Voz 3 00:05 estoy seguro de que tanto Baltasar como María Garzón que cada miércoles como saben nos acompañan para hablar de todo aquello que planea sobre el universo de la justicia coincidirán en que uno de los datos esenciales para comprobar el estado de salud de toda democracia es hacerle un chequeo a su sistema penitenciario

Voz 4 00:22 Baltasar María Garzón muy buenos días

Voz 0269 00:25 es decir con vosotros aquí por primera

Voz 4 00:28 pero él seguramente no será la última

Voz 3 00:30 hoy queríamos proponeros un tema un tema que cada cierto tiempo vuelve a convertirse en el centro del debate público y político hoy queremos dedicar nuestro tiempo a hablar sobre la prisión permanente revisable pero antes contestando a la actualidad más reciente la más rabiosa actualidad me gustaría preguntaros por vuestro

Voz 5 00:46 tenían acerca de ese fallo del día de ayer

Voz 3 00:49 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que condenó como nuestros oyentes saben a España pagar cincuenta mil euros de indemnización por trato inhumano y degradante a los dos terroristas que atentaron contra la T4 del aeropuerto de Barajas en Madrid que os parece esta sentencia

Voz 0269 01:03 bueno realmente es una sentencia muy importante muy grave porque hay un dato que resulta esencial por primera vez se condena a España ah por trato inhumano y degradante y otra cosa que ha pasado desapercibida que de los siete jueces que han decidido así tres de ellos han hecho voto particular diciendo que hubo torturas y la gravedad de el caso es que fue una decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que casó revocó la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa que condenaba a los funcionarios por el delito que después el Tribunal Supremo le absuelve el Tribunal Constitucional novio tampoco aspecto alguno de interés constitucional para a valorarlo es la primera vez que se condena digamos al Tribunal Supremo a la Sala Segunda el Tribunal Supremo por trato inhumano y degradante con lo cual nos pone en la tesitura de que es el momento fundamental para pensar en esas reformas necesarias de la cúpula judicial en España y algo más en la detención de estas personas de Sarasola Portu en enero de dos mil ocho no se aplicó a esa detención el protocolo de prevención de la tortura y malos tratos degradantes que yo mismo puso en funcionamiento en la Audiencia Nacional en diciembre de dos mil seis de haberse aplicado por el juez que fue el encargado el juez instructor sino recuerdo mal era el juez Grande Marlaska no se hubiese producido ese resultado creo que es fundamental que lo mal hecho está mal hecho y tenemos que reconocerlo de forma definitiva Inuncat traspasar esos límites aunque lo que se esté investigando sean delitos de terrorismo por la el respeto a los derechos humanos es fundamento tal y el trato inhumano es cae como una losa en este caso sobre todos y especialmente sobre el Tribunal Supremo bueno

Voz 5 03:19 queda pendiente esa revisión que propone el juez Baltasar Garzón

Voz 3 03:22 sobre la la cúpula judicial in la atención por supuesto a los derechos humanos en en todas las situaciones y si os parece vamos a pasar ahora al tema que proponíamos hoy Baltasar María y consideráis oportuno que se vuelva a poner en cuestión la duración de las penas de prisión

Voz 6 03:40 definitivamente no

Voz 7 03:43 tanto el contexto en el que siempre sale de de nuevo más allá de que yo por ejemplo particularmente esté en desacuerdo pero no se pueden tomar decisiones nunca al borde una noticia en este caso otra vez estamos ante un crimen horrible como el fuel del Diana Care y otra vez vuelve a saltar como una especie de de de populismo esta esta el populismo malentendido no porque eso sería otro debate a llevara a cabo no sobre qué es el populismo pero otra vez intentará acallar a la sociedad la manera como decirles tranquilos que vamos a hacer esto no es desde luego un debate así no puede ser un debate exacerbado pero la realidad no del momento

Voz 0269 04:22 en en el contexto europeo la la prisión permanente con el hombre revisable en España y con otros nombres similares en en otros países es normal lo que ocurre es que en España la dureza de las penas es extrema hay penas de veinte veinticinco treinta treinta y cinco cuarenta años que son penas ya exagerada de ropa claro exageradamente amplia es ir sería suficiente mil novecientos veintiocho en plena dictadura de Primo de Rivera se suspende Se elimina la cadena perpetua ahora lo que estamos es reproduciendo situaciones Andrés estamos regresando al pasado cuando la proporcionalidad de las penas en las penas adecuadas porque la pena tiene una función de sanción pero también de prevención de previsión hacia futuro de este luego lo que no se va a conseguir es con una prisión permanente que como muy pronto se empieza a revisar algunos aspectos a partir de los Veinticinco años esta persona a esa en ese tiempo está totalmente desestructurada no es posible una recuperación e la decisión el mecanismo el tratamiento tiene que ser otro si es que queremos que la pena cumpla su propia finalidad que es la que constitucional y legalmente sale prevé Hinault es la venganza o la de recluir a perpetuidad a una persona en eh en una prisión prisiones que desde luego no están diseñadas precisamente para que ese fin se cumpla ahí en ese larguísimo plazo

Voz 1764 06:09 me gustaría que escucharéis las declaraciones del ministro de Justicia Rafael Catalá hace unos días torno entre el setenta y tantos y el ochenta por ciento según la encuesta que siquiera coger en los últimos años han puesto de manifiesto que los españoles consideramos que es razonable que nuestro Código Penal para los delitos más graves más execrables exista una pena cómoda prisión permanente revisable según las encuestas

Voz 3 06:33 dice el ministro una amplia mayoría de españoles defiende la prisión permanente revisable esto entronca con lo que decía María creéis

Voz 0269 06:38 que este apoyo mayoritario del que habla

Voz 3 06:41 el ministro sería igual se reduciría en casos donde la sociedad no estuviera polarizado donde no estuviera conmocionada por la cercanía de noticias como estos crímenes execrables de los que habladas

Voz 7 06:51 todo caso lo que decía es un debate que debe hacerse de manera pausada porque hay muchas cosas a debatir primero qué tipo de de sistema penitenciario queremos que política queremos si estamos hablando de unas penas punitivas netamente o estamos intentando trabajar hacia una justicia que sean más que restaure Iker lo instruye Rain siente a la persona pero después es que hagamos esta este tipo de crímenes casi todos están basados en un odio que tienen que ver ya sea por género ya sea por racismo ya sé que son odios que no se va a desaparecer porque la pena sea mayor tiene que trabajarse desde la base tiene que trabajarse desde desde el inicio desde el la educación que siempre insisto desde los conocimientos desde desde cohesionar la sociedad que por mucha pena dura que al final eso no

Voz 6 07:43 se evita que vaya a suceder el crimen

Voz 0269 07:46 da el delincuente criminal cuando decide cometer el crimen siempre con la presunción de inocencia hasta que no se establezca la la sentencia definitiva no piensa en las penas goce no piensa en lo que va a caer sino en que lo quiere hacer por tanto la actuación tiene que ser breve previa en todo caso después lógicamente hay un componente de retribución que es el encerrar a una persona en un sistema penitenciario pero esa no debe ser la la finalidad para la resocialización y reinserción por tanto decir acudir a las encuestas eso sí que es una prueba de populismo de lo más grosero que es apelar a los sentimientos al dolor de las personas para tratar de equilibrar las penas con ese dolor y eso es imposible es una ecuación imposible que nos bajó en la presión de la emoción cualquiera puede decir cualquier cosa desde luego ese no es el criterio en estos días estas semanas a los meses anteriores en España ha habido un caso el de Diana que eh bien la pregunta es por este caso que ha habido ahora que no hay ningún a hablar arma social que hay penas de hasta cuarenta años de cárcel en algunos casos es necesario esto es necesaria si la respuesta es no o como sin lugar a dudas Baser porqué que se busca Se busca a votar el sentimiento el dolor de las gentes hacer lo políticamente que eso es la mayor maldad que se puede hacer en una democracia para establecer unas sanciones que sabemos que no Anger responder al problema porque el problema está antes es es la gravedad

Voz 7 09:39 pero instamos es que en el caso de Diana por ejemplo cualquier caso de tinte machista lo que tiene que hacer la los políticos es preocuparse de que de prevenir eso de hacer políticas que prevengan eso que prevengan el machismo que formen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para detectar que según

Voz 0269 09:55 a la ley el Plan E la ley de violencia de género para que se cumpla lo que ya existe pero es que insisto lo fundamental es que no es necesario no es necesario está comprobado estadísticamente que el elevar las penas indiscriminadamente o con apariencia de discriminación en el sentido de que en los supuestos más graves por supuesto que obedece a una política de seguridad de ir de de punción exacerbada que no favorece la consolidación democrática de un sistema penitenciario que por muy graves que hayan sido las conductas tiende tiene que tender a la resocialización porque sino sería inhumano y no podemos degradar lo que es la acción legítima del Estado aún sentimientos de venganza porque eso le quitaría precisamente la gran diferencia es que estamos viviendo una regresión al pasado insisto mil novecientos veintiocho Se dice que se elimina la prisión son perpetua en España porque es inhumana y ahora resulta que ya estamos dando alto de nuevo de esa

Voz 8 11:11 de ese límite sin límites tal vez vine también del otro aspecto de la justicia tiene que hacer justicia pero también hay que el pueblo los víctimas los españoles tienen que ver que esa subsistir que Tele que tiene la sensación que os ha hecho claro interés en la gran manipulación

Voz 0269 11:30 porque lo único que no se hace es explicar por qué esta decisión del Partido Popular de anunciarlo en un acto político rodeado de las víctimas la instrumentación de las víctimas es lo más perverso que se pueda hacer no ha tenido la explicación el estudio previo de los organismos de las instituciones que tienen que pronunciarse después de una reflexión profunda participativa transparente llegara a la conclusión de que algo es necesario entonces todos estaremos de acuerdo me da igual que la propuesta venga de izquierdas o de derechas pero hacerlo casi como en un acto de campaña eh

Voz 3 12:08 el poco sospechoso sin duda bueno Baltasar Garzón es siempre un placer compartir vuestra lucidez acerca de estos asuntos de actualidad quiero daros las gracias por estar aquí y por supuesto citarlos para el próximo miércoles donde ya estará Toni en mi lugar vas tienen que hasta

