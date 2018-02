Cuidado, hoy corres el riesgo de hacer el ridículo

Voz 1 00:00 hoy por hoy

Voz 2 00:04 Pablo González Batista

Voz 3 00:06 que apenas se viene

Voz 4 00:09 de triunfar en Tenerife de hecho triunfaron tanto en el programa que hicimos allí el pasado viernes que hoy el treinta por ciento de las personas que se disfrazan en los carnavales de las Islas Canarias optan por hacerlo de Alberto Casado un treinta y uno por ciento optan por Rober Bodegas y luego ya pero mucho menos la gente se disfraza por este orden de Batman Capitán América producen hoy por suerte están aquí llegan pantomima full

Voz 5 00:35 Alberto Casado Robert

Voz 0205 00:36 Vegas full qué tal muy buenos días qué tal bienvenidas hoy es un día importante para vosotros supongo como pareja si es el amor que profesaba catorce de febrero San Valentín si hoy es uno de los días en los que la gente hace hace más el ridículo de de este año de todo el año

Voz 2 00:51 sí tanto al final tanto si tienes pareja como sino hoy es un buen día para cometer errores para

Voz 0205 00:56 que eso no pase venimos a responder las preguntas que todo el mundo se está haciendo sobre cómo comportarse día unida como In servicio Publico es

Voz 2 01:03 lo hemos vivido las preguntas para gente con pareja preguntas para gente sin pareja vale iba

Voz 0205 01:09 vamos a empezar a vamos a empezar con la gente con pareja vale la gente que no tiene pareja pues puede apagar la radio este rato porque no no le interesa a lo mejor es raro no pedir la radio pero es por su bien para que no es del bajón son dos minutos pues me he pensado todo vamos vamos con la primera pero

Voz 6 01:24 Junta les regalo algo a mi lado le digo que no necesito San Valentín para demostrar nuestro amor

Voz 0205 01:31 no necesita San Valentín para demostrar nuestro amor pero sí para demostrar que no eres un rata entonces tengo un detalle pero detalles no por nada

Voz 6 01:38 sí además cuando vas a demostrar vuestra el dieciséis de febrero pues mira para eso lo demuestra hoy dieciséis

Voz 2 01:43 no parece que es que te habías olvidado en cuanto al Real

Voz 0205 01:46 lo hemos buscaban Google recomendaciones y las opciones que más se repiten son regalar ropa interior se

Voz 6 01:52 si regalar rosas

Voz 0205 01:55 los así chocolate o regalar un desayuno

Voz 2 01:58 sí sí yo honestamente si quieres triunfar cuanto más caro sea el regalo mejor osea que prefiero un desayuno romántico o My mira si creemos que la respuesta es obvia es obvio

Voz 0205 02:08 hay para un viaje a Nueva York un bolso de Loewe de todo eso es mejor que el chocolate vale no si no te puedes gastar mucho pues unas entradas para dormir más full queda que podíamos de gira como yendo todavía otros diez

Voz 4 02:21 vamos un chocolate con rosas que es entre los dos regalos en uno mira como parece práctico muy segundo pregunta cada uno

Voz 6 02:29 foto de mi pareja en Instagram pongo algo

Voz 0205 02:33 la respuesta es clara bajo ningún concepto de una o ninguna excusa ninguna excusa es válida para subir una foto de tu novia titular la ella como había disculpas no no tengo una foto de tu novio titular la mía amore amore no hay que hacer

Voz 2 02:46 vale sí noté justifique diciendo es que a mi pareja le hace ilusión mira hacia tu pareja hace ilusión maison no deberías estar con esa persona

Voz 0205 02:53 pues piensa que algún día no estarás con ella vale quieres que la galería de tu Instagram sea un recordatorio de tus fracasos

Voz 5 02:59 son no verdad bueno a lo mejor no flacas bueno no nos van

Voz 4 03:04 Tom estas fiestas enfatizando tanto si no tienes Instagram sensibles incluso si es que ha dicho que todos los días son San Valentín así que esto se lo aplica todo el año que Corominas es el amor sueco trato una oferta

Voz 6 03:19 casita rural con botella de cava y fresas lo pillo

Voz 2 03:25 bueno en estas ocasiones la palabra ofertar suele corresponder con lo que nadie ha querido sí

Voz 0205 03:30 no vas a encontrar una oferta de San Valentín que ponga anoche en el Palace con botellas de Vega Sicilia

Voz 2 03:35 cena preparada por Ferran Adrià no es no no hay seguramente esa casa rural a diez minutos de una cascada este a uno de la autopista y no sea tan romántico como cree escuchar USCA algo algo

Voz 0205 03:46 que no lleven la palabra ofertas no creemos en el ocho

Voz 2 03:48 vale otra pregunta esta noche preparar una vida romántica que musiquita pongo bueno sabemos que tu primera idea va a ser poner San Valentín en el buscador de Spotify nosotros lo hemos hecho y nos propone una lista con temas como este

Voz 1 04:02 como acostumbra

Voz 0205 04:06 todas no me digáis que tiene contra Bertín Osborne jugando pues no no Bertín Osborne cantando boleros en la lista que sale también hay canciones de Karina Mari Trini Adamo Victor Manuel madre mía

Voz 2 04:18 sigues con ángulo del espectáculo sí exacto os a esta lista si vives con tus padres si quieres escucharles hacer el amor pues la pasas a la tercera canción lo tienes

Voz 0205 04:27 si sólo quieres pasar una noche agradable con tu pareja pues por lo que escuchas normalmente no no hay que cambiar de gustos hoy eso es absurdo última pregunta

Voz 6 04:34 he tenido Unidese poner pétalos de rosa sobre la cama cómo lo veis

Voz 2 04:40 tienes una cama gigante en una habitación de treinta metros cuadrados mirando al mar en Bali puedes poner lo que quiera sobre la cama porque

Voz 0205 04:46 tres Dios sin tienes una cama de Ikea en una habitación de ocho metros en un piso interior pues tienes que ser muy optimista para pensar que con unos pétalos crea un ambiente sí

Voz 2 04:54 por otro lado es mucho más afrodisíaco que cambiar las sábanas de Star Wars por unas blancas que cubran el edredón con unos inocentes petando bueno hasta aquí hemos que hemos cubierto las dudas de todos aquellos

Voz 6 05:04 eh en San Valentín que quieran saber

Voz 4 05:07 qué hacer con sus parejas pero tenemos una lista para aquellos que no tienen pareja no exacto vamos con ella

Voz 7 05:13 bueno una pregunta sino no tengo pareja cómo afronto este bajón de día

Voz 8 05:19 a ver no busque romanticismo en las casualidades que que vayas a tomar café camarera sea maja no significa que haya surgido el amor vale significa que es profesional si si quiere tener un detalle con esa camarera por un cinco en Trip Advisor no deja de propina no tu móvil en una servilleta más preguntas escribo mi ex por si también está de bajón tu ex está cenando con su nueva pareja Malet si no molestes no le no te dejo porque quisiera pasar un tiempo de bajón eso guarda el móvil antes de que acabe escribiendo affaires de estas son las preguntas porque no vamos con las conclusiones porque imagino que también está a ver si si hemos valorado nosotros sí sí claro

Voz 2 05:56 bueno no pasamos a valorar San Valentín como día especial vale

Voz 8 05:59 esa frecuencia la típica anual nivel de chapa la gente se pone pesadita romanticismo pocos preliminares ya que el jueves se trabaja calidad de los regalos flojito siempre suelen ser flojos mascota muy conocida Cupido argumento malo malo Nadie sabe la historia de San Valentín y porque se hacen por todo esto el equipo de pantomima full ha decidido que la puntuación de San Valentín como día especial sea AD

Voz 5 06:37 tres con seis

Voz 9 06:40 la obra

Voz 8 06:40 los más flojos históricamente

Voz 2 06:43 diría algo normal pero está límite mejor que los martes locos de Telepizza

Voz 8 06:48 peor que el Día sin IVA de Media Markt

Voz 4 06:53 pero que Tom tiene para vosotros una propuesta que es valorar el miércoles de ceniza Él ha dicho que claro con Escañuela

Voz 2 06:59 es como va a avales Semana Santa no soy soy sardina o algo así sentir la sardina los Carnaval tampoco lo entendamos informado mover al día

Voz 4 07:15 com poquito superará este este tres con seis por lo menos en el corazón roto calen seguro que ya ha dicho que es mucho más de Miércoles de Ceniza que de San Valentín te gustaría entrar la sardina en ese país el arenque no

Voz 5 07:29 pues no vamos a los típico no vamos a no no no vamos no pagan por eso sí sí claro que sí bueno pues vamos

Voz 2 07:36 a a despedir ya pantomima full agradece noreste a nosotros es seguir perpetrando pues estas valoraciones son nuestro Trip Advisor nuestro Trip Advisor de los grandes referentes de nuestra sociedad

Voz 10 08:03 la fiesta