 como estaba este tenemos un partido muy muy importante

Voz 2 07:30 equipo nuestro apoyo incondicional siempre juntos Hala Madrid vamos fans

Voz 1375 07:44 parece que estamos hablando de la previa de la final de la Liga de Campeones o de una semifinal partía están jugándose el todo por el todo es que es el que está jugando lo que pasa que no es la final es la ida de los octavos de final de la Champions pero el Madrid sabe que le va la vida en ello no hay Liga no hay opciones de hacer nada ya en la Liga eliminados de la Copa del Rey sólo les queda una carta que es intentar ir a por la décimo tercera que es como hoy ese Hastings durante todo el día de hoy también ya desde ayer con mensajes de los capitanes y de algunos de los jugadores del equipo blanco están intentando alentar a las masas madridistas para que mañana a las seis y media con esa gran quedada lleven al autobús en volandas hasta el Bernabéu luego lo que ocurra en el césped no sabemos lo que será hola Javier Rey muy buenas hola qué tal mano muy buena pero desde luego sea calienta el partido casi como si fuera la final de la Champions bueno al montajes de final

Voz 7 08:28 me decían hoy en el Real Madrid que para mañana ahí

Voz 0465 08:32 ochocientos periodistas acreditados ocho cientos como una semifinal de Champions todos los continentes representados Salvo Oceanía todos los con

Voz 8 08:41 porque entendemos que no han llegado todavía estaban de camino llegará

Voz 1375 08:44 añade el que ese viaje siempre es algo están llegando a ochocientos periodista esta mañana ventas pero no me extraña es que están los seis mejores delanteros quitando la delantera del Barça son las dos mejores delanteras del mundo repito quitando a Messi quitando a Luis Suárez es un espectáculo de mañana en el Bernabéu

Voz 7 09:00 había doscientos compañeros en la sala de prensa de Valdebebas para ver el entrenamiento siempre contamos las cámaras me gusta a mí Temosa Pedra a veces con mayor hablamos e con Antón Meana estamos

Voz 1375 09:09 de Mediaset estoy señor ya estaban los dos desiertos

Voz 7 09:12 Luis y lloros que Icon Óscar ha contado sí

Voz 1375 09:17 el gallo el XXXV cámaras la madre

Voz 7 09:19 cinco cámaras cuando pasan de XXXII es ya corrida grande osea ya no hay aquí es puerta grande o enfermería o sea ya no no hay otra y la verdad es que el síntoma que había hoy en Valdebebas es que estamos en octavos de final que el que pase va a cuarto sí tendrá todavía mucha pelea por delante pero es que los dos están jugando y son dos equipos confeccionados para ganar la Champions el marino siempre puede ganar la Champions es una obviedad pues a que no no pocos no conseguir la Champions el iba a fracasar lo que ocurre es que claro ahora mismo la Liga la tiene perdida la Copa del Rey también

Voz 0465 09:48 sí sí sí es una final aunque yo le preguntaba eso ácida hoy si era una final lo de mañana incidían decía esto

Voz 1994 09:54 no es una final para mí es un partido de Champions que tenemos tenemos dos partido Champions e ir o que tenemos que hacer nosotros ese jugado bien al fútbol lo que me interesa luego es la consecuencia si tú juegas al va bien al fútbol con el equipo que tenemos podemos tener muchas posibilidades hicieron esto no no pienso en en lo que puede eh como se dice lo que puede pasar en un futuro

Voz 1375 10:21 vamos que no hay no se puede hablar no se puede saber

Voz 7 10:24 su su futuro y es verdad porque si algo tiene Zidane es que no sea agarrado nunca la silla no que él está comodísimo siendo técnico del Real Madrid pero el que ETA que dejarlo pues seguir seguir siendo feliz lo fue como futbolista y también como técnico aunque cometa errores en sociedad la verdad es que no engaña a nadie aunque

Voz 0697 10:39 como ha dicho creo que toda la verdad porque si no es una

Voz 7 10:41 una final no convocas a los lesionados Vallejo y a los sancionados Carvajal para estar todos juntos en Valdebebas a esta hora por qué porque es un partido clave y fundamental para el devenir de la presente temporada he visto aún Zidane hoy un poquito más relajado se ve que no le va mal en la tensión de lo que es el el partido estos relajado a Marcelo que ha sido el futbolista ha comparecido ante los medios había una pregunta para Marcelo no el famoso tema Neymar fue Sergio Ramos aquí El Larguero en Las Rozas cuando le preguntaste hundía Neymar hijo les sentaría perfecto el blanco a partir de ahí pues mucho

Voz 1375 11:16 le han abierto la puerta a otros cuantos mucho sí

Voz 7 11:19 Zidane dijo no públicamente que el entrenador blanco pero que un futbolista que podría jugar perfectamente en el Real Madrid lo mismo que dijo Marcelo y hoy no sé si matizado pero también lo ha hablado y lo ha comentado en la sala de prensa el lateral brasileño del Real Madrid

Voz 9 11:30 bueno el dicho que algún día jugaría tal vez tardaría que jugará no yo no tanto que jugará

Voz 1421 11:36 sí ha cruzado varios mensajes pero no hemos hablado de fútbol pues no sólo Neymar todo el equipo es muy bueno creo que sería un error pensar sólo en en Neymar está claro que es un grandísimo jugador que está en un grandísimo nivel pero los colectivo es es más importante entonces sabemos lo que tenemos que hacer pero no pensamos sólo en Neymar pensamos en en todo el equipo

Voz 0697 11:57 que quién va a jugar mañana lo normal es que juegue la eh

Voz 7 11:59 trece que sea el equipo de gala yo esta o rascando durante tres días porque está tan fácil que bueno hay que intentar indagar un poco más en lo que puede pensar Zidane Él y sus colaboradores que pueden a Lucas Vázquez para reforzar la banda derecha con Nacho y quitar a Bale podría ser que pueden meter a Marco Asensio que está lo demostró ante la Real muy bien

Voz 1375 12:18 anoche Cañizares Álvaro Benito Gustavo López señala la duda eh ya no pedía dice que ella se pero que vamos a ver

Voz 7 12:24 que Isco es magia pura hay que engancha muy bien y que con negaron la duodécima pues sí pero chico teniendo de y la Benzema Cristiano hasta la fecha siempre los puso esa es la realidad siempre he dicho sí

Voz 1375 12:35 también los tres juegan los tres hoy no lo ha querido ratificar

Voz 7 12:37 porque evidentemente no quiere dar pistas tampoco hablado de marcajes individuales ni de sistemas que le importa que la gente mete la pierna que ve que esté centrada yo me quedo con un emparejamiento que mañana creo que va a ser el más interesante no el de Neymar que le gusta posar casi semidesnudo con sus tatuajes y un gran futbolista y el de Nacho otro futbolista que va a jugar en una posición que no es la suya y que va a tocar o lo va a tocar marcara a Neymar creo que ahí va a estar gran parte del del partido en esa banda derecha del Real Madrid entre Nacho y Neymar pero resto evidentemente pues qué decir de Mbappé de Cavani de Cristiano y de compañía aunque quién sabe es fútbol sala mucho del ataque pero piensan alguien dentro del Real Madrid El Vestuario que quizás sea un partido que se va a definir un eliminatoria en la defensa el que menos encaje Se puede llevar gato

Voz 1375 13:25 hola soy pues ahí los tiene no son desde luego los dos los equipos defendiendo pero fíjate lo que tienen la pegada que tienen los dos bueno última hora de los blancos la que nos cuenta Javi Herráez después de que haya hablado esta mañana Zidane infarto Eloy ahora mismo están concentrados en Valdebebas antes de ese pan tío de mañana última hora del Paris Saint Germain está en el hotel de concentración del equipo francés otro micrófono de la cadena SER hasta ahora doce menos cuarto casi ya Antón Meana estoy viendo aquí la portada del diario L'Equipe que dice Jahn Verge James se legua que es derrocar al Rey es lo que dicen en Le equipe en la portada que mañana hay que rogar al Rey la Champions Antón en el hotel del PS muy buenas aquí estamos hola Manu qué tal buenas noches buenas noches no sé si hay ahora ambiente hay tranquilidad y calma que se vive ahora mismo en el hotel del PSOE

Voz 0231 14:09 hay tranquilidad pero hay más movimiento de lo que me esperaba acabo de tomarme un café en la mesa del lado de Gameiro delantero del Atlético de Madrid

Voz 1375 14:15 a visitar a los jugadores de Unai Emery

Voz 0231 14:17 esta por aquí rabioso con un gorro de invierno con el escudo del PSG sentado con su familia hay dándoles entradas el cuerpo técnico Unai Emery tiene permanentes visitas amigos periodistas familiares gente del fútbol que quiere desearle suerte a un entrenador español que mañana se juega muchísimo en esta eliminatoria descansa en la puerta de este hotel el autobús Dream Viguera hay que soñar en grande piensan en París y eso que el viaje a Madrid hace que este equipo ya no sea el gran favorito como le ha pasado en todos los partidos hasta la presente campaña juegan contra el Madrid y eso hace que más de uno crea que la eliminatoria está igualada hay una pregunta en el ambiente que va a hacer Neymar en el Bernabéu

Voz 0697 14:56 de hecho hoy le han consultado a Emery

Voz 0231 14:59 de prensa si cambiaría a Neymar por Cristiano esto ha dicho

Voz 10 15:03 bueno es una pregunta difícil lo puede ser fácil según como la a contestar y yo estoy encantado de tener a Neymar

Voz 0231 15:12 él está feliz de tener a Neymar y sabe que mañana las aspiraciones del PSG pasan por las botas del brasileño al que le hemos visto bailar un poquito en el césped del Bernabéu no han entrenado aquí pero sí que han reconocido el césped con Mbappé y con el resto de compañeros que escoltan permanentemente al astro brasileño con el recuerdo de lo que pasa

Voz 0697 15:32 eso hace un año en Barcelona me imán están en

Voz 0231 15:35 equipos rival Mbappé estaba en Mónaco pero el grueso de este equipo el año pasa

Voz 0697 15:39 se llevó un varapalo tremendo IM

Voz 0231 15:41 ha conocido que de eso han hablado las últimas horas

Voz 10 15:44 hemos hablado poco Otero muy claro de esos momentos ahí las circunstancias en las que las cosas no salen bien se aprende mucho yo creo que estamos mejor preparados Iker aunque el equipo independientemente mañana que gane que empate pierda está para competir a este nivel y ante el mejor equipo

Voz 1375 16:08 dos dudas en la alineación la más importante en el centro del campo Lo Celso o Lass Diarra no le cantamos por este último y en la defensa cursó agua o Yuri parece que jugará el ex de la Real enseguida vuelvo contigo por ahí por el hotel de concentración donde tanto Meana donde ahora mismo duerme o descansa el París Saint Germain y enseguida está también por Aitor González otro el fondo de la Cadena Ser en las calles de Madrid Nos vamos a ir para

Voz 11 16:29 qué dicen los aficionados sobre lo que parece que va a alinear mañana Zinedine Zinedine Zidane esa BBC que todo el mundo bueno casi todo el mundo damos por hecho yo entre ellos que va a alinear de salida veis Benzema Cristiano pero qué piensan los madridistas pues por ahí en las calles seguro que ahora preguntamos a algunos ibais un micrófono de la SER por ahí pregunta Héctor González pero antes queremos preguntarle alguien que conoce muy bien el París Saint Germain que ha sido una estrella del fútbol mundial que ha jugado en nuestra liga en el Barça Patrick Kluivert que hasta hace nada ha sido director deportivo del PSG con él ficha

Voz 1375 17:01 Aaron a a Unai Emery y ahora después de Estado como comentarista está pendiente muy pendiente de lo que pase mañana en ese partido saludamos a esta hora de la noche en el larguero a Patrick Kluivert Patri muy buenas buenas noches eh bueno ha llegado el día tanto tiempo tantos meses hablando de del París Saint Germain Real Madrid por fin ha llega el partido que había ganas no todos tenemos ganas

Voz 12 17:25 todos tenemos ganas con mejor la competición liguera campeonas el mayor a altitud de la competición y ahora ya estamos pronto para para un partidazo creo

Voz 1375 17:40 partidazo seguro que si una gran eliminatoria tú eres una persona una persona muy conocida por todo el mundo del fútbol en España hay también por haber trabajado en el en el Paris Saint Germaine hay estuviste como como director deportivo está más preparado este París Anne Germaine que el del año pasado contra el Barça por ejemplo ha madurado más Patrick

Voz 12 17:59 pues yo creo que sí que en mes de la Liga de Campeones en una prioridad como Saura es que los liga lleva con mucha diferencia ya pero es una comprensión y muy alta con muchos equipos muy buenos yo creo que el país está muy preparado no sé si está más que el año pasado porque el año pasado estaba todo eso eso importa lo importante para ellos sobre todo aprende a las afueras de casa entonces está muy importantes para los dos equipos

Voz 1375 18:36 oye qué crees que puede pesar más eh la Historia el palmarés del Madrid y el oficio de de un club como el Real Madrid o el gran momento por el que pasa ahora mismo el PSD

Voz 12 18:47 bueno el más importante es que los dos equipos están preparados probada ya sabemos que el Madrid tiene mucho más experiencia en las canciones que te paraliza en Yemen pero eso no significa que eso va a ser a favor de Madrid para que los jugadores están habitual más de jugar con mucha presión en una entidad muy grandes pero esos dos partidos son muy importantes para esta sueltos de siquiera es más experiencias no

Voz 1375 19:19 oye qué partido te imaginas eh en el Bernabéu sabiendo que son ciento ochenta minutos que es el partido de ida hay partido de vuelta con la importancia que sabe el equipo francés que que tiene marcar fuera de casa no con con marcar fuera de casa es muy importante imagina son pues selle más conservador Patrick aún pese llega lanzado mañana en busca del gol en el Bernabéu

Voz 12 19:41 bueno está claro que está que van a buscar los que tienen no van a esperar que ha al Real Madrid pero si si vas demasiado a ofensivo en Madrid pues las sea daño entonces ya yo creo que Dexter los primeros minutos son los dos equipos iban a a mirarla como como balón después pues cada día de cada equipo teme que puso pues por eso está claro y sobretodo con los jugadores que tienen los dos equipos

Voz 1375 20:16 jo ya te digo con menudos jugadores y sobre todo con fíjate qué duelos vamos a tener mañana eh el Madrid no está precisamente bien en defensa iba a tener que verse Marcelo con Mbappé Nacho que va a jugar por la derecha por no está Carvajal con con Neymar ir Ramos con Cavani no hay en el centro junto con Varane vaya duelos no si hay

Voz 12 20:36 duelos de de los italianos como se dice

Voz 13 20:40 yo importantes jugadores en que

Voz 12 20:43 que estaba jugar en nivel pero también por supuesto en el Real Madrid que tienen atacante que que se Carlos gordos también entonces un duelo importante es muy atractivo para la gente que venga al partido ay bueno lo que llegó antes al primer eso es muy importante pero hay que mirar en los dos enfrentamientos

Voz 3 21:09 ahora mismo Patti quién está mejor quiénes mejor la BBC o la delantera del PSD

Voz 12 21:16 donde yo creo que las dos de la tarde PSD a mostrando que que en ese momento gente muy muy potente con con muchos goles últimamente Cristiano está entorno si tengo que elegir pues yo creo que los delanteros de deprisa SM son más eficaz juntos

Voz 1375 21:40 en eso piensa casi todo el mundo el otro día hacíamos una quiniela aquí en el Larguero con con los comentaristas de la SER entre ellos Pedja Mijatovic dicho Santi Cañizares au Álvaro Benito hoy la mayoría apostaba porque está mejor y porque es mejor ahora mismo la delantera de del París Saint Germain mañana lo veremos contigo cuando estabas en el en el club Patrick llegó Unai Emery después de la del tiempo que lleva trabajando que se dice en Francia es el entrenador adecuado para el eh

Voz 12 22:06 yo he tenido muy bueno en Madrid y ha añadido algo algo más sí y sí yo creo que el entrenador que trabajan mucho en el táctico del equipo yo creo que es lo he pues es muy difícil de decir una es siempre muchos años es buena para para pero de mi época con técnico en Saint Germain yo he trabajado bien así que crea todo a lograr los máximos para precisar llame

Voz 3 22:53 dime la verdad de lo que tú

Voz 1375 22:54 tú crees se nos nadie sabe lo que va a pasar pero si cayera eliminado crees que suele podría costar el el futuro Almería en el PSC

Voz 12 23:02 bueno puede ser toda cualquier entrenador no solamente para una una Emery entonces esa no es sólo para el persona pero sino para todos los entrenadores que estando en un gran equipo para lograr grandes cosas con un equiparse que tiene pues el club y la gente por esperar dando grave grandes cosas que está eliminado las cosas más difíciles como como en todos clubes y como le puede pasar

Voz 1375 23:35 Zidane no

Voz 12 23:36 sí sí claro cómo puede pasar a cualquiera grande entrado

Voz 3 23:42 quién crees que va a pasar Kluivert

Voz 14 23:45 estas

Voz 1375 23:48 la pena

Voz 12 23:50 pues yo creo me pero es un pensamiento que que digo ahora pero cómo están los equipos en ese momento yo no soy poquita a favor de París Nacho m pasaba el año pasado pero realmente

Voz 1375 24:10 la acaba de dar un infarto a más de uno que te está escuchando ahora mismo pero pero

Voz 12 24:14 pero no antiguos que que que pueda pasar

Voz 1375 24:17 no no claro claro está claro me preguntas

Voz 12 24:20 los dos el pues yo creo metro

Voz 1375 24:25 totalmente nunca se nunca se sabe más fútbol

Voz 12 24:27 son dos equipos que tiene una plantilla extraordinaria pero en el campo se se se discuten y si es ese son los resultados entonces estructuran la gente que dicen una cosa que va a ganar correcto pero también en esta ocasión

Voz 1375 24:47 oye ahora que no nos oye casi nadie solamente los oyentes de

Voz 14 24:51 Larguero de la Cadena Ser

Voz 1375 24:54 que quede entre nosotros Patrick crees que neymar acabará vistiendo de blanco más tarde o más temprano

Voz 12 25:01 eso sí no sé no sé si yo creo que lo está contento ahí pero como digo antes en los grupos nunca se sabe entonces no sé no sé no te pregunto

Voz 1375 25:23 es una es una eliminatoria preciosa es un partido que se va a ver larga la vuelta porque van a tardar tres semanas eh en jugarse la Vuelta en en París desde luego va a ser un gran espectáculo lo vas a Belén en casa en el estadio do

Voz 12 25:38 yo me quedo en casa y a lo mejor es la vuelta a París

Voz 1375 25:44 pero bueno qué bueno imagino que imagino que viendo mucho fútbol como siempre eres un un hombre de fútbol vinculado al fútbol en todas las facetas en en la dirección deportiva del París Saint Germaine antes como jugador como comentarista y me imagino que viendo mucha tu hijo no que es una de las promesas bueno de de las promesas no de de de los del presente porque se pelea porel muchos equipos grandes Patrick

Voz 12 26:06 es está haciendo las cosas muy bien y al más importantes es que siga así y estar con los dos piezas al suelo es eso es lo que lo que está siendo oí estoy muy contento para cómo cómo está manejando ha hecho en ese momento sí bueno yo también sé que hay una equipos que quieran a él pero yo sé que tiene dieciocho años entonces tiene que estar tranquilo tiene que estar más aún así era seguro un año más o más en el Ajax para para estar más fuerte porque cuando vas a otro país entonces competición hay que estar la fuerte mentalmente físicamente no ya a partir de la demasiado pronto de ella de su país yo la verdad que cada

Voz 1375 27:06 cada cada resumen que nos llegue cada partido que vemos de playas vemos una una jugada todavía mejor que la semana anterior de de de del hijo Iker sí sí es tremendo cada semana nos llega el último regate el último golazo es una cosa

Voz 12 27:19 ya ya se siente muy bien con mucha confianza así como yo digo antes a tener que estar con los diez absueltos tiene dieciocho años en el que está tranquilo es su cabeza ahí esos son más importante y después llegará que que que que que vaya a llegar después hay bueno cada uno a escojo una mejor decisión con su con Suu corazón creo

Voz 3 27:49 difícil decirle que no al Barça no

Voz 1375 27:51 llamaran sí pero

Voz 12 27:54 quise por otro también a otros grandes equipos es difícil entonces es eso un juego eso puedo pero el más importante es que escoge con su coro son ir al equipo que respondan mejor mejoras

Voz 1375 28:10 ya a su juego

Voz 12 28:12 no se llega a un equipo que que que que paga más o menos Yago no es el equipo que que que jugar el juego es mucho más importante

Voz 1375 28:23 crees que le iría mejor la Premier au la Liga española donde leves más

Voz 12 28:27 no veo más en la Liga española eso está claro y tal que la premien hay equipos que juegan también en el fútbol pero yo lo veo más en la Liga española pero sus Jesús coja

Voz 1375 28:41 su elección lo que elija si su decisión si bueno pues veremos a ver qué ocurre de momento hay que dejarle que siga haciéndose como gran futbolista está siendo se en el Ajax y ya veremos mañana ese gran espectáculo entre París San Giovanni Real Madrid hemos comentado con con Patrick Kluivert ves da para ti ahora mismo hoy que han empezado ya a los octavos de final a quién ve favorito para el título

Voz 12 29:02 eso es difícil hay muchos equipos que también depende el formas de al día es decir lo vea al a me llevé a Barça o Madrid no cada equipo a que actuar

Voz 15 29:19 lo máximo ya muchos equipos que por Ana

Voz 12 29:24 ganar la Liga de Campeones en esos años

Voz 1375 29:26 Patrick Kluivert muchas gracias por estar en el en el Larguero gracias por esto

Voz 1313 29:30 a vivir que vaya muy bien para hacer igualmente muchas buenas noches chao chao dejamos a Patrick Kluivert que ve como fado

Voz 8 29:37 Brito cree que pase el París Saint Germain y que ahora mismo ve mejor

Voz 1375 29:40 a la delantera Mbappé Neymar Cavani que a Bale Benzema Cristiano veremos a ver lo que ocurre pues nada Javi mañana por la mañana estrepitosa gimnasio charla decida lo típico comida ya a las seis y media gran quedada con la afición

Voz 7 29:53 tiene pinta que a la una en esa esos estiramiento le dará el once a los futbolistas y ahí a partir de ese momento comenzarán a trabajar ya lo que va a ser la recta final del partido la motivación máxima saben que se la juegan el Madrid es el Madrid pero eso tener doce Copas de Europa

Voz 1375 30:07 esta mañana Javi por cierto mañana estaba viendo la portada la mañana el diario Marca y muy futbolera ahí muy me imagino que le pone muchos muy chula le pondrá muchas los madridistas no con el ex dudo que lleva bordado en la camiseta de la duodécima Copa de Europa la Champions debajo pone la palabra respeto respeto con el logo de la guasa así que un respeto al campeón de lo que dice mañana la portada del diario Marca son las doce en punto eso es lo que dice claro

Voz 8 30:33 sí eso dicen desde París pero que dice

Voz 1375 30:36 tampoco hay Romero Gallego Julio Pulido Manuel Jabois y enseguida al micrófono de la SER preguntando en la calle a esta hora que dicen los madridistas para el partido de mañana la BBC sí o no en el Larguero vamos

Voz 1375 35:18 doce y cinco unámonos en Canarias hola Manuel Jabois

Voz 1389 35:21 la como decía Patrick Kluivert pasa

Voz 1375 35:23 el París Saint Germain inpasse mañana bueno quién gana mañana hay quién pasará senatorial

Voz 1389 35:28 quién quién pase mañana importa poco quién gane seguramente también porque ya sabes que en este tipo de eliminatorias todos está jugando una carta que es la carta de la Vuelta normalmente

Voz 8 35:38 cuando se deja sentenciado en la ida como ocurrió el año pasado tampoco significa mucho polvo luego la vuelta a uno se desploma ahora te pregunto

Voz 1375 35:44 los planes de Zidane por las sensaciones que tiene Jabois que va mañana al Bernabéu no hay ni una entrada desde hace ya un montón de días ojo con la reventa que están pagando verdaderas anima heladas por entradas que luego veremos a ver qué ocurre llevárnoslo con tanto Meana durante estos días ahora volvemos al hotel de concentración del PSOE ya dónde está ese micrófono no Meana pero antes de empezar el tiempo de debates sanedrín con Manuel Jabois y con Julio Pulido Jesús Gallego y Antonio Romero que nos van a narrar mañana ese partidazo en el Carrusel Deportivo de la SER a partir de las ocho y cuarto con Dani Garrido y con toda la banda nos vamos a ese micrófono inalámbrico de la Cadena SER Héctor González de está no sé dónde en algún punto para ir el centro de Madrid donde tampoco es que sea una nota se eh con las calles llenas de aficionados pero donde se respira ya fútbol mañana llegan esos cuatro mil franceses pero a esta hora de la noche Héctor González que se respira por ahí y sobre todo vamos a preguntar a los madridistas si les parece bien que mañana juega a BBC de inicio hola Héctor dónde andas muy buenas hola Manu qué tal buenas

Voz 0465 36:39 el Chess fíjate que es martes hace frío en Madrid pero los bares del centro siempre tienen gente por aquí me he encontrado a unos cuantos madre estas tengo

Voz 1375 36:47 aquí a cinco amigos de La Línea de la Concepción Cádiz

Voz 0465 36:50 qué va mañana al Bernabéu a ver ese Real Madrid PSG y la pregunta es esa será hace todo el madridismo tendría que jugar la BBC Isco Asensio

Voz 0231 37:00 si fuese de Georgie Dann la verdad que quitaría yo y es esto lo mandaba yo ya pero se tiró de cabeza a Benzema Cristiano me voy a México que me que el malagueño

Voz 1313 37:13 por aquí que decimos a ver yo te daré

Voz 1375 37:15 pensemos en la que ha

Voz 1313 37:18 claro

Voz 0465 37:19 por aquí nadie se va a perder el partido tampoco verdad cómo te llamas me llamo le hizo mañana tú si fuese es Zidane qué harías la BBC Isco Asensio

Voz 31 37:29 ante todo disco que ese referente español ahora mismo oí bueno seguramente meto algún golito oí el

Voz 1375 37:38 David gane encargaría desde los tres de arriba

Voz 31 37:42 pues ahora mismo hombre Benzema con todo lo que falla pues quizás necesitamos otro que meta goles no

Voz 0465 37:50 tengo por aquí también a Pablo Miguel

Voz 1375 37:52 dos amigos que dónde vais a ver el partido de mañana

Voz 0465 37:55 vamos a ir mañana los Reyes

Voz 31 37:57 así confiamos en que la BBC no juegue obviamente yo confío más en Isco Asensio oí Cristiano como mucho tampoco porque al final Ronaldo bueno igualmente un hattrick mañana para todos pero yo prefiero un Isco Asensio

Voz 32 38:14 vamos a poner ahí

Voz 31 38:16 Lucas Vázquez cita Lucas Vázquez puede ser bastante clave yo sobre todo no pienso que deba juego al Cristiano Ronaldo porque no aporta nada de juego al equipo no salen y pasar el balón

Voz 0465 38:27 no va a aportar nada al Real Madrid yo creo que por aquí también tengo a cómo te llamas Víctor

Voz 0231 38:32 quieres cuando Benzema

Voz 0465 38:35 Cristiano sobre el campo o alguna otra alternativa que le dirías a Zidane

Voz 7 38:39 hombre que Benzema lo quite porque últimamente

Voz 4 38:42 no está fino el tío lo chavales jóvenes a Isco y Asensio que son la talla lo parte grandes vale muchas gracias visto

Voz 0465 38:50 bueno pues esta es la opinión de parte del madridismo

Voz 1375 38:53 si te habrás dado cuenta a menos de veinte

Voz 0465 38:55 cuatro horas de que arranque ese Real Madrid PSG

Voz 1375 38:58 nadie pondría a la BBC pues jabón yo lo oye esto es la opinión de los ultras bares hacerme debe ser a los chicos jóvenes Castilla me ha parecido que ni uno he apostaba por la BBC de inicios curioso es bueno algunos hasta ponían Isco Asensio y Lucas Vázquez joya me parece que rizar el rizo pero parece que no hay mucha confianza así a bote pronto en ese micrófono de la SER entre los aficionados madridistas por la BBC yo creo que Zidane va a poner la BBC creo que Zidane no lo va a cambiar mi opinión pero yo pondría Isco quitaría probablemente a Bale que sé si es que aquí cada uno tiene su quiniela y su entrenador que llevamos dentro estaba además de Manuel Jabois Antonio Romero hola Antonio tras qué tal muy buenas a todos estamos de Jesús Gallego hola qué tal buenas noches yo porque hoy Julio Pulido hola Julio qué tal buenas noches adelantábamos en el en el debate puro y duro y cómo ve el partido cómo imagináis lo que puede significar para Zidane para Emery pero Romero

Voz 32 39:56 qué crees que va a hacer Zidane qué harías tú

Voz 1375 39:58 de la BBC

Voz 0239 40:00 muy parecido a lo que el sentimiento que no acaba de transmitir Héctor en la calle no yo creo que va a poner a la BBC yo pondría mínimo Isco ir si me hubiera mañana me levantó Garbo son iguales cobayas

Voz 32 40:13 no quita se le hito Amelia Benzema Bale Benzema

Voz 0239 40:17 sólo si sólo Si sólo meto a Isco Quito Abel dejó a Benzema porque creo que sinceramente no esta al cien por cien físicamente el galés puede ser importantes el partido se abre en los últimos veinte o treinta minutos en vez de en los primeros cuarenta y cinco con un partido más abierto en los en los últimos veinte treinta minutos Easy meto a los dos metódico y Asensio que ya

Voz 33 40:38 la ficción pues me gano Babelia ya veremos

Voz 1375 40:41 eso es lo que haría Romero pero cree que Zidane va a poner a la BBC Ci U gallego que crees que va a hacer decidan qué harías tú

Voz 25 40:47 bueno yo no estoy seguro

Voz 34 40:50 que vaya a poner a la BBC me esta mañana aunque él no ha dado pistas a mi me parece que que la BBC no está bien que el Madrid jugando con la BBC el otro día con la Real Sociedad ya dejó fuera Bale

Voz 0239 41:03 no esto

Voz 34 41:04 bien no estoy seguro que lo vaya a poner bueno yo jugaría da directamente arriba con Cristiano Ronaldo y con Asensio y metería disponga el centro del campo con

Voz 32 41:14 Kroos Modric y Casemiro

Voz 1375 41:17 sacrificar a Bale y a Benzema para meter a Isco y Asensio

Voz 34 41:20 sí a los dos

Voz 1375 41:21 no estás no tienes tan claro que vaya a poner ciudadanas la BBC

Voz 34 41:25 no yo yo creo que que con la BBC que en el campo mañana mañana Madrid necesita muchas ayudas atrás mucha ayuda Barceló mucha ayuda Nacho

Voz 0239 41:35 sí pones a la BBC y esa gente va a estar muy de éxtasis

Voz 34 41:38 te va a haber mucho uno contra uno con Neymar y con Emma B

Voz 1375 41:41 de julio qué crees que va a hacer Zidane y qué harías tú

Voz 33 41:44 bueno yo creo que si Zidane es coherente con su discurso y con lo que ha estado haciendo la temporada jugará la BBC si definitivamente se ha convencido de que Bale no está al nivel eh que requiere un partido de estos igual se la juegue con Isco yo no pondría Ny a Bale Ny a Benzema también jugaría con Isco y con Asensio

Voz 32 42:07 hombre pero si hacemos caso

Voz 33 42:09 lo que ha estado haciendo durante todo el año y es coherente con su discurso y con lo que la defendido jugar a la BBC e insisto si él no ve a Bale del todo bien como para jugar un partido de esta exigencia e igual eh

Voz 32 42:26 es decir jo los tres habéis dicho Romero

Voz 1375 42:29 Diego Pulido que Isco y Asensio metería es vosotros

Voz 32 42:31 los a cambio de quitar a Bale Benzema yo es que sí

Voz 33 42:34 creo que es un sentir sí sí ambición

Voz 32 42:36 sí efectivamente te parece

Voz 1375 42:39 muchos retoque pero yo digo yo creo que metiendo a disco jugando en rombo con ese cuatro cuatro dos como osea quitando a uno de los tres de la BBC todavía pero que creo que no lo va a hacer creo que va a poner la BBC pero meter a Isco para jugar con Casemiro Kroos Modric más Isco Bale Benzema y Cristiano arriba

Voz 1389 42:56 pero Jabois que crees que va a hacer

Voz 1375 42:58 han mañana hay que te gustaría di yo creo que va a depender más

Voz 1389 43:00 ante de lo que él intuye que vaya a hacer el Paris san Germain el París Anne Germaine no es cualquier rival de la Liga española por lo tanto es verdad que que no lo tengo nada claro que vaya

Voz 33 43:08 a la vez que la sacrificar a uno de la DC

Voz 1389 43:11 eso a Benzema o hábil pero desde luego a meter a como bueno o tengo la impresión de que debería meter un refuerzo en el centro de campo para sujetar sobre todo la dinamita de de de París no renunciar a la tuya propia tampoco evidentemente pues puede salir a tortazo limpio a tortazo limpio en el Santiago Bernabéu es más peligroso que salir a tortazo limpio en París donde los goles valen doble por lo tanto tampoco conviene quedar tres tres ni dos tres

Voz 8 43:31 bueno no no es el día no sería son dos peligrosos fíjate la Juve otros dos ahora hablaremos compró pero pero

Voz 1389 43:36 tampoco tengo tan claro que vaya a ser a lo mejor Bale descarte y uno Benzema o a lo mejor

Voz 0697 43:40 por por un Chris Huff no no no lo sé

Voz 1375 43:42 quitar a quitar a Benzema del partido antes

Voz 1389 43:45 yo creo que no lo va a hacer yo creo que antes quita

Voz 33 43:48 os puedo dar un detalle una imagen el entrenamiento del Real Madrid que no se ha visto en los quince minutos abiertos y es que ha tenido una parte Zidane con Benzema mientras la mayoría del equipo disparaba a puerta en una portería Benzema ha tenido una charla con con Zidane no sé qué puede haber detrás de esa charla pero sí es cierto que Zidane ha querido mimar especialmente ya tenido una parte de varios minutos con Benzema en el entrenamiento de hoy

Voz 1389 44:15 no sea que en muchos partidos grandes de la temporada pasada o que Quebec casi ya penas son apenas jugó el esas charlas y esa esa motivación la tenía con Isco para que defendiese la labor de Isco defensiva y el estar continuamente como una goma sujeta marca de Marcelo au sujetando la marca de Carvajal dependiendo de a la que se encuentra se fue bastante importante es decir se pegó verdaderas palizas para poder defender en partidos esenciales es decir te hablo de cuatro cinco partidos

Voz 1375 44:39 es es un suponer la charla decidan con Benzema habrá sido para decirles vas a jugar pero por amor de Dios hay que remangarse hay que defender bueno veremos a ver mañana nos lo contará Romero

Voz 32 44:49 Carlos El espectacular que tenemos muchas ganas de que es

Voz 0239 44:52 sí es hermano el la labor de la charla me imagino que habrá tenido que hacer un aparte con cada uno de los porque este año defender defender

Voz 1389 44:59 no