Un ramo de smartphones, el nuevo regalo de San Valentín

voy a saludar al equipo de todo por la radio que este no llegue a Toni Martínez no a todos a Especialistas secundarios hola buenas tardes Ana Alonso ha pegado a Roberto ya les saludado pero luego vamos a grito ayer con motivo del Día Mundial de la Radio tuvimos aquí en el estudio un chaval de doce años no más y dijimos que que jóvenes no que bien mira si hay relevo generacional cantera masía con esto de la audiencia Aqerbat pensáis que es más necesario puede ser posible apuntarse a esto de la radio concretamente de venga edades va

que no que te digo por mentiroso venga venga después de muchos años de radio hemos llegado a la cumbre cuando hemos recibido el sonido que vamos a escuchar un padre canta la sintonía de la cabecera de todo por la radio

Voz 12 02:48 yo y su hija de dieciséis meses

Voz 0230 02:51 de Mehmet la madre apoyan a los tres rematan en el final hasta aquí hemos llegado amigos atento silencios son diecinueve segundos

la historia de esta bebés más sofisticada de lo que parece su madre durante la preparación al parto escuchaba el podcast de todo por la radio Baskonia nació diciéndome que me liberen viven en Toledo han sido tan amables de enviarnos este sonido yo son Jesús López Isabel López su hija Emma López López saludamos a la madre Isabel López buenas tardes

Voz 15 03:47 estamos mot mot

Voz 0230 03:53 es sólo te queríamos saludar y satisfacer una curiosidad si la niña tiene dieciséis meses cuando os dais cuenta de que sabía decir Mehmet

Voz 16 04:03 estoy deprimido pues yo creo que no

Voz 17 04:05 casi por sorpresa pues la la tararea canciones entremedias áreas el todo por la radio yo el día a la vez que te hacerme ella Teide me me invitó a ir repite para asegurar que ha sido bien al tiempo que ácidos y querer ir Android ya tiempo

Voz 0230 04:21 muy bien muchísimas gracias sí Isabel ponle Mozart también

aparte del Mehmet Goya hay algunas cosas reseñables Real Madrid París Saint Germain los periódicos de Madrid titulan final anticipada los periódicos de Barcelona titulan debate por el número dos María tenemos también una noticia interesantísima que leemos en el diario El País dice el cerebro del atraco del siglo en Francia confiesa su delito pensando que había prescrito trincan por blanqueo del dinero que robó no eres tonto pero sí que te han preguntado en francés como lo vamos a hacer así Marichal ocho

Voz 0230 05:49 escuchamos cómo esta mañana salía al pasillo de las Cortes le preguntan todas las cosas posibles a la vez en cinco segundos y no dice ni mú al final se oye a un periodista que dice espera que me tiras hay que prestar atención pero se oyen

Voz 0230 06:15 el tema clave de la política española lo ha planteado Pepa Bueno esta mañana en entrevista al popular Fernando Martínez Maíllo es que el presidente tiene un bajo

Voz 19 06:25 acaso el presidente tiene un bajón motivos no tendría porque todo va fenomenal

Voz 22 06:44 twiterías

Voz 8 06:45 hay Diriri petardos como San Valentín el Día de los Enamorados

Voz 23 06:49 mucho romanticismo pero la influencia de Cincuenta sombras de Grey a cambiar un poquitín las cosas el Twitter ese terremoto

Voz 16 06:55 la medida estoy sensible me das un abrazo me pongo condón el de estrías de las esposas

Voz 23 07:04 en cambio hay parejas a las que el día de San Valentín pues les ha quedado un poquito lejos

Voz 16 07:08 salgan a todos de tiburón que han dicho que el agua está muy buena a Paco

Voz 23 07:14 Colo da en el clavo y señalan las tres cosas más importantes en toda relación

Voz 16 07:18 creo en las relaciones basadas en el respeto la confianza

Voz 23 07:22 las croquetas Consell Valentine Reyes no es alguien que se venga abajo fácilmente no

Voz 16 07:27 quitando mi físico muy poca delicadeza mi escasas salud mental mi falta de dinero IMI nulo romanticismo yo creo que soy un buen partido

Voz 23 07:36 ya acabáramos las tutorías con un tuit filosófico costumbrista de cansino Royale la vida es eso que pasa mientras ves la tele la vida es mi madre

Voz 1490 08:01 según

Voz 0230 08:06 a veces se dice que la Unión Europea es un gran proyecto político al que le falta la Pasión de San Valentín podría ayudarnos a entender esto la crónica de hoy de nuestra compañera Griselda Pastor explicaba Griselda que hoy ha presentado una propuesta al presidente de la Comisión Europea nuestro amigo Jean Claude pero vamos a ver cuál es la propuesta en primer lugar fusionar la presidencia de la Comisión y la presidencia del Consejo

Voz 0738 08:33 un que va a proponer que su cargo de presidente de la Comisión se fusionen con el de presidente del consejo el que en estos momentos detenta Donald Tusk

Voz 0230 08:43 ya es difícil que muchos europeos sepan la diferencia entre la Comisión y el Consejo pero es que sigue la crónica explicando que el problema es que la propuesta podría convertir a la Comisión en un secretariado

Voz 0738 08:54 una propuesta que justifica asegurando que hay que ahorrar y que hay que simplificar clarificar el mundo institucional europeo pero que tiene muchos detractores porque podría convertir a la Comisión en un Secretariado General del Consejo

Voz 0230 09:08 y que este es un debate que queda para la reunión de los jefes de Gobierno

Voz 0738 09:11 un debate que quedará para los jefes de Gobierno europeos

Voz 0230 09:15 claro Griselda lo explica muy bien pero eso es precisamente por esto que es muy difícil enamorarse de la Unión Europea la Comisión Europea el Consejo Europeo la reunión de los jefes de Gobierno follón va una socialista le dice a la ministra de Trabajo esto como lo de Eugenio el saben aquel que Duke va una socialista le dice la ministra de Trabajo no nos engaña más es Meritxell Batet

Voz 25 09:36 señora ministra no nos vuelva a decir que es cuando más mujeres ahí trabajando es que es cuando hay más población en España dos habla de números absolutos deje de engañarnos o de engañarse a usted misma presente medidas efectivas

Voz 0230 09:52 bueno la ministra Fátima Báñez hay que entenderla porque tiene un trabajo difícil su trabajo consiste en coger una estadística sobre la nieve convencernos de que es negro es siempre es el empleo va bien cada vez hay más contratos fijos las mujeres trabajan más que nunca la brecha salarial se reduce en Cataluña habrán notado los oyentes que ha bajado un poco la atención e lo eche de menos y todo pero no sufran que cualquier día se complicará todo otra vez la tensión también porque los independentistas han entrado en una rotonda no encuentran salida entonces están dando vueltas pero un día de estos volveremos a hablar viento de Barcelona prepara una recepción para los familiares de los ex consejeros presos como se sabe en Cataluña hay una mayoría parlamentaria independentista la mayoría de votos en cambios contraria a la independencia pero no todos los que son contrarios a la independencia son partidarios de que los exconsejeros estén en la cárcel no esta mañana ha estado en Hoy por hoy Joan Coscubiela diputado de Izquierda que desde la izquierda exdiputado eh es parlamentario catalán que desde la izquierda se opuso frontalmente las decisiones unilaterales de los independentistas no es nada partidario de la prisión preventiva para los exconsejeros

Voz 12 11:07 pero lo del delito de rebeliones desde un punto de vista jurídico insostenible lo de la prisión provisional no se justifica

Voz 0230 11:15 entonces esto va a crear a crear un lío dentro de poco sea porque Ciudadanos crece sea porque en Cataluña no le han ido bien las cosas iban bien sea por las encuestas que les señalan el camino de salida tenemos la cuestión planteada por Pepa Bueno es que el presidente tiene un bajón hay una pista que podría indicar no si el presidente del Gobierno está de bajón que tiene el presidente Mariano Rajoy una frase que forma parte de su mensaje favorito

Voz 1704 11:39 España

Voz 10 11:42 es un gran país armado la dice muchas veces os voy a decir una cosa que sabe todo el mundo España es un gran país es claro es directo rotundo pero lo cierto es que el nuestro es un gran país no lo duda española

Voz 0230 11:57 es un gran país y en cambio de escuchas en estos días les escuchamos ayer decir esto mismo algunos no lo ven

Voz 10 12:05 o a lo mejor no quieren verlo se empeñan en decir lo contrario de lo que ven pero lo cierto es que el nuestro es un gran país somos una gran nación

Voz 0230 12:17 eh tantas vueltas para llegar a la misma frase parece como que le costaba es verdad que otras veces también lo dicho mal o regular un día que dijo España es un gran país porque tiene españoles y catalanes presenta además dijo tiene españoles también catalanes algunos sensatos con lo cual ya lo remató

Voz 27 12:35 España es un gran país también porque cuenta con la energía de muchos españoles muchos también catalanes sensatos demócratas moderados cada vez más olvidados por un giro radical indivisible

Voz 0230 12:50 para esa frase les salió mal le salió rara la cogiera población acogiera a los españoles son sensatos de suyo los catalanes según menos mal que el Rey lo dice en inglés y entiende España

Voz 10 12:59 Hawk es muy tenaz es hoy

Voz 0230 13:04 es un mensaje este que transmite el Gobierno un mensaje de optimismo mensaje que también es reacción a los mensajes que denigran España para contraponer la a Cataluña son estos juegos de lenguaje de la política unos ponen todo lo negativo junto a España hay se contrapone con mensajes positivos y ahora cómo entra en competencia con Ciudadanos C's y el Partido Popular entrar en competencia tendrán que decir más más que gran país Irán España es un país gigantesco entonces tendrá Rajoy que decir España un país descomunal ICIO a los España La Vía Láctea de los países y así hasta el infinito es muy importante no confundir esto con el nacionalismo debido a que el nacionalismo es malo pero esto es bueno

Voz 8 13:46 los Enyo

Voz 6 13:52 todo

Voz 23 14:08 Especialistas secundarios venga vamos al tema yo no creo que aporte muchísimo ninguna novedad a nivel informativo Si digo que esta tarde hemos esta noche se juega el Real Madrid París

Voz 0313 14:18 como novedad informativa no Black en general la gente

Voz 23 14:20 esta es una cosa que está en el aire Se sabe pero aún así hay gente que no nos anos ante lo el todo ir no ha tenido previsión para este partido yo pues se da de bruces con la realidad una estas personas esta teléfono es José Ignacio

Voz 21 14:34 hola qué ha pasado cuéntanos

Voz 29 14:36 Pepe como gastar dejó todas las ocho cuarenta y cinco por tenemos aquella una reunión de escalera de refino

Voz 23 14:43 a Dios justo la hora de del partido y tú eres el Real Madrid muchísimo es hincha del Madrid y eres de los que no servir de jamás un partido

Voz 29 14:51 para no qué pasaba como que me muera

Voz 23 14:56 ya pues te te voy a hacer una cosa no te enfrentas es pero me da me da pena valen pero yo pienso que que que que el fútbol no lo es todo sabes hay cosas más importantes además un montón de partidos durante el resto de la temporada sabes yo lo sé porque a veces escucho el carrusel lo he oido y sí que hay muchos partidos

Voz 29 15:13 ya hay muchas partes a lo largo de la temporada

Voz 22 15:17 en total piensa que es el fútbol

Voz 23 15:23 eso sí si ese concepto osea que no podemos darle tanta importancia al hecho de perderse un partido por un partido hay mil partidos por temporada

Voz 29 15:31 es que mira perdemos el culo ya futbolistas que deben en sus mansiones dorada bien sus coches llena de lujos y nos olvidamos de lo que de verdad importa es el día a día es problema de verdad

Voz 22 15:43 así muy bien así se habla José Ignacio conmigo era el fútbol frena los futbolistas mimado toda la realidad

Voz 23 16:00 la serie está para eso dio un abrazo venga hasta luego porque hemos hecho lo hemos hecho entender esta persona que hay cosas bastante más importante es que el fútbol que no

Voz 21 16:09 todo es fútbol Real Madrid mira

Voz 29 16:13 sí hola buenas si es que vuelva a ser José Ignacio que es que me haga pensar si un dato que quizá es importante es que yo soy José Ignacio Fernández Iglesias sí si vas Nacho como la madre CSS

Voz 22 16:33 tú tú tú ibas a ser titular el derecho porque jugar mejor partido decía yo

Voz 29 16:46 la jugada profesional cobra para ellas no es claro

Voz 23 16:49 pero su trabajo su trabajo no no no había podido compaginar el tema de las escalera con tu trabajo no la entiendo que dices Nacho pero yo sabes que no cambia nada lo que hemos hablado tuyo antes no sabes lo importante sigue siendo un importante

Voz 29 17:02 ya saben lo que es verdad que el fútbol así

Voz 23 17:06 eso es lo importante

Voz 22 17:10 la cadena

Voz 29 17:15 eso nadie futbolista hay pagar nuestros impuestos bueno vale vale hemos hecho nada bibliotecas arriba la lectura del libro

Voz 23 17:25 qué dices que estás hablando tíos

Voz 29 17:27 se venía arriba ya que no

Voz 23 17:30 juegas pero menos un resultado que estamos haciendo aquí

Voz 30 17:47 estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonar

Voz 19 18:21 en dos mil ocho año de esta canción

Voz 3 18:40 en dos mil ocho hubo elecciones generales y ganó el PSOE fuimos campeones en la Eurocopa de fútbol un equilibrio un eclipse de Luna el dieciséis de agosto en Madrid se celebró una limpia de Internacional de Matemáticas son todos no como el entrenas esta estudió en cuanto al me dije ya fueron pioneros ese años realizó ayer el apagón analógico dos años antes que en el resto de España en Soria vanguardista allí los sintonizadores de la TDT son más viejos y mientras todo esto sucedía en dos mil ocho empezaron a construir en Leganés en Madrid la biblioteca central ubicada en el barrio de Leganés Norte era un proyecto ambicioso e ocho mil metros cuadrados de biblioteca y eso que en dos mil ocho ya sabíamos que éramos pobres pero también archivos salas de exposiciones locales de ensayo salas multiusos doce coma cuatro millones de euros de oficio eh bueno pues bien veamos qué ha pasado con la distancia que nos dan diez añitos de perspectiva Un dos tres respondan sobre un despropósito urbanístico

Voz 32 19:41 bien está

Voz 3 19:42 abierta la biblioteca han sí

Voz 32 19:45 B C

Voz 6 19:48 sí pero se ha convertido en un polideportivo bueno claro no con tanta extensión pues te puede aproximarse multiusos bien bueno no no no está en retroceso damos pues claro es que si fuera así ya está

Voz 18 20:05 a ver quién te podría haber costado el doble Koke de género no sé qué problema no

Voz 3 20:12 aquí vamos a engañar eh bien retrocede damos pues entonces está terminada

Voz 19 20:16 bueno nosotros sí ve

Voz 3 20:22 casi estuvo terminada pero ahora de nuevo no

Voz 0313 20:26 me gusta ver si no no sin matices

Voz 3 20:34 casi estuvo terminada pero ahora de nuevo no no os voy a dar más pistas porque sino me auto boicoteo en entonces por qué estuvo terminada y ahora de nuevo no ha por qué en el tiempo que ha pasado se ha derrumbado una parte en todo buena B porque ha sufrido actos vandálicos estos habitual porque por errores en la construcción tendrán que volver a rehacer la controlados los diestros

Voz 6 20:58 esta es la de aquí esta es la había que lo hacen nada aquí pero lo de aquí también es ser va va a ver si efectivamente porque has sufrido actos vandálicos

Voz 3 21:12 nosotros lo que pasó es que en dos mil once la empresa constructora ahí Maga quebró y abandonó el proyecto cuando sólo quedaba un diez doce por ciento por construir ya sí bueno se fue dejando la cosa ahí ya sabes la bibliotecas encargó bajo mandato socialista luego estuve el PP y ahora de nuevo el PSOE que argumenta que en la anterior legislatura no contrataron el hacía y que por eso es que vamos por la vida la biblioteca está ya otra vez destroza ITA bien adivinación cromática yo os cuento mal

Voz 16 21:39 no

Voz 3 21:40 de interpretación subjetiva ya sabéis pero basada en datos objetivos para legitimar esta chorrada de qué color es el futuro de la biblioteca central de Leganés es de color par Dusko tirando a negro negro aún no ve de color rosa por fin puesto me gustó fe de color verde esperanza pero tirando amarillo victoria pírrica

Voz 1704 22:00 de color graffitis vandálicos Amir

Voz 8 22:03 el Rosetta noveno amarillo Ricardo

Voz 0313 22:07 igual con el amarillo a ver yo yo yo verde

Voz 3 22:11 desde amarillo es el color de la Cadena eh

Voz 6 22:14 en el armario

Voz 3 22:17 con el amarillo bien pues sí Gro Deco

Voz 6 22:20 por verde esperanzado la tira

Voz 3 22:22 cuando amarillo Victoria pírrica por qué porque acaban de aprobar la modificación presupuestaria para terminar las obras se ha publicado en el BOE la licitación el diez de febrero

Voz 6 22:31 pese a que cuando se lo adjudiquen a una empresa constructora

Voz 3 22:33 empezarán las obras miles y miles de libros que están por ahí en depósitos municipales el con un pequeño hogar bueno un gran hogar pero es casi una victoria pírrica porque según el grupo municipal Unión por Leganés ULEB Carlos Delgado su portavoz me ha contado que el sobrecoste ha sido de unos seis millones de euros y todas las si nada de nada no da sea abandona la biblioteca cuando quedaba sólo un diez por ciento que sería como un millón de euros y se ha vuelto a licitar ahora en otros cinco entonces entre unas cosas y otras pues además per

Voz 33 22:58 digo ahí ya sabéis de lo diría

Voz 3 23:01 bueno sí que lo es siempre si lo de siempre

Voz 2 23:12 la Ventana contarles

Voz 6 23:29 aquí seguimos

Voz 0313 23:30 en todo por la radio en La Ventana hoy es un buen día para destripar canciones no Pedró la verdad que sí lo lamentamos y además canciones románticas

Voz 6 23:41 te voy a destripar en inglés pero

Voz 1704 23:44 no no se lo suficiente inglés como destripar a nada a nadie hoy es el día de los enamorados un efecto de la gente que vive en pareja luchan contra el tendido con flores de colores el inspirado millones de canciones pero no siempre de forma acertada porque el amor ciega al artista creo que estáis de acuerdo conmigo lo enjugar si es por ejemplo el artista se pone a crear y a veces pues pinchó en hueso aquí nace y muere una sección llamada metáforas de amor que dices oye chico vale pero yo no lo acabo de ver en qué resumidos serían

Voz 6 24:14 de que no

Voz 1704 24:17 atención porque son todo clásicos las habéis cantado cien millones de veces ya a lo mejor no había reparado en todo esto empezamos por un parque y una cita con ese el gran Miguel Ríos dale

Voz 34 24:26 a le

Voz 1704 24:30 vale para Miguel lo suyo hubiera sido especificar un poquito porque aquello de hacer sentir especial a la persona diciendo me recuerdas alguien a menudo me buenas alguien puede ser aún sueño de Toledo que trabaja en una gasolinera una panadera en Santander o un extra de una película Santiago Segura esos son alguien también eh sigue

Voz 34 24:48 todos

Voz 1704 24:52 vuelve a parar Miguel ahí de entrada abrir las puertas y cerrar los ojos hoy en día no suena prudente tal y como están las cosas y luego en qué quedamos cerramos los ojos o no vemos poquito a poco que te pase al amor te tienes cegado y atención que viene cuando lo arregla e atención que viene cuando la regla antes he dicho que a menudo les recuerdas a alguien no pues ahora concreta

Voz 34 25:09 a ver

Voz 1490 25:14 era eso galeras

Voz 6 25:16 vale perfecto es una canción de amor al onanismo o Miguel Ríos es Cristiano Ronaldo y se llama asimismo más que a nadie entrando lomito de Pedro perdonando

Voz 18 25:27 oye esto aquí un silenció todo oscila venga vamos

Voz 1704 25:30 no vamos a cambiar mucho para alguien también súper que nos vamos a poner nombre que que se ponían el dedo en el oído para no escuchar lo que cantaba

Voz 16 25:37 a tal vez digo yo

Voz 1704 25:45 Juan Luis notó vive dar vibrar barrios enteros de España e Luis no sé yo si ser una lubina despierta la libido de alguien sé

Voz 6 25:52 sí bueno no lo sé

Voz 1704 25:55 no lo se puede con todo mejor el Buscando a Nemo pues si hay como una cosa ahí is sobre todo que es donde se encuentra exactamente en la pecera de alguien continúa el descenso

Voz 23 26:08 años ahí bueno pues

Voz 1704 26:11 venga eh que exacto el amor tiene color pues sabe que si vale

Voz 34 26:19 Diez

Voz 1704 26:29 vale para para para para este llama Cristian Castro sólo conozco un tipo de persona que crea que el amor es azul perdón las cosas de su amado azul Ile quiere a pesar de todo lo que suceda en su mundo azul esta canción Nos una balada es un mitin del PP valen amigos y seguimos con baladas intensas de latinos encaminamos quedan un poco de cosita dale

Voz 19 26:50 el mundo

Voz 1704 27:03 vale para Mestre Luis Miguel aquí hay contorsionismo pero peculiares acaricia la rodilla por debajo de la mesa mientras le chupa sorbo a sorbo el ojo absorbe el aliento

Voz 6 27:10 esto de una boca de la que sale una flor muy bien

Voz 1704 27:13 bueno yo estoy en un restaurante eso en la mesa de al lado y pido la cuenta

Voz 6 27:16 ah vale teniendo número uno esto sí que lo siento por romper el mito

Voz 1704 27:21 pero en el número uno de canciones de amor míticas y que ahora ya no son de amor sino más bien de acoso esta esta voluntad

Voz 6 27:27 muy

Voz 35 27:31 vale lo siento

Voz 6 27:32 la misma pregunta señorías es culpable lo verdaderamente bonito de la música romántica de las melodías caldo

Voz 1704 27:38 has es que cualquier cosa que se diga suenan mejor de lo que parece que se dice a continuación os voy a recitar en vacío unos versos de una canción y luego se va a sumar la canción original vale esto es incontestable voy

Voz 36 27:47 lleno de recuerdos todos hablan de la casa vacía ni luz ni alegría estoy muerto en vida sino a estas aquí dime qué sientes lo mismo que yo Dime que me quieres

Voz 21 28:00 cuando zarpa

Voz 6 28:04 y así es como ganar una apuesta cometió Juan que ha dicho no tienen juegos de poner el día San Martín de las Heras Camela eran Benítez un matrimonio su marido era el mismo demonio también es buena es buena pero esto lleva las propuestas oye si la dejas entrar

Voz 18 28:34 pero ahora los huevos el día de San Valentín

Voz 6 28:44 bueno sería bonito buenas historias y buena música

Voz 7 29:02 hasta ahora es la cómo ves entera

Voz 0313 30:09 Nos toca especialistas a ver el espacio el espacio comercial

Voz 23 30:12 señores me acompañan Noelia Viñales que es fundadora de El Arca de la no

Voz 18 30:18 sí sí sí

Voz 23 30:21 en el Arca de la no es una empresa que presume de vender cualquier cosa no sea tenéis de todo absolutamente de todo

Voz 16 30:28 sea pinzas para los pelos de la nariz aviones privados camisetas elegantes drogas armas petróleo entradas para así la blanco lo anual

Voz 23 30:38 no es muy bueno es decir qué cosas ilegales no como decía mi padre se fue de casa dijo dijo que me pillen

Voz 38 30:49 recuerda negando la puerta la capa bueno vamos al grano San Valentín Día de los Enamorados sin el Arca Delanoë había preparado algo

Voz 16 30:57 así es bueno a lo largo de hoy miles de SBS se han lanzado a regalar cosas a la persona amada con la esperanza de una Coppola al final del día sin embargo esos sin embargo hay que decir que a esta hora aún hay gente que no ha hecho nada

Voz 23 31:08 aún hay gente que lo importante cuando son los diecisiete cuarenta y cinco de la tarde hay tiempo

Voz 16 31:15 os haga tiempos y no cunda el pánico desde el Arca de la IX te damos tres ideas claves y empezamos con la número

Voz 38 31:21 pre es aquí plagiado

Voz 6 31:26 además contar ya se lo había inventado alienantes

Voz 16 31:29 Flores muy muy socorrido pero son moritos no sé si no a las flores también es una persona rácana no el diseño con flores es unas cazo al lado de nuestro deshielo con Iphone o no

Voz 38 31:41 un ramo de smartphones usando de a lleva le

Voz 16 31:45 es un ramo de smartphones y Plitt para tenemos de cuatro de ocho y de doce smartphones también puede llevarles en caja de bombones

Voz 23 31:51 los smartphones si si ves el el resto

Voz 16 31:54 zona al abrir la caja pensando que va a haber unos miserables bombones IB media docena de porque ha dependo sexo Lizarazu esta noche si así Si bueno

Voz 23 32:04 a con me gusta venga vamos en número

Voz 19 32:07 una escapadita

Voz 16 32:11 me gusta muy buen oído piénsalo tú y tu pareja os metemos en el maletero de un coche cruzamos la frontera bien día todas las estás en la ciudad de la cópula la luz cooperativa vale vale en un maletero metidos los dos agujeros con agujeros para respirar ya pero porque no ir en avión o entrena París una bien romántico que a ver qué me entiendes el concepto escapada han escapado

Voz 15 32:33 a veces la verlo

Voz 16 32:36 es un viaje normal y lo puedes hacer con tu abuela no es lo mismo claro imagina pasar horas en un maletero con tu persona amada una botella de champán sexualidad energía que seguro estás obsesionada con eso vamos con la última hoy también es miércoles de ceniza me hay algo más profundo que demostrar tu amor por alguien que es que obsequiarles preciosa urna con forma de corazón para que deposite sus cenizas cuando se muera y otra para a dos una urna para cenizas no es un poco macabro no no él no porque dos urnas ya cenizas de ambos hay mayor compromiso que ese no es un regalo tan intenso que acabáis sexualidad dando fíjate yo no lo digo yo lo dicen los sacerdotes polvo ceniza la ceniza polvo y cenizas parecía

Voz 23 33:19 ha dicho Nancy que están hablando bueno pues esas son algunas de las Side quitas que propone el Arca Delanoë si estoy interesados me interesaba si queréis conocer más opciones llamadas a este número de teléfono en esas hecho cincuenta seis

Voz 38 33:31 no hay nada no hay alguna

Voz 1704 34:10 esta música nos da la bienvenida al partido de la ocho rayitas Pedro Aznar que nació hace unas semanas y que de momento sigue de momento sí sí sí ese delito no se ha ido a otros sitios no son días convulsos para política tradicional pero días de gloria para la política las torretas señorías poco mediático se centra en otros asuntos debemos aprovechar para adelantar en el camino hacia la auténtico estado de bienestar que se fija la mierda citas que nos atañen a todos y a todas siete h todos que hoy nueva sesión del Gobierno de las chavistas encabezando la orden del día Señorías hemos de votar sobre un asunto que afecta a la mitad de la población los baños públicos o comunitarios existe un caos que produce desasosiego a nuestros ciudadanos los urinarios de la pared la dispersión y el caos es excesiva hay algunos que están tan altos que prefiere que hubiese es de apoyar el asunto como si fuera un cigarro en un cenicero otros que en cambio están tan bajos que practicamente convalidó hacerlos sentado los tamaños es otro tema algunos son enormes que sabiendo la media española no es necesario en malgasto de porcelana algunos de estos urinarios parece que lo vendan por metro cuadrado eso parece lanzará un vestuario un campo de fútbol en cambio otros son del tamaño de una ensaladera es verdad que hemos avanzado mucho señorías estaremos de acuerdo que antes para vamos

Voz 39 35:20 Art ir a ahí a lo loco

Voz 1704 35:23 la pared todo juntos sobre un metal dos de la mano que salía de allí con los zapatos como un cuadro de Polo pero sigamos evolucionando señorías pongamos un tamaño estándar o vayamos con todo que cada vez en los baños haya de todos los tamaños uno alto uno bajo grande uno pequeño y cada uno pueda elegir como si fuera los Hermanos Dalton de los votos a favor de eliminar el caos en los urinarios señorías

Voz 21 35:45 todos a favor

Voz 1704 35:49 que es que estas el todo por la radio hablados energías me voy al cine me están entrando ganas de verdad que hablar de esto queda pues ha apuntado en el BOE Boletín Oficial de estupideces continuamos vayamos ahora otro asunto importante calado en los tiempos que corren la población tiene un serio problema de desinformación al respecto de un aspecto de la conducción que debemos atajar señorías veamos sí se empaña el cristal del parabrisas

Voz 6 36:13 un además porque se pone

Voz 6 36:23 he sentido poner el aire caliente dentro si pones el aire frío

Voz 1704 36:25 mucho en enfriarse el habitáculo debes conducir agachado común hobbit porque sólo se empaña cuatro dedos que la parte de abajo grandes disensiones sobre esto lo te además otras hipotermia además señorías hay demasiados botoncito es en este sentido hay que apretar muchísimos botones te pones apretar botones y al final pones el calor pones el frío el otro día puse la Cope empañó más señor

Voz 1490 36:46 pues claro

Voz 1704 36:47 no debemos exigir a las autoescuelas que incluya en un protocolo de emparejamiento y otra cosa al respecto de los parabrisas citando al diputado Pedro Sánchez diré no es no sin reparo en un semáforo y vienes a limpiar parabrisas y te digo con la Amanita que no no es uno señorías no hechos un chorrito y comience su tarea porque repitan conmigo al Ab3 una dos y tres votos a favor del protocolo de emparejamiento señorías bueno Navy votó a favor la solución hasta antes del todo por la radio hablado todas estas resoluciones pasan al BOE Boletín Oficial de estúpidas

Voz 1704 37:30 Blanco al escenario venga bueno pues

Voz 0277 37:32 seis memoria llamar pero sí Jorge bueno pues voy a hacer algo que no ha hecho nadie todavía programa es hacer un top tres Con románticas pero pero yo voy a traducir al inglés al español en inglés porque vale pero lo recomiendo porque cuando llegamos allá empezamos con este top tres en el teatro otro expresamente el número es el momento

Voz 6 38:02 S

Voz 1490 38:21 pues bien allí Scott Stevie Wonder mil novecientos sesenta y cuatro la hemos escuchado tropezó tantas veces y todos creamos como se ha podido ver el estribillo sin problema pone porque este inglés básico y cal casi todos aprobaban digo casi todos

Voz 0230 38:34 exprés de los cómico

Voz 1490 38:37 pues yo os lo voy a cantar y os advierto que no voy a hacer una traducción digamos para que quede bonito y para que entre las palabras no va a ser todo textual literalmente lo que dice vais a parco la lírica destino

Voz 40 38:51 lluvia ni flores abriéndose o pues según ha va a todo en el espejo

Voz 41 39:07 pero esto es

Voz 40 39:10 lo que ha hecho estas tres para las peras que te ir yo solo ya para decirte que te quiero

Voz 41 39:29 eh yo todo

Voz 40 39:33 lo llame para decir lo que min yo solo llame a vivir que Txiki

Voz 15 39:46 eh

Voz 6 39:55 te voy a cantar bueno te aplauso aquí pero pero pica una muela

Voz 0277 40:01 ah bueno qué pasa cuando se producen muchos temas de menos suena tan bonito les siguieron nadie entiende el segundo puesto del top tres número

Voz 15 40:16 es para

Voz 1490 40:33 bueno hippies Carlos mil novecientos setenta y siete biquinis ir hacemos todos lados merle y Hawtin

Voz 15 40:40 oye bien

Voz 0277 40:57 siento tu bajo la lluvia ya ven buen que te vas de mi sentir entre mis brazos de nuevo bien verano te mantienes caliente con tu amor y entonces su belleza mira a quién tienes que tenemos

Voz 1490 41:27 vamos con más modo de que

Voz 40 41:33 Eros hacerlo porque aquí

Voz 0277 41:37 hemos cuando haces

Voz 15 41:43 quería nos va

Voz 6 41:53 a apretar no son buenos para una lluvia lo lluvias un estímulo eh

Voz 18 42:01 la lluvia la avería lluvia la brisa que calienta

Voz 1490 42:05 bueno si es que las metáforas

Voz 30 42:08 ante parece las unas a las otras vamos

Voz 44 42:10 el número uno de este Top tres el puesto número

Voz 34 42:36 el ellos

Voz 48 42:39 el orden amiga había que sumarle llamo Kevin Torné del bueno yo tan versiones lo Viu que en realidad

Voz 1490 42:48 Burton ojo kilo espetó como la banda sonora del guardaespaldas pero sigue petando así que venga pongámonos que San Valentín Fuster una vez al año íbamos allá esta mola eh

Voz 13 43:07 tu

Voz 1490 43:09 en Madrid

Voz 51 43:16 recuerdo

Voz 1490 43:21 lo que me llevo

Voz 1490 43:26 así que hacía

Voz 1490 43:33 los Tossa que no soy lo que tú metes brinda

Voz 52 43:39 Ana

Voz 53 43:51 ah

Voz 53 44:04 en español

Voz 18 44:10 en cuidar pero lo guardaespaldas J