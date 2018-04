Christina Rosenvinge: "No creo que los hombres sean menos complejos que las mujeres"

Voz 1 00:00 Tom Avenida Christina Rosenvinge a presentar su nuevo disco que lo tengo aquí si se titula un hombre rubio así que de mi seguro que no habla tienes algo que contar no sé es que nos conocemos los Cristina no sabía yo que significó tanto para que luego pero me encanta la idea

Voz 2 00:49 no

Voz 1684 01:03 me piscina Rosenvinge es sin duda una de las mujeres más influyentes de la música en nuestro país ya lleva décadas abriendo camino desde el talento y ahora en este último día co dedicado a Don Cale salda sus deudas con el pasado e indaga en la masculinidad incluso en su propia masculinidad a través de la música Cristina muy buenos días hola qué tal estaba pensando ahora la gente lo entenderá que en esta promoción podríamos llamarte Chris que permiten a mayor ambigüedad podría ser Cristina Christian Cristóbal ahora digo lo entenderán ustedes porque todo en este disco tiene una preciosa historia y las historias bonitas deben empezar por el principio este hombre rubio

Voz 3 01:38 no voy a empezar Tom a desmontar toda toda tu ilusión porque este hombre rubio en realidad arranca o nace en la voz de una mujer toda

Voz 4 01:50 de testigos pruebas

Voz 1684 01:52 esa mujer es Rocío Márquez una cantaora flamenca que encargó a Christina Rosenvinge este precioso romance que de algún modo sirvió de inspiración para esta otra canción que sí forma parte hoy de su nuevo disco

Voz 5 02:06 sí

Voz 1684 02:13 este romance de la Plata es la canción que sirve de punto de partida a su nuevo álbum fue escrita un día seis de marzo normalmente las fechas en las que se creen las canciones es ese es un dato absolutamente irrelevante para para quien los escucha pero en este caso Cristina hay un punto que es un poco diferente y me gustaría sé que lo ha encontrado en alguna ocasión pero me gustaría que nos contarás la historia de esta fecha esta canción

Voz 0416 02:33 pues es una historia muy bonita realmente cuando Rocío me encargó este romance pues efectivamente empecé a mirar hacia atrás revolvía entre los vinilos de mi padre me puse otra vez en contacto con el flamenco pero también muy volvió el fantasma de mi padre que murió hace muchos años le conté la historia me ella Pedro es un su productor Rocío me me propusieron que escribió una canción sobre esto pero no fui capaz de escribirla en ese momento sin embargo el seis de marzo que era el aniversario de la muerte de mi padre surgió esta canción de así de sopetón como si me lo hubieran dictado desde arriba

Voz 1684 03:10 el padre de Cristina Tom y lo digo porque puede ser que esta historia te puedes sentir identificada con ella era un ingeniero danés visitó a España junto con su madre en un viaje de novios acabó convenciéndola ella para dejarlo todo abandonarlo todo venirse debía que a España después de conocer el cante jondo enamorarse del cante jondo y aprender español a través del Romancero gitano de Lorca

Voz 7 03:32 por motivos diferentes pero parecido si aquí estamos somos tantos nórdicos que queda enamorados con España y su folclore eh hay mucha gente que habla un poco mal de folclor al contrario del folclore es clave la de la identidad creo yo no

Voz 0416 03:49 efectivamente somos de la misma somos una etnia en sí misma

Voz 3 03:53 son casi paisano se habla de tiempo ricamente casi vamos

Voz 0416 03:59 efectivamente somos los que los hijos de los inmigrantes que no vinieron por razones tanto económicas como como romántica es cuando quejas

Voz 1684 04:08 son veintisiete años casi los que han pasado desde la muerte de tu padre y tu te encuentras con el en este disco tu padre era un producto de su época al que le costaba un poquito de trabajo entender la vida de músico que tú en este muy pronto esta canción que escuchamos incluye frases que suenan a verdadera redención cómo no voy a entender de padres y es mi misma soledad y un ejercicio de de reconciliación con el pasado y curiosamente la primera vez que hablaste de esta canción fue en un congreso de Psiquiatría

Voz 3 04:43 ya que como dije antes has hecho

Voz 1684 04:46 de esta canción

Voz 3 04:48 es una casualidad bastante bastante afortunada en el fondo hay algo

Voz 1684 04:52 Berzal en esta historia que que tú cuentas no no sé si te has cruzaba mí que te he dicho y esta canción en el fondo también habla un poco de mí es un historia tremendamente personal Pere de recuperación no de reconciliación como digo con el pasado que puede que mucha gente haya vivido no

Voz 0416 05:05 efectivamente hay un momento en la vida en que eres capaz de ver a tu padre no ya como tu padre o tu madre como sino que les ves de igual a igual

Voz 1684 05:12 entonces les puedes comprender como personas

Voz 0416 05:15 normalmente como hijos cargaran los hijos somos muy egoístas no siempre tenemos una carga de de de bueno de revanchismo no de todo lo que no me has dado hoy todo esto y sin embargo cuando llegas a ese punto en que los ves de igual a igual empiezas a comparecer los y a comprender que dar las gracias sobre todo

Voz 1684 05:32 claro decíamos que tu padre a tu padre le costó entender tu tu vida el mundo de la música claro también hay que reconocer que era en los años ochenta tú tenías dieciséis años todo estaba por hacer incluida tu misma cuando tú debuta este con tu primera banda que es ya y los neumáticos

Voz 9 05:46 no

Voz 3 05:49 bueno tema increíblemente actual prefiero ver la serie de televisión antes de salir contigo que esto podría Netflix te la podría compramos una prisión esto era la próxima publicidad Net con este fondo son los años ochenta plena Movida Madrileña imaginó que iba evitaría el disgusto de contarle todo lo que pasaba en nuestra época no les da lo contaba es la versión adaptada

Voz 0416 06:12 bueno mis padres no lo comprendían muy bien me acuerdo que me que me hicieron esta pregunta

Voz 10 06:16 pero bueno después de tocar tú tienes que bajarte alterna con el público

Voz 1684 06:21 por cierto mañana bastar Edith clavo el clavo era el batería de esta banda y mañana va a estar con nosotros ha escrito un libro sobre Gabinete Caligari Ia tenemos la oportunidad de hablar con el quieres dejar algún recado aquí lo cortamos ese lo pongo mañana he de todo esto es culpa tuya falsos que puede pues su idea que yo empecé a cantar en una banda no te lo perdón haremos nunca de clavó bueno nos lo apuntamos Nos vamos un momentito publicidad y a la vuelta seguimos hablando de ese hombre

Voz 1 06:53 Pablo González Batista

Voz 1684 06:56 seguimos charlando con Christina Rosenvinge sobre su último disco un hombre rubio y lo cierto es que Tom y Cristina si hacemos un repaso de tus últimos discos es muy fácil descubrir que en todos ellos son al menos en esta última etapa hay una temática unificadora muy clara no en La joven Dolores tu disco de dos mil once el temor a los mitos

Voz 11 07:14 sí

Voz 1684 07:17 es increíble esta canción en lo nuestro del año dos mil quince hablabas con cierta rabia de la decadencia de Occidente por decirlo de alguna manera

Voz 3 07:30 en la mitología clásica la de cal

Voz 1684 07:35 hacia Occidente los temas tampoco es que sean sencillos no no has elegido malos temas para hacer la tesis en un hombre rubio has decidido centrarte la masculinidad para hacer un disco que en el fondo es profundamente feminista con creaciones como esta la flor entre la vía que que es un canto contra los estereotipos de género es decir a raíz de ese homenaje a tu padre de tus dificultades para entenderle has tirado del hilo y arrancado todo un trabajo para entender el género cantando incluso a veces desde los ojos de un hombre y me gustaría preguntar cómo ve Cristina una mujer como tú la masculinidad de esa masculinidad más rancia cuando hace el esfuerzo de meterse dentro

Voz 0416 08:20 es muy difícil porque hay una canción en concreto por ejemplo que se llama pesa la palabra donde quería hablar desde la voz de un padre críptico silencioso en el origen de esta canción era una la relación lo del cordobés con con su hijo

Voz 3 08:36 era concretamente pues eso que fuese a concretamente una frase

Voz 1684 08:39 de esta frase

Voz 12 08:43 esta es la canción vamos a escuchar la frase que inspiró soy un hombre

Voz 13 08:51 que que teniendo un padre de humo para conseguir que sus sus tengan un abuelo de verdad

Voz 1684 08:57 bonita la frase soy un hombre que teniendo un padre de humo voy a conseguir que esos abuelos esa que mis hijos tengan un abuelo que ver

Voz 0416 09:02 yo de verdad estaba en el sofá ocasionando como loca cuando hoy vi esta escena y pensé ahí hay una hay una canciones además este hombre es que qué maravilla no toda la vida poniéndose delante de un toro para que su padre por fin las reconozca me pareció un acto tan poético tan bonito que escribe una canción pensando en él

Voz 1684 09:22 es la masculinidad después escuchar tu disco Mi pequeña reflexión una digamos otro tipo de esclavitud a veces hablamos

Voz 1 09:29 de del del feminismo

Voz 1684 09:33 yo creo que no no entendemos que muchas veces los hombres somos un poco esclavos de nuestra propia masculinidad del la imagen social

Voz 0416 09:41 de lo que debería ser nuestra masculinidad efectivamente además existe el mito de que las mujeres son complejas

Voz 6 09:47 muy completas

Voz 0416 09:50 en sentido emocionar y los hombres no que los hombres son más monolítico yo pienso que eso es mentira pienso que eso es la el armazón de macho puesto encima de personas que son muy diversas también entonces creo que paralelamente al empoderamiento de las mujeres tiene que haber también una rebeldía de los hombres contra un contra un arquetipo que realmente no responde a su naturaleza ningún nombre nace machista te lo aseguro no

Voz 1684 10:12 in ningún nombre nace con esas limitaciones que a veces nos imponemos sobre nuestras propias emociones no fijaos hablando de emociones el esfuerzo que ha hecho Cristina por pensar o por mirar a través de los ojos de un hombre que incluso hay canciones sobre amor y desamor

Voz 1 10:24 sentadas por una Cristina que se ponen los zapatos no

Voz 2 10:34 es tremenda

Voz 1684 10:36 sí yo creo que tiene que al final lo que has hecho es un disco para cumplir el sueño de ser Cruner

Voz 3 10:43 de cantar buenas canciones a efectivamente

Voz 0416 10:47 sabes hubo un momento un par de años que dice bueno tuvo un encuentro con Loquillo de un anuncio con el entonces en esa conversación el empecé a decir tú lo que necesitas es con una mujer que iba a las canciones y tal y cual y entonces empecé ahí ya escribió algunas canciones

Voz 3 11:02 más para Loquillo si en que las cantaron Cruner pero luego pensé que bueno

Voz 1684 11:11 crees que cuando hablamos Amorós el género al final es lo de menos hablando antes de las quizás los hombres tenemos menos facilidad para mostrar cómo nos sentimos pero en el fondo sentimos muy parecido no

Voz 0416 11:19 absolutamente no

Voz 1684 11:21 la voz de de una mujer es curioso esto porque estaba pensando cuántas veces hemos escuchado en el pop español ya seguramente se desprende hoy cantar en género masculino y esto tiene clarísimo precedente en nuestro pueblo pero hubiera expirado por la que duerme a mi lado cantando Ana Torroja cantado por Ana Torroja en esta en este caso un poco distinto no porque las canciones escribían dos hombres pero te has acordado de Ana Torroja componiendo un nombró de tiempo eres nuestra Ana Torroja nuestra nueva Ana Torroja

Voz 0416 11:55 luego distinto porque había intentado y de hecho masculino un poco en la voz y todo en este disco pero creo que bonito es lo de Ana Torroja verdad porque ya tan femenina encantando esas cosas al final consiguieron hacer una serie de himnos lésbico

Voz 1684 12:09 maravilloso totalmente y además nadie se lo preguntó nunca crees que esto sea aceptó hemos están más pendientes de la rima consonantes mecanismos de algunas que de que de este hecho que sea aceptó con con cierta naturalidad y hay más cosas distintas en este disco respecto a tu discografía anterior porque es la primera vez que tú has hecho un disco pensando en cómo lo vas a tocar normalmente componer es un acto muy íntimo y en tu caso basta escuchar tus canciones para entender qué es especialmente íntimo pero es en este momento has hecho el el disco no sólo pensando como hombre sino pensando en el otro pensando en quién te va a haber en un concierto no

Voz 0416 12:42 sí sí el disco sale de la energía el directo en una gira muy larga con el último disco tenía muchas ganas de continuar tengo una banda estupenda que me ha acompañado en este disco y bueno ha habido unos cuantos cambios pero vamos a Dios la batería esta Manuel Chavez también sabe que había que que

Voz 1684 12:56 decíamos pensando en otro día está compuesto pensando en otro yo creo que está pensado concretamente en este otro

Voz 1 13:05 este es el batería con el que Christina Rosenvinge ha girado escondido González en su papel en Tokyo Sex extracción

Voz 1684 13:12 hay directores que conciben sus películas pensando en un actor tú en este caso lo has hecho pensando en tu batería

Voz 1249 13:18 en realidad si sabes él me ha puesto en un nivel de intensidad esto es una cuestión puramente quienes practican el escenario en lo que tengo detrás de mí toca tan fuerte que es todo lo que es claro que él se mete dentro de mí cuando se ha empezado a rivalizar con él a cantar mucho más fuerte de hacer más ruido Lacy también han empezado estas canciones que son mucho más rock

Voz 1684 13:37 por eso en este en este caso yo creo que es el hijo que más cantas que más cantar más tiempo y como más con más rotundidad donde la voz de es más presente hablamos hay muchos hombres detrás de este disco como detrás de base demasiadas cosas seguramente

Voz 7 13:50 de hay uno un hombre rubio que también piensa que está detrás ya no es sólo de este disco pero probablemente toda tu carrera y que está detrás de

Voz 1 13:59 de mucha música actual Un amor declarado yo supongo que tú como hemos hecho muchos tú

Voz 1684 14:11 también probablemente Tom as revisitar Bowie te has reconciliado también como que en el fondo también es un padre musical para muchos después de de sumar

Voz 0416 14:19 no efectivamente es imposible escapar de la influencia de de Bowen en su momento fue decisivo ir a partir además es que claro toda la sus últimos discos y la manera en la que murió fue un colofón a su obra artística es algo tan admirable volvía El hilo de la escucha de manera obsesiva utilizado muchos de sus recursos en este disco

Voz 1684 14:42 es fácil encontrar algunas algunos de estos elementos en el disco de de Christina Rosenvinge y como Bowie Cristina también tuvo una fase americana no sé si esto fue influido por el entiendo que no pero vamos a imaginar que sí de hecho no todo el mundo sabe Cristina que tuviera baste en Nueva York un disco de culto que hoy los americanos veneran y que puedes encontrar incluso en algún escaparate de tiendas de discos estadounidenses que ese ese Frozen pool

Voz 15 15:03 no

Voz 1684 15:10 donde la energía es más a la Christina Rosenvinge que estábamos acostumbrados que recuerdo tienes esta tapa en Nueva York y qué significa este disco que quizá en España puede haber pasado más desapercibido digamos pero que en Estados Unidos está abrió muchísimas puertas

Voz 0416 15:22 muchísimas puertas se aparecían un montón de sitios por desgracia en coincidió justo en el momento de mi maternidad podían haber sido una cosa te hacen la otra pero

Voz 3 15:32 bueno hombre ella entonces no pudo aprovechar todas las soporte

Voz 0416 15:36 unidades que es abrieron de cara a ir de hacer giras muy largas y todo esto claro entonces se pero en dentro de Nueva York que estuve tocando durante dos años de manera constante en los medios hubo críticas buenísimas Si bueno para mi fue muy alentador esto de empezar de cero en una ciudad tan competitiva y en un sitio sí

Voz 1684 15:56 creo que de escuchar contra el otro día que estuviste a punto de tocar en un show en Jimmy

Voz 3 16:00 Letterman lento que ya no estaba todavía está en la lista como lo vamos a te cambio sí estaba en la lista de si fallaba un grupo

Voz 0416 16:11 tanto pues entrábamos los locales si yo estaba en la primera

Voz 3 16:13 no sabes cómo esta vez echando que pasara algo para una enfermedad en vista músicos varones queda sólo afectará músicos tíos bueno sí

Voz 0416 16:23 le estuve a punto de entrar pero al final cuando me llamaron fue un momento que yo ya no estaba

Voz 1684 16:28 bueno desde mi punto de vista y Christina Rosenvinge lo demuestra estamos en momento fantástico para la música femenina estamos pues acostumbrados a ver en en festivales muchos menos que varones no nos equivoquemos pero muchos ejemplos de mujeres talentosa con personalidad propia que además lideran sus propios proyectos yo no sé si tú tienes un poquito sientes sobre tu espalda la responsabilidad de ser lo que todos los medios indies te llaman que es la musa del indefenso no es ese justificadamente no pero tul ha adquirido este papel

Voz 0416 16:53 el te queda bien crees creo que no no soy en realidad creo que es más una frase que otra cosa sabes creo realmente que estuvieron en realidad sigo estando en un sitio

Voz 6 17:02 en propio donde no no

Voz 0416 17:05 no entra en ninguna categoría porque realmente

Voz 10 17:10 supongo que hay que hacer un esfuerzo para entender las cosas es más

Voz 0416 17:13 decir ponerles una etiqueta pero realmente lo que yo he hecho ha sido influir de una manera libre de entre todas las influencias no pertenezco realmente al indignidad liarla pero se del un poco a todo no

Voz 1684 17:23 érase fluir sí que desde mi punto de vista sí que ha abierto camino a otras mujeres y he tenido la suerte en hablar con ellas y casi todas es decir tan como referente así que un poquito tuvo un poco sí debe ser una última pregunta que está ya es más mía personal Cristina tú tú cuando te duchas cuando estás a lo mejor fregando los platos cantas alguna vez Chas y aparezco a tu lado lo digo porque yo sí

Voz 0416 17:44 yo no la no la canto para mí porque ya me da se muy bien la canto muchas veces para los niños hubo un momento cuán que mi hijo de ocho años viene me dijo oye sabes que esa canción que me cantas por la noche hay un niño del colegio que se las sabe todo cómo alucinado porque pensaba que era un secreto entre nosotros

Voz 3 18:02 la sabe si lo saben y el conocía todo el aparato del cole te bueno Cristina Rosa

Voz 1684 18:10 a mí G tiene nuevo disco un hombre rubio y eso es una enorme noticia la siendo Tom el disco nuevas sobre Ci abra otro que yo tengo otra copia

Voz 3 18:18 se crea una especialmente a otros

Voz 1684 18:21 hombre rubio el disco está disponibles hace apenas unos días y pronto podremos ver a Cristina defendiendo sus canciones en directo tengo aquí dos fechas tres de marzo en la Joy Eslava ocho de marzo en la sala Apolo de Barcelona y consultar la web para para encontrar otras fechas o te la sabes porque a veces ponemos a los músicos en Umbrete me lo tenía apuntado no se preocupen ustedes tampoco tienen papel entren en la web

Voz 0416 18:42 tocamos a Segovia en Toledo el fin de semana anterior al yo no sé en qué día

Voz 1684 18:46 vaya consulta haremos el calendario el Inter muchísimas muchísimas gracias Cristina Narbona autentico lujo hablar contigo