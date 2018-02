"Salir del bloqueo catalán depende más de la justicia y los medios que de la política"

Voz 1 00:00 sí con Joan Coscubiela muy buenos días bon día bon día buenos días Pepa no sé como tengo que presentarlo ahora como escritor suenan cosas móvil

Voz 2 00:09 por tanto

Voz 3 00:10 si alguien que escribiera un libro no significa ser escritor claro que tiene pueden el intelectual que confiesa en el prólogo que se lo pensó muchísimo antes de escribir el libro que viene a presentarnos hoy para hablar de Cataluña de España del mundo de la izquierda seguro que ustedes recuerdan este momento pero que estén dispar

Voz 4 00:28 partiendo de la cara por donde han Democràtic Brooks Lynce parque cuantas Trapiche al grupo SAS tan trapicheos Dret a todas las ITA Daniela

Voz 3 00:41 en aquel momento del siete de septiembre en plena tensión en el Parlament se aprobaban la ley del referéndum cuando él guber en pleno firmó después la convocatoria este diputado decía sí aquello de estoy dispuesto a partirse la cara porque ustedes puedan votar la independencia de Cataluña pero no a costa de los derechos de todos los ciudadanos la aplaudieron mucho no todos los suyos lo aplaudieron alguien que están veterano de la vida de la batalla de las luchas cómo ha digerido aquel momento con el paso del tiempo señor Goss jubila

Voz 2 01:14 ahora bien en su momento sinceramente con cierto vértigo porque había sido una intervención absolutamente improvisada como consecuencia de las reiteradas manifestaciones de la portavoz de Junts pel Sí de de que la mayoría lo podía todo de que el Consejo de Garantías Estatutarias Se podía desoír de que la legalidad catalana era un bufé libre de que ese podía escoger lo que te guste lo que no te gusta eh estuvimos con y con el presidente del grupo tuvimos que decir que pedíamos la palabra por una cuestión de orden improvisar aquella intervención entonces claro subes ahí ahí no sabes lo que va a pasar con lluvia y lo acaba de explicar ahora él cree que ahí emergió toda la historia de de lo que es la izquierda en general que es la izquierda siempre debe estar vinculada a la libertad por eso cita de Norberto Bobbio por eso Luxemburgo la libertad sobre todos la libertad de los otros los no sólo de unos

Voz 3 02:12 el grupo al grupo la entonces Cataluña si que es pot y los que no aplaudieron son algunos de los que no pertenecen a lo que llamamos los Comunes luego vamos a hablar de eso Coscubiela publica libros se titula empantanados una alternativa federal al soviets carlista lo publica Península ir recoge por un lado lo vivido en en Cataluña en este trimestre de vértigo también el recorrido hasta llegar ahí aventura algunas ideas algunas propuestas para salir del en pantalán en el que estamos con unas reflexiones ya les digo muy interesantes sobre qué le ha pasado a la izquierda en este viaje para salir tan mal parada cita a Giovanni Sartori dice que en impone la regla de la mayoría olvidándose de los derechos de la minoría no promueve la democracia la sepulto y eso fue lo que hizo la mayoría parlamentaria en en ese pleno el resultado de las elecciones del veintiuno de diciembre lo que estamos viendo qué está ocurriendo entre Esquerra de Cataluña Junts per Catalunya Esquerra Republicana indica que algo ha cambiado que estamos otra vez en el juego de la gallina AVE a ver quién es el último en decirle Puigdemont no esto no puede ser

Voz 2 03:21 la pugna por la hegemonía en el nacionalismo catalán entre Convergencia ahora PDeCAT Cataluña hay Esquerra Republicana viene del año dos mil tres estamos lejos proviene desde entonces al menos que yo recuerde tiene muchos capítulos hice continua es una de las claves del desastre del universo yo distingo entre independentismo como una vindicación absolutamente legítimo que cabe dentro de la construcción e independentismo que fue un un engaño vestido de ilusión pero un engaño con mucho ficción y que no llegó a este desastre no sólo de independentismo sino un conjunto de catalanismo y el conjunto de la sociedad catalana yo creo que a pesar de que esa pugna continúa no es exactamente lo mismo porque en estos momentos yo creo que todo el mundo sabe lo que en su momento se ignoró y es que el Estado tiene una gran capacidad de presión el ejercicio de sus funciones pronto sólo está pensando también en el comportamiento de del conjunto de las fuerzas independentistas

Voz 3 04:19 es un libro valiente como lo fue aquella intervención por ejemplo es explícitamente crítico con los medios de comunicación casi nadie se atreve a eso y es muy crítico con los medios de comunicación en Cataluña durante todo el proceso también con los del resto de España a los dos colosos Brunete con la palabra sí sí sí sí sí porque alimentaban a realidades inexistentes no si yo creo

Voz 2 04:44 la situación gravísima yo en nuestro país es una expresión más de de la degradación democrática que vivimos es la degradación de los medios de comunicación yo siempre te dicen que algunos hacen esa función unos profesionales lo hacen muy bien qué es ayudar a que la conciencia crítica en la sociedad crear contrapesos al poder o poder que tienen cercano al no poder contra el que se confrontan y esa es la función de de los medios de comunicación para mí que lejos de esos han convertido en verdaderas fábricas de hooligans con una grave este es que cada uno ve al hooligan ajeno pero no hooligan propio cuando ves hooligan propio lo justifica diciendo que es legítimo para combatir a hooligan ajeno hay cosas increíbles que medios de comunicación públicos y privados muy solvente se pasen el Santo día destacando la última tontería ha dicho un descerebrado en Twitter para alimentar el resentimiento frente al otra parte esos hacen Cataluña es ACS en España es muy grave que además es solo con los medios de Cunit coacción co es muy grave aunque yo nunca creo que deba distinguirse en la responsabilidad social entre medios públicos y medios privados porque la social de los medios de comunicación es igual sean públicos y privados pues no lleguemos a la conclusión de que la propiedad privada no está sometida a ningún tipo de compromiso social y eso incluso la Constitución nuestra Constitución que algunos critican lo reconoce y lo dice el el la utilidad social de la propiedad privada también afectaría a los medios

Voz 1926 06:09 el libro empieza haciendo un elogio de la duda en el prólogo sin duda la utopía se convierte

Voz 2 06:17 en una distopía se convierten a barbarie de la historia

Voz 1926 06:20 llena de utopías que que es es

Voz 2 06:23 el mismo duda se convierten en salvajadas

Voz 1926 06:25 sí que da miedo no aquellos que que no dudan sobre las dudas de Coscubiela entorno a una cuestión de la que se discute mucho y no la estoy discutiendo ahora en términos jurídicos sobre si el movimiento independentista ha sido novio lento todo lo digo en términos jurídico

Voz 3 06:40 los en los términos en los que se explica en el libro

Voz 2 06:43 no claramente no ha sido violento y creo que es una cosita reivindicar y creo que es una de las grandes fortalezas del movimiento independentista que tiene mucho que ver también con con algunos de sus dirigentes San formado en los movimientos de insumisión de los pacifistas hay una cosa que iba a punto en el libro de bien presente que es que desde la clara no violencia en un determinado momento cuando se ve que es muy difícil convencer al conjunto de la sociedad catalana se pasa una situación que mucha gente ha vivido en términos de intimidación emocionan por ejemplo cuando a ti te dicen si no estás con lo que yo digo tú no eres demócrata eso te lo repiten constantemente un un elemento de intimidación emocional y luego o sea producción algunos en algunos ámbitos una cierta asfixia ambiental no eso es una de las causas que ha provocado cierto no cierto no fractura importante en muchos ámbitos de la de la sociedad catalana pero quiero dejar bien claro que no violento

Voz 3 07:40 sí lo estaba hablando en términos jurídicos y no en el sentido de Pullmantur asocie

Voz 2 07:43 no no evidentemente no sólo unos violentos sino pacifista ha sido su gran potencialidad y hay que reconocérselo además situar el mérito que eso significa porque organizar tantas movilizaciones sin que se haya producido ningún acto violento no tiene mucho mérito cultural logístico organizativo político pero desgraciadamente cuando el independentismo primero intenta te intenta convencer intenta captar a una parte de la sociedad catalana que es refractaria ese tema cuando no lo consigue se produce una tendencia que alimentan mucho los medios ahí es una de las cosas es brutal que es de intimidación emocionan no yo yo escucha o decirnos que usted sino hacen esto es que no son demócratas la democracia justo permite tener opiniones distintas sobre todo o casi todo para cien pretender duda

Voz 3 08:31 o sea que siempre digo poder intervenir podéis intervenir pero luego me engancho a la conversación Luis

Voz 2 08:38 es un es un soplo de aire

Voz 5 08:40 es fresco escuchar a a Joan hablando sobre sobre sobre la situación en la que nos encontramos y alertando sobre sobre el peligro de que de que el control lo tomen los hooligans alimentado por los medios lo que sea pero que el control de hooligans el asunto es que nos encontramos en una situación en la que no hay más salida que que el diálogo sin embargo la suben las Urra no ha cosechado muy buen resultado en las posiciones que defendían ese ese diálogo de tal forma que nos encontramos una situación a la que no hay más salida que el diálogo sin embargo quiénes tienen que hablar resultan ser quiénes menos creen en el en el diálogo no

Voz 2 09:18 no yo no comparto seguida de que tenemos sociedades maravillosas y dirigentes políticos mediáticos profesionales que son una basura sevillano es que no cuadra no es decir si si el conjunto de las sociedad maravillosa entonces la sociedad también tienen sus sus problemas y entonces la tendencia organismos importante en el ser humano claro que me equivoqué en el análisis de esas elecciones el veinte de diciembre yo estaba convencido que iban de dar continúa el proceso unos y acabar con el proceso otros centros que creía que acabar con el proceso pasaba por el dialogo pero es asfixia emocional asfixia ambientada allí intimidación emocionan había provocado una parte de la sociedad catalana que había estado ausente había estado como escondida que aparece propiedades el ocho de octubre y provoca una situación que es algo así como una reacción goyesca no de las batallas galletas dice queréis tierra aquí la vais a tener un desastre por cierto eso no surge sólo esa conciencia de la ciudadanía no sólo eso fue sólo hay gente que trabaja eso yo por ejemplo digo en el libro que detecto en el momento que Ciudadanos huele sangre huele sangre política en ese conflicto y se tira ahí y luego los medios de comunicación en Cataluña se produce un problema la sociedad está tan fracturada que que la gente tiene en sus casas unos tienen abren la televisión una cadena hay otros las abren por otras hice van configurando mundos cerrados absolutamente incomunicados entre sí y hay gente de los medios de comunicación que alimentó a esa guerra vamos a barrer los eh a por ellos esa cuestión entonces claro la sociedad una parte de la sociedad catalana caer en esa trampa y en vez de acabar con el proceso por la vía de tender puentes pretende acabar con el proceso mismo con la vida de levantar aún más barricadas y levantar más palos con el que pegarse y ese ha sido el desastre estas elecciones del veintiuno de diciembre

Voz 1926 11:06 no soy bueno hablando de las elecciones del veintiuno de diciembre precisamente hoy Coscubiela en una entrevista muy interesante la que le hace la en La Vanguardia recuerda con cierta emoción a pesar de la brevedad de la respuesta la el valor moral de su padre no el que vio de niño llevársela a la policía llevarlo detenido no que que en fin qué le motivó luego parte de su militancia que es una militancia muy moral no iría habla pues el de la trampa de los dos bloques excluyentes y de la necesidad en ese sentido de una cierta equidistancia moral no pero ah y en esa entrevista hablando del empantanar miento dice el independentismo se se empantanada estará empantanado mientras un líder nos es decir a su gente no más fantasías yo quería preguntarle después de estas elecciones que ustedes recordaba ahora estamos más cerca de escapar de las fantasías o precisamente esta situación con algunos líderes en prisión y otros fugados de España en Bruselas digamos es un territorio más eh factible más susceptible de fantasías y por tanto debe de que las soluciones realistas tarden en llegar

Voz 2 12:18 de momento a una fantasía la declaración unilateral de independencia así lo UCO Bosti rápida se está deshinchándose pero está apareciendo otra fantasía es la de la doble presidencia una presidencia más sube aparcero que desde Cataluña se gestiona a otro presidente que es un jarrón chino es un desastre esa fantasía existe yo creo que esa fantasía han no va a durar mucho por lo tanto posiblemente hayamos terminado en la etapa de las fantasías pero eso no quiere decir que salgamos del enfrentamiento ahora tenemos una cosa que es la consecuencia de la irresponsabilidad de Rajoy no dar ninguna iniciativa ocurrió no solo negarse a las de los demás sino no plantean ninguna propia durante tantos años dejar la solución a los tribunales a las togas hace que en estos momentos el proceso esté de no son empantanados sino descontrolado yo vengo del mundo el derecho a la complejidad de mundo de los tribunales lo de la eh el delito de rebeliones de su punto de vista jurídico insostenible lo de la prisión provisional no se justifica por cierto todo el mundo y especialmente la izquierda se tendrá que plantear porque es aplaudía cuando la prisión provisional de dos tres años aplicaba a los presuntos corruptos del PP yo me había discutido muchas veces con gente de los míos si nos acostumbramos un tipo de Justicia que ante penas de prisión antes de la condena es decir a un presunto inocente más pronto o más tarde eso nos acabará pasando cuentas a nosotros no tuve mucho éxito porque todo el mundo aplaudía largas penas de prisión provisional cuando los que entran en prisión son otros que es vuelve otra vez lo de Rosa Luxemburgo es decir los derechos son los derechos de los otros incluso el de un presunto corrupto de los bestias que hay entonces que es un es unos aguanta desde el punto de vista jurídico entonces cuál es el problema que en estos momentos las togas están en funcionamiento y eso es incontrolable yo lo que veo es que nos pueden encontrar una situación dramática es que tengamos a todos los dirigentes independentistas en la cárcel en prisión provisional de momento independentista descabezado y eso sería una ruina política porque hay que hablar pero habrá que ver con alguien cuando tú crees que la solución es la victoria en la humillación del otro eso no es solución eso es un desastre entonces fantasías puede que hayan acabado el empantanado ciento desgraciadamente no está complicando mucho más con el tema

Voz 3 14:40 Nos todo enseguida Mariola Lluís

Voz 5 14:43 el mayor no sé si si lo compartes es que a esta situación de parálisis que estaba describiendo y con la que estoy completamente de acuerdo es es humor una novedad y es una disputa electoral entre las fuerzas de derecha una disputa electoral que está generando una espiral en la que Ciudadanos sube la apuesta el PP El PP sube la apuesta ciudadano es decir que aquí están diciendo venga cárcel venga pues ahora se prohiben los indultos venga pues ahora vamos a colocar en agenda el tema de la cadena perpetua ibamos a colocar a la agenda la nueva Formación del espíritu nacional pues yo lo veo y sus se está generando una espiral en la que yo creo que que que en los últimos meses podemos claramente decirlo si lo compartes que tenemos una España peor España está empeorando Cataluña creo que siempre ha sido una pieza una pieza clave para hacer España un poco mejor un poco mejor ya digo yo creo que todos los gobiernos progresistas en España habrían sido imposibles sin sin el compromiso de de Cataluña y sin embargo yo no sé cómo cómo reacciona Cataluña ha ahora mismo ante una situación que yo creo que está claramente empeorando España Catalunya España

Voz 2 15:45 ya está claramente una situación mucho peor que al inicio de este proceso por una cuestión muy clara porque cuando uno hace un órdago como el quince hizo el independentismo unilateral lista Hinault calcula bien ni la fuerza que tienen en la sociedad catalana no se puede hacer contra la mitad de la sociedad catalana ni calcula bien el poder del Estado y su capacidad represiva sale trasquilado completamente pero eso no sólo está en estos momentos destrozando a Cataluña está destrozando España porque ha provocado una reacción centralista un informe adora no es la única explicación pero claro lo de la cadena perpetua porque llame prisión permanente revisable es cadena perpetua es el punto de vista es es es una barbaridad y ahí disculpe mi obsesión pero lo he dicho siempre incluso cuando he tenido responsabilidades sindicales y políticas es sido claro con los medios de comunicación ya sí que me gusta ahí jugó un papel determinante en la caverna de la Brunete en este caso la española es decir pidiendo sangre para casi todo es decir a casi yo te voy a decir que si hubieran si si tuviera que escoger dos factores desencadenantes para desde el pantalán viento esos no están en el ámbito de la política propiamente dichas esto en el ámbito de los tribunales y en el ámbito de los medios de comunicación lo cual aún lo complica más el viejo

Voz 3 17:02 sindicalista en eso de medir la fuerza ante

Voz 2 17:05 de un órdago no hay cosa un sindicalista que no calcular vientos fuerzas cuando pierdes te machacan eso lo sabemos muy bien

Voz 3 17:14 Mariola al escuchar a a

Voz 1505 17:16 a nuestro invitado que me planteaba un poco la siguiente pregunta nos después del relato que que ha ofrecido Si que donde identificamos cuáles son las instituciones y las personas a las que podríamos acudir hoy a las que podríamos

Voz 3 17:33 mira

Voz 1505 17:34 como referentes a las que confiamos todos los que se sientan en un lado y los que se sientan en el otro para intentar buscar esas vías eh que faciliten el diálogo y que faciliten el entendimiento en una situación como la descrita por cierto encasillamiento de unos y de otros no dónde están esas referencias institucionales y personales que harían posible encauzar una solución

Voz 2 18:04 personajes yo podría identificar yo creo que hay gente que a pesar de esta situación en Cataluña en España ha sido capaz de mantenerse con coste personal para ellos en posiciones propias institucionales es muy complicada porque creo que asistimos lo digo en el libro el independentismo más de otras muchas cosas es la reacción local una crisis global que es la crisis de la política de la democracia frente a una globalización sin reglas sin derechos sin contrapesos sociales donde los mercados adquieren un poder político no sólo económico brutal esa crisis deteriorando la democracia en todos los países pero además en España la debilidad democrática de de doscientos años ha hecho que por ejemplo o cosas que otros países cuidan más que eso respeto a determinadas instituciones aquí nos está produciendo la colonización del Tribunal Constitucional o de los tribunales Supremo es dramática es decir esa producido hace mucho tiempo que ha saltado por los aires de división de poderes en España es decir en el momento en que se gana unas elecciones en el legislativo no control al Ejecutivo sino el Ejecutivo control al legislativo y no les deja hacer nada hoy lo estamos lo estamos viendo en estos momentos un tiempo en el mecanismo de elección con éste o con cualquier otro porque no hay mecanismo de elección de Poder Judicial positivo si no hay una conciencia de que hace falta de que democracia sobre todo equilibrio de poderes y que no puede haber ningún poder que no tenga su contrapeso esos la democracia para mí desde punto desde entonces claro las instituciones las tenemos pero para eso hay que salvarlas por eso yo creo que en estos momentos es que voy a decir es un poco arriesgado e el eje de la política en España Jean es el eje izquierda derecha pero a mí continúa siendo siempre capital trabajo también es el eje del conflicto territorial porque está aquí tenemos que resolverlo pero hay un eje democrático los que queremos restituir las instituciones democráticas es su función y los que piensan que pueden continuar utilizando en beneficio propio si algún gobierno no pudiera sacar de esta situación está aquel en el que desde posiciones ideológicas muy confrontadas si hiciera un impasse a ese conflicto ideológico y se pusiera por delante la contradicción principal frente a la secundaria hay claves titulación de la IMS de las instituciones democráticas de nuestro país

Voz 3 20:25 ay Señor Coscubiela que quiere que se pongan de acuerdo los distintos pero que qué cosas volverá mañana miércoles buenos posible sólo es posible acordar con el distinto acuerdo de España en España ponerse de acuerdo en los que piensan distinto gestionar el desencuentro el desacuerdo que dice Joan Coscubiela en el libro tal el desacuerdo que le ha pasado a la izquierda en este viaje porque la izquierda una parte de la izquierda han tendido por dónde soplaba el viento de la historia en este en este momento tan determinante para para nuestra vida vamos a hacer una pausa íbamos a eso enseguida

Voz 1 21:01 en la SER Hoy por hoy

Voz 3 21:06 nueve y treinta y nueve ocho y treinta y nueve en Canarias en el libro empantanados Joan Coscubiela empantanados es el titulo subtítulo una alternativa federal al soviets carlista que se publica estos días en el que es crítico con sus compañeros de bancada en la legislatura anterior dice que actuaron algunos algunos con un tacticismo que renunciaron a tener un proyecto propio que resultaban confusos que las bases eran más plurales de lo que comunicaban luego los dirigentes dice literalmente en el libro es ha sido la gran debilidad de la izquierda catalana y la gran victoria del movimiento independentista haber asumido constantemente el marco mental del independentismo su hegemonía ideológica tratar de impedirlo no es fácil pero aún no siendo fácil es imposible si se opta por la comodidad como actitud vital el tacticismo como política se lo he dicho a ellos

Voz 2 22:02 me imagino sí sí sí por supuesto no están todos los compañeros de bancada sino los compañeros de espacio político desgracia signos comunes quiero explicar debió cuando dude mucho mi primera respuesta a la propuesta de hacer el libro de fue que no cuando cambie de criterio perseverancia común pero yo el editor Ediciones Península pues entonces me tuve que plantear un interrogante si hago un libro tengo debemos serlo más honesto que puedo objetivo no pero bueno nadie puede serlo más honesto que pueda y entonces tengo que no no no puedo hablar de los otros trabajar también de nosotros no tengo hablar como yo lo he vivido como creo que hay sí sí y yo creo que hay un problema en estos momentos que que que no un de yo no lo tanto en términos de culpa judeocristiana somos torpes no que la globalización con ese poder brutal ha situado a la izquierda en el mundo lo que está pasando en Alemania en estos momentos lo que está pasado en Francia pasa a la F por qué porque como de conflicto social que es el eje de la de la lucha política durante el siglo XX retrocede fruto de la fortaleza brutal de los mercados de capitales que tienen una gran poder político la izquierda se encuentra a contracorriente de la derecha a favor de la izquierda se encuentra se muestra impotente es la primera víctima de esa crisis de la democracia entonces en en España lo que se ha producido es que el vacío que deja el conflicto social como artículo de la política era lo llena el conflicto territorial de la mejor manera de combatir esa cultura y de conflicto territorial como eje de la política no es tanto o no sólo tener otra alternativa en en el conflicto territorial es llenar el vacío profundo dejado por el conflicto sociales estar situando permanentemente como eje de la política los temas laborales los temas sociales los temas sanitarios plantear la contradicción entre capital y trabajo que existe aunque algunos digan que la lucha de

Voz 1926 23:55 das es que existe serán las clases distintas eran plurales eran diversas pero puñetas qué es lo que es la gran desigualdad que existe en esos momentos después de la gran recesión sino lucha de clases T2 si yo creo que es muy acertado el diagnóstico de que la izquierda asumido el marco mental del nacionalismo no lo ha ido asumiendo desde la transición no es verdad claro que que ambos habían como marco mental de una hacen perdón nombrar

Voz 2 24:22 hacen de Lehman no asumió que la batalla se daba en el eje del conflicto territorial bueno abandonando el conflicto social

Voz 1926 24:27 bueno yo no matiz disculpa si no nos proponía hacer mi boca no no no me parece bien porque efectivamente lo pongo la mía yo creo que sí asumió desde el principio de la transición el marco mental del nacionalismo aparte independientemente de que estoy de acuerdo en esto del del de la alternativa territorial haberse

Voz 2 24:45 focalizado en la en la cuestión territorial pero

Voz 1926 24:47 yo creo yo creo que sí que el hecho de haber estado frente al al franquismo digamos unía de algún modo izquierda nacionalistas frente a a esa derecha no que luego ya sería naturalmente democratizado no oí está analizando dentro de la del juego político de la democracia pero es verdad que esa unión inicial hasta cierto punto quizá sentimental que tenía izquierda y nacionalismo en mi opinión desde luego se ha ido creciendo a lo largo del del tiempo no porque porque yo creo que el marco mental del nacionalismo en el que se ha impuesto la izquierda no ha sido capaz efectivamente de tener un discurso propio y luego se han cometido errores para mí muy significativos como el Pacto del Tinell que de algún modo pretendía seguir creando un cordón sanitario a una altura de la historia ya en el siglo XXI que que que era absurdo no que que digamos planteamiento de de la Transición llevarlo llevarlo al año dos mil cuatro sino recuerdo mal pues a mí me parecía completamente desacertado pero digo todo esto porque porque a mí me ha parecido muy relevante que desde el mes de septiembre Joan Coscubiela se haya convertido en uno de los referentes morales de quiénes somos críticos con con el proceso no solamente con con lo que ha ocurrido en Catalunya sino también con la política española no con con digamos no el el dice muy bien no soy equidistante en la medida en que rechazó la trama al elegir entre dos bloques completamente excluyentes no hirió en ese sentido lo comparto me parece muy interesante que Coscubiela esa se haya convertido en un referente moral incluso para gente conservadora no oído a gente de derechas elogiar extraordinariamente el discurso de Coscubiela no sólo el valentísimo discurso de aquel siete de septiembre sino sucesivamente en otras intervenciones la izquierda tiene un problema y es precisamente el que el haber dejado de ser un punto de referencia el hecho de quince veces estoy del todo

Voz 2 26:42 acuerdo contiene venga venga

Voz 1926 26:44 la tertulia disculpa de vamos a ver

Voz 2 26:47 eh hay una cosa que que yo comparto contigo es lo he dicho antes es abandono del conflicto social como eje de la política pero fijaros bien que habla del nacionalismo como un nacionalismo sólo fueran nacionalismo catalán nacionalismo español existe lo que pasa es que como el nacionalismo español es mayoritario y además tienen una cobertura del Estado pasa desapercibido que roto tienen que hacerse notar desde esa perspectiva iría por ejemplo que lo que ha hecho mucho daño mucho daño a al al sistema democrático en nuestro país es que el movimiento táctico de Suárez del café para todos de la Constitución que dejaba las puertas abiertas se convirtió a partir de referéndum de Andalucía del veintiocho de febrero del ochenta se convirtió en una situación tremendamente complicada porque fijaros bien que en en España el conflicto social ha perdido protagonismo pero conflicto territorial se plantea no sólo entre Cataluña por simplificar el Estado español sino entre todas las comunidades autónomas el agravio comparativo ha pasado a ser el motor de la historia pasa hemos pasado que la lucha de clases el motor de la historia a que el motor de la historia de Cataluña es el agravio comparativo es decir lo ves cuando se redactan los estatutos no en caso más evidentes la famosa cláusula Camps del Estatuto de Autonomía El País Valenciano que dice una cosa tan esperpéntico como hemos hecho esto pero cualquier cosa que se modifiquen otro Estatuto nosotros también la queremos para nosotros eso es la antítesis de autogobierno tenemos un problema mucho más profundo que yo creo

Voz 1926 28:18 lo que vamos a hacer una pausa seguimos hablando el seguirá hacemos una pausa

Voz 3 28:21 camino de las diez de la mañana ya de las nueve en Canarias con Joan Coscubiela nuestro invitado esta mañana con Teodoro León Gross Luis Alegre Mariola Urrea Mariola adelante

Voz 6 28:30 sí me parecía muy interesante lo que sí

Voz 1505 28:32 para Joan relativo al que la política

Voz 3 28:35 a cabo la solución de los problemas van a pasar por

Voz 1505 28:38 quién sea capaz de de de articular una solución en términos de eje eh tensión territorial resumida mente no parece clave pero si uno acude un poco a las agendas de los partidos políticos

Voz 1926 28:54 si uno ve cómo abordan esta cuestión

Voz 1505 28:56 os íbamos a a las instituciones otra vez vemos a cuál de ellas estaba a tenía competencias en esta materia hilo pues degradada que está o lo poco aceptado dado lo deslegitimar ahí me refiero al Tribunal Constitucional la pregunta es quién eh qué partido político está capaz o está capacitado o está en mejor posición en posiciones de vanguardia para ofrecer una respuesta que resuelva esas tensiones territoriales o dicho de otra manera la competencia política de la competencia electoral no va a resolverse más bien en términos de quién más proyecte un conflicto territorial más fortalezca su posición de partida Ése es el que tiene hoy posiciones seguramente más aseguradas para hacerse con la victoria electoral

Voz 2 29:54 desgraciadamente es así en la historia de estos cuarenta años desde la Constitución del setenta y ocho en relación al modelo autonómico es la historia de ningún proyecto político tacticismo constante utilización del conflicto territorial en términos de aglutinar la identidad de las comunidades autónomas no sólo de las nacionalistas mis amigos extremeños llamaban a Rodríguez Ibarra el pelotari a veces tenía unos elementos de identidad muy parecidos desde el punto de vista no entonces eso es terrible porque si anota en un proyecto si no hay ningún partido político en desgraciadamente que tenga un proyecto político para el conjunto de España que lo pueda sostener en conjunto de España a eso le añades el agravio comparativo entre Comunidades Autónomas la utilización de Catalunya sobre todo Euskadi también pero Cataluña como un evento de gobernabilidad de los grandes partidos no esto es lo que nos ha llevado hasta aquí entonces claro la crisis catalana además lo complica por qué porque en esos momentos lo que sale reforzado es la idea de andar de mil novecientos noventa y seis de escribir Aznar lo que ha hecho ha sido reformar la Constitución por la puerta de atrás la escrito con todas sus políticas no no XXVI menos porque dependía de Pujol pero a partir del dos mil ICO la colonización del Tribunal Constitucional y de los tribunales entonces tenemos una Constitución que se podía haber desarrollado en un sentido u otro completamente centralista y uniforme por que en estos momentos se encuestas por ejemplo la el barómetro del CIS de julio de dos mil diecisiete IB creo recordar que es Castilla León cincuenta y ocho por ciento los considera que la mejor fórmula de de de articular estado en España es volver al Gobierno central sin autonomías cómo casa eso con la petición de autogobierno de mayor autogobierno de Cataluña independentistas no esa asimetría tan brutal que se ha ido construyendo un proyecto por eso yo me atrevo a plantear que ese proyecto sólo puede ser un proyecto federal que sea simétrico en cuanto al espacio federal que garantice la igualdad en los aspectos básicos laboral seguridad social fiscal pero que sea simétrico en cuanto a los ámbitos competenciales porque tan malo es tratar lo igual de desigual como intentar que la asimetría se convierta en una situación simétrica porque eso es lo que nos ha llevado hasta aquí

Voz 3 32:21 no sé sé que es un poco complicado pero no no no no me entienden perfectamente la reforma federal de la Constitución es imponer la reforma fiscal mucho me temo que la que nos viene una centralización de la mano de PP y Ciudadanos que es horroroso es la propuesta que que hacen el libro para para salir de aquí me quedan dos minutos y quiero aprovecharlos para hacer el elogio del desacuerdo de cómo gestionar cómo gestionar el desacuerdo que pactar no es pecado político Señor Coscubiela

Voz 1926 32:51 o sea que no politonos hacerse cuando empezó a armonizarse el término pacto

Voz 2 32:57 bueno yo creo cuando en España que empezó a mandar la sociedad fue hasta el bien el mal la verdad la mentira es decir pactar es la esencia no sólo de la política es la esencia de la convivencia sin pacto no vivida sí impacto no es no no hay sociedad es una selva es una selva que además castiga al al más débil desde ese punto de vista entonces sí es imprescindible hay ahora pactar el desacuerdo que quiere decir en doscientos enfriar la situación enfriar habría que empezar a enfriar la por el ámbito de los tribunales los tribunales continúen incentivados por el fiscal general del Estado metiendo a dirigentes en la cárcel y imán teniéndolos en términos que parece más venganza que justicia no hay salida de ese mantenimiento mucho tiempo esto el corto plazo y en el largo plazo reformar

Voz 3 33:46 Constitución precisa que

Voz 2 33:48 todo el mundo aprenda a gestionar el desacuerdo pero antes va a haber Ancic sin sin duda pero antes va a haber un paso intermedio es que hay cosas que se pueden hacer por ejemplo modelo de financiación autonómica dos mil dieciocho es una oportunidad para abordar Seguridad Social modelo financiación autonómica hay margen económico y quién gobierna tiene decidido decir eso que son cuestiones de Estado no si lo dedica a andar favores fiscales para ganar las elecciones del dos mil diecinueve

Voz 3 34:13 súper Domingo del dos mil diecinueve cuando votar ese es el gran debate

Voz 2 34:16 dos mil dieciocho en estos momentos en términos políticos notarios

Voz 3 34:19 los municipales autonómicas y elecciones europeas porque no parece que Rajoy tenga intención de acortar la legislatura ni parece que haya ningún partido en el fondo interesado en que eso sea así porque andan todos tratando de recuperar energía Señor Coscubiela gracias como siempre por estar con nosotros hasta la próxima con libros y un libro

Voz 1 34:38 joe gracias Pepa que estoy encantado en la radio serena la radio que ayude a crear conciencia crítica Hinault Julio

Voz 3 34:45 pues suerte gracias a Mariola Urrea Teodoro León Gross Luis Alegre hasta la próxima semana Romano Prodi