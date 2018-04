Lo que no sabemos de la cocina china

Voz 0335 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:26 oye si dieciséis de febrero anoche empezaron las celebraciones del Año Nuevo chino el Año Nuevo Lunar que para ellos es la llegada de la primavera en China las familias se reúnen esta noche para cenar cerdo pescado sus famosos dan a España parece que también ha llegado la tradición y por eso queremos hoy aprovechar este día para ver cuánto sabemos comida china además del arroz tres delicias su pollo con almendras Carlos Cano responsable de la sección Gastro de la Cadena Ser muy buenas noches hola buenos arroz tres delicias os fideos chinos en más de fideos la verdad espero

Voz 0335 00:58 lo cierto es que como muchos de los que seguro que no estará escuchando en mi memoria hay un montón de platos de típico restaurante no qué barrio que fue todo un boom en la década de los ochenta en los noventa fue en esa época cuando muchos españoles empezaron a utilizar los palillos intentarlo cuando probamos los rollitos de primavera al arroz tres delicias el cerdo agridulce bueno todos esos platos no platos ricos bastante baratos que en realidad no teníamos muy claro serán chinos de verdad o no pero que no gusta a las gustaban si no me voy a meter con el tema de los bulos sobre los verdaderos productos de esos platos porque creo que hay mucho racismo en realidad escondido en eso y además voy a reconocer que soy un gran ignorante en cocina china nunca ha estado en China así que me referentes son esos restaurantes de barrio películas tipo Kun Fu Panda oye eso sí una cena memorable que ofició el chef la Dong que es como el Ferrán Adriá de China posiblemente hace unos tres años aquí en Madrid en la que sirvió a su famoso Pato Pekin y también algún plato con pimienta de Sichuan que me dejo la boca totalmente anestesiada bueno una reflexión curiosa de todas formas eso sí el otro día estaba leyendo un libro sobre los cuchillos era autor de ese libro le dedicaba bastantes páginas a los cuchillos chinos que en realidad enormemente sólo ayuno porque trocear la comida en la cocina llega ya al plato

Voz 0194 02:20 claro es verdad la carne el pollo siempre te llega pero no estamos nosotros quede atrás en en España hubo eso restaurantes de los años ochenta y noventa todavía hay mucho sí claro pero además empieza a ver muy buenos restaurantes de comida china de comida oriental uno de ellos seis soy Kitchen en Madrid tiene no presentes a Julio quién es

Voz 0335 02:40 pues mira es un cocinero que nació en China pero que lleva catorce años en España y que en realidad aunque todos le llamamos Julio él se llama John Pink San o vale algo parecido eh yo le conocí le llegué a él y la verdad de no bueno bastante curiosa resulta que tenía un bar a la del mercado de los más tensas justo detrás de la Gran Vía un bar que era el típico máquina tragaperras exacto si se eso se hace también en el que servían copas muy baratas y había una de cara de la Cadena SER que como servían copas baratas iba bastante y un día descubrió que Julio en la parte de arriba estaba haciendo platos creativos muy ricos y muy locos total que me lo dijo fui efectivamente eso era alta cocina además muy personal bueno hace Kitchen poco después Se aficionó José Carlos Capel crítico de el diario El País que yo creo que publicó un artículo que son un punto de inflexión ya le conoció todo el mundo pues ha ido creciendo ahora de hecho se quien sea trasladado a la calle Zurbano y en ese antiguo bar de máquina tragaperras hay otro otro negocio que sí Jamal Ahmidan que también lleva a él lleva Julio y que en general se caracteriza por las influencias asiáticas pero con poco de mezcla española y con muchos contrastes Picasso es que son maravillosos jugar con muy buenas

Voz 4 03:59 noches por qué te llaman

Voz 0194 04:02 Julio

Voz 4 04:03 la jure yo te digo verdad estoy viví como Pandora tuve cuatro o cinco años pelo me encantó de la fiesta de San a mí la ajustó mira a día siete

Voz 5 04:14 siete siete siete

Voz 4 04:16 entonces la parte cuanto me amigos te Pamplona a tu nombre de John pinchan muy complicado es siempre lo Ridao entonces mejor llamando Julio Fassi para entendido cuando llamando a tu entendido de de fiesta

Voz 0194 04:31 tú naciste el siete de julio del setenta y siete osea el día de San Fermín osea te llamas Julios que te pega todo que te llames Julio no te puedes llamar de otra manera mira una cosa porque viniese a España y que viniese a Pamplona

Voz 4 04:44 la Pamplona también primera la norte norte de España tiene muy buena pinta de comida bueno aparte tengo una amigos ya tiene aire negocios por eso tienen una de Se llama vueltas comida muy típico de Navarra está riquísimo suele de lleva Ghazi prenda año en Pamplona yo voy allí primero que entra su cocina de con él trabajando con él de Kathy seis siete meses está al vendido mucho deporte todo nuevos y la cocina de norte es muy finos me encantó por esos bueno cuando empieza ahí bueno me gusta la viví muy tranquilo la ciudad muy bonita al lado de San Sebastián por esos bueno piensas como total cuando sano llevaba ahí cinco año en Pamplona viví y luego

Voz 0194 05:37 ya te vienes para Madrid se luego ya guardo en Madrid dime una cosa cómo llegas a cocinar en ese restaurante de máquina tragaperras enfrente de los humos tenso es que es prácticamente yo recuerdo la primera vez que era casi como un clandestino no no sabías exactamente qué es lo que ibas cómo llegas ahí

Voz 4 05:52 yo por ejemplo un cocinero cuanto de cocina permitirle buscando mercado cuán mercado tú más entre las ante la justo cuando yo compró mucho más tenso mercado bueno hola justo enfrente tiene un papá ya que tejado yo cuando la veo me gustaba mucho tiene muy buena Caldas para mí son muy buena imagen Taberna me gustó a muchos como típico de japonés tiene mucho Taberna comida picoteos bueno en pie acogió bueno cogieran empieza a Mena abajo son un típico de alabar tomando sabes a vinos café que corta jamón bien de Mogadiscio archiva comida comida de bueno te orienta empieza

Voz 0194 06:41 después remodela el Varese ya no hay la máquina tragaperras en el piso de abajo vale pero da un paso un paso grande te arriesgas y te vas a otra zona de Madrid hay hay que explicar a los oyentes que dice busque un mercado el mercado los Carles un donde se puede encontrar ya comida originaria de todos los países yo creo que Naciones Unidas no hay otro Naciones Unidas hostense es por eso cuando él va a buscarlo verdes das un paso adelante y te vas a otra zona de Madrid decir un poco más pija no con un poco más de de gente adinerada y ahí dices ahí voy a abrir el restante te costó mucho tomar esa decisión

Voz 4 07:21 yo creo que UBS lo casi dos meses para que primero le abajo deformando luego segunda como a Areva de planta comenzaba también le formando otro meses bueno

Voz 0194 07:32 durante bueno ya empieza dentro de ella

Voz 4 07:35 conocido por eso yo alegrando poco cocina más grande para mí no me de puede cocinando variado más cosas ya sabes hoy Kitchen no tengo la tarta siempre cambiando de me gusta cocina más cómodo cada día mérito la cosa nuevos clientes distinguidos tú Carlos has estado esta

Voz 0194 07:55 la semana soy Kitchen que te han dado

Voz 0335 07:58 pues me han dado porque no lo he pedido allí dice si te quieres gastar cincuenta euros sesenta y cinco este es este era un poco el origen de ese Kitchen porque cuando estabas en el destino pasaba exactamente lo mismo no había carta eh sí sí de hecho yo una carta y me dieron un papel que ponía menudo cincuenta exacto y no había nada más dijo vale pues venga no sé pues muchos contrastes muchos piques

Voz 0194 08:20 dos muy muchos cítricos pero todo muy equilibrado

Voz 0335 08:23 muy agradable a mí me recuerda un poco a la cocina de David Muñoz de diverso que hace unos años con esa mezcla loca de muchas cosas pero todo rico pues algo

Voz 0194 08:31 sí cuantas pruebas haces antes de sacar un plato

Voz 4 08:35 de verdad yo me mira ninguna empieza como un con este nuevo sitios tu grande como ocho meses totalmente ya cambiando casi setenta platos

Voz 0194 08:46 desde que empezaste tiento

Voz 4 08:48 o más cómodo innovar en de buen tampoco nos como fácil y pelo me gusta estudiando poco de Porto como haciendo una mezclas María como yo jugando muchos de por aquí como alcachofas salmonetes navajas chancullos

Voz 0194 09:06 las incorporando mucho producto como

Voz 4 09:09 me echa la mi mi línea Mis hago pero me gustó siempre digo la verdad me gustó acogió su cardos haciéndolas Sasa Pescao me gusta acogido Socar todos haciendo su Sasa tampoco ha perdido las aguas de pescado no perdido verdes la Meca de tipo orientada a Tailandia Japón bueno este año que las más moda Malasia sin capo porque empieza subido

Voz 0194 09:35 si te vas inspirando en cosas de Malasia de la tenemos

Voz 4 09:38 la cangrejo de bueno te sin capó con pimienta negra que bueno pues está aquí urgente de pan con gente con poco de hierba está yo a mí me ha gustado mucho

Voz 0194 09:51 bueno yo creo que conozcas a un cocinero con mucho talento que está loco por la gastronomía de tu país de China por cierto luego me dirás que se come en el fin de año el nuevo año chino es Rodrigo de la Calle preséntanos

Voz 0335 10:02 Carlos como decía es un cocinero con mucho talento en la cocina también para ponerse mote eso sobrenombres el mi preferido es el domador de los vegetales porque Rodrigo de la Calle sin ser verano ni vegetariano la verdad es que es conocido sobre todo porque ha sido pionero en la puesta por la verdura Hay por por las setas una apuesta de alta cocina con la que ganó una estrella Michelin en su restaurante Aranjuez y años después también el invernadero que montó en un pueblo de la sierra madrileña en Collado Mediano ahora está cerrado está preparando una mudanza para venirse al centro de Madrid pero bueno esa es como su faceta más conocida porque luego tiene otra que es su pasión por la China un país del que dice sentirse enamorado tanto que se llama Tigre y dragón tanto que hay quien cree que en otra vida anterior fue cien no tanto que así como Julio tiene un nombre español el tiene un nombre chino de la calle

Voz 1074 10:53 muy buenas noches qué tal buenas noches

Voz 0335 10:55 este número si lo diga bien Loud

Voz 1074 10:59 porque al final lo los chinos lo que igual que ellos buscan facilitarnos a nosotros y a nivel fonético el pues nombres son bastante estáis se llama Julio clara de hecho mi socio Tigre ese llama Paco pero si mayo Wenzhou entonces mi nombre occidentales Rodrigo pero el éticamente Rodrigo luz Dolly Godó luz duplicadas válido es con éticamente entonces ya es ya es auto ligamentos yo miro para atrás y ya vale estoy en China estima que nos y Rodrigo

Voz 0194 11:30 esa pasión China donde te viene Haití bueno

Voz 1074 11:33 pues esto es enamoramiento vegetal puro yo cada vez que viajo lo primero que hago sea un mercado y los cocineros tenemos la suerte de que de que gracias a Dios no llaman a a un montón de congreso sino invitan a un montón de países sacan buenos trabajos algo mágico yo me siento una persona super privilegiada en el que el desde la primera que pise China aluciné porque entre mercado y no conocía ninguna verdura para mí una persona que en el menú solamente es cocinado con vegetales utilizo más o menos unos ciento cincuenta distintos en cada menú entrará un mercado y no conocer ninguno en te las pues ya es que se te habrían rayos de repente dije yo no de quienes tienen que sacar pero Nick Nikon y con pinturas me sacan de aquí entonces busqué cualquier motivo para volver cuando me ofrecieron es asesor de un restaurante en Pekín yo que ni me lo pensé de estas asesorando un restaurante en pleno empecé asesorando un restantes soy socio de esta empresa ya tenemos dos

Voz 0194 12:32 el restaurante de comida española o de comida china o como o como hace el de de comida asiática

Voz 1074 12:37 pero incorporando productos España no no no no no yo de cómo se va a cubrir en China hacer algo asiático me corren a gorrazos sí sí de hecho yo el uno de mis grandes de como quien no debía decirle muy grandes talentos porque quedan ya un poco soberbio pero siempre todos corriendo dicen cuál es tu especialidad no me especialidad esto quiere decir que ya no son las verduras es el arroz sí sí saber yo soy como un cocinero arroceros sean los Mi Top mi fuerte es el arroz lo que pasa es que yo adoro las perdura sobre todas las cosas y me dedico a yo porque es más divertido entonces allí lo que hago es tengo restante de arroces paellas de cocina tradicional española también dado carne y pescado pero sobre todo la gente va a comer era lo adaptarse al gusto de ellos lo único que es la cocción del grano porque allí el grano les gusta un poquito más cocinado

Voz 4 13:24 sí

Voz 1074 13:24 igual que aquí preguntamos el punto de la carne allí tenemos que preguntar el punto del arroz como él quiere un poquito más hecho menos hecho y entonces en función de el gusto si ya pues más o menos pues lo tenemos lo tenemos pero vamos el puedo vender allí al cabo del día doscientas para ellas doscientas

Voz 0194 13:42 ya sé que todo el mundo bien a comer para ellos es una cosa porque tú que has estado o muchas veces allí que punto de conocimiento de la cocina china crees que tenemos los españoles

Voz 4 13:52 eh

Voz 1074 13:52 y menos cero sí sí iba a decir eso menos tres menos cuatro porque realmente estos hablaba Carlos de los famosos primigenios antes chinos es realmente son de cocina Can con esa corrígeme si me equivoco pero básicamente son cocina cantones a que es como decir aquí la cocina andaluza imagínate que se montan por todo el mundo Freire Uría es lo llaman cocina española pues otro diríamos oiga que no que no vamos a prestar el rico hace un montón de cosas porque al final era más fácil exportarlo porque al final es con un wok todo otro CD adicto unas buenas salsa de acompañamiento salteado pues más o menos la cocina interesar mucho más no pero pero al final pues el en el famoso desayuno que sería como un brunch los que da para tanto aquí las los Yao Si los va o no que no te lo saca mira los pelos de punta de los ricos de La Rioja está entre lo primero que hago según llego al aeropuerto que llegó normalmente siempre las seis de la mañana me llevan a a hacerme el típico desayuno chino m sacarán a las tres de la tarde

Voz 0194 14:55 saco te acostumbras te en China cocina arengó

Voz 1074 14:57 es una pasarán de hecho en Vinovo restaurante lo primero que he hecho ponerme a que un wok y luego alrededor lo que queráis siete de algo es una técnica de cocción brutal porque nosotros tan aquí en España ser tan milimétrico que si la cocción al vacío que si termómetros que si tal es esa cocción tan potente porque es realmente es un gas a la enésima potencia nosotros el gas que tenemos aquí es un gas de no se puede decir China guardó del ciclón

Voz 6 15:21 el estudio lo estaba pensando tan fuerte que tú

Voz 1074 15:25 entonces el fuego tenemos aquí de China entonces ahí estamos hablando de multiplicar la potencia del fuego el sabor del hierro nosotros españoles que trabajamos en paellas de hierro y en sargento de hierro que no sé por qué demonios ha dejado de cocinar en hierro que ese sabor cito que le da sobre a los vegetales es brutal esa entre la potencia el sabor a El Hierro esas condiciones instantáneas esa salsa reducidas al momento donde se concentran los sabores sin que éste demasiado salado es una técnica brutal

Voz 0194 15:51 es para para bajará al al al al a lo cotidiano tengo que comprarme tengo que cambiar algo que en mi casa ir diciendo en serio e voy a aprovechar que estáis aquí Julio me tengo que comprar un ente super buenos o un Guo normal

Voz 4 16:07 hombre normalmente un wok cocina china tocando Walk o Legina mínimo que se cree lleva dos kilo medio no grandes o Egina muy coordinada pero ahora también aquí bueno tiene mucho de mercado puede con plan de Woo pero que sí

Voz 0194 16:23 no pesan una barbaridad si me imagino para mí

Voz 4 16:25 agua como un cuchillo muy peso nada yo tengo mi Woo Pelé lleva conmigo cuatro-cinco año ya es donde nadie lo puede tocando domina siempre cada día cuidado con vinagre y aceites como un cuchillo lo mismo un cocinero por ejemplo bueno la Della-Casa puede coge un wok más finos la en con fuego lento cocinando por jondo

Voz 0194 16:48 para cuidarlo es eso aceite vinagre

Voz 4 16:51 primero luego ACT

Voz 0194 16:53 estas sí sí de hecho yo jamás lo limpio tengo unas

Voz 1074 16:56 qué Obilla yo lo echo agua le doy con la escobilla como las paellas las paellas no se limpio se frotan luego se pone aceite no es porque al final eso se hace con el con todos los utensilios que son de de hierro no y el que sea más gordo que pese más por el espesor cuanto más gordo más

Voz 7 17:10 tiene el calor el el el el material

Voz 1074 17:13 entonces eso es lo importante más allá de la sartén que supere importante es la potencia del fuego es en casa es muy difícil

Voz 0194 17:21 tengo uno de esos grandes el centro

Voz 1074 17:23 bueno aunque sí sí

Voz 6 17:27 a ver si pudiera bien vamos a ir terminando pero dos preguntas una para cada uno traslado del restaurante

Voz 1074 17:32 te digo te vienes a Madrid no sé si tengo muchas ganas porque allí la sierra pues estábamos pues un poco aburridos no hay hay dábamos un poco más de accedía más va más vidilla no oí ya está de moda de democratizar las cosas no pues quiero dar de comer a más gente y difundir el mensaje de la cocina

Voz 0194 17:51 bueno pues para Madrid que ese viene Rodrigo la pregunta que me queda pendiente Julio que que es lo más típico para el año nuevo que se comen China lo más típico o depende también de la

Voz 4 17:59 pone la parte pues Nochevieja de como Año Nuevo chinas primero Mary a todos juntos innovar de bueno cada uno tiene muy grande seguridad distinguido me imagino como normalmente pelo tiene más de casi como una aprende cuarenta platos y Flandes te digo la verdad

Voz 0194 18:19 pero tiempo cocinando

Voz 4 18:21 tanto tiempo mucho entrantes ver duda carne pescado

Voz 8 18:26 bueno hay marisco o todo ahí todos bajando muy bueno iremos un día a pasar el Año Nuevo os y no nos quedaremos en algún restaurante de que pasar el Año Nuevo chino Rodrigo Julio muchísimas gracias y muchísima suerte en vuestros proyectos Carlos adiós