La Vida Moderna es decirle a tu hijo que nació fruto de un challenge

con Valentín haciéndote el despistado no no me he preparado nada

pero si son dos pollos macho y hembra Cissé pero and hostia la estirpe que surge de ahí unos matan sí claro ni Generation apoyo eso pollito nuevos Si los intentas recordáis hace unos años cuando el PACMA todavía no están España que se que a veces se pintaban los pollito decolora con los sprays al pollito de esa pareja tú lees un spray te muerde los ojos en esos pollos al Diallo de Palencia sin Bedroom buitre Le Pen esto apoyan lo matan en un minutos normalmente enormemente es que la noticia es de la opinión de Zamora que hila la finalmente el leopardo de las líneas voy comentando lo pone mucho más una noticia de tres párrafos clásicamente dice que hubo un incendio que lo flipa es que se pasaron cuando estaba ya en incendio acabando los del Kentucky Fried Chicken en Cuba oye muchas gracias eh joder ya ya no puede que murió allí todo Santo pollo menos dos pollos los los Ana Frank a avícolas no porque porque Ana Frank al final la pillaron parecía pero aún

mira mira asestándole si la Un tranvía como Audi no no no noticias en plan descubiertos en Zamora los Navy Seal de los pollos patos el tío esto es el el apoyo el periódico en La Opinión de Zamora como he dicho claro y básicamente es la opinión que tenemos en Zamora que tu apoyo te revientan la cabeza luego lo lo que sí comenta dice la fuerza de la llamas arrasó todas la explotación ganadera llegando a producir una gran explosión aconseja en las altas temperaturas alcanzadas en el interior de la gran y claro me imagino los pollos saliendo de la granja mientras explota en plan como en las películas sin mirar atrás lo apoyo pan pan papá papá papá escupiendo a suelo Sión el implosión por detrás Armageddon eh que al final acaba diciendo únicamente dos animales según han declarado los bomberos que sofocaron el incendio sobrevivieron al incendio de

es todavía estamos haciéndolo estará yo creo que sí es que hoy no no lo sé no no son reposteros los toros

bueno vamos a ver esto en la vida moderna la vida moderna David no no sería no sería tal si no estuviese

la promoción una vez recuperar el dinero que se hasta Ignatius en promociones propinas hoy San Valentín y me he dado cuenta mira tú que que traer una rosa al parar en la gasolinera gasolina no se sabe si es bonito o feo regalar eso no yo creo que es feo y más si no se sepa acercar el el un poco

claro pero luego pensé es que tampoco lo otro filtro por qué no me Lynndie por ejemplo no está cogió tamiz fino y nuestra representa el indie igual no está entonces al final ha sido esto

pues no porque era muy buenas canciones que son por ejemplo todas las que no sean estas todas las opciones de Danza invisible que no sean Ésta es también eso además que hacía muchas versiones y las hacía muy bien pero hoy con Sabor de amor lo que sí es verdad es que sirve para eso que ha dicho Ignatius y le sirve para ello para no trabajar en la puta

no sé si a ver a ver un momento a ver es que sino no se puede seguir en el programa eh sin su casa eh porque por allí no así fuera llega mírala mírala mírala entonces yo no quiero otra vez

me gusta me gusta esto me quedara defiende había una presión en italiano que era mejor todavía belleza Penélope Cruz muy muy joven y es que este disco lo editaron en Italia y en Francia como en italiano cómo es esto no me acuerdo cómo era pero nada

Voz 1194

26:42

lleno no has puesto humana no sea bueno no no porque me he ceñido al pop español banano llenaba siete listas no me quería alargar no tenéis ninguna apuesta