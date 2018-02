"Unas 1.200 personas se han dado de baja de Oxfam en estos días"

Voz 0313 00:00 vamos a incorporar a la conversación a una persona a la que le agradezco mucho que haya querido asomarse a la ventana porque mañana a las diez de la mañana Oxfam Intermón ha convocado una rueda de prensa aquí en Madrid para bueno pues para dar explicaciones para responder preguntas porque hay muchas preguntas para plantear pero Pilar orines que es la subdirectora bueno se ha prestado a asomarse unos minutitos a La Ventana yo se lo quiero agradecer pilas buenas tardes hola

Voz 1 00:20 hola hola buenas tardes bienvenida qué hacemos

Voz 0313 00:23 bueno ya nos has escuchado un poco no lo que estamos comentando todos por cierto por cierto en estos días de desde que estalló todo el el el escándalo habéis notado algún tipo de descenso de número de socios se ha borrado alguien Juan cuántos socios tiene examen en España por ejemplo

Voz 2 00:40 pues mira nosotros tenemos cerca de doscientos mil socios y colaboradores que son pues son gente que sólo tiene una cuota fija que puntualmente no nos está nos está ayudando no me gustaría decirte lo contrario no pero en estos días ha habido mucha gente que ha llamado a nuestra a nuestros teléfonos a nuestros Cyrus a nuestro Splitter pues para pedir explicaciones que está en todo su su derecho para escucharnos pero también hay algunas que a primera reacción ha sido darse de baja no entonces ahora mismo estamos ya en mil doscientas personas que en esto que en estos días han dado de baja de la órgano la acción es a quién nido haciendo es verdad que es un porcentaje si lo miras en el cómputo global limitado pero no pero claro que los duele no porque eso lo mucho muy muchas personas que habían confiado en los otros no para cambiar el mundo porque esto al final el nuestro nuestro objetivo que de repente se siente excusan la noticia se sienten decepcionadas su primera reacción es no puede ser no nosotros estamos eso pidiendo que pidiendo que pues tiempo cara para escucharnos tiempo para para conocer qué pasa ahí sobre todo para generar esa confianza no yo trabajo que venimos haciendo sí que como decíais por ahí que es clave para cambiar la vida de muchas personas en muchos países

Voz 0313 01:54 Pilar que ha fallado los controles los reflejos en la información que ha fallado

Voz 2 02:00 pues mira ha fallado Illinois apuntado muchas cosas primeros es un caso en el año dos mil once pero también hay que ponerlo pese a los sistemas que tenemos ahora en Oxfam Intermón concretamente que yo abro mucho nombre de Oxfam Intermón son muy diferentes a los que teníamos en el dos mil once tengo un concepto ahora alguna de las cosas que decimos figura que están más fuertes no de cómo hacemos la selección como identificamos esos valores que necesitamos de la organización o incluso bueno pues cómo acompañamos cuando hay casas no en este caso eh la denuncia cedió la investigación se vio la canalización selló a esas personas lo que falló fueron los canales de comunicación en decir bueno que hubo una persona que ya tenía no cierto antecedentes sí que trabajó que luego llegó a Haití y que después de Haití por también se incorporó en otras organizaciones no es es es es un claro ejemplo de mejorar cosas querer hemos articular no como como no solamente queda en tu experiencia laboral sino que de alguna manera hay que como sector que que no se generen otras oportunidades laborales en otro

Voz 0313 03:05 además segundito Pilar porque Nico Castellano estuvo en Haití tiene en esa época después del terremoto y en más de uno

Voz 1620 03:11 sí está escuchando desde el trabajo de oso en mucho sitio pero está escuchando que es esa canción no se castiga a esas personas pero yo creo que hay dos errores básicos que cometió Exxon uno no poner a disposición de las autoridades judiciales de Haití a personas que pudieron haber cometido delito porque la pornografía delito Isis explotó sexualmente menores el delito dos pactado con su director en Haití que hubiera bien pudiera renunciar al cargo en lugar de Charlie había mente no

Voz 0313 03:37 tú estuviste allí además es que me gusta subrayarlo porque es que en fin no no no no te voy a preguntar qué viste no sé si existe algo para nada al revés no trabajado

Voz 1620 03:46 cuando un montón de sitio y sigo haciéndolo estaba en América Latina en África son he visto un montón de proyectos a República Centroafricana en un contexto muy complicado del sur y jamás he visto un contexto en el que haya cualquier comportamiento de abuso estético porque yo sí que habría o parte de yo no tengo ninguna duda por eso lanza la pregunta no por qué no se vio parte de las autoridades haitianas por qué no se despidió inmediatamente al jefe de misión tenemos respuesta para eso Pilar

Voz 2 04:11 pues mira lo tengo una muy buena respuesta tengo un reconocimiento de que se hizo mal y eso hecha así hemos empezado durante estos días manifestando nuestra vergüenza nuestra tristeza nuestra indignación y con nuestras disculpas a a la a la gente no otro proceso en esto toda nuestra protocolos e incorporan la la opción de denunciar cuando los casos al denunciable Fish está clarísimo no porque no se hizo en aquel momento no lo seguro nosotros a veces no lo hacemos porque no porque no favorece la resolución a veces porque las víctimas no quiere a veces porque no hay un entorno seguro a veces hay una serie de casos por los que alguna vez no no no terminas de cuando las la la a la justicia no porque se hizo en este caso no lo sé

Voz 1512 04:52 Pilar Intermón es una organización con mucha historia en España sesenta años de historia que se une a Oxfam en el año dos mil y pasa a formar parte de Oxfam Internacional no sé si después de lo que ha pasado el alguien si ha planteado que se pudiera volver a desgajar y que pudiera ser Intermón por su lado y dejar la la colaboración con Oxfam

Voz 2 05:12 pero la verdad es que nacimos como Intermón efectivamente pero ya son muchos años de Oxfam no formó parte de la Confederación Internacional y además somos de los que creemos hay ONG de todos los tamaños y todas hacer un trabajo muy lícito o no pero para nosotros la fuerza de ser internacionales nos da peso para trabajar también para denunciar para televisión global creemos en la Confederación este es un caso que pasó en Oxfam GB en el dos mil once pero realmente lo está una un derecho de la mujer esos es que lo unos no puede pasar esto no pero en lamentablemente es un reflejo de esa sociedad machista que de las que las ONGs pues no no nos libramos no entonces yo creo que que desde lo está indignación desde nuestro Xerox ahora que somos más que lo demás eso es asegurar como reforzamos primero para que los Kassel no pasa eso es lo primero no qué tipo de gente contratamos qué tipo de referencia que vimos como cultivamos no valore nuestra organización para que que no lo incómodo el se vaya directamente no desgraciadamente si el caso pasa pues denunciamos acompañamos investigamos vamos a la justicia esa falta

Voz 1781 06:13 Rafa opinar déjame que te diga una cosa muy claramente desde mi posición y ya digo cabría abre un poco más desde la distancia no lo primero sería un error renunciado que Oxfam en una magnífica organización de trabajo magnífico y excelente en todo el mundo yo creo que Intermón Oxfam sólo tiene beneficios de la capacidad de hacer lo segundo lo que también estoy convencido y ahí es donde hay que demostrar que las ONGs son diferentes que las que trabajan ente en temas de equidad en en contextos difíciles es que se va a poner al frente de todo esto es decir a diferencia de todos los demás se va a poner al frente iba a decir esto es inaceptable y de aquí se va a aprender no lo ayer hablaba con con una antigua secretaria de Estado de Cooperación e Irene preguntaba oye Si yo fuera secretario de Estado de Cooperación ahora mismo los días reforzará a mí decir vamos a hacer todo lo que hay que hacer para sacarla instó algo muy positivo y ahí hay que tener en cuenta primero lo que decías tú no los mecanismos sirven los suficientes si si son suficientes los que hay segundo cuando hay casos que hacemos tercero no olvidemos una cosa que siempre es no suele cuidarle y que no he visto en ninguno de los diarios británicos ni en todos estos que critican la ayuda las víctimas hay que tener en cuenta las víctimas igual que se tiene en cuenta a las víctimas cuando aquí se produce abuso sexual es es decir porque sean africanos au haitianos no vamos a olvidarnos de ellas se requiere salud mental se requiere una serie de elementos para resarcir su situación etc etc pero yo creo que hacéis bien no plantear para nada Oxfam además conozco son desde hace muchos años y sé que Novartis yo creo que lo queréis bienes poneros delante de toda esta investigación diciendo nosotros somos claros la transparencia pasa por ser honestos que es lo que hay que set

Voz 2 07:47 totalmente de hecho estamos llevamos cuatro días que no paramos esa ciudad la cara uno no es habitual esto pero no no no podíamos no sin pelea dado seguros a veces sin conocer del de todo lo que había pasado hemos dado la cara por nuestros socios con nuestros donantes toda la gente confía en nosotros desde el minuto cero no mañana como decía es convocamos necesitamos explicaba necesitamos comprometernos de la sociedad porque al final es una exigencia para todos los sectores pero cuanto más para un sector como el nuestro que tiene como bandera valores y que tiene como bandera a cambiar la situación es injusta de la persona más vulnerables

Voz 3 08:21 o fin aquí que fatal y preguntó a Rafa haya Nico apilar si quiere o no puede haber un miedo a una especie de mi tú a una especie de denuncia de casos anteriores a cuando las ONG es pusieron diques de contención a este tipo de cosas

Voz 1781 08:40 sí creo que puede haber es decir yo creo que no todos los casos que haya habido desde yo insisto en la fecha del dos mil dos fue una fecha diferente al que se conocieron entonces aquí puede haber habido otro tipo de casos que quizás no hayan sido bien resueltos no tener en cuenta también a una cosa es decir tú no controlas toda la vida privada de un expatriado controlar una parte por lo tanto te llegan los avisos que te llegan el problema no es que evidentemente lo es si tienes toda la información hay problemas cuando la tienes tienes que actuar risas la línea Goya

Voz 4 09:09 pero qué es lo que pasa con la corrupción es decir cuando cuando hablamos de la corrupción partido político no estamos diciendo

Voz 3 09:15 que no se puede colar ningún corrupto en un partido no lo que es

Voz 1781 09:17 vamos es una reacción rápida

Voz 3 09:20 a Ical para echar hay que poner ante los tribunales a a esas personas

Voz 1620 09:25 pero tiene que tener ningún miedo a la verdad y la verdad duele tiene que salir y tiene que salir todos los casos que sean que salgan que se condene que se condene a los responsables y que y que sea el principio del fin no porque esto está afectando ahora a las organizaciones humanitarias a una organización humanitaria de tanto prestigio y que trabaja tanto a los derechos de las mujeres en muchos países pero yo recuerdo escenarios muy complejo la primera vez que entré al cuartel de la conozco de la mayor misión de Naciones Unidas en el mundo a la República Democrática del Congo el primer cartel que ve uno cuando cruza el la acceso de seguridad su cartel enorme de un casco azul abrazando una niña y en diferentes idiomas no la violen no abuse de ella sexualmente porque sí que hay sectores especialmente activos en esta materia allí donde quizás ni los protocolos de prevención de la cosa sexual lo del abuso etc etcétera funciona como en este caso en las ONG hay ONGs aquí en España que tiene esos principios de funcionamiento no sólo para sus misiones en países en situación de desarrollo que para mí es lo lo doloroso no abusar de una niña en Haití en ese contexto que tiene Haití o en la República Democrática del Congo donde la viola es un es un arma de guerra me parece especialmente asqueroso grave no pero esas organizaciones incluso limitan el que un jefe se pase el que le ponga la mano en el muslo a alguien cuando está hablando en una reunión en una sede de Madrid y eso es lo que conseguir acabar porque si cooperante forma parte este de la condición humana esto del acoso sexual el abuso del abuso de menores no es cosa de curas donde no es cosa de cascos azules forma parte de nuestra condición humana hay del lado negativo

Voz 1512 10:58 vivo Verónica dice porque la verdad duele y señalas muy bien que lo que más puede doler y perpetuar ese abuso es la mentira y ocultar que es lo que está pasando y además me interesa mucho lo que dice sobre la violación como arma de guerra porque Rafa lo señala en su en su artículo dije no es prostitución es que son mujeres que no tienen otra opción que no se están prostituyen de aprovechamiento de la miseria de la vestido se claro

Voz 0313 11:25 Pilar ordene su directora de Oxfam Intermón muchísimas gracias por estar en La Ventana mañana os escuchamos hay en directo de acuerdo

Voz 1 11:31 muchísimas gracias un abrazo y mucha suerte Nico Nico de Rafa os quedáis lidiar a partir de ahora vale bueno

Voz 1620 11:39 en el mensaje de que esto absolutamente condenable que se depuren todas las responsabilidades