La Vida Moderna es dar un curso de origami con papel de L

Voz 0470 00:00 mira mira mira qué forma más dinámica de empezar con un plano hace Mis huevos porque hoy estoy haciendo la locución desde mira mira menos Benach que esta lacónica Pablo que está al exprimer zorro aquí está Koke peinado mal Foment y aquí estoy yo y aquí estáis vosotros hola Super Fresco súper dinámico madre mía muy dinámico hormiguero que ahora se abra la puerta luego Yago como tenemos difusa cualquier forma hecho ahí vivo dónde va otra vez a devolverla otra vez

Voz 1194 01:01 última esto me recuerda cuando yo dejó el escenario donde actúa muy sucio despido y me quedó recogiendo

Voz 0470 01:06 es el primero la han liado mucho y luego por un señor muy servicial

Voz 1194 01:10 pero bueno como tema infraestructura para hacer estas cosas

Voz 0470 01:13 muchas gracias Dios una fantasía

Voz 1194 01:16 que pidas esto es lo que mira esto de la bella modelo

Voz 0470 01:18 la programa número noventa de la temporada cuatro llevamos ya cuatro temporadas haciendo visto en total cuántos programas pues igual pues serán cómodo igual casi doscientos por temporada bueno es que nombrar será igual llevado sales tú lo sabes cuánto llevaremos eh cuatrocientos y pico José Bono estar cerca de quinientos mil quinientos no vamos a hacer nada para el quinientos catorce

Voz 0759 01:49 para hacer algo cuando damos una especie de además que tenemos una excursión pendiente alguna

Voz 0470 01:52 me gusta salir de excursión se ve en el programa quinientos en que nombras a una especie excursiones cuántos años tienes tú cuarenta y cuatro quinientos cuarenta y cuatro mil quinientos a quinientos veinticuatro la especial que lo vamos de flipando si se osea punto en la agenda el POM quinientos cuarenta y cuatro y entre paréntesis POM paréntesis Chete flipado Paul Flynn ah vale cuatrocientos y pico cuántas habrá habido buenos bueno bueno bueno bueno bueno igual cuantos y cuatro cinco cinco

Voz 1194 02:23 vaya a los caídos hay gente que no sigue sólo para ver si si vuelve uno de los

Voz 0470 02:28 claro el de el plan mantener el que el que vino un día viendo sólo un chaval Jaime Jaime nos dos otra en bueno

Voz 1194 02:36 cuatrocientos cuatro cinco bueno lo suficiente para que la gente esté enganchada claro a ver si tengo suerte

Voz 0470 02:42 me toca como cuando el Rey León

Voz 1194 02:44 a todo el mundo sabe que es un peruano disfrazado o si son bueno son funcione pues estándar no valen ochenta euros pero hay días en los que el peruano está borracho y esas días esas funciones lo flipa así si no sale

Voz 0470 03:04 podría algún día muy muy especial es un león de verdad esos días tienen al gordo lo Morán si hay que matarlo ya el lunes que Chiquetete pero son muchas veces son pinceladas claro por lo pronto hoy en el programa noventa Four Seasons of life tenemos un día más porque porque esto es que nunca par esta rueda nunca para pido un aplauso para Ignatius

Voz 2 03:28 si les sumas empezamos la elegancia sobre ruedas tenemos el tenemos que empezar por

Voz 0470 03:37 el otro día uno chavales de un sitio Castellón creo que era nos trajeron una caja entera de caqui así que mucha gracia cuanto más tiempo de están repleto todo lo vamos a repartir los al público muy rápido todo así Vera o malabares el ALE vamos a repetir lo rápido malabarismo de estáis en el club de la comedia como está visto este cuidan pero cuidado puede valer estamos repartiendo cookies en la radio Si esto no merece un Honda yo ya no esté Halle para ya en la sección el Ondas cada vez más cerca retira vale queda cuidado pero no te esa la idea cuidado Pale queda Ikeda quedara más nuestro ministro de la infancia Max tiró el caqui es está listo atención Max Max está comiendo a dos carrillos como una como alguien sí también observen cámara pues Pablo atún plano de Max vale vale parado pero sólo de mayo sólo de Nach que no sabe de dónde viene hay Max no misa la pantalla que te da en la en la carpeta de raza eh cuidado tres dos uno sí

Voz 2 05:02 otro

Voz 0470 05:06 otro intento Max y si no no pasa nada vamos a dejar aquí la mayor vale lo que alguien regalo alemanes venga ese lo fácil es como pues es Sot bol vale vamos

Voz 2 05:24 pues vaya cosas

Voz 0470 05:27 que hay que traer momento que tengo más aumenta aquí acércate este micro

Voz 3 05:33 antes de nada

Voz 0470 05:35 eh ya está saliendo en cámara Max tenemos los permisos son una manera de servicios sociales vale más el padre está conforme lo piel hablamos no tanto vale vale más que te al micro que te más general has claro por eso lo dije te culpa que el paquete vale es un poquitito tiene más siete ocho años porque como mi casa tiene ocho años también vale para ya pueden ser amigos esto no es que presentarle te puedo dar mi número una una pues una pinta la ropa

Voz 2 06:39 un aplauso para que he traído regalos existe una píldora para que no se te has ido como verá si no pasándole el testigo de las

Voz 1194 06:50 yo precioso momento Max que pensaba que iba a ser algo sin chiste

Voz 0470 06:55 una pinza PP ir

Voz 1194 06:58 quedó irónico quedó graciosas y también cariñosa esto José Mota no se lo hacen

Voz 0470 07:04 le he explicado mi hijo hijo mira lo que me regalado urge un coetáneo tuya el me gusta más que José Mota y lo último que siempre los Juegos hablemos un poco de de cosas que nos traen una chica de Santiago Compostela si a mí porque yo no quiero claro claro si lo de lunes esta miércoles Laura Blanco nos ha enviado una caja demoler Doña preciosa mirarla que atinada que a la calle nunca aquí nunca aquí y entonces no pone aquí pone os regalo unas venéreas nos vemos en Pontevedra y León y entonces es una recreación de enfermedades de transmisión sexual cada una con otro nombre

Voz 1194 07:39 sífilis muy bonito

Voz 0470 07:41 cómo cómo ha aumentado mi un millón de veces como es el virus de la sífilis pero todos los virus tienen esa forma intenta forma así de Ignatius el herpes Tom Cruise el muy falsea y a ti te ha tocado Bono arrea vale pues separan Laura a Black y había gente que lo traía comida a sus yo siempre me trae plátanos y cacahuetes gracias muchas gracias cuánto vale ahora ya sí que vamos a pactar con el brillo que comentamos noticias de la semana por primera noticia Chile crea un parque natural email que que coge la cruz de la guitarra de Katmandú para Chile cree un parque natural del tamaño de Suiza cuyo poco muy grande pero quizá que es como abajo en Suiza serio buenos mucho más en como Extremadura igual crear un parque hombre compra Parque Nacional sea a crear un parque natural de demócrata que Harding es bueno dentro del parque natural

Voz 1194 08:49 no va montarse montar vale

Voz 0470 08:51 es que países como Chile Chile Chile grande bueno Chile Chile Chile a la maqueta tiene una forma muy caprichosa alargado está alargando pero en total grande y Suiza yo creo que más grande que Badajoz con él si yo es que será como Andalucía tanto Suiza tanta está en saber tú que dice que tiene forma de baretos de estos saquen largado y el escenario al fondo del escenario que se que te dice incómodo y la máquina tragaperras ahí trague atravesada la el grupo tocando lo oyes bien porque la gente pidiéndola

Voz 1194 09:28 el actual mucho bares si Chile Chile sitios donde donde yo sólo actuar son muy Chile

Voz 0470 09:35 es dura me me colombiana así es que yo no tiene forma alargada sí que me si les eh eh está justo entre Badajoz y Andalucía Badajoz tiene veinte mil kilómetros cuadrados Suiza cuarenta mil Andalucía ochenta mil bueno pues así como Extremadura como Extremadura es muy bien en Suiza la Extremadura de Europa se o Extremadura

Voz 1194 09:55 la Suiza de España

Voz 0470 09:57 entonces han creado allí la presidenta dice la presidenta Michelle Bachelet autorizado el uso de cuatro millones de hectáreas en la Patagonia para preservar bosques nativos estimular el turismo en la zona

Voz 1194 10:07 sí a Extremadura la empezamos a llamar Suiza Suiza Klar para para que nosotros poder también presumir que tenemos un parque natural del tamaño de sois claro pero es que no me parece

Voz 0470 10:17 Tanto Mary pero para eso tendremos que el parque natural todo Extremadura bueno prefiero dentro de una muy feas

Voz 1194 10:23 Extremadura muy feas pero porque hay gente chiquitas a las personas es un paraíso interior

Voz 0759 10:34 además el espacio como Castillas está despoblado de aquí a cincuenta años igual ya no hacerlo todo para

Voz 0470 10:40 qué natural del parque escritoras agente doblan y todavía Hurdes hasta hasta Sevilla casi

Voz 1194 10:47 se intercambian los papeles la las personas comiendo bellota

Voz 0470 10:51 el cuando disfrutando disfrutando Eric pero dónde reubicar y si hacemos prematura todos los extremeños hombre portería todo amor

Voz 1194 11:01 seguro que no notan la dijera

Voz 0470 11:05 yo te mejor Flavio en muchas cosas en común de Murcia Extremadura muchas cosas

Voz 1194 11:12 vale en su época quisieron llevar todos los extremos a Móstoles y casi lo consigue ir paso no sé si es es anónima Adrián adivinan muchas más se quedaron en Móstoles Madrid la A5 en general

Voz 0470 11:23 mosto del deshizo tope

Voz 1194 11:26 querían a Madrid pero prefiero

Voz 0470 11:30 no habían visto una gran metrópoli puesto hace décadas igual ya vieron motores dijeron Dios la capital vaya calle hay asfalto decidieron que las ahí podrías podría haber pasado a si tú cuando vas a bebiendo cuatro años eso interacción Emilio los extremeños

Voz 4 11:47 es que claro hay ahí ya no

Voz 1194 11:50 yo vendiendo las Islas Canarias no me da cuenta yo aquí me parecía New Jersey para mí mostró era como New Jersey de Los Soprano Montes la película en mi cabeza digo ahora voy Álvaro Lavín decía que era el bar del chino de abajo tendría que ver el fin de año China en Móstoles como el caso chinos ahí en las máquinas tragaperras bueno te lo digo por eso porque hay muchos tremeños Móstoles

Voz 0470 12:17 claro y luego dice que gran parte de todo este territorio lo lo ha donado el fundador de North Face la marca de ropa de montaña compró un montón de tierra hilo a lo donó al Estado para protegerlos muy de rico y luego murió y si no recuerdo mal moraleja no me quiero pero no me no me quiero colorear pero creo recordar que el dueño de The North Face que hacen ropa de grande tan murió congela la montaña

Voz 0759 12:44 pero eso sería precioso por favor vamos a confirmar la casualidad claro esto como

Voz 1194 12:48 da espérate porque esto sabe que esto me da para monólogo del Club de la Comedia voy a hacer una comparación no sea así es si el dueño de la marca de ropa North Face muere congelada

Voz 0470 12:58 sí

Voz 4 12:59 es como si

Voz 1194 13:04 es como si congelación fue el banquero hasta que murió

Voz 0470 13:08 esa

Voz 1194 13:12 no es lo mismo parecidos eso él hacer comparaciones

Voz 0470 13:15 bueno vamos a ver buenos es más o menos dice que que iba estaba haciendo nada me estaba haciendo kayak volcó el kayak murió bueno tranquilidad en el diario

Voz 1194 13:27 por un lado nivel bloque de hielo claro

Voz 0470 13:30 no no no no no no no entran casualidad

Voz 1194 13:32 curiosa esperamos calor no pasó pues acero exige que muy recurrente

Voz 0759 13:38 comedia con Walt Disney

Voz 0470 13:40 claro con el voto está congelado con Gordon Lenny no existe es por ejemplo se volcó en el kayak no murió no volcó en el kayak volcó con él no es que él se cayese dentro del pequeño espacio el señor pero la muerte estaría gran pisada o Messi que es caer te dentro del volcada en el huequito kayak pequeñísima un pequeñísimo imposible

Voz 1194 14:10 no intentarlo ya muere en el caso del era que iba pilotando pilotando se puede usar la llegando llegando a en el kayak volcó volcó Gaya por su culpa seguramente murió ahogado porque no se volvió a dar la vuelta parrilla otra vez

Voz 0470 14:27 bueno no sé que tampoco tengo aquí la el el perito pero vamos el tío hizo un gran gesto

Voz 1194 14:33 la comedia de Bengasi hombre volcado llevaban pues siendo échale pienso porque no les falta

Voz 0470 14:45 yo creo que es un reto

Voz 1194 14:45 hace muy Club de la Comedia totalmente échale pienso nunca es un gag viendo la acabo de Piaggio el punto al club

Voz 0470 14:56 ahora hay otra vez

Voz 0759 14:58 alta de la casualidad que es el inventor de ese aparato diabólico que es el ser el aparato que esta ciudad es el centro Madrid murió atropellado es verdad la casualidad yo me alegré

Voz 0470 15:13 sí sí sí Karma amigo la vida vale tengo Todo noticias detenido detenido el presidente de Oxfam la ONG esta caso de corrupción cuando era ministro de Guatemala últimamente está ahora en un punto de popularidad adopta hace poco hiciera una fiestas así con una estrellita en Haití orgías pero no

Voz 1194 15:37 los propios becarios no de de la organización

Voz 0759 15:39 que eran los propios trabajadores de ahí detrás

Voz 1194 15:42 los propios que hicieron una orgía en Haití a qué se dedicaba exactamente esta ONG ayudar sólo a los de Haití no

Voz 0470 15:51 pero ayudar a Ibai curiosamente

Voz 1194 15:54 Jason será el aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid Varona asimismo hasta sí es lo fue el primero y ahora el otro escándalo eh

Voz 0470 16:02 que el presidente de Oxfam caso de corrupción contra mí esto de Guatemala donde también han detenido a alemán la corrupción y si algo hay en de también han detenido también el ex presidente guatemalteco Álvaro Colom

Voz 1194 16:12 aquí dice pero por que distinguen Estado Nacional de Guatemala de una ONG

Voz 0470 16:19 te ama porque ha sido presidente de dos ONG Oxfam Guatemala hombre mala es una organización no gubernamental a lo largo de todo cuadra

Voz 0759 16:32 ya meternos con México es es

Voz 0470 16:35 cargado con Guatemala no aymaras Aibar sólo quiero decir que el tío se llama tiene un nombre muy de de villano porque si llama al Alberto Puentes Knight fue Internet con cada caballero

Voz 1194 16:50 que con ese por separado fuentes

Voz 0470 16:53 ahí si no pero

Voz 1194 16:56 ay de Michael Knight tal fuentes Night

Voz 0470 16:58 Malone montones de solidario de día mira cada uno y completa a salir de aquel día sí ha dormido sí sí sí pues de la comedia tanta fuerte tal ojo esta Sezer porque Guatemala pasando pasado por encima porque hay mucha gente con mal Sezer Ésta es que esto no sé si vale para SER a ver es que estamos de la Cadena SER libro estilo es que no tenemos un libro estilo esta esta noticia en el libro estilo vamos nos la tachan se celebra un año más el mercado de las Yeguas es un señor no que se vino arriba bueno bueno te has literal no no literal no literal al mercado igual metafórico el mercado de la fiesta sexual más salvaje de Berlín ah mira comparado con el Holocausto casi pues bien ellos vienen de donde viene si me dice que es otro país pero claro es que ellos vienen de donde vienen que monten esto pues mira pues casi para que se entretengan P pero sea como es

Voz 0759 18:11 está buscando una cosa de Yeguas que que bueno

Voz 0470 18:13 esto es una fiesta en una discoteca en la discoteca aquí cat mítica de Berlín hay mucho que han cambiado las porno de eso sí que el Kit Kat Club Med Cup Club es el Mallorca encandiló del mundo a mí una vez una vez hice en fin de semana no cuenta con solo no había contado concreta pero un día le pregunté a Nacho Vidal que hemos superado juntos yo le dije que es lo más a nivel local tal que es lo más loco que te ha pasado no voy a contar nota pero me dijo entré al Kit Kat Club de Berlín y dos personas que habrá sido el misionero apoyando normal era muy Kit Kat y esto lo que va es que la gente entran tests es una fiesta gay son hombres a sólo para hombres y sólo para hombres la gente en primero lo que llaman los que son las Yeguas y entonces se ponen dos capuchas una blanca sea Tuttle te queda sujeto a una cosa que se ha hecho no que yo proponga eh eh tú de poner los que entran como llego a que son sumisos uno se ponen una capucha blanca

Voz 1194 19:09 tú lo cuentas alguien puede formarme la cara yo

Voz 0470 19:12 eso es como imaginando al alza Zuma Ignatius como estoy visualizando

Voz 1194 19:16 Binoche hoy en El Retiro

Voz 0470 19:18 a uno de toda una capucha blanca y entonces hay quiere decir que te prestas a lo que sea pero dentro del sexo seguro llamaban o una capucha roja que quiere decir que todo el monte es orégano pero aquí estoy todo lo que aquí es Patti ahí yo no me hacen ni Dennis ni qué haces y luego llega llega en un rato después los que Banderas sementales el y ahí pues esta cosa de venga que un bombo en sí

Voz 0759 19:52 pues mira por mucho que hagan en el Kit Kat Club está la noticia que estaba buscando nunca llegarán a esto esto es noticia de la semana pasada detienen a un hombre cuando has dicho Yeguas pensé iba por ahí cuando trataba de mantener relaciones sexuales con una llegó en una finca de Navarra

Voz 0470 20:10 el porque Alemania quería que nos aportó ninguna capucha el Kit Kat Club meter una a de verdad eh echarle allí tal que muerda lo que

Voz 1194 20:27 esta manera pero si yo me tranquilicé pensaba que iba a ser más grave Fernando entre tío y hasta hombre lo conocemos a hombres entre hombres que hace de todo si es

Voz 0470 20:38 no sólo hubiera estado feo pues

Voz 1194 20:40 pero hombre abusar sexualmente de un hombre pues bien quiero decir

Voz 0470 20:47 observa observa que que has obtenido por nuestra parte el silencio

Voz 1194 20:52 tras declaramos la aprobación pero no refiriéndose a esta circunstancia

Voz 0470 20:57 Ellos quieren ellos quieren la sangre

Voz 1194 20:59 Cansado la fiesta lo organizan ellos han puesto las condiciones eso pues p'alante

Voz 0470 21:04 claro pero pues se de lo que estamos haciendo todos como el de la comedia con Yeguas

Voz 1194 21:11 bueno estamos hablando siempre que sea con sentido

Voz 0470 21:13 ah claro como yo hago te refieres ceniza con sentido todo junto con sentido separa porque muy distinto para no puede ser esa fiesta porque

Voz 3 21:23 sentido junto a vale tengo un par de notas

Voz 0470 21:26 además uno vuelve

Voz 3 21:29 la pelea por el bable

Voz 0470 21:33 pero una pelea

Voz 1194 21:36 entre quién

Voz 0470 21:38 de los que defienden el bable y los que no a estos se tú el bable como lengua oficial claro estaba que era que se lo querían apropiar no no no no es nuestro nos lo inventamos nosotros dice quieren hacer oficial el asturiano una vieja cuestión de la transición y ha entrado de nuevo la agenda política del Principado y crea tensiones el año de las elecciones el bable que es el a el ex asturiano no que hablan ahí con eso hay mucha u tiene

Voz 0759 22:02 lo desconozco absolutamente tienen que sea lengua oficial bueno pues otra

Voz 0470 22:07 lo que pasa es que no sé que implica que ser lengua oficial

Voz 0759 22:10 a todos los documentos oficiales sabe que irían en los dos idiomas habría clases no como en la inmersión de Cataluña que el asturiano nunca había claro clases en van matemáticas por ejemplo en bable has ecuación us sí es que yo el bable trabaja mucho también el eh sirve mucho para sí sí lenguaje inclusivo es muy la tele más eso es porque es todo les les llegue Wes lenguajes Buckley Kit Kat Club

Voz 1194 22:39 Kit Kat Club

Voz 0759 22:41 y comer sus colegios

Voz 0470 22:45 no no no no no existe pero para existir quiero decirle los colegios ves hable español considera bilingües bueno es que esos son todos a todo el mundo habla bable porque hablar bable tampoco muy complicado con dos y el Guaje y tres cosas yo voy Bueyo esto va a gustar muchísimo en Asturias el desconocimiento pero musa

Voz 0759 23:05 como siempre hablamos pero es que no sé muy bien el bable

Voz 0470 23:07 que en que en que implica vosotros sabéis hablará

Voz 0759 23:10 pues imagínate que el pollo que se armó

Voz 1194 23:12 dijimos que vi bebe sidra ya habla si lo que te echen

Voz 0470 23:19 además el pollito que se montó cuando dijiste que el valenciano era un delito al catalán esto Grecas no pero pero hay quien considera si el bable sí claro de del castellano el castellano hombre que menos sabido claro que vas a si no lo está diciendo David que no

Voz 0759 23:38 una lengua propia claro

Voz 0470 23:41 ah no me estoy enterando una lengua con su cosas una Llingua como buena la broma telefónica no era una broma telefónica como otros cien Gallo gallo como

Voz 1194 23:59 es un gallo en por ejemplo dos hombres que estén abusando sexualmente entre ellos si se llaman Gallo Merlín verdad que queda ahí no hay no hay ningún problema como voy a abusar sexualmente de ti pero no te digo ya es un gas

Voz 0470 24:12 no

Voz 1194 24:15 ellas sería otra vuelta de tuerca para hacerlo más políticamente correcto

Voz 0470 24:20 dice aquí por ejemplo signos ortográficos El asturiano emplea los siguientes signos ortográficos el acento la y la coma el punto el punto com a los dos puntos muy castellano Apple aquí tiene el Alfaro todo ojo eh oler Alfa de toda la asturiano por favor Paul se pone pone el alfabeto de la asturiano letra

Voz 3 24:45 la venta de FG a Cherie

Voz 0470 24:50 va no pone J única mira no tienen J Annika a pero vacíos en una lengua de verdad de J utilizan la aquí la agrega pero no tiene Annika ilíaca claro que sí no existe la jota en asturiano mira pues sucede que no como dicen cojones con congrega cotillones no sé estoy fantaseando el asturiano a ninguna pura estadística no vale no hay ninguna asturiano Melendi

Voz 1194 25:25 te voy a decir más yo creo que es el el español original originales ese Asturias es España y el resto en tierra tractorada adaptación a ver si nosotros tenemos la jota por influencia árabe como dices que nosotros a lo mejor tenemos dos letra de las que ellos prescinden sí pero no porque seamos que que que que lo nuestro es una de una perversión del del del bable

Voz 0470 25:47 que el original es el bable y nosotros no nosotros el bando como los mezclamos con los árabes cogimos la jota de Al mojada Dall mojada claro tú tú puedes decir la un impedimento al ser Canarias

Voz 1194 26:03 era un retraso todas las palabras que tienen hache intercalada que muchas de ellas son de origen árabe como almohada originalmente era al mojada al mojada

Voz 0470 26:15 cuál almacenes o que aspiraba ya viene las botas mojada eh la verdad es el cielo

Voz 4 26:28 había otra

Voz 0470 26:32 dicen a Coria también temporal de influencia Alhóndiga Alhóndiga por ejemplo el lo que decíamos antes cuando un hombre al otro hombre uno de los dos el que muerde la almohada no puedo quitar de la cabeza Kit Kat Club Berlín entrando uno Jazz un Juan qué hago yo le en Madrid perdiendo el tiempo pudiendo estar en Berlín bueno pues nada aquí pone más cosas de ya ya no tengo claro me he reído un poco de del asturiano pero le faltan dos metas

Voz 0759 27:17 me faltan dos pero nosotros alegramos mucho

Voz 0470 27:21 diversidad lingüística que haya una academia alargar

Voz 0759 27:24 Accademia del bable claro la Rafa Larraz Larra Zamora no había otros dialectos el zamorano lengua también

Voz 0470 27:31 no en el Bierzo el leonés el equipo leonés no sé cómo es que el leonés aquí pone que es un dialecto asturiano porque está el astur leonés que infinito es que distinto en Extremadura sí claro claro aquí pone más problemas más aquí on se puede decir que el español es un dialecto del latín de hecho es de Alex bueno no pero no sé si técnicamente

Voz 1194 27:56 el españoles latín mal hablado

Voz 0470 27:59 sí sí sí me cojones hablamos ahora partido claro así no no oye el italiano

Voz 1194 28:06 es lo mismo lo pasas acaba imponiendo porque lo otro era sólo para las élites ya que yo no prospera que en construye sobre el pueblo prospera pero claro a riesgo de que sea a la mierda que prosperan en el que se reduce a una élite eso no va a ningún lado en

Voz 0470 28:23 aquí hay quien quiere acabar que esto de la asturiano leyendo porque por aquí una cosa para que se vea cómo será asturiano alegre amable Belén en bable padrenuestro David Broncano leyendo el Padrenuestro en Bali

Voz 1194 28:35 le apoyó es una cosa la Divina Comedia está escrita en lo que sería el bable de la época el sesenta llano iniciaba el Fiore

Voz 0470 28:43 Monterrei

Voz 1194 28:44 no era piamontés exactamente era como el dialecto toscano Toscano

Voz 0470 28:49 una lengua una lengua va

Voz 1194 28:51 hasta una lengua Astroc

Voz 0470 28:54 ahora es duro de aflorar era te lo juro era tan arriesgado Italia

Voz 1194 29:05 dudas porque no lo eligió la lengua culta sino escribió el mejor poema de todos los tiempos que tiene más mérito

Voz 0470 29:15 que es una base musical si con esto acaba con amén que se dice igual yo lo adelantó spoiler cómo vas a hacerme con mi menor al y con esto ya con todo ya no ya con esto podemos poner ya bueno bien acabar con amén aplauso para asturiano que es una lengua igual en el mundo pirámide sobre mí cómo lo estás joven voy a voy a acabar con amén ya club aquí ya todo el mundo y empezamos ya han programado

Voz 5 29:48 en asturiano

Voz 0470 29:51 padre nuestro que estás en el cielo santificado ella tu nombre yo no lo entiendo a mí el tu Reino hágase tu voluntad intuyo que es hágase tu voluntad es una herejía decir lo que no es una Blume es buena tierra que en cielo el nuestro pan de todos los días Danu anuló hoy perdona Nos les nuestras ofensas Lumet que nosotros haremos lo que no falta ambas ganas de ayudarle hasta el final y el final el final ojo que al final es críptico e el final no se entiende come reveló que al final no sería a ver es que al final vais a flipante es hermético es hermético es fractal en Ordes es que ayer en atenta libra Nos del mal

Voz 7 31:10 el la línea bueno lapsus

Voz 8 32:07 Jaume en cincuenta y dos out Marne entre

Voz 1194 32:09 es Raines ahí dos

Voz 8 32:12 vida moderna

Voz 0470 32:19 dos pollos tenemos vamos a que vayan brama rápidamente pero ayer contamos la noticia de los dos pollos de famoso la verdad no estacionar Super Pollos ahí un incendio en Zamora donde murieron treinta mil pollos treinta mil dos se salvaron entonces hemos decido llamar a la Granja para que nos hable de esos hombre malaria sin poder con el apoyo claro eso eso pollo probablemente ya hayan aprendió a hablar

Voz 1194 32:54 sí

Voz 0470 32:54 aunque aunque sea escucharles sí sí que van a llegar claro vale entonces vamos a aumento esto que me esto es cierto es que íbamos a hablar con el dueño de la granja me dice Ales eh que le ha recomendado a sus abogados que no hable por el del tema

Voz 0759 33:09 es más sería bola la sección dos pollos música de con música de Malditos abogados siempre me decía a preguntar

Voz 0470 33:17 les y qué hacemos ahora es uno de los abogados

Voz 0759 33:20 no sólo pie haremos delante de nuestros

Voz 0470 33:22 no podemos llamar a vamos a llamar al pueblo un sitio a al azar vamos allá a ver si vale para es que para no dejar esto así pueblo es además eh pelea Gonzalo en Zamora hay mucho pelea en Zamora si pelea de arriba pero siempre que controversia puede haber ahí vamos a vamos vamos a llamar a punta pala apoya rápido ya otro día lo intentamos ya que hemos empezado si hombres para que yo por ser vistos los pollos suelto por el pueblo y cómo huele ahora ese sitio no cólera hombre los pollos igual ahora que en los caza espacio estarán por ahí ahora serán alcalde teniente alcalde de del Paul ahora toma el control ahora que acaba contra la fauna de la zona de todo el mundo el Instituto ya veis a ver si fueron ellos los dos que sobrevivieron y no quiero apuntar lo quisieron el incendio saber quisieron el incendio para destacar a lo mejor son mediocres en el sentido de que son el nivel de apoyo sin más pero con la ligera habilidad pirómanos incendiaron todo pasa el base no no para salvarse

Voz 0759 34:19 no para presumir luego bueno para destacar entre treinta

Voz 0470 34:23 pues estamos llamando

Voz 1194 34:26 al pueblo de pelea Gonzalo no teléfono el planeta de los simios evolucionar hacia hacia aves

Voz 0759 34:45 pero como no cojan estamos jodidos esta gente está ligada estoy

Voz 1194 34:49 a lo mejor este este pueblo acabar han siendo como Madrid pero la Cibeles Un pollo claro un carril pollo en carril pollo me da que me de exterminar carpaccio Juani pollos

Voz 0470 35:02 tras pillar un pollo

Voz 1194 35:04 pillas humano

Voz 0470 35:09 media humanidad medio humano medio humanos y medio humano al finde

Voz 9 35:18 notó generales diga hola hola buenos días e es el Ayuntamiento de pelea Gonzalo es el Ayuntamiento de pelea Gonzalo Zamora pelea Gonzalo si esa aquí a vale vale pero es una casa particular sí sí partícula vale

Voz 0470 35:31 pero tenemos una pregunta llamamos de la Cadena SER es que hemos visto una noticia que ha habido un incendio en la granja de pollos

Voz 9 35:36 sí sí es chico de aquí el alcalde depende ya se ha quemado

Voz 0470 35:40 el alcalde eso no no lo cogió el alcalde el alcalde también el dueño de la de la granja el alcalde es también dueño de la granja

Voz 9 35:50 concentrando poder pues esta me diga porque

Voz 0470 35:54 ah vale lo único que quiero preguntar muy rápido e hemos leído

Voz 10 35:59 qué te ha dicho que ahora

Voz 0470 36:02 señora

Voz 10 36:03 hola

Voz 0470 36:06 os no

Voz 0759 36:07 la pregunta nada señor educadísimo pasen pelea Gonzalo que están enfadado ya pero

Voz 1194 36:13 pero pero no dijiste nada incorrecto sea yo yo hubiera metido la pata precisamente tenía hable

Voz 0470 36:19 la preguntas en ámbitos lo voy a correr y tú dijiste

Voz 1194 36:21 simplemente se trata pregunta pero da la casualidad de que el alcalde deja además el dueño de la granja y ahí ya hacen dijo no al descubierto

Voz 0470 36:29 a este tiró por la ventana nuestro plan no podía estar ya ya no llamamos más cambiarán el nombre al pueblo le llamarán ya Piolín pollo Gonzalo no no no ya no acaba el programa pero la semana que viene pendiente hay que hay que investigarlo nuevos y si el extenso apoyos lo dos Nos a los policías no les iban a violines después de lo que pasó con el parque de la Warner en Barcelona no se violines ya prediquen yo sé no sé a ver se lo vamos pero tengo la teoría de las teorías de las conspiraciones aquí a veces la mayor tontería luego te sorprende vela y desvela el water exacto el waterpolo vale vale pues vamos a investigar el Pollán

Voz 11 37:23 semana que viene por lo pronto hoy han terminado la semana llamase muy bueno también a nivel físico no habrá que habéis acabado con energía diarrea pero ayer jueves esto ha sido la vida mando de la semana programa número noventa en la cuarta temporada ya que han estado como como titanes un para digna Pedro Delgado