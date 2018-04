Voz 1 00:00 no no no

Voz 2 00:03 el cine

Voz 3 00:04 en la SER contra escrito

Voz 5 00:35 sí

Voz 6 00:38 abrimos la sección de televisión esta semana con José Manuel Romero y Dani Garrán qué tal compañero qué tal María bueno el como qui es porque una seguir les gusta mucho cuando Dani Garrán no quema sus camisas Illa ve plancha

Voz 2 00:53 exactamente esta semana no he visto serios plancha decirlo porque teníamos un gran estreno es increíble eso lo tenía que concentrarme lo visto hasta en la tele mira que te digo en pantalla grande profesionales muy poco

Voz 6 01:07 es la persona que hace que Dani Garrán vea una una obra como Dios manda

Voz 0457 01:13 la única persona que me puede sentar delante de la tele durante cincuenta minutos Alan Ball ha vuelto después de ganar un Oscar por el guión de American Beauty de consolidar porque si lo podemos decirlo consolidó la tercera edad de oro la Tercera Edad Dorada de la televisión con A dos metros bajo tierra de sorprender con vampiros sureños en True Vlad ha estrenado nueva serían HBOS ya Magí now hemos visto ya el primer capítulo venimos dispuestos a reconciliar una teoría que lanzan

Voz 2 01:40 nos hace meses en La Script no sé si os acordaréis que dijimos que la familia tradicional había muerto pues volvemos a decirlo bien claro la familia tradicional ha muerto al menos en la tele en el Cristo resucitado bueno vamos a hacer primero exactamente para aquellos que no sabe quiénes si le vamos a dedicar esta qué bonito especial y este par de cursis quiénes son mesa lo vamos a hacer primero un recorrido por su vida y obra su mundo

Voz 1084 02:12 Interior para comprender y analizar esta nueva serie Alan Ball es uno de los creadores como decía Dani más importantes de la televisión reciente abiertamente como homosexual budista impregnado pues también todas sus creaciones con su ideología su consagración llegó a al escribir el guión de American Beauty en el noventa y nueve por el que ganó un Oscar la gran sátira sobre la satisfacción personal pues las relaciones personales la familia y la importancia de aparentar en las sociedades occidentales

Voz 7 02:38 seguro que entiendes nuestra necesidad de hacer algunos recortes

Voz 8 02:41 ah sí

Voz 9 02:42 sí son tiempos difíciles debéis ser solventes y hay que gastar dinero para ganar dinero verdad exacto como la vez que señor fluir no hay pagó es afgana con la Mastercard de empresa ya usó el número de tarjeta para alojarse en él se en Regis cuanto tres humor eso eso es un sueldo anual eso es que van a despedir a alguien tiene que pagar para poder bueno Movistar Series Se puede haber

Voz 1084 03:08 también un capítulo de creadores prodigiosos que está dedicado a su figura en él reflexiona sobre su concepción de la vida y la muerte y críticos y profesores universitarios analizan su obra y aprecian de él sobre todo su compromiso y sensibilidad

Voz 10 03:22 bueno yo que siempre lleva el jurado en su incineración por mostrar la gran emoción el gran momento sin tenerle miedo hay mucho miedo en televisión a mostrar grandes emociones y a él eso nunca el infractor y para él lo importante es tener libertad para crear historias honestas y tener algo que decir algo que decir sobre la sexualidad sobre la vida en América sobre el consumismo el arte consiste en tener algo que decir y eso es lo que siempre quiso Alan Ball derecha le costó llegar ahí pero afortunadamente lo hizo

Voz 0457 03:59 después después esta película llegaría su serie más célebre aquella que está considerada como una de las mejores de la historia es A dos metros bajo tierra la melancólica historia de una familia disfuncional que regenta una funeraria está siempre en los puestos más altos de todos los rankings no es para menos en mi opinión y en ella los protagonistas tratan de encontrar respuesta a temas como la muerte la existencia el dolor o la búsqueda de su lugar

Voz 11 04:23 en el mundo invitado Nikolai acelerar el donde nunca me gustaría que estuviese históricos Nikolai el de las flores si el y yo mantenemos una relación sexual en estos momentos no estoy segura de que sea algo que vaya Twitter pero ya me dicho somos todos adultos y animales sexuales debemos ser conscientes de name me gustaría que invitar a esa prenda Claire me gustaría que invitar y más in David si tienes un amigo especial me gustaría que también viniera porque es mi amigo es especial perdón si practicas el sexo con alguien me gustaría conocerle sí está mejor pues no

Voz 2 05:04 la verdad es maravilloso buenísimos diálogos

Voz 0457 05:08 en la familia es uno de los temas que que recorre su obra el núcleo de la sociedad americana a través de ella mira a su país pero también en este caso mira muy de cerca a la muerte la hermana de Alan Ball falleció en un accidente de tráfico cuando lo llevaba clases de piano y su padre habían muerto años atrás de cáncer así ve la muerte

Voz 1555 05:28 el yo había visto varios funerales en mi familia muy parecidos al funeral de Frank cuando una muestra de emociones excesivas se llevan a una persona a una sala privada porque

Voz 7 05:40 subtexto es es demasiado es demasiado personal no es

Voz 1555 05:45 agradable y eso es muy jodido porque cuando

Voz 7 05:51 muero es como si te arrancaran una parte bética

Voz 1555 05:55 sólo lo superas afrontando la ONCE avivar Vivaldi todos morimos y hasta que no aceptas tu propia mortalidad no puedes empezar a Billy

Voz 2 06:05 la verdad es que si te maravilloso cortes maravillosos estos para tomar nota hemos además e incluso

Voz 6 06:11 de Kevin Spacey ahí arriba y el de American Beauty que es que es una película que ya dice todo

Voz 1084 06:16 Marco Marco EPO marcó época bueno diálogos como el anterior también sobre la sexualidad en dos mil uno cuando se estrenó la serie presentaban los cimientos de lo que sería la televisión moderna hay de todo lo que ha venido de después no más tarde precisamente pues vendré otro éxito en HBO Black una serie sobre vampiros hombres lobo y demás criaturas fantásticas así asentados en un conservador Pueblo de Luisiana hay bajo esta capa de de elementos sobrenaturales pues Alan Ball reivindicaba las minorías jugaba crear singles políticos y criticaban la red John y la decadencia en general de la sociedad

Voz 11 06:48 no Albanta así está lleno de gente patética que busca vampiros para acostarse con ellos ya no se habla te Burlete ni cuánto cinco o diez minutos todo el tiempo que necesite mejor dicho el tiempo que me necesite a mí podía haberme lo pedido personalmente tú eres mía no necesita pedir permiso no puede pedirme prestada como un libro por desgracia Suk y sí que es un cargo de mucho poder entre los nuestros es mejor no hacerle enfadar si sus peticiones son razonables hay que acceder a sus deseos

Voz 1084 07:25 bueno hay actores de la serie de True blood recuerdan de Alan Ball especialmente por su compromiso no el uso de sus obras para reflexionar sobre temas morales a través de de metáforas cultural

Voz 12 07:36 el funky o que explora la condición humana ese sostenido llegan Bravo se adentre en la condición humana en los derechos humanos en los derechos civiles en los derechos de los gays mínimo los temas orales son los que hacen las si quitan entre y le

Voz 10 07:55 lo uno de los aspectos divertidos del género de terror es que resulta muy efectivo como metáfora cultural cuando hablamos de Alan Ball no podemos pensar en su obra sin ver la importancia artística y poética de la homosexualidad

Voz 13 08:09 muy sexual

Voz 10 08:12 no él es homosexual y eso significa que va a poblar sus historias con personajes tanto homosexuales como heterosexuales aquí esas narrativas son muy importantes

Voz 14 08:24 bueno la verdad es que os veo viendo la serie con con él

Voz 2 08:28 a echando fuego entonces frecuente es que las series vaya tomando notas espíritu crítico

Voz 0457 08:33 on para tomar notas ocultamente de todo lo que pasa hay que recordar también por último que Alan Ball es productora ejecutiva de la serie van sí que no la escriben y la dirige pero bueno es una serie bastante loca de dobles identidades criminales y mafiosos de esta parte dice el creador que le interesa cuando se sienta ante la tele el lado retorcido de esa condición humana

Voz 15 08:54 ay pero estoy fan a mí personalmente ese estrato social me parece más interesante de ver en televisión que la gente que paga sus facturas va a misa el domingo y Lava el coche una vez a la semana para vivir prefiero ser como ellos pero para entretener me prefiero el lado oscuro y retorcido de las cosas

Voz 6 09:13 bueno pues este es el señoras señores este Salambó les

Voz 2 09:16 cohesión de América a lo largo de los años

Voz 6 09:18 pues es una especie de cirujanos social que bueno escuchando estos cortes que que habéis sacado ya ahora hablemos de Here Now que es la nueva serie visto el piloto le ha metido en una coctelera todos estos temas preocupaciones ir a donde va

Voz 0457 09:36 pues saber a dónde van después del piloto no sabe muy bien cómo decirlo pero bueno Alan Ball vuelve casi veinte años después al drama familiar pero no es un drama convencional obviamente al menos eso es lo que evitaba el propio Ball que en todas las entrevistas promocionales ha intentado alejar de de de esa serie de otra familia blanca no vamos a ir presentando los personajes porque dan para mucho el patriarca es un filósofo interpretado por Tim Robbins que llega a su fiesta de sesenta cumpleaños que ojos son los mismos años que tiene Alan Ball con una profunda crisis existencial

Voz 16 10:13 es un filósofo no que sea que significa me he pasado mi vida intentando averiguar en que consiste la vida y aquí estoy con sesenta años sesenta y no tengo ni puta idea

Voz 0457 10:35 así de claro es que en este discurso el profesor que ha dedicado toda su carrera a la empatía hace toda una declaración de intenciones acerca de su vida y sus miedos el propio Ball aseguraba en entrevistas que Donald Trump ganó las elecciones sólo unos días después de montar el equipo de guionistas de la serie algo que les conmocionó tanto que los primeros guiones pues si iban acompañados de un montón de lágrimas de botellas de ron

Voz 16 11:01 cuando era joven creía que el propósito de la vida era alcanzar la iluminación utilizar nuestra mente para imaginar un futuro mejor aportar luz a la oscuridad rechazar el miedo y la desesperación y el cinismo rendir homenaje a la inteligencia y la razón elegir el amor incluso me avergüenza verbalizar porque miro el mundo no hay amor aquí y ahora lo que veo es ignorancia Rabia hemos perdido amigos bueno

Voz 2 11:56 como propia discurso Berlanga Bolt al recoger un premio contra Trump declaración intenciones total sí sí sí bueno Robbins es el el sesenta años

Voz 1084 12:07 maravilloso ir la matriarca de la familia está interpretada por Holly Hunter es una ex psicóloga

Voz 2 12:13 hippie que no puede evitar seguir aplicando

Voz 1084 12:15 toda su familia continuamente divertía Liga

Voz 18 12:18 de que fume María porque si no sería bipolar y te juro que no estoy de coña cariño tu cerebro aún no se ha terminado de formar tufo mapas María miedo también consumía LSD algo que puede provocar psicosis en casos raros eso significa que tú te vas a hacerlo ya sabes lo mucho que me arrepiento es verla fumado estoy segura de que por eso tengo ciertos problemas de atención mamá Tú no tienes pedía déjame los diagnósticos de acuerdo hoy la profesional intentas hacer más de lo que es humanamente posible así que es normal que esté sobrepasada pero no es un trastorno

Voz 2 13:00 bueno uno maravilloso si es que es nuestro entorno

Voz 1084 13:05 cuál estos diálogos cargados de humor negro no que tiene con la pequeña de la familia son los momentos más divertidos de de la serie Aquí se puede ver también la evolución de esa familia de los primeros dos mil que eran los Fisher en A dos metros bajo tierra con con una madre que realmente preferían no preguntar ni saber nada mucho de de sus hijos a la relación de colegio que esta comparte con con la benjamina de la familia

Voz 19 13:26 mamá ponen el manos libres no no sé si es este teléfono me voten te tengo que lo sabes conectar el bluetooth por eso los millennials están tan enfadados tsunami tenían aún no le ha puesto nombre a tu generación aunque yo tengo ahora suele estúpidas Torres

Voz 2 13:46 es que son las pos millennials

Voz 0457 13:49 claro y además no tienen ahí que ETA si no lo son

Voz 2 13:51 sentencia al no los del dos mil no no si todos reduccionista todas

Voz 1084 13:56 etiquetas sí hombre ahora después de que ese puesto

Voz 6 13:58 ahora os diciendo que eran maravillosos los millennials ahora no tienen reconocerá a los que vienen detrás es que esto es increíble saber esta joya que la hecho todas estas colas a su madre es la

Voz 0457 14:07 pero es la pequeña pero hay más hay más porque antes de tener a esta hija que es la única biológica el matrimonio decidió adoptar a tres niños más de tres nacionalidades diferentes Liberia Vietnam y Colombia

Voz 6 14:20 hablar

Voz 20 14:21 tener hermanos de sitios exóticos no habría estado bien sin hubiésemos ido tan conscientes de ser anuncios de lo progresistas y modernos que eran nuestros padres lo madure quiera ella

Voz 17 14:36 en serio así que bien

Voz 8 14:41 hay Lima

Voz 18 14:44 Libia

Voz 7 14:45 Libero que Colombia sitios a los que Estados Unidos también tenemos son hermana pequeña que soy hija biológica es dolorosamente blanco no les hace ninguna gracia Angelina Jolie

Voz 2 14:58 una cosa tremenda

Voz 0457 15:00 bueno en primer lugar vamos a presentar al al vietnamita que se dedica a lo que él llama la arquitectura sentimental

Voz 21 15:06 esta tarde para Tenerife se que podría adoptar pero más a estar espiritualmente para dejar a cal aunque supiera qué es lo que quiero hacer porque es demasiado tarde para que pueda conocer a un hombre con el que sea compatible

Voz 18 15:26 es así como quieres vivir

Voz 7 15:29 yo Vidas imaginarias que nunca tendrás

Voz 18 15:35 pues que ampliar el pasado existe el pasado aquí ahora exacto no el hora

Voz 7 15:54 esto es lo que existe el ahora es lo único que siempre existe intensidad

Voz 0457 16:00 oye este personaje además ha optado por el celibato en su vida algo que su hermana que es una mujer casada en un matrimonio aparentemente idílico pero aburrido critica muy fuertemente

Voz 7 16:11 hay problemas nada nada no tienen nada tiene que ver no lo así necesita vacaciones a veces son respira eso ha estado de verdad tenéis una gran relaciona Slim no te costó no sabes nada de relaciones porque eso incluye practicar el sexo tiene razón era esto necesitas estar con alguien y respeto su decisión aunque no esté de acuerdo con ella y necesito que pagas lo mismo conmigo

Voz 1084 16:46 esto sí esa yo creo que va a ser una de las tramas de de de ese personaje en la serie no la dejan ver bueno el siguientes Henry el de origen colombiano el preferido de la de la familia desde el piloto pues sufre un tipo de alucinaciones que introducen el el recurso sobrenatural a la serie el propio gol reconoció que tuvo experiencias mágicas en su vida no sabemos cuáles cree que en algo que que nos conecta todos a un nivel muy profundo

Voz 7 17:10 los individuos que estar en continuo contacto con el número once once suelen tener una misión positiva que cumplir una misión que será un misterio hasta que se activan determinadas secuencias programadas genéticamente en su ADN espera eres eres el siguiente paso en la evolución humana porque me gustaría saberlo

Voz 1084 17:27 bueno tampoco sabemos muy bien qué significa ese once once hay muchas teorías también puede ser el Gran Trauma americano que es el el 11S nueve once sí bueno claro en una familia tan analítica como esta los padres y tratarán de buscar todo tipo de respuesta racionales antes de recurrir a lo sobrenatural

Voz 7 17:45 los alucinaciones pueden ser un síntoma de muchísimas enfermedades además desde luego eso ya lo sé fui terapeuta durante casi veinte años antes de encontrar la iniciativa en no fue una alucinación Vilas once once en el reloj un amigo puede corroborarlo estaba ahí una misma al que conoce desde hace unos días serio

Voz 1555 18:03 sería posible Ramón que ir hubo ir ese número sembrará la idea

Voz 7 18:08 en tu subconsciente eso es lo que decía yo no no esos números significan nada cariño se queda miedo ese que quieres encontrarle sentido a lo que te ha ocurrido pero intenta no ser tan esquizofrénico se lo que estás pensando crisis que yo soy como el tío ahí

Voz 14 18:24 la verdad es que casi prefiero vivir en la familia de de la funeraria

Voz 2 18:30 son épocas más a la época son generación pero bueno en este que nos está diciendo se esta esta es verdad que yo creo que representa

Voz 6 18:37 muy bien el esa izquierda que pero que que es lo que no está no está diciendo la sería desde nuestro punto de bien

Voz 1084 18:43 bueno hay muchas críticas sobre todo de Estados Unidos los medios la han vapuleado un poco porque dicen que qué es superficial que es impostada hay que es pretenciosa algo que que no dudó que lo sea pero que tampoco tiene por qué ser malo muchos la acusan de querer ser como la gran serie anti Trump no de erigirse como con estos discursos la gran serie de contra el presidente sus políticas demostrarlo a través de de una familia el núcleo más profundo de la de la sociedad americana donde supuestamente emergen todos los valores que que que los republicanos defienden no entonces fue forma esta familia Sitti racial muy alejada pero a la vez recuerda bastante a los Fisher de dos metros bajo tierra pero también yo creo que entre en todo ese discurso Antitrata que indudablemente porque siempre ha sido ideológicamente muy contestatario muy comprometido yo creo que también en el en el corte que habíamos escuchado de cómo los hijos se sienten un experimento social de los padres porque los padres contextualiza la serie se conocieron durante las manifestaciones de por el desarme no armamentístico en los sesenta

Voz 2 19:48 entonces a partir de ahí pues nació como sí

Voz 1084 19:50 lucha política de los padres los típicos hip

Voz 2 19:53 sí setentero eso es desde decidieron consta

Voz 1084 19:55 a este tipo de familia adoptando así tal cual a vietnamita Un colombiano ya una de una chica de Liberia como forma de los países a los que había castigado Estados Unidos no creo que también después de toda la victoria de Trump subyacen la serie una crítica profunda a la izquierda de si existe en Estados Unidos que no es izquierda del todo como aquí en España a la izquierda por lo ponen lo Cinca que es no hay por lo hipócrita que es también yo creo que es una autocrítica a ellos mismos decir

Voz 22 20:23 está pasando todo esto también porque nosotros tenemos parte de la culpa ahí hemos sido esa actuamos por cínicos no por otra cosa itera está en la Casa Blanca en parte por no

Voz 6 20:34 por el cinismo ir un poco el elitismo no porque también es el yo creo que en el que sea el protagonista un profesor de filosofía y ella uno se a ese análisis del mundo lo entiendo yo

Voz 0457 20:45 claro yo yo creo que precisamente es este gran discurso queda el protagonista en el primer capítulo es una forma como de entonar el mea culpa por parte de de Alan Ball idea de toda esa clase de la izquierda más progresista estadounidense hacia hacia todo lo que han hecho hizo precisamente los hijos la generación posterior en la que tiene en su mano el el poder cambiar no o bueno la verdad es que está representado de una manera todos son muy diferentes y a todos además llevan una vida

Voz 2 21:17 pues pues pues más o menos organizada o tratan de buscar su sumó su lugar

Voz 0457 21:24 pero es verdad que el que el patriarca está representado desde el principio como con una crisis gravísima imprecisas

Voz 1084 21:31 no creo que el el el Arca crees que es el AME la América universitaria blanca de Boston vamos si exacta en el patriarcado sería médica universitaria no o sea yo creo que el el patriarca esa los padres si existe ansiedad yo creo que es la ansiedad de de del demócrata es la ansiedad demócrata del blanco culto formado progresista que yo creo que está viviendo una crisis porque hay que su país va totalmente hacia atrás no está entendiendo nada hay vive con preocupación este momento no puede salir de ese bucle en el que está yo creo que los hijos sí que es verdad que hacen una vida normal pero relativizan un poco políticamente lo que es la América de hoy más con sus acciones demuestran que no todo está perdido en que que américas muy amplia ya ellos creo que están menos interesados en eso hay una normalidad absoluta por ejemplo el chico colombiano para ser osea para ser un latino pues no sé

Voz 14 22:23 produce es también gay es gay entonces hay una diferencia muy grande

Voz 1084 22:29 con respecto a dos metros bajo tierra porque a dos metros lo tuvieron que empujar casi a salir del armario está lleno también es la evolución de decir oye que sí que estamos mal que hay preocupación pero que no está no estamos que que han cambiado progresado no

Voz 0457 22:45 sí llama la atención porque cuando te pones a comparar las dos series sea tienen muchísimos puntos en común muchísimos Ésa es verdad que tiene uno de los hijos es es gay la hija a mí me recuerda muchísimo a la hija pequeña porque bueno hablaba de de de la hierba está todo el día fumando porros también tiene problemas para para relacionarse con los chicos entonces tiene muchísimos puntos en común pero claro tiene que adaptarla al al al a la realidad de hoy en día entonces todos me está mucho más normalizado

Voz 2 23:14 bueno pues hasta aquí el análisis que nos han hecho los compañeros de Here Now que se puede ver en el BH servido España nuevos capítulos los lunes bueno pues para que vean que es que aquí no hay que la verdad es la late solamente implantó Kiss estudia vamos a cerrar con el pabellón bien alto

Voz 6 23:33 hice Ramos La Script no por hoy en la realización ha estado Juan Aranaz y en las redes sociales y en todo lo demás que la verdad es imperdonable que haya estado con nosotros hablando de esto porque francamente Pepa Pepa Blanes la gran Pepa Blanes hasta luego adiós

Voz 2 23:48 el cine con La Script