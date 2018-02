¿Puede la ciencia ayudarnos a encontrar nuestra media naranja?

Voz 0313 00:00 siempre que hablamos del amor yo día pues oportuno y adecuado para hacerlo eh nos relacionamos con algo casi etéreo e que no se puede definir del todo Ny de cifrar esa es la teoría pero bueno hoy vamos a hacer una aproximación más científica este tema a este asunto a la naturaleza química del amor que haber Raila en España de hecho funciona desde hace un año la escuela neurocientíficos del amor qué es un centro que enseña a elegir o al menos a intentarlo a la persona adecuada está basada en los avances de la neurociencia Bono permite encontrar algunas pistas de de porqué nos enamoramos de de las personas y de otras no y con una no nos va bien con otras Mali con otras regular Mikel Iglesias es el director de la Escola y además coautor del libro a la fórmula del amor Miguel Iglesias buenas tardes

Voz 1 00:50 buenas tardes bienvenida La Ventana qué tal

Voz 0313 00:53 que que que nos hace que que nos hace elegir a una persona a otra de verdad ahí va el fundamentos científicos para eso o químicos o lo que sea vamos sus eh

Voz 2 01:02 sí químico la química del cerebro no la química de la moda hace quince años que tuvimos está algún inicial de porque nos enamoramos de una persona sino de otra y lo que hemos hecho es utiliza la ciencia cuarenta mil personas

Voz 1 01:15 exacto cerebrales más de catorce millones de personas

Voz 3 01:19 ha dicho es que incluimos en el libro que es un lanzamiento de OT de estás pasa ciudades que se está vendiendo muy bien y la respuesta que encontramos es que hay ciertos neurotransmisores en el cerebro que que permiten generar constelaciones de Rajoy que son perfiles de personalidad y según la personalidad que nosotros tengamos no vamos a sentir más atraído por ciertas personas más que otras

Voz 4 01:46 osea ese ese test por lo que el comenta permitiría calibrar una cierta compatibilidad o incompatibilidad con la otra persona no exactamente

Voz 0313 01:57 si no somos compatibles estamos abocados al fracaso si Cossío o no forzosamente

Voz 3 02:03 sí sí creo que lo mejor es que esto es como una mapa de la UCA del Tesoro no sabemos exactamente quiénes somos sabremos veremos exactamente a quién encontrar lo que el día a día de hoy es decir un día como este San Valentín hay que recordar que estamos en uno de los momentos más recientes lo María donde más personas solteras ahí donde más rápidos desde las parejas que logran emparejarse ante esta situación creo que es un buen momento para dar un paso hacia un modo profesionalizar fe en esto que se llama el arte amar no encontrar poder llegar llegara

Voz 5 02:40 a emparejarse balear ronda

Voz 3 02:43 se sea con aquellas personas con las que podremos ser felices soportó un tipo de pareja que sea la que están buscando sea para un proyecto de vida sea para amar para reproducir unos otras de forma elige

Voz 1512 02:54 pero Mikel uno puede saber y tener ese mapa del amor y decidir que sabe qué es lo que le conviene pero luego el corazón es el que manda y además aunque haya gente que tenga muy claro su tipo de persona gente que es de horquilla amplia esto

Voz 6 03:08 que de eso me ha gustado que le gusta de todo

Voz 3 03:12 bueno los horquilla amplia suelen suelen alinearse con personas que suelen Lorquí a un poco más pequeña porción del país válida por por una cuestión de opuestos complementarios bien que son uno de los perfiles igual nosotros no queremos quitar obviamente ni profanar la magia ni el templo de los poetas con respecto al amor nada lejos la realidad creemos que esa magia existe que es súper bonita no lo que sí sabemos es que hay ciertos pasos que pare que si uno de los sigue nos acerca aquellas personas que no pueden eso lograr dar cierta felicidad cierta calma y permitir tener pareja

Voz 7 03:50 no bueno pero si esto se generaliza acabaríamos con una especie de amor a la carta es decir tendríamos el Banco de nuestros elementos químicos y entonces alguna empresa un ordenador diría bueno pues tú con este perfil químico tienes una compatibilidad el noventa y tantos por ciento con esta mujer con este hombre de este perfil químico a eso se podría llegar

Voz 0313 04:10 bueno esto cambiamos cuando bueno cambiamos el algoritmo por el Amauri ya directamente

Voz 3 04:15 ya que en realidad estos valores no se enviase utilizan para el propósito contrario no estas herramientas como Tinder y demás lo que hacen son empresas no nos olvidemos que son empresas y lo que buscan generar es una soledad crónica no estas empresas lo que quieren es que sigamos estando pero para volver a entrar nuevamente a la a estas plataformas y seguir siendo clientes de ellos entonces aprender estabilidad cómo activar estas situaciones es anticiparnos Un futuro que ellas tacto pero este dice

Voz 1512 04:49 a Isaías de e un perfil químico que reconoce a otro perfil químico mediante un ordenador yo me pregunto esto no es lo que hacemos con el olfato cuando nos sentimos atraídos por las feromonas y otra

Voz 6 05:01 suena el ordenador interno de forma inconsciente lo que pasa es que a lo mejor para llegar a totalmente Ana tienes que leer a Mail aquí ya iría eso es lo que les más ya amplia claro

Voz 3 05:11 no y también existe el perfume de muchas maneras para tapar nuestro propio Lord lo al modo no entonces yo creo que estamos muy pardillos hoy en día en eso apenas cuarenta años hemos triplicado la población mundial esto ha convertido además de los grandes negocios que hay con respecto a esto ha convertido en una situación de parejas descartable no las personas no están preparadas para tomar una decisión porque no saben cuándo tomarlo cuando no no todos los hay personas qué le iba bien el agua y los que no simplemente empiezan estar en una rueda de relaciones descartable es que lo llevan a a situaciones lamentables está amor de inclusive hasta de violencia de género y demás iglesias

Voz 0313 05:55 por de la Escola neurocientífico gracias por asomarse a la ventana eh

Voz 3 05:59 gracias a un abrazo un abrazo