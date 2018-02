¿Miss cachonda financia las Fiestas de la Virgen de Fátima?

Voz 0827

00:07

pues resulta que el Ayuntamiento tinerfeño de Güímar patrocina una fiesta sólo para mujeres en la que elegirán a mis cachondo a mis estrecha mis licenciada en follón metería ante la polémica suscitada por tan elevada convocatoria la alcaldesa que desde el PP y que se llama Carmen Luisa Castro ha dicho que el Ayuntamiento sólo financia el transporte y que tampoco ve nada malo en que las mujeres de su pueblo se diviertan sanamente que quieren que hagan que juegan al ajedrez se ha preguntado cuando le han preguntado sobre el tema sucede además que la cena recaudará fondos para celebrar las fiestas de Fátima todo allí resulta chocante ver la imagen de la Virgen al lado del mar Homo que actúa como reclamo en el cartel porque también habrá striptease no falta de nada en la cena bueno no cuesta imaginar qué diría esta señora si estuviesen la oposición fuera otro partido el organizador del evento pero no se lo explicaremos porque sino de punto medio entre jugar al ajedrez y elegir Amis cachondeo sino encuentra mejor fin al que dedicar el dinero público y además no vislumbra nada extraño siquiera formalmente en financiar con la follón metería las fiestas de advocación mariana no tenemos esperanzas en que no entienda