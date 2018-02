Maillo: "Le pido a Rivera que se tranquilice, parece un líder de la oposición"

Voz 1727 00:00 Fernando Martínez Maíllo buenos días

Voz 0644 00:02 hola muy buenos días agradecemos como siempre al coordinador

Voz 1727 00:05 era el del Partido Popular que esté con nosotros usted y día como nos cuenta qué piensa Rajoy que la situación del PP es insoportable

Voz 0644 00:13 yo creo que la situación que vive España es complicada hay que recordar que tenemos ciento treinta siete escaños también hay que recordar que hace poco más año y medio pues hace lograron qué lecciones y que bueno esta situación complicada porque tenemos un socio de investidura que no Gobierno que a veces se comporta más común líder de la oposición que como socio en pues dificulta en muchas ocasiones llegar a acuerdos bueno pero nosotros tenemos la intención lanzar la intención de acuerdo presupuestario igual crecimos solamente dos mil dieciséis te vamos a ver si escampa la situación en Cataluña nos permite al acuerdo con los mismos socios que llegamos a dos mil diecisiete el nosotros queremos salir adelante España no está para nuevas elecciones ni para romper para dividir está para seguir trabajando llegará al dos mil veinte desde luego ese es el objetivo Rajoy

Voz 1727 01:00 voy enseguida a al tema de los presupuestos pero si usted cree que la situación insoportable y Rajoy si es que el presidente tiene un bajo

Voz 0644 01:07 pues yo es que no sé que se habla de situación insoportables de buenísima supongo supongo que se refiere a la situación judicial de algunas personas que están contestando y lo que me lo que es evidente es que llevamos en mucho tiempo pues evidentemente soportando declaraciones contra declaraciones de personas que están sentadas en el banquillo de los acusados por acusaciones tremendamente dura eso eh y que cada uno se define como como que quiere por lo tanto me imagino que que esa situación en la que se refiere eh cuando se habla de insoportable es evidente que que para nosotros es duro ver cómo personas con las que has confiado pues ahora mismo se demuestra por lo menos así lo reconocen ellos que no hicieron las cosas bien pero ellos están en el banquillo tendrán que responder tendrán que en fin pues se responde de sus actos sí cumplir las condenas que le corresponda Si es así no

Voz 1727 01:58 sí para aliviar si para él para aliviar esa dureza que describe van a destituir por ejemplo la senadora la exalcaldesa de Cartagena imputada en el Supremo por gastar dinero público en lavar su imagen Pilar Barreiro

Voz 0644 02:09 bueno nosotros vamos a cumplir el acuerdo con Ciudadanos y por lo tanto vamos a esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie ella ha sido citada ido declarar voluntariamente además eh bueno estamos pagando el Tribunal Supremo confirma eh esto es lo que dice el acuerdo otra cosa es que Ciudadanos lo que queda es o colocar las cosas eh en un punto que no forma parte del acuerdo por lo tanto yo creo que en próximas semanas espero que así sea pues podremos tener un desenlace de actual situación no yo creo que lo hemos dicho lo que sucedería en un caso en otro y por lo tanto simplemente se trata de esperar la resolución del Tribunal Supremo no prejuzga hemos a nadie no porque vamos a esperar a lo que ustedes

Voz 1727 02:48 para aligerar la la carga lo que está en manos del partido es tomar decisiones políticas por ejemplo cree que Cifuentes está en condiciones de repetir como candidata a la presidencia de la Comunidad tras el desgaste que lleva sufriendo en esta legislatura a cuenta de la corrupción

Voz 0644 03:03 bueno pero es que lo que lo están haciendo tiene una especie de Granados una canallada total no es iré a no se les está costando ningún caso de corrupción todos esos son casos pasados de antiguos dirigentes de la Comunidad de Madrid ellas todo lo contrario hecho una labor de limpieza muy importante ha colocado incluso el código ético del partido muy por encima de lo que tiene a nivel nacional el lo que está haciendo un esfuerzo muy importante otra cosa es que algunos partidos políticos pues traten de de embarrada a mí por ejemplo me sorprende que cuando Granados la la cita ella por su situación persona sus supuestas relaciones personales que son falsas como ya he dicho aquí no ha salido nadie

Voz 1727 03:43 no no no no hablaba Elia Granados se le habla de grandioso hablaba de desgaste político

Voz 0644 03:49 pero ya desgaste político provocado por mentiras falsedades pues mire lo único que podemos hacer desde el propio unas cuentas sinceramente porque creo que ella no está acusada no ya digo judicialmente que no está sino por nadie directamente en temas de corregirlos sinceramente por tanto yo creo que colocar las cosas

Voz 1727 04:07 para aliviar esa carga de la que hablan han pensado en expulsar a Francisco Camps del partido hora que está imputado y que después de declarar sigue imputado

Voz 0644 04:15 bueno yo creo que hay un expediente en Valencia y por lo tanto yo creo que es competencia de poder del partido en Valencia hay un expediente abierto que tendrá que resolverse yo evidentemente entendemos que aplicarlos todo el partido

Voz 1727 04:28 incluida la expulsión incluido

Voz 0644 04:30 sí lo consideran así los órganos de dirección del partido el Comité Electoral perdón el comité de sanciones del partido pues pues por lo tendrá que decidir así pero eso es algo que a mí no me corresponde ahora mismo expresar con tanta rotundidad

Voz 1727 04:43 Nos pueda aclarar si el PP defiende que se reestructure la deuda de las comunidades afiliadas porque no nos quedó claro entre la reunión lo que luego por la noche dijo dijo Montoro en la Cope que dijo esto no

Voz 1 04:58 agravación muy hablando de quita no déjeme que ahí se salen contentos los presidentes autonómicos del PP diciendo que no habrá pues estupendo pero eso no quiere decir que no reestructure hemos la deuda e me lo dijo clarísimo del ministro

Voz 1727 05:10 saben ustedes contenido quitando la palabra quita de acuerdo pero vamos a reestructurar que en definitiva es reconocer una deuda que no se puede pagar

Voz 0644 05:17 bueno pero estaba conmigo que no es lo mismo con donar

Voz 2 05:20 a quitar deuda que reestructurar que tengamos querrán infinito ya que no se puede pagar

Voz 0644 05:25 no eh lo de infinito no lo es pero evidentemente en lo que no vamos a hacer es ir yo creo que no forma parte del ADN del Partido Popular que las deudas hay que pagarlas los ciudadanos tienen que pagar sus deudas día que no se con una nada hay por lo tanto aquí no hay quitas condonación otra cosa es que en un proceso de negociación se puede llegar una reestructuración coma ocho el ministro pero desde luego lo que se planteaban en el partido y el lunes será quién no podía haber quitas de deuda para una comuna autónoma sería injusto a para aquellas que que en cumplido escrupulosamente los criterios del déficit y la deuda por lo tanto creemos que eso no es posible que la deuda para de esta DiFranco

Voz 1727 06:04 financiadas

Voz 0644 06:06 evidentemente en el caso estaríamos hablando de reestructuración de quitan lo hemos sólo de quita

Voz 2 06:12 las simplemente no a poder hablarlo pero la red pero la está financiadas esos luego

Voz 0644 06:18 a hace cada comunidad autónoma es legítimo derecho a decirlo creo recordar que este es un modelo que no es el del PP que es el modelo del sol que desde el año dos mil nueve que fue acordado por cierto con Esquerra Republicana Iniciativa per Catalunya PSC el PP votó contra curiosamente aquellas comunidades autónomas que se triunfa financieras son las del Partido Socialista bueno pues vamos a ver si negociamos un nuevo modelo de financiación

Voz 1727 06:43 diez mayo cuando

Voz 0644 06:45 pues eh hay trabajos internos dentro de la del Gobierno nosotros vamos a fijar una posición común en documentos lo trasladaremos al Partido Socialista y queremos hacerlo cuanto antes pero que este es uno de los temas de legislatura por los que no merece la pena acortar la legislatura sino todo lo contrario en trabajar para conseguir algo muy importante de los dos partidos de gobierno en España no lo digo yo porque es que gobiernan España PP Partido Socialista tienen que ponerse de acuerdo nosotros estamos fijando una posición común y esperamos que el PSOE también la tengo

Voz 1727 07:14 tres pregunta su cuatro muy breves usted creer lo de Albert Rivera es postureo y que no va a cortar no va a romper la legislatura como ustedes el acuerdo

Voz 0644 07:22 bueno yo le pido que se tranquilice hablaba de que se acaba la paciencia pues mire a nosotros somos parecemos Sarpong al lado suyo no porque paciencia de la que tenemos nosotros porque hay que recordar que parece más un líder de la oposición cuadrar Partido Popular e incluso en temas como Cataluña trata de sacar tajada de todo absolutamente de tu de cualquier supuesto error creen que no existe eh eh me define yo creo que hacen más pura por criticar casi que por apoyar no cuál es su estrategia nosotros claro que vamos a aguantar nun digo vamos a hacer es intentar cumplir el pan

Voz 1727 07:57 me ha dicho estar concluirlo me ha dicho que cree que Cristina Cifuentes tiene que repetir como candidata verdad

Voz 0644 08:04 yo lo que digo es que está haciendo un magnífico trabajo Iker desde luego hoy por hoy no tenemos ninguna candidata en porque porque

Voz 1727 08:10 hay que suprimir el impuesto de sucesiones

Voz 0644 08:13 pues mira este es un tema complicado nosotros somos partidarios de ir es un tributo cedido los conga autónomas creemos que es importante que se bonifica y mire los que hemos vivido el fallecimiento de un ser querido hace muy poco tiempo nos hemos dado cuenta eh pues mide que pagar dos veces no todo lo que han ahorrado nuestros padres que ahora cuando los hijos en fin tienen que dar pues volver a pagar me parece injusto por lo tanto la idea es viene reduciendo sin duda huir bonificando es posible la supresión pues mire eso es otro tema porque estamos hablando de impuestos cedidos a las comunidades autónomas no pero nuestra estrategia es esa la deducción bonificación del impuesto de sucesiones sobre todo con los de padres a hijos

Voz 1727 08:56 en el PP de la huelga de Mujeres convocada durante veinticuatro horas el ocho de marzo

Voz 0644 09:01 pues mire a la huelga de mujeres en marzo propiedad de la mujer trabajadora ponnos pagarse porque es una posición como Dragón que nosotros estamos de acuerdo con la equiparación salarial los tomos de acuerdo con con reducir la brecha salarial y respetamos cualquier huelga cabe en cualquier ámbito lo mire nosotros no podemos ponerla a la huelga no se quiera que seas este es más a favor en contra de lo que es justo que es que todos los hombres y mujeres tienen que tener sueldo

Voz 1727 09:31 el invitar a las mujeres del PP a sumarse

Voz 0644 09:34 bueno esto es es una decisión que todavía está tomado y que veremos a ver no se reunirá el Comité correspondiente las personas de partido que tenga que tomar esa decisión y la veremos

Voz 1727 09:43 Martínez Maíllo Fernando Martínez Maíllo coordinador general del PP gracias buen día es un placer como se produce gracias